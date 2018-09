Las Mujeres del Jamón

Voz 1 00:00 bueno cómo están están bien bien

Voz 1480 00:26 Rosa es responsable del departamento de I más D más si de Kovac y le preguntaron un día creo Rosa en Granada cuando llegan estudiaba todavía si se podía hacer algo para mejorar el jamón no

Voz 1628 00:37 realmente cuando yo acabé mi tesis doctoral que la hice en Granada el CSIC buena después de una larga trayectoria en veterinaria que en Córdoba tal y actúen bastante tiempo el departamento quién Bromatología de jamón y cuando fui a Granada si yo no quería seguir la carrera digamos investigado lo Cream fuera la industria lo me preguntaban pero de verdad hay algo que investigar hay algo que no que hay algo nuevo cazar en el Jamón jamón algo tradicional se hace sale mejor sale peor no hay nada que investigar de verdad va a seguir por ahí bueno la verdad que para mí fue un poco un revulsivo nueve me dediqué a ello tuve la suerte de de entrar primero en luego del Centro Tecnológico y hasta hoy pueden seguido investigando o innovando no aplicando los conocimientos que seguir acogiendo a lo largo de mucho mucho años por otra compañeros acompaña

Voz 1480 01:27 bienvenida bienvenidas a toda hemos empezado por Rosa me se ha sentado en medio campo

Voz 3 01:31 ya media entre unas y otras no

Voz 4 01:34 al final han hecho juego no

Voz 1480 01:36 el término ha tenido tenido que sentar ella les voy a presentar empiezo pero aquí aquí navales y no les importa por Carmen Illescas a la que no veo a esta hora Carmen buenas tardes bienvenida hola buenas tardes a ganadera ahí es el origen de todo esto no el origen hemos hablado mucho de ganadería pero no hemos hablado quizá de los otros sectores ahora hablaremos Cármenes la fuerza la fuerza de la vida en la fuerza de una familia ganadera de tradición ganadera de muchos años que llega el momento de la jubilación del relevo generacional de la jubilación del padre la madre hay que nadie se quiere quedar a que la explotación pero dice Carmen que que yo voy a dejar perder esto que han hecho que tanto trabajo y tanto Forza Alain Le ha costado Mis padres no verdad qué pasó

Voz 5 02:18 pues que como tú Viana dicho llegó el momento de tomar esa decisión y lo hice porque el la razón la razón principal fueron dado primero porque todo lo que era lo rural loca el campo naturaleza a mí me apasiona segundo por mi padre porque eh me daba sinceramente muchísima pena de que nadie continuase con su labor con local había luchado muchísimo años de su vida Iker a su pasión e él no ha sido nunca ganadero porque por ser ganadero por por decir hago esta actividad económica que para mí pues más o menos rentable sino porque era su pasión ideal eso fue algo que me transmitió a mí

Voz 6 03:06 sí

Voz 5 03:06 aquí decidí que que cogía yo el rumbo y que que continuaba yo su consulado

Voz 3 03:13 piensa que no es fácil no como es el día a día tuyo Carmen e identidad

Voz 1480 03:19 en algún momento te has arrepentido de no demorar mucho

Voz 3 03:23 pero de momento no la verdad

Voz 5 03:26 la que de momento tengo tengo muchísima ilusiones ay a día para mí es maravilloso porque es un trabajo precioso ningún día es igual y además en un entorno único yo no trabajo en una oficina yo trabajo al aire libre que son muy muy poca persona pueden sentir esa satisfacción y a su vez es que no me cansaré decirlo lo maravilloso es muy gratificante yo es que todo lo que le veo hasta ahora mismo es positivo los ese Miguel está de acuerdo porque eso no no

Voz 1480 04:06 sí es cada pueblo tu marido está de acuerdo creo que vais a proponer vaya a proponer un ficha

Voz 3 04:10 hace en ello estoy voy a ver si lo los ella Carmen Illescas si queréis saber más de ella

Voz 1480 04:18 ya en Radio Córdoba punto es tenéis una una pequeña entrevista que hicimos en Villanueva de Córdoba en su tierra donde tiene donde tiene también su finca que se llama

Voz 5 04:27 cine Jonan tiene bajones esa finca

Voz 1480 04:29 esa finca produce cerdo para la Denominación de Origen de Los Pedroches

Voz 5 04:33 sí yo me dedico a la producción de de cerdo de cerdo ibérico iba Cuno de carné aunque el de esas son mido actividades fijaros que llevaba

Voz 1480 04:45 la pedagoga no siendo ganar

Voz 5 04:48 era vaya y eso es algo de lo que tu niños están muy orgullosos y Mi niña así mi niño eso la encanta además está super orgulloso ellos saben que estoy ganadera me apoyan montó y además les pasa como a mí o a porque sólo estamos transmitiendo que la encanta todo lo que el campo le encanta les apasiona

Voz 1480 05:07 bueno hará todo ahora conoceremos un poco más la experiencia de Carme pero vamos a seguir presentando compaginaba hacen ir haciendo en esta primera fase Un pequeño perfil de cada una para que es conociendo Lucía qué tal bienvenida buenas tardes dejar de gravedad es la periodista de la Denominación de Origen de jabugo bueno periodista

Voz 7 05:25 yo soy la responsable de comunicar esta decisión

Voz 1480 05:27 yo soy de la Denominación de Origen de Jabugo que ha venido específicamente expresamente desde Huelva a esta jornada cosa que le agradezco tengo muchísimo me encantaba mi y fue una de las primeras molestias yo menos Faluya nacionalista dijo estas mujeres tienen que venir cuando levantamos el teléfono las llamamos dijeron quién lo quién lo pide la de dos de los Pedroches López de Los Pedroches Luis Antonio que sí que vamos a cuentas con nosotros y eso es un orgullo yo creo también no hay ahí una labor muy importante que estoy haciendo las OP para la bueno para que como sumidero de conozca y conozca los valores asociados no al al jamón para que todos también los medios y también las personas que normalmente nos relacionamos

