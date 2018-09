Congreso de la Sabiduría 2018: Encuentro 'Insurgencias y Rebeldías' con Manuel Rivas, Laura Restrepo y José Sanchez Maldonado en conversación con PIlar Reyes

Voz 1 00:00 muy buenos días bienvenida siguen venidos a esta segunda jornada de congreso de la sabiduría y el conocimiento que organiza la Cadena Ser espero que hayan disfrutado de la primera jornada del viernes del encuentro para todos aquellos aquellas que estuvieron en la visita guiada Medina Azahara seguro que ha sido un gran recuerdo para quienes van a realizar hoy bueno seguro que lo van a pasar muy bien que van a conocer un yacimiento Patrimonio de la Humanidad que es el orgullo de esta ciudad entre otros muchos en este congreso dedicado al desorden del mundo donde a lo largo de la jornada del sábado se van a realizar muchas intervenciones sobre temas que consideramos importantes las relaciones en los intelectuales con el poder los derechos humanos ir muchas cuestiones hoy vamos a hablar en esta primera jornada en el primer encuentro que realizamos ahora de las insurgencia Haji de la rebeldía de todos los movimientos que se plantean a nivel global a nivel local contra un poder establecido que comete injusticias y que por tanto hace que se desarrollan movimientos que tienen que ver con los feminismo que tienen que ver con la lucha por la justicia las para diferentes colectivos que se encuentran desfavorecidos Ike finalmente suponen un empujón de la sociedad ante lo que puede llevar a un desorden pero un desorden que que lleva las desigualdades para llevar a cabo esta conversación para poder analizar todas las cuestiones que preocupan y sobre todo cuáles son los movimientos que ha triunfado y cuáles son los que se tienen que plantear en un mundo especialmente marcado por el conocimiento por la información por las redes que están facilitando mucho las conexiones entre esos movimientos vamos a tener aquí a dos escritores que además de su labor literaria también tiene mucho que ver con la implicación social con la militancia social Manuel Rivas de Galicia Laura Restrepo desde Colombia desde Sudamérica en todos los lugares donde ha vivido estarán con el rector de la Universidad Internacional de Andalucía José Sánchez Maldonado sí tengan conversación con Pilar Reyes ha es la directora editorial de sellos como Alfaguara Taurus Lumen o destino así que comenzamos este primer encuentro

Voz 2 02:20 bueno muy muy buenos días a todos es un gran placer para mí estar aquí y moderar está esta mesa acaba de decir Manuel es en la cena que Valle Inclán decía que era imposible hablar en público antes de las once de la mañana mal con mucha intentar romper esa barrera hoy yo quisiera empezar en un diálogo con unan con una pregunta inspirada en quizás el pensador actual por lo menos más popular lo diría así más importantes pero más popular eh que es igual Harare en su último libro en el que Harare ese preocupan sobre el presente es como saben ha publicado tres libros uno solo Historia de la Humanidad otro es sobre el futuro y un libro que acaba de salir en tanto el inglés como en español en el se ocupa del presente su tesis el dice que tras la crisis de financiera del dos mil ocho

Voz 1400 03:25 eh

Voz 2 03:26 el digamos la crisis supuso una decepción del relato liberal ocasionando una su término es marea de desencanto decía que en los años treinta la humanidades por lo menos Occidente contra contaba con tres relata el fascismo el comunismo y el capitalismo en los años sesenta la humanidad contaba con dos relatos por lo menos Occidente el capitalismo y el comunismo en los noventa con capitales tras la crisis según Harare atrapó a través de esta idea estructura luego todos su propuesta en el libro

Voz 4 04:02 Nos quedamos sin relato Mi primera pregunta es si ustedes lo beneficio así nos quedamos sin relata

Voz 2 04:12 Lawrence que era pueblo primero

Voz 5 04:14 eso

Voz 6 04:15 muchas gracias a todos por estar aquí a mis anfitriones fuera haberme traído a esta bellísima ciudad que es Córdoba así que hemos disfrutado cada minuto acá ya mis compañeros sacada de de escenario ocurre por por este rato que vamos a pasar juntos Pilar no sé si es que no hay si no eso relatos o si por el contrario son relatos tan absorbente citan excluyentes que los otros relatos se van quedando helada

Voz 7 04:47 hace poco murió Fukuyama

Voz 6 04:51 que tendría la muy peregrina tesis de que con el auge de los Estados Unidos y de la cultura del capitalismo y o sea había llegado como es la culminación de la historia no habría pues pues ideologías porque ya el apogeo del liberalismo se había dado pleno con el tipo de Cultura I de Economía que fomentaba los EEUU esa fe como su tesis de alguna manera se abrió camino durante mucho tiempo se empezó a hablar como muy sistemáticamente del fin de las ideologías no había necesidad de pensar más no había necesidad de innovar porque ya se había llegado como a la plenitud de la humanidades expresión democrática y liberal

Voz 7 05:38 hace pocos murió

Voz 6 05:41 el artífice de esa teoría muy para se decepciona la cosa no había cuajado tal como él pensaba entonces resolvió un momentos antes de morir echarle la culpa a la diversidad es decir la el gran logro que había sido unificar el relato es la apoteosis liberal

Voz 8 06:02 rompe porque las diversidades esto

Voz 6 06:05 queriendo imponer su propia visión y uno preguntaría más bien lo que pasa es que a las diversidades no se las escuchas cuál es el relato de las de las diversidades es decir lo que sucede es más bien es que al demostrarse que no es no moja

Voz 3 06:23 el niño mitad no billón y tan imponente

Voz 6 06:27 lo los relatos esos básicos empiezan escucharse las los relatos de las diversidades yo creo que vivimos en un momento complejo yo pienso que el el fin el fin de la especie el fin del mundo de alguna manera está cerca por los excesos a los que ha llegado determinado tipo de de Cultura

Voz 9 06:53 eh

Voz 3 06:53 eh pero al mismo tiempo creo que vivimos en un momento muy afortunados que sea el momento en la Davis

Voz 6 06:58 variedad de de de de narrativas el momento escucharlas narrativas que no se no se tenían en cuenta antