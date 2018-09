Entrevista a Sergio Dalma en Hoy por Hoy Córdoba Concierto Tour Dalma III

Voz 1 00:00 por ciento lo que pasa por sus manos cuando te estoy mirando no me encontré se queda pero sin

Voz 2 00:38 a ver a ver si me explico esto la música de Sergio Dalma es como un colchón confortable en el que dejarse caer relajarse y sentirse cómodo que bueno no haber allí alguna músicas que no estará por aquí que nos meten en un brete ahí nos exigen ahí darle vueltas a la cabeza esforzarnos en no sé en probar si nos gusta pero esto esto es que es muy cómodo es que estamos ahí uno reconocemos ahí son tantos años

Voz 3 01:04 claro que sí porque son canciones de siempre no no creo que la selección ha sido fantástica bueno en realidad tres elecciones porque Vía Dalma lleva uno dos y hasta tres colección de canciones impresionantes estas italianas y esta canción concretamente me encanta porque lleva buena marcha podríamos decir que es menos italiana y quizás más anglosajona más Popeye a no se lleva lleva en sí sí está ahí impresión de ritmo eh

Voz 1 01:29 por qué tengo que se está más copera eh energía tiene

Voz 2 01:35 de los realmente Sergio Dalma qué tal buenas tardes buenas tardes energía raro gente decía que allí energía e energía

Voz 1891 01:44 la energía no no podía faltar nunca no yo pienso que cuando uno hace lo que le gusta pues se vuelca mucho más ahí la verdad que el proyecto hubiera sido algo que me ha dado grandes alegrías Si yo les he disfrutado mucho

Voz 3 01:59 colección de canciones supongo que difícil no seleccionar tantas canciones no sé si también te complica a la hora del directo llevas muchos directos y no sé si vas cambiando el guión

Voz 1891 02:10 vamos cambiando evidentemente de un espectáculo a otro para para mostrar cosas nuevas y además a arreglar las canciones pues de otra forma no evidentemente pero si cada vez se hace más complicado cuando ya tienes un un repertorio tan amplio pues pero bueno siempre nos gusta ir cambiando recuperar alguna que hace tiempo que no que no cantas Si y al final pues bueno buscar novedades para que la gente se de cuenta de que evidentemente hay hay cosas nuevas

Voz 3 02:37 será un sábado muy especial en Córdoba será el sábado veintitrés de septiembre próximo muy próximo aquí en Córdoba en el teatro de la Sarkía no se de nuevo en Córdoba no

Voz 1891 02:48 sí además es un espacio donde nos hemos sentido siempre muy cómodo si oye y que decir que que la gente siempre nos ha tratado de maravilla con lo cual bueno lo que pasa es que tienen unos con con la sensación de que la última vez estuvo genial y ahora pues al menos al menos igualarlo no y que la gente vuelva a salir contenta porque es un espectáculo de repasamos muchas canciones de este Vía Dalma y lógicamente ni se éxitos no hay momentos del concierto un poco más íntimos más nostálgicos luego hay momentos más pop con como decíamos con más energía donde la gente pues lógicamente Baba Hilari lo va a disfrutar también

Voz 2 03:24 en qué registro estás más cómodo en el concierto es la propia secuencia que que dibuja is con subidas y bajadas con esa parte Macías

Voz 1891 03:32 la efectivamente al final ellos unos altibajos emocionales que lo buscas lo provoca precisamente para que la gente pues entre en esa dinámica no en momentos donde la gente pues lógicamente va a poner semana emocionar más ya hay momentos donde donde buscamos que que que que la gente pues bueno pues ese Levante y lo disfruten de otra manera aunque al final pues bueno siempre digo lo mismo cada uno cuando pagan una entrada lo tiene que disfrutar a su manera

Voz 3 04:00 Vía Dalma tres es disco de platino lo fue de oro lo ha sido de platino empiezas una gira que te lleva a Argentina tu segunda casa si no me equivoco en Chile también durante los meses de marzo y abril en Madrid has estado en el Circo Price ha sido todo un éxito en la fiesta de Cadena Dial vive vial también muy reciente y luego pues no sé si es te da tiempo con todo esto a preparar algo nuevo para después de de de Vía Dalma no sé si acaba en el tres si habrá un un una cuarta entrega

Voz 1891 04:34 pero tú sabes que siempre estás porque estás con muchas ideas ya de futuro no lo más inminente evidentemente es terminar esta gira que terminará a mediados de diciembre una gira de casi un año y luego a la que viene tengo que celebrar mi XXX aniversario lo normal tiene que ser algo especial hay varios proyectos encima de la mesa y ahora hay que intentar pues bueno decirnos cuál no pero creo que es una cifra con con mucha importancia como para bueno pues pensarlo bien y sobre todo festejarlo con el público

Voz 2 05:07 no ha hablado Ramón de varios espacios aquí viene al teatro de La Ser que a dónde has dicho que que el saber sentido muy cómodos en las últimas ocasiones que nos aporta un espacio así amplio con con mucha gente con posibilidad de que el público esté de pie si les apetece bailando

Voz 1891 05:23 bueno desde luego eh yo creo que el el te permite buscar en aquellos momentos que ella proximidad no pero a la vez no deja de ser un un espacio donde la gente pues lógicamente se siente cómoda no porque poner de pie con lo cual lo puede bailar pero tengo sobre todos para el concierto que nosotros presentamos yo creo que es el el espacio idóneo

Voz 3 05:45 sábado veintidós de septiembre diez de la noche Teatro de la sequía Sergio Dalma muy bien acompañado por Miguel Ángel Collado músicos me agrada mucho que que la gente que hace tu hoja de ruta promoción al concierto se encargue de nombrar a los músicos creo que es importante saber que hay gente muy buena gente que te acompaña

Voz 1891 06:06 no y además eh no tan solo porque al final la marca es Sergio Dalma pero como son nosotros decimos siempre en Roma yo soy el vocalista de Sergio Dalma ahí un equipo es un equipo enorme de gente a nivel de técnicos no que claro que ponen su granito de arena Ike Ike todos son realmente importantes para para exigir verdad

Voz 3 06:26 bueno un sólo concierto autores varios décadas bastantes así que buena música buenas canciones en la voz de Sergio Dalma muy bien Sergio Dalma muchísimas gracias por estar en Hoy por hoy Córdoba feliz con él

Voz 1891 06:38 a vosotros siempre por el apoyo y el cariño que dispensa Aissami persona era mi trabajo gracias

Voz 2 06:43 buenas tardes buenas tardes