Voz 7 06:08 con vosotros no y sobre todo por una cosa no solamente por dar a conocer el producto sino porque testimonios como el de Carmen lo que ella vive a su forma de vida y la forma en la que lo transmite y la forma en la que el producto para nosotros es nuestra base sea partimos de ahí yo la parte de comunicación que llevó a me gusta humanizarlo siempre la parte Denominación de Origen no solamente a comunicar la parte institucional que está muy bien sino la parte que realmente fundamental los valore de lo que es una denominación de origen protegida no son las personas las que viven con tanta pasión la que en el caso de ya porque ganadera pero en el caso de que son industrial y que elaboran el producto pero desde la mujer que está en el Matadero la que elaborarlo los embutido hasta la que son a directivas en en una junta directiva de una empresa no entonces eso a mí personalmente dentro de mi área de comunicación lo que me da fuerza todos los días no porque te dice si yo soy

Voz 1480 07:00 si al fin al cabo dentro de la Denominación de Origen

Voz 7 07:03 la que tiene como que a poner voz a este tipo de personas no sean hombres mujer este caso mujeres todavía más valor no porque muchas veces no se ve que hay una gran mayoría de mujeres que están trabajando de forma invisible y que parece que como que que nadie las ve no pero pero sí Gemma es lo que más me gusta desde luego dentro del trabajo no era parte de las personas de trabajar con eso

Voz 1480 07:23 hay denominaciones que con el como la de Jabugo por ejemplo la en la que trabaja Lucía que que lo tienen más fácil que otras pero nosotros Trayectoria nombre largo y eso bueno facilita también mucho las cosas no para llegar a a que se conozca porque es una de las grandes ya se conozca el product claro uno de los grandes retos es un poco que se conozca el Pro estoy el sello porque tiene ese sello de porque se hace y cómo se hace

Voz 7 07:46 sí sí nombre la verdad que lo facilita mucho el nombre no lo ponen un poquito fascinó y ya no solamente el nombres sino el producto en sí tú pones un plato de jamón en una mesa en una reunión en lo primero que provoca la sonrisa en todo el mundo no como eh todo era lo probado pérdida

Voz 1480 07:59 estoy predispuesto a Ceferino que es lo que voy

Voz 7 08:02 con lo que voy a hacer pues aquí en ese sentido pues es fácil con el producto con el que trabajamos luego ya el nombre pero todavía te da un plus no en el caso de nuestro igual que le pasa a los Pedroche no tenemos la suerte de ser los dos mejores producto cárnico que tenemos en de ibérico tengo que decir en en Andalucía no se llevan nos llevamos súper bien no solamente a nivel profesional a nivel personal tenemos una buena relación no que que no hay esa competitividad manía al revés compartimos zona de producción a que encantado claro hay una cosa muy impone

Voz 1480 08:31 ante Lucía que es que también tenemos que saludar que no se nos olvide aunque no compartir zona geográfica pero si hay que saludar a los compañeros y compañeras que medios de Teruel de la de la Denominación de Origen Protegida de Teruel hace que bienvenidos muchísima gracia bienvenidas muchísima gracia no me encanta que estéis aquí Córdoba compartiendo con nosotros este ratito y luego

Voz 8 08:51 en el turno porque habrá tú cuando terminemos hablar con ellas habrá turno de preguntas para ustedes la tú no intervención

Voz 3 08:56 no sé si aprobaremos famosa o no pero

Voz 4 09:00 sí pero vamos jamás he mamado el mundo mira claro de Alepo prometer nada de la corbata de la esquina hay que mirarlo alguna señal

Voz 1480 09:15 bueno hay una cosa muy importante que hoy en la radio has hablado con con con Rosa Rosa bien el otro día la radio para grabar la entrevista hoy ser emitido luego a la podrán ver también el radio acordaba punto desde la página web ir a Rosa le pregunta hay una cosa que que bueno que parece obvia pero que es verdad que por no decía es un producto único esto no tiene nadie más esto no se produce ningún sitio más un producto vinculado al territorio y además vinculado a la besa preguntaban bueno y que la puerta la de esa es como el caviar no el jamones como el caviar decía Rosa y que les aporta la de esta un jamón porque está tan bueno porque es tan bueno para nosotros tú que eres tú quien la que sabe Sur King puso estruendos

Voz 1628 09:56 bueno realmente lo que quería decir que que el venir yo en representación de todos los investigadores e investigadora que lleva muchísimo años investigando generando conocimiento desde la dehesa el cerdo en sí lo que a él el desarrollo del animal luego a los productos y tal mira algo muy hombre que me la muchísimo y bueno para mi a nivel de alimentación bueno tuve un un periodo de mi formación que fue en base a precisamente eso también lo comparte con con Emiliano que está que el público hizo bueno lo que comentábamos oralmente el alimentación suelto la fase final de cebo es fundamental lo que es la calidad del producto y esa bellota Isa hierba que el animal va comiendo mientras está en la Montaner a en ese periodo el final en el campo la de esa el que va a hacer que es el perfil de ácido grasos e incluso lo que en la en la composición en sede de núcleo digamos la cantidad de alimento que el que te va a dar ese color hablando de calidad no hablo de calidad global calidad sensorial ese color él y el ácido graso esa grasa como funde eh

Voz 6 11:02 caos en la mano cuando en el Soccer realmente

Voz 1628 11:04 va el alimentación al fundamental para para ese producto y bueno de calidad diferencia de ahí única no que también decía eso que estando donde la Historia cuando sale mucho fuera que claro que también sabe sabe que percibe como el consumidor sabe que algo único y que y que lo valoro muchísimo casi más que los que estamos acostumbrados a tenerlo día ya verlo todas los veían Byrs alguien que en que está ya

Voz 1480 11:33 viendo que hace y en vuestro departamento de I más D más ni de ibéricos de Cova sean que esté trabajando porque creo que la innovación una prioridad ahora mismo para para la cooperativa para muchas empresas no sin innovación ahora mismo no hay mercado Ny consumidor ni futuro

