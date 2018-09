Voz 1 00:00 más asuntos el aún el dieciséis minutos de la tarde el Colegio de Arquitectos se suma a la noche de los investigadores acogiendo en sus instalaciones preciosas por cierto modernistas como saben un encuentro sobre construcción sostenible será el próximo veintiocho de septiembre esa noche en la sede del Colegio dos grupos de investigadores de la UCO integrados por expertos en Ingeniería de la Construcción materiales y aplicaciones darán a conocer de forma amena y cercana o al menos ése su objetivo los últimos avances en este sector dos Sin dos de estos investigadores van a estar hoy con nosotros les hemos pedido que vengan a darnos un pequeño adelanto a ver de qué es esto de los materiales de la construcción sostenible de

Voz 1251 00:54 la economía circular del cómo construir cosas dejando un poco apartado olor a por ejemplo el hormigón o cómo hacer hormigón de una forma mucho más ecológica bueno de todo ello no

Voz 1 01:03 van a hablar José María Fernández Rodríguez José Ramón Jiménez Romero el primero José María Fernández es profesor de Química Orgánica de la Universidad de Córdoba ha dirigido la Escuela Politécnica Superior de Bélmez ya dedicado dieciocho años de su vida la investigación de la química de los

Voz 2 01:19 compuestos laminar es José María qué tal muy bueno

Voz 1 01:22 las tardes el que digo yo que dieciocho años son muchos

Voz 2 01:25 venga no sí pero no solamente de Ares también hemos trabajado en otros proyectos como son fabricación de nuevos Hormigones con nuevos materiales que ya un más adelante también morteros coloreados minimizando el mil la cantidad pimiento que se utiliza o también captura de CO2 de materiales

Voz 1 01:43 José Ramón Jiménez es profesor del Área de Ingeniería de la Construcción de la UCO ha trabajado en la empresa privada de su línea de investigación se centran en el aprovechamiento de residuos industriales para la fabricación de materiales de construcción José Ramón qué tal buenas tardes buenas tardes buenas Manuel así que forma es un un tándem interesante no José María

Voz 1251 02:02 o químico y José Ramón el ingeniero

Voz 2 02:05 después departamentos distintos de él

Voz 1 02:08 líneas de investigación diferentes pero que van que van de la mano

Voz 2 02:11 tiene sinergias entre ellas eso se lleva mucho es importante en los materiales el aspecto ingeniería no en un experto José Ramón y otro a el aspecto de diseño de nuevos materiales que se pueden incorporar originaría que la parte que me corresponde lo

Voz 1251 02:23 materiales de construcción que conocemos hoy en día tienen los días contados ladrillo el hormigón el cemento tal y como los conocemos

Voz 3 02:31 el todavía sería aventurar mucho que los materiales convencionales vayan a desaparecer lo que sí es verdad que tenemos que trabajar porque el consumo de recursos naturales son materiales cada vez sea más pequeños

Voz 1251 02:41 los fabricamos el caso de hormigón

Voz 3 02:44 me pues si nosotros somos capaces de conseguir unos mejor uno en bidones con mayor resistencia y con mayor durabilidad podríamos consumir osea utilizar menos arena y menos grabas que los recursos naturales que son recursos no renovables de manera que si conseguimos en lugar de hacer un pilar de cuarenta por cuarenta somos capaces de hacerlo de veinticinco por veinticinco soportando la misma sólo incitaciones pues estaríamos cobrando una cantidad muy importante de grava al medio ambiente y por otro lado incorporar residuo industriales que actualmente se están depositando en vertederos son problemas como son la de la ceniza no conforme de las centrales termoeléctricas las cenizas de biomasa con los propios residuos de construcción y demolición que tanto hemos estudiado la Universidad de Córdoba somos capaces de incorporarlo en lo material de construcción estamos evitando consumir recursos naturales y evitando puesto un residuo se depositen vertedero les dan una segunda vida útil a ese residuo generado material con un impacto ambiental mucho más pequeño

Voz 1251 03:46 conmigo han reciclado suena bien no lo de hormigón ecológico igual es un poco

Voz 2 03:50 Sarsa sí pero la idea fundamental es incorporar el concepto de economía circular también en la construcción por qué el hormigón es el material conocimiento ni es el material ente el mayor cantidad de materia que siempre a la construcción si no más que el acero otros materiales como José Ramón requiere mucho mucho recursos naturales sí nosotros podemos in que haya en otras empresas de industria que no lleguen calificase comer como como residuo sino que pasear su producto de otra línea de investigación o empresarial pues le eliminar haremos la relación con el medio ambiente será mucha mejor sea con haremos que el hormigón sea más amigable claro porque habremos oído menos hormigón menores menos recursos naturales para hacer la construcción hace difícil edificio osea de obra

