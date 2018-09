Voz 1 00:00 hoy por hoy Córdoba

Voz 3 00:13 uno eh eh

Voz 1 00:32 seis minutos Ramón Medina qué tal buenas tardes

Voz 4 00:35 hola buenas tardes sabe si baja El piano es que cuando el tema

Voz 5 00:43 no es que quería que sonara ahí Serra ese arrebato del pianista que los hay en vivo y en directo eh muy evocador adiós han apelado

Voz 1 00:53 muy contemporáneo es que el piano así sólo es una buena banda sonora me encanta el piano un instrumento estupendo hay que aprender cómodo de complicado como el tuyo con el piano abandonado muy mal pero bueno no te rindas hombre uno pospone las cosas las prueba dice haber pero

Voz 6 01:17 mientras vendrá no pillé una tendinitis

Voz 7 01:20 a a la crianza al piano si queda en segundo plano tenemos invitada está con nosotros a María Dolores Gaitán qué tal bienvenido buenas tardes

Voz 8 01:28 tarde muchas gracias la directora del Festival Internacional

Voz 7 01:31 de piano Guadalquivir Ramón que ya está en marcha

Voz 6 01:34 que ya está en marcha y además este año se abre un abanico tremendo de oriente a occidente madre mía la cantidad de música que hay entre Oriente y Occidente la cantidad de influencias unos han influido en otros no la cantidad de raíz musical no sé yo creo que María Dolores está de acuerdo con eso no sé si es un poco el objetivo de de de este festival este año

Voz 8 01:55 sí absolutamente la bueno la influencia de la parte más oriental más occidental en su sentido literal de la palabra cómo ha influido bueno en la evolución en la acuerdo va que conocemos hoy en día sobre todo esa influencia árabes sefardí qué tan tan presente en nuestra arquitectura hacen hoy nuestra vida pero también ese viaje de vuelta a esa colonización en no que como se reflejaron hoy aquí en Córdoba y como la vivimos hoy en día

Voz 7 02:23 siempre hemos hablado de que Córdoba y la guitarra pues están muy vinculados pero el piano también no

Voz 9 02:28 sí sí efectivamente el flamenco bueno en una parte

Voz 8 02:32 una tradición musical importante en Andalucía en generando en Córdoba también entonces también a través del Festival de Piano bueno pueda intentamos reivindicar que que está también presente que hay muchos seguido ahora tenemos mucha a personas que están muy afines hay muchos melómano bueno eso cada año se ve día a día con con nuestro público no nuestro a través de email a través de pregunta así que vamos a intentar poner piano a la misma altura Sí Se Puede de de la guitarra también yo creo que sí estuvo hacer

Voz 7 03:02 desde ya antes el día diecinueve que soy hasta el día treinta de septiembre tenéis un montón de actividades no sé si podemos ir contando a los oyentes que van a poder hacer en relación con el piano en este festival

Voz 9 03:13 bueno puede que como cada año el festival se estructura en dos parte importante algunas son las concierto oficial hay otro la venta especial siempre intentando a través de la especiales bueno pues dar cabida

Voz 8 03:24 a los jóvenes talento incentivar un poco la placa una plataforma de inserción laboral para los jóvenes pianistas también promete mucho la educación decía ser Master Class al a mi casa que ese año y luego tenemos el el titán no el peso importante que el festival que son esas concierto oficiales en el quince años bueno pues contamos con varias novedades importantes que parten desde el veinte de septiembre hasta el treinta como bien

Voz 6 03:50 a ver esa novedades por ejemplo yo creo que cuando acaba la octava edición ya estáis pensando en la novena

Voz 1 03:58 sí porque me imagino que habrá que

Voz 6 03:59 pactar con muchos artistas no sólo los que imparten talleres sino también los que actúan no los que trabajan no como pensáis porque el hecho de que por ejemplo el patrimonio de la ciudad esté tan presente este año

Voz 7 04:12 había sido o no sé cómo emparentado monumentos con un pianista explica Ramón porque es que hay hay conciertos en Medina Azahara en el Palacio de Viana de la mezquita catedral

Voz 6 04:23 sí sí son los que se va a ser un poco en el patrimonio de esta ciudad

