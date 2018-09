Tertulia de Lunes. Informe Mezquita. Alfonso Alba, Anabel Calero, Ángel Ramírez y Rafael Díaz Vieito.

Voz 1 00:00 hoy por hoy Córdoba

Voz 3 00:25 doce y cuarenta y un minutos abrimos nuestra tertulia para el análisis de la actualidad hoy con Ángel Ramírez qué tal Ángel bienvenido buenas tardes

Voz 4 00:32 las tardes Anabel Calero Anabel buenas tardes

Voz 3 00:35 mañana del día de Córdoba Rafael buenas tardes y buenas tardes y Alfonso Alba qué tal Alfonso buenas tardes estar de compañero de mesa ampliada para hasta la una de la tarde dedicarle el tiempo que merece ojalá tuviéramos más pero es el que tenemos para analizar este informe de la mezquita los expertos dicen que en este queda claro que la Iglesia nunca tuvo la propiedad de la mezquita sino que fue el Estado su titular desde su fundación por parte de la dinastía omeya durante los reinados también en el católicos y hasta el dos mil seis cuando la Iglesia la inmatriculados gracias a una ley que consideran inconstitucional por ello el camino que señalan para recuperar la Mezquita para el Estado sería interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional esto recordemos ya lo intentó en dos mil quince La plataforma ciudadana mezquita de todos pero no consiguió el apoyo entre otros del PSOE en la alcaldesa dijo el sábado en rueda de prensa que la realidad es distinta el documento pues cita pasajes históricos fuentes que según los firmantes atestiguan pues estas conclusiones de que la Iglesia no es la propietaria Federico Mayor Zaragoza confirmaba también que la base jurídica de este informe es atribuible a la actual vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo también pues repitió en esa rueda de prensa que el Papa Papa Francisco está de acuerdo con esto

Voz 5 01:46 la primera visión general del informe habéis escrito en diferentes medios en cordones en el día de Córdoba vuestras reflexiones también supongo que en alguna red social pero quiero una primera visión por parte de los tertulianos Ángel

Voz 4 02:00 bien yo creo que la parte histórica es el fuerte y la parte jurídica que tengo dudas sobre si la propia composición de la Comisión yo creo que indica que el objetivo en este sentido yo creo que la aportación fundamental que una nueva tampoco pero yo creo que la cuestión central es el demostrar o al menos proponer que la mesquita siempre fue propiedad el Estado fue hecho por entidad estatal la Corona va a poner un califato en este caso y que no hay ninguna transmisión de la propiedad a la iglesia de Grecia el hecho central no

Voz 3 02:34 transmisión expresa no darán financieramente de hecho

Voz 4 02:36 el argumento que que plantea la Iglesia es que sea el uso por el uso pues concesión el que se reconozca la propiedad lo cualquiera que no tiene efectivamente ninguna forma demostrar la propiedad directamente porque sino no recurriría la posesión y al uso de todos estos años yo que es el elemento central siendo eso así yo creo que la Administración tiene la obligación se la ideología que sea del credo que sean el reponsable político el momento de intentarlo porque hay un espacio ahí sin duda de duda de idea posibilidades de para lo publicó un espacio que vio en ese sentido creo que el argumento central me parece que queda bien demostrado en el informe cuando él

Voz 6 03:15 bueno él el informe para los que lo estábamos esperando verdad bueno que no sólo los periodistas había muchos sectores esperándolo no ha sido ninguna sorpresa todo ya sabíamos que que lo que se iba a proponer a una vía no o por lo menos una propuesta para poder recuperar la titularidad más allá de que era un poco lo que se esperaba yo realmente no tengo a lo mejor tanto conocimiento jurídicos como otro miembro era amistad pero yo como un análisis periodístico como como periodista no lo veo no lo veo tan científico no o por lo menos tan documentado como otro a los que hemos tenido acceso como la Abogacía del Estado uno asesoría jurídica el Ministerio de Hacienda

Voz 7 03:56 sí bueno veo que

Voz 6 03:59 pienso aparte de que no está muy muy justificado no sé porque este es verdad que la estamos dando mucha mucha importancia no sé por qué este informe despiertos puede tener más validez que otros que sí son oficiales no como dice como el Hacienda o como la asesoría jurídica en no sé si era por el momento por el cambio de Gobierno o no sé por qué pero verdad estamos centrando mucho hoy se le está dando muchísima credibilidad a este informe que no deja de ser un informe de

