Entrevista al grupo colombiano Morat en Hoy por Hoy Córdoba

Voz 1 00:00 no es el momento en que mirada triste con estaba mirada pero cuando vi que otros brazos usted esperaba mientras yo esperaba

Voz 2 00:18 desde que anunciamos ayer Ramón que estarían en el programa Moratti todo el mundo me preguntas pero van a ir a la radio llegan a venir a Radio no no queremos eh expone la calle de bote en bote para para verlo este año

Voz 0629 00:30 qué bien hubiera estado a un grupo veterano como mezquitas un grupo mucho más actual más joven como Morata haber

Voz 2 00:39 quién conoce mejor Morata de la de la emisora que en esta tarareando sus plantillas más joven nuestra becaria Reyes a ver por qué te gusta tanto mordaz que andas como loca toda la semana pues también

Voz 3 00:50 me da un buen rollo tremendo en las canciones tienen un ritmo y una energía que súper guays no reggaetón no no digo porque

Voz 2 01:00 el Grupo Latino son colombianos cualquiera que no los conozca mucho podría pensar serán otros más que hacen ellos han hecho un hueco con el pop latino pop feliz romántico sí sí pero sin recurrir a los ríos

Voz 3 01:11 mod más utilizado no ha ahora ahora mismo exactamente es spot no es no es reggaeton Mahan

Voz 2 01:18 bueno pues no me extraña que vaya a estar completamente lleno esta noche el teatro de la Ser que ya para recibirá este grupo colombiano nosotros tenemos la oportunidad fíjate qué bien Ramón ante un batería porque Ramón Medina ex batería también regional muy buenos de saludar a Martín batería de Morán Martín qué tal buenas tardes

Voz 5 01:40 qué tal queda muy bien con muchas ganas de que lleguéis a Córdoba IU de que nos ofrezca ISS concierto que hay tantas ganas debe por por acá

Voz 6 01:51 no es la primera vez que estáis en Córdoba llega estéis en el dos mil dieciséis no actúa estoy bien

Voz 4 01:56 ya hemos visto pero hoy tenemos la oportunidad al ver sin duda yo creo que uno de los conciertos a los que más drama once teníamos sabíamos que encierran pura las entradas respondió eso sí estamos muy emocionados yo prometidas en Córdoba ya los lleguen a ratos pero nada estamos feliz conjunción por esa noche

Voz 2 02:22 bueno pues no diremos por dónde andas porque entonces las fans como como se nos escape decir dónde está Martín de Morata ahora

Voz 7 02:28 ya está

Voz 2 02:31 no no hacemos no se llama a la bocana no tranquilo tranquilo

Voz 6 02:37 efectivamente bueno oye Martín Premio Cadena Dial dos mil diecisiete premio también un tema como banda revelación en LOS40 Music Award podríamos decir que que nos va mal este año nos fue mal el año pasado y creo que nos va mal en el dos mil dieciocho no tenéis una gira hay bastante rica no

Voz 4 03:00 pues sin duda para unos cuatro creo que esto es una locura que es algo que ido a toda la vía quisimos pero que que no esperábamos que fuera pasar pero yo siento que hay como un tema que está haciendo recuento desgracias a la gente que que está haciendo nuestra música hay que no se está dejando hacer esto está creer que en efecto eh ya que aunque diciendo proyecto va creciendo al igual esa responsabilidad y respondía a todos como buenos conciertos además estoy muy cerquita el segundo Si estaba muy emocionada al hacer un buen año un buen final de año próximo diecinueve sala

Voz 2 03:41 oye les les debéis mucho a esta canción verdad

Voz 4 03:51 ahora bien hay hay como he decantó bueno en general como no papel específicos lo que ha sido que revelado hasta yo te atreves fue quiere importantísimo inasumible sitúa

Voz 2 04:18 Reyes alardeando no puede evitarla a ver venga pregunta te pregunta la fan número uno de aquí de la radio amiga Reyes

Voz 3 04:28 buenas Martín mira a una de las canciones que hablaba Ramón que os premiaron que en Los cuarenta Principales

Voz 8 04:33 muy buenos un y no se nos ha ido Marte ha ido Martín fiesta como en una no sé si le iba a preguntar guarda guardar pregunta qué tal iba bien hasta Seles

Voz 0629 04:42 ah claro evidentemente no porque está sonaba no sé si estaba en en el Patio de los Naranjos de la Mezquita vamos mal que tiende a una rever venga venga bueno puedo contar mientras que la verdad es que han tenido colaboraciones importantes que supongo que le que le han servido para para darle un buen empujón no como por ejemplo aquella canción que grabaron con Paulina Rubio y más recientemente con Juanes también no es que no les faltan padrinos eh lo cual está muy bien no y además como curiosidades por ejemplo porque de donde viene el nombre de Mora tiempo preguntárselo pues es el apellido de una antepasado de Alejandro Posada que fue miembro de moral a dos ex eligieron un poco y luego porque por lo visto la familia

Voz 2 05:21 ya tenía una finca en las afueras mira que era que se llamaba así mira que sabes cosas de ellos no hemos recuperado la llamada Martín sigues con nosotros verdad

Voz 4 05:29 voy a agruparse cortó no no te preocupes

Voz 2 05:31 si te estaba formulando una pregunta Reyes saber por dónde ir

Voz 3 05:35 pues hablando de colaboraciones que yo contigo tú conmigo fue la canción premiada por los cuarenta Principales yo quería preguntarle ya que han hecho colaboraciones con Álvaro Soler con Paulina Rubio con Juanes que colaboraciones les gustaría que colaboraciones podemos esperar del segundo disco que creo que sale ahora en octubre

Voz 4 05:53 no me unos particularmente las colaboraciones yo creo que en este disco hay una pueda adelantar las colas que me den cuando ha sido particularmente dedicada a España hay una canción españolas sentimos que igual era algo que le oíamos a a la tierra que por así decirlo no nos hizo comienzan a sonar porqués sin duda está café con eso todo ser hice una colaboración española muy más

Voz 2 06:27 claro

Voz 7 06:29 estábamos esperando

Voz 4 06:33 al entrar muy poco muy muy poco par de semanas plasmada estaba muy mal que vaya a vivo eh

Voz 2 06:42 a no estaba ahí pero oye Martín pues muchísimas gracias eh por dedicarnos unos minutos y que disfrutéis los cuatro todo el grupo mucho en Córdoba que hay muchos ganadores

Voz 4 06:58 de muchas gracias esta noche quien ha jugado Ivi segurado jugar Rato