Voz 8 04:26 bueno voy de tras nueve años de cada año muy intentado un poco abril a hacia la música no construir viví historia a través de otra una nueva visión eso poco a poco se ha ido consolidando id fue exactamente el año pasado cuando el festival salió hacia Milán llevan un espectáculo inspirado en uno de los patrimonios de de Córdoba en los patios de Córdoba allí fue acogido de una manera impresionante en un dato más grande después de la escala en el teatro Verdi bueno pues ese esa Córdoba elegantes acordaba de calidad que se transmitió a través de ese patrimonio y me llamó muchísimo la atención entonces fue un detonante para entender que el festival era estaba creando una parte de de Córdoba su patrimonio inspirado en su esencia entonces este año pues la idea fue reivindicar no es revalorizar ese patrimonio de una forma muy original diferente y contribuir también a través de la música bueno pueda crear otra parte de de la Córdoba desconocida que mucho se ha turista que propios ciudadanos no conoce entonces bueno pues tenemos como ha nombrado bien esa espacios pero también tenemos el Real Círculo de la Amistad

Voz 1 05:34 casa particular a la entraña de la propia ciudad casas particulares y si casos particulares que que pensar un poco

Voz 9 05:42 que es hombre tenemos que la azotea estrella de Casarrubios este año y le ponen en la parte de de la Judería no

Voz 1 05:50 para cómo tenemos cuatro patrimonio unos cuatro años

Voz 6 05:54 botella en donde un nuevo paseando allí muy cerquita de la muralla de vez en cuando suele escuchar música en directo en la calle proviene de ahí de la azotea esto

Voz 8 06:03 sí ese bueno el evento estrella del festival que al piano Córdoba que se desarrollan entre mañana hay el viernes veinte veintiuno de septiembre hice la idea un poco una plataforma de inserción laboral para los jóvenes pianistas se hace una selección online este año hemos tenido pianista de todo el mundo un nivelazo y bueno pues cada uno se destina aún algún distrito entorno no inédito desafío insólito no que no está acostumbrada a escuchar una sale de concierto no era a un hábito Lisino sacar el piano en la calle hacer lo más cercano hacerlo más humano no es cierta parte

Voz 10 06:38 hay que eliminar esa parte

Voz 8 06:40 quizá elitista clasista que se tiene a veces la música clásica la música clásica está hoy en día en todo

Voz 9 06:46 todas las aunque indirectamente en un anuncio de televisión en el móvil en danza y bueno puedo hacerlo eso más cercano a la gente la abrimos

Voz 8 06:57 las que no se están acostumbradas escucha ya sea para los pianista nueve bastante llamativo interesante en entornos tan maravilloso

Voz 7 07:05 el cómodo me preguntaba ahora te clínicamente por ejemplo tocar en Medina Azahara en diana incluso en una azotea de un restaurante y técnicamente más complejo para un pianista no suena diferente también no

Voz 8 07:16 la chica Emma compleja si toca en un auditorio donde está pensado que la proyección del sonido este con un adecuada entonces facilita el intérprete bueno puede la presión sobre el sepia no se escucha el retorno de ese sonido no nos es más fácil controlar el volumen sonoro el piano decía el que se ponen el festival intenta siempre además trabajamos con Royal piano que una empresa muy muy muy buena que traen unos piano hay hay hice ofrecen bueno un piano de muchísima calidad así que lo que más sufre acústicamente más técnicamente

Voz 6 07:49 claro porque ahí analizarlos a veces no podría espacio pero bueno yo creo que eso también está superando día a día

Voz 9 07:56 hoy día con la nueva tecnología pues se consigue todo

Voz 6 07:59 ya un grupo de rock duro actuar en una sala pequeñita hay tiene que amoldarse a la situación y eso es lo que le pasa también a los pianistas largas y los clásicos

Voz 7 08:07 bueno yo voy a pensar un poco en el oyente que está ahora a escuchándonos si queremos contado un montón de cosas actividades que hay pero para esto se necesita compra de entradas inscripción es cómo funciona

