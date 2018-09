Congreso del Bienestar Córdoba 2108 . Entrevista a Asociación Profesorado por la Cultura Cientfica y a SAEM-THALES, Sociedad andaluza de Educación Matemática

Voz 2 00:00 on

Voz 5 00:48 continuamos en Córdoba Hoy por hoy Ramón Medina de nuevo por aquí buenas tardes Ramón hola buenas tardes tiempo para para hablar del Congreso de la sabiduría y el conocimiento e como venimos haciendo ya cada día en Hoy por hoy Córdoba pues convocamos a los colectivos que nos ayudan a que esa plaza de las Tendillas sea pues como decimos el epicentro de la vida de la ciudad durante esos días y todo lo relacionado con el conocimiento quién viene hoy a la radio

Voz 6 01:10 pues mira la asociación profesorado por la cultura científica veteranos ya en el Congreso porque en este cuarto año cuarta edición del Congreso han estado en estado presentes durante durante los cuatro años no ir a la sociedad andaluza de Educación Matemática en tal es un año menos tres también así que veteranos en el Congreso en cuanto a actividades paralelas

Voz 7 01:32 pues damos la bienvenida con chilaba qué tal Conchi bienvenida buenas tardes buenos caerme Laura Villafuerte o la Laura terminasen Paco España hola Paco qué tal bienvenido hola buenas tardes ha pasado un año bueno hemos hablado en alguna ocasión más

Voz 8 01:43 pero qué hay muchas actividades pero que hay que te tenis preparado para el Congreso para este año

Voz 9 01:48 pues tenemos preparado como viene siendo habitual un mini paseo por la ciencia en el que van a participar pues una muestra de los centros que participan en el paseo muestra como no puede ser de otra manera puesto que lo hacemos y lo hacemos porque verdaderamente los profesores que estamos esa sensación tenemos mucho entusiasmo porque cuesta mucho trabajo como todos los padres muy bien saben el curso escolar en Primaria ha empezado hoy en Secundaria empieza el lunes que viene el siete por lo tanto los profesores que participan todavía no tienen alumno los alumnos que llevamos al paseo por la ciencia son los alumnos del curso pasado entonces el curso anterior

Voz 6 02:28 claro claro este año fue como viene

Voz 9 02:30 también siendo habitual lo este es el cuarto año como bien ha dicho Rameau en el que participamos pues lo que hacemos es contar con alumnos que ya no son nuestro y eso tiene su complejidad

Voz 8 02:42 soy médico conseguirlo conseguir los cursos

Voz 9 02:45 por parte de los alumnos por parte de los profesores porque ahora se tienen que poner de acuerdo con alumnos que en ya

Voz 8 02:51 ya no está en su clase retomar el contacto ver si les interesa ver qué actividades hacen qué tipo de experimentos que que demostración hace va a hacer allí

Voz 9 03:00 pues lo va a otra compañera Laura

Voz 0188 03:04 hasta otro él lo centros que participamos es verdad que ya de como digo el el el Passió en el Mini pasé llevamos tiempo pero en el patio de la ciencia también hay algunos que llevan más y otros menos pero aprendemos de la experiencia entonces pero para para para los alumnos que que estén bien diseñadas para los alumnos la expliquen bien y también porque se acercan de todas las edades niños más pequeños con sus padres con los abuelos entonces pues ya están casi hechas para que sean experimentos rápidos sencillos que sean visuales que a lo mejor hay cambios de color au tenemos no sé una burbujas que salen unas flores que se mueven en el agua si le echa jabón es como algo muy didáctico pero también para que sea reproducirse en casa

Voz 7 03:45 esto es como todo en la vida tampoco lo llamativo el espectacular público mucha ciencia pero también para que sea

Voz 6 03:52 recordando el paseo por la ciencia en la web me he encontrado que se pueden ver fichas de experiencias del paseo ya de este año sea un documento que contiene las fichas de algunas de las experiencias mostradas es decir para que el que no que no las haya visto ahí se pueden poco finalizar no

Voz 8 04:09 el aplicarse por complicada claro claro quizá no esté todo el material didáctico subida todavía puesto que sean

