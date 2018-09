Entrevista al grupo de rock andalúz Mezquita en Hoy por Hoy Córdoba

Voz 1 00:00 hoy por hoy Córdoba

Voz 1201 00:24 rabo medinense nos quedamos con este tema como sintonía para algo en el programa no sé lo que sea eso está muy bien nos va muy bien claro que además suena a suena añejo suena al cómo se grababa antiguamente no digital esta entrevista que viene ahora su un reencuentro un reencuentro de un grupo histórico de Córdoba en una emisora histórica de Córdoba que les vio nacer eso lo decía hace un momento Randy López buenas tardes Larralde y Jose Rafa García rozó lo confirmaba en claro porque es verdad que la emisora va paralela a más o menos a esa época no la FM de Radio Córdoba no que estaban en la calle

Voz 5 01:03 Alfonso XIII ir estábamos recordando a un momentito pues el teatrillo calla vía por donde practicamente pasaron casi todos los grupos y una emisora en donde se estrenó por ejemplo pues el sonido y las grabaciones de aquel rock andaluz que hicieron tanto mesquita como Medina Azahara

Voz 1201 01:22 qué es el Concierto para nosotros del fin de semana porque recuperara Mezquita en un escenario abierto como éste y además en una fiesta tan popular como la de la de la Fuensanta pues era motivo

Voz 6 01:33 más que suficiente para traer a dos de sus protagonistas al al programa hacen las presentaciones

Voz 5 01:37 bueno pues ya los ha presentado y sobre todo pues él también el otro día cuando comentabamos ya anticipábamos un poco este concierto hablamos de un grupo expresión que era un grupo que hacía versiones versiones de la época a grupos que les influyeron no en los grupos de rock especialmente duro no pero yo quería preguntarles a ellos cómo fue el paso por qué cómo y porqué diste es el paso de pasar de expresión hacer mesquita pues es Rafa

Voz 7 02:03 realmente nosotros ya llevábamos desde el año setenta y tres que llevábamos unas cuantas canciones que yo cuando compuso en la primera canción a estas como esto que está sonando desde que somos dos

Voz 5 02:17 está empezado el recuerdo de emitir

Voz 7 02:20 era la primera parte porque observa que quede nuestras canciones tienen dos partes una primera musical con mucho lío

Voz 5 02:27 hay mucho desarrollo y luego viene ya una parte canta

Voz 7 02:30 pues bien estas partes musicales de que somos hoy recuerdo de mi tierra y alguna otra arma yo nosotros ya la tocaba motas del setenta y tres cuando aún no existía el rock andaluz lo que pasa que yo creía que yo estaba haciendo música hindú a y me maravilló la noche si por ejemplo ahí a esa historia claro nosotros ya después expresión hacíamos también música propia pensamos conversiones pero luego ya hacíamos música

Voz 5 03:00 descrito que lo sé la primera ópera rock

Voz 7 03:04 eh el Asafa de de Úbeda que Madrid ácida Moscoso ya como expresión con nuestra música que también era pues van bien tipo es otra era también

Voz 8 03:18 sí muy largas

Voz 7 03:22 puede un producto Mariscal Romero pues hizo una maqueta da estábamos esperando que nos llamaron entonces él mismo dijo oye estas canciones así porque no acaba ahí desde de tocaba la isla hay un aire que que está muy de moda esto está

Voz 5 03:39 parece que que esto va a pegar parece eh por qué

Voz 9 03:41 bueno también un poco eh tú una batería nada más

Voz 7 03:44 no y entonces pues parece ser que varios grupos tanto ahora también que eran retorno hoy también

Voz 10 03:50 yo estoy en versión rock pues esto nosotros acabamos a estas canciones más otras nuevas que compulsivo Illa tal claro para ese tipo de música no sé si porque te

Voz 7 04:01 Diana se llamo Triana que todos los grupos mi amor

Voz 5 04:06 nombre más adecuado ese tipo de música sí sí ya por eso no es cambiar

Voz 11 04:10 Londres

Voz 5 04:21 esto en realidad yo creo que era rock progresivo tenía aire andaluz evidentemente es que siempre la etiqueta de rock andaluz eso no invento fue con la etiqueta el nombre no sé ni siquiera fue acosada como moda pero que

Voz 8 04:33 a lo mejor los Pelayo Javier O

Voz 12 04:36 con San José Pelayo creo etiquetas porque englobar a todos los grupos cada uno eran diferentes sean no tiene nada que ver Alameda con Medina Azahara ganan con mesquita tampoco tiene nada que ver uno eran progresivo a otro eran latino otra en fin habría jugado al que ve era jazz si por ejemplo

Voz 5 04:54 Irán más música instrumental progresiva pero de otro

Voz 12 04:57 tramontana darnos captaban Pulp poco clara que cada grupo tenía su idiosincrasia y entonces pues para englobar los a todo ese movimiento que vino en Andalucía y aunque había mucho grupo por ejemplo azar que no eran andaluces que en el madrileño por ejemplo puede ser puso de etiquetas rock andaluz rayano era era algo flamenco

Voz 5 05:15 es verdad que la trayectoria no fue muy larga fueron dos elepés eh recuerdos de mi tierra califas del rock pero el producto la verdad es que se recuerda con mucho cariño yo creo que mucha devoción de ahí la cantidad del grupo Savoy que hay ahora hoy día haciendo tributos al rock andaluz claro que eso fue movimiento el el movimiento Manning

