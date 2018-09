Entrevista a Annie B Sweet en Córdoba Hoy por Hoy

Voz 2 00:00 Unai seis minutos Ramón Medina qué tal buenas tardes hola no nos ha contado María José que el concierto ayer de María Arnal quien Marcel Bages en la Diputación fue estupendo

Voz 3 00:47 pues mi concierto con con invitados especiales no veía en este caso era música preventiva con los tres grupos que que ganaron esta nueva edición en el patio Blanco lo complicado de esto es no poder tener una cervecita que echar

Voz 2 01:02 no está mal pero bueno echar música esa falta si viene bien no tiene bien viene bien porque hace calor pero bueno bueno lo que se echara hecho era el plato fuerte

Voz 4 01:12 la de ayer fue este concierto el de este fin de semana será el Sweet que estará este sábado en las noches ecléctica se en el Palacio de Viana

Voz 3 01:20 pues sí es una nueva edición con con tres conciertos magníficos el primero será el de Anni B Sweet el de Ana López para que no lo sepa se llama así es malagueña de Fuengirola concretamente casos casi Córdoba eso es casi Córdoba hilo goles seguirá a Lee Ronaldo de Sonic Youth el día veintidós el día veintiocho Christina Rosenvinge que bueno que

Voz 4 01:41 bueno Anni B Sweet qué tal buenas tardes hola buenas tardes qué tal gracias por atender nuestra llamada

Voz 3 01:48 tú crees también que fue a tu crees también que Fuengirola es Córdoba

Voz 4 01:52 sí cierto

Voz 5 01:55 sí claro yo tengo muchos amigos de de Córdoba desde pitadas te llevo ocultarlo con ellos así que

Voz 4 02:00 claro son vela Familia hay un grupo de cobre

Voz 2 02:02 amarillas de verano está claro que hay un grupo de Córdoba llamado Flow que te va

Voz 4 02:07 sí sí sí sí sí sí sí

Voz 2 02:12 tienen uno que nos vamos Fuengirola tan bien giro

Voz 4 02:15 sí sí sí

Voz 5 02:17 contra tercios es escuchar al que somos

Voz 4 02:20 hola buenos en qué forma todo bien es que que vamos a poder escuchar y ver el concierto de mañana en Viana pues

Voz 5 02:29 mira en acústico aquí con mi acústica y con mi guitarrista que va con la eléctrica para darle un toquecito también algunos temas a poco más eléctrico que vienen siendo la última Tiko vienen siendo más puede ser un poco más de de banda entonces pasando a algo más íntimo es muy bonito porque que han desnudo y además recuerda un poco a poco algo muy interesante lo compuse pero no tienen nada que ver con lo que viene siendo el disco

Voz 4 02:55 oye mira a ver si no nos continúa con una perdón

Voz 5 02:59 no simplemente queda dar el pasito a dos tres disco porque ya realmente estamos siguiendo este va a ser el penúltimo concierto Illa ahora decidimos la gira del todo para ya

Voz 4 03:10 tal el nuevo el nuevo disco no exacto

Voz 3 03:13 bueno yo digo preguntas sobre eso porque eche sin ilusión persiguiendo ilusiones creo que las vas consiguiendo aunque las persigue áspero

Voz 4 03:20 la consiguen yo creo que sí me hacen otras nuevas

Voz 3 03:25 bueno pues después de una gira tan larga supongo que ya pensando nuevas canciones porque me decía tu sello Subterfuge que que muy pronto habrá disco nuevo bueno habrá que esperar hasta el año que viene no supongo que ya donde las escritas muchas cosas que habrá canciones en castellano

Voz 5 03:40 el sin pasa casi todo lo bueno va a ser toman Castellar

Voz 4 03:43 Javi que

Voz 5 03:46 de a algo que todavía quedan unos meses si ya me cuesta decir las cosas porque después pueden cambiar en España seguro porque ella sería al lío pasarlas todas en inglés y las tengo yo a toda compuesta y si será para parada Príncipe eran de que que parece que queda pero que está ahí a la vuelta de la esquina

Voz 4 04:08 bueno ellos pendiente demente de del idioma que yo creo que en cierta medida en algún momento ya es secundario como será el disco a variar mucho de de la línea que lleva a los anteriores

