Tertulia Ciudadana. ¿Hay que obligar a los bares a ofrecer agua gratis como propone la OCU?

Voz 3 00:34 veintisiete grados a esta hora en el centro de Córdoba vienen acalorados nuestros siguientes invitados es que cuando uno pues va apresurada para no llegar tarde cosa que yo les agradezco mucho porque soy de la complicación de estar en pleno centro de Córdoba una y media de la tarde el día laborable que ya estamos metidos en faena en fin seglar se lo agradezco mucho a Eva Puche que estuvo viviendo todavía con nosotros a la Eva qué tal buenas tardes a Alba Moon que también nos acompaña más joven pero la voz más joven de la tertulia hoy también a Ignacio Aguilar All Ignacio qué tal y además tiene que ha venido de lejos todavía te lo agradezco

Voz 0114 01:11 también mucho que no se de qué nos acompañáis hay varios asuntos que queremos ir abordando en esta la tertulia ciudadana pero el primero de ellos tiene que ver con el agua y es que la Organización de Consumidores y Usuarios la OCU ha presentado una campaña para pedir una ley nacional que obligue obligue ojo al término a bares restaurantes ofrecer agua del grifo de manera gratuita a sus clientes la campaña se presenta con la etiqueta pide jarra de agua es lo que lo que proponen para ir eh estímulo han presentado varias ciudades el otro día lo hizo en Cádiz Si bueno ya lógicamente la la polémica no ha tardado en llegar la OCU entiende es son un poco los argumentos de la campaña que el agua es un bien básico lo primero y que el consumidor no debería tener que justificarse ante un camarero cuando pide una jarra de agua para acompañar la comida ni que tenga que pagar por una botella de agua envasada cuando el agua del grifo puede consumirse en todas la garantías estoy citando los momentos de la OCU para defender está esta campaña insisten también que se debe ofrecer agua de grifo por una cuestión ética ya que es un derecho humano reconocido por Naciones Unidas por una cuestión de salud puesto que beber agua es saludable Hypo ecología dado que las botellas de plástico generan enormes cantidades de residuos bueno en principio haber a vosotros que os parece está esta campaña ahí está esta iniciativa

Voz 4 02:39 yo no la veo bien directamente no la veo bien porque mete un petardo ha dado un panal de avispas y siempre habrá agua gratis a esa cosa pueda me parece absurda es cierto que han bien básico también lo es el respirar y no me imagino entrara un restaurante que me tengan que siguen hoy incorporarme a la luego dos el suelo acostumbren no se deben de elegirla y hay restaurante donde te cobran el agua no vayamos a ello Simply directamente el restaurante que que tenga el agua gratis que lo ponga muy bien muy claro en la puerta estaremos gustoso de darle obtenga un buen vaso de agua además en el momento que Tele Gilda yo ya no me fiaría en el agua yo ya la entonces si la pediría embotellar

Voz 0114 03:25 bueno no me la traigo sea abierta no haga como primera hable sí sí sí sí los camarero de ahora ahora seguimos porque ver os habéis visto alguna vez en esa situación de un poco tensa de querer beber agua probablemente acompañando la comida o antes incluso de pedir esa cerveza que que te apetece tomarte luego pero llegas con se lo primero que quiere es agua yo no quieres paga por una botella de de de agua te gustaría que te ofrecieran el agua o poder pedirla sin sentirte violenta o violentos os habéis sentido así en alguna ocasión

Voz 5 04:01 yo normalmente cuando voy a cualquier restaurante verdad que siempre pido agua y espero que mi entregan un vaso no una botella

Voz 0114 04:07 pide agua para acompañar la comida sí siempre no eres de cerveza

Voz 5 04:11 no siempre beber agua y es verdad que siempre pido por una jarra o un vaso no vasito porque se lo toman al pie de la letra hay detrás como un éxito bastante pequeño pero sí siempre pido agua Hay pero que me dotarán eso en vaso más que trae una botella porque

Voz 0114 04:25 por qué te parece mal pagar por el agua no te parecería mal pagar por el vino o por la cerveza por otra cosa que te tomes

Voz 5 04:34 hombre por la sencilla razón de que el agua se supone que es un derecho para todo el vino para quienquiera que tampoco les gusta mucho cómo cómo

