Surco y Marea (15/'09/2018) Entrevista con Luis Planas,Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación

Voz 3 00:11 les penas que tal bienvenido buenas tardes bienvenidos

Voz 4 00:16 pues estoy encantado de estar una vez más un tiempo después en su quema eh

Voz 1481 00:21 desde luego así porque lo hemos tenido de consejero de Agricultura lo teníamos cuando era embajador de España en Marruecos también hablando de asuntos relacionados casi siempre vinculados con con Andalucía con el sector pesquero cuando sector agrario que es muy importante en nuestra comunidad la semana pasada arranca vamos temporada estamos ante un curso muy complejo pero nos va a permitir que por la actualidad por la por la importancia que tiene además damos la primera referencia sobre la peste porcina el Ministerio ya ha anunciado que van a cerrar las importaciones de jabalís para evitar que se propague la peste porcina como ha ocurrido ya en otros países europeos

Voz 5 00:58 sí efectivamente nos hemos tomado esa decisión en el conjunto de la Unión Europea a petición de España en relación con los ejemplares de jabalí silvestre pero al mismo tiempo también estamos presionando a la Comisión Europea para aquellos que lo sea de de producción de o de crianza porque nos parece que es bueno hay ocho países miembros de la Unión Europea que tienen declarada la peste porcina en estos momentos el otro día sedes es un caso en Bélgica que está muy lejos de España ciertamente de de dos que al final fueran tres jabalíes el Ondas encontraron efectivamente restos Si presidencia de peste porcina entonces nosotros desde aquí lo que hemos hecho así lo hacer público un comunicado en el sentido de teniendo en cuenta que no hay ninguna razón para la intranquilidad en el momento presente por parte de nuestro sector porcino precisamente porque tenemos un sector porcino tremendamente competitivo moderno hay hispano extremar las precauciones en relación con la importación de de lechones que se puedan producir al territorio nacional por parte del Ministerio vamos a ser un seguimiento pero le pedimos también al sector que extreme el cuidado al respecto de ustedes recordarán que los años en que España entró en las Comunidades Europeas en los años ochenta tuvimos un trabajo inmenso que realizar para erradicarla de territorio nacional de territorio de España consecuencia de aquel éxito es la pujanza de hoy tiene nuestro sector porcino por tanto tenemos que llevar mucho cuidado de que en este contexto donde hay ocho Estados miembros ir ya algún dato suplementario porque el otro día apareció en Bélgica para que no se produzca ningún problema suplementario es simplemente una medida de prudencia subrayó es una medida de prudencia pero me parece que es mejor prevenir antes que curar

Voz 6 03:08 señor ministro buenas tardes buenas tardes si le parece por ordenar salvada la urgencia por ordenar la entrevista vamos primero con la parte Pesquera teme usted que el acuerdo pesquero con Marruecos entre en algún territorio de dificultad ahora en el Parlamento Europeo para ser reprobado tienen idea del comportamiento que van a tener ya los grupos parlamentarios en cualquier caso que calendario eh estamos trabajando a partir de este momento

Voz 5 03:30 vamos a ver el que este debate va a ser un debate como siempre pues animado pues está está perfectamente claro el otro día me pidieron una comparecencia en el Congreso los diputados en la comisión de Agricultura y Pesca comparecía el día treinta de agosto sobre el tema y yo creo que la explicaciones que dieran muy claras este acuerdo es muy bueno para el sector pesquero español y también especialmente para armadores y armadores y tripulantes que para pescadores andaluces gallegos y canarios como es bien sabido el acuerdo en una cosa lo que tiene equilibrado que respeta todas las condiciones desde el punto de vista de los stocks que tienen una remuneración adecuada para para el Reino de Marruecos al sector pesquero marroquí Iker respeta la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo en relación con el anterior acuerdo de de pesca por tanto es un acuerdo que debería ser ratificado entiendo yo sin problema pero evidentemente hay debates exámenes político si debates en el Parlamento Europeo mi mi horizonte temporal calendario que estuviera aprobado antes de final de año sería lo ideal la legislatura europea el último pleno de este de este Parlamento tienen lugar abrir yo creo que sería bueno que para final de año estuviera listo ir lógicamente fuera ratificado por el Parlamento marroquí a continuación en paralelo pues pudiera entrar en vigor pues a principios del año que viene sería yo creo una excelente noticia para todo el sector

Voz 1481 04:57 todavía de pesca ministro una vez agotada a estas alturas la cuota extraordinaria de sardina qué pueden esperar los pescadores el cierre del caladero el establecimiento de un nuevo modelo de extracción hacia donde vamos

