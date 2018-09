Voz 1 00:00 bueno el Papa del día hubo despegó por otro lado el cubo y un simbólico un nuevo

Voz 3 00:27 vamos a hablar ahora en Córdoba Hoy por Hoy de tecnología de tecnología cordobesa íbamos a hablar de emprendedores cordobeses le vamos a poner nombre y apellidos porque verán

Voz 4 00:38 la empresa cordobesa su Mc Technologies presentará el próximo martes en el circuito de Jerez el producto en el que lleva años trabajando y que esperan contribuya a mejorar y mucho la movilidad sostenible en las ciudades se llama Fast and Fax de rápido and the hormiga Se trata para que se hagan una idea de unos patines similares a los patines en línea pero equipados con un innovador motor eléctrico con este producto Schumacher Technologies serán los encargados de representar a Córdoba en el día de la persona emprendedora que la Junta Andalucía a través de Andalucía Emprende celebra como decimos el próximo martes en la pista jerezana Mc Technologies tiene su base en Los Pedroches en el norte de la provincia en Villanueva de Córdoba y su fundador y alma mater es Enrique Rico que es nuestro invitado Enrique qué tal muy buenas tardes

Voz 1086 01:31 buenas tardes señoras nervioso Enrique ante la gran cita del martes

Voz 1591 01:36 sí va porque para mí eso es un acontecimiento totalmente nuevo y entonces pues claro lo lo lo nuevo siempre siempre Impact tampoco no

Voz 1086 01:44 porque de lo que ocurra el martes depende en gran medida al futuro de tu proyecto al que le has dedicado tanto tiempo esfuerzo y dinero

Voz 5 01:51 por supuesto lo que ocurre ahí seguir adelante yo o en fin no sé qué pasará porque cuando uno a invirtió tiempo y dinero propio pues las cosas están al límite en fin he apostado todo a una carta y en fin esperemos que salga bien Enrique les puedes explicar a los oyentes

Voz 1086 02:14 cómo son estas Fast and estas eh rápidas hormigas hormiga rápidas en fin este esta especie de porque he querido matizar las especies porque sé que no son unos patines eléctricos al uso y hay mucha mucho diseño mucho trabajo tuyo a hay hay detrás pero su aspecto es similar a los a los patines en línea

Voz 5 02:33 sí es muy parecido a los del niño porque claro yo en idea en principio lo que quiere hacer es diríamos para que intentamos poner en los pies dos scooter pequeñas no porque ese era el objetivo no entonces

Voz 1591 02:48 son esos son muy parecido a los patines en línea pero claro con una propulsión eléctrica que pueda llevar cada Patín un motor osea que serían dos motores entre las dos patines o cuatro Un cuatro por cuatro que lo que estaba utilizando ahora mismo un cuatro cuatro como para que tenga más fuerza hay tenga mayor velocidad hablamos que ahora mismo la velocidad que pueden alcanzar son entre cuarenta cincuenta kilómetros por hora hoy en día

Voz 1086 03:08 ya todo estos sistemas de movilidad basados en la energía eléctrica me estoy acordando de los patines y que se han transformado en patines eléctricos lo si Higuaín si los patinetes los y no sin brazos de dirección que los hay de diciéndome del están están muy de moda tu producto tiene la ventaja de que la tele te lo puedes echar en la mochila IU usarlo cuando llegas al sitio en el que quiere son o necesitas usarlo no

Voz 5 03:34 claro que el en su máster no lo allí nos hemos propuesto e intentar de porque claro se solucionamos un problema intentamos de no crear otro no es por todo eso sistemas que han nombrado está hecha como las motos que se aquí de eléctrica pues claro solucionar el problema de la movilidad en las ciudades pero eran otros E l eh el el uso del espacio útil de las ciudades no hizo uno de los objetivos eh que nosotros queremos soy radical intento hacer eso no has pensado un dispositivo lo más pequeño posible y que no interfiere en la vía pública no es como para que cuando tú lo se pues te lo llevas con Tui contigo no no lo deja como están diciendo ahora en en las calles pues en fin las bicicletas eléctricas las motos de que el de alquiler los patinetes que ya venía una empresa norteamericana en Madrid y en Valencia íbamos parece que ha habido problemas en Palencia y los tienen que recoger

Voz 1086 04:35 efectivamente dilación

Voz 5 04:38 que hay al respecto entonces claro aquí en España todavía no está muy muy claro en las ciudades no entonces mientras se regula todo ese tema pues el modelo de negocio que queremos otro implantar con con nuestro sistema que no interfiere en la vía pública o bien se guarda en casa o en la oficina o en cualquier sitio porque es positivo muy pequeño y transporta el mismo peso no que que todo eso vehículo Enrique como como

