lo tuyo son los cuentos no sé cómo llevas esto del pregón formatos muy distinto no

primero me quedé pensé bueno esto se ha equivocado yo esto no va conmigo porque a mi se me había ocurrido que me nombraran pregonera un haberes asumido esto pues puedo con mucha responsabilidad pero también es bonito que se acuerden de uno muy orgullosa

Voz 3

04:42

es o no se era algo que me gustaba desde pequeñas algo que en la tarde noche de infancia recuerdo siempre como muy presente que era la lectura de de encuentros de alguna novela fue algo que me llamaba la atención desde pequeñas una vez terminado lo estudio en el Centro de Adultos formamos una asociación para completar la educación ella no no ofrecía la educación de adultos no hay bueno de analizábamos talleres que la gente demandaba uno de ellos pues fue él literarias ahí empezó todo