Voz 1628 11:48 sí realmente es lo que decía hay muchísimo conocimiento que sido generando esa innovación en la que estamos trabajando en el departamento del que estoy incluir al compañero y trata de transferir ese conocimiento lo que hacemos ante realmente todo lo que es aislado llevarla a la práctica el aplicarlo para colaborar para mejorar el producto mejorar incluso en origen no mejora lo que es el alimentación mejorar el el animal desarrolló el animal mejora en la calidad de la materia prima el entendido como la Carmen y luego todo lo que el ese proceso también a nivel de producto final hemos trabajado en terrenos productos adecuándolo siempre a los gustos del consumidor consume dormía y que quiere el consumidor

Voz 1480 12:33 la en un jamón ibérico cien por cien que busca

Voz 1628 12:36 poca naturalidad busca leer una etiqueta encontrarse con un producto que que viene de un entorno natural y que se elabora con pocos ingredientes y te pregunta y te pregunta ahí porque tiene tiré diente porque tiene todo otros podría quitar es realmente pues estamos investigando cómo estamos trabajando en ver las posibilidades de reducir otros ingredientes adecuarlo todo el consumidor pero también explicando comunicando como importante comunicar que ingrediente que son fundamentales son ese necesario estrictamente necesario para la seguridad del producto porque como bien comentaba anteriormente el el producto habitaba de eso el producto tiene que estar también a ser seguro no solamente digamos censor realmente atractivo muy vuelos digamos pero también seguro y hay también estamos trabajando en en limpiar digamos el esa etiqueta que está tan tan en vista del consumidor que cada vez más lo tienen en cuenta para que sea seguro

Voz 1 13:34 digamos más saludable y y cuánto tiempo pasa desde que Carmen decide dar el paso de seleccionar a los cerdos que van a qué van a hacer

Voz 1480 13:48 para hacer la cría ese año hasta que el jamón que ha criado Carmen de la denominación de los pero éste llega al mercado hasta que podemos podemos copiarlo cualquiera de nosotros

Voz 5 13:57 pues mira yo lo cerdo los seleccionó en el nacimiento mismo porque depende de la paridad del año pues son los que yo selección para montañera o para cebo de campo y entonces desde el momento de su nacimiento ya están selecciona

Voz 1480 14:11 no vale Ia par vamos a contar años cuántos pues dos años prácticamente dos años de cuando ya el psiquiatra el animal se vayan apuntando que quiere dieciocho al aproximadamente entre dieciocho meses y dos años pero practicamente son dos años ahora cuánto se tiran en el secadero

Voz 1628 14:31 proceso realmente al final serán tres cuatro años saca realmente tocar final puede sumarse y año y que si el proceso no lo cuida adecuadamente todo el trabajo de Carme digo todo trabajo de campo lo lo estropea digamos que que es un proceso muy largo y eso también dificultad lo que es la la investigación la elevación este producto porque los resultados los vea muy la muy largo

Voz 1 14:54 cazo no se conocen ustedes algún otro producto que tarde seis años en llegar a subir a su mesa

Voz 9 15:06 crezca diciendo

Voz 1480 15:08 son cosas que son cosa estamos hablando de cosas muy exclusiva muy seleccionadas no sea primero habría que poner el énfasis en el valor efectivamente mucha grasa en en en esto no en quién no estamos hablando pronto cualquiera haciendo estamos hablando una cosa que se produce todos los días de cualquier manera es verdad que en el mercado encontramos hago ese tipo de cosas que como las diferenciamos un poco menos ayudas Un poco Rosa diferenciarlas bueno bueno podría porque hay hay lo dejamos bueno y lo malo

Voz 3 15:38 eso ahí eso es hice realmente no depende de loco

Voz 1628 15:42 pero bueno hay una serie de parámetros sobre todo a nivel sensorial que son fundamentales a la hora de ver un plato de de jamón de bellota así que te tienes que fijar en ese brillo ese brillo que característico de del jamón por esa ácido graso funden a temperatura ambiente empieza a dar un brillo muy característico a la loncha el plato ir también el color el color digamos con los muy intensos pero dice que hacen campo animaron animal mayor de digamos de de otra raza otro otros productos portando todo va sumando y al final a nivel sensorial si te entrenas sí que puedes diferencia otra cosa ya que hay que era diferencia entre eh alimentación en serio ya muy preciso pero sí es posible incluso en la mano y en boca en la mano El Tato cuando lo tocas y que que funde y se percibe y cuando un jamón de bellota cuando me ha sido un animal alimentado en de Punta Negra

Voz 1480 16:37 para seguimos con Rosa porque quiero saludar y dar la bienvenida a Katy Gómez Cathy bienvenida buenas tardes

Voz 6 16:44 hola buenas tardes cómo ha sido el viaje desde Holanda pues cuando ha llegado llegado de esta mañana las media salía a las cinco de casa

Voz 1480 16:52 qué tal todo bien bien bien bien bueno Catí es onubense hace unos años que ese fue hablando si hay en en su tú en Holanda me encontraba jamón de calidad con esto hay que arreglarlo no Prince

Voz 6 17:07 frente dando conocimiento total el que el que yo veía y lo sigo viendo aún en el medio gastronómico se ha cambiado mucho pero sigo viendo mucho desconocimiento de etiquetado e mucho desconocimiento la hora de cómo tratar el producto

Voz 10 17:24 y a cortarlo

Voz 6 17:27 en los restaurantes es un tema que yo me asumí como un reto de educar en la hostelería es uno de mis retos de de dar clase en la hostelería holandesa el año pasado conseguir este sueño

Voz 1628 17:37 no

Voz 6 17:38 de dar clase a cocineros el segundo año claro les sorprendió mucho ver una mujer porque es un medio totalmente de hombres

