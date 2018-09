Voz 1125 00:00 buenas tardes Stefan Zweig escribió un libro maravilloso seguro que muchos de ustedes conocen titulado El mundo de ayer esas memorias de el gran escritor judío vienés seguramente pueden ser el equivalente al himno de la alegría de Beethoven desde Phil Un canto inagotable a la sabiduría de Europa el libro además de un canto de amor es también una advertencia sobre la fragilidad de las fortalezas y éxitos de Europa Spies como saben se suicidó en Brasil en el año mil novecientos cuarenta y dos cuando pensaba que ya no había esperanza que el desastre de Europa era irrefrenable con la victoria de Hitler escribió por Mi vida han galopada todos los corcel esa amarillentos del Apocalipsis la revolución y el hambre la inflación y el terror las epidemias la inmigración he visto nacer y expandirse ante mis propios ojos las grandes ideologías de masas el fascismo en Italia el nacional socialismo en Alemania el chavismo en Rusia y sobretodo la peor de todas las pestes el nacionalismo que envenena la flor de nuestra cultura europea

Voz 3 01:42 Europa no náufrago sino que todo lo que

Voz 1125 01:45 después de la guerra alcanzaría su mejor versión la Unión Europea nació precisamente contra esos nacionalismos no solamente para compartir el carbón que también sino que

Voz 2 01:58 sí

Voz 1125 01:58 para que esa riqueza que había sido hasta entonces objeto de guerras de constantes enfrentamientos se convirtiera en un vínculo de prosperidad y esa conquista de Europa lo ha sido en buena medida también para toda la humanidad no es extraño no deja de ser emocionante cuando vimos el discursos de Barack Obama o del Papa Fran

Voz 1926 02:19 cisco enviar mensajes

Voz 1125 02:22 mundos al mundo en el que apela a la referencia que son los valores europeos Enrico Letta el que fuera primer ministro italiano hace unos pocos años trece catorce autor de un libro muy interesante hacer Europa y no la guerra

Voz 3 02:44 escribir cuando nos encontramos lejos de

Voz 1125 02:46 para por ejemplo en Corea en Perú Suráfrica caemos en la cuenta de hasta qué punto los europeos nos parecemos relativamente entre nosotros vistos desde lejos es cuando comprendemos cuánto nos parecemos los europeos comprendemos que los europeos existen es verdad los europeos existimos y sin embargo qué difícil ha sido ese proceso de unión

Voz 3 03:13 en otro estupendo libro Enmanuel todo la invención de Europa

Voz 1125 03:18 dice que le sorprende enfatizar la idea de que sorprendente ha sido lo lento y trabajoso dos adjetivo muy bien puestos por su parte los lento y trabajoso que ha sido la construcción de la civilización europea unida dar permíteme referirme a otro escritor interesante a otro judío huido de la Alemania del nacionalsocialismo emigrado a Inglaterra luego eh exiliado a la isla alemana otro de los grandes intelectuales europeos del siglo XX Norbert Elias que en el proceso de civilización ya saben obligó lo que ha sido ha recuperado por su influencia sobre Steven Pinker y sus ángeles Los Ángeles que llevamos dentro ese canto al optimismo no el optimismo del progreso Norbert Elias mención

Voz 1926 04:10 en ese libro que en el siglo XV

Voz 1125 04:12 en la edad media Europa en Europa había cinco mil unidades políticas independientes

Voz 0763 04:19 mientras que Europa ciudad baronías etcétera no

Voz 1125 04:23 cinco mil unidades políticas hacia el siglo XVII había quinientas en la época napoleónica había docientas en ese momento en los años cincuenta después de ese tiempo catastrófico en el que Stefan Zweig había llegado a creer que el desastre era inevitable ya sólo eran esta hoy la Unión Europea la conforman algo menos de treinta los europeos nos hemos ido cohesionado pero en efecto como decía Manuel todo en un proceso lento y trabajoso porque en definitiva nuestras pasiones religiosas económicas están escritas inscritas en el espacio en un espacio pequeño por el que inevitablemente han transcurrido una gran cantidad de tragedias Lloyd en esta sesión

Voz 1926 05:05 con con Alfredo Pérez Rubalcaba y con Manuel Valls que se incorporará

Voz 1125 05:09 eh tan pronto como como llegue les invitamos a reflexionar sobre todo esto sobre qué nos está pasando para que se éxito esté frente a la amenaza de algunos errores del pasado que podrían volver a repetirse es verdad que Alfredo que no hay mundos perfectos esté fans vais precisamente ir realizaba el imperio austrohúngaro el pensar

Voz 1926 05:37 la que había sido el mundo perfecto es verdad que era un mundo que había dado a Kafka a Billy Wilder

Voz 0763 05:43 Sigmund Freud ya él mismo Joseph Roth no como siempre

Voz 1926 05:48 dado la Europa League a Córdoba perdón de las Tres Culturas

Voz 1125 05:52 yo me hago una pregunta es posible que en el futuro recordemos la Unión Europea idealizada mente como un proyecto maravilloso que inexplicablemente se fue a pique

Voz 0763 06:09 a ver yo te diría que no pero sí hace diez años

Voz 3 06:19 me preguntas es posible que Gran Bretaña se vaya de la Unión Europea te hubiera dicho con la misma rotundidad que no

Voz 0763 06:31 por tanto Riesgos existe

Voz 3 06:34 casi todo puede pasar y luego seguro que vamos a hablar de de cosas que pueden pasar en un congreso que por cierto yo quería que se llamaba del bienestar y a mí me han traído hablar del malestar no sé muy bien porque la primera vez que me invita a la Cadena Ser me invita que hablar del malestar pero bueno efectivamente Europa pasa un momento muy difícil salden Si me haces la pregunta es porque es pertinente muy difícil tiene varias fracturas veamos tiene una fractura Norte Sur que es el producto o en su producto de la crisis económica no nos dividió entre los acreedores y los deudores esa fractura existe pero la fractura este oeste que tiene que ver con la inmigración con los refugiados que existe tiene enemigos exteriores que antes no había au sí lo sabía no eran tan fuertes no existía Trump no existía Putin que que son adversarios de la Unión Europea pero lo peor fíjate Teo lo peor es que tiene enemigos interiores muy fuertes que están dentro hay hay países hay hay partidos partidos que representan fuerzas políticas importantes en sus parlamentos hay gobiernos que objetivamente no Manuel