Voz 4 04:24 parte propuesto creado

Voz 6 04:26 por una comisión que hace el Ayuntamiento un bueno con una integrado con una persona ya con un objetivo entonces no sé realmente a la hora de pelear esto de presentar como se habla de de un recurso e cómo se va a sostener este este informe sí porque porque va a tener a lo mejor más más validez que otro más oficiales

Voz 5 04:47 desde luego no vuelve sano proponen nada nuevo ya decía que lo que propone es lo que intento hacer la plataforma ciudadana en dos mil quince cuando no obtuvo apoyos lo nuevo sería que obtuviera apoyos para para hacerlo

Voz 4 05:00 bueno yo yo creo que el informe no tiene la altura que se le debe exigir a un informe encargado por un ayuntamiento como como el de Córdoba el relato histórico no tengo conocimientos suficientes como para juzgarlo pero bueno parece que está más o menos bien construido pero la parte jurídica es de una pobreza ya no un en los argumentos de la pobreza en el conocimiento de de la norma y una serie de inexactitudes flagrantes es evidente que un informe con una vertiente jurídica elaborado por personas que no son juristas

Voz 0903 05:37 lo que no son expertas

Voz 4 05:39 en derecho pues corre el riesgo de que ocurra esto a mí me parece francamente preocupante que la alcaldesa al encargar

Voz 0903 05:47 o al crear una comisión de presuntos expertos que yo es lo primero que impuso que esto se pueda amar el dictamen de los expertos sobre la titularidad porque no lo son

Voz 4 05:56 hombre no acuda a la universidad

Voz 0903 05:59 Cuco y hay acuda a catedráticos de administrativo de civil de Derecho Eclesiástico que creo que habrían hecho una aportación importante sobre esto es evidente que es una comisión creada única y exclusivamente para decir lo que la alcaldesa le apetecía decir con ánimo bueno de crear polémica yo aquí lo voy a llevar la contraria Anabel yo no creo que este informe es el esté dando credibilidad se le está dando difusión no credibilidad y creo que acabarán abochornado de haber elaborado

Voz 4 06:29 este informe que escribía ayer yo creo que si alguien tiene que enfadar

Voz 0903 06:35 es a quién durante todo este tiempo ha defendido con argumentos vendió opinión equivocados pero más o menos sólidos y con cierta estructura hay cierto discurso a la titularidad pública Osán ha echado por tierra el trabajo de toda esta de forma mal de manera lamentable y evidente Eric peli forme en la parte jurídica francamente es un voto

Voz 5 06:54 eso sí la hay si la solución que se propone es jurídica a través de un recurso ante el Constitucional la parte jurídica debería haber tenido más peso que la de histórica

Voz 0903 07:04 entiendo que si aparte bueno yo el tema de la opción del recurso de inconstitucionalidad no lo tengo claro Miguel Agudo catedrático de Constitucional

Voz 4 07:14 del que me fío absolutamente

Voz 0903 07:17 por su criterio y su formación ha dicho que la vía del recurso no es posible que cabría si acaso la cuestión de inconstitucionalidad por parte

Voz 4 07:25 de un juez yo vamos pues está viendo cómo

Voz 0903 07:29 discusión académica si la inscripción a través de es constitucional o no pues está muy bien y a lo mejor un día el Tribunal Constitucional dice que son inconstitucional ahora bien eso hay que dejarlo muy claro la Iglesia no adquirió la propiedad de la mezquita por la inmatriculación si la inmatriculación fuese declarada nula como consecuencia de la norma en virtud de la cual se produjo

Voz 8 07:51 la propiedad no estaría prejuzgar eh

Voz 4 07:55 en cuanto a que correspondía a otra persona

Voz 0903 07:57 podría obtener esa inscripción a través de otro de los procedimientos es decir la inmatriculación publica no atribuye la propiedad