Voz 1480 17:46 que que Katy es cortador de jamón es importadora de jamón

Voz 6 17:50 otros de la Denominación de Origen Protegida a los Pedroche yo no conocía de la Denominación de Origen Protegida soy de Huelva y evidentemente yo conocía la de OP de Jamón de Huelva posteriormente de OP de Jabugo yo recuerdo que cuando yo di e importar entre otros la de OPE de los Pedro

Voz 10 18:07 noche mi familia me decía de los Pedroche pero si tú eres de Huelva

Voz 6 18:14 si hiciera algo yo creo ahí tengo no sé he aprendido quizás de vivir en nuestro país es que aquí tenemos demasiados regional regionalismo IEC yeso es una desventaja yo creo que deberíamos de unirnos en este sector y cuanto más unión en el sector y en las denominaciones de origen mejor será para el producto jamón y eso es una cosa que nos diferencia de otros países

Voz 11 18:41 como Francia como Italia no

Voz 6 18:44 entonces yo ahí y yo creo en el producto jamón y a los productos de calidad yo creo los productos de calidad diferenciada se llamen como se llamen sea de donde sea también tengo de OP de Teruel yo lo que trabajo es la educación y la formación porque el trabajo de Carmen no tendría sentido el de Rosa tampoco Si yo llega al jamón a mis manos Holanda yo no he no transmito a las personas que me compran el jamón las personas donde donde yo cortar jamón yo no transmito ese respeto ese cariño ese trabajo de ese sentimiento yo asumí como un reto hace seis años qué es lo que quería hacer y que yo tengo una responsabilidad muy grande como profesional y que tengo que seguir innovando y no sólo es innovar en la tecnología sino con los profesionales tenemos que innovar como persona tenemos que crecer aprender desarrollarnos e innovar la innovación yo la veo también como innovación personal de los profesionales y las empresas tienen que innovar también no sólo con fuerza femenina yo no soy muy pro mujer hombre yo creo profesionales hicieron bueno sea hombre o mujer te tienen que dejar entrar

Voz 1480 19:59 yo está claro que era su capacidad y los todo claro estamos exámenes y y el otro día hablamos con Clemente Gómez otro de los grandes exportadores un gran amigo de la Denominación de Origen de los Pedroches no sé si lo habéis visto

Voz 8 20:14 quiere en Feria el el día del jamón en cualquier feria se la de Ope protegida en público estará Clemente porque además que me enteré es una especie de de arte no es una especie de torero del del jamón no es como eh

Voz 1480 20:32 un artista no dice a mí me gusta mucho cuando dice aquello de que no cual cualquier mano puede tocar un jamón porque no transmite ese sentimiento y que un jamón ibérico cien por cien de bellota no puede ir a máquinas porque es la Molina bellota cien por cien ibérico al

Voz 7 20:50 además

Voz 3 20:50 el orden de los factores influyen el producto ahí

Voz 1480 20:55 el decía que era un arte que no es otra cosa que es un arte no aunque ese aunque tengan ninguna asociación efectivamente todo donde se trasmite eso a los profesionales y también al consumidor sí que sí que hace falta mucha formación y la continua innovación no

Voz 6 21:11 la formación es muy importante en el cliente extranjero porque el cliente extranjero no tiene nuestra cultura del jamón ahí la cultura hay que transmitir será nosotros tenemos la cultura del jamón desde casa sobre todo aquí en Córdoba en Huelva en España los extranjeros vienen a España los jamones colgado en todos sitios lo ponen todo sitio pero nuestra responsabilidad muy grande porque el cliente que viene fuera el turista eh tenemos que darle la la la información justa y un cliente extranjero sabe lo que es una calidad diferenciada John cuanto en enseño el sello no necesito hablar búlgaro ni polaco Ello yo le enseño el el sello de la de OP y un danés un sueco sabe perfectamente lo que es allí y aquí en España parece que no conocemos y respetamos la calidad diferenciada y eso es eso eso es una asignatura pendiente del sector

Voz 1480 22:05 por haber si sincero no sincero sincera para levantar la mano King sepa reconocer bueno aquí es que hay mucha gente de la zona

Voz 3 22:12 de o acabáis al pilón pero quién conozca el sello de calidad del

Voz 1480 22:18 vamos que lleva el jamón

Voz 8 22:20 de Denominación de Origen Protegida pero ante la mano bajo la puede levantar sin problema eh

Voz 4 22:28 ya no hay nada

Voz 1480 22:31 por eso hay más lectores y dudé que hay más pero es verdad que hay que seguir avanzando en eso no ha decía decíamos el otro día que terminará el terminará el consumidor pidiendo igual que pide una marca de arte de vino de refresco de de otro tipo de producto pues pidiendo el sello de de Opel porque de alguna manera les da una garantía de calidad no

Voz 6 22:54 sí sí yo de hecho ha determinado país en lo que hago me exigen que yo lleve Denominación de Origen Protegida yo tengo un cliente que dice nosotros ofrecemos sistema de seguridad mundial yo quiero llevar un sello de calidad porque si yo pretendo vender un producto de calidad con unas garantías yo como voy a llevar un producto que no ofrece esas garantías entonces es muy simple quién compraba jamones Capi

Voz 1480 23:17 es holandeses nosotros bajamos bueno de estos mamones de denominación

Voz 6 23:21 nombre de de no sé qué modelo de consumo

Voz 1480 23:24 en otras palabras no que modelo de consumo tienen el ex del Villarreal y no de aquí menos menos menos que aquí pero por tradición poco

Voz 6 23:32 tradición por precio por eso es importante transmitir y educar porque vamos a ver un un holandés no se compró jamón para casa porque un jamón que le vale una cantidad de determinada pues si no le Lucas porque y lo educan en el corte y ellos no lo ven todavía como caviar

Voz 11 23:52 o como o como un buen

Voz 6 23:54 vino no entonces hay que educarles eso que estamos hablando de un producto diferenciado con una calidad superior

Voz 1480 24:00 claro ahí ya no pocas cosas que además no claro gracias Katy vamos a presentar a nuestra quinta nuestra quien te invita dando esa quinta ponente que