Voz 6 04:44 bueno yo siempre quiero agua distingo entre si por ejemplo no voy a consumir otra cosa entiendo que que pide una botella de agua cosa que no hago casi nunca si yo me siento en un bar normalmente meto un refresco o una cerveza o un vino cuando he ido con mis hijos sí que he pedido un vaso de agua un vaso o dados tres vaso de agua o una jarra específico es si alguna vez estamos comiendo más gente y pedimos agua normalmente te traen dos botellas grandes de litros está me la llevo si no se acaba me la llevo y no me he encontrado nunca el encontronazo este decirle no no agua del grifo normalmente no porque yo dejo claro que lo que quiero una jarra de agua y no me ha pasado

Voz 0114 05:25 muchas tú distinguía es cuando vas a consumir agua como bebida como el producto que vas a tomar en el bar a cuando lo

Voz 6 05:32 adulto y los niños tienen que tener agua toda la que quieran y sin pagar por ello vamos entonces a mí lo que más me preocupa que plantea sentado al la sentido algo con la cabeza el tema del consumo de del de lo en base sea ahora se está de moda en muchos restaurantes muchos cafetería que con el desayuno te sirven una botellita de agua como cortesía ese momento paso e una y entiendo que eso se lo dan gratis a lo vale o no lo sé sea yo mi mi mi rechazo de agua embotellada es por el por el motivo de los residuos también entiendo que debe de haber como dice Ignacio si hay un acuerdo de cortesía Si yo frecuento el restaurante no me dan agua pues no voy a ese sitio o me tratan mal porque pida agua si yo me veo en la obligación pues porque todo está ahí yo creo que el contexto regula regula bastante la norma de comportamiento para con un servicio que te están dando entonces bueno es verdad que hay que regularlo pero que ser ciudadano sabe que tiene derecho a ella igual que al servicio centrara al servicio nueva cobra o no no está no hay que pedir agua

Voz 4 06:43 entrar servicio sea tú lo que yo creo que hablarlo Cepal claro

Voz 6 06:47 es necesario

Voz 4 06:48 sí sí ansía ser Figaro que poco a poco no han colado lo del pan porque el pan que notan el menor bueno viene nota te ponen el pan y hogar final te lo cobran el sillón ha pedido pan entonces eso sido poco a poco poco a poco a poco a poco hasta que al final ellos lo han hecho institución imaginaros lo del wifi o sea usted me cobra el agua sin embargo me wifi gratis era un sinsentido de la contraseña del agua por favor

Voz 6 07:10 ahí entra la competencia también entre negocio sea sí

Voz 6 07:15 si te ofrecen agua por lo leía la noticia no poner una jarra visible con tu vaso que pueda servirse el que quiera sexo ya es una o un ofrecimiento de un servicio más

Voz 0114 07:27 no pues así es como lo vemos nosotros cómo lo veis vosotros como como clientes más o menos habituales de de establecimientos pero el sector de la hostelería cómo viven ellos esta propuesta de la OCU de obligar porque insisto es lo debemos porque una cosa es sugerir recomendar pero otra cosa es que lo que quiere es que se les obliga ceder agua gratis a a sus clientes por eso no hemos puesto en contacto con el chef y propietario de un afamado restaurante de Córdoba que además mantuvo recientemente un debate muy interesante en su muro de Facebook con algunos clientes sobre este tema y muy enriquecedor además obrera distintos puntos de vista lo que defendía a los clientes que viene a ser un poco a lo que aquí hemos planteado ir como restaurador pues cómo lo ve como la y cómo le afectaría esta medida estoy hablando de Antonio López del restaurante Tales Antonio qué tal muy buenas tardes muy buenas tardes once tú lo ve muy distinta no lo ve muy distinto