Voz 5 05:09 vamos a ver lo hemos hecho un esfuerzo todos eh hay que reconocer que el sector ha hecho un esfuerzo importante que estamos hablando de un sector de un stop perdón en el que ha habido problemas ha habido disminución en los últimos años y habíamos tenido un compromiso con la Comisión Europea que no se ha podido cumplir entera mente pero en esas condiciones la Comisión ha estado dispuesta a prolongar durante el tiempo por las razones económicas sociales que les planteamos la posibilidad de de la pesca de la sardina y ahora efectivamente llegue a su fin en ese periodo yo creo que hay que hacer desde luego una reevaluación lógicamente de cara al año que viene pero aquí como en todos los temas pesqueros hay que hay que acompasar por un lado las posibilidades de pesca y por otro lado la preservación de esto muchas veces es acabó el stock claro pero es que lo podemos ir más allá porque si vamos más allá de perdón Se acabó la cuota pero digamos sí sí vamos más allá de la cuota digamos admisible de capturas estamos poniendo en riesgo propio stock y eso sí que es un un problema un problema de yo creo que de futuro por tanto yo creo que razonablemente optimista de cara al futuro vamos a ver si haciendo un esfuerzo todos juntos conseguimos que se recupere ese recupere Le que se recupere el stock de Sardina en que podamos lógicamente capturar capturar más el futuro además página a Agricultura

Voz 1481 06:37 la ministro cómo va a venir el presupuesto comunitario la la reforma de la PAC y lo tenemos ya de nuevo en cartera

Voz 5 06:44 bueno vamos a ver en la reforma de la PAC viene muy condicionada o de yo diría que totalmente condicionada lógicamente por por por las pérdidas financieras es parte de las aceras la propuesta efectuada por la por la Comisión en los temas financieros en mayo y después en los reglamentos el mes de junio pues augura una PAC nueva en algún sentido pues primero nueva en cuanto la estructura los famosos planes estratégicos nacionales de de las ayudas directas y desarrollo rural que ven que son un instrumento nuevo les va a obligar a todos a pues en este caso al ministerio y las comunidades autónomas y agradecieron áreas pues a pensar más la estrategia será lo cual es bueno yo creo que pensar hacia dónde se encamina aunque dirección y con qué objetivo es bueno eso puede producir pues yo creo que lo que debería ser un revulsivo para todo el sector agroalimentario español situarnos por dónde estamos en el siglo XXI pero pero ir incluso más allá desde el punto de vista de los objetivos de competitividad sostenibilidad por otro lado tenemos la cuestión financiera en la cuestión financiera las propuestas de la Comisión son ligeramente inferiores al primer pilar a las del marco anterior iba bastante inferiores sino en caso de el segundo pilar mi intención junto a veinte estados miembros más en este momento incluida Alemania que sea unido como consecuencia de su de su documento bilateral con Francia es mantener los niveles actuales de de apoyo lo vamos a conseguir pero yo creo que hay posibilidades de hacerlo pero no quisiera dar por hecho algo que en cuya discusión empezamos va ser complicado va a ser largo y a los tiempos y el calendario que sea ha esbozado de concluir políticamente las negociaciones del presupuesto para el año que viene pues puede que se logre pero pero parece optimista pues ha pues a a ocho meses nueve meses vista no porque se ha avanzado muy poco y en cuanto a los reglamentos de la Paqui yo creo que sí para abril tenemos la primera lectura pues podemos darnos por contentos pero pero falta la segunda preocupación que agricultores y ganaderos no dejen de cobrar es decir que agricultores y ganaderos tenían regularmente cada año sumó su asignación de la PAC en su en su cuenta corriente nos cuenta bancaria es muy importante porque es parte de la de la actividad ahí de la explotación el funcionamiento de la empresa canaria por tanto es es una preocupación fundamental yo creo que vamos a ver si de aquí al el año que viene tenemos una mayor clarificación sobre el estado de la cuestión sería la fase I la paseos sería pasar lógicamente a la discusión que tenemos que tener muy importante en España entre ministerios comunidades autónomas Aries pues sobre todos los temas fundamentales sobre el concepto de agricultor profesional sobre el régimen simplificado de las hay dudas sobre los temas de techo ideas regresivas de de de reducciones en función de los niveles de percepción evidentemente tema fundamental que son todas las cuestiones relativas a luchar contra cambio climático sostenibilidad que deben incluirse en esta nueva etapa como un elemento integrante fundamental por no quitar pues pues pues eso te devastar importantes no pues el tema de Corporación de los jóvenes o la perspectiva de género que España pretende incluir también como parte de esta copa el resumen en resúmenes un poco largo lo siento me disculpo por ello pero es que eso deba al que dedico mucho tiempo a importante

