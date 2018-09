Voz 2 00:00 desde Quito

Voz 5 00:58 Nos llevará al año dos mil diecinueve año electoral pues queremos hacer un retrato de los barrios de Córdoba que encuentran ustedes aquí pues un espacio en la radio para explicar cómo vive en su barrio quiénes viven allí cuáles son sus virtudes sus defectos barrios sus necesidades así que si quieren que vayamos a su barrio unos pueden llamar al nueve cinco siete cuarenta y nueve setenta y cinco trece que es el teléfono de la redacción e iremos preparándolo pero lo que vamos a pelo les ya es que marquen el nueve cinco siete cuarenta y nueve setenta y siete once nueve cinco siete cuarenta y nueve setenta y siete once que es el teléfono del programa hay pues nos dicen que les parece el barrio de San Agustín por ejemplo si ustedes viven en San Agustín se han vivido en San Agustín se han tenido que ir del barrio de San Agustín aussie conocen el barrio por algún otro motivo quieren opinar sobre él mismo nueve cinco siete cuarenta y nueve setenta y siete once es el teléfono de Hoy por hoy Córdoba José Manuel León qué tal buenas tardes buenos días tuviste ayer en San Agustín es así

Voz 6 01:55 dando un paseíto pomposos de San Agustín mochila en mano mochila de la radio

Voz 5 01:59 yo eh para conocerlo

Voz 6 02:01 gente es recorrer un poco el barrio echar un vistazo es un barrio que no pilla de paso normalmente tienes que ir a San Agustín hombre si vienes de San Lorenza igual a troche por la calle Montero pero luego llegas a la plaza de San Agustín pero realmente tiene un par de focos de interés Palacio

Voz 2 02:18 Viana que está ahí en el límite entre dos Tivisa

Voz 6 02:21 Santamarina el cine Olimpia que está en la calle Zarco que está ahí entre los dos barrios también eso es una de las primeras cosas que me llama la atención de San Agustín donde empieza donde acaba de barrios no te creas que yo lo tenía en las no

Voz 5 02:33 que no lo sé no lo tenía yo muy claro porque me encontré una vecina

Voz 6 02:36 la calle Montero claro yo le preguntaba pero Osasuna esos San Agustín llaves de hombre yo está aquí al lado que muy muy claro está está la la placita de las Beatriz con la famosa taberna de la patilla eso San Agustín San Lázaro San Agustín pero luego hay otras calles Arroyo de San Andrés que queda justo al lado de San Agustín eso ya Realejo no no las clases en las estribaciones del propio cine Olimpia en la calle Arco pues hay que lo dice yo diría que están Santamarina pero francamente está a a veinte metros de de la de la calle reja de un Gómez que es la que marca la entrada en este caso fue mi entrada al al Barça

Voz 5 03:14 es el caso que hemos elegido San Agustín pero bueno que la circunstancias que ocurren en San Agustín puede ser parecida a la de Santa Marina y otros barrios están en el propio casco histórico lo que sí va a ser determinante para hablar de este barrio es eso que decías al principio no es un barrio de paso eso marca muy eso marca mucho

Voz 6 03:29 marca mucho porque eso Jean Le le da un carácter muy tranquilo al no ser de paso es un barrio para vivir en él para los que han vivido de toda la vida me encontré muchos vecinos que presumían de un rancio abolengo una decía aquí nacidos en la casa de sus abuelos imagínate y eso ya eso son tres generaciones de vecinos de de San Agustín pero ese carácter tranquilo es la seña de identidad de un barrio que para muchos de sus habitantes es como un pueblo esto pasa en algunos barrios de de Córdoba es lo primero que nos llamaba la atención al charlar con vecinos comerciantes el dueño de un bar el dueño de una papelería con todos ellos este elemento común la tranquilidad

Voz 7 04:10 el que te hemos convertido como si fuera un pueblo pueblos pequeños aquí todos los conocemos cuando llega alguien de fuera enseguida estrenamos el cual viví sirve Moving no nos podemos quejar porque son de los

Voz 8 04:22 poco barrios que aún mantendremos eso tres Taberna una librería una farmacia una vez Bulería e una carnicería en fin que todavía no

Voz 9 04:37 pues nosotros estamos aquí muy tranquilo en verano y un poco más de movimiento con el cine de verano oí nos viene muy bien súper tranquilo sin coche

