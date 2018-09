Voz 1388 00:00 continuamos en Hoy por hoy Córdoba el Instituto Maimónides de investigación biomédica el Hospital Reina Sofía y la Fundación Cajasur han presentado esta mañana un test online para prevenir la demencia la campaña sea malo hago Ortí está con nosotros el coordinador de la Unidad de Demencias del Hospital e investigador de Vic el doctor Eduardo Agüera doctor Agüera qué tal buenas les

Voz 2 00:40 hola buenas tardes en qué consiste este test

Voz 1388 00:42 ains

Voz 2 00:44 bueno pues como bien ha dicho online que ha sido fruto de la unión de la de la capital incluso de la Fundación Cajasur lo que consiste sea una serie de preguntas que se le va a algún familiar que esté preocupado por la memoria de alguien sea no atenta no buscamos en entrevistar en entonces a una persona afectada queremos intentar que la familia procesos cercano a su pariente conseguir detectar una demencia en su inicio o una demencia que no haya sido diagnosticada

Voz 1388 01:17 por lo tanto es un familiar el que tiene que rellenar ese ese test que que va a encontrar dónde

Voz 2 01:22 efectivamente hay una página web que comienza esta misma tarde mismo se llama luego Portillo punto es y en esta página lo único que sale es no al inicio de unos datos epidemiológicos pero hay un test validado para detectar el Alzheimer que él se tiene que hacer a un familiar supuesto paciente y que bueno primero pregunta hay unas preguntas de cribado si está privado orientan a que posiblemente el paciente puede tener una demencia todavía no se aplica el tres la de ocho validado acaba llegando a la conclusión de si esa persona no se puede tener una demencia o no con lo cual puede encontrar un diagnostico fuera de la línea sanitario

Voz 1388 02:06 y quiénes son aquellas personas que pueden estar más cerca de de la enfermedad

Voz 2 02:12 claro esto el problema es que los problemas de memoria más preocupantes son los que se da cuenta la familia no lo quisiera cuenta de todo tenemos problemas de memoria podemos resumir que algo tenemos de memoria pero lo verdaderamente preocupante para nosotros lo neurólogos es aquel caso que provoca una pérdida de memoria y serán los familiares no solamente el propio paciente entonces aquí buscamos al familiar buscamos a la persona que está preocupada por otra

Voz 1388 02:45 buscamos al familiar de una persona en torno a cincuenta y cinco sesenta y cinco años y con con qué tipo de de síntomas

Voz 2 02:53 bueno pues lo principal es que se a partir de los cincuenta y cinco sesenta años donde más válidas tiene una persona que haya notado cambiado en su conducta habitual cambios en su quehacer diario Olvido si ponemos que es una una actividad casa pues olvido en las recetas habituales olvido de los becados que tiene que hacer y un comportamiento anómalo que antes no tenía no se relacionan éramos menos capacidad para hablar ya era tanto las compensaciones ir y uno cree que algo está pasando IES creo que algo pasa en vez de quedarse los reservando para uno ni tener que llevar a analizar médico podemos pasar página web etc es ir sacando de dudas si esto puede ser un principio de alzhéimer

Voz 1388 03:41 el test el resultado del test nos puede servir supongo que como indicación no lo lo recomendable es luego acudir al médico cómo funcionaría