Voz 9 08:17 mira pues estamos intentando a través de la página web

Voz 8 08:20 se a a todos nuestros nuestro público nuestra oyente no

Voz 9 08:25 pues que que adquieran su entrada hay

Voz 8 08:27 alguno que son con entrada gratuita otros pues son con con entrada muy económica porque son siempre precio accesibles para todos sería otra vez de la página web Guadalquivir pianístico punto RG por ejemplo en piano Córdoba hay una ruta turístico musical que empieza mañana hay desde aquí animamos a apuntarse que son concierto gratuito danza el oyente pueda entrar en la parte en el menú de piano Córdoba y ahí puede ver todas concierto distinto Arabia crear su propia ruta es decir viajar por la ciudad a través de distintos Concierto para piano y eso es gratuito que simplemente tiene casa en la será para que porque son algunas son aforo limitado no para que puedan tener pase para ser su su ruta luego él por ejemplo el el concierto de septiembre que reminiscencia de orientación gente con el pianista estrella que Enrique pagaría pues ahora sería a través de una entrada de por la página de efectiva luego una estrella que al sarín Music el primer concierto n trae nombramiento de Medina Azahara como Patrimonio de la Unesco

Voz 9 09:28 que tenemos el privilegio de de

Voz 8 09:30 a hacer del festival un interpreta este alzar y Music una mezcla bueno ahora o comentaré más detalladamente entre do mundo El Mundo Antiguo el mundo moderno ajá Se también con entrada al Sanidad euro es un poquito más complejo El este concierto porque no se puede acceder al yacimiento directamente no entonces hay que hemos puesto el festival ha contratado bueno pues una bus lanzadera qué se puede saber lo que vayan en coche particular aparcan en el parque tiene la posibilidad de de su viene la rondaban en el autobús hasta arriba no exactamente

Voz 7 10:05 lo cierto ciertos en el yacimiento en el propio yacimiento no en el salón de actos sino

Voz 8 10:09 en el propio yacimiento en el salón basílica las sí que el entorno es magnífico Morró mágico era más que tenemos la oportunidad de revivir música que desde hace siglos se hacia allí entonces y como yo como un artista intérprete en este concierto pero también como organizadora de del festival la verdad que que muy emocionante eh hay muchísimas ganas de de llevar la música

Voz 1 10:31 pero no todo lo que llevas en el festival como tienes tiempo de parar una obra

Voz 8 10:38 pero cuando hay una pasión se saca el tiempo de donde sea y así que bueno luego tenemos también el concierto otro concierto muy interesante que el día veintisiete de septiembre que juega en el entorno del patio de columnas del Palacio de Viana ya quiso nuevas sanidad oriental al aquí sí que es un poco más la música clásica

Voz 9 10:57 con esa contaminación americana no hay oriental

Voz 8 11:02 con tal de la parte árabe no como hemos hecho en Medina sala sino esa parte oriental de Japón

Voz 10 11:09 y eso sí mismo no Exactamente sí aquí bueno pueda unimos

Voz 8 11:16 la flauta clásica con la electrónica con ellas así que es un concierto muy muy original que animó también a todo a que vengan también con entrada con un baile ocho ahora siempre a través de la página web

Voz 7 11:25 ese es el veintisiete en Viana Indiana

Voz 8 11:28 hay culminando así se Ramón en el festival el día treinta de septiembre con nuestro segundo veinte estrella que bueno llevamos ya cuatro años contando con la mezquita catedral de Córdoba e la verdad que un un honor y un lujo poder tener un escenario también tan emblemático otro patrimonio de Córdoba para el festival In bueno este concierto entrada libre y tenemos también ese homenaje al Inca Garcilaso y un Gora con la Orquesta Sinfónica

Voz 9 11:54 ya he tendremos bueno pues obra increíble

Voz 8 11:57 por ya Esplá Lorenzo Bini Chipolini un programa muy muy atractivo así que también animó a todo a que no se lo pierda

Voz 7 12:03 qué bien que bueno esto es como hemos dicho la página web donde pueden recordar todo el programa que ha ido desgranando la directora del festival María Dolores Gaitán es tres W Guadalquivir pianístico punto o RG Ramón iremos contando no obstante en el programa pues casi día a día donde hay evento como ir a hasta el mismo pues si en nuestra agenda no vamos a echar

Voz 6 12:28 vamos a echar en faltan sin duda la actividad que pueda haber diariamente de de este Festival de Piano que lo lo iremos contando claro que sí mucho ánimo mucha energía no

Voz 8 12:37 es una gracias que vaya muy bien gracias agresores

Voz 7 12:39 venga la directora nosotros continuamos ahora es

Voz 1 12:42 aún hay dieciocho enseguida les hablamos de otros asuntos aquí en Hoy por hoy Córdoba