Voz 2 07:52 no lo que quieras

Voz 3 07:56 era estaba empezando a ponerlo todo muy mal te han colocado topo lógicamente izquierda lo cual es un desastre me me preguntó Teodoro que que cómo lo veía ahí esto de Europa y empezó a decir que mal me dijo pero tú crees que se puede acabar rompiendo este proyecto maravilloso y yo le he dicho hace diez años mito y hubiéramos dicho que Gran Bretaña si va de la Unión Europea por tanto riesgo existe ahora está denunciando los riesgos si voy a acabando rápidamente porque no quiero que esto sea una cosa además de desorden pavorosa no es es en resumen enemigos internos muy fuertes hay hay países hay gobiernos enteros que objetivamente no es que no estén porque avance porque Europa es que están porque retroceda con con políticas xenófobas con con políticas que van en contra incluso de la democracia liberal tal como la conocemos son son países que cuestionan los avances en la Unión Europea la solidaridad que cuestionan en la la la cesión de soberanía y además les voy a decir una cosa si lo miramos bien tiene una lógica porque hicimos una ampliación seguro que había que hacerla seguro y además en aquel momento Alemania en lo necesitaba los ese de España fue la primera que se apuntó y además me parece correcto pero es que es verdad que hemos metido que en la Unión Europea países que tiene una historia a la cual no pueden sustraerse Hungría ha estado mucho tiempo mucho tiempo sin soberanía mucho y de repente la recupera y mira por donde entran un club donde lo que le pedimos es que la vuelva a ceder importante hay una reticencia más allá de sus posiciones políticas casi histórica esa cesión de soberanía que hace que ahora estén como están en resumen va a ser muy difícil avanzar muy difícil vamos a intentar no retroceder pero si queremos avanzar tendremos que construir una Europa a varias velocidades círculos concepto picos como queramos el el tratado no lo vamos a poder modificar pero si queremos seguir avanzando yo soy de los que creo que hay que avanzar no tenemos más remedio que admitir que no todos vamos a poder avanzar al mismo tiempo porque hay países que sencillamente no lo van a hacer ir zonales que no lo hagamos ninguno porque ellas no quieren es eso no es sensato no es razonable y entonces sí si lo hiciéramos nada el riesgo que tú apuntaba sería cierto alguna mala noticia más eh

Voz 1926 10:25 bueno vamos a hablar evidentemente si hablamos de amenazas sobre Europa algún hayan sido formuladas por por Alfredo en su intervención el nacionalismo populismo hablamos de la crisis de la socialdemocracia en definitiva a la Unión Europea se construyó sobre todo los dos grandes ideologías la democracia cristiana y la socialdemocracia pero evidentemente la que más ha definido el modelo de Estado del bienestar ha sido la socialdemocracia pero sobre todo de Europa se construyó decíamos contra el nacionalismo hemos visto o no vemos nacionalismo en Hungría en Polonia en Chequia Eslovaquia lo vemos en coaliciones en Bélgica en Holanda en Letonia en Finlandia dominan en Austria cinco lander alemanes vemos nacionalismo la sombra ese caballo del Apocalipsis que decía Stefan en ese país en el mundo de ayer que citábamos al principio vamos nacionalismo

Voz 4 11:14 por doquier por toda Europa primero perdonad mi retraso pero el se paseaba por los paisajes bonitos entre Madrid y Córdoba dicho quiero decir Mimi

Voz 5 11:31 eh orgullo de estar con vosotros y con Alfredo para continuar nuestros debates no sobre sobre Europa bueno es que es que la Unión Europea o la Comunidad Europea es un milagro en la Historia de setenta años de paz entre Alemania y Francia la integración de los países del sur como España después de una forma diferente lo acabas de decirlo

Voz 4 11:58 países del ex bloque soviético pero toro eso es muy frágil

Voz 5 12:04 son naciones que se han hecho la guerra o que han recuperado ahora soberanía que tiene su propio orgullo combatimos todos a Orban

Voz 4 12:17 por supuesto

Voz 5 12:21 no sólo porque tiene una política respecto a los refugiados que no es la nuestra eso de una cierta forme su soberanía

Voz 4 12:30 pero por qué no respeta el Estado de Derecho y lo acaba de decir creo el Parlamento Europeo de forma muy fuerte

Voz 5 12:39 pero es un país efectivamente como otros que vivieron bajo el dominio soviético durante años qué piensa en recuperar esa soberanía en el marco de la Unión Europea pero todo eso es muy frágil somos una federación una unión de estados naciones y además estamos viviendo yo creo dos crisis tres primero la consecuencia de la crisis económica del dos mil ocho

Voz 4 13:11 no hablo de eso en España lo sabéis mejor que que todos las consecuencias para las clases

Voz 5 13:16 medias

Voz 4 13:18 las clases trabajadoras yeso

Voz 5 13:23 ha creado las condiciones de una crisis muy importante muy potente

Voz 4 13:29 en todas las sociedades también en Estados Unidos

Voz 5 13:31 por supuesto entre los pueblos los ciudadanos y las élites no hablo sólo de los políticos vivimos a esas consecuencias y eso explica mucho del populismo de

Voz 4 13:41 en todas sus formas también en Cataluña en España en Francia por todas partes segundo los pueblos iros dirigentes de los están los no sabemos me meto definir el futuro y al no decidir el futuro porque es difícil no

Voz 5 14:03 hoy hemos salido de alta de de un mundo donde había los buenos los malos el western

Voz 4 14:08 este es el capitalismo el comunismo medio la daría socialdemócrata Perón lo definir el futuro y el discurso populista o demagógico me gustan a decirlo así finalmente pues permite dos reacciones mirar hacia atrás y finalmente antes era mejor inconexo van avanzando antes era mejor con las fronteras eh

Voz 5 14:39 cuando no había emigración cuando aquí no había refugiados siempre ha habido y Migraciones Refugiados

Voz 4 14:45 pero este discurso funciona y el otro es tenemos que replantearnos sobre nuestras raíces nuestra identidad cultural nuestra cultura de siempre

Voz 5 14:58 que la globalización Europa

Voz 6 15:01 la Bruxelas e Roma Madrid

Voz 4 15:06 no es están quitando claro como los populistas tener un discurso que facilitan la creación de unas comunidades eso pasa en todos los países en crisis económica crisis identidad crisis política y eso pasa en el espacio más democrático que existe que es Europa que son espacios de civilización es una alianza increíble

Voz 5 15:32 eh de la libertad de la democracia con el mercado con la economía de mercado con el Estado social con

