Actividades paralelas del Congreso del Bienestar: Proyecto Smart Healty Citizen en Córdoba: cambiamos pasos por becas

Voz 0277

00:42

hola muy buenos días hasta aquí nada bueno por su puesto no tiene ninguna duda porque aquí están acercándose personas de todas partes de los colegios en la farmacia del Ayuntamiento bueno bueno y no está gente que pasa aquí sorprendiendo y Ximo les que les gays aquí herramientas tenemos para con quince millones de pasos que son muchos pasos si se les explica perfectamente el paso que tienen que dar descargarse su aplicación es se les sube su foto a las redes sociales se les explica se les dan podómetros gratuito para eh aunque se descargue la aplicación pueden utilizar su podómetros y luego el domingo a hacer la foto de los pasos para que conteste subirlo a la página web Farmer punto es sea lo serán lo frecuentan los pasos que hagamos aquí al al domingo efectivamente y la gente está muy motivada el objetivo es hacer quince millones de pasos para hacer la ciudad más saludable y esto él está formado o formas parte digámoslo así de el programa Smart él sí sí dicen bueno que nos lo patrocina Farmer es no lo impulsa además nos avala la Universidad de Córdoba Córdoba mundo salud no tiene sonido