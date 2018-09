en público pues ya lo había estado reclamando no es la primera en cuanto a que no recibió el apoyo suficiente como para que aquello acabase pues pudiendo reclamarse ya esperemos que esta vez pues si ese sí sí llegue a buen puerto y si se pueda a reclamar calculo que en esta ocasión oí a espera de lo que el informe que nos plantea también el Gobierno en este proceso de inmatriculación ahí en lo que nos ha dicho no el el Gobierno en cuanto los apoyos pues se pueda conseguir que los bienes inmatriculados que el se se se perciba que hay un Estado aconfesional en realidad quédese cumpla con el artículo dieciséis Un todos del texto constitucional tan fácil tan difícil como eso estamos en un Estado que hay un principio que se llama el principio de laicidad de laicidad positiva que esto en realidad sede en realidad ahora mismo lo único que podemos decir es que estamos en un Estado nominalmente aconfesional pero no realmente aconfesional porque reúne todos los requisitos de un Estado confesional pero no de un Estado aconfesional estamos en un Estado en los que más de una vez hemos tenido es tu ritos estrictamente católicos estamos en un Estado que financia a una hay a una la confesión en este caso una confesión católica por encima del resto de las confesiones con las que tiene firmados acuerdos conculcado el principio de igualdad y esto no lo digo yo lo digo yo lo dicen los presupuestos generales del Estado también estamos ante un Estado que ha permitido que la esta aconfesionalidad solamente sea nominal pero prime por encima de otras confesiones la confesión católica si se permitiera a que estos procesos de inmatriculación quedaran impunes siendo la proceso de inmatriculación gracias a una certificación por parte de lo ordinario del lugar por parte del Obispado la razón por la que se pueden matricular dándole la categoría de fedatarios públicos la separación entre el Estado y las Illa confesión religiosa en este caso la Católica quedaría absolutamente en entredicho solamente por porque el proceso de transición el proceso de transición desde en este caso el franquismo porque es anterior a la actualidad fuese real pues creo que tendríamos que plantearnos que no se puede sostener tenemos que cerrar esa ese ese esa falta de igualdad entre las confesiones y además creo que sería también una un error caer en un club de confesionalismo de hecho no se ha hecho aunque tenemos acuerdos con otras confesiones religiosas no se da esta situación de privilegios con otras confesiones ni sería bueno extenderlo a otras confesiones sino acabar con esos privilegios que si tiene la Iglesia católica

Voz 0095

07:13

diverso no sé cómo lo ve por eso tengo más esperanza porque ahora mismo hay un número creo que como dirían en las resoluciones de Naciones Unidas hay masa crítica creo que sí habría suficiente número de votos como para que hubiera un cambio un cambio sustancial y además porque incluso la propia sociedad quién estos días estamos viendo que la sociedad está demandando un nivel ético mayo entonces decía Víctor hubo que una idea es imparable cuando les llega su momento posiblemente ha llegado el momento y entonces eso sí me da más esperanza pero no más esperanza para que entremos en un plano revanchista ni más esperanza para que no se enzarzó vemos en en otra disputa interminable no más esperanza para que los datos hablen esto no es una cuestión de opinión es una cuestión de información es una cuestión de que los datos sable y creo que ha llegado el momento de que no opine hemos pero no penemos tampoco la Iglesia sea la Iglesia lo que tienes que hablar con datos dejar que entren los los datos que se le pida a la propia Iglesia católica lo que ya se está Pin pidiendo a las organizaciones no lucrativas a las organizaciones declaradas de interés social no entiendo porque a la Iglesia nos eleva a pedir lo que se le pide a cualquier organización incluso a la propia organizaciones que dependen de la propia Iglesia católica les voy a les voy a poner un ejemplo Cáritas Diocesana pertenece a la Iglesia Católica cumple con todo lo que se le pide a cualquier otra organización porque la jerarquía eclesial católica es decir la Conferencia Episcopal Española no puede cumplir con esto tan sencillo como eso no hay una manía persecutoria la Iglesia católica como se dice muchas veces no hay ninguna manía son la propia Conferencia Episcopal Española la que tiene un hermetismo que suena un poco extraño si no tienen nada que ocultar por qué no enseñan los datos sin no tienen nada que ocultar en las inmatriculaciones porque dicen ellos mismos en responsable máximo económico de la Conferencia Episcopal porque dice que no sabe exactamente cuántos bienes tienen inmatriculados porque sigue siendo fedatarios público