Voz 6 15:40 al respecto de la sociedad civil eh

Voz 4 15:45 la convivencia

Voz 5 15:47 espacio que hoy

Voz 4 15:50 está atacado de todas partes en el mundo guerra comercial con Estados Unidos por por supuesto pero en esta crisis hay la crítica y la crisis lo decía Alfredo ya creó cuando llegada hay la crisis no sólo de la Unión Europea pero no son de lo que nosotros somos es decir

Voz 5 16:13 un ataque muy violento respecto a la libertad la democracia creo que es eso el comprar no digo dispara para el debate no digo que el debate izquierda derecha progresistas conservadores Janusz

Voz 4 16:26 por supuesto existe

Voz 5 16:28 pero creo que estamos en un debate aún más importante

Voz 4 16:32 que es el de la libertad

Voz 5 16:35 la defensa de la libertad de la democracia del Estado de Derecho de la separación de los poderes miráis el populismo

Voz 4 16:43 siempre en nombre del pueblo siempre trata de atacar a este Estado de derecho a la democracia

Voz 5 16:52 es representativa a la separación de poderes

Voz 4 16:56 es verdad en Italia es verdad en Hungría no es cierta manera también se ve en Cataluña por ejemplo con el nacionalismo pues si el nacionalismos Guerra la frase dimite on no hay memoria por eso las referencias Tiffany's rayos muy importante aunque nunca se repite exactamente la la historia y la defensa del amor de la democracia liberal es imprescindible creo que es el el combate que tenemos por delante

Voz 1926 17:28 aceptado que que todas estas amenazas son reales si son además eh profundamente inquietantes seriamente inquietantes a modificarlo no sólo van precisamente Orban asombrosamente elogiado y apoyado por el presidente del Partido Popular estos últimos días lo decía hace veintisiete años creímos que Europa era nuestro futuro

Voz 3 17:55 yo y pensamos que nosotros lo que representa

Voz 1926 17:57 vamos es el futuro de Europa es una figura entorno a la cual se están produciendo están polarizando algunos discursos pero sobre todo es interesante como estimó

Voz 1125 18:07 es el hombre del proyecto

Voz 1926 18:12 los verdadero no de la manipulación de la verdad que acompañó a otra para llegar a la Casa Blanca como Banon elegido a Orban como figura de ese figura clave dentro de ese movimiento lo que le ha llamado precisamente el movimiento una especie de internacional populista con sede en Bruselas también está construyendo una universidad como sabéis Italia en un centro universitario Steve vana trata de aglutinar todas esas fuerzas nacionalistas y populistas entorno a una cierta digamos a un cierto punto de referencia no Bill cuál cuál es la defensa que puede plantear la Unión Europea lo que estamos viendo es que la Unión Europea está desarmada que que la complejidad de sus mecanismos de funcionamiento e van a hacerle practicamente imposible defenderse de esto que posible respuesta puede ofrecer

Voz 3 19:03 eh que Banon de másteres en Italia sobre populismo me aterra los los masters es una polémica muy nuestra eh

Voz 4 19:18 veamos

Voz 3 19:20 bueno comparto plenamente el análisis de Manuel y yo yo creo que la conclusión por ser más directo y en parte responde a tu pregunta es la siguiente hoy en Europa la línea divisoria es entre los eurofans todos los proeuropeos dentro de los preocupé pero europeos están democristianos liberales socialdemócratas verdes todos lo tenemos claro ese problema luego hablaremos un rato de Cataluña o no lo vamos a resolver por tanto lo primero que quiero decir es verdad que por ejemplo mi familia la socialdemocracia que tienen muchos problemas y muchas cosas que aclarar muchas muchas digamos muchos perfiles para definir no puede olvidar que que hay una cosa casi pre política que tu decías porque lo que está en juego es el mismo corazón de Europa como la conocíamos empezando por la democracia representativa es que hay unos señores que se están saltando la separación de poderes y que además están poniendo en riesgo un un algo que Europa tiene que su propia imagen es que hemos ido por el mundo presumiendo con razón de ser la región del mundo donde mejor se respetaban los derechos humanos donde más clara la separación de poderes una región que se construirá sobre la solidaridad todo esto está cuestionando Se por unos señores que desde gobiernos incluso están poniéndolo es duda por tanto

Voz 1926 20:40 eh

Voz 3 20:40 esta es la línea hiciéramos unas elecciones dentro de nada Hinault podemos olvidarlo aquí hay una fractura que es entre los que defiende un tipo de Europa y los que defienden otro que supone retroceder sobre lo que tenemos Hinault podemos llevarnos a engaño y esto se puede reproducirse reproduce nuestro país primera cuestión fundamental segunda yo creo que hay que hacer algo entre otras cosas ser más enérgico en la defensa de nuestras posiciones que no lo somos verás el otro día en el Parlamento Europeo llegó el presidente de la antigua república yugoslava de Macedonia creo que se llama así no por nombres de los ese reseñaba macedonia en el norte porque han hecho el referéndum da igual lo hizo un discurso en el Parlamento Europeo Ikea alguien muy querido muy de Manuel y mio que es Elena Valenciano me llamó y me dijo menudo discute ha hecho el presidente de Macedonia sobre Europa todos los parlamentarios europeos aplaudiendo y tal yo me levanté y yo le dije mira Elena sabes que pasa es que de Europa hablan mejor los que están fuera que los que estamos dentro

Voz 0763 21:39 y esto los pasa un poco

Voz 3 21:42 eh al al día siguiente del debate en el Parlamento Europeo sobre Orban y Hungría al día siguiente a los pocos días fue un debate muy duro donde por cierto el Parlamento Europeo le plantó cara por primera vez claramente ganó abrumadoramente es verdad que el Partido Popular tuvo sus divisiones entre otros los nuestros que no se enteran de nada pero dicho esto Dicho esto el grueso del Partido Popular votó con los socialdemócratas los liberales contra Orban y lo que significa a la semana

Voz 1926 22:09 es una manifestación gigantesca el Hungría

Voz 0763 22:12 día de gente que salió justamente contra Orban la decir nosotros estamos con ellos dónde voy estos discursos ese combate firmemente con claridad o fiel

Voz 3 22:24 esta mente

Voz 0763 22:26 tenemos problemas y eso lo

Voz 3 22:28 con lo podemos comentar en relación con nuestro país porque no vamos a salir de aquí sin hablar de nuestro país y una tercera cosa

