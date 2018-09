Voz 1 00:00 mi

Voz 5 00:51 continuamos en Córdoba Hoy por Hoy Rafael Miguel es qué tal bienvenido buenas tardes buenas tardes usuaria incorporamos al programa a Rafael Miguel es el ex coach profesional desde hace ya más de quince años con él vamos a analizar de vez en cuando en Hoy por hoy Córdoba pues algunos mensajes recientes de la actualidad política por ejemplo no en este caso hoy pues vamos a aprovechar que ayer estuvo en este programa Isabel Ambrosio la alcaldesa de Córdoba que además eh tuviste la posibilidad como el resto de los oyentes de ver la entrevista a través del Facebook y eso pues te da determinadas herramientas no para poder analizar su su mensaje ibamos

Voz 5 01:26 ya analizar a despiezando eh pues cada uno de los detalles de ese mensaje que que dio pero quiero que antes nos cuentes que quién eres qué

Voz 0859 01:36 bueno en mi trabajo fundamentales sacar lo mejor de las personas de los equipos de la empresas sacar lo mejor en el ámbito profesional en el ámbito de la política como el que ahora mismo estamos hablando

Voz 7 01:48 o sea que tú te dedicas a enseñar a esto

Voz 5 01:52 los empresarios particulares políticos también pues como tienen que comunicar

Voz 0859 01:58 si Sócrates decía que sobre todo en política no es enseña sino que todo ese aprendizaje es decir que aprendizajes sacamos de esto que está ocurriendo cómo podemos trabajar mejor por nuestra ciudadanía cómo podemos hacer mejor las cosas cómo podemos alinear lo que decimos con lo que hacemos común político que vencer sus miedos es muy muy interesante

Voz 5 02:22 oye y hay una parte que los políticos no nos cuenta no cuando dicen las cosas no

Voz 0859 02:27 bueno así cita para pensar tampoco nosotros lo decimos siempre pero solo política no sólo a los políticos era muchas veces es más importante lo que no se dice que lo que se dice mucho al tema importante el como se dice que lo que se dice y por eso en esta sección que veo un poco y abrimos va vamos a analizar a ver cómo eso entran en el juego de una entrevista por ejemplo tan magnífica como la que tú hiciste ayer a Isabel Ambrosio nuestra nuestra alcaldesa también podemos sacar un aprendizaje para nuestra vida

Voz 5 02:59 hay veces también que uno dice verdad verbalmente una cosa con la comunicación no verbal o gestual está diciendo otra la contraria

Voz 0859 03:07 y eso en el receptor es aquel que está enfrente que da como aquí está pasando algo deja como esa huella de igual diciendo la verdad no es que me quiera mentir pero igual hay algo que no acaba de encajar

Voz 5 03:19 Rafael Miguel es sabe leer ese tipo de cosas y las va a ir enseñando aquí en un videoblog que van a poder ir encontrando en Radio Córdoba punto espero vayamos en primer lugar con lo que ocurrió ayer la entrevista pues fue una entrevista bastante larga con muchos temas uno de los más importantes fue cuando abordamos el asunto de la mezquita catedral vamos a poner en situación a los oyentes a través de de dos sonidos de la entrevista de ayer decía que abordamos el asunto de la mezquita catedral por poner en situación a los oyentes si alguno no escucho

Voz 7 03:48 Vista el Gobierno ha anunciado que va a eh revisar cuáles solo

Voz 5 03:53 bienes que ha inmatriculado la iglesia y que pueden ser reclamados eh para la titularidad pública hay que recordar que el Gobierno central es del mismo partido que desde el Ayuntamiento de Córdoba del Partido Socialista el mismo que el de la alcaldesa de Córdoba el preguntábamos lo siguiente le quería preguntar por algo muy de actualidad y es que esta semana posiblemente esta semana darán ustedes a conocer el informe que ha realizado la comisión de expertos sobre la mezquita y la posibilidad de reclamar la titularidad pública de este bien de la mezquita catedral hoy hemos conocido que el Gobierno a través de la Dirección General de Patrimonio va a señalar que bienes inmatriculados pueden reclamarse Equal es en no usted cree que el Gobierno debe reclamar la titularidad pública de la mezquita catedral

Voz 1459 04:36 bueno yo creo que voy a lanzar te la pregunta a la inversa no sería una irresponsabilidad que teniendo dudas sobre que sea un equipamiento de dominio público tanto la mezquita catedral como otros muchos viene que han estado históricamente bajo la ese dominio de de la Administración General del Estado no sería una irresponsabilidad que cualquier gobierno cualquier responsable político no hiciera todo lo posible para revertir esa situación

Voz 5 05:06 la pregunta ha sido muy clara debe reclamar la titularidad pública su respuesta ha sido a través de otra pregunta diciendo no sería una irresponsabilidad no hacerlo aquí