Voz 10 04:46 muy bien nosotros mismo perfectamente bueno pero en dos gusta este barrio castizo histórico está muy bien nosotros somos jóvenes Ibrahimovic un barrio es muy antiguo pero vamos que que que esperamos que eso nunca nunca se pierda que siempre tengo que que les gusta

Voz 11 05:01 este es un barrio muy tranquilo pacífico no entendemos motor nos llevamos muy bien Samos Soria ideario hacen que me encanta

Voz 6 05:10 retrato géneros este lo primero una primera pincelada de el barrio la gente tiene un buen concepto de su barrio se sienten orgullosos de ser vecinos de San Agustín aunque decirte que yo paseaba por el barrio ayer por la mañana a en torno a doce muy buen creo nones y del desierto que realmente me costó trabajo encontrar algún parroquias no porque hay que estar ya había muy poca gente en la calle tiene poco comercio no hay una zona comercial clara están las tienen de citas que sobreviven de toda la vida han alimentación Cuevas por ejemplo esa tinta que huele a droguería Japan es una mezcla realmente es sorprendente seguramente ilegal en los próximos años

Voz 5 05:46 no me alguna ley sacara

Voz 6 05:49 lo que no le dejaran en fin ahora el dónde está el límite entre el barrio tranquilo que parece un pueblo en el que vivir eso a una experiencia agradable a un barrio con verdadero problema de vejez de su población casi de de pérdida de población los vecinos lo comenta

Voz 12 06:04 el esto eran una feria y ahora pues cada vez estamos así

Voz 8 06:09 que ello el barrio se muere porque la gente mayor cuando se muere no vino otra gente nueva

Voz 7 06:15 a reponer esa casa y harán bien no

Voz 9 06:18 pues más tranquilito a partido la no se puede salir porque no hay nadie en la calle te da un poquillo de miedo pero te aquí hay gente ya que yo era un niño pero yo soy tome una persona Maillot veintiuno yo evidentemente aquí ya todos los los que éramos de nuestros datos lo tenemos cierta edad como para no tener un centro donde un recreo un soy tu cultura ni gran ustedes normalmente por no vamos a Lepanto pero claro

Voz 13 06:45 sí aquí vamos vivió toda la vida de familias que tenemos

Voz 11 06:50 ir abuelo antiguamente pero que aquí acción barrio famoso mamá vamos supera un centro Jan vendió Conejo cuando antiguamente había aquí pescadería carnicería

Voz 12 07:02 ya estaba muchísimo menos bueno muy bien pues ya estamos estamos muy mayores y los pisos pero la gente se va a fichar nuevos ahora que estamos valemos mucho

Voz 6 07:13 pero otra vez el orgullo de de barrio pues esa preocupación del barrio vacío de que la gente se va que no compra casas porqués este este tema de conversación estuvo contando durante toda la mañana con todos los vecinos con los que me encontraba eh hay muchas casas vacías pero la gente nueva no las rehabilita ese es el problema que detecta los vecinos no tienen muy claro el porqué pero

Voz 14 07:36 apunta a normas urbanísticas

Voz 6 07:39 muy estrictas

Voz 12 07:47 que no dan que no les dan ninguna alternativa entonces claro la gente no hacer es suya son problema de abrigo del Ayuntamiento de que es lo que era la no quiere a las permiso lo que que que que

Voz 8 08:04 decíamos antes orbita efectivamente una casa de trescientos metros como los de media que pueda haber por aquí como esta mía mismo pues si te comparas en una locura en precio pues claro si el Un solo puede están en doscientos mil euros en ciento y pico casas vieja vigésima que tienes que hacer una obra de Berga dura no

Voz 7 08:31 que por el motivo de que las casas sus muy cara ir cuesta muchísimo de rehabilitar tal tome parte del administración como pues parte económica porque piden muchísimos requisito muchísimo recorrido tanto exterior como interiormente y la gente se lleva otro sitio

Voz 5 08:46 hay algunas claves por ejemplo del desprecio que nos decía este vecino de los solares de las casas de gente que había dado una casa que piensa que va a forrarse vendiendo la de la mantiene un precio muy alto porque a lo mejor no necesita venderla y luego pues el problema de los permisos si de las requisitos para acometer una obra que esa palabra me ha encantado

Voz 6 09:05 asusta asustan si efectivamente eso genera una diferencia por ejemplo de su barrio vecino en Santa Marina sí que sea rehabilitarlo muchas casas sobre todo los ochenta y noventa hicieron casas estupendas en San Agustín cuesta más es es como más todo más complicado algunas calles también más estrechas difícil encontrar acceso a cocheras en fin