Voz 1926 22:34 eh

Voz 3 22:35 y una tercera cosa que no podemos olvidar veréis nos puede gustar más o menos lo que dice Nos puede gustar más o menos a mí no me gusta nada y además la historia demuestra que es criminal nunca mejor dicho pero el discurso suena viene está armado es un discurso a ti te puede gustar lo que dicen los independentistas en Cataluña más o menos a mí no me gusta nada

Voz 0763 22:56 pero hay que reconocer que el discurso suena tiene tiene es un discurso político tiene una ética tiene una ética

Voz 3 23:04 tiene una estética todas ellas sean criticables pero lo tiene hiló que nos tenemos que plantear es si frente esos discursos populistas xenófobos tenemos un discurso articulado con la suficiente épica ética este porque hay fortaleza para desarrollarlo esto lo que a veces uno echa de menos en Europa las ganas sí todos los países de Europa si todos los parlamentarios si combatieron vamos a Orbán como el otro día sale combatió en el Parlamento Europeo seguramente las cosas empezarán a cambiar Isasi explicamos a los ciudadanos europeos lo que nos estamos jugando de aquí a pocos meses y lo hacemos con un poquitito de fuerza pues pues sería mejor es verdad que los gobiernos están como están y al final Europa depende de lo que pase en Baviera que esa es otra cosa no este este es es verdad que tenemos una debilidad pero yo les pediría a los gobiernos sobre todo ahora que no estamos en ellos es cuando uno puede pedir cosas Gobierno que le echen un poquitín de vida sabes de coraje aquí allí y acullá porque su discurso eh entra entra como mantequilla en cuchillo o con cuchillo en manteca

Voz 5 24:08 qué decir más primero es verdad mira que soy optimista yo la historia puede ser tragedia no tenemos que olvidarlo y sobretodo que antes lo todos las ideologías que han llevado a las tragedias nacieron en Europa Europa la Unión Europea nació de esas tragedias para que no se repiten yo y no sólo allí el populismo pero hay racismo

Voz 4 24:37 a enganchase del Islam

Voz 5 24:39 Elián el al emitir Mo no para de subir en Francia en Alemania en Bélgica

Voz 4 24:46 hay una crítica feroz teórica de la democracia liberal pero todos los que rodean por eso es un personaje digamos interesante Comillas Orbán son intelectuales son jóvenes ministros asesores que han trabajado que han estudiado en Harvard en Estados Unidos

Voz 6 25:08 Salvini un poco más brutal

Voz 4 25:11 pero ganando votos

Voz 5 25:14 yo comparto con Alfredo lecho lo voy a traducir de manera que tenemos que hacer política

Voz 4 25:21 pero en el buen sentido de la palabra es el problema número uno en nuestras sociedades o para Europa pasaron muchas horas en los debates públicos en Francia

Voz 6 25:35 sobre el eh

Voz 4 25:38 el falso guardaespaldas de Macron o a escribí sobre los másteres me parece muy interesante y muy relevante pero yo creo que es engañar a los pueblos y los políticos los intelectuales las élites la prensa tienen una responsabilidad o Stefan Zweig pues extradición empezado así o no serlo ni hablan sólo de hecho será un desastre la fractura es esa libertad o no Liberta Europa o populismo eso nos obligan a un esfuerzo estaba el otro día diez debatiendo un periodista americano que se definía como antieuropeo pro Brexit decía que el discurso que es el que tamudazo proponiendo hoy aquí es retórico es siempre el mismo es el que pierde yo no creo pero por eso tenemos que

Voz 5 26:51 el gran debates entre Europa y los que quieren destruir Europa ya sus valores

Voz 4 26:57 pues eso impone que las fuerzas políticas sean capaces de cambiar lo que pasó el otro día en el Parlamento europeo que es un símbolo la mitad del Partido Popular Europeo votó en favor de la moción presentada por Los Verdes con toros

Voz 5 27:18 socialistas y los liberales y los psicológico

Voz 4 27:22 pura Si vienes de la democracia cristiana o de la socialdemocracia lo tienes que tener muy claro lo tenemos claro

Voz 5 27:33 sabemos que la izquierda europea ESA tienen que cambiar mucho por supuesto para recuperar

Voz 4 27:39 eh

Voz 5 27:40 ya sabemos lo que pasa en Francia lo que está pasando

Voz 4 27:43 en Alemania o lo que pasó en Italia lo que pasó en España aquí la izquierda de Gobierno como la derecha alrededor de Merkel tienen un debate imprescindible sobre todo la derecha la derecha europea se pensó durante estos últimos años que los socialistas o la Izquierda iban a ser las grandes víctimas de la subida del pop

Voz 5 28:11 turismo

Voz 4 28:14 yo me acuerdo de discusiones con Merkel para decirle con el primer ministro cuidado las políticas de austeridad pueden llevar al hotel

Voz 1125 28:22 no

Voz 4 28:23 lo entendía estaba muy ayudaron más por Sigmar Gabriel el vicecanciller alemán Martín Schulz el presidente del Parlamento Europeo lo entendía pero ahora los populistas vano por la derecha nosotros tenemos nuestros populistas ahora ellos tienen lo suyo

Voz 5 28:43 o lo miramos cada uno pensando que eso va a destruir también

Voz 4 28:47 echa final

Voz 5 28:48 ante eso puede provocar una crisis tremenda en Alemania

Voz 4 28:52 el quince de octubre cuando hacer su pasará bajo de los cuarenta por ciento de superará a lo mejor o lo peor el espere o pensamos que los valores europeos son más importantes y aquí nos tenemos que todo cuando parte de la derecha francesa

Voz 5 29:13 la derecha española

Voz 4 29:16 bueno o no lo castigan como lo han hecho mucho

Voz 5 29:20 dos de los eurodiputados

Voz 4 29:22 no es sólo un error táctico es un error político inmoral respecto a lo que es Europa pero tenemos que hacer política yo con

Voz 5 29:33 harto que firmas lo que acaba de decir

Voz 4 29:37 lo decía el relato de los populistas existe cuál es el relato de los otros hablamos siempre tenemos que hacer un nuevo Airbus europeo

Voz 5 29:48 no

Voz 4 29:50 tenemos que alabar integrar más la zona euro

Voz 5 29:53 esto

Voz 4 29:55 hablamos de Erasmus eso es verdad pero cuando hablamos de valores de Europa de políticas sociales de lucha contra la pobre

Voz 5 30:04 Deza de de hacer que Europa invierte es el gran debate que tenemos con los alemanes quién vierten ellos en Alemania y en Europa ha empezado la Comisión Juncker pero estamos muy lejos de que se tiene que hacer