Voz 9 04:14 metido por medio y alguno de los profesor encargado de de la página web pues han estado en los tribunales de oposiciones y no han podido pero nosotros generalmente colgamos en la página web toda la experiencia que los profesores preparan con su alumno en los centro nosotros hemos una ficha didáctica que después se sube a nuestra huella en la web de otro de otros organismos que colaboran con nosotros como por ejemplo la Fundación descubres que nosotros pertenecemos a las redes de Feeri Adela patrocinada por la por la Fundación Descubre entonces en esa ficha didáctica nosotros hacemos una explicación del fundamento teórico del de también una descripción de cómo se hace el experimento porque nuestro interés es que se pueda reproducir por otros profesores hice pudiera también de producir por los visitantes del paseo que lo pueden hacer pues la mayoría de los experimentos lo pueden hacer en casa

Voz 6 05:15 bueno Paco los mal las matemáticas eso fue también un bombazo a los juegos matemáticos también los están evidentemente se llenan de de curiosos y curiosas

Voz 8 05:25 es fractales

Voz 10 05:28 esto lo otro principal precisamente es ayudar un poco contribuir en otra posición de posibilidad posibilidades a que las matemáticas sean vistas de otra manera a Cala Iván que la población general suele tener Gaya no Toxo nuestro objetivo siempre que tenemos la oportunidad de participar en eventos como éste como siempre agradecieron la oportunidad que no Day de volver a montar nuestro está en la calle para contribuir como digo a la popularización de la divulgación de las matemáticas pero lo hago una popularizó una matemática enfocado una forma distinta a como se suele hacer habitualmente a los Sandro no centros generalmente están muy encorsetado por el tema del currículum por las pruebas Tarna y nosotros lo que queremos es matemática en la cual lo que prima son los retos red todas propuestos para todas las edades no son actividades eh propiamente curricular

Voz 6 06:15 fíjate que participa toda la familia Vargas

Voz 10 06:18 años más pequeña o pescando pasa con un para lo dicen como si te vas numeración atada a los abuelos toda la familia no el hecho de que la todas las personas de la Sociedad General sean capaces nosotros podamos contribuir a que vean las matas Mario de una forma distinta a la imagen que tienen social para nosotros lo que no no motiva tanto para venta

Voz 8 06:41 dice está introduciendo en la escuela este tipo de de métodos digamos más fácil eso o más llamativo son más ilusionante

Voz 10 06:48 para el alumno bueno yo dentro no creo que sea un tema de quizá sea un teman a la puede que la facilidad no venga desde el enfoque sino vienes de que los alumnos de forma más cercana lo ven de una forma menos álgebra ICA que quizás nosotros durante muchísimo tiempo el enfoque de las matemáticas y obsesivamente al Rayco ICIT recurrió a tu pregunta poco poco a poco y de hecho nosotros el grueso de la profesora que participamos en el en el grupo de desheredados matemática en la calle

Voz 9 07:19 Candamo autorizara a enfocar

Voz 10 07:21 la mató a un hombre diferente y poco a poco eso se va trasladando pero es verdad que hay cierta presión reproducirlo era presiones desde como digo las plazas Tarna el currículo los propios padres que creen que las matemáticas vencer como han sido toda la vida entonces hay una siempre la especie tira y afloja entre la cómo enfocar de otra pero nosotros estamos convencidos de que está es la forma válida porque al final las matemáticas no de ser sino enfrentarte un problema encontrar los métodos para resolverlo no

Voz 8 07:51 en matemáticas que están en todo está también en la química evidentemente y en la física hay buen rollo entre vosotros entre los matemáticos y los químicos y físicos sea eh decía Hay generalmente suele haber una LAN

Voz 9 08:04 matemática El lenguaje de la naturaleza entonces Seal lado físico nosotros estudiamos la naturaleza hilos químico también pues la la expresión de de esos fenómenos siempre acaba siendo matemáticas lo que pasa es que es lo que dice Paco que es verdad es que las matemáticas que que se enseñan en nuestro sistema educativo son siempre muy muy académica muy basada en el álgebra deshielos número hay que abrir las matemáticas la ciencia en general a otra a otro sistema mucho más cercano a cómo es el individuo ya la vida cotidiana que lleva ahí ya cómo se desarrolla nuestro cerebro y en eso estamos ellos luchando desde el área de la matemática y nosotros luchando desde el área de las islas orientales

Voz 6 08:49 Conchi todos esos se podría ver un poquito mejor y más claramente por ejemplo