Voz 0913 08:20 bueno si no como comentábamos podrían es desface de Facebook sí que hay que ver lo que hay detrás de todo eso y como no le hablaba a la compañera Sara sí es realmente vamos a mí me parece una película es cobrar por un paso de agua así me pareció en el vehículo nosotros jamás ha negado el agua nadie que es cierto que en este restaurante o en toda la ciudad en España uno de los productos que ofrecen los restaurantes aguda agua embotellada no sé si nosotros pagamos el agua cobra Managua que luego te además agua de grifo plazo Saramago el grifo cuando yo no sé yo hablo por mí en este caso sí claro el agua de grifo de Panamá agua del grifo no nos negamos ha obligado a poner agua de ella para el grifo ahí yo creo que les restaban hace recuerdo debería mala esta decisión de cobran Lapo no cobran nada por qué digo esto porque a nosotros no lo cobran igualmente el hombre para entiende cobran el agua que yo no la doble lo crisis que un rezo antes lo puedan cobrarlo sea un producto que nosotros pagamos un negocio nosotros en realidad yo me atrevo una frase que decía Juan valiosa que yo no cobro el alucina De Colo el chuletón eso te lo regalo es que te estoy cobrando eso conocimiento ni servicios ni condiciones laborales de los trabajadores la la servicios que pesa del negocio porque seguramente siguientes uno ardua de cómo salga el grifo en pleno agosto en Córdoba casi podría decir que es la lengua pero hay que te la ponga y me pedirá además la totalidad un vaso de cristal entonces todos esos servicios detectaron negocio se deben de cobrar o no al menos tiros en nombre de los restaurantes que la decisión de que esa decisión la puede tomar realmente enraizadas dos han aquí en el debate yo iba un poquito más allá porque que el hecho de obligan a poner agua que todo esto viene de la noticia aprobada por la Junta de Andalucía promoción de una vida saludable excesivamente esa sí claro aquí todo tenía de esa línea nos trasladan el problema de la obesidad de los comensales por ejemplo yo soy una persona obesa sale yo estoy ya dentro de los límites de obesidad SO2 halló responsable algún restaurante algún va de este obeso no sé responsable de yo no sólo pasa esa responsabilidad a los restaurantes hasta que nosotros no obligue a dar vasos de agua además lo pone claro eh a ofrecer agua de grifo de seiscientos yo creo que esa decisión de dejar Somalo resonancias que se cobra no se cobre pero que la responsabilidades que una persona obesa no recae sobre nadie ni siquiera por el médico

Voz 3 11:33 que me quiten la posibilidad de que te cobren el agua

Voz 6 11:38 el grifo ese yo creo que el cliente es el que tiene que decir si quiere agua del grifo en un vaso y así es como yo se lo sirvo señora eh o quiere una botella de agua que normalmente se especifica la hora de pedirlo luego por otro por otro lado eh

Voz 0114 11:53 sí pero que plantea Antonio es que ese agua de grifo no les sale gratis porque

Voz 6 11:57 ahora por no repercute osa tu todos tenemos Juan gastos comunes repercuten los gastos a cuánto me cuesta al mes la vajilla pueblos repercute por pies luego por otro lado ocurrido una botella de vino y estoy cambiando de de plato Si el el el restaurador eh puede completar para que no los meses en los que los sabores sea también es un servicio el hecho de prestar agua porque lo que no voy a saciar miseria con vino

Voz 6 12:32 que sí que si el cliente quiere agua embotellada pues se le puede servir si quiere agua del grifo con mucho

Voz 4 12:44 haga lo mismo que comentaba ante el wifi y el aire acondicionado no les salen gratis sin embargo no no lo cobra ni se va incluido en el servicio entonces lo que tendría sentido eh que si esa botella de agua mineral que se pueda pedir vale uno o dos euros vaya repartidas ya dentro del servicio de no hay problemas no

Voz 4 13:11 Juanma estoy de acuerdo con él en que esta legislación no deberé noticia ha habido deben ser ellos los que se habilite porque es un negocio pero también nosotros decidir

Voz 0114 13:20 vamos a quemar vamos a ver Antonio continúa

Voz 0913 13:24 yo estoy de acuerdo nosotros damos servicio vale Mi siempre intentamos mejorar en calidad de servicio puedo ofreciendo aire acondicionado ofrecemos Wi Fi y el que quiera ofrecer el agua de grifo aquí pero que que esta libertad no decir mira yo quiero cobra sales porque no todos los negocios están en la misma competencia me cero nosotros cuándo cobramos habremos dado madre más cuenta de que en unos sitios pues la cerveza cuesta un euro en otro sitio cuesta un euro y medio cuesta unos treinta a ver yo creo que ya es hora de que todo el mundo sepa lo que cuesta una cerveza y unas es imposible una caña es imposible que cuestión euros eso lo dice el hostelero a van porrazos

Voz 6 14:13 lo digo yo

Voz 0913 14:16 contigo en la diferencia de lo que tienen su precio real sabes quién lo paga los trabajadores que con sus condiciones laborales

Voz 6 14:24 una decisión también de del hostelero en clara no sea que organice un negocio absolutamente libremente y somos los que tendrán que decidir una pregunta vosotros cobra y el agua del grifo a día

Voz 0913 14:38 Nos Amaya además digo que agradeció es gracioso porque yo te digo de la puerta o botijos botijos puesto fuera porque muchas veces pasa niño pero él me resultó gracioso de que no hace mucho más hermano do Mar pasó un grupo de niñas que viene antes de un deporte de no sé de qué era pasaron me igual que tenéis ahí me di que esto que Esteban botellón y como se bebió y entonces le explique yo José vería viene muy huido y eso es muy difícil