Voz 4 30:17 se en cuatro ámbitos cinco las nuevas tecnologías por supuesto es que hay una pelea y la palabra floja respecto a los gafas la ecología la atención enérgica la educación cuando todos los grandes países hoy vierten para el futuro la pobreza porque las clases medias hoy son pobres muchos países ya África porque es el continente esos son los cinco retos hay muchos por supuesto y aquí hay ciertos pueblos y que esa batalla política de valores de proposiciones la llevan

Voz 3 30:59 creo que podemos compartir mayoría

Voz 4 31:01 las condiciones de salir condición de salir de las trincheras políticas tradicional no será fácil pero aquí se verá cuáles son los hombres de o los que tienen una cierta visión de Europa los jugamos por supuesto en cada país es lo que

Voz 1926 31:15 procede hacer Macún no es fácil

Voz 4 31:19 pero si él si Merkel si la izquierda y la derecha centro izquierda centro derecha en Italia se aquí los que piensan lo mismo sobre Europa porque han gobernado porque son sus valores a lo de España no piensan que eso es lo más importante pues en España como en Francia los populistas de que tienen por supuesto matices diferentes

Voz 0763 31:49 ganar no sólo no es fácil sino que difícil de que el propio

Voz 1926 31:54 curso funcione no hay más que ver que la popularidad Macron ha caído al treinta y poco por ciento son indicador inquietante porque demuestra que el discurso un discurso tan potente como el suyo no acaba de funcionar aquí tenemos seguir cronómetro que nos marcan Marcano corto que va a ser este debate Nos gustaría tratar muchos aspectos entre otros con la oportunidad excepcional detener a dos ministros del Interior de dos de los grandes países europeos la cuestión de la inmigración

Voz 1125 32:19 en eh me parece que que sería

Voz 1926 32:21 pertinente abordarla no pero ha visitado dos cosas

Voz 4 32:24 qué

Voz 1926 32:25 que creo que son prioritarias Alfredo decía que lo que hay ahora tú hablabas ahora de romper los ejes ideológicos tradicionales son

Voz 0763 32:32 europeístas y antieuropeos que es que este es el el ex

Voz 1926 32:37 desde el cual debemos de abordar la la reflexión dejó para para el es la siguiente intervención el problema de la izquierda una izquierda que está dejando de de que está perdiendo discurso que en algunos casos hemos visto esta semana coquetear con

Voz 0763 32:52 el decreto dignidad de Salvini a mezclar anti fascismo e ir eh

Voz 1926 33:01 de la izquierda para una cosa una cosa cordobesa para convertirlo en en en antieuropeísmo efectivamente con Julio Anguita Monereo etc

Voz 3 33:09 pero hay para que precisara sabes pero

Voz 1926 33:14 pero Alfredo también decía que sería bueno hablar del caso de Cataluña porque ahí un aspecto interesante que es nacionalismos que presumen de ser europeístas lo cual resulta aparentemente una contradicción en los términos

Voz 3 33:29 bueno es es es inteligente por su parte porque ellos saben perfectamente que la mayoría de los catalanes

Voz 0763 33:35 nunca aceptarían nunca

Voz 3 33:38 estaría menos favorables a la independencia si eso les llevara salir de Europa este de las encuestas no cuantos eh sí sí si Catalunya independencia y se va de Europa cuánta gente apoyaría el independentismo quince quince puntos menos y por tanto no tiene más remedio que construir un discurso europeo aparte de que está muy hacer muy muy lleno en muy muy muy muy digamos eh eh en Cataluña está muy bien instalado ese discurso europeísta no pero pero fíjate el eh es verdad que el origen del nacionalismo catalán no es la cría

Voz 0763 34:08 es no es el mismo que el de Hungría

Voz 3 34:12 pero es hay elementos en el nacionalismo catalán sobretodo de su espectacular subida que tienen que ver con la crisis se seguro que Manuel lo sabe porque es catalán pero el el independentismo catalán ha tenido el veinticinco el veintisiete por ciento históricamente de repente en en diez años del dos mil ocho al dos mil dieciocho ha subido veinte puntos esos veinte puntos no son habilidad política de sus dirigentes que algunos la han tenido sobre todo escaparse no pero no no no

Voz 0763 34:39 no no es eso no no es hay algo más

Voz 3 34:42 una cosa que en España tenemos que hacer y que en Europa deberíamos hacer también ese acostumbrarnos a analizar porque han pasado las cosas ya han pasado por muchas todo el Estatuto por muchas cosas pero pero sobretodo porque hay un proyecto político que en eso sí se parece mucho al al que vemos fuera que que reúne que que le dice al joven imagínate un joven catalán que tiene veintitantos años que que le ofrece España ese joven campo pues ya se sabe empleos precarios dificultades de trabajo una vida peor que la de sus padres mira por donde que hay un señor que te dice vamos a construir una casita nueva nueva verdad a estrenar no como estos de España que tienen las cañerías obstruida sede una cosa nueva más pequeña la más somos más ricos eh con nuestro himno con nuestra bandera todo nuevo todo bonito con nuestro club de fútbol con perdón Manuel porque eres del Barça y del Madrid lo veis no vamos a construir esto suena

Voz 0763 35:37 que que le ofrecemos de ir

Voz 3 35:40 esto te lleva al discurso del que hablábamos en España y en Europa y tienes razón el problema el discurso europeo es que del otro lado primeros timorato Timor

Voz 0763 35:49 esto es timorato es esa pagado es lo que tu decías las trincheras es frente a los otros

Voz 3 35:56 tú besas al Billy las cosas que dice alguien tendría que estar marcando permanentemente este tipo cada vez que dice una cosa de esas alguien tendría que decir no explicar por qué sí se sabe no es posible que campen por su respeto y que no haya porque nosotros somos todos políticamente correctos no falta falta ganas de pelea y segundo es verdad que Europa tiene que reconocer hoy hay una gran paradoja en la crisis del dos mil ocho empezó en Estados Unidos luego se hizo global luego acabó en Europa es decir Estados Unidos halló mucho antes que nosotros algo hicimos mal

Voz 0763 36:26 y es que hicimos algo mal hicimos mal

Voz 3 36:29 luchamos contra la crisis los inventamos nos dimos un atracón de austeridad y el resultado fue un desastre alguien lo tiene que decir alguien tiene que decir en nombre de Europa nos hemos equivocado lo hemos hecho mal y la prueba es que todavía hoy todavía hoy estamos como estamos mientras que Estados Unidos lleva años creciendo y empezó allí se lo recuerdo y la diferencia es la austeridad yeso además acabó con la poca política social que había en la Unión Europea y tienes razón que le ofrece la Unión Europea hoy a ese joven al que me refería yo antes catalán que le ofrece tenemos que completar el proyecto y completar el proyecto es darle cara ponerle ojos es decir a hablar de lo social esto es lo que nos falta tenemos que completar el proyecto Europa no puede ser económico sólo puede ser fronteras tiene que ser algo más tiene que dar expectativa a los que van a votar que son los chavales jóvenes y esa expectativa tiene que ver con su vida con su formación con su trabajo con su empleo con su seguridad esto esto es lo que le faltan poco de vida sociales el proyecto hay que completarlo

Voz 0763 37:26 pero sobre todo hay que defenderlo y aquí

Voz 1926 37:29 ya hablaremos luego de Cataluña cuando tú me dejes ya ya te centrado centrado el balón de Cataluña aquí parece que quiere hablar de Catalunya es que estás tú has venido a provocar a mi terreno

Voz 1125 37:43 eh

Voz 1926 37:45 adelante la pregunta trataba sobre Cataluña sobre sobre esos nacionalismos eh tras vestidos de europeístas pero que son proyectos de un nacionalismo rancio decimonónico incompatible con el proyecto

Voz 3 37:58 europeo

Voz 5 38:00 sí bueno pero lo lo hemos dicho es fácil no es fácil es fácil analizar decir que hay una crisis económica y además una crisis de identidad hice las dos combinadas en países que han sufrido la crisis económica como en países que no

Voz 4 38:16 seguido de la crisis económica o menos o mucho menos en Austria por ejemplo problemas y lo más el de la inmigración que el de la crisis icono o en Suecia hubo muchas reformas del Estado del bienestar

Voz 5 38:30 pero es el sentimiento que la inmigración refugiados pueden poner en peligro el equilibrio de la sociedad

Voz 4 38:36 están al menos los puristas juegan con quienes tenemos oportunidades pero ah es para Francia pero creo que eso para toda Europa que hay un movimiento doble movimiento que llevas que

Voz 5 38:56 eh

Voz 4 38:56 Inglaterra Gran Bretaña salga de la Unión Europea yo creo que es un error histórico mayor mayor Nos fácil todo el pueblo británico

Voz 5 39:06 pero ver a la a Inglaterra a Gran Bretaña de Churchill qué representa además un tercio de la defensa europea salir de la Unión Europea en el mundo de hoy con los retos que tenemos en Europa Costa que no sólo ocho Melchor Tony Blair están en favor de un referéndum de nuevas elecciones no

Voz 4 39:28 es si ellos son capaces de tiene mucha autoridad moral sólo se tenga pero el alcalde de Londres lo pide hay un movimiento tenemos que mirarlo ahí el movimiento de Estados Unidos que empezó no controlan solo pero de mira al otro lado desde hace años hacia es decir que Europa tiene la oportunidad sobre los temas de las fronteras de la inmigración de la defensa del espacio político y cultural de los plazos de civilización que representa un discurso fuerte fuerte pero Koichiro traves con Alfredo sino hay unas políticas económicas y social hice no hay un destino común europeos el discurso del repliegue va a ganar cada vez somos cada vez más pequeños seres dice tenemos que defendernos tenemos fronteras el populismo eso es el mismo con matices por supuesto pero el mismo busca el enemigo lo decía antes

Voz 5 40:40 lo decía alguien no era reunión el otro día la fórmula no es mía no se tiene que copiar el populismo son ideas

Voz 4 40:54 del siglo XIX del siglo XX del siglo XX pero con medios del siglo XXI ya no cuentan los partidos son movimientos son criadas son redes sociales mucho dinero Iván por la democracia Obama por el sistema con mentiras creo que en Cataluña lo el movimiento lo paró hoy es empate

Voz 5 41:29 el discurso del Rey la salida de las empresas las manifestaciones del ocho y el veintiocho de octubre

Voz 4 41:36 la respuesta de los europeos y fue importa tardó pero fue importante

Voz 5 41:43 de los presidentes y jefes de Gobierno Max Merkel y otros de Juncker detalló en aquí mismo en España de muchos europeos me meto dentro para decir es una mentira no poder salir de España sin unas consecuencias políticas y económicas tremendas para vosotros

Voz 1926 42:00 eres

Voz 5 42:01 el resto de España para Catalunya no vais a salir de España

Voz 4 42:06 eso sería posible para quedáramos en la Unión Europea y la zona euro eso no existe es decir que se tiene que desmontar

Voz 5 42:15 el discurso en la lucha que le

Voz 4 42:17 nuestra no sólo tenemos que provocar ilusión ganas de cree en el proyecto europeo hablando de toros los temas criticar a lo que pasó bajo la Comisión Barroso con los jefes de Gobierno que hicieron unas políticas muy duras consecuencias que estamos pagando por supuesto pero tenemos que desmontar el discurso uno y yo es difícil porque la razón la razón el políticamente correcto

Voz 5 42:45 yo defender Europa la libertad la democracia no es fácil en el mundo de hoy donde tienes que pensarlo todo en un tuit imprimirá es lo que pasa en Estados Unidos la potencia de un toro que que que o inmoviliza siempre a su electorado aún que moviliza también en contra

Voz 4 43:08 pues tenemos que luchar y aquí creo que para los políticos hay una un reto increíble no tenemos que abandonarles es lo que estoy haciendo no cuando tienes tienes la posibilidad de de meter en este debate de defender una siesta concepción

Voz 5 43:34 de la democracia

Voz 4 43:37 o de lo que es hoy España

Voz 5 43:40 la relación de Cataluña con el resto de España y con Europa

Voz 4 43:43 hasta

Voz 5 43:44 hutu visión de Barcelona te lo piensas

Voz 4 43:48 Jesús es un debate pero muy importante y aquí nos jugamos la piel no era nuestra pero nuestra concepción de la libertad de lo que es España mejore de sus reformas ir Europa pues el debate contra el populismo es frontal tenemos

Voz 5 44:10 qué hacer de forma inteligente

Voz 4 44:12 de perdida pero es frontal

Voz 1926 44:17 todo esto que nos está pasando que decíamos antes

Voz 4 44:21 que Juncker red

Voz 1926 44:24 estaba hace pocos días no lo duro que había sido construir Europa y lo frágil que estaba demostrando sea ahora con lo fácil que estaba demostrando ese ahora debilitar ese proyecto en todo esto es la crisis de la socialdemocracia qué papel juega e una ciudadanía que fía visto huérfanas de las grandes ideologías tradicionales se ha echado más fácilmente en brazos de esos elementos de seducción de esos discursos de seducción populistas o ha sido al revés por lo que ha ido han empezado a cuajar esos procesos luego hemos visto que la socialdemocracia eh y otras ideologías tradicionales habían dejado de tener buenas respuestas

Voz 3 45:05 antes Manuel decía una cosa a los socialdemócratas de la izquierda le encanta

Voz 0763 45:10 flageló darse no sólo de los de los los ejercicios que qué hacemos con más con más entusiasmo no allí entre todos hemos construido

Voz 3 45:20 la cosa del la crisis de la socialdemocracia videntes una cosa en nosotros la tenemos en los socialdemócratas la tenemos pero el PP ahora anda con problemas eh tiene una pedazo crisis además la tienen dentro a nosotros la crisis nos ha salido fuera digamos que hemos tenido han aparecido partidos a nuestra izquierda entre comillas pero a ellos les en dentro y tienen que hacer un debate muy serio tiene tienen que decidir qué hacen con estos que tienen dentro porque lo que es evidente es que dentro no deberían estar a menos tienen que decidir y entonces veremos que las dos grandes familias las dos han sufrido la crisis yo yo te diría que la la la crisis la paga que a gobernar

Voz 0763 46:00 al al que le ha tocado gobernado la pagado

Voz 3 46:04 es verdad que antes hablaba de la gran contradicción europea esta cosa con la crisis empiezan América y acaba en Europa pues la crisis una crisis del capitalismo y acaba pagándolo la socialdemocracia tocara la pagado también la derecha pero la socialdemocracia inicialmente recuerdo a Nicolas Sarkozy diciendo que ella cosa Fran fantástica tan suyo ya de hay que reformar el capitalismo te acuerdas porque es verdad que la crisis era una crisis del sistema capitalista es verdad que hay socialistas que no fueron demasiado duros con aquello de las regulación que tragaron por aquello pero al final finalmente eran los mecanismos del neoliberalismo los que llevaron a la crisis no y sin embargo el capitalismo no se reformó Nicolás se retiró aquello se olvidó de la socialdemocracia empezó fustigarse ya fustigarse a fustigarse y es verdad que tuvimos una crisis más yo creo que más por el Gobierno y me voy a explicar porque como yo estaba en ese gobierno pues algo lo he pensado es verdad que no cogió como no escogió tuvimos que hacer políticas que no en las nuestras y la gente no los perdonó que hiciéramos cosas que se suponía que no teníamos que hacer es verdad pero sabes mi opinión después de pensarlo mucho eso fue malo hacer lo que la gente creía que no teníamos que hacer fue malo y le ha pasado toda la izquierda meterlos en la locura de la austeridad compulsiva fue desastroso para la izquierda pe pero lo peor fue que además no funcionó

Voz 4 47:30 es decir si tú le pides un esfuerzo tremendo

Voz 3 47:32 su electorado que esto electorado al que se lo está pidiendo y al final al cabo de un año vos remonta así voy vuelves a repartir vuelves a equilibrar pero es que al final no no funcionó esto es lo peor lo peor es que hicimos un gran esfuerzo Inocencio no entonces la pregunta siguiente sí que la derecha no lo ha pagado o lo ha tardado en pagar la paga de otra forma pues pues que es nuestro electoral que ha sufrido es el nuestro es que los que se han ido la calle son los trabajadores que son los votantes de la izquierda y eso te lleva al al futuro no nuestro problema es es grande de la izquierda y ya hemos visto que el de la Unión Europea porque entre socialdemocracia Unión Europea tú lo decías al principio hay un hay un gran paralelismo es verdad que la Unión Europea se crea por la el pacto de dos grandes familias pero tiene más de socialdemócrata que democristiana y es verdad que la crisis de la socialdemocracia afecta a la Unión Europea que nos pasa yo creo que nuestro gran problema es de discurso de proyecto que al final sin proyecto puedes tener un proyecto sino gobernar pero si no tienes proyecto nocturnas esto es evidente de proyecto pero sobre todo de credibilidad económica esto es lo que los credibilidad económica

Voz 1926 48:39 mira aquí en España hay aquí

Voz 3 48:41 sumas hay hay hay cosas que están ahí instaladas nuestro Adele los españoles piensan en general que la derecha gestiona mejor la izquierda reparte mejor esto está instalado ahí desde el principio de la democracia

Voz 1926 48:55 no

Voz 3 48:55 es relativamente falso porque Aznar que pasaba por ser un gran gestor económico se encontró con la economía que le dejó Felipe creciendo al dos y pico por ciento pero da igual se instaló hoy ya sabes lo que son en política las cosas son lo que la gente piensa no lo que son Iniesta crisis lo que ha hecho concretamente en España y creo que muchos países de Europa es meter este cliché a sangre y fuego la izquierda tiene un problema de gestionar la economía lo tiene de credibilidad económica Nos fuimos porque hicimos cosas que la gente no esperaba que hiciera que hiciéramos que seguramente nunca tuvimos que hacer pero además es que no funcionaron esto es lo peor y por eso hay que empezar por hacer autocrítica en la izquierda y por eso Europa tiene que hacer es que aplicamos una política equivocada y el resultado fue sufrimiento de mucha gente de gente como tú has dicho clases medias y trabajadores de votantes de la izquierda y ahí está nuestro problema tenemos un plus de credibilidad que yo creo que se va a recuperar en la medida que podamos gobernar porque al final la credibilidad al acogen los discursos la coges gobernando

Voz 1926 49:56 tú has visto al Partido Socialista francés entrar en una crisis profundísima pero incluso muy mal muy superior a la del Partido Socialista Español

Voz 5 50:06 sí claro están desapareciendo pero como es una crisis depende además de los sistemas electorales

Voz 4 50:13 de la

Voz 5 50:15 de la historia de cada país pero

Voz 4 50:18 la socialdemocracia en el norte de Europa ha pasado de un cuarenta y pico a veinticinco en Países Bajos ha desaparecido en Inglaterra en Gran Bretaña es aún fuerte

Voz 5 50:32 sí pero

Voz 4 50:33 qué línea política en Alemania el núcleo de la socialdemocracia europea a la crisis tremenda