Voz 8 08:53 sólo si tuviera esa sede deseada ansiada sede para

Voz 6 08:59 para la Asociación Profesional porque la cultura científica

Voz 9 09:02 a nosotros estamos completamente convencida tenía Paca me me iba me venía acordando de aquella canción de Labordeta que decía que que habrá un futuro mejor que para tener un futuro mejor hay que forjar un presente mejor aunque después los que lo estén trabajando para ello no lo lleguen a ver pues eso es lo que nos pasa a nosotros nosotros queremos que el futuro de la ciencia experimental de la matemática sea mejor hilo queremos porque queremos un futuro mejor para los ciudadanos y la enseñanza es de momento la enseñanza fundamental porque nosotros lo enseñantes realizan una labor social vosotros hace hubo un congreso del bienestar del conocimiento de la sabiduría que es lo que queremos nosotros con la enseñanza pues nosotros queremos trasladar ese conocimiento y sabiduría a los ciudadanos porque lo que buscamos es que tengan mayor mejor bienestar eso la ciencia contribuye de una forma esencial mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y por lo tanto nosotros no queremos dejar ningún nas semilla por sembrar para que ese bienestar para que esa mejora de la de la calidad de vida de los ciudadanos futuro Se se llegue a hacer

Voz 8 10:19 lo que pasa con la casa con permiso sabes

Voz 9 10:21 eso nosotros lo que queremos es eso es y por qué pues porque esa casa de la cultura científica unos ciudadanos que tengan mayor cultura científica van a ser unos ciudadanos mejor formados mejor informado podrán tener una calidad de vida de sus ideas al tener más herramientas para desarrollarse en el siglo que tenemos barcos y los muy complicado hemos dado no venimos trabajando desde eso desde hace casi cuatro años bueno pues ahora precisamente estaban en en el mes de de junio Se Se aprobó en Junta de Gobierno del Ayuntamiento se dio el visto bueno para firmar el protocolo de actuación para la creación de la Casa de la Cultura Científica después de dos meses largos meses

Voz 8 11:15 de verano paciencia paciencia nos desarrollamos fuel

Voz 9 11:22 me han llamado esta mañana que es posible que se puede afirmar a final de semana chinos pero que al principio de la de la siguiente en esa esa firma del protocolo por las cuatro instituciones que lo van a qué va la participar en la Casa de la Cultura Científica de Córdoba que son Ayuntamiento siguiendo el edificio Diputación cediendo dinero UCO cediendo material y otra cosa Illa a la Junta de Andalucía cediendo profesorado pues no va a permitir empezar ya a trabajar para ser estatutos para buscar el personal conveniente buscar la financiación privada que es fundamental

Voz 8 11:59 claro yo soy logre añadir algo a lo que está haciendo Conchi

Voz 10 12:02 precisamente los de la época actual yo creo que es más importante que nunca lo que está diciendo la concienciación del ciudadano con respecto al valor de la ciencia porque ahora mismo vivimos en una época que parecía que el la solución de todos los males era la información y parece que ahora es todo lo contrario la lo que realmente nos encontramos una desinformación bestial en la cual sea hablan de cosas como la tierra plana se habla de persona que niegan las vacunas se habla de persona que están utilizando los móviles utilizando la tecnología es más que nunca sin saber cómo funciona sin saberlo la criptografía que va medio entonces formar en cierta medida al ciudadano de la importancia de la ciencia y de los conocimientos científicos para ayudarlas tomar decisiones correcta y a tomar una un valor en la sociedad en la que vivimos creo que algo como digo ahora es quizás más importante ha nunca no

Voz 8 12:50 sí sí que lo es la radio también son matemáticas seguir sumando ver tiempo

Voz 11 12:54 llevamos que queda para dar noticias así que bueno la suma estalla haciendo haciéndose redonda Ramona que tener

Voz 6 12:59 totalmente totalmente a que nada que que estarán por supuesto en la plaza de las Tendillas en sus respectivos módulos carpas hay tanto los científicos jóvenes científicos como los jóvenes matemáticos seguro seguro que que atraerán a muchos viandantes Ciudadanos a la gente de a pie claro ahora por la plaza de las Tendillas durante el fin de semana del XXI

Voz 8 13:20 al XXIII pues os agradecemos mucho que estéis hoy la radio estéis en este congreso nuevamente y evidentemente que trasladarles al resto de profesores y gente que está implicada en los proyectos para que sepan que estaba muy contento de que siga colaborando con con nosotros Conchín Laura Paco gracias gracias