Voz 12 05:35 cortante que hubo en España defendemos

Voz 7 05:37 cada Endika propia claro

Voz 12 05:40 eso fue el Mundial porque por ejemplo el recuerdo de mi tierra este elepé está considerado en todo el mundo como uno de los mejores discos de música de rock progresivo que entonces eso es alta traición mucho que la entre guste trípode música

Voz 5 05:52 hemos seca instrumental encantada

Voz 11 06:24 y se hicieron novios no o pareja de hecho y cree sobreviva

Voz 7 06:31 Verón la el tomillo romero

Voz 8 06:33 el propio Alberto qué bonito

Voz 5 06:37 concierto como os planteáis porque estuvisteis en Huelva hace muy poquito tiempo hace unos meses era muy y luego pues no sé

Voz 13 06:46 y fue fuisteis requeridos para ir allí no

Voz 7 06:49 aquí y ahora que en Córdoba pues

Voz 5 06:51 la verdad de la Fuensanta como os planteáis un concierto después de tanto tiempo aunque bueno dos meses pero digo

Voz 8 06:57 en fin cuando en el grupo deciden volver al escenario realmente realmente

Voz 7 07:04 la última vez que volvimos lo que pasa es que estuvimos tres años haciendo gira actuaciones Macía actuaciones

Voz 14 07:11 en Córdoba empezamos

Voz 7 07:14 fue hace diez años y con coincidía nuestro treinta aniversario de mesquita ahora el año que viene ya se va a coincidir el cuarenta aniversario entonces bueno realmente hemos vuelto porque no han solicitado de que íbamos a hacer unas día de concierto y tal y llegamos a un acuerdo a un acuerdo con un productor con un promotor pero no sabemos si algún día sabremos la verdad pero para para volver es que estás en la brecha no

Voz 12 07:47 claro claro nosotros no somos como una familia mesquita No somos un grupo al uso sino pues amor ya hermano entonces sabes que que muchas veces Island ya tenían un niño a la familia para la primera comunión de Isabelita por ejemplo no nosotros

Voz 8 08:02 va de año bueno te damos una serie de conciertos

Voz 5 08:06 pero pero me parece que no tiene por qué no

Voz 8 08:09 sí evidentemente llaman de año no de dimos de vamos tan no está no eso nunca

Voz 7 08:17 lo que ocurre es que tanto aquella vez no quisieron reunir para el festival de bonos que reúne a grandes músicos grandes grupos que están descanso entre sí y ahora pues era para esta gira que estaban haciendo Triana Alameda y Medina Azahara y también quería contar una cuarta para tocar hemos oído no sabemos qué ha pasado ha pasado a largo pero ya digo no sabemos algún diga no al enteraremos de realmente lo que ha pasado porque hay campanas que suenan porque ya no no hemos ya antes antes de de ese concierto ya se sabía que parece ser que íbamos a tocar nada más que vale me parece ser que otro grupo pues no

Voz 11 08:57 de no le parecía bien que estuviéramos nosotros ahí bueno sé yo cuando me decían seguirla

Voz 5 09:03 hechas porque hay que seguir tocando no sea hoy parado en realidad de de de de tocar el instruía

Voz 8 09:07 viento de componer de estar cuando nos dimos cuenta de que el rock progresivo no daba para para revivir cada uno de nosotros

Voz 12 09:13 sí dio pues hacer también su movida musical cuenta mientras nosotros nuestros como una como hermanos que somos pues pues no caigamos en cuando pero cada uno sigue su camino entonces en portada una mostrado tocando en nuestra Paradiso Alan García y se cómo Randy López Azahara todo un montón de agrupaciones ahí siguen viviendo la vida del músico que hoy día no puede ser músico de un solo grupo sino que tiene que está en varios hitos si quiere vivir de la música porque yo no no trabajo de otra cosa esto así que no hay más remedio enero y hemos seguido tocando los

Voz 1201 09:49 free lance que ETA que el término donde te llamen donde haya curro ahí hay que ir con él

Voz 5 09:54 que podremos escuchar el sábado eso mañana vamos por la noche en la plaza el poquito

Voz 7 10:00 bueno pues cuando no volvimos a adjuntar la última hace diez años pues ya como para cerrada la lo extraño que estuvimos de gira pues grabamos un disco en directo ir realmente que que tenía dos dos temas de estudio todo los mejores temas de primer y segundo disco esto es lo que vamos a ofrecer no de momento ahí tenemos también una oferta ya veremos si lo hacemos o no lo hacemos Si se acaban de concluir todas las cosas que han hablado pues entonces para el próximo año que con motivo del cuarenta aniversario sí será un disco totalmente nuevo muy bien de estudio hecho se concreta las cosas que estamos

Voz 12 10:42 el tema de esta nueva década

Voz 8 10:44 este año

Voz 12 10:47 expresión cincuenta tras desprenderse porque en personas

Voz 15 10:49 en el PSOE en el sesenta y nueve

Voz 6 10:52 pues Hernández José Ramón muchísimas gracias por acompañarnos hoy ya disfrutar mucho en la en el concierto

Voz 5 10:58 el sábado en la además tiene

Voz 9 11:01 en todo el punto el mundo invitamos que vaya ya va en no claro que sí sobre todo para que veáis en directo como estamos porque escalaron callos yendo no no no estoy pidiendo ya está ahí oyendo que cuarenta años cincuenta años