Voz 0859 05:14 Isabel hace un juego muy interesante ya es el lenguaje permíteme permite el lenguaje nunca es inocente con lo cual ella te devuelve la pregunta con otra en la que apela a la conciencia no solamente la tuya sino en la que todo el mundo está escuchando decir si esto es así no sería es interesante que utilice la palabra irresponsable cuando lo correcto sería lo responsable es decir lo que de alguna forma no está transmitiendo es que tiene una seguridad

Voz 5 05:43 una palabra más dura irresponsable que respeto

Voz 0859 05:46 hablé evidentemente no es decir porque si esto no se cumple el el Gobierno estaría

Voz 5 05:52 cometiendo una irresponsabilidad a juicio de Ambrosio

Voz 0859 05:54 exactamente con lo cual digamos que su apuesta en el lenguaje muy fuerte es decir eh o maneje información o de alguna forma su convencimiento es claro sencillo podemos decir que hasta esto otra cosa es que estamos de acuerdo no

Voz 5 06:12 si el Gobierno hubiera sido el Partido Popular el Gobierno nacional esa palabra no no nos habría chocado tanto porque es un reto que le plantea al Gobierno del PP pero el Gobierno siendo del partido

Voz 0859 06:20 listas y ella lleva al lenguaje

Voz 5 06:23 límite su apuesta es muy segura muy segura además

Voz 0859 06:25 ella empieza diciendo yo creo aunque todos sabemos que nuestras creencias muchas veces pueden cambiar a yo creo que esto bueno luego creo que éste no se esto una me gusta esta secreta me gusta ahora su forma de plantearlo no es una creencia estoy segura es un convencimiento con lo cual ahí hace su planteamiento y lo lleva hasta el extremo de sino lo haces eres un irresponsable

Voz 5 06:50 fíjate que tú decías te respondía a mi pregunta me respondía con otra pregunta pienso sinceramente se como periodista a uno siempre le queda la duda si puede luego entrecomillar lo que ha dicho porque es una interrogación no sería una irresponsabilidad por lo tanto avanzar un poco más en la entrevista e intente sacar el titular limpio digamos es como decimos nosotros no el contenido el informe lo sabremos dentro de unos días yo lo he preguntado ahora si la Dirección General de Patrimonio señala la mesquita como uno de esos bienes que habría que reclamar usted considera que sería una irresponsabilidad que el Gobierno central no los reclaman

Voz 1459 07:25 totalmente es más si no lo hace el Gobierno creo que existiese estoy pendiente también de de ver exactamente cuáles son las conclusiones pero creo que existe la posibilidad de reclamar ante los juzgados no como institución el Ayuntamiento no ha sido nunca propietario de la de la mezquita catedral no podrá reclamar en ningún momento no pero creo que ante situaciones que se han dado a lo largo de la historia con un dominio público en manos de de la Administración General del Estado y del Gobierno de España tienen que existir recurso para que si no hay voluntad como no ha insistido hasta ahora por parte de los distinto Gobierno que desde el año dos mil seis han estado conviviendo con esta situación existe alguna fórmula para por lo menos intentar poner este asunto en manos de la

Voz 5 08:13 con la palabra de la alcaldesa en ese caso es totalmente al pregunta sería una irresponsabilidad totalmente totalmente

Voz 0859 08:20 cuando ya desarrolla para que tú tengas tu titular limpio cuando ya desarrolla como lo hace es muy interesante porque aunque tiene duda su convencimiento lo que ella transmite que va a ir más adelante quién no se dice yo creo tengo duda intentaré aun así vi convencimiento grande muy interesante

Voz 5 08:44 pues esto es lo que vamos a ir haciendo aquí en el programa ir analizando lo que hacen unos y otros eh te voy a preguntar a quién léase eh eh debe decir enseña

Voz 8 08:55 claro a quién hace acompañado en ese aprendizaje decías el que vuelta palabra acompañar en el que políticos hace formal bueno

Voz 0859 09:01 que la gran diferencia entre el coaching iba a decir coaching político el coche a políticos a la persona ya sean equipo será a nivel individual fundamentalmente a confidencial pero una relación de absoluta confianza entre el coach y lo que nosotros llamó el coaching aquella persona que están en proceso de coaching eso a diferencia del marketing político de la comunicación de la estrategia de las campañas no es decir el el COAC no tiene porque está alineado con el partido pero si la persona me con sacar lo mejor de esa persona y ponerlo al servicio de la ciudadanía que alinee sus valores que venza su miedo que de alguna forma porque esto es muy interesante normalmente se ámbito en el que será los políticos tiene una tendencia a exhibir un mundo muy real muy irreal irreal

Voz 8 09:52 y contratan muchos es decir puede servicios Rafa bueno el usted que fuese más pero si lo hace y si lo hace pues nada haríamos contando a la que hay muchísimas a la radio gracias José María

Voz 5 10:04 Rafael Miguel es que lo van a encontrar también insisto en ese vídeo blog en Radio Córdoba punto Es dentro de unos días les avisaremos aquí en Hoy por hoy Córdoba

