Voz 1722 00:51 venimos diciendo durante este comienzo de temporada que las novedades en algunas ocasiones están sobrevaloradas así que el programa no digo que haya quedado como estaba la temporada anterior pero tiene pocas novedades una de ellas es esta sección que se llama el arte de pensar y que haremos pues los lunes de vez en cuando algunos lunes con José Carlos Ruiz qué tal José Carlos bienvenido qué tal buenas tardes buenas tardes José María en la canción que hemos escogido la sintonía este tema de Lori Meyers mi realidad está elegida ex profeso para para esta sección que va a hablar de pensamiento crítico

Voz 5 01:22 sí y además si si mira si la letra de la canción realmente tienen mucha carga filosófica no aparte de que a mí personalmente me gustó bastante sí sí

Voz 1722 01:30 está bien José Carlos Ruiz es profesor en el Instituto Ángel de Saavedra además de esos profesor también universitario y es el autor del libro El arte de pensar que les da también nombre a esta sección que nos va a llevar pues ya te digo cada tres lunes aproximadamente en Córdoba Hoy por hoy a hablar de eso del pensamiento crítico de nuestro mundo de nuestra realidad como dice la canción de Lori Meyers y de cómo enfocar la que es el pensamiento crítico bueno el pensamiento crítico tal y como yo lo entiendo

Voz 6 02:00 la suma de dos factores esenciales en primer lugar la circunstancia como decía Ortega y Gasset yo soy yo y mi circunstancia y sino la salvo a ella no me salvo a mi entender nuestras circunstancias las circunstancias de los demás es la base para empezar a pensar bien el segundo elemento que después de mucho análisis y es para mí fundamental es el contexto es decir aprender desde muy pequeñitos a saber identificar los contactos lo acaban encontramos saber interpretar la situación utilizando esas circunstancias propias y ajenas está también lo de ajenas que se nos está olvidando en este mundo tan ególatra y sabiendo interpretar los contacto al final la toma de decisiones de las persona estará fundamentada en una base de pensamiento crítico ECI podrá separar a analizar ver lo que es conveniente de lo que no etc etc porque el pensamiento crítico como tal no tiene una definición axioma Atica en la que se hayan puesto de acuerdo los científicos hagan y los sociólogo ya algo que durante dos años intenté buscar lugares comunes no investigue cómo ha funcionado eso del pensamiento jurídico que todo el mundo habla pero nadie sabe definirlo en oí se trabaja siempre por competencia pues tienes que tener esta competencia para poder pensar bien en la capacidad de análisis de síntesis la capacidad de ahora la retórica pero era tan extenso me parecía muy poco practico entonces al final busque una definición que fuese realista cualquier persona dan pie la pueda utilizar no que a medida que vaya interiorizado esa manera de trabajar es decir de hacer el ejercicio de entenderse asimismo con su circunstancia la lo demás interpretar bien los contactos pueda empezar a tomar mejores decisiones la vida a nivel emocional y a nivel también social

Voz 1722 03:38 ahí radica su importancia en que nos puede servir para tomar mejores decisiones

Voz 6 03:42 debería debería porque hoy en día la toma de decisiones al ritmo al que está todo está siendo Dema demasiado no voy a decir inconsciente pero sí poco analítica es decir estamos muchas veces más que tomando decisiones dejándonos llevar haciendo

Voz 1722 03:57 en nos lleva menos lleva bueno tenemos una sociedad

Voz 6 03:59 o lo que presiona muchísimo para vender sus productos no producto entre otras cosas que sean fabricado de una manera muy inteligente para que la parte emocional del ser humano empiece a invadir la parte racional esa parte racional está quedándose cada cada vez nos cuesta más trabajo pararnos a pensar si no la echemos cuentas entramos en un sistema en el que nos convertimos como yo denominó en la primera parte el libro en drogodependiente emocionales es decir el sistema está fabricando una serie de píldoras muy muy atractivas de consumo que son híper estimulantes tenemos una sociedad para esto maravillosa una cantidad de estímulo que son geniales pero claro al meter tantísimo estímulo tan maravilloso y encima la gran mayoría de ellos con una fecha de caducidad emocional hacen que tú estás constantemente

