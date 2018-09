Voz 1 00:00 si estará todavía con ese subidón que te da hacer un programa de radio cara al público o con ese bajón que te entra cuando ha terminado de hacer un programa cara al público José María Martín

Voz 1758 00:24 hola compañero buenas tardes cómo ve cómo besa Toni Garrido el subidón estupendamente a preguntarle don baño encima es joven y mejor que nunca que estamos hablando ha sido muy muy emotivo muy cariñoso con la gente que ha pasado por la

Voz 1763 00:39 la la la el salón de actos de la sede de Cultura de la Junta Andalucía me encantado encantaba conversar

Voz 1758 00:44 con Palomo Spain creo que ha sido algo muy fresco lo demuestra que en Córdoba hay una cosa también que no son solo patrimonio antiguo sino patrimonial Doval no

Voz 1995 00:51 claro yo creo que eso ocurre en todas partes sin cuando apenas pisas un poco más profundamente pasas de la superficie ya con mucho más que tiene más que ver con la vida mina para mí hoy el tema de la mezquita ha sido muy representativo decir que un monumento siga dando que hablar siga generando fricciones pasiones debates encendidos que se hizo hace dos mil años que debería haber ya desaparecido pero no sabemos muy bien porqué ha conseguido llegar hasta nuestros días que eso siga siendo un tema de conversación nacional porque de Córdoba parte a todo el resto del país me parece que que esta ciudad está viva y que la gente qué siente compasión lo que lo que es suyo equivocada o acertadamente pero eso está muy bien Iggy demuestra que esta ciudad está viva y que hay mucho que hacer y Palomo Spain está en otro extremo pero también representa bueno pues la la innovación y las ganas de hacer que hay en esto

Voz 1758 01:37 qué buen tándem el de los diablos sin decir nada digo el el tándem que hacer con condón calen en el en el programa ese estupendo porque el pues en algunos momentos le quita la importancia de las cosas que podéis tratar no he como sino también para vosotros el contacto con la gente en la radio en la calle de hecho no hemos salido a a la propia calle capitulares fuera para que y no sólo estuviera en las salas sino aquí también en la propia calle

Voz 1995 01:58 pues sí claro Tomillo ya conocemos desde el mucho tiempo que es lo bueno que tiene conocerse lo malo que tiene conocerse que estar con el público siempre te permite además tener otro tipo de relaciones El estudios como ustedes saben una cosa cerrada con diseño que de seguir adelante en una luz roja que se enciende y entonces es cuando tiene escalar estas oportunidades los te permiten ser mucho más abierto oí que la vida te siempre ver la reacción de la gente cuando tú dices algo comenta salvo ver las caras de interés o desinterés que también se produce ver cómo cómo se reacciona cuando propones algo no ver como el público se integra o no es una forma fantástica leer si lo que estamos haciendo va por buen camino o por mal camino

Voz 1 02:42 además era además a ti te va un poco el teatrillo eh que que visto ahí antes de empezar el programa hablando con el público metiéndote lo en el bolsillo creando con él un clima de mucha complicidad pero luego gesticulando mucho con mucho guiño a al público muy consciente de que te están escuchando pero hoy también te están bien claro yo creo que

Voz 1995 03:02 qué menos no alguien que me parece una locura que alguien venga de su casa aquí sea ver un programa de radio como chupar un cuadros a no está hecho para esos no hay nada que que sería interesante que esté hecho para verse no entonces es verdad que somos más conscientes del público que dices diciendo tan afortunado con el trabajo que hacemos tener el privilegio todos los días de ocupar un altavoz tan espectacular que que tiene la Cadena SER tomarlo prestado durante el rato tan afortunado que a la gente que nos escucha que nos aguanta que no soporta pero no es darle las gracias en tratar de hacer algo bueno para ellos siempre me parece que es lo mínimo mínimo mínimo que uno puede hacer si quiere vestirse por los pies lo min

Voz 1758 03:43 la Cadena SER siempre decimos que nos interesa contar la vida de la gente tú llevas contando historias en decenas de formatos no sólo el radiofónico el televisivo y otro y otro retos profesionales que te que es cierto que nunca bien pero yo no he dicho bien quiero decir alguna señal pero es cierto que que la radio tiene una magia especial no hay ingresado también los oyentes