Voz 1251 04:38 estamos muy lejos de conseguir esos materiales no sé por seguir con el caso de del hormigón

Voz 3 04:43 en el caso del hormigón no en el caso del hormigón está ya bastante conseguido la Universidad de Córdoba ha venido trabajando en proyecto de está línea en lo último año se ha conseguido ya que la Consejería de Fomento y Vivienda incorporen la investigación de la Universidad de Córdoba la elaboración de pliegos y hoy en día ya se puede en fábrica Hay producir Hormigones con materiales reciclados con uso en en principio no estructurales Pi no sólo dormir tribunal les matan a las siete que les me refiero a materiales de relleno materiales por ejemplo para la elaboración de cunetas

Voz 1251 05:19 cosa que no tengan que soportar todavía

Voz 3 05:23 claro efectivamente son cuánto lo que son residuos ha sido de construcción y demolición que bueno pues debilitan un poquito las propiedades mecánicas pero hay un abuso muy importantes como son esto o incluso en la fabricación de carretera donde se puede consumir un gran volumen que también trabajamos en el tema o la fabricación de día peatonales en las ciudades de carril bici y obra de este tipo

Voz 1251 05:49 ya se puede ir nueve años estoy pueden emplear a Torres

Voz 3 05:51 cuando oí con las mismas prestaciones que lo que a los materiales naturales te dan bueno

Voz 4 05:56 es que te dan esa eh

Voz 3 05:59 digamos pues te da esa posibilidad de no consumir recursos naturales poner un material reciclado los pliegos ya están pero ahora falta que la que la administraciones públicas sobre todo se lo crean el primer paso que elaborar los pliegos con lo cual lo ingeniero ya sé que eran seguro a la hora de hacer lo llega

Voz 1251 06:19 en la obra privada quiero decir elaboren veremos pronto un bloque de viviendas construido con hormigón que se haya elaborado

Voz 1 06:28 eh utilizando este material reciclado que en su elaboración de daba además ya tan resistente que haya que ha

Voz 1251 06:34 colocar menos y por tanto el impacto todo esto que hemos contado

Voz 2 06:37 bien línea es llegar precisamente él no sólo en bien también en Toral cántabro de Mateo Maté ha reciclado nosotros por ejemplo ahora mi que lo contaremos hayan hecho investigadora pues en octubre se va a defender una tesis doctoral dirigida a todos a mí en la cual hemos implementado una serie de materiales como finos dentro de los Hormigones el confío que hace ya más finos de por ejemplo uno de material no conformes con tu nuevo hay dos tipos quizás unas que son la conforme que directamente se emplean ya hoy día en introducen en el cemento como aditivo pero también en no conforme es el que nosotros le hemos investigado ir haciendo un resultado de resistencia mecánica similar superior a los arcilla silicio anormales convencionales ya que están que están en el mercado e incluso respeta a la espera de retracción mucha mejor ir a durabilidad mucha mejore

Voz 1 07:30 a la durabilidad es un elemento clave Aquilino la recogida de los materiales que si os ocurran Here lo que estáis investigando tienen que ser y provenir de como decimos del reciclaje pero además tienen que tener una gran durabilidad

Voz 3 07:43 tienen que tener propiedades mecánicas adecuada durabilidad como se demuestra nosotros con ensayos de laboratorio primer en primer lugar lo ponemos de manifiesto hemos dicho ensayo El laboratorio que el primer paso y luego después siempre tenemos que hacer o bien los tramos experimental en el caso de carretera o las obras es decir hacemos obras que sean tenemos que ejecutar la obra Iber que luego en realidad aquello se comporta claro es decir

Voz 5 08:08 no todos valen elaborado no no no no no no no no no no hay que sacar la hora

Voz 3 08:12 efectivamente a la hora de sacar un pliego que tú puedas tener una en beatificaciones técnica de manera que el arquitecto o el ingenieros sea capaz de incorporar a son material en su proyecto previamente se han tenido que hacer tramos experimental ego obra

Voz 1251 08:26 si estábamos algún acordó un tramo experimental cobra piloto

Voz 3 08:30 la va tenemos tenemos bastantes tenemos por ejemplo una que se hizo un reciclado muy un proyecto muy bonito que llevó también la Universidad de Córdoba que fue cuando se hizo la ampliación la obra de ampliación de pista del aeropuerto de Córdoba y hubo que demoler más de cien viviendas entonces le propusimos a la empresa constructora haya la propia bueno AENA que a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que tenía también parte en ese en ese proyecto el reciclar he inicialmente el proyecto contemplaba la demolición llevara vertedero depósitos

Voz 1251 09:00 claro exigimos lo clásico clásico inagotable

Voz 3 09:03 propusimos en reciclar todos los materiales de derribo de edificios tanto en la obra perimetrales de la ampliación de la pizza como en la carretera AC H2 que es una carretera que tiene una intensidad de tráfico muy muy elevada lleva lleva ya en ejecución desde el año dos mil diez hasta el dos mil dieciocho seguimos haciéndole ensayo de ocultamiento dirimiendo hilos madera reciclando mejor comportamiento que son naturales etc