Voz 1722 04:48 satisfecho buscando consumir constante

Voz 6 04:51 este lo que al final las consecuencia de consumir constantemente a nivel emocional es no solamente el consumo material luego si te parece comentamos exalto del consumo material emocional que también ha hecho muy bien el sistema no pero al querer consumí constantemente evitas la reflexión guía entras en una dinámica en el en el síndrome de abstinencia híper moderno de esta sociedad que es la hipertensión tienes que estar haciendo cosa ocupando te constantemente del mundo con Tambo las

Voz 1722 05:18 además siendo muy expresivo y sobre todo cábalas de ese salto de lo del consumo de lo material a lo emocional siempre vinculándolo a a la a la felicidad no sí

Voz 6 05:29 es el ahora bueno no ha que hace ahora contemporáneo no la búsqueda de la felicidad ha sido el anatema filosófico de del origen del ser humano es decir siempre en el fondo si hacemos un análisis de los primeros filósofo hasta la actual veremos que siempre hay un capítulo dedicado a intentar no solamente definir sino dar consejos prácticos para cómo se consigue esa felicidad lo que sucede o por lo menos tal y como yo lo analizó lo último veinte o treinta años que la globalización es que el concepto de Felicidad contemporáneo se ha suavizado en muchísimo se ha dulcificado sea ha puesto como material de consumo fácil cuando esa sustitución sobre todo viene porque tú anula el pensamiento crítico ya que tiene esa híper acción constante y al anular ese pensamiento crítico empieza a vender un modelo accesible emocionalmente de felicidad esa felicidad tal y como yo la entiendo no está enraizada muy superficial en muy ligera es muy fácil de consumir igual que antes la felicidad era una cuestión

Voz 1722 06:26 más no se de peso de largo recorrido y esto parece que es más volátil

Voz 6 06:31 entre otras cosas yo creo que la globalización ha conseguido unificar el concepto ante el concepto de felicidad era mucho más personalizado la identidad de las personalizar la personalidad tenía una herencia que ser recibía poco a poco iba sedimentación del modelo de vida con los que tenía a tu alrededor cercanos entonces al ser muy cercano la felicidad estaba como un poco más segmentadas porque llevaba tiempo en ese modelo a imitar desde pequeñito hasta grande y la sociedad iba al unísono con la familia y con la educación cuando empieza a globalizar el mundo impone agentes externos como referente no es tan cercano a nosotros doce el modelo de felicidad que se va elaborando ya no necesita tanto tiempo para segmentar y además necesita en en un mundo en el que lo importante el rendimiento este modelo de felicidad cita que sea fácilmente consumibles y a ser posible instantánea ya que lo que empezamos a vender a través de redes sociales de publicidad de producto de marketing es una felicidad que yo llamo la felicidad ser de una felicidad muy fácil de plantar muy fácil de consumir que no requiere mucho esfuerzo conseguirla por lo tanto obviamente el nivel de valoración será inferior al no tener tanto esfuerzo la valoración será pequeña y que hace que todo el mundo todo el mundo y esto creo que una de las primeras cosas que mano distinguen de la sociedad anterior no todo el mundo cree que puede conseguir cualquier modelo de felicidad independientemente de su circunstancia de su clase social no que esto preocupante porque luego te genera una insatisfacción enorme el hecho de que tú piense si sienta que puede alcanzar delo por ejemplo de éxito social que crees que te va a dar la felicidad es un modelo de éxito social que obviamente tiene unos componentes tremendos que no van a depender de Di en absoluto y que te van a coser satisfacción porque te has sentido con la posibilidad de llegar incluso viniendo de una clase social donde toda la ficha que podía jugar estaban trucadas y era muy difícil que te pudiese tocar

Voz 1722 08:29 es donde ha estado el punto de inflexión porque hablas de esa frustración que que se genera en en el individuo y me parece que quede que dejas ahí latente siempre mensajes relacionado con la tecnología con los últimos años hasta qué punto en qué momento se se quebró todo yo