Voz 1086 05:06 surgió la idea como este en una aventura tecnológica como está una persona como tú que ahora tiene cincuenta y nueve años que careces de forma por lo que me contabas antes de de una formación tecnológica que hace unos años dejaste el campo para montar un negocio de venta de en este caso de un bazar idea hayas dado el salto a a poner en marcha un proyecto como éste y querer hacer realidad si los inversores te acompañan que ojalá que sí puede hacer realidad estos este nuevo este nuevo vehículo como como fin no sé qué que hay en tu cabeza Enrique tiene me me resulta realmente curioso

Voz 5 05:43 pues de ser muy conciso y resulta de que cuando descubrí en dos mil ocho interna que fue que existía antes no pero yo lo Descubriendo mil ocho cuando cuando vi que me negó mi negocio no estaba ya funcionando bisnieto Hayes de enteré buscarle una salida no entonces en Internet se puede aprender todo no y entonces vi que lo que está ocurriendo en el mundo de los descubrimiento las cosas que sacaban las grandes empresa y entonces vi una oportunidad de negocio en el tema de eso de en fin me me me enteré con una mente abierta en trescientos sesenta grados no me enteré de qué va a ocurrir en el mundo en los próximos años la población cómo va a crecer es que vamos a ser dentro de cincuenta años según dicen los entendidos más de nueve mil millones de personas en la ciudad idea ya el ochenta por ciento van a vivir en la ciudad de lo que va a ser un problema no solamente el espacio que que utilice el usuario sino su vehículo de transporte también va a ser un problema entonces mi objetivo llegue a esa conclusión no digo yo tengo que crear un dispositivo yo he donde se ocupe el menor espacio posible club que de momento

Voz 1591 06:51 estamos estamos terminando desarrolladas no damos que ya versar ha desarrollado yo ahora los duerme Asarta eh encontrará

Voz 5 06:57 que me apoye porque en fin me Castalla mucho dinero en llegar a donde estamos ir a lo que necesito es ese

Voz 1591 07:06 financiación como para fabricar ya el producto y poner en el mercado no

Voz 1086 07:09 de momento los CADE los centros de orientación a los emprendedores te han tomado como ejemplo tanto es así que quieren que seas tú el que represente a Córdoba en ese encuentro que tendrá lugar el próximo el próximo martes eso ya es un un buen comienzo ahora lo importante es la financiación y en particular a Tita interesa eh abrir mercado en el en en el aspecto deportivo el uso deportivo de Tous de tus fans

Voz 5 07:34 sí no sé sí porque quiero madurar mejor el producto y aparte de eso como todavía en la legislación no no lo tiene muy claro cómo van a él este es este tipo de vehículo es porque está habiendo problemas con ya con la bicicleta y con como ya hemos comentado antes entonces mientra la legislación sí aclara así y en fin dar a conocer el producto dónde quiero darlo a conocer y demostrar la valía y el el potencial que tiene mi producto en competición no que que el usuario vea las competiciones el desarrollo que tiene que incluso haya momento en que se puedan en el que iba a subirse en yo vamos los patinadores se pueden subir todas porque sabiendo patinar no hay ningún problema alemanes la nefasta no entonces por eso el objetivo de meterme en el modelo de negocio de competición para que la gente descubra mi producto idea eh el nivel que puede conseguir de transporte de uso diario para ir al trabajo de ocio donde uno quiera no porque claro con tu producto convivir con falta tan espacio que bajo utilizando es que tú utiliza el usuario utiliza entonces puede entrar en un centro comercial entrante de perfectamente metros bando incordiar a nadie con una bicicleta con un patinete hueso que incorpora en fin

Voz 1086 09:02 claro claro

Voz 5 09:04 exactamente son más grandes en fin las posibilidades que tiene mil dispositivo bueno incluso para el problema que hay enorme con la víctimas de la última milla que que que se bastante grave entonces hay empresas que se dedican a repartir paquetería con con bicicletas y motos tienen inconveniente que cuando llegan al sitio a al cliente tienen que subir en un edificio la bicicleta la moto aparcada no Confebask bastan no ocurriría eso intradía directamente en portal te suben en el en el ascensor llega directamente la puerta siente IU vuelven ahí no pierde el tiempo se utilizarían los tiempos de entrega en lo que es la última millas puesto todo todo eso lo tengo estar clasificado vamos lo que pasa es que tengo que ir por etapas no la primera que tengo clasificada en gente que le gusta el deporte de riesgo competición no los primeros no

Voz 1086 09:57 pues el primer paso el día decisivo el próximo martes en el circuito de Jerez en la presentación digamos oficial de este nuevo producto diseñado en Córdoba surgido de la mente inquieta de nuestro invitado de Enrique Rico que un día dijo a esto hay que dar una solución a ello me pongo desde Villanueva de Córdoba sin ningún complejo y dispuesto a montar todo un producto tecnológico innovador desde aquí todo nuestro reconocimiento y te deseamos toda la suerte del mundo Enrique que vaya muy bien el el próximo martes ha sido un placer conocer a gente emprendedora valiente como tú en la provincia de Córdoba gracias