Voz 1086 00:00 y si todavía son de los que disponen de algo de tiempo libre antes de agotar las vacaciones y no quieren malgastar lo sin hacer nada hoy les proponemos que descubran alguna de las rutas culturales por Andalucía que ha preparado el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico que depende de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía rutas como la que hoy les sugerimos que nos van a llevar fíjense desde Andújar en Jaén hasta Alcalá del Río en Sevilla pasando por El Carpio y Villafranca Córdoba y algunos pueblos colonos de la Vega como por ejemplo Encinar dejo o Rivero de Posadas siguiendo así la transformación hacia la modernidad de la Andalucía de principios del siglo XX y lo cierto es que el título de esta propuesta no podía ser más sugerentes Puta cultural elefantes de vapor Juan Antonio Arenillas historiador del arte y ex técnico del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico hoy nos acompaña para hablarnos de esta rutas de esta ruta en particular Juan Antonio qué tal muy buenas tardes

Voz 2 01:10 muy bien encantado de saludarte bueno él

Voz 3 01:13 buenos días qué tal cuéntanos por

Voz 1086 01:15 qué elefantes de vapor me encanta el título pero me gustaría que explicaras a los oyentes el origen de este peculiar nombre donde encontramos precisamente su origen

Voz 3 01:26 en elefante de vapor como a tu Virgen realmente muy sugerente y es una lo acuñó el propio arquitecto que hizo la central eléctrica Carpio concretamente el edificio de la central en este edificio tienen un elemento figurativo clave que es un elefante en palabras del propio arquitecto de lo que quería simbolizar que el elefante porque quería simbolizar una nueva fuerza motriz era como un elefante de vapor recela sería como una una nueva fuerza motriz como los diez mil caballos de fuerza que tenía la propia central no de ahí a ese título de esta ruta que realmente surgió dentro de un proyecto que el propio Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico el Registro Andaluz de Arquitectura Contemporánea y que de alguna manera a la gente me dice un estudio en ese recorrido por regla Andalucía de la modernidad en aquel momento pues empezamos a descubrir ha terminado ojitos y por supuesto la clave no el Guadalquivir río Il siempre en el ser humano que ha querido controlar la fuerza motriz es la propia naturaleza en este caso del agua de los de los ríos no

Voz 1086 02:43 la modernización de Andalucía hay de la provincia de Córdoba N a principios del siglo pasado muy vinculada muy dependiente de la fuerza del agua

Voz 3 02:54 pecho Ramos hagan en esta ruta que yo invito a toda Andalucía andaluza especialmente a la provincia que que ocupa la ruta no que recorre la ruta que en Córdoba y Sevilla invitó a a reflexionar sobre sobre esos saltos de agua que hay por ejemplo en Andújar a la presa hay central hidroeléctrica no que precisamente también la construyó el mismo arquitecto que hizo lo del Carpio no pero tenía que esperemos también exalto central de encina regio eh pese a controlar el agua pero no sólo para para para para evitar esos saltos de agua sino para después como bien ha dicho al principio es el que sirve a la cultura lo que conlleva para la industria en aprovechamiento que hago y su fuerza o incluso evidentes días relacionado con todo esto pues son los nuevos poblados que no nuevos ocupados pueblos de colonización que van apareciendo en nuestra tierra

Voz 1086 03:56 en precisas precisamente Juan Antonio volviendo al Carpio esa fuerza del agua tiene mucho que ver con el hecho de que pastas Gallo instalara allí su fábrica muy cerca muy cerca del río Guadalquivir

Voz 3 04:08 exactamente una una fábrica que que se instala allí a los años sesenta aprovechaba perfectamente la fuerza en el río para su suministro energético iguales a cientos acertó en aquel momento lo que fue una antigua fábrica de harinas no es como una de las fábrica como hay otras ya cercana la propiedad Ciudad de Córdoba pues también echar fábrica lo que fue fábrica de cerveza El Águila actualmente de Alhambra donde realmente se se une todo lo que estamos diciendo no a la que este está naturaleza que el río a su aprovechamiento el agua para energía para la industria pero al mismo tiempo eso sí no de modernidad que tiene la arquitectura en aquellos momentos