Voz 6 08:44 por que la la llegada masificada de Internet es el inicio de de estos modelos ya o universalizando de felicidad el hecho de que las redes sociales hayan popularizado ese para mí a un punto de inflexión muy importante exhibían interna a mí me parece la panacea es decir yo he tenido la suerte de conocer el mundo Anta de Internet el mundo después de interna es decir cuando en Internet empezó a popularizar mi vida yo tendría veinte veintidós veintitrés año entonces ya había sido cimentado la persona calidad a la objetivo de vida y he visto esa evolución pero claro con yo trabajo con estudiantes de catorce quince diecisiete y hasta veinticinco años la facultad ya ellos han nacido ya dentro de ese mundo no que está muy virtualización entonces cuando las pantallas han empezado a formas parte nuestra cotidianidad a través de una globalización que acerca a personas que no tienen nada que haber contigo pero que tu empieza a sentir emocionalmente cercanía cuando consume su imagen a constantemente ese punto de inflexión para mi ha sido esencial porque ha llegado la imagen virtual izada sin educar la mirada nos hemos conseguido meter educación de la mirada lo en los centros docentes que para mí es un ejercicio obligatorio en el siglo XXI y nadie habla de esto cae un pensamiento crítico visual es decir que la gente aprenda a mirar que sepa que su capacidad de atender a una pantalla de un teléfono móvil tiene que ser distinto de atender una planteó en una televisión que el formato en el que elevan a dar la imagen ahí el mensaje está intencionado dependiendo de donde se vaya a consumir es decir deberíamos de hacer que la gente actualmente tuviese la capacidad de analizar críticamente las imágenes esto no se hace la imagen de hoy en día con tu ya saben forman parte de la realidad de una manera inmediata

Voz 1722 10:26 tú tomaría medidas drásticas en ese sentido niños fuera de las pantallas hasta queda

Voz 6 10:31 ya hay ya hay institutos ahora mismo en Francia no sé si lo sabe ya o los teléfonos móviles en los centros educativos sean prohibidos pero yo no creo que sea tan importante el hecho de que sea drástico sino que sea consciente es decir una pantalla puede entre tener mucho puede ser muy útil siempre que la aplicación que estén dentro de la pantalla el criterio de atención que tenga al niño que haya cierta vigilancia de un adulto esté bien utilizado es decir yo no demoniza la tecnología de hecho para mía es la panacea en el siglo XXI cuando está bien un aparato crítico bien formado acercarte la tecnología es una delicia porque te solucionan ya te diga como la piedra filosofal todo lo vas a encontrar vas a tener ahí no solamente entretenimiento de calidad sino que tuvo inquietudes tú cuestionamiento pueden encontrar la Grameen es una barbaridad pero claro para eso necesita experimental la personalidad entonces buscar solución a este problema que de pequeñito estamos viendo los chavales de sustituir la educación el entretenimiento decir bueno pues en vez de educar a las pantallas hacemos que la damos las pantallas para que se entretenga y olvidamos no esa faceta de trabajar el pensamiento critico con ellos cuando se acerquen a ver algo

Voz 1722 11:40 ese va a ser un poco el reto de esta sección venga en el día de hoy y que vamos a intentar dar cabida en la misma algunas recomendaciones por ejemplo de de cine y tú y yo no he visto esta película hay gente la redacción que la he visto que le ha fascinado ya sea elegido para esta primera entrega del arte de pensar Capitán Fantástico elegido porque

Voz 7 12:00 el la utilizo a mira Aires la utilizo en en clase mucho porque me parece que bien vista decirlo en el análisis crítico de la película demuestra la dos dada la ideal Illa real

Voz 6 12:15 te da una sociedad idealizada por una parte de cómo se puede educar dentro de una montaña a una familia entera no independientemente de la realidad donde una estables que parecen que son muy sensato y muy ideales no en un mundo ideal de hecho el protagonista quiere que su hijo Sean lo dice en algún momento filósofos reyes decir es ideal platónico de alcanzar el conocimiento la sabiduría el equilibrio etcétera etcétera Si bueno la película se ve ese tránsito de cómo estando en esa la vida educada en la idea calidad tiene que llegar a un mundo real que es completamente opuesto no entonces el enfrentamiento de una sociedad industrializada con una sociedad no materialista idealizada se bastante bien en la película con sus dramas con su estilo americano etcétera etcétera pero Si activado ese interruptor mientras vemos podremos sacarlo bueno malo de cada uno de la oficina de vida que aparecen en la película es muy recomendable poca muy original distinta no es además muy familiar se puede ver con los niños sin ningún problema por lo menos a mi hijo le encantó unas no ir pasa un buen rato y luego incluso se abren bastantes películas muy buena ahí dejo la recomendación

Voz 1722 13:21 puesta va a ser la la primera José Carlos Ruiz filósofo profesor de Filosofía en el Instituto Ángel de Saavedra profesor universitario también en la UCO y autor de El arte de pensar que estará con nosotros en Córdoba Hoy por hoy está ha sido la primera seguimos en contacto José Carlos gracias por venir

Voz 6 13:38 estupendo gracias hasta ahora