Voz 1251 09:30 este tramo tiene pocos baches hay que decirlo estadísticas

Voz 2 09:33 el único

Voz 5 09:36 es cierto que está aguantando oye estar aguantando muy bien

Voz 3 09:39 está aquí está aguantando bien porque han materiales

Voz 6 09:42 está también el aviso a la vista del avión

Voz 5 09:45 nacen de AENA lugar con la pista de aterrizaje no luego el carril bici de Rabanal

Voz 3 09:51 otra obra de referencia donde el material que se ha introducido un material reciclado que no cumplía ninguno de los pliego de especificaciones es decir material que cualquier ingeniero lo hubiera rechazado por eso se utiliza como tramo experimental nosotros con lo han salido de laboratorio no funcionaba hemos puesto un material que teóricamente no se puede colocar los resultados están ahí se ha comportado perfectamente y ahí hemos incorporado por ejemplo hormigón reciclado con un cien por cien de material reciclado el revestimiento de cunetas carambas o sea que son dos obras de referencia aparte de numerosos caminos rurales que se hicieron en su día con la con la Consejería de José María esa esa

Voz 1251 10:28 las cenizas de las que nos hablabas antes debe de Puente Nuevo que sean en una se empleaban vosotros habéis aprovechado otras que hasta ahora nadie hacía mucho caso donde hubieran acabado de no emplearse en estos materiales esto hubiera acabado en vertedero todo hables cederlo en el vertedero Caballé todo no cobertura que pasa es que la normativa europea actual

Voz 2 10:47 al propone que número de el que todo y poder sido vaya disminuyendo intente pasar a su a su producto habilidades subproducto de todas lo con respecto a lo que ha motivado anteriormente es muy importante que esto no esto ya mucha ciencia detrás es que todo algo parece que no yo mezclo este lo haces si me he sido is it no aquí hay una calificación muy seria de los materiales mucho estudio de de estructural de los materiales de resistencia de de de de porosidad para poder asegura antes de poner en obra sobre la tesis de que tendrá que hemos comentado de momento en aquella estos estudios porque además de reciclado decir hay que saber si tengo una planta reciclado si todo el material es uniforme en propiedad o sea que todo eso o la remesa que va llegando si se comporta notó decimos se cumple esta condición ha reciclado en este que Musab que real esto funciona estupendamente

Voz 1251 11:39 a ver si me trae algo para darle salida al plástico que tan preocupado nos tiene a todos el que inundan nuestros mares y que no sabemos qué hacer con con él no algún tipo de de material melódico para hacer un puente una presa pero igual para para hacer un revestimiento algo se nos podía ir ocurriendo

Voz 3 11:56 su compañero de compañeros que tienen proyectos como este

Voz 6 11:58 Nastun Road no la Universidad de Córdoba pero sí

Voz 3 12:00 si la empresa que también trabajamos nosotros con ellas incorporarlos plásticos agrícolas en la dosificación de los Asfaltos

Voz 1251 12:09 oye por terminar ya como investigadores esto de próximo día veintiocho en el Colegio de Arquitectos pues se enfrentaron son público en fin como puede ser hoy la Audiencia este programa pues derecho genio sin unos grandes no tiene porque tener unos grandes conocimientos eh eh académicos en este caso y sobre esta materia os apetece au resulta un reto complicado no sé tengo la sensación de que está mucho en el anonimato normalmente no

Voz 2 12:35 Luiz pero no le volvió la verdad que en este encuentro y me me me da me produce mucha alegría para hacer no sé si porque es muy importante que la sociedad no sólo la empresa sin le la gente normal del público entiendan la cantera investigación diversidad la implicación industrial es que pueden tener no solamente a nivel suta como dicho de captura de CO2 hoy otro tipo de aspecto importante impresionante

Voz 3 12:58 aislamiento térmico otro de los compañeros que va a participar trabaja en tema del lamentó térmico que otro tema clave lo que es la la eficiencia energética el ahorro energético

Voz 1251 13:07 sí tanto en una ciudad como Córdoba para que con con el calor que tenemos de lo que se agradece cuando entras en una casa que está bien aislada donde están está muy bien construida está muy bien aislada y notas una diferencia de temperatura sin necesidad de poner aire algo fundamental aficionado tanto el ahorro como lo que estoy contando pero pero a escala doméstica bueno profesores muchísimas gracias por este ratito qué había pasado con nosotros pero sabias envío de ensayo para la cita del veintiocho en el Colegio de Arquitectos José María Fernández Rodríguez y José Ramón Jiménez Romero gracias a los dos