Voz 1086 04:48 a la presa de Jándula la central eléctrica de El Carpio la fábrica de pastas Gallo son edificios que recomendamos visitar en una ruta que luego se detiene en Villafranca en un edificio que aparentemente no tiene nada que ver con con este tipo de infraestructuras pero que también está destacado como un manifiesto ejemplo de modernidad la Escuela Nacional de niños y la Escuela Nacional de niñas de Villafranca del año mil novecientos veintiocho

Voz 3 05:12 si en el recoger el río El Carpio de un recoveco hacia o apuntó hacia Villafranca de Córdoba no tiene el estudio aquel que hicimos sobre arquitectura contemporánea en Andalucía vimos cómo esas dos escuelas simbolizaba un ejemplo muy concretos y además muy significativo de la arquitectura racionalista en digamos en Andalucía no dos edificio que construyó en mil novecientos veintiocho y veintinueve el arquitecto Joaquín González la ruta no sólo que pretenden llevar un hilo conductor cerrados sino que también se invita ya que en esos símbolo de modernidad la arquitectura en esa esos hitos que sí tienen el río esencialmente como como su hilo conductor pretendemos también que a la ciudadanía se acerque a ver ejemplos arquitectura Agné contemporáneos a los salto que estamos hablando

Voz 1086 06:09 claro porque Eto'o una cosa vino un poco impulsar a la otra y al final teníamos a jóvenes arquitectos a los que se les permitía hacer proyectos que eran bastante modernos para época no y en algunos caso rompedores incluso

Voz 3 06:21 sí es curioso advertir esto porque efectivamente son ejemplos muy rompedores es muy significativo no sólo en en edificios concretos sino incluso en los nuevos poblados no como hay ejemplo clave como pues se aquí vienen acá del río me voy a remitir a Sevilla pero también están los cordobeses no pero curiosamente esos símbolo de modernidad también se cruzaba con cierta arquitectura ecléctica que el estado en el punto de vista de que incluso nuestro pasado dinámico está presente no en el edificio de la central de la propiedad de El Carpio allí vamos a encontrar elementos que no van a sugerir que todo ese pasado que anida en el interior hasta elemento Arco cerradura que pueden aparecer en cualquier momento no

Voz 1086 07:08 después de visitar Andújar El Carpio Villafranca la ruta elefantes de vapor o no sugiere ahora detenernos en la fábrica de Cervezas el del águila aquí en Córdoba capital obra de dos arquitectos jóvenes en aquel momento toda una referencia hoy en día de la arquitectura cordobesa española como es Rafael de la Hoz hablar de News al que tantos edificio Le debemos en Córdoba ya Gerardo Olivares James autor entre otras muchas cosas de la reforma de la plaza de las de las Tendillas cuál es el principal valor histórico este de este edificio de los años sesenta

Voz 3 07:40 bueno en aparte de lo que acaba de decir que la significación de robos al arquitecto la Arquitectura cordobés andaluza Española ahí hicimos cima apuros no había universal pero sí europea al menos no es muy conocido tanto en todas las dudas Rafael de la Hoz Gerardo Olivares hay una curiosidad en este edificio porque ata o en la ruta vamos a observar observarán los ciudadanos y ciudadanas que todos abajo cerrando de una manera directa a los ríos a estos saltos de agua a eso poblado que se crean porque hay agricultura al haber agricultura serían los poblado alrededor Sally cultura a esas a la mejor fábrica como pastas Gallo en Carpio que surge de una manera similar pero la fábrica de ERC al águila cuando se construye Sevilla se realiza en los años sesenta está más asociado a la propia ciudad es vecino está buscando crear a su alrededor un núcleo de población o de reproducción mayor sino que se queda prácticamente a la a las orillas de la ciudad de Córdoba prácticamente junto a ella no se asocia de puedo decir de que manera a la ciudad no muy distinto a la que puede ser por ejemplo el Los Rosales en Sevilla que una por todo se crea evidentemente en ese momento no no se busca a comer qué tipo de construcción como la fábrica de cerveza en su momento no se busca un nuevo núcleo de población sin asociarse a la propia ciudad en la capital

