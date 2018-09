Voz 1 00:00 Katy qué tal buenas tardes bienvenida cuéntanos qué haces en en Holanda y cómo ha sido tu trayectoria hasta llegar al jamón ibérico bueno

Voz 2 00:07 pues resido en Holanda desde hace dieciocho años eh mi marido es holandés tengo dos niños

Voz 3 00:15 pasé mi infancia en

Voz 2 00:17 entre un pueblecito llamaba Santa Bárbara de casa y la Ciudad de Huelva donde estudié el Instituto de posteriormente en la Universidad bueno al principio de venirme a Holanda me dediqué principalmente a aprender el idioma holandés que es totalmente diferente al inglés un idioma aquellos dominaba al venirme aquí

Voz 3 00:36 un una vez que que hice todos los exámenes para tener

Voz 2 00:43 los diplomas de holandés como segundo idioma pues solicite en un centro educacional en el sistema educativo grandes donde donde trabajé durante casi diez años bueno realmente ahí fue un lugar donde aprendí muchísimo trabajar en el sistema educativo de un país te dice mucho sobre el país de cómo funciona de como de como se relaciona de cómo son las personas bueno destacar que los holandeses son personas independientes son trabajadores son bastante puntuales son formales tienen bastante sentido del humor aunque es un sentido del humor que yo todavía no domino la verdad y bueno aquí casi todo el mundo habla inglés además del holandés son personas que se Inter que viaja muchísimo que se interesan por conocer otras culturas conocer su costumbre con su gastronomía

Voz 3 01:40 bueno

Voz 2 01:43 y una cosa curiosa por ejemplo es que en Holanda los jóvenes empiezan a trabajar una vez que salen del Instituto muy muy muy muy rápido y hay trabajos dedicados a a los chavales de a partir de los trece años que van con su bicicleta repartiendo la propaganda y los periódicos y luego cuando ya cumplen los quince años pues hay determinadas horas a la semana que están reservadas para los estudiantes para trabajar en los supermercados reponiendo no luego una vez que cumple los dieciséis ya pueden trabajar detrás de una casa cambies tu me encantaba muy yo me resulta además muy positivo que da igual el en el nivel económico de sus padres sino que es un orgullo para los chavales de trabajar de ser independientes de ganarse su propio dinero no dan para mí esto dice mucho de un país

Voz 3 02:38 bueno en

Voz 2 02:41 en Holanda es un país muy igualitario es uno de los países más igualitarios del mundo en el ámbito laboral el trato que existe entre el hombre y la mujer es de igual a igual como curiosidad decir que cuando se sale a cenar o a tomar algo cada uno se paga su parte

Voz 1 02:59 cómo empezaste en este mundo del jamón

Voz 2 03:01 un convencer realmente hace seis años aunque yo desde que me vine aquí siempre promocionando los productos españoles el aceite de oliva del jamón español el queso manchego en fin siempre los vinos españoles siempre eso es ido una una fan fan y lo sigo siendo de mi país empecé a pensar que que no veía jamón de calidad que no no se conocía a penas de la jamón la gente habla español en un poco así abstracto se en algunos en alguno en los supermercados los jamón serrano exclusivamente in en algunos sitios especializados había ibérico ay bueno el corte de jamón no se conocía como se conoce en España en eventos no se veía tampoco en empecé a trabajar un poco en esta idea no de de introducir el jamón español a través del corte y educar en el jamón eso fue un poco mide al principio así que bueno los siguientes pasos fueron pues escribirme como empresaria en la Cámara de Comercio me fui a España a hacer un curso de corte empecé a trabajar en la imagen corporativa mil mil logo mi página web el TC bueno pase los primeros meses pues visitando ferias gastronómicas en Holanda en Bélgica hablando con importadores cárnicos

Voz 3 04:28 en

Voz 2 04:29 pero realmente hay dos tuve mucho éxito ahí la verdad es que no no no hubo movimiento entonces decidí que tenía que irme por otro camino que el quizás sí introducía el jamón el corte de jamón a través del vino pues quizás podrías tener éxito no y entonces pues me que seguí estudiando Fergo algunos cursos de vino me dediqué a a informarme de enviar emails a los virólogos a la empresa del vino que que si querían trabajar conmigo en una idea

Voz 3 05:05 de hacer catas

Voz 2 05:08 de las diferentes partes el jamón combinando la con diferentes vinos españoles no bueno finalmente un vino lo hubo muy respetados es interesa esa idea y empezamos a trabajar tratamos a trabajar con jamón entonces era ya estamos hablando del dos mil catorce entonces era un acababa de de iniciarse la norma del ibérico todavía no había jamón ibérico entonces empecé a trabajar con jamones de de de Opel Jamón de Huelva no fue el primer jamón que yo que el trabajado con este vino Lobo dimos a aprobar los diferentes partes de jamón con su vino ya está idea era la presentamos finalmente en en una Master Class que hicimos en la Feria Internacional del Vino que se llama la One Profesional en la Ryder de Amsterdam

Voz 3 06:06 eh

Voz 2 06:07 esta fue un poco la entrada mía en el mundo de la gastronomía el vino así más más seria no y aunque aquí no a raíz de Aquino no me salió trabajo directamente siempre son mi nombre asombrar a nombrar a sonar no he no a sonar en nombre de Katy más en las redes sociales empecé a ver que es empezaba a conocer bueno seguir sembrando cortando trabajando estudiando formando M

Voz 1 06:41 bueno tú has sido la mujer que le abrió las puertas al jamón en el Instituto Cervantes de Holanda cuadrar un poco cómo fue esta iniciativa cómo surgió esta idea

Voz 2 06:50 yo siempre he querido hacer quería hacer algo con el jamón español en en un lugar tan emblemático significativo como el Instituto Cervantes entonces de hable con el Instituto Cervantes de Utrecht

Voz 3 07:12 eh eh les comenté esta idea de

Voz 2 07:16 de hacer una master class sobre jamón español la historia presenta las calidades diferenciadas que bueno me dijeron que les presentaron proyecto les presentó un proyecto y les pareció buena idea ya empecé a trabajar a continuación pues fue a buscar el apoyo de la de las diferentes denominaciones de origen protegidas del jamón ibérico la IGP de Trévelez las de OPE de Teruel y conseguir el apoyo de todas ellas

Voz 3 07:45 bueno pues e hice Cendón Master Class en el Instituto Cervantes fue una experiencia increíble

Voz 2 07:57 presente hizo una presentación en Power Point de todas y cada una de las calidades diferenciadas primero hizo un recorrido por el jamón español pues su historia evolución en su papel en la gastronomía en la historia y la cultura española y a continuación me fui parando en una en todas y cada una de las calidades diferenciadas presente los jamones en semicírculo en igualdad de condiciones cada vez que representaba una calidad diferenciada me bajaba de el del pódium donde estaba la mesa de corte color cogía un jamón y lo colocaba en la mesa de corte lo cortaba lo explicaba enseñaba los los sellos de Cali lo que lo diferenciaba hilo daba aprobar realmente para mí eso marcó un antes y un pues como profesional porque yo ahí comprendí que yo era lo que me quería dedicar yo quería transmitir quería aprender para enseñar

Voz 3 08:53 eh hice convirtió en munición

Voz 2 08:57 eh aprender lo que enseño y transmitir lo que siento que sea es misión en la Master Class

Voz 4 09:05 eh

Voz 2 09:07 una experiencia increíble en las personas que acudieron a la Master Class se mostraron súper interesada muy sobre todo va fue muy positivo en todos me decían que no conocían que hubiera calidades diferenciadas el jamón que ponían en valor el producto muchísimo más no

Voz 3 09:26 eh que aprendían que habían aprendido que

Voz 2 09:31 el hecho de consumir un producto con una calidad diferenciada Un jamón con una calidad diferenciada que les daba para ellos una garantía no que es la garantía que muchas veces buscando en un producto bueno a partir de ahí pues yo seguí transmitiendo haciendo Master clases educando dando work shop haciendo cortes evidentemente formando M es lo que he estado haciendo pues de todos estos años no yo realmente disfruto con el corte

Voz 3 10:04 pero yo disfruto transmitiendo a las personas que tengo enfrente eh

Voz 2 10:11 lo notan lo perciben porque si algo es difícil de de ocultar es el lenguaje no verbal cuando tú eres feliz haciendo lo que hace no puedo ocultar y eso lo notan las personas no que están enfrente y ahí es donde mi puesta en valor Neuer el firmas que yo recibo siempre es el Katy tú eres la cara de felicidad cuando estás cortando estas hablando sobre el jamón no eso es eso no se puede negar no

Voz 1 10:37 por dónde van tus proyectos ahora en que estás tengo

Voz 2 10:40 si estos muy bonitos mi nombre actualmente en Holanda ha reconocido que es una cosa que es muy positiva pero lo más positivo para mí es que a mí me mandan un mensaje Le mandan fotos a mi Whatsapp personas que hace dos años yo les hice un corte de jamón y me dicen Katy hemos compras te jamón pero mira cómo está qué hacemos eso para mí es lo más importante que concierne mide mil esa forma que yo no sigo una vendedora de jamón que hayan comprado del jamón a lo mejor lo han comprado en España es el lo han traído cuando han vuelto pero que confíen en mí para que yo les doy consejos no es

