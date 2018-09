Voz 1853 00:00 en diez minutos para que lleguemos a la una de la tarde en Córdoba Hoy por hoy siempre hemos oído aquello de que viajar y conocer otros países y otras culturas es la mejor forma de aprender y además de mantener viva nuestra curiosidad bueno pues esto es algo que también han debido pensar los responsables del Instituto de Enseñanza Secundaria Guadalquivir que han recibido una subvención para que un grupo de alumnos puedan pasar unos unas semanas estudiando y conociendo la realidad de otros países como Reino Unido Italia Grecia gracias

Voz 2 01:09 al programa Erasmus plus denominados somos europeos somos iguales Julia gracias la coordinadora procede inglés de este distrito

Voz 1565 01:24 dos o la Julia qué tal muy buenas tardes muy buenas tardes y nos acompaña también Rebeca Béjar alumna de cuarto de la ESO hola qué tal muy buenas tardes las nerviosas Rebeca que estás como en casa eh tú como en casa

Voz 3 01:35 ya te digo bueno para cualquier alumno con catorce quince años la posibilidad de pasar un par de semanas en otro país conociendo a realidad es o ha de ser una experiencia inolvidable pero además en una zona de Córdoba la que luchar contra el absentismo escolar es tan importante supongo que te ha de resultar muy motivador este programa Erasmus Plus

Voz 4 02:00 efectivamente la motivación para solicitar este programa fue inicialmente esa es uno de nuestro principal objetivo la lucha para reducir el abandono escolar que en nuestro centro bastante elevado también pretendemos mejorar el nivel competencial de del alumnado y finalmente a largo plazo pues esperamos favorecer su inclusión social esperamos que ellos se den cuenta de que la educación el arma más potente que tienen para salir de del contexto en el que se encuentra

Voz 5 02:34 ah bueno como lo habéis organizado o bueno pues otro sólo el Erasmus plus vamos esto no lo ganáis vosotros sino que os acordáis a una subvención ciento veinte mil euros si no me equivoco

Voz 4 02:44 correcto ciento veinte mil euros para repartir entre cuatro centro europeos como bien ha dicho no en Grecia en Italia y Reino Unido con esa subvención esperamos completar unas L serie de actividad desde que están ya planificada en el proyecto así como ocho movilidad entonces primero viajarán siempre los profesores dos profesores de cada centro himno reuniremos ir tendremos sesión informativa y a continuación viajarán un grupo de ocho alumnos de cada centro eran una serie de actividades relacionadas con esta investigación que es lo que provoca la situación de desventaja social en la que se encuentran como pueden salir de ella

Voz 3 03:33 y vais a seleccionar a los ocho alumnos

Voz 4 03:35 pues tenemos unos criterio de selección establecidos pero primará el hecho de que el alumno se encuentre en alto riesgo de exclusión social también la asistencia el expediente académico la pertenencia a una asociación de alumno la implicación con el proyecto y esperemos que también repercuta muy positivamente en la convivencia positiva

Voz 3 04:00 pero estos ocho alumnos viajarán durante una semana a uno de estos países Inglaterra Grecia o habíamos dicho en otros

Voz 4 04:07 del Reino Unido

Voz 2 04:09 Grecia o Italia eso pasara

Voz 3 04:12 hay una una semana no sólo una semana de estancias de una semana de actividades trabajando trabajando además el tema de la inserción social de las desigualdades sociales en institutos que se encuentran en barrios similares al del barrio del Guadalquivir

Voz 4 04:25 efectivamente fue en nuestro centro como centro coordinador el que escogió un perfil similar en otro centro europeo por tanto estos centros se encuentran en una desventaja social considerable de forma que nuestro alumno pues se sientan cierta similitud de puedan pues empatizar lo unos como otro también de forma proactiva pues reflexionar in promover soluciones juntos

Voz 3 04:54 cuando seguirán bueno el curso ha empezado pero en fin

Voz 2 04:57 lo harán en el tercer trimestre

Voz 3 04:59 le hago a mitad de curso pero heredó

Voz 4 05:01 año nosotros hemos planificado que en octubre recibamos a lo a profesores de los tres Instituto italiano griego in de el Reino Unido a continuación en noviembre esperamos que puedan venir todos los alumno ya a final de curso pues viajaremos a Grecia y al año siguiente viajaremos a Italia en torno a octubre ir al Reino Unido para cerrar el el proyecto Entorno