Voz 0114 15:16 entonces un poco Hypo por resumir desde el punto de vista de la hostelería que hoy representa aquí Antonio López de de de ellos no se debe de ir y además compartido por Ignacio no se debe Obi de obligar al restaurante a ofrecer agua agua gratis sino que se defiende que sea una práctica comercial ya un poco de cada uno

Voz 0913 15:35 yo creo que los veleros de tiene suficientemente descarga tanto impuestos gasto el hecho de la competencia les ofrecía era condicionado de Fraser trenzado a tomar un café tan aunque tiene aire acondicionado prensa Televisió comodidad escucharles su conversación Kasun tantas cosas que no se pueda obliga también a tomar la decisión está mucho menos hacernos nosotros responsable de la obesidad de de una persona yo sigo beso porque yo he decidido estado eso eso tiene que ver todo el mundo conscientes de ello hinojo camina oferta agua de grifo Villareal resolver se me parece genial tengo la normativa adelante le parecen ya por ejemplo en los colegios toda maquinaria dispensaba ahora de productos de quinta gama de bollería sobre lo que va relacionado con con lo que hay grasa me parecen así que ofrezcan una fuente cerca de cualquier máquina dispensado horas que deberían de incitan más insisto en gastronomía más saludables sea que frutas en máquinas pensadora por ejemplo está en muy pocas hay mucha bollería hay mucha su hay mucha grasa pero

Voz 0913 16:50 pero con esto de los restaurantes yo creo que sí claro acaban cansados hay muchos pequeños negocios que ya está borrado de de normativa de gasto de tratarlo

Voz 5 17:04 pero ya no se trata ya no se trata solamente no del tema de la obesidad se trata también por ejemplo de de del bien del mal que puede hacer a al al medio ambiente no el tema de de la de la botella envasada el hecho de que se compren en vendió perecer el establecimiento pues aguarda en jarras nadie creo que muchísimo más no sé

Voz 7 17:36 yo digamos agradecemos desperté Judy seres de son la diosa de la fertilidad del campo siempre miramos mucho porque naturalistas pues sentido domingo

Voz 0114 17:46 la propia Baixa también es una campaña con con jarras botellas para lo

Voz 8 17:56 a ha ni siquiera debatirlo

Voz 0114 17:59 es decir que lo que muy bien gracias de Antonio López

Voz 6 18:25 quiero decir una cosa con respecto al mal uso se se Pro se propagó la idea de que reutilizar las botellas de peste es tóxico absolutamente falsa

Voz 0114 18:36 pero dependientes tipo de plástico con la tormenta

Voz 6 18:39 que tú te bebas el agua que lleva cinco años embotellada y al sol el otro día salió a un paso de yogur de yo Play de la de la Olimpiada de no sé qué en una playa no sea el el problema que tiene el plástico y el prêt es que no se degrada no se degrada podemos usar una y otra es cutre pues la cambia por una pero osea que no no no no es tóxico en absoluto reutilizan la botellitas pero salió un bulo no es el efecto Mandela efectivamente para para que no se para que no se utilizarán las botellas bueno pues como he tenido la oportunidad

Voz 6 19:19 sin absolutamente falso ya me lo pensaré que no se de que no se degradan que están ahí

Voz 0114 19:24 además están hechas de con el mismo compuesto

Voz 6 19:26 es el PVC SL Se desechó hace por lo menos veinte años ya no sirve para envasar ni alimentos ni agua el PVV se sigue utilizando poco en tubería cosa pero el para nada realimenta

Voz 0114 19:39 bueno en cualquier caso y desde aquí pues animamos a nuestros oyentes a que se iban a pedir agua en en en un bar y la quieren gratuita hombre pues algo tendrán que consume también no Bellaterra

Voz 0114 19:55 todos han encontrado a los hosteleros en esta bueno que nos quedan poco minuto si se que tenéis también interés en que hablemos de este boom de la sanidad privada en Córdoba con la inauguración muy recientemente en esta primera fase de un nuevo hospital espectacular lo habéis visto no el Quirón por fuera como es la vida

Voz 6 20:10 cura la Portu muy Calderón

Voz 0114 20:12 Honda un edificio de una arquitectura realmente en fin impresionante el próximo día diecisiete ya inaugurarán urgencia ayer restos de especialidades hablamos de cien habitaciones veinticinco mil metros cuadrados sanidad privada lógicamente al alcance de quién pueda pagaremos ID quién tenga acceso a través de mutuas y otros limbo entre otros los funcionarios que me es algo que siempre me ha llamado