Voz 2 03:50 pueden esto lo estamos enfocando como un diagnóstico precoz de la demencia o como chico para aquellas personas que tienen una preocupación de demencia pero también sirve para la prevención en lo que va a salir de puede al finalizar el te saldrá un informe yo te diría que dos informes un informe para la persona para el paciente para que guarde en casa con unas medidas de prevención y un informe para llevar al médico a un informe donde las áreas cognitivas que están afectadas vienen perfectamente descrita para que cuando buscamos atención sanitaria pues ya aporta unos datos muy útiles para la parte médica y no sólo de diagnóstico precoz porque la informe notifica que esta persona puede tener un problema de memoria puede ser un alzhéimer y lo necesita pero médico que es el segundo informe pero el primer médico el primer informe lo que busca es dar unos consejos de intervención en salud y Si durante el test se detectan que hayan factores de riesgo que pueden llevar a una demencia aunque esa persona no tenía demencia ese informe lo va a salir posiblemente ese informe pueden venga a recomendarle que según lo que los datos que ha escrito que reducir la sideral alcohol de reducir de cierta dieta grasa o que a lo mejor tiene que tener más actividad física Natividad cognitiva o qué bueno porque tiene tiene que tener más intervención social osea que dos informes uno para prevenir que nunca no llegue la demencia el segundo informe que ojalá no salga será para el médico de cabecera en aquellos pacientes que posiblemente sea un seis Meretz y pienso que no

Voz 1388 05:27 creo que he aportado usted un dato esta mañana en la presentación es que una de cada nueve personas con más de sesenta y cinco años va a tener una demencia

Voz 2 05:36 si la la prevalencia va aumentando con la edad conforme más edad con más frecuencia de la frecuentemente encontramos esta enfermedad a los ochenta año pueden uno de cada cinco puede tener esta enfermedad a los setenta pues posiblemente uno de cada diez lo uno de cada veinte doce va aumentando dependiendo de las áreas no dar rural mayor el área pueden es un poquito

Voz 1388 06:01 porque Montoro por qué motivo

Voz 2 06:02 eso bueno mucho de los factores de riesgo de digo porque no sabemos porque aparece la demencia son muchos factores no hay una causa a mí me pregunta muchas veces los pacientes y esto es una causa genética y no no suele genético son una conjunto de factores que han estado interviniendo en lo último veinte treinta años de tu vida que que ha ido llevando de provocar una demencia factores de riesgo y algunas son modificable hay factores hay gente que que que por ejemplo hablamos del actual minerales donde la actividad cognitiva la laboreo los trabajos complejos intelectuales son mínimos donde la sociabilización el mínima porque eso trabajo aislado a lo mejor en el campo rural Arona el agrícola o actividades que necesitan una actividad intelectual y mantener el cerebro forma actividades que no requieren o una educación que no promueve una actividad física continua también en el ambiente rural hay un poquito más de consumo de alcohol entonces no falta de riego vemos que se acumulan mucho más entonces pero por supuesto también lo hay en el ambiente urbano pero sobre todo el el tipo de vida tipo de trabajo lo último diez quince años de vida antes del diagnóstico lo más puedes relacionar que a lo mejor eran lentos rural tengamos un poquito más de incidencias

Voz 1388 07:15 dígame una cosa por qué es tan importante detectarlo pronto se puede parar digo porque el miedo al Alzheimer es atroz si no sé si buen diagnóstico es muy precoz puede ayudarnos a a frenarlo

Voz 2 07:30 sí puede ayudarnos o pueden triste no no pero es verdad que sabemos que cuando llega el chico achicó los tratamientos actuales son muy limitados lo que hace es enlentecer no pero sí que es verdad que con un diagnóstico precoz cuanto antes empecemos a darlo y no solamente eso sino la intervención de factores de riesgo disponible que sabemos no siguieron paciente diagnostico precoz de una medicación le provocando que tenga una actividad intelectual no una estimulación y que tenía una actividad física que tenga un una buena integración social y todo eso hará que vaya mucho más lento y podremos estar con nuestros familiar y con capacidad de intelectuales a un bastante aceptable mucho más tiempo que cuando lo vienen aplicando en una fase más tardía

Voz 1388 08:23 pues en la página web tres W es lo hago por punto Es a partir de esta tarde que será da la presentación en sociedad esta mañana ha sido en rueda de prensa para los periodistas sí pues ahí pueden encontrar nuestros oyentes más información sobre este test online para para esto que hemos estado hablando para la detección precoz de las demencias y de el Alzheimer en concreto gracias a Eduardo Agüera coordinador de la Unidad de Demencia del hospital e investigador de Vic buenas tardes