Voz 8 08:04 bueno yo le a llevar la contraria yo creo que el informe yo lo puse ayer que jurídicamente bastante endeble pero creo que históricamente y ahí voy a negar la mayor creo que si hay dos grandes experto medieval está detrás de ese informe como son Juan Bautista Carpio como son Alberto San Juan del 11M debilita que hay en Europa eh han hecho un informe histórico que demuestra que la mesquita ha sido pública siempre ahora bien cómo revertir esa inmatriculación otro tipo de debate pero creo que el informe deja claro que la mesquita ha sido publica habla de un montón de ejemplo por ejemplo cita el caso del derecho de conquista de Fernando III el Santo cuando antes el Santo llegado a una ciudad musulmana y la conquistaba la mesquita pasa a base de su propiedad hasta que no media la donación hacia la Iglesia algo que sí hizo por ejemplo en Sevilla ese quedó Grammy con la mitad de la mezquita Aljama para convertir la Capilla Real y firmó un documento de donación hacia la iglesia para que se quedará con la otra mitad construyeron una cátedra que hombre

Voz 3 09:03 allí sí hubo documentos aquí no aquí no hay documento

Voz 8 09:06 y eso es lo que viene decía el informe ayer Juan Bautista Carpio decía que eh en estos casos tú tienes que demostrar ser propietarios lo que no se puede demostrar él la no propiedad hombre históricamente yo creo que el informe deja claro que a lo largo de todo esto año a lo largo de todos estos siglos por supuesto allí ha habido Reyes enterrado los Reyes han ordenado obra Carlos V fue el que ordenó la construcción de de la catedral de la actual Catedral dentro de la mezquita e incluso hasta el siglo XVIII hubo dos Reyes enterrado dentro de la mezquita que ahora están en la puerta de San moritos al conseller

Voz 3 09:38 no creo Pedro brevedad la intervención porque si no sería teatro que jurídicamente jurídica

Voz 8 09:42 ante el debate está en otro lugar ya lo marcó el Defensor del Pueblo en el año dos mil catorce inquieto e ir a la Santa Sede levantar el teléfono al Papa decir vamos a hablar de Patrimonio Histórico de la Iglesia que en el año setenta y siete se determinó que estaba puesto al servicio del Estado ibamos aclara que lo que ha pasado en este país con todas las inmatriculaciones lo mesquita incluida

Voz 4 09:59 yo lo que pregunto es la mezquita pose de la iglesia de la mezquita Sion pregunto una cosa una cosa ahora titular del mundo si no la posesión es pública sí ha sido ininterrumpida sí lo ha sido en concepto de dueño sí

Voz 3 10:20 en a la Iglesia no porque todas las API

Voz 4 10:23 distracciones a las que podría corresponder a la titularidad que parece que ya lo estamos concentrando todo en el Estado saquen irá comunidad autónoma ni el Ayuntamiento todas han reconocido de manera expresa el concepto de dueño de la de la mezquita entonces resucitar este debate son ganas de alimentar una polémica con con una evidente intención de de dividir

Voz 0903 10:46 la titularidad clarisimamente eclesiástica otra cosa Jaycee estoy de acuerdo es si hay que fijar nuevos límites y la extensión de su dominio tiene que ir hasta aquí o incluso el debate de si es bueno o no que la mezquita sea de titularidad eclesiástica que yo ese debate de parece que está ahí que surgirá

Voz 3 11:04 volviendo volviendo debates interesante ahora volviendo una cosa es el ser otra cosa es el de haberse volviendo a los kleenex de la de la Comisión lo que se planteó a la comisión es que estrategia puede desarrollar el Ayuntamiento otra institución pública para revertir la LOE pastel y aquí tu sitúa

Voz 0903 11:20 sí ese es un problema acerca de la titularidad de algo recurriría para que fije la estrategia jurídica y procesal a dos medieval estas hundió químico es que francamente es que es de Ebro más escaños

Voz 3 11:33 en tiempo real de la década el derecho constitucional que se ha quitado el dinero que no sea que terminó no era vicepresidenta con esto llevan cajón

Voz 0903 11:43 meses y meses y meses pero bueno volvió

Voz 3 11:45 no al posible camino eh realmente a hay una intencionalidad y es lo que quiero preguntaros ahora por parte del Ayuntamiento de ir más allá au si creéis que la alcaldesa ha cumplido su parte que es haciendo esto esto no va a ir a ningún lado