Voz 12 24:12 no había nadie he tenido oportunidad de hablar hoy ya un ratito de de porque

Voz 1480 24:16 hemos venido de aquella de aquella esquina Miriam López qué tal bienvenido buenas tardes buenas tardes Míriam es influencer del jamón que esto suena un poco raro pero es verdad que que que es que se el efecto que tiene ahora mismo las redes sociales en toda nuestra vida sea nuestro en nuestro día a día es brutal o sea que nadie había hasta ahora aprendido o visto la oportunidad de que a través de las redes sociales se llegan muchas persona de qué se puede hacer mucho didáctica a través de redes sociales y eso es lo que hacen ellos a través dejamos Lovers no es más que lo decimos da la sensación de que no están spanglish no ahí no sabe uno cómo componga Corral jamón

Voz 3 24:59 los amantes del jamón no

Voz 1480 25:01 pero cómo empieza a todo esto empieza a todos esta filosofía Icomos como intentes transmitir ese conocimiento pues se está filosofía en empieza por una locura mía realmente

Voz 13 25:12 por mi pasión por el jamón y por un poco lo que están diciendo todas nuestras mis compañeras al final lo que te deja que la entrevista es el producto más alucinante que tenemos y eso es indiscutible eso no me lo puede discutir ninguno el jamón donde van triunfa aquí en España y fuera de nuestras fronteras además yo lo he visto con Katy que hemos hecho experimentos además también con la de OP eres saliendo fuera dando de gustar producto es un producto que arrasa pero sin embargo el desconocimiento es bárbaro hilo al final venía del mundo el marketing digital es cierto que a otros niveles más niveles estratégicos sino tanto a lo mejor de gestión de redes de gestión de contenido degeneración de contenido IU un día en el que dije alguien tiene que empezar a hablar de este producto que cuanto más sabes del producto más lo valoras más lo disfrutas

Voz 1480 25:55 teniendo en cuenta además que en Internet hay de todo lo que uno va buscando con respecto al jamón que nunca tendrán que lo publiquen ellos no sé si además que el jamón técnico no el bazar el lenguaje también hay que claro que bajar el lenguaje también a a a que un lenguaje asequible no llega a todo el mundo

Voz 13 26:13 sí sí el poder también el el el poder explicar de alguna manera el porqué no las diferencias que existen entre unos jamones y otro un poco también lo que hablábamos el otro día no tú dices eso la palabra jamón ir a mí se ve viene mogollón de es de de de categorías de características de producto distintas además a la cabeza y cuando hablo de ibérico pues también no sin embargo me todo el mundo habla de jamón de pata negra de ir realmente no sabe de lo que está hablando yo creo que es fundamental para poder aportarles señaló el producto que lo tiene

Voz 1480 26:41 estamos hablando que un jamón de de no

Voz 13 26:44 la acción eh protegida es su Ferrari así sea nos guste o no es un producto que además no va dirigido a todo el mundo es un Ferrari para poder explicarlo pues explicar por ejemplo lo que estaban hablando mis compañeras no esos cinco seis años que tiene ese producto lo que hablábamos antes qué productos se elaboran que lleve todo ese recorrido que lleve todo ese trabajo por detrás pues para que eso la gente lo sepa hay que comunicarlo entonces ahora mismo Internet nos da posibilidades de poder hacerlo de una forma relativamente sencilla entonces bueno pues Se se cruzaron mis dos pasiones no la Digital Marketing Digital la comunicación digital con el mundo del jamón y ahí comenzó toda esta locura

Voz 1480 27:21 hay una cosa muy interesantes lo que decía lo que decía Míriam es que por ejemplo ellos hacen mucho y hace mucho énfasis en la diferenciación de bueno la la la administración sacó una norma que la norma de calidad vale ahora esa norma de calidad lleva unas etiquetas que hay que transmitir al consumidor y ahora nosotros llegamos al supermercado

Voz 3 27:41 sin la norma de calidad

Voz 1480 27:44 sí mucha información y nos encontramos en el supermercado en la cantidad enorme yo les ha pasado que llega un momento en que se encuentra ahora en que tengo otras en el en el en el súper y empecé a ver en el caso por ejemplo del vino va a poner el ejemplo del vino empecé a ver botellas de todos los colores contó las etiquetas con todo no sabes cuál llevarte ni ni cualquier sí porque además te llaman con reclamos en el caso del ibérico de esta manera todo lo que no se puede utilizar empiezan a venir pero no todo son como decía Rosa no todo son Jamón jamón bueno no hay una hay una cierta los precintos por la cesión que claramente las precintos cómo están funcionando está funcionando ahora mejor que antes no sea un poco en eso en lo diferencia el consumidor mejor

Voz 3 28:28 bueno no estoy aquí veo mucha polémica ya que emite yo creo

Voz 13 28:35 consumió eso estamos poniendo muy difícil para empezar yo creo que al final el tema de los precintos un precinto negro eh representa supuestamente una cosa hay yo me encontraba o precintos negros precintos negros es decir precintos negros premium no que se supone que representa un jamón de bellota cien por cien ibérico precintos negros

Voz 1 28:54 cost es así es decir

Voz 13 28:57 no todo el mundo laboral producto bajo las mismas premisas ni el producto representa lo mismo entonces eso es lo que hay muchos usuarios no se pone en contacto conmigo a través del Bloco de la red social alejó Mirian es que hemos comprado esto pata negra buenísimo tal me puedes mandar imágenes Lauren Bezana Bandar las imágenes empiezan a mandar las cositas que deberán salir

Voz 1480 29:15 dónde empieza a asustar sí sí claro

Voz 13 29:17 sí a veces es complicado porque claro cómo le dices tú a esa persona vamos a ver diría yo seguido los pasos que ponían tu página web he mirado primero el color del precinto que correspondiera con lo que ponía la etiqueta que la etiqueta además pusiera el porcentaje gracias que pusiera primero la alimentación es decir todo y de repente abre un jamón y lo que se encuentra claro los mi siguiente pregunta es cuánto te ha costado donde lo has comprado