Voz 5 09:25 claro e hilo vecinos apuntan a los

Voz 6 09:28 quisimos exigidos por Ayuntamiento como un freno par

Voz 5 09:30 para el resurgir del barrio pues eso no se va a hablar de la Gerencia de Urbanismo y agradecemos mucho que nos acompaña el teléfono Pedro Caro arquitectos de la Gerencia Pedro qué tal buenas tardes hola buenas tardes este rato también escuchando lo que dicen los vecinos esta sensación la tenemos la de que bueno acometer una obra pues va a requerir muchos permisos nos va a asustar y nos va

Voz 14 09:52 acabar llevándonos a a una Navidad

Voz 5 09:54 en el extrarradio a un piso en estos barrios de expansión de la ciudad es así realmente

Voz 15 10:01 bueno tenemos que quepa

Voz 16 10:03 es que estamos en el conjunto histórico que precisamente es el nivel de protección pues exige que haya una norma Un poco más exigentes que que en el resto de la ciudad evidentemente eso complica la la ejecución de de cualquier vivienda además un catálogo bastante extenso voy a hablar de todo con pictórico sí aunque y establece que San Agustín tiene una tienes ciertas singularidades pero realmente la normativa la misma Santa Marina distinta que que en aquellos Sant Agustí pero el problema él mismo no hay hay una muchos edificios catalogados como un nivel intervención bastante apto y además hay unas condiciones edifica todo día que han entorno a la tipología de casa patio que en la que se ha querido fomentar el plan especial pues que lleva o una serie de condicionantes que verdad que que que exigen que haya Armengol flexibilidad que en que en cualquier otros puntos de la ciudad

Voz 5 11:11 no porque hay que mantener que hay que conservar ese tipología de de casa

Voz 16 11:18 hombre uno de los de lo invadía antes de nuestra ciudad yo creo que todos estamos orgullosos de de lo que se ha podido conservar todo tenemos ejemplos de casos que se dieron en los años setenta y sesenta que que ahora pues estamos escandalizado de cómo se pudo hacer en aquel momento esa esa actuaciones no de pisos que muy poco acordes a la escala humana que el casco histórico de la uno

Voz 15 11:45 esta manera de preservar pues eh

Voz 16 11:49 esas condiciones que después todo valoramos cuando pase damos o por San Agustín aquí que mucho de lo residen tan reforzado no se vive como en pueblos realmente tiene una escala de pueblo y esas esa propia escala urbana te lleva a una forma de vida que que la apetezca pues claro no no todo el mundo que vivir así no el prefiere vivir en un chal en el brillante au puede no pero es el que le guste ese tipo de vida no de proximidad que reconocer a Tendero que te guarda el pan que la vida el heroísmo no te preocupes maña en fin eso tiene a un estilo de vida que tienen una un coche no es que quiere viviendas brillante evidentemente que enmascara una casa sin una casa brillante enfermo levemente ahí guardada y me destroza más caro ante el plan no no no sé exactamente pero debe anda por ahí lo que ocurre lo que ocurre Pedro Caro

Voz 5 12:50 que el catálogo quizá demasiado amplio también no al quiero preguntar si si consideras que es un catálogo demasiado amplio el el protegido y también esta restricción eso está requisitos que se piden a los vecinos puede hacer que te provocando como decía cosa mano del que el barrio cada vez que tenga menos población no sé si el mantenimiento de la propia estructura de la ciudad habría que no se habría que flexibilizar algunas medidas para evitar esa sangría de población de del casco

Voz 16 13:21 sí vamos trabajando en uno se dio emotivas que que es posible que con cuentos que plan esto sea el del dos mil tres y de que sea aplicado podemos bicho muchas cosas que han funcionado lo para que no que que es verdad que su yerno Xavier Rey a pesar del ICIO hiciese son muchos casos no yo siempre pongo luego de que Washington no Saler sistemas operativos la semana hasta el mundo algunos punto cedros que sea habitual que tiene muchos lados relató sonaban a todo no hizo sin embargo la instrumental planteamientos son tan por su propia idea su propia idiosincrasia de garantista pues son muy difícil de modificadas y quizás tenemos que atender era una revisión de este equipo es verdad que por ejemplo con que una procesión muy genérica

Voz 15 14:21 eh sí tienen una exigencia

Voz 16 14:23 es bastante importante ir deberíamos tener un instrumento que permitiera quizás cierta flexibilidad que a la hora de tras esta es cierto tipo de licencia no