Voz 6 10:35 desde luego sí que sí que merecía la pena ya conocen los oyentes que comunidades como Andalucía han hecho un frente común para exigir que no se rebaje el presupuesto comunitario de Agricultura que llega de la de la Comunidad qué margen tiene el Ministerio para tener un presupuesto acorde con esas necesidades como esas demandas Ike margina y luego para el reparto interno entre entre las comunidades autónomas

Voz 5 10:58 bueno vamos a ver lo primero yo ese documento de Andalucía como practicamente un documento similares sean sean aprobada pues en en otras comunidades autónomas en casi todas por parte de los parlamentos de las áreas de cooperativas y además lo valoró positivamente me positivamente el sentido de que para mí es un apoyo yo siempre digo que el ministro cuando es apoyado por las comunidades autónomas como lo soy por las áreas tiene un mayor margen de negociación una mayor capacidad de negociación y de y de presión en Bruselas por tanto de la oración es positiva segundo una aclaración no que es iraquí y a veces se habla de las cifras de la PAC desde la forma de un reparto geográfico en realidad las cifras de la PAC están vinculadas a una actividad agraria o ganadera por tanto está claro que es al agricultor en determinadas condiciones que es el se Le facilita ese apoyo como se al ganadero también en otras cotizaciones por tanto de te veremos a ver qué condiciones se definen esos parámetros que he dicho antes entre otros yo calculo entre quince veinte parámetros de reparto de la paz para el resultado final hombre yo creo que comprendo perfectamente la preocupación en este caso de las áreas andaluzas y del Gobierno de de Andalucía es la comunidad autónoma con la presencia en el producto final agraria español más importante pues pues pues más de un tercio treinta y cinco por ciento el producto agrario españoles viene de Andalucía y lógicamente pues yo diría que es el gran portaaviones de nuestra agricultura ganadería hay pretende continuar siéndolo y lo entiendo perfectamente

Voz 1481 12:41 bueno si os vemos esta encrucijada de la PAC con presupuesto a la baja es porque Reino Unido ha salido por el Brexit nuestros sí han podido valorar ya el impacto que está teniendo la agricultura andaluza ya española la salida de Reino Unido de la Unión Europea

Voz 5 12:56 efectivamente es un es un problema pero es un problema que que sobre todo puede tener un problema en términos de de accesos según las condiciones en las cuales se Sierra efectivamente la negociación de salida del Reino Unido con de la Unión Europea me explico hay dos escenarios posibles hay una escenario de acuerdo y un escenario de no acuerdo Clifford como se denomina si vamos a un escenario de acuerdo el escenario de acuerdo determinará las condiciones de esa relación futura habrá un periodo transitorio desde el primero de abril hasta el treinta y uno de diciembre de la del XIX hasta el treinta y uno de diciembre del año dos mil veinte que permitiera una adaptación de A continuación el nuevo régimen tendremos que ver en esas condiciones cuáles son las condiciones de acceso de los productos agroalimentarios al Reino Unido y viceversa el Reino Unido al territorio comunitario y ahí ver cómo se sitúan los los intercambios y hay lógicamente la preocupación es que somos grandes exportadores al Reino Unido de nuestra presencia allí es muy importante les pondré les daré un dato que es muy gráfico cada día tenemos en el puerto de Dover mil camiones españoles de esos mil españoles aproximadamente más de un tercio de cinco cuarenta por ciento son de productos frescos el resto son productos no perecederos pero lo pero lógicamente pues tenemos ahí como digo una una presidencia pues muy importante preocupación aparte del acceso al mercado vuelos retrasos administrativos derivados de los problemas aduaneros aduaneros escenario de no acuerdo pues de un acuerdo sería pues probablemente unen más radical razón por la cual estamos en este momento con con el conjunto del sector manteniendo reuniones para para animar a que a ella de acuerdo con los datos de que disponemos planes de contingencia de las empresas sí bajo bajo la presidencia de la vicepresidenta del Gobierno tenemos una comisión interna en el seno del Gobierno que está examinando todos los escenarios y supuestos del Brexit el impacto en los demás sectores hemos hablado hace un momento de del tema de los productos agroalimentarios pero me gustaría también ahí el tema pesca en el tema pesca también tenemos intereses muy importantes entre los intereses de los buques españoles que faenan en aguas del Reino Unido tenemos intereses de los buques de los inversores españoles que faenan en aguas del Reino Unido con barcos con bandera del Reino Unido de acuerdo con con la con la Xirinacs y finalmente tenemos una una gran flota por ejemplo la flota del Puerto de Vigo qué faena en las islas Malvinas por tanto todas esas componentes hacen que estemos muy muy interesados siguiendo de cerca pues puesto las negociaciones en relación con el Brexit