Voz 1480 29:40 cuánto tiene que costar un jamón bueno

Voz 13 29:42 hay yo siempre estoy hablando que denominación de

Voz 1480 29:45 en protegida pues estamos hablando de precios de cuartos

Voz 13 29:47 cientos quinientos euros por pieza en función también del del peso que pueda tener que a mí me parece super barato y lo digo desde ya creo que está tirado creo que es un jamón de ese estilo debería costar de mil euros para arriba desde mi punto de vista creo que no estamos posicionando el producto como se merece y eso ya es una es que ya me habían

Voz 3 30:04 a ver yo estaba muy allá donde hace el micrófono el alias Maruja Míriam además

Voz 1480 30:10 en el en la sobre la mesa mucha mucha cosa que tenemos que discutir ahora pero quiero darle un minuto el el minuto vale el micrófono a Torralbo porque ha habido momento en el que cuando hemos hablado de la norma de calidad de la etiqueta o de las ahora no me sale la palabra nunca Mesa yo la palabra escritos de los precintos de los precintos de color ha dicho bueno cómo va funcionando la normal y he visto que se han reído y no sé yo si eso es bueno o malo cómo está funcionando la norma para de Opel Ésta es positiva o no

Voz 14 30:38 está más claro ahora o no siempre la norma ha aportado aportado claridad

Voz 15 30:42 lo que pasa también que como decía Mirian la denominación de venta de precinto negro está está determinado por la por la regulado por la propia ley y es cierto que había que poner un poquito más atención de cómo se está se están poniendo los producto no lo línea debe de de venta al igual que ya no sólo de venta sino también las evocaciones hay imágenes de de de de esa o que parece que aportan una cierta como diría yo y en calidad verde no que es lo que está de moda y entonces son muchas las evocaciones que que está regulado no está no se está cumpliendo se está difuminando un poco yo entiendo que habría que que prestar cierta atención a como se está haciendo eso al puesto de venta de de del precinto del precinto negro realmente un precinto negro tiene que hacer lo que está está perfectamente legislado perfectamente perfectamente regulado y como también decía ese Ferrari a nadie se le ocurre nadie encuentra el mercado Un cierra un Ferraris por doce milagro eh yo creo que es imposible no nadie nadie da duros a cuatro pesetas como sencilla sea decía antes ya están los perros con longaniza como si de mi pueblo doce Un jamón de denominación de origen para para para para mantener en parte a pagarle al productor que a su vez eso lleva lleva también una protección de un espacio natural que que que es la de esa que de alguna forma hay que rentabilizar las no Hinault masificada las producciones en la era de esa tiene que tener Un valor esa eh hablamos siempre arroba por arroba tiene que tener un valor que no que no sólo suponga económicamente el bienestar de quién lo produce sino que también tiene que haber un aporte para mantener un ese espacio ese espacio natural y un jamón por menos de cuatrocientos euros de un jamón de bellota cien por cien ibéricos yo creo que es imposible hoy el productor

Voz 16 32:49 lo por supuesto de acuerdo comillas

Voz 15 32:51 es un producto muy muy barata

Voz 14 32:56 el micrófono al viceconsejero Un minuto a minuto el jamón y vamos ahora

Voz 1480 33:02 no le le quería preguntar por otra cosa más que decía antes bueno nos encontramos muchas cosas en el mercado que no son lo que aparentan ser pero no son eh cómo se trabaja para evitar estos especie como inspecciona en en consumo cuanta cuantas denuncia porque luego bueno sino encontramos eso como consumidores también tenemos el derecho de denunciar pero creo que somos poco activos también ahí no

Voz 14 33:28 bueno es que tengo muy indignado estamos hablando de Ferrari ya estamos hablando de un producto que

Voz 17 33:34 que como tiene tal calidad pues intenta falsificar de lo que nos pasa con los bolsos de la marca está lo cual ir bueno pues desgraciadamente tenemos piratas que que hacen daño al sector allí a utilizan las las etiquetas he intentan engañar al consumidor nosotros los garantes nos toca de punto de vista de la inspección tanto de consumo como como la nuestra en Industria de detectar ello llegamos hasta donde llegamos no no pensamos Fuerzas de Seguridad del Estado Nos ayuda recientemente esta denominación ha sufrido un ataque potente gracias a la Guardia Civil en Canarias pues se pudo controlar allí procesar y en ello estamos eh yo invito a todo el consumidor no falta informar yo creo que lo hemos estado hablando a que todos los consumidores sepamos perfectamente cuáles son las reglas de juego que lo que no está metiendo con qué qué significa cada etiqueta cuánto puede costar sino están engañando no están engañando

Voz 18 34:23 lo que no que no nos denuncian que los

Voz 17 34:25 cien que nosotros pondremos en marcha o bien con la falta de seguridad

Voz 1480 34:29 bueno ya tenemos otras otra fase ahora vamos a empezar a una segunda fase en la que vamos a hablar más de temas de género de de de posicionamiento de la mujer en el en el mundo del jamón pero quería saludar profanar la Denominación de Origen de Teruel a las compañías que han venido de la Denominación de Origen de Teruel sí nos importa después abriremos también de has abriremos también un turno de preguntas para que puedan ustedes participar en aquello que vean interesante qué tal bienvenido buenas tardes díganos su nombre hemos fallado muchas gracias provenir

Voz 0545 34:56 muchas gracias a vosotros soy Noelia Gómez yo soy productora de la zona de la Denominación de Origen Protegida de Teruel

Voz 1480 35:04 que allí tenía tuvimos problemas que aquí o no

Voz 0545 35:07 pilares trasladados a otro mundo que es el jamón de cerdo blanco no podemos comparar nunca estos dos tipos de jamones pero tenemos problemas con precintos con denominaciones

