Congreso del Bienestar 2018 Entrevista al Huerto solidario Fuensanta

Voz 0801 00:14 la sintonía del Congreso de la sabiduría y el conocimiento nos lleva como cada día desde hace ya unos cuantos a presentarles algunos de los colaboradores de esta cuarta edición del congreso del bienestar en Córdoba que tendrá lugar entre el veintiuno y el veintitrés de septiembre en nuestra ciudad de la mano de Ramón Medina Ramón qué pasa buenas tardes hola buenas tardes unas cuantas actividades en las cuántos días y unas cuantas actividades y lo que queda todavía porque hasta el próximo fin de semana oeste sino el siguiente veintiuno veintidós y veintitrés no se pondrán en marcha las actividades no hoy vamos a hablar de quizás el colectivo más no sé más veo más veterano grano y activo y más activo desde que empezó el Congreso el conocimiento de sus actividades paralelas me refiero al huerto solidario Fuensanta que coordina Paco Ríos que está por llegar porque anda muy liado el hombre pero este este año tanto viernes sábado como Domingo hay muchas actividades no e hice la primera me llamó mucho la atención porque el título es muy chulo siempre hemos cantado el patio de mi casa es particular eh bueno pues esta actividad que son Expo taller de reciclaje se llama El patio de mi casa no es particular es que estamos a los patios en Córdoba es verdad que casas particulares pero es que están casi más días al año abiertas al público entre los plantes en Navidad los patios de decenas de actividades los patios en mayo pues el patio de esas casas no es particulares casi públicos efectivamente bueno pues es una actividad de reciclaje por supuesto y entorno a la actividad más actividades todavía no eh durante el viernes estarán las pequeñas cosas grandes sorpresas que es también pues un poco con un alquimista de por medio intentando enseñar pues a un taller de fotografía microscópica y así lo cuenta ayer de experimentación sensorial habrá la textura del alud que es una exposición de

Voz 3 02:05 cristalización es artísticas estará también a ciencia cierta que es el taller de experimentación científica me gustó mucho el título también a ciencia cierta habrá teatro infantil comback

Voz 0801 02:15 hoy es ir a la escuela de arte

Voz 3 02:18 te Dionisio Ortiz que aparte de charlar con ellos la prosa

Voz 0801 02:21 la semana porque también van a tener su propio módulo con carpa harán un taller una exposición de diseño artístico durante los tres días que se llama Mensaje en una botella y precisamente Mensaje en una botella por eso he elegido música que me gusta tanto ponerle un poco de va banda sonora cualquier cosa este tema The Police

Voz 0801 02:57 que bueno ponéis buena no sé si Paco Ríos que ya si acaba de llegar está aquí con nosotros es muy melómano Le gusta Police tarde hola buenas tardes bien hallada bueno pues nada estábamos hablando precisamente de la exposición de diseño artístico Mensaje en una botella hay hemos pedido hemos querido un poco pues eso adornar eh con un clásico no nos merecemos este clásico ya hemos mencionado las actividades el viernes el sábado continuará ese mensaje en una botella continuará el taller de pintura qué pinto yo en este congreso quitarse Kate y título las cosas así no es un alma creativa es imparable un alma libre como lo otro

Voz 5 03:37 me gusta siempre sabe que me gusta darle una una nomenclatura Un poquito atractiva se que ya que que recoge iba claro e incluso que no Planta desierta duda hace pintamos aquí qué hacemos ya bueno pues es una tónica siempre de que en el primer Congreso tiene este IV Congreso espero que siga la misma tónica de creatividad de diversidad de diversión

Voz 0801 03:57 yo ya plácida para para mover a gente de Paco tenéis porque esto pensando ahora en el origen del huerto solar en aquel proyecto que arrancó colaborativa no me acuerdo no recuerdo mal y que luego ya dejó en manos de los vecinos se allí tomasteis es que los frutos que está dando el huerto Fuensanta

Voz 5 04:13 recuerdo muy cariñosos sobre todo a Javi a Magdalena se que fueron en su momento lo los promotora no que dejaron en nuestra mano una impronta sobre la capacidad que tiene el ciudadano de crear espacio vivo tienes otro digamos seguido no bueno es decir aquel huerto y ahora mismo necesitaría unos porque están depresión después del verano que era una de pro tremenda pero bueno con energía renovada tomamos sabe que septiembre Si lo siempre he tomado con ese cariño no hizo en el Congreso donde nos daría oportunidad siempre debe tener un foro pueda estamos intentando incluir como ve durante Totó mañana otros colectivo que se impliquen en árabe en el enriquecimiento cultural de del Congreso de ahí lo de esa frase creativa ya esas cositas que motive no