Voz 1086 09:13 a un edificio muy moderno para la época muy rompedor también para la época

Voz 3 09:17 muy rompedor rompedor muy muy similar bueno Fernando la distancia hormigón etc etc pero muy similar a lo que puede ser esos dos edificios que ha citado que hemos hablado de Villafranca de Córdoba no arquitectura racionalista cultura moderna muy avanzada para para aquella época entendiendo que en esos años Rafael la ya son años sesenta pero estamos hablando antes de la Escuela de niño racionalista en ese caso es arquitectura moderna arquitectura contemporánea no

Voz 1086 09:48 la ruta elefantes de vapor concluye visitando Peñaflor y Alcalá del Río donde también encontramos ejemplos muy interesantes de esta modernización de la Andalucía del principios del siglo XX siguiendo el curso del río Guadalquivir Ésta es una de las cinco rutas diseñadas en la provincia de Córdoba por el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico donde también encontramos por ejemplo una dedicada al patrimonio arqueológico otra la minería de Sierra Morena a la cuenca minera del calor del carbón del Alto Guadiana o a la transformación de Lucena de una agro ciudad a unas ciudad media para terminar Juan Antonio cómo surge la idea de diseñar este tipo de rutas que recuerden pueden consultar en internet en la página web del Instituto descargarse toda la información toda la documentación necesaria incluso los puntos que han de guiar les a través de cualquier GPS y así no tener lugar a dudas de su ubicación cómo surge la idea de diseñar estas rutas

Voz 3 10:40 bueno las rutas culturales que propone el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico pues surgen o son fruto de la propia labor del Instituto de Investigación y Documentación durante más de veinticinco años en sean en pretendido que que está ruta sirvan como para la difusión del patrimonio cultural pero al mismo tiempo para tener un mayor conocimiento del territorio andaluz sí acercar el territorio también a la ciudadanía que pretendemos que sea una herramienta una herramienta para puesta en valor del patrimonio cultura y surgen entorno a proyectos y colaboraciones del propio instituto con otras instituciones Conesa universidades ayuntamientos etc nada esas esos proyectos y colaboraciones puede que vamos al territorio a documentar el patrimonio investigar sobre van surgiendo de quinto elementos distintas actividades oficio saber porque no hemos hablado casi nada pero el patrimonio inmaterial siempre está ahí delante de nosotros no entonces van vamos creando hitos Nos van surgiendo estos temas tema que no los vamos viendo el obtenemos delante pero que muchas veces no lo tenemos asociados recaba maneras cómo surgen digamos estrépito de de rutas y además siempre desatendido au siempre tenemos la tendencia a acudir a todos los conceptos de alguna manera lo que he dicho anteriormente es buscarlo tangible y lo intangible en el patrimonio y por otra parte pueda atender a esos patrimonio emergentes como pueden ser contemporáneo el patrimonio inmaterial Paisaje Cultural o recientemente un proyecto quisimos sigue con finalizamos en dos mil quince que es patrimonio mueble urbano de Andalucía el estudio contra el monumento público la escultura pública etcétera no de ahí surge esta idea y esta es la propuesta que hace el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico

Voz 1086 12:32 pues desde aquí recomendamos que visiten esa pagina a nada que tengan un poco de curiosidad por la historia por la geografía por su web provincia por el entorno les va a resultar muy interesante una visita a esta página del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico Juan Antonio Arenillas gracias por atendernos y muy buenas tardes