Voz 1480 35:21 etc es decir ante el viceconsejero que el treinta por ciento de las explotaciones ganaderas de las titular de explotaciones ganaderas aquí en Andalucía en este momento son mujeres no sé si el porcentaje hay más o menos tenéis un dato aproximado si ves que la evolución está siendo bueno no sí si la progresía maneja a ir aumentando es la tendencia aumentando o a o a estabilizarse pues la verdad es que

Voz 0545 35:45 no puedo dar el dato porque lo desconozco totalmente yo me dedico desde hace más de veinte años a producir jamón sí que he visto cómo cada vez más me encuentro con mujeres en las empresas en Teruel en el sector el general en los cargos de responsabilidad del Consejo Regulador cada vez vemos más y cada vez nos ve un poco más

Voz 1480 36:07 ese es otra asignatura pendiente Noelia porque a veces las mujeres bueno las tenemos ahora mismo tenemos aquí tienen creo que bastantes cargos de responsabilidad bastante responsabilidad pero a veces en por por algún motivo el otro día lo leamos con Carmen Illescas Carmen cuando cuando vas a aceptar la oferta de la Denominación de origen de Pedroche para para poder estar dentro o no de esa denominación como como como K como cargo no como responsable del nadie bueno de la junta directiva no ir decía Carmen bueno ahí momento de de que yo Miró pues lo valoro mucho y tengo que hacer muchas cosas a veces me da un poco de cosa me da un poco de cosa verme allí no pero por qué pasa eso porque los hombres y acepten la mujer no aceptamos no sé por qué

Voz 1 36:49 te puedo hablar de tu casa muy claro lo que vea

Voz 7 36:53 me alrededor es que realmente

Voz 0545 36:55 las mujeres tenemos una gran falta de tiempo para dedicarnos a todo lo que nos gustaría dedicarnos es mi caso personal y bueno creo

Voz 1480 37:05 la conciliación como existe la conciliación

Voz 1 37:08 la conciliación es malabarismo ahora mismo va muy regidora

Voz 3 37:13 fuerte aplauso por favor Noelia muchísimas gracias

Voz 1480 37:21 me gusta mucho lo que ha hecho Hoy buenos da pie para así la siguiente fase que es la conciliación es malabarismo quién quiere empezar

Voz 3 37:30 veo por ejemplo Lucía deslocalizar es imposible

Voz 7 37:36 bueno ya antes de hablar de Temara conciliación porque no me quiero quedar con las ganas de decirlo cuando estáis hablando del tema de la falsificación de las etiquetas Claude yo como parte de tengo una defensa cago personal y profesional súper convencida hay cien por cien con merecido mil por mil convencida es que el consumidor y es una labor que no estocadas Denominación de Origen por supuesto tiene que conocer porque hay una normativa tiene que ser consciente de cómo se identifican producto general pero la mayor garantía y la mayor defensa que puede encontrar un consumido un producto es el sello de la Denominación de Origen Protegida la vitola y el precinto en el caso de los abone de cualquier denominación que se le otorga por parte de un Consejo Regulador eso lo ofrece la máxima garantía de calidad al producto está comprando el consumidor que sea yo soy consciente y lo ve todos los días el trabajo que hay detrás de control y certificación de ese producto y nosotros otra

Voz 1480 38:29 vamos con la verdad porque además a nosotros no audita chinos controlan San No somos una entidad

Voz 7 38:35 qué ganamos vivimos de esto no es así entonces eh para el consumidor la mayor garantía que yo puedo decir a boca llena es que eh el consumidor debe de fijarse en el precinto y en la vitola de la Denominación de Origen y buscar siempre el sello DO o el sello IGP dependiendo de de la entidad que sea en cualquier otro producto agroalimentario que haya sean vinos y aceites aceitunas sean fruta o sea el y en el caso de la en el jamón no hizo sino decía me daba sí porque está muy bien que si esta norma porque hay empresas que nota pero es que yo represento a treinta empresas elaboradoras mil y pico de ganaderos que hacen un trabajo pro la denominación de origen y que eso el consumidor tiene que saberlo y se reconoce con un sello

Voz 1628 39:22 no

Voz 3 39:22 en cuanto a la conciliación

Voz 7 39:25 para que hemos empezado a encontraba vamos a dar trabajo contigo en la denominación empecé a trabajar en el se Denominación Origen Jamón de Huelva en dos mil uno llevo diecisiete años empecé solas no había mujeres había cuatro hombre Emma cuando yo entré allí me sentaron en una mesita me turcos el teléfono tu noble con d'habitude hasta una semana mirando lo que estamos haciendo lo demás adiós pasé una semana que yo haría lo compañero dio muy allí yo sabía lo que iba pero era como que a la semana pues ya bueno empieza un poco el trabajo evitando eso fue un poco más como una neurótico de cómo la semana que yo pasé sin ordenador con un lápiz el llamando pero bueno eso sí aprendiendo me el Cid de la Denominación de Origen y la dirección postal escribió pero en todo lo acuse de recibo no e hoy somos seis personas estamos tres mujeres y tres hombres aparte eso a nivel laboral está el Consejo Regulador Bueren tiene su representantes no eh hay una chica que trabaja en el departamento de calidad extécnico de calidad que se llama Esperanza está Carmen que lleva el área de administración aparte de contabilidad facturas llama yo que llevo el Área de Comunicación y Marketing en la parte de los chico pues hay tres dos que se llaman Pepe que son unos directo de calidad y otro técnico de calidad ellos Antonio Pavón que el secretario general no ahora mismo hay paridad entre comillas el París pero cuando se duplica la plantilla que es ahora a partir de la Montaner y la campaña de sacrificio cuando se hace la selección de personal no se busca el perfil de que sea mujer que coincide ir hasta ahora está coincidiendo de que siempre suele haber una mujer bajo dos mujeres y dos hombres más pero no es eso lo que según IU la muerte de hasta sabe Temara conciliación es súper complicado exacta no yo os puedo hablar personalmente que yo tengo que hacer encaje de bolillos mucho a veces porque a mi trabajo implica estar fuera de casa para mucha hágase por ejemplo ahora

