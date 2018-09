La ultraderecha que nos rodea. Cátedra Unesco de Resolución de Conflictos. Entrevista Manuel Torres.

Voz 3 00:00 a Córdoba ciudad

Voz 3 00:23 la seguridad en el próximo congreso de la sabiduría y el conocimiento colonizado por la Cadena SER se hablará mucho de la ultraderecha también del futuro de Europa de cómo están rodeando a unos en este sentido en determinados países movimientos pero es de extrema derecha hoy vamos a hablar de esto en nuestro espacio sobre el conflicto con él la Cátedra Unesco de resolución de conflictos y con su director con Manuel Torres señor Torres qué tal bienvenido buenas tardes hola buenas tardes es una realidad que está cerca en España todavía no ha brotado esperemos que no ocurra pero en el entorno sí que está ocurriendo

Voz 5 00:59 bueno estamos en una situación de clara recesión lo valor democrático estamos en un momento de incertidumbre en el que la la persona porque en realidad el que aparezca en movimiento de extrema derecha no es algo casual responde a una realidad social no es decir el el el voto representan a opciones de de las personas no son las personas las que están determinando un auge de unos movimientos que parecían desterrado en la faz de de Europa y que ahora están copando Gobierno y con papeles importantes en gobierno muy cercanos no como puede ser por ejemplo el caso de Italia

Voz 3 01:42 por qué está la gente respaldando sus pesos proyectos

Voz 5 01:46 esto es una dinámica que que presenta un paralelismo con el siglo pasado con la década de los años veinte y los años treinta del siglo pasado en el que precisamente después de una gran crisis económica en el caso más concreto la crisis del del veintinueve Se produjo no sólo un un desfase entre las necesidades y la realidad económica que podía sustentar esa necesita de sino sobre todo se produjo una crisis lo valore en la creencia en en todo lo que suponía el armazón de los entonces regímenes democráticos que había en Europa algo parecido está sucediendo ahora no ahora se culpabilizar de parte de los males a la inmigración a la política a resaltar eh valores refugio como la nación la patria la identidad incluso la religión y eso acentúa unos valores ultranacionalista ultraconservador y racista xenófobo que son reaccione digamos no a verse natural entre comillas del ser humano no que quiere que en esos valores va a encontrar protección frente a la desazón frente a a los problemas que acucian a un mundo complejo ID se aprovechan líderes políticos que ofensa ofrecen garantía hay solución mágica todos los problemas y la persona puede creen que la solución mágica está en un proceso de independencia está en afirmar mi nación frente a cualquier otra nación está en afirmar mi identidad religiosa frente a otra identidad religiosa y al final esto conduce a que precisamente tienen ofrecen resoluciones vayan eh cercenando los valores democráticos vayan cercenando las estructura que nos han permitido una convivencia en paz desarrollada en las últimas décadas en toda Europa terminen por conducir no va a dictadura y lo que es peor enfrentamiento civil en

Voz 3 03:41 es una irresponsabilidad aportando dirigir el mensaje desde la política a las vísceras del del pueblo ofrecer esas soluciones mágicas

Voz 5 03:48 absolutamente no por ejemplo vamos por poner el ejemplo más inmediato no el señor Torra presidente de la Generalitat no plantea ningún ninguna posición racional de tipo digamos de solución dónde encausamiento problemas reales de las personas sino que apela siempre asentimiento incluso a mentira histórica no porque porque los sentimientos de las tripas donde están precisamente esos valores refugio a lo que yo me refería me refería con anterioridad es una irresponsabilidad de esos políticos hizo una irresponsabilidad de las personas que están siguiendo haciendo seguidismo de eso discurso no hay nada más que ver las redes sociales la violencia discursiva cae en la misma la Billy que se destila Llanos Se se debate ya no se debate sobre ideas sino que todo el mundo e critica con insultos critica con con argumentos falaces generando violencia tensión dialéctica como decía y todo eso a mí y lo siento decirlo hay alguna persona me lo han oído ya pues todo eso me recuerda muchísimo a los años treinta del siglo pasado la crisis del veintinueve fue en mil novecientos veintinueve el ascenso de los fascismo fue cuatro cinco años después en toda Europa ir a Segunda Guerra Mundial fue diez años después de la de la crisis del veintinueve desgraciadamente yo los paso lo veo no que lo quiera ver que lo ve él que no lo quiera ver que no lo veas que me discurso pesimista pues probablemente lo es pero estoy tratando de esas realista no con lo que estoy viviendo y lo estoy advirtiendo y lo digo en muchos Moro y lo digo a muchas personas no que que ensalzan el valor del nacionalismo del racimo hay que poner orden el que al final el que poner orden termina poniendo orden pero para sí mismo y cortando cabeza precisamente de aquellos que le han dado pie para para poner ese orden que es su orden no en la democracia democracia un sistema político muy complicado sistema que requiere de personas bien formadas de persona eh qué razón entre personas que crean en los valores del diálogo del del respeto a las ideas contra la del otro y eso es muy difícil es muy difícil lo estamos viendo en este momento muy pocas personas están creyendo cada va en la democracia en el diálogo en poner orden ese desorden al que al que tú te referías

Voz 3 06:21 los oyentes en los oyentes de Hoy por hoy Córdoba creo que sus decisiones estarán pues en su ámbito más cercano no no tienen responsabilidades salvo algunos responsabilidades políticas de de gran nivel haciendo ese paralelismo que qué hacía a Manuel Torres sobre el mensaje visceral a nivel político pero también en las redes que espacio da al ciudadano de a pie a al vecino y a la vecina de de Córdoba para contrarrestar esto para para intentar pues aportar su granito de arena

Voz 5 06:49 pues muy sencillo yo por ejemplo no red twitter dando mensajes xenófobo racista agresivo no poniendo me gusta la expresiones en Facebook que vado al que ponen en valor pesa actitudes denunciando los Facebook tiene una un aspecto en la que se pueden denunciar eso comentario antidemocrático e Israel cita a fregando la conducta aquellos que defienden el que se vayan a su tierra que se queden en África que hay millones denunciando la noticia falsa a mí me llegan infinidad de noticias falsa al alzhéimer al Whatsapp no grupo durante fácil denunciar la pasta con a lo mejor meterte en Google y buscar un poquito sino no requiere mucho esfuerzo no ir pues desempeñando toda esa mentira que que se van poniendo no hay que te llegan no puede de casas comerciales que sí defienden no sé qué de persona que en fin todo hemos visto es en ese pequeño espacio en ese día a día ya digo hace ando esas conductas denunciando toda esa conducta por cada uno podemos cumplir un papel pequeñito pero importante gota a gota no se hace un mar pero ayuda a hacerlo no progresivamente no

Voz 3 08:04 pues con esa recomendación nos vamos a quedar hemos comenzado temporada hace tan sólo un día le damos la bienvenida de nuevo a Manuel Torres sea la Cátedra UNESCO de resolución de conflictos a este espacio que mantendremos también esta temporada en Córdoba Hoy por hoy perdón en Hoy por hoy Córdoba aquella confundo el nombre que nos lo han cambiado señor Torras muchísimas gracias por estar en el programa

Voz 6 08:24 buenas tardes gracias a vosotros buenas tardes todo

