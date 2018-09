Voz 1853 00:00 este mes de septiembre una ahí veintidós minutos de la tarde arranca con una cita destacada en el calendarios habituales ya una histórica de septiembre en Córdoba es la celebración de la Semana Europea de la Movilidad la verdad una excusa perfecta para hablar de cómo nos desplazamos por la ciudad como deberíamos hacerlo si queremos cuidar nuestro entorno nuestra salud que no se nos olvide esto que también es importante podemos hablar de los desplazamientos que a diario hacemos noche cuanto de ellos podríamos hacerlo en bicicleta o a pie como han venido precisamente nuestros invitados hoy al programa Eva Puche que da elevaban a Eva la conocen bien es habitual de nuestra tertulia ciudadana de los miércoles es psicóloga ambiental y coordinadora de la Semana Europea de la Movilidad que dirige el técnico de Movilidad del Ayuntamiento de Córdoba Antonio Valdenebro Antonio qué tal muy buenas tardes buenas tardes porque si es sano y es barato porque no caminamos vamos más en bicicleta

Voz 2 01:24 yo creo que es cultural sea la la bicicleta en el coche ha ido metiendo como no solamente como como movilidad sino también como un estatus de sobre todo en estos lares del sur de Europa de Unesa tuve que tiene coche alguien al que no tiene coche no lo es entonces yo creo que es el problema en Europa te encuentra persona vestida de chaqueta y corbata con maletines eh en bicicleta aquí parece que eso es de perro flauta ah sí en bus tampoco estaríamos no el Parlamento Europeo no tienen dónde aparcar los coches sino merece isleta están hasta arriba no yo creo que por eso es un tema cultura que luego ido tengan

Voz 1853 02:05 ya en el hábitos como psicóloga social y ambiental esto tiene que ser complejo no

Voz 3 02:10 Lennon tuvo una combinación es una combinación de campaña de sensibilidad es una combinación de dinero invertido por parte de la Administración porque nosotros tenemos que luchar contra las grandes corporaciones que son los fabricantes de coches la hilo y la industria de la de la de la AP las petrolera entonces imagínate tenemos un gigante como enemigo bueno es una combinación conforme van cambiando la generaciones se van cambiando lo hábito sí que es verdad que ahora mismo nuestra lucha en nuestra pelea está pues con la mediana edad no que sigue valorando el coche como como un statu eh no queriendo estar pendiente de horario no hacen cuentan nosotros hacemos comunicación ETEA cuenta cosa que merece la pena tener un coche igual ir en taxi cinco veces al mes es muchísimo más barato que en coche pero tenemos una barrera bueno pues Siqueira contamos cambiar en en principio cambiar la actitud y motivación y luego bueno pues comportamientos que luego operativo lo real

Voz 1853 03:11 porque los jóvenes lo tienen más claro como he dicho lo de la mediana edad los jóvenes tienen más claro que la declaraciones de nativa

Voz 2 03:16 sí sí sí es sexto jóvenes que mejor un padre son como muy cultural y tal yo creo que general la la juventud está cambiando

Voz 3 03:24 incluso tienen que luchar colombiano de los padres

Voz 2 03:27 si en vez de capacitar los para que vayan envía

Voz 3 03:29 dice con seguridad poles les prohibe miren vice como si fuera una cosa

Voz 2 03:33 como al colegio en coche es algo que quizás no mucho daño pedagogo

Voz 4 03:38 claro y además les da miedo que vayan andando cuántos

Voz 3 03:41 dice bueno pues alto el camino con ello cinco días si Icon ocho año un niño y una niña un niño una niña son perfectamente capaces de recorrer el camino de casa al colegio de coger el bus luego el bulo los conductores son buenos veladores de la seguridad incluso cualquier cualquier viajero o no no hay un peligro real pero sí que es verdad que tenemos una protección para la infancia que la alargarlo hasta los dieciocho que son barreras también es complicado pero sí que va habiendo cambio

Voz 2 04:12 o sea la bicicleta en Córdoba se ve pero mira que la puerta de las radios en las cuatro aparcadas y sí que me ha apuntado que tengo que poner una horquilla

Voz 5 04:21 siquiera porque las enganchados el apuntala sí que yo también me ha enganchado voy no también aquí el apuntaba buque como un asedio así

Voz 1853 04:33 detrás claro una opción muy económica francamente todavía falta educación también del conductor hacia el ciclista y cuando el ciclista se sienta más cómodo con el conductor eh de Turismo al lado eso irá animando también a acogerla

Voz 2 04:48 por eso es muy importante sea eh yo creo que eso es lo que más está siendo que la persona utilice menos la bicicleta porque porque él él que va en bicicleta que en bicicleta anotamos esa presión del coche que que es lo que él terreno de ello es intocable tanto para la bicicleta peatón también e incluso hará Pablo vehículo de movilidad personal Eto'o que están apareciendo portón lado yo todo de pasan a ser todo el mundo ahora será entonces ese y además son los más fuerte por lo cual eso eso es muy importante pasea claro esos lleva a Educació y además pues a medidas de calmado de tráfico que la que el coche no corra pero claro todos lados no puede así Iggy y eso es lo que al final le está haciendo mucho daño

Voz 1853 05:28 o sea que el uso cada vez mayor de la bicicleta deberá ir acompañado de una mayor tolerancia por parte de los conductores pero no creen que también hace falta más educación en quién coge la bicicleta que vemos bastante descontrol aquí eh bajando o subiendo dedicaciones prohibida aquel que por la salarios

