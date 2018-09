Voz 1086 00:00 una mirada sobre el yacimiento con la Asociación Amigos de Medina Azahara que llevan muchos años reclamando financiación apoyo ayuda que la ciudad y que la sociedad mire hacia un monumento en el que se ha visto cómo se disparan las visitas desde que recibiera ese galardón de la Unesco que lo declarada Patrimonio de la Humanidad Juan Bolaños a ese Secretario General de amigos de Medina Azahara Juan qué tal muy buenas tardes

Voz 0902 00:27 hola buenas tardes buenas tardes te preocupa que se vaya

Voz 1086 00:29 de convertir Medina Azahara en un escenario de mítines políticos en este año tan electoral probablemente por partida triple que es en los presenta

Voz 0902 00:38 bueno es un poco inevitable no es un poco el efecto de éxito nosotros en Medina Azahara siempre hemos defendido que que la educación no es una máquina para conseguir trabajadores y no una herramienta para para construir persone el patrimonio de esa misma forma es una herramienta para construir no como sociedad para fomentar el conocimiento que el turismo su repercusión económica son en ese caso una Feli coinciden sea separan un poco lo que es lo importante lo que es el núcleo lo que UNESCO ha declarado que tenemos la obligación de preserva para las elecciones futura de sus consecuencias inmediatas que son los ingresos que puede haber por turismo o con las repercusiones políticas que pueda tener el ponerse delante de la foto de Medina Azahara no separan un poco importantes de lo accesorio y consideramos que es inevitable no nos quejamos porque el efecto de estar de moda no es lo peor lo peor es que no te llame

Voz 1 01:40 si consideramos que hay que poner el esfuerzo en lo importante

Voz 1086 01:45 pues igual me equivoco pero me parece a mí que más de un candidato como hoy a Albert Rivera va a querer esa foto que está de moda y que viste mucho de un acto político con el fondo de de Medina Azahara de la que tanto se ha hablado en estos últimos meses

Voz 0902 02:01 dar y nosotros lo que pedimos Bell Rivera que si se hace la foto que tenga algún tipo de consecuencia positiva sobre el yacimiento que no sea solamente la foto sino que realmente ningún compromiso sobre yacimientos de conocimiento entendemos que lo importante en contra de la cultura del selfie que un poco lo que puede hacer ver Rivera hoy que es lo importante es suyo Medina Azahara darle la vuelta a la Cámara poner el foco sobre el yacimiento ver el yacimiento y entender que el conocimiento es una fuente también inagotable de placer no no es solamente algo vetusto sino que lo puede construir no estoy como persona y como sociedad lo importante por lo tanto el décimo Alves Rivera bien por hacerte la foto a cambio te pedimos que contribuyan a preservar el yacimiento a difundirlo según los requisito que no dice Unesco ya no se trata de cuestiones personales o diferente punto de vista la Unesco ha establecido una serie de requisitos realmente que nos compromete a Córdoba como sociedad Andalucía a España para preservar esos valores tenemos que pasaba esos valores lo que pasa lo que pedimos Albert Rivera que se comprometa con esos valores

Voz 1086 03:12 en este punto de Medina Azahara como destino turístico decías tú que era una consecuencia no un poco de del éxito pero todas las del yacimiento como fuente de conocimiento y sin embargo ahora sólo se habla de Medina en función del número de visitantes que han acudido a ver el el el yacimiento las cifras son francamente espectaculares un incremento de un ciento treinta y tres por ciento el pasado mes de agosto respecto al del año anterior cuando todavía no era patrimonio de la humanidad el mes de julio fue todavía mejor un doscientos treinta por ciento a todo esto se suma no sólo que ha salido mucho en televisión en todos los medios sino también el efecto un poco acumulado de esas dos visitas guiadas que están divulgando mucho el patrimonio haciendo más atractiva la visita al público en general irse sin duda la posibilidad en verano de visitarlo de noche con el yacimiento encendido que es esa visita nocturna que han sido tanto reclamo pero os preocupa que desenfoque hemos la mirada inocente centremos solo en ver ahora a Medina Azahara como un reclamo turístico y no como una fuente de conocimiento

Voz 0902 04:13 bueno claro está de la espuma al turista al ciudadano no se le puede exigir si no se puede exigir una responsabilidad inmediata porque el turista viene visita Córdoba visita a Medina Azahara realmente la responsabilidad por parte de la institución y en este sentido es importante que en este momento ya que tenemos Nos una un recorrido una hoja de ruta para la UNESCO que exista una gestión transversal que el patrimonio ha evolucionado el concepto de Patrimonio ha evolucionado incita a una gestión transversal de lo que es ese patrimonio que quiere decir es que está bien que que los turistas venga está bien el efecto del éxito lo que es importante que sepan cómo acoger a ese turista acogerlo de una forma que no se abarate el yacimiento sino que realmente transmita los valores que el yacimiento que la persona cuando salga de Medina Azahara sea mejor sea realmente haya aprendido algo no sea solamente una excusa para selfie en el sentido en el momento en que esas visitas sea gestionada de una forma cultural y no meramente cenar y para un selfie en ese momento habremos ganado no no importa que las visitas aumenten como hemos dicho en el problema que no te llame el problema que el olvida pero evidentemente si aumentan las visitas Si si la persona está ahora interesada a través de eso es positivo o una responsabilidad una gestión trasversal del yacimiento como pueden existir en otro tipo de conjunto arqueológico donde realmente esas visitas en acogida y no se abarate la experiencia ahora que se habla tanto de la experiencia la pendencia tiene que ser cultura

Voz 1086 05:49 sería bueno hacer una encuesta a la salida de Medina Azahara a preguntar a los turistas con qué concepto contrasta con qué concepto sales de este Tras esta visita no que has aprendido que te llevas no

Voz 0902 06:01 es muy interesante muy interesante porque realmente una que tenemos hablar definido tenemos saber si se está transmitiendo si realmente la persona son consciente por otra parte independientemente de que los turistas vayan subiendo también es cierto que existen muchos centro de investigación internacionales que también están poniendo ahora a la vista sobre Medina Azahara y eso que no se ve tanta pero sí esperamos que tenga una repercusión a medio largo plazo

Voz 1086 06:28 es como la investigación que es otra faceta que no se puede olvidar el seguir excavando el seguir investigando es una parte que no debe quedar ahora tapada por el éxito turísticos de del yacimiento sería sería desperdiciar una gran oportunidad no

Voz 0902 06:43 sería no responder a la exigencia que no hemos comprometido ante la Unesco ante la humanidad no que una expresión muy bonita que es Patrimonio de la Humanidad de las generaciones futuras nosotros somos los guardianes de

Voz 2 06:57 este centro no

Voz 0902 06:59 para protegerlo para transmitir a las generaciones futuras y en ese sentido se nos va a evaluar sino jugada evaluar el sentido de que sean mucho nuestro trabajo correctamente uno

Voz 1086 07:11 pues confiamos en no salir muy mal parados cuando miren atrás dentro de un par de generaciones no que hicieron que se hizo cuando se declaró Patrimonio de la Humanidad Juan Bolaños Secretario General de la Asociación Amigos de Medina Azahara