Voz 0801 04:51 de ahí esta novedad también la exposición de Bonsái

Voz 3 04:54 voy a chino Qi el árbol de lata

Voz 5 04:57 que la tasa de Tennessee o el pico muy rápidamente porque se me ocurrió este título no ya que yo soy el año ochenta vale fui uno de los miembros fundadores de la Asociación Cordobesa de hay que un ramo mucho me honra mucho decir que siguen contando muy para algunas cosas Genet en aquella momento pueda eh era era complicado incluso buscar bibliografía o conocimientos sobre este tema esto a través del tiempo hará habrá miles de cosas favor ahora tenéis

Voz 0801 05:19 todo lo que que hay todo un bonsái todo vale para que hay no

Voz 5 05:22 pero sí que es verdad que en aquellos entonces eh no costado muchísimo trabajo llevar a cabo un alabó Llanos Si divulgativa que no teníamos casi ni conocimiento sino simplemente de información

Voz 6 05:31 y recordaba una leyenda de

Voz 5 05:34 en de un una persona que tiene una colección de bonsáis en Japón tras la guerra pues tuvo que quemar las ramas de los Bonsái para calentarse en invierno por la carestía de la vida en aquel momento no la acaricia que había esa esa una me impactó tanto como como Bonsái está como el sacrificio que tienes a tu propios árboles en pro de la vida simplemente en mantenerte con vida no ida ahí la la motivación de tu que después de tantas vicisitudes esa esa obsesión siga activa sigue productiva sigue enseñando no cosita IBM honró en decir que según su presidente en este caso y subsecretario no no vienen a colaborar con una explosión ha quedado anticipo fenomenal bueno pues otras

Voz 0801 06:15 las actividades también cerrando el domingo en el último día en la última mañana del Congreso de la sabiduría en allí en la plaza de las Tendillas va ser algo que me llamó mucho la atención

Voz 3 06:29 es una Gitanillo que es Abba

Voz 0801 06:32 vive por los patios de Córdoba y bueno al creador de de este encuentro que tenemos aquí es José que está aquí con nosotros José Zabaleta Zabaleta qué tal buenas tardes bienvenido buenas tardes con vosotros Un cuento contexto de de José e ilustraciones de Doris Serrano no que cuenta Gitanillo helada de los patios de acuerdo

Voz 7 06:50 bueno pues Gitanillo lo que cuenta eh lectura de una ciudad mágica de un entorno mágico como son los patios ahí como en Córdoba en concreto aquí cuenta pues un esa esa cultura esta historia maravillosa que tenemos en la ciudad que mucho desconocemos lamentablemente en gran parte de de ella y que y que bueno pues que ya lo lo explica con esa gracia que tiene también algún nada pero cordobesa de tienes más de acuerdo que sea también

Voz 7 07:19 y lo que es lo que narra es eso transmitir lo que hacen nuestros valores nuestro valor que que se dan muy bien en los patios los patios un lugar de encuentro como la misma ciudad que lo ha sido siempre a través de de su historia con todas las culturas que han pasado por aquí hice trata de de eso de te contara la historia de

Voz 0801 07:40 en base a este libreto y este encuentro y este guión se representa en la plaza de las Tendillas pues es sobre el medio día a una hora buena donde esté pues mucho ambiente vaya mucho ambiente familiar no entre las once y media doce aproximadamente no Paco

Voz 5 07:55 sí porque sabe que siempre buscamos la oportunidad para cada actividad buscamos la oportunidad en el tiempo y en el momento no creemos que puede ser un día interesante a nivel de paseo familiar que Quintanilla en la conozca los más pequeñitos sobre todo que este cuento que para mí fue un una revolución dígalo en cuanto a la imagen de los patios cuando conocí a José que lo presentaban el mismo huerto presentamos la primera va a este libro ballet eh creo que hago una impronta muy muy positiva para los más pequeñitos que todavía estamos deseando que ser cese acerquen

Voz 0801 08:24 ese mundo tradicional no leo aquí José que desde vocación literaria tardía y que además es presidente de la Asociación patios populares de Córdoba

Voz 7 08:32 sí efectivamente una asociación que que fundamos yace en algunos han unos cuatro cinco años que bueno ahora mismo por los diferentes proyectos que que llevamos a cabo también en fin África e tal está un poquito en en están by pro que lo que pretende justamente es dar a conocer los patios los patios no sólo como en cuenta como un lugar precioso donde hay una planta bonita sino un lugar de encuentro de de de de la gente de la cultura donde realmente es un espacio creativo de deprima el nivel de los eh batió te viene la

Voz 0801 09:07 particular no para nada título verdad particular está muy bien está muy bien si me perdonó un inciso porque acaba de nombrar

Voz 5 09:16 cosa que para nosotros en en huerto solidario cuenta ha sido muy importante este año ING acaba de nombrar su su actividad en África me consta que dijo está haciendo una labor muy interesante en eso en aquella zona idea sino que huertos Fuensanta Godoy esta primicia no que colabora con la omisión Net eh en cuanto a información semilla herramienta y una cosa muy interesante que como vayamos al principio yo no no he tenido ocasión de de cara al principio pero imagino que había comentado sobre el tema del invernadero que vamos