Voz 5 14:34 incluso por ejemplo sacar del catálogo algunas casas que no tienen valor y que a lo mejor se le ha dado un valor previamente por aquello de protegerlo porque está cerca de otro edificio que sí tiene valor

Voz 16 14:44 bueno eso podría soy que lo claro lo mismo a revisión puede haber algunas que no se vieron porque aquí se vean todos los días no va a ser un catálogo tan extenso el estudio profundo es muy difícil no es ir a la posibilidad de que haya algunas que se hayan escapado y las posibilidades que haya alguna parroquia ir al que también hemos visto algunas que no merezca es el nivel de protección se está dando a instrumentos para modificarlo no que una innovación del Plan poseía con la verdad que son bastante complejos costosos y que están al alcance de cualquiera porque ser hecho para para el edificio de cierta envergadura no no que no que no es uno que se llevó a cabo una novación alguna una modificaciones puntuales pero sí es verdad que habría que pensar una revisión una vez que hemos visto que funciona que no funciona y que que cuáles son los parámetros que están octubre obstaculizando ese desarrollo urbanos y que que estaría bien vamos de hecho está planteado visión en cuanto tengamos meses las desgraciadamente no lo habrá

Voz 5 16:04 Pedro cara muchísimas gracias por acompañarnos en el programa nada a vosotros gracias a Pedro Caro que arquitectos de la Gerencia de Urbanismo está sonando la música de Ramón Medina que esto es que San Agustín Ramos Medina banderas más

Voz 4 16:21 sí recuerdo el teléfono programa para los vecinos

Voz 5 16:24 los que quieran participar nueve cinco siete cuarenta y nueve setenta y siete once está al teléfono Isadora Dornier que es la presidenta de la Asociación Galega ve tus Isadora qué tal buenas tardes

Voz 15 16:35 hola buenas noches aquí andamos haciendo en retro

Voz 5 16:37 dónde de vuestro barrio tú cómo lo ves el barrio

Voz 17 16:41 pues el barrio y es verdad que hay lo conozco siguiendo un poco el hilo de lo que estaba ahí hablando e hay sensación de de abandono en el sentido que puedes la casa muchísimas casas en ruina cuesta recuperarla es verdad que habría que flexibilizar todas las medidas para poder acceder a a a a restaurar la escasa a poder comprar comprarla o incluso que vínculos actúe en determinadas zonas entonces la sensación de abandono él lo que tenemos no hay solares que están abandonado a como es de Costa desde hace muchísimo años la casa cuatro y cinco de la plaza que parece ser que ya este va a actuar y entonces pero eso lleva abandonado y en ruinas mucho tiempo con lo cual la sensación de abandono en cuanto al edificio es fuerte y después también pues es verdad que el la en el tejido los social la falta de pequeño comercio en poco años ha venido abajo entonces toda esa vida que había antes está perdiendo de alguna manera habría que revitalizar el barrio de de distintos puntos

Voz 5 17:49 la verdad que el diagnóstico es muy parecido al que hace es casi todos los vecinos José Manuel además se ha encontrado otros testimonios que también señalan otros problemas que son muy comunes en el Casco Histórico relacionados con el coche

Voz 6 18:00 no yo creo que además cuando vayamos llevando este recorrido a otros barrios el tema del tráfico y el aparcamiento va a ser un problema del que hablaremos eh vamos a hablar en San Agustín pero cuando vayamos a Ciudad Jardín seguro que también nos encontramos

Voz 8 18:11 que no todo el mundo eh

Voz 6 18:14 está conforme con cómo se organizan las cosas y en el caso de San Agustín para muchos vecinos la falta de aparcamientos y la complejidad del tráfico por el entramado de de calles es un obstáculo que convierten al barrio en un lugar incómodo lo hemos podido comprar

Voz 7 18:28 a ver cómo a vivía aquí el tema transporte horrible tenemos trasporte público privado puede aparcamientos

Voz 8 18:39 la gente por rehúsa de venía que vi

Voz 10 18:42 pero sobre todo lo que lo que es más o el punto que que tengo vemos es el tema del tráfico de la circulación queremos cochera donde vivimos en un bar histórico hay casi hay calles peatonales y la regulación del tráfico es muchas veces muy completo

Voz 12 18:56 los clientes los del barrio porque luego lo primero que tampoco porque vendrá gente no hay aparcamiento entonces son todo problema de fuera para que vengan de fuera son problemas