Voz 2 05:44 el atleta puede hace seis infracciones pero también el que cada es que va en coche tanto eh osea que el que el que al final cuando tú vas en bicicleta te das cuenta de que hay veces que no te queda otra que insta a la acera o eso jugarte la vida porque que va el coche presionando tema te gritan incluso sube Talas ahí la y tal entonces en sí no tiene carril bici que notó la hoy que ponen de chupa había principales lo que había se había locales Secundaria y tiene un coche presionando T pues al final te vas a las era lo que verdad que se puede y mucha forma halló balacera en sí voy por la acera que dice intentó por ninguno de los medio Boí y respetando al peatón que él que tiene la prioridad en ese ese sitio

Voz 3 06:29 es un cambio que no estaban que no está invadiendo Iker es verdad que hace falta pues una regularización que se va a hacer

Voz 5 06:39 sí efectivamente

Voz 3 06:40 yo es verdad que la gente joven chavala un chaval de dieciséis quince o catorce años les da una bici IS

Voz 4 06:47 bueno daría una escalera ya me voy a meter donde hoy

Voz 3 06:50 y entonces bueno pues hace falta esa educación el Ayuntamiento ofrece cursos de formación de circular en bicicleta es una combinación de todo pero sí que es verdad que el coche se cree Rey de de de la calzaba te echan al carril bici a lo mejor pues tú tienes que gira a la izquierda no es obligatorio eso sí que me gustaría resaltar lo usar el carril bici es opcional decir yo puedo ir paralela al carril bici ya elegir si si voy por la calzada o por el carril bici en función de de de en qué comercio me voy a parar o que o que calle voy a acogerse a la derecha o la izquierda y no hace falta que todos nos pongamos al ha el cambio pero sí que el tema de los coches sea tanto el peatón como el conductor ven en la bicicleta un intruso y la bicicleta no terminaba de encontrar sumó su lugar sí que es verdad que los ciclistas debemos de aprender a respetar a respetar las normas sobre todo por la calzada sobretodo por la Cela sea por la acera de bajas ibas al ritmo de lo de los peatones porque es bastante da bastante susto a los peatones normal también

Voz 1853 07:55 ya esto hay que añadir los patinetes eléctricos y otras formas de movilidad que hablan muy de modo que van muy rápido e icono es el patinete de A3 leí darle con el pie que esto Correa desvela eh

Voz 2 08:05 no esos está regularizado va moverá en la la Dirección de Tráfico único que hizo fue una sacar una clasificación no ha hecho nada la del Ayuntamiento

Voz 6 08:13 claro no sale más Roma nosotros como tantas claro lo malo es que cada municipio basta aceptar regulando como le parece con lo cual al final en Madrid es una cosa sita en Barcelona otra por ejemplo lo tocan reguló ahora mismo Madrid Barcelona y de han regulado en forma muy distinta

Voz 2 08:28 diecinueve tu coja el bicho así puedo no puedo

Voz 1853 08:31 es decir por la acera en una Hinault puedes ir por la acera

Voz 2 08:34 otra otra la otra en Madrid no te deja ni podía principal época conoció por ejemplo que tú no puede como un vehículo de tipo envía envía principal époque no te deja la será pero tampoco te deja la calzada entonces un así en Barcelona depende de que en base a unas apuesto sitio en esos primeros Caco otros no han establece una mayoría de edad es que he hecho nosotros regularía no regulares también eh que en ellos

Voz 1853 08:58 bueno si hace falta regular es señal de que hay gente utilizándolo pero al podemos verle el lado un poco positivo no como están crece aún creciendo el número de usuarios hay que poner un poco de

Voz 3 09:07 es que tú mismo has dicho antes que las bicicletas son económica es que el uso de la bicicleta es Puerta Puerta es cero inversión es ejercicio entonces ahí cayendo por su propio peso ya con la invasión de bicicleta eléctricas que cada vez son más económica y de más calidad

Voz 5 09:24 pues el cambio el cambio va a venir lo que queremos que sea pronto yo estoy un poco me parece que es hacer trampas pero bueno se me fin el Córdoba tan

Voz 3 09:40 bien para ir en bici muy amable en una ciudad muy cómoda

Voz 1853 09:44 a la vista de Dick hay muchas actividades de hecho comienza con ese gran encuentro de de bicicletas el viernes

Voz 3 09:51 dice en luego tenéis un montón de talleres que me han gustado mucho

Voz 1853 09:53 por qué enseña hizo montar en bici en señalizadas circular con la bicicleta ya repararlas bicicleta cuando sea ahí todo un potenciar ahí la la bicicleta no hombre es que ahora mismo es la opción más válida

Voz 3 10:07 en Córdoba se camina muchísimo y hay mucho itinerarios peatonales el uso del bus hay que promocionarlo muy mucho pero quizá no es el momento ahora no en cambio el uso de la bicicleta sí que estamos dando un paso y aprovechando esa situación de receptividad de evidencia no entonces bueno pues apuesta por la bicicleta hacia falta Ivo bueno puede de la oficina de la bicicleta Antonio están haciendo muy muy buenos abajo a ver si se va dotando iban haciendo cosita

Voz 7 10:40 así porque aprovechemos el día dieciséis comienza esta nueva semana ya habitual desde el año dos mil no celebramos dieciocho años no de las ciudades que más tiempo quemar verdad y cada vez con más

Voz 1853 10:55 interés con más auge porque a principios arma que yo con poco raro no lo de la Semana de la Moda

Voz 5 10:59 sí bueno estoy contaros y eso que el Día sin Coches el sábado veintidós contraprogramar más Sergio Dalma con la avenida Gran Capitán bonito yo creo que no

Voz 1853 11:16 este concierto que los estamos escuchando precisamente de fondo va a ser en Gran Capitán pero no en el bulevar sino en el

Voz 5 11:22 tramo o no en que encantada claro tramos de calzada se cortan tres Avenida estaros atentos como pública o en redes de los folleto aquí hacemos muchas cosas entre musical hay salía les viene bien porque no lo perdáis