Voz 0114 20:37 claro que tenían derecho a la altanera

Voz 6 20:52 de ninguna manera no yo soy de la mutualidad

Voz 4 20:55 varios civiles del establo que se llama Mofaz fase a mí el en enero me oferta una serie de compañía una de la Seguridad Social luego yo puedo coger la Seguridad Social perfectamente yo no sé si Quirón la pondrán para que bueno no lo sé pero mira yo voy más allá el problema es que esto privado el que quiera pagarlo en la cuestión hecha van ahora a aérea alquilar iban a coger dinero de LAB para que les dé bien de la pública ese el miedo era que al final acaban metiéndose el dinero de la pública que el que quiera Sanida que la pague a mí no me importa pero que no con fondos públicos no por favor sabe y que eso ha ocurrido mucho hoy

Voz 0114 21:35 hay muchas pruebas que se derivan a empresas privadas porque las el propio Reina Sofía no va basto para para realizarlo

Voz 5 21:42 el hecho también de que el tema de la sanidad privada es principalmente porque tampoco se invierte lo suficiente en la pública entonces la gente normalmente

Voz 6 21:50 acaba buscando en la sanidad privada yo no estoy de acuerdo pienso que que la sanidad pública que nosotros tenemos de una cálida brutal de hecho cuando peligra nuestra vida y cuando tenemos problema queda un parto no sé que predice si una manchita que me has salido pero normalmente la gente cuando tiene problema grave acude a la pública los mejores profesionales están ahí lo que ocurre es que hacen doblete a mí lo que me preocupa es que el primero que me parece perfecto que cada uno quiera pagar lo que quiera pero la demanda y la exigencia de una calidad de una servicio de una sanidad pública dejan de manifestarse osea dejó de exigir una calidad una sanidad pública de calidad en la medida en que yo ya tengo cubierto mi espalda mi espalda a la el político y al gestor de turno se ve menos apretado o menos exige se exige menos la ciudadanía entonces evidentemente me desentiende sea si me usuario son poco exigente Hinault me demanda la sociedad calidad pues no la voy dando que me pide más carreteras y luego Maca carretera que me piden la escuela normalmente miran al faro que más que entonces a mí eso es lo que me preocupa que haya una demanda menor no Bayamo lamiendo nuestro claro para nosotros yo puedo me lo pago y el resto va yo pienso que tenemos una una sanidad absolutamente de calidad y no yo he estado los do no veo diferencia al que da mucha más confianza a la sanidad pública de mil veces más

Voz 4 23:24 el lo de la exigencia estamos completamente de acuerdo son educación en educación había cinco institutos de veinte con la prueba pues no se veían obligado a abrir un nuevo instituto con lo cual en el momento que empezaron abrir un nuevo instituto en el sexto séptimo octavo pues la publica decayó claro que y en eso estamos completamente de acuerdo hay mucha calidad de Hinault pedimos

Voz 9 23:47 la nueva baja Aula nueva

Voz 6 23:52 hombre si lo pedimos se pide todavía otra cosa que el otro problema

Voz 6 23:57 creo y además eso orgulloso ir reconozco ahora quien públicamente la labor que hacen porque es verdad que que se dedica muchos recursos pero el esfuerzo que hace lo profesional de sanidad o sea no no sé si tiene comparación no con el profesorado que también trabaja pero el tema de la sanidad Bruce

Voz 0114 24:15 frente a nivel mundial es la sanidad pública española cordobesa en concreto

Voz 4 24:21 hola mejor sanidad pública del mundo

Voz 0114 24:26 ticos para tanto por tanto hospital que está la apertura de un hospital como este de esta envergadura desequilibrio bastante el mercado laboral también en el en la misma

Voz 6 24:40 bueno no todo pero los que pueden lo hacen por sí sí sí vamos de hecho mi oculista el otro día lo vi un listado en un hospital

Voz 0114 24:48 otra pregunta sería si hay pacientes para tanto para tanto hospital pero lo que nos lo que presentaba ayer por ejemplo el Grupo Quirón es que sí que están convencidos de que en una provincia como Córdoba con la población que tiene porque ellos tiene una mirada provincial los gerentes hay hay demanda es más que suficiente un apunte

Voz 6 25:04 es una cosa te digo sea si tú te si tú tienes sanidad privada de pronto dice que hoy aquí me voy directamente claro osea yo recibo me voy al dermatólogo porque más salió un lunar cito bien por lo estoy pagando por lo hago en la Seguridad Social no les hubiera de señoras está su casa que es el lunar cito no es malo ya está aquí hay un filtro no no

Voz 0114 25:24 vais a ir esto Toño por el patriarca ya que La Habana