Voz 5 50:42 con además con con movimiento es que que Merkel ocupó el

Voz 4 50:45 dentro ya hasta el centro izquierda pero ahora está desbordado por otros movimientos en su propio partido en Baviera o con la Alternativa por Alemania etcétera la crisis viene de muy lejos

Voz 5 51:04 viene de que al salir del mundo de alta

Voz 4 51:08 después de hundimiento del bloque soviético la socialdemocracia es fácil decirlo hoy no pensó el Nuevo Mundo

Voz 5 51:18 de la globalización el de la victoria del capitalismo

Voz 6 51:23 el fin del enemigo

Voz 4 51:25 para nosotros del primo enemigo que era el comunismo y que justificaba el socialismo democrático no tener este Partner no fuimos capaces de que el sábado hubo un pensamiento muevo que venía de los nuevos

Voz 5 51:42 detrás de Clinton por supuesto la tercera vía

Voz 4 51:45 ya de Tony Blair que fui para mí casi la la la opción nueva pero fracasó fracasó por lo que respecta a Tony el la mentira durante la guerra en Irak

Voz 5 52:02 y fracasó respecto a la organización y agregó Alfredo de las reglas de la regulación del capital o al menos culparon los pueblos a los que gobernaba en este momento que gobernaba Fran

Voz 4 52:16 hacia

Voz 5 52:18 Tony Blair y Gordon Brown después en Gran Bretaña con sus reformas duras

Voz 4 52:24 vosotros aquí etcétera etcétera

Voz 5 52:26 es decir que

Voz 4 52:29 en este mundo es difícil pensar

Voz 5 52:31 las nuevas reglas internacionales las reglas del comercio las reglas del capitalismo las reglas para alzar contra nada

Voz 4 52:38 la crisis financiera como reinventa

Voz 5 52:40 dar yo creo que es la idea pararé izquierda sentido muy

Voz 4 52:45 amplio es reinventar lo que

Voz 5 52:48 es el estado del bienestar el Estado social del siglo XXI es eso que tenemos ya que nivel

Voz 4 52:54 dados a nivel de Europa nivel global después hay una segunda crisis que es la crisis creo que abre el once de septiembre del dos mil uno con el atentado es decir que un nuevo sentimiento que es eh eh

Voz 5 53:16 la mismo globalizado que ya empezó con Irán y con Afganistán pero que

Voz 4 53:21 en nuestras sociedades

Voz 5 53:24 hay un libro que acaba de salir yo voy hablando

Voz 4 53:27 yo me dices y sobre otros temas pero es interesante porque va al mismo tiempo un libro que acaba de salir pero que lo gana traducir aquí devienen bom que es el director del mundo del mundo un periódico francés escribió mucho sobre el colonialismo la izquierda y la emigración el tener una frase terrible que es la siguiente dice hoy

Voz 5 53:54 cuando antes hubo las Brigadas Internacionales cuado hubo Uber la lucha contra la guerra del Vietnam contra el colonialismo eh cuando uno se podrían pensar que el Che era la gran figura

Voz 4 54:06 y que entraban en el comunismo y la lucha hoy la única ideología que hace que jóvenes en Europa piensan que pueden morir es la ideología yihadista del islamismo porque ha pasado en Francia en Alemania los países del norte de Europa en Bélgica en Gran Bretaña es decir que la esperanza hoy es una esperanza negra es una esperanza de muerte es una herejía de muerte sin proyecto y sin esperanza no hay Izquierda

Voz 5 54:50 yo creo que la izquierda socialdemócrata la izquierda reformista a la que representamos nosotros a gobernado ya habían gobernado a pesar del

Voz 4 54:58 todo

Voz 5 55:01 pero no siempre es capaz de responder a la crítica muy dura que explique a qué movimientos populistas de la Izquierda han crecido en Francia como en España

Voz 4 55:12 y eso lo tenemos que decir a ver lo que no ha funcionado pero la otra cosa es la de la esperanza yo creo que sin esperanza y sin optimismo sino ilusión

Voz 1125 55:22 no

Voz 4 55:23 no podremos recuperar no sólo para nosotros pero hablamos de Europa

Voz 5 55:29 está ahí la democracia es muy frágil

Voz 4 55:31 a nivel de la historia Esperanza y hoy son esas religiones que la dan o esa o esa perversión del Islam

Voz 5 55:46 que que somos capaces de de de responder a los populistas lo decíamos hace un momento eso nos obliga a un trabajo político intelectual

Voz 4 55:56 de de de gran nivel y al mismo tiempo tenemos que luchar yo creo que

Voz 1926 56:02 desde tenía la socialdemocracia seguramente ha perdido algunos de sus discursos tradicionales por ejemplo el entorno al medio ambiente que han sido discursos que se ha hecho muy transversales no que que hoy están en cualquier casi en cualquier programa pero de la socialdemocracia cabría esperar algunas respuestas especialmente ante fenómenos como la inmigración no yo creo que parte del sentimiento de orfandad de desorientación

Voz 3 56:29 como mínimo aunque que han podido tener las

Voz 1926 56:32 entre las tradicionales de la izquierda de la izquierda socialdemócrata al menos ha sido ver que que no había una respuesta que yo creo que es una oportunidad estupenda pero contar como decía antes

Voz 3 56:44 pero en el charco Matilla m que ya no son listos interés

Voz 1926 56:47 soy si sois dos ministros del Interior y por tanto en algunos momentos os habéis tenido que enfrentar a esta situación no izará interesantes

Voz 1125 56:56 a ver cuál era la complejidad del delito ninguno

Voz 3 56:59 es decir si lo hicimos cuando los chillaba imagínate ahora verás déjame un paréntesis antes te tienes razón en lo que dices no y es verdad que la izquierda tiene que construir un proyecto lo he dicho antes y además no basta con sumar ismos no feminismo ecologismo eh no basta

Voz 1125 57:18 no

Voz 3 57:18 eh es algo más esto hay que hacerlo pero es algo más como decía antes con proyecto igual no gobierna pero si no tienes proyecto amigo bien pero dicho esto a veces el proyecto no es nuevo a veces resistir es también un punto

Voz 4 57:35 esto lo explico España

Voz 3 57:39 en España la economía lleva creciendo tiempo la derecha seguido del Gobierno todavía no ha sabido explicar porqué aunque la economía crecía la gente decía que no le llegaba la recuperación y era muy sencillo de explicar porque recuperar dice nuestro diccionario de la Real Academia es volver a tener lo que uno

Voz 4 57:56 tuvo