Voz 1763 04:05 ahora ahora e incorporándose esta temporada también a a la programación de la cadena SER que les puedes contar de lo que va a ocurrir

Voz 1758 04:12 en este año de de radio en en Hoy por hoy

Voz 1995 04:14 pues la gran fortuna que tenemos es que no tenemos ni idea de lo que vamos a hacer mañana mañana será un nuevo día que tener un relato distinto y que contendrá una serie de informaciones y personajes que están completamente distintos la total y absoluta certeza de que el próximo lunes afortunadamente va a ser otro día distinto y que eso es lo mejor que podemos ofrecer un programa vivo una programación absolutamente vida que recoge en cada momento los ingleses tienen anglo parlantes tiene una expresión que es el mundo no existe una traducción literal para capturar bien por dónde sopla el aire y tratar de de devolverlo amplificado y tratar de de que la gente sería muy representada lo que hacemos la radio es la vida un poco más allá de de de la vida es lo que podemos hacer la sorpresa para mí es constante yo me levanto por la mañana también con la misma idea de sorprenderme de del que somos lo que somos capaces de hacer que lo único que puedo garantizar es que no tengo ni la más remota idea de lo que vamos a hacer mañana

Voz 1 05:11 oye que te llevas de Córdoba Toni

Voz 1995 05:13 pues mira el salmorejo no va ser porque no ha habido capaz de los arrestos suficientes ya me llevo un recuerdo fantástico de una ciudad a la que vaya a volver yo te digo la semana que viene pero pero muy muy en breve muy muy clara de que aquí tenéis mucho mucho futuro sí que a veces en las instituciones nos quieren vender más pasado que futuro tiene una cultura no no mire Akil pensamiento bueno está por hacerse es verdad que algunos de los grandes pensadores han nacido en esta ciudad de la historia bueno pues el más importante está por nacer el nuevo en el tipo que va a construir bueno todavía no se ha hecho una idea de que esta ciudad está muy muy muy vivo

Voz 1758 05:52 se llevó también un pastel cordobés ha quemando Manolete así al equipo pero bueno yo yo ya en el AVE de vuelta lo puedo decir disfrutando hasta que deis allí ya que la comida la cena de todo porque eso tiene empaque tienen cuando se oculta oye Garrido muchísimas gracias a que iba a ser no de los invitados que han pasado por el programa si es que tenía curiosidad porque claro habéis hablado de

Voz 1 06:16 qué habéis tocado un poco lo lo lo habitual pero de forma distinta no caminar lo personalmente lo que más me ha gustado es hablado de la filosofía de Córdoba mismo pero con un filósofo pues como muy moderno muy didáctico de Córdoba ciudad de acogida pero con un inmigrante dio de la actualidad con Federico Mayor Zaragoza y con la alcaldesa de modernidad con Palomo Spain de gastronomía hasta de música o Manolo Martínez con qué momento te quedas del programa

Voz 1995 06:42 con Sunny pero parece que además de una propuesta vuestra cuando hablamos hace algunas semanas y con quién podemos hablar ahora te con con Xavi me parece que es usted un hombre que recorre el continente entero supera una valla que se tira al mar para ir a la universidad piénsalo decir todo lo que ha vivido ese hombre para apuntarse la Universidad para ahora está en Sevilla e estudiando es Héctor Díez y tú luego todos más fenomenal hecho todo eso para estudiar en fin sostener valores demostró tontería la verdad que sí

Voz 1758 07:17 es un momento muy muy especial del programa que tenga gracias gracias a que siempre hay gente yo sigo aquí cabal el Pro y La Ventana ellos tenemos una coña que hay que soltar sabes a jugadores del tema

Voz 1995 07:30 madre mental gracias a todos y gracias a todo el equipo que tengo un equipo estupendo en Radio Córdoba gracias Diego una muchísimas gracias un abrazo también de viaje

Voz 1758 07:38 María José Manuel te dejo por ahí ahora subimos porque creo que vais hablar de otros asuntos entre otros asuntos gracias José María Martín porque ahora si viene para acá en fin ya ven

Voz 1 07:46 programa especial también pues otra forma también especial