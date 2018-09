para dar este año la bienvenida a la vela de la Fuensanta espero que este particular cuento esté a la altura de aquellos que me precedieron muchas gracias

no me lo motivo para sentirme identificada y agradecida por todo lo que este barrio llevo ofreciendo me desde que lo conozco por recibir en EE justo al lado de mi casa una educación que debería haber tenido siendo mucho más joven entiendo la educación permanente como una forma de desarrollo personal de actualizar conocimientos interrelacional

y por supuesto la asociación vecinal santuario con la vista siempre puesta en mejorar la vida del barrio son mucho ya es imposible nombrar todo lo esfuerzo a lo largo del año por eso me referiré brevemente a lo que me dio identidad como vecina la Asociación Cultural Plaza de la Juventud hace casi treinta años nació para completar la formación académica que se recibiría en el centro de adulto hoy todavía activa con Taller de Creación literaria y el grupo de teatro en la plaza en el caso del grupo de teatro con Domingo Torres su primer director llegando hasta Ana Vega que desde hace mucho tiempo está al frente de la compañía su esmero el sacrificio para sacar adelante las representaciones de su obra merecerían constante aplausos el reconocimiento de esas llegado en forma de premio en varios

Voz 3

13:51

no se me ocurre mejor forma de estar presente esta noche en la Bella que la de haber ofrecido partes de lo que soy Siria acudo no es el resultado de un camino individual vuelvo a recordar el plural a todas las personas que me acompaña en este escenario porque soy una mujer que se complementa