Voz 4 11:58 no

Voz 3 11:59 ayer creo que decía el PP algo así como que no no tiene coraje para no se va a atrever para para llevarlo a los tribunales porque dependiente mente de podamos discutir aquí si era de la iglesia lo de la iglesia del Estado eso está en el informe ya hay otras opiniones por ahí no pero creéis que va a tener un desarrollo esto va a encontrar apoyos para presentar esa cuestión de coches

Voz 4 12:17 en realidad ese recurso a verle enteramente que que no que hay dice

Voz 6 12:22 tenemos que dar la razón al PP de hecho el sábado yo creo tu también estaba en la rueda de prensa yo creo que la alcaldesa lo dejó entrever dijo algo así como que Mi compromiso era este Mi compromiso era explorar otra vía para o para que no dijeran qué podemos hacer o que se puede hacerle del Ayuntamiento y eso yo ya lo he cambiado

Voz 3 12:40 lo que sería una irresponsabilidad no llegar hasta el final pero

Voz 6 12:43 quizá un poco le le derivó un poco esa responsabilidad a algo que no a mí me da a mí por lo menos me dio esa sensación realmente lo que como llevamos ya verá tanto tiempo hablando de esto siempre surge la duda de ya lo que dice allanó con Paul conocimiento histórico y jurídicos que no los tengo pero como periodista así que me surge la duda crecidas puede cinco no año no se ha presentado este recurso se ha ido a la vía judicial hice ha archivado y no hacia no se ha hecho nada a mí realmente me queda una mucha duda

Voz 3 13:11 vaya a mi hijo una pregunta que ayer se

Voz 0903 13:14 lo lo comentaba con Ángel los bienes públicos tanto de los de dominio público como los patrimoniales

Voz 6 13:20 se establece una obligación de su inscripción

Voz 0903 13:23 en el registro de la propiedad en el año dos mil tres es decir tres años antes de la inmatriculación a favor de la Iglesia

Voz 4 13:28 eh

Voz 0903 13:29 nadie se sintió concernido acerca de el cumplimiento de su obligación ni el Estado ni la comunidad autónoma y el Ayuntamiento

Voz 8 13:36 piensa entero de la inmatriculación de la mezquita

Voz 0903 13:39 quién Summers la inmatriculación se produjo en el dos mil seis pero la obligación de inscripción de los bienes públicos es del año dos mil tres desde el dos mil tres al dos mil seis bueno de alguna administración hizo nada

Voz 3 13:48 no me dan nada noventa yo tengo no

Voz 8 13:51 esa pero hasta el dos mil seis vale ya no tengo ocho años también

Voz 4 13:54 no pero

Voz 0903 13:55 la inscripción de la Iglesia es voluntaria la del Estado a las comunidades autónomas no la ley dije las administraciones deberán inscribir desde el dos mil tres al dos mil seis nadie se sintió encumbrado por esto no es como mínimo extraño yo entiendo que se puedan olvidar ayer Serbia del cine club deberá Alcázar Brit de la Mezquita de Córdoba yo creo que sí es pública es imposible olvidarse

Voz 4 14:14 va a tener recorrido esto Angelo yo creo que sí lo que pasa que que el alcalde está siguiendo una recomendación del informe dice ahora quien tiene que actuar el letón central del mismo partido ICO el Gobierno fue miembro de la comisión los entonces si no

Voz 3 14:29 lo que abría la idea de que no llegará finalmente al Constitucional

Voz 4 14:32 pues yo hombre tiene conseguí una bueno esto es como todo esto es un proceso actual lo que lleva mil años tienes que acertar porque los los tribunales va pierdes ya has perdido una cosa juzgada cosa juzgada claro yo creo que yo buscarán el momento el apoyo político para el Soccer esto tiene complejidad pero evidentemente creo que el Gobierno central y además lógicamente del alcalde será que entre repostería porque hay quién tiene capacidad de acción y quien tiene la obligación entiendo es decir no

Voz 6 15:02 entiendo que aunque llega al Congreso el Congreso no puede decidir porque si presentar el recurso no necesitara informe como antes Jurídico de la Abogacía del Estado de otro tanto a informes que decir lo desaconsejan

Voz 3 15:15 esos en forma se le quita hierro al quitaran validez de dos mil catorce no

Voz 0903 15:21 que cursó inconstitucional de inconstitucionalidad perdón está bien claro quién lo puede interponer cuáles son las causas de la admisión o inadmisión que interponga el recurso de inconstitucionalidad que me imagino que el Tribunal Constitucional le dirá que no se puede interponer respecto de una norma derogada la vía para llegar al Constitucional es otra no pues que la usen usen ya veremos que dicen los tribunales