Voz 6 19:07 para que vengan de fuera son todo problema no desvían a este es Antonio el tendero de de alimentación Cuevas es atienda que te decía que que tiene tanto encanto pero sin embargo lo que para algunos es un problema para otros es precisamente lo lo que les llevó al es la necesidad de no tener que utilizar el coche en sus desplazamientos más cercanos

Voz 9 19:24 súper tranquilo sin coche muy bien yo vengo de Santa Rosa totalmente lo contrario muy bien además como estoy tan cerca de todo pues pues hoy en día minuto estoy ahí

Voz 8 19:37 de las cosas que

Voz 5 19:41 que no cesan de ameno es el coche por ejemplo es decir aquí no se coge el coche para nada y que va a todas las andando no eso es una cosa es que unos ven como una virtud yo pero necesita más no Isadora como que digo que es una cosa que bien algunos como una virtud del barrio el que bueno pues no haya tráfico pero que otros lo necesitan más el vehículo y quieren que sean igualmente accesible claro

Voz 17 20:03 exactamente hombre el problema fundamental es que está claro que se va a tender hacia hacia una peatonalización en general no es de las ciudades de los centros históricos del casco histórico pero sí es cierto que el coste lo tenemos el coche existe era una herramienta diaria y de alguna manera habría que suplir esa falta de aparcamiento sea llegar a un equilibrio porque lo que sí es cierto es que en el barrio no se todo una alternativa se han suprimido aparcamientos al arreglar la calle criado a la Arenal San Agustín que se han quedado muy bien pero evidentemente no se suplen con una actuación por parte digamos del Ayuntamiento entonces sí es verdad que se lleva luchando la sede central de hábitos de hace mucho años eh poderes a la de Costa anilla descenso láser pie hice pueda hacer allí un aparcamiento también hay un solar en la calle morisco le entonces ahí sí te no sentimos poquito abandonado nosotros hemos intentado en este año dos mil diecisiete acercan al Ayuntamiento y hacerle ver el problema entonces fue ahora que estamos iniciando el curso vamos a volver a Aisa lucha entonces llegará un equilibrio entre una cosa y otra evidentemente muy agradable no utilizar el coche estamos cerca del centro tenemos autobuses cerca pero de alguna manera hay que facilitar que haya un acceso y que se puedan aparcar los coches porque todavía estamos en un punto en el que utilizamos el vehículo

Voz 5 21:25 en los últimos años se ha rehabilitado la iglesia de San Agustín una inversión importante comenzó la Junta se arregló la plaza de San Agustín pero en esa plaza mencionabas Isadora esas casas cuatro y cinco que son las que también pues señal Ice como uno de los retos más inmediatos no sí

Voz 17 21:43 sí de hecho lo tuvimos una reunión con Urbanismo e a principios de julio entonces ya se han comprometido ha salido en prensa y podéis ver que ayer también salió una noticia en la que poesía chica que el urbanismo y las juntas se reunieron parece ser que se va a dar pie a también a restaurar tanto la casa cinco que es propiedad del Ayuntamiento

Voz 15 22:05 como la tasa cuatro que es propiedad de la Junta se convertirá esperemos que todo vaya hacia adelante

Voz 6 22:13 centro de adultos porque es algo que nos llamaba mucho la atención inodoro decían algunos vecinos que ya no nos ha dado tiempo a escuchar es a que mucha persona mayor pero no tenemos nada para las personas mayores del Bosque

Voz 15 22:22 eran pan también tenemos una buena innata eh

Voz 17 22:25 no hay nada no hay no hay ningún equipamiento en lo que es el barrio dentro de sí desde hace tiempo también se reivindicaba que en la casa cinco se hiciera una casa cinco se hiciera un centro para mayores la casa cinco que ese que ya se sabe que se va a rehabilitar con fondo de música nosotros vamos a pedir que se haga un espacio dedicado a la mayor no sabemos configura porque eso depende un poco de dos metros que haya para cumplir normativa pero es que no hay nada entonces evidentemente ya es un barrio que está bastante merecida

Voz 15 22:59 el equipamiento en general vamos con muy pobres

Voz 5 23:03 es el retrato que hemos hecho de Agustín con sus bondades y también sus carencias que reclaman también los vecinos como escuchábamos que se solucionarán Isadora un fuerte abrazo gracias por estar en en el programa

Voz 17 23:13 gracias a vosotros un abrazo