Voz 6 16:04 el otro gran asunto de los de las últimas semanas de los últimos meses el futuro de la aceituna negra andaluza que iba a hacer el Gobierno ante esta ofensiva se va a compensar de alguna manera el sector más allá de las ayudas que haya anunciado la comisaria más de la Unión Europea

Voz 5 16:19 vamos a ver hay tres tipos de actuaciones que se están llevando a cabo como ustedes saben yo tome posesión el día siete del mes de junio pasado ir eh prácticamente desde el primer día me tuve que volcar sobre un expediente que estaba ya ya en curso que este quería que desgracia ahí sino asunto de las de las decisiones norteamericanas comercio en relación con con nuestras titulada de Mesa que yo había calificado a más de una vez son absolutamente injustificadas de todo punto de vista económico de técnico y que además aparecen no sólo injustificada sino injustas pueblos por el alcance económico y social que tienen sobre la economía y el empleo en particularmente en Andalucía también un poquito en Extremadura pero básicamente en Andalucía hay particularmente en Sevilla primero con el comisario Hogan desde el primer día establecido es un vínculo directo para para ponernos de acuerdo estuvo de acuerdo también en que si las cosas como al final ha sido salían mal pues pudiéramos ir a a la OMC creo que la Comisión Europea en estos momentos ya está estudiando el tema según la información que residuo es sobre la base de las peticiones efectuadas por el Gobierno de España por mí mismo y también por la de Industria Comercio y Turismo en relación con la comisaria Malmström segundo como consecuencia también de las gestiones efectuadas ante el comisario jodan hemos conseguido esas ayudas que sea usted mención ayudas para promover la aceituna de mesa en mercados terceros que son muy muy importantes porque pueden servir pues de alguna forma para paliar consecuencias de la pérdida de una parte del mercado norteamericano el tercero a principios de agosto escribía el comisario Hogan para significar le que al final de la campaña deberíamos hacer una evaluación del impacto que ha tenido estas medidas para ver si ha habido una irrupción extraordinaria dentro del mercado y como consecuencia ver y examinar la posibilidad de algunas actuaciones extraordinarias que están previstas actualmente en la legislación comunitaria ese es el estado de la situación yo creo que lo más importante de todo seamos claros el mercado norteamericano es básico es un escaparate no sólo es importante cuantitativamente es un escaparate para el mundo por tanto tenemos que ir a la mayor tenemos que intentar hacer desaparecer au reducir muy significativamente el balance les que son como una media del treinta y cinco por ciento y que sitúan competitivamente al nuestra aceituna fuera del mercado norteamericano

Voz 6 19:01 por último qué le pide usted a las comunidades en concreto Andalucía porque el territorio en el que nos encontramos para dar fluidez a la gestión del Ministerio y para poder apoyar a los sectores productivos vernos

Voz 5 19:15 pues pues buena colaboración lo que estamos teniendo es decir yo creo que aquí cada uno tiene sus puntos de vista hay comunidades autónomas que pues el signo político y otras de signo político distinto yo me entiendo con comunidades pues pues que gobierna al Partido Socialista que gobierna el Partido Popular hubo otros partidos si la relación es fluida hecho ya la ronda he mantenido desde que soy ministro otro dos consejos consultivos con las comunidades autónomas dos conferencias sectoriales hecho una ronda de los diecisiete consejeros autonómicos que me han pasado por han visitado en mi despacho mantener el trabajo para examinar los temas yo lo que lo que pido es lealtad trabajo positivo que es lo que lo que es bueno para para Andalucía es bueno para España hay viceversa yo creo que ese es el espíritu con que estamos Si sinceramente mi relación con el Gobierno andaluz Si con la es muy positiva y constructiva tengo una excelente relación con el consejero yo creo que es muy importante para el trabajo que que sea para todos los agricultores y ganaderos andaluces

Voz 1481 20:21 ministro muchas gracias por habernos atendido muchas gracias por haber venido y a la Cadena Ser Andalucía para contarnos todo esto y para hablarnos del futuro de un sector productivo en el que Andalucía no se entendería que Andalucía sería de bueno desde luego otra cosa no no no entenderíamos nuestra comunidad sin sin la pesca sin el mar si la tierra sin ese territorio rural que afrontaba uno de los grandes retos creo

Voz 3 20:42 eh en los próximos años que es el del despoblamiento has es que ese punto dejamos para la siguiente vista por dejar algo no lo permiten

Voz 5 20:52 que diga pero eso sí que tiene usted razón es que nuestra identidad y cuando uno tiene un signo de identidad hay que cuidarlo por eso es importante gracias por la oportunidad de hablar con todos los también con todos los oyentes de la Cadena SER y todos los agricultores y ganaderos y ciudadanos que la escuchen