Voz 1670 00:00 hasta la una de la tarde conversaremos hoy sobre el centro intergeneracional Francisco Santiesteban lo que era antiguamente la cátedra intergeneracional Francisco Santisteban José Juan Aguilar que tal bienvenido buenas tardes buenas clases es decir al director de de este centro también Ángel Suárez que es el coordinador de las sedes provinciales Ángel bienvenido la de está abierto el plazo de matriculación para mayores de cincuenta años no

Voz 1 00:25 quieren aprender que quieren seguir formándose estará abierto hasta el doce de octubre

Voz 2 00:31 sí hay dos modalidades de matriculación hay una matriculación online que se abrió el día cinco no no hay pues ya ahora

Voz 1 00:40 el ya se están pesando también la matriculación in situ en la cátedra la online es una modalidad que se instauró hace dos años y que funciona perfectamente y que bueno pues la gente ya dominan las nuevas tecnologías la utiliza utilizarlas cuanto nos tenéis pues mira el año pasado que llegamos a mil novecientos cincuenta madre mía en Córdoba capital alrededor de mil trescientos los pueblos hay ciento sesenta una cosa así qué se puede estudiar en en este centro intergeneracional bueno que de Ángel te hable de mucha materia hay mucho

Voz 3 01:19 área del conocimiento para aprovechar en concreto este año podemos hablar de la oferta que coge tanto alimentación alimentación y hábitos de vida arqueología arte botánica Economía Filosofía grafía historia literatura es decir hay un abanico tremendo de de materias que se pueden aprender

Voz 1670 01:45 bueno he antes lo llamábamos carrera Le llaman grado no tiene porqué matricularse en asignaturas del mismo espectro no no no no poder elegir las que

Voz 3 01:55 que era hay Se pueden elegir siete asignaturas por curso a distribuirla entre los dos cuatrimestres cada alumno se organiza teniendo en cuenta los horarios que se establecen y Asia organiza para matricularse de las materias que considere que le atraen más las

Voz 1 02:13 las exitosas cuáles son si miras entre las más exitosa es la de la asignatura a Pepe Calvo pues ya que eso la historia ahora está hablando de la masones no

Voz 3 02:27 la sociedad verdad

Voz 1 02:30 Mónica y también la de Geografía e que da Bartolomé Valle también la asignatura de de arte como mirar como la percepción de la obra de arte filosofía bueno hay varias asignatura que tienen bastante inglés también eh demanda mira el caso de Ángel además de ser

Voz 1670 02:53 coordenadas de de la provincia eres alumno también soy a lo se quede sin motivación hay detrás de aquellas personas que semanal

Voz 3 02:59 claro que cuando habláis con ellos porque lo hacen pues mira la motivación yo creo que la cátedra se puede decir que es aprender a vivir en no el si tiramos de de una frase de nuestro paisano Séneca decía que hacía falta toda una vida para aprender a vivir yo creo que la gente se da cuenta que nunca está al día en todo tiene esa inquietud tienes ese atractivo la ventaja que tiene a la cátedra es que la gente vamos voluntariamente nadie nos obliga como en la educación de grado

Voz 1 03:35 que los profesores también no van poco si miras desde el punto de vista de los professore otra otra percepción así el interés que aunque suene mal porque un graduado de la enseñanza reglada Graduado tendría que mostrar muchísimo interés pero las personas más interesadas por por los estudios sin lugar a dudas son los mayores de cincuenta y cinco años cincuenta que que tenemos en la cátedra hasta el punto de que siempre hay un dicho que que los peores alumnos son los repetidores pues aquí no es todo lo contrario porque es que es que quiere normas siguen repitiendo la misma asignatura vamos yo llevo ya de profesor en la la cátedra cumple este año veintidós años se yo llevo veinte años desde que empecé a la actualidad pues ahí por cuatro cinco alumnos que todos los daños son fieles iban las clases que estoy

Voz 1670 04:33 pensando que la población mayor de cincuenta y cinco años de ahora no es la población mayor de cincuenta y cinco años de hace cuarenta años gente pues que es mucho más exigente también a los profesores supongo que en alguna cosa no pueden poner en Umbrete

Voz 1 04:45 sí sí bueno ahí te puedes encontrar niveles diferentes en el punto de vista formación académica y claro tú tienes que estar preparado para satisfacer a los que tienen poca formación para los que tienen mucha formación que no digan vaya milongas me cuenta este no sí por supuesto que te es estar al día el profesor que que ve la docencia en la cátedra con una prolongación de la docencia en la Universidad se equivoca eh porque la cátedra tienen más inquietudes que yo por ejemplo quedó hoy en ciencias de la vida Hay los debates actuales Si Se da una noticia de que el ébola está ahora matando pues tú sabes qué es lo primero que te van a preguntar la semana siguiente cuando de clase te exige pues una

Voz 1670 05:35 la mayor profundización ahí en la preparación mayor en la provincia en en donde estáis

Voz 3 05:40 en la provincia tenemos ahora mismo ocho sedes provincial

Voz 4 05:43 que en curso porque en el año pasado teníamos Castro del Río pero la la pueblos

Voz 3 05:51 Peña tienen el inconveniente de que si no hay un mínimo de alumnos difícilmente se puede pero bueno pues tenemos Cabra Lucena Montilla y Blanco Priego Puente Genil eh en el río no sé si venga Lucena me parece que me que es así

Voz 1670 06:11 qué nos queda apenas un minuto pero yo quería lanzar un mensaje a los oyentes que están en casa escuchando esta entrevista

Voz 3 06:17 lo piensan yo no yo no no tengo formación para estar ahí

Voz 1670 06:21 sí me gusta la historia por ejemplo pero no me atrevo algún mensaje

Voz 1 06:24 era ese era el mensaje es que que no se les va a defraudar de ninguna manera ya que desde luego el jamás se oído llorar a nadie que se haya arrepentido de ir a la cátedra pueden además funciona muy bien siempre el boca bocas son los mismos compañeros los que los que hablan de nuestras cualidades y calidades

Voz 3 06:49 pero yo creo que hay que valorar el precisamente el nivel al que se coloca el profesorado de manera que hace asequible todas las materias

Voz 1670 06:57 para cualquier el nivel de conocimiento previo que se tenga por seguro que con ese mensaje comencemos a más de un oyente más de una oyente irse apunta hasta el día doce de octubre es el plazo de matriculación lo harán en la secretaría de la cátedra que está en el edificio de la Facultad de Medicina de la unidad Menéndez Pidal