Voz 1480 41:17 yo he tenido que dejar a mis niñas con la familia llorando mamá no te vayas era mañana

Voz 7 41:22 yo cuando las veas era por la noche porque cuando llegué aquí yo me voy al trabajo directamente no pasó por mi casa no y esos son dos día Conte bajo una semana fuera o cuando tienes que renunciar a llevar al colegio a comer con ella a tener una vida pues es complicado pero bueno también mi trabajo me reporta una satisfacción personal que no tenía que lo compense porque nunca compensa cualquier trabajo no compensa tu lograr yo hoy la el el tiempo que te quita esta con tu familia pero sí que a nivel profesional y personal es una satisfacción no porque estaba yo estoy hablando de mi tierra activando de mi gente de una forma de trabajar en la que creo de un proyecto que para mí es cien por cien confianza no entonces que me da mucha pena no poder participar en muchas cosas mucha lo pasó muy mal que llegan cosas del cole y no puede estar en celebraciones que no puedo que está de viaje y no infinidad de cosas no no debería de ser así debía de haber horarios compatible ir tirando de horario hablando el tema salario porque no quiero entró en temas espinosos copero no hay equiparación entre a nivel profesional da igual que sea licenciado o no lo sean no tú al final todavía está siendo complicado de de igual hay tregua pero igual que cuando empecé estaba sola y hoy estamos tres ideas la plantilla aumenta y se pone en valor porque eh es importante que estemos mujer he pero también tenemos a compañeros que respetan el papel que tenemos las mujeres y eso es súper importante tanto Antonio como secretario general nos da el sitio que nos corresponde en el área de calidad igual y hay un equipo formado ni que estamos cincuenta por ciento cada uno trabajando no no hay

Voz 1480 42:56 hay eh

Voz 7 42:58 quizá lo mejor en el Área Empresarial lo el que viene de fuera pueden le cuesta más admitir determinadas cosa no yo en el área de comunicación

Voz 3 43:06 sufro muchas veces no solamente que ve cómo lo digo no se va a nadie

Voz 4 43:13 no sé qué agravado

Voz 7 43:21 no se reconoce siempre el el trabajo que tiene primero porque voy a poner poner orden inverso una porque es comunicación y la comunicación todavía se ve como un gasto más que como una inversión de cara al exterior y segundo porque eres una mujer no yo después de tantos años ya se conocen mi nombre ya me llama y me preguntan por Lucía no no eres la niña era niña quema cogió el teléfono la rubia debe Kutxa la rubia no la rubia soy dijo mi nombre es a base de muchos año tiene que ir como no te puede molestar Si te molesta bueno venga esto es poco a poco ir trabajo también incluso de renuncia personar muchas veces ese tipo de cosa no no verlo como Mali y a la larga tiene pues lo mismo que eso se ha ido construyendo en en otras áreas pues serán equiparando sigan encontrando la equidad más que la guarda yo no creo en la igualdad yo creo en la equidad que todos tienen que tener las mismas oportunidades igualdad hay que reconocer que hombres y mujeres pues tienen mientras capacidades para determinadas cosas y que hay mujeres que sí que pueden ser trabajo de hombre y hombre que pueden hacer trabajo de muere pero menos porcentaje inferior no entonces yo no me veo se quedaría hice me ponen a poner Crotalón en el campo a los animales lo haría pero no tendría la efectividad que tiene algo mi compañera o el resto de compañeros no Ia revés ellos no se verían aquí sentado porque cuando salen terapeuta la durante cientos de mujeres anda que tú no sabe dónde va pues dado tiempo y hay quien sí quedaría no piensa que es un poco

Voz 1480 44:45 con normalizar las cosas no hacerla

Voz 7 44:47 desde el respeto y desde la acá la función de cada uno Malí es un proceso muy lento muy lento te hay que yo lo lo hablo siempre por por un tema personal no de cara a mi sector de cada está a lo industrial o ganaderos escritos en muy lento pero una vez que se consigue se afianza

Voz 1 45:07 en Holanda Katy

Voz 19 45:09 ahí la desigualdad salarial y la desigual entre hombres y mujeres en lo laboral esta tan presente como aquí o cantan están han es tan amplia como aquí bueno no tan como aquí yo

Voz 6 45:22 una cosa que que que se observa

Voz 19 45:25 no no la igualdad osea

Voz 6 45:27 la equidad es es es menor hay os mayor allí como dato significativo de cada tres emprendedores uno es mujer en Holanda somos muchas emprendedoras en en Holanda no en yo he encontrado más dificultad en España cuando vengo yo vengo sola hay voy para arriba viajo siempre tengo que escuchar la misma pregunta ibas o la otra ve Itu no tiene marido digo si ideal que te tiene que venir conmigo

Voz 7 45:55 eh sí como está siempre ahí viajar

Voz 6 45:57 todo digo claro entonces yo ese esa dificultará encontrado más aquí como algo raro así en Holanda donde yo vivo pues es muy normal que si tú eres empresaria o o tienes un negocio o tiene un cargo un alto cargo tú supone viajar allí a hacer encaje de bolillos pero yo vivo en un país que afortunadamente el papel de la mujer estaban citadas hace más años que aquí la educación es diferentes educa a los niños en ser responsables independientes yo eso lo he adquirido yo admisible lo educa para que sea independiente y que sepan hacer sus cosas in evidentemente hay momentos que pierdo pero yo creo en la cantidad y la calidad no la cantidad de tiempo yo sé que si yo fuera una madre que estuviera en casa yo sería una mujer infeliz estaría mucho tiempo con ello pero sería una madre infeliz sólo percibirían ello yo cuando estoy dos horas soy una madre intensa dos horas con ellos y además dando

Voz 20 46:59 te lo puedes más yo yo prefiero dos horas intenso que lo yo a estar ocho hora III viendo la tele por ejemplo no