Voz 0801 09:42 como ya verdad bueno pues en este caso

Voz 5 09:45 lo de le va a consistir esos invernadero del invernadero eh todo nació de la necesidad de que esa información que nos llega de los de reciclado de plástico que tardó queremos hacerlo pero ninguno sabemos la forma positiva a la serlo muchas veces simplemente depositamos la botellón el contenedor adecuado de mano pues nosotros hemos dado un paso más allá y que hayamos Arun un invernadero pequeñito para el huerto valen recordar aquí Antonio Quintana que no acompaña aunque sea de de fuera hoy también cae uno alma máter también del huerto idea sino que nació la impronta como un un pequeñito cuál es nuestra sorpresa cuando solicitamos ayuda y colaboración con Instituto Fuensanta de madera el módulo de madera se sino presentan con Say metro cuadrado de invernadero y ahora recuperarlo devota ya han sido tres mil diálogo talla a la que ha movilizado al final agradecer inmensamente al lugar donde yo trabajo en el hospital de Cabra donde tengo mi compañero han colaborado a última hora en recopilar también mucha Oraya a todos los centros educativos de aquí del barrio Centro Cívico Fuensanta ha tenido un papel muy muy relevante en no en coordinación atado no

Voz 0801 10:44 hombre si hay un fin como este y todo el mundo estamos locos por soltar las botellas de plástico qué mejor lugar que el lugar ayer utilizáis ahora en el huerto en Guardo Juan Nader estará también las tendría estarán en principio

Voz 5 10:58 la estará como muestra de lo que podemos llegar a ser lo que somos capaces ahí somos valorando este en segundo lugar se donará no se va a quedar en el huerto con todo el cariño que que nosotros no Obama vamos a cederlo al Instituto Fuensanta

Voz 0801 11:12 para que sea la primera piedra de un proyecto que vamos

Voz 5 11:14 poner en común en el cual espero que nos apoye también en cuanto a la divulgación que basa eh un invernadero en cada centro educativo

Voz 0801 11:21 eso es muy entrará en mil batallas son cada centro educativo ya se hace en algunos colegios en el nuevo se ponen huerto ya pues lleva invernadero además de reciclaje mejor que mejor eh Ramón nos quedan apenas tres minutos y tenemos agenda también sí un poquito de agenda musical para acompañáis para hacer un repaso a la agenda de verdad donde pues mira

Voz 1177 11:39 al Palacio de la Merced que está música preventiva hoy con el concierto de los ganadores de la tercera edición del certamen a partir de las nueve de la noche suenan sus fans estarán Rey Ming y Mc Fly HH que fueron los tres looks ganadores pero en este concierto habrá artistas invitados estará María armados Imaz Marcel Pagès

Voz 9 12:02 siempre está

Voz 0801 12:11 ese es el título del último disco que han hecho cuarenta y cinco cerebros sin corazón que están presentando instan practicamente finalizando la gira pero se pasan antes por Córdoba nuestra noche a partir de las nueve todo esto de la música preventiva quema acción en la Diputación en la Sala Hangar hoy estará el grupo cordobesa en fallo

Voz 8 12:28 ya a no

Voz 0801 12:33 el grupo que ganó la aceite

Voz 0079 12:35 la edición perdió la tercera de música propia se que además me dijeron el otro día que habían visto cómo habían quedado los estudios de la radio hemos hecho obras que seguro que lo hemos contado ya al ochenta obras que han quedado muy bien y que quieren venir pues mismo porque además tienen esto es nuevo él lo han grabado suenan muy bien

Voz 11 12:52 Mayor estarán eh antes de

Voz 12 12:55 Arnau

Voz 0889 13:01 esta es una banda madrileña referido

Voz 0801 13:02 en el soul y el Rich Man Blues que se hace en España y luego en el caso de Málaga el concierto amigos del jazz con esa eso fondista Nacho botonera

Voz 11 13:22 el CR V también que cierra con Bosch a mí

Voz 0889 13:26 mucho un poquito de música brasileña recordó como la voz de María Betania nada más y nada menos en este tema es tan su repertorio él demostrando mucho a partir de las diez en la terraza del Reus con esto nos quedamos pues Paco Rioja esa esa te muchísimas gracias que vaya muy bien el Congreso gracias de nuevo por estar más haremos muy bien cariñoso recuerdo simplemente de diversos blanqueo todo todo todo lo amaño colabora con nosotros para adornar nuestra nuestra nuestra vida tienes a tanta gente que saludar que no terminaría nunca lo siento lo siento muchísimas gracias a la hora de llegan las noticias gracias Paco José buenas tardes llegan las noticias en la SER luego las noticias locales a partir de las dos y cuarto en Córdoba Hora catorce