Voz 4 11:24 en algo eh

Voz 2 11:27 el que me hace me hacen enormemente feliz no que las personas confíen en mí sobre todo no y en el mundo de la gastronomía actualmente estoy en varios foro gastronómico donde mi nombre esa suena cuando hay una vez dudas sobre el jamón y el sale mi nombre no me sale luego a mí no en eso si no que se ha nombrado a Katy Gómez yo respondo por privado lo explico no

Voz 1 11:51 Katy que te preguntan los consumidores la semana pasada

Voz 2 11:54 Sada alguien preguntó dónde puedo conseguir jamón de calidad o dónde me tengo que fijar no y entonces pues le mandé directamente

Voz 3 12:02 eh bueno

Voz 2 12:05 pregunta fue donde consigo pata negra de calidad y entonces pues le dije una explicación de lo que es de lo que busque con pata negra que el término se refiere a jamón de bellota cien por cien ibérico que pasee un link de mi página web donde está una día con todas la explicación sobre la Norma de Calidad del Ibérico y sobre cuándo se puede informar no en ningún momento doble mención no puedes al mismo puedes comprar jamón porque es una cosa que no lo es lo que quiero conseguir no lo que quiero conseguir es que se confíe en mí para cuando haya una duda sobre la jamón español no

Voz 1 12:42 qué diferencias encuentras básicamente entre los consumidores de aquí y los que tú tienes en Holanda por ejemplo y en otros países

Voz 5 12:49 qué diferencias hay entre los consumidores con los que yo trabajo

Voz 0438 12:53 ah bueno al público con el que yo trabajo muy diverso no hay un público en concreto no por un lado hay personas y profesionales del mundo gastronómico el restaurante Si cocinero que que tienen conocimientos sobre el producto eh hay otros que lo trabajan IA algunos de ellos quieren saber más a la sociedad en general tienen conocimientos sobre el jamón español pero no saben muy bien diferenciar los tipos de jamones que existen como diferenciarlos a manos de calidad Ivonne a muchas personas que siguen utilizando los términos para pata negra para todos los jamones españoles no suena últimamente mucho el término bellota bellotas bellotas se está vendiendo mucho ese término me es una cosa que me han me está llegando a preocupar no eh que se está vendiendo mucho el término bellotas está vendiendo más que término cien por cien ibérico entonces yo ahí lo único que que creo que el tema educacionales importantes

Voz 1 14:01 me gustaría saber qué les cuentas qué grado de conocimiento tienen ellos de un jamón cien por cien ibérico por ejemplo de la de OP de Los Pedroches

Voz 2 14:08 pues los países europeos donde suele viajar como Holanda Bélgica Dinamarca Suecia Alemania y observa un desconocimiento general de lo que significa un jamón de bellota cien por cien ibérico de óperas Pedroche sí reconocen el logotipo del sello de calidad de la de OP por lo que yo considero la importancia de explicar este producto específico no bueno qué qué les cuento yo a los consumidores o a las personas con las que yo trabajo no pues yo principalmente les cuento que están ante un producto de muchísima calidad diferenciada indiferente que es un producto ligado en territorio que además de ser un jamón proveniente de cerdos cien por cien ibéricos alimentados con bellotas impactos en su fase de Montaner al están ante un sello de calidad de la Unión Europea y eso es lo lo entienden enseguida no les enseño el logotipos de las de Opel que aparecen en la vitola de de la de OP y este sello lo reconocen inmediatamente no yo les explico además a algunos aspectos es requisito contenidos en el pliego de condiciones de las de Open Los Pedroches y les explicó además que estos requisitos a los deberes en cumplirlo los productores de jamón que quieran ampararse bajo esta denominación de origen protegida no bueno yo les explico y les enseño en la pieza de jamón como identificar el habito la y el precinto de la BOP la vitola del fabricante no les explico que hay que diferenciarlas recalco que siempre deben de permanecer en el jamón

Voz 1 15:44 en este momento Katy cuál crees que está haciendo tu aportación al mundo del jamón al mundo de la Denominación de Origen Protegida bueno quizá

Voz 2 15:52 tengo una visión más amplia del mundo del jamón ya que a la perspectiva internacional adquirida y en se une el amor a mí

Voz 3 16:01 hay Avi raíces al jamón

Voz 2 16:04 por un lado tener conocimiento de dos culturas por otro tener conocimiento del producto del que no dejó de formarme tener conocimientos del mercado internacional conocer idiomas por otro mi capacidad de transmitir comunicar mis conocimientos y sentimientos sobre el jamón y esto lo hago con entusiasmo oí esto al final lo percibe el público

Voz 1 16:25 por otro lado te quería preguntar también qué crees que están aportando a este sector mujeres como tú mujeres que se han incorporado en esos últimos años son sector bueno que estaba muy masculina izado no