Voz 5 04:17 yo creo que que bueno él él es el español hace bastante porque las componer en castellano estas te lleva las palabras te llevan a hacer melodías un poco diferente a la que venía haciendo pero siguen teniendo ese punto sesentero setentero un poco como de aquella época a la vez moderno no está ahora mismo sea todo puede cambiar pero a mí me gustaría que fuese así

Voz 2 04:45 el jefe del es un tema curioso muchísima curiosidad es la hora de componer porque no es lo mismo el idioma claro componer en inglés de la terminal a la verdad son sí es diferente no

Voz 5 04:57 totalmente cambia todo el el el uso de Cali le te da muchísima más facilidad para para mostrarlo como quiera meterla en la melodía que Pasteur

Voz 4 05:07 claro que componer en castellano es más difícil hay mucho más difícil yo creo que sí mucho

Voz 5 05:11 más difícil y eso lo dice hasta ahora bueno uno de dice obviamente

Voz 3 05:19 oye oye Ana cuando cuando tú empezaste hasta componer tenía siete ocho añitos no se empezase a componer canciones está en qué artistas pensabas sea yo quiero ser como canto como eh no sé porque yo sé que componían cosas tuyas no pero sí

Voz 6 05:32 hay un animal que vive de un ídolo no

Voz 4 05:35 no está claro quiénes pensabas entonces

Voz 5 05:39 mirarme me ponerle mucho en Cannes a Christina Rosenvinge que era en aquel momento no yo intentaba al pues como ella otra porque no movimiento que ya sería todo esto ir Pin dado y me gustaba mucho Santiago Auserón en aquel momento era más Radio supura Juan Perro no todos los discos en todo esto me me fijaba en me gustaban muchos ya tenían poco claras musicada la psicodelia de los sesenta como por ejemplo pueden ser bueno Triana también

Voz 4 06:11 en este momento

Voz 5 06:13 todo eso mezclado también pues el eso Radio Futura me ponían en casa a mí me encantaba San puesto muy buena música menos mal

Voz 2 06:23 esa es una alegría que siempre es un acierto para para los padres hemos escuchado antes ahí bajo un poco la versión de detección de Ajax yo te quería preguntarte porque siempre que escucho tu versión lo pienso digo en qué momento escuchaste esa canción decidiste esto me lo que yo

Voz 5 06:39 pues he quién te a decidir realmente yo a veces hago canciones versiones de canciones que me gustan mucho la hicimos así porque no no tengo no tenía en aquel momento estaba que es quién va a venir guitarrista que vendrá mañana va a ir la tocó el así suavito la dos la apareció bonita ir ahí la cosa fue sabiendo que la gente lo hicimos acogieron para una campaña política

Voz 6 07:05 bueno pues suena muy bien recordamos

Voz 3 07:19 bueno será el próximo el cuarto el cuarto disco ya no sé si está de moda es todas las colaboraciones que no es raro rarísimo que en un disco no haya un artista colaborando a dos o tres no sé si habrá alguien colaborando bueno tus colaboraciones han sido majas es de Antonio Vega pasando por Coque Malla que soy ya ya lo hemos seguido no hemos salido todos no no sé si sigue colaborando si habrá colaboraciones en el disco nuevo

Voz 5 07:45 pues no he pensado todavía ninguna la verdad tengo un montón de amigos con los me encantaría colaborar pero pero no no hay nada dijo Chaudhry lo hemos comentado todavía yo creo que va surgir madre en el momento de la grabación en estudio Hayek cuando llama tal él me dice te viene si te canta esta aquello que tengamos todo lo que ocurre

Voz 3 08:05 tiene muchos amigos en Subterfuge Subterfuge tiene muchos amigos fuera en fin que yo creo que la cadena en la cadena

Voz 4 08:13 seguro seguro que alguno alguno estar ahí si estoy rodeada de la gente

Voz 7 08:19 nada esto es una llamada a los vecinos de Córdoba que tiene un apartamento en Fuengirola cómo va a llover el fin de semana no se vayan a Fuengirola que decía Kike bien en Fuengirola Anni Sweet

Voz 4 08:32 bueno pues de lo que había visto

Voz 3 08:35 vale nueve cuarenta y cinco eh que la hora es puntual es una hora muy peculiar además en particular a las nueve con aire cinco empieza el concierto empiezan las noches ecléctica

Voz 4 08:43 Viana con su iban mañana sábado placer que te vaya muy bien gracias a una chica