Voz 3 05:29 a marzo muy contentos no que os hayan incluido en este programa suponer un muy contento muy con

Voz 4 05:35 intento y estamos pues llenos de ilusión con muchísimas ganas de trabajar esto así

Voz 6 05:42 ha sido un revulsivo un eh

Voz 4 05:46 vamos un este programa pues ha dado muchísima energía a ese profesorado que se dejan la piel día a día y que es el motor de de todo esto porque el alumnado es ciertamente el protagonista pero su homólogo los profesores los que bueno puede hacemos

Voz 3 06:04 todo este tipo de iniciativas para ello es un centro muy activo este tipo de iniciativas que son complicaron la vida definitivo

Voz 5 06:10 la verdad que podía estar más cómodos dando vuestra clase y poco más pero

Voz 3 06:14 hay que os implica ir con la con la realidad social de del centro Bonnie para los alumnos que imagino que estamos locos de contentos no Rebeca los que se puedan ir que a ti te ella ya que no te ves a ti no te toca porque tres de Puerto de la eso sí pasan la pasada bachillerato y esto es para uno de la eso que es lo que hay en en el instituto así que nace hostio admite no te pilla tangana si verdad sí bueno como como ves que hayan reaccionado tus compañeros del instituto ardua ante la posibilidad de ir ocho de ellos a Inglaterra Grecia o Italia

Voz 7 06:46 con tanta muy emotiva tienen mucha gana y así tema gana de ir al instituto tu día hay necesitan mucho

Voz 3 06:54 así que es de lo que se trata no si a lo mejor en muchos de los casos si no fuera por este programa no podrían nunca viajara a países no no

Voz 7 07:04 allí la condiciona que tenemos allí en en el barrio que no no dejan viaja tanto ni disfrutar tanto de esas cosas

Voz 3 07:12 ya por qué te por qué crees tú que hay tantos sentimos cola como lo viví pues otros porque se deja el instituto pues eso sí sin terminar no Cell

Voz 7 07:21 problema de de cada familia que allí en el barrio

Voz 3 07:31 qué se podría hacer para animarlos a seguir estudiando

Voz 7 07:34 pues no me motivan mucho con una cosa de leerán mula Xian eh con mucha actividad que sea un centro tan activo como un metro lo motivó mucho

Voz 8 07:45 pasa echas de menos el instituto donde lo vas a hacer bachilleres donde te toca te esperando que me cogen otro título ahí también vale muy muy bien

Voz 3 07:57 bueno además no lo he dicho pero desde la presidenta de la asociación de alumnos y alumnas de este de este las acabe de de este ciclo también muy activo no fin muchas Buero pues es el programa está planteado ahora a que dé sus frutos no todo lo que sean actividades extra es una motivación extra también no para nada

Voz 4 08:18 igualmente a mi me gustaría en ese sentido destacar la labor del centro especialmente la promoción de hábitos de vida saludable por la

Voz 3 08:25 hemos sido premiado por ejemplo con él

Voz 4 08:27 el Premio Vida Sana en el dos mil dieciséis el premio colectivo el curso pasado hizo mucha iniciativa como son el huerto

Voz 6 08:35 dar eh eh

Voz 4 08:38 numerosas actividad de Italia que real

Voz 3 08:41 estamos a lo largo del año bueno no soy el un instituto al uso por lo que veo no siempre inventando algo ahí en el Guadalquivir

Voz 4 08:49 sí bueno la motivar a alumno lo que no no impulsa a hacer todo este tipo de iniciativa y el perfil de nuestro alumnado ha cambiado considerablemente

Voz 9 09:02 nado mucho más normalizado una familia que apoyan mucho más la operación

Voz 4 09:07 profesorado que está muy motivado muy cosiendo

Voz 1565 09:09 enhorabuena desde aquí por esta aportación a ampliar la mirada de estos alumnos su motivación y a luchar contra el absentismo escolar Julia Rebeca gracias a las dos porvenir cine Álava días contarnos en curso que está a punto de empezar para bueno para julio para Rebeca una de profe de inglés y la otra de alumna de Bachillerato gracias así vamos a llegar a la una de la tarde