Laura cuenta su experiencia ejerciendo la prostitución en la calle (13/09/2018)

Voz 1

00:00

tuve unos problemas violada hace un año y pico o dos ya un una persona no individuo corriendo detrás nosotras con pistola cuchillos que estar está hecho Idi Mattel que cogió mucho miedo cogí muchísimo miedo ya de a partir de las once y yo no puedo estar haya dos horas porque lo he jugado bien un poquito de toda la clase ya me me da mucho miedo hace tres meses fui último el penúltimo día del fin del mayo entonces me entraron y digo yo porque segura sólo entraban por trabajo culpar conoces el ser entonces puede ser fatal