Voz 8 15:44 fue bueno la alcaldesa ya dice que ha cumplido porque el informe ya está en manos del Gobierno irá el Gobierno el que tiene que decidir o el PSOE a nivel federal y ella considera que sería una irresponsabilidad pero yo creo que la prueba de que jurídicamente el informe muy endeble es que la iglesia está muy contenta con ella está deseando que que se vaya al Constitucional porque saben que lo que va a pasar que que o no se puede admitía a trámite o lo van a tumba directamente por eso yo insisto en que no sea explorado una vía que dejó blanco sobre negro el Defensor del Pueblo Andaluz en dos mil catorce y en el último informe del del dos mil dieciocho que es convocar a la Santa Sede con este acuerdo con esa comisión mixta que existe desde el año setenta y siete porque me acuerdo de esto de la Santa Sede son heredados del franquismo

Voz 5 16:25 pero eso mismo le preguntamos a Mayor Zaragoza este sábado en la opción de convocar la comisión Santa Sede estado hiel pues no no lo abordamos los contó otra vez que había hablado con el Papa que el Papa estaba de acuerdo pero el la vía que abre el informe es la de

Voz 8 16:40 el eso Él decía que el problema que tiene el Papa es que los obispos que tienen España no lo hacen mucho caso y que lo mimos y convocar esa Comisión va a salir el tiro por la culata fue lo que vino un poco a decir Mayor Zaragoza pero está claro que es el único camino eso o crear una nueva ley que para eso también hay una mayoría parlamentaria y hay una próxima de lesiones presentaba lesiones dice que va a hacer una nueva ley de inmatriculaciones iba a anular con carácter retroactivo todas las que se hicieron o expropiaciones etcétera hay un montón de cosas como por ejemplo la ley del Año XXXIII por la que todos los bienes de la Iglesia eran del Estado y eso se aprobó o sea la mesquita jurídicamente ya ha sido del Estado que son aparecen en informe ningún en ningún sitio ya es un flanco que sí que tiene la Iglesia para atacar ese tipo de titularidad de Iggy se ha obviado de una manera sorprendente

Voz 6 17:27 hay otro u otra parte del informe no que que quizá lo mejor mucho lo que decía Rafa no es mucho interés tanto igual si los cordobeses podemos tener una opinión o puede haber un poco más de unanimidad que es en el en el caso de la gestión lo que se propone en oro del Patronato lo de que haya más transparencia que siempre no parece con poco queda siempre en en segundo lugar y al final empezamos a hablar de la titularidad a mí no ninguna

Voz 3 17:52 amargarle de graves deficiencias en la gestión de

Voz 5 17:54 eh de la mezquita catedral realmente

Voz 0903 17:57 pues creo que explora yo creo que esos faltar gravísima orientará que te gusten más o menos que lo gestione la Iglesia lo acepto hombre que existan déficits en la conservación de de la mezquita yo creo que francamente es un extra visto antes opiniones que no

Voz 3 18:13 pues bien ni a Samuel

Voz 8 18:16 se han construido un cuarto de baño Laquila han convertido en un museo la sala al manso que por cierto es sólo prohibe el plan de uso que firmó el propio Cabildo en en año dos mil uno y que no está en vigor el Plan Director famoso han echado abajo una de la puerta de Rafael Dragao no sé yo creo que la gestión de claro estamos hablando incluso

Voz 5 18:33 de la sopa de unidades que debería dar la mezquita catedral a la ciudad de Córdoba que a mi juicio esto ya opinión creo que no la no se está nutriendo de las posibilidades que puede dar en cuanto a investigación en apertura de ese edificio de los archivos de de muchísimas otras cosas que podría estar generando la mezquita para hacerlo

Voz 0903 18:49 es que yo creo que la clave del debate es esa interesadamente se ha fijado en la titularidad porque es muchísimo más cómodo la brocha gorda pero lo verdaderamente relevante es cómo y quién tutela aquello que se hace Hadid ahora eso no lo han querido abordar porque evidentemente es bastante más complicado y exige pensar un poquito

Voz 3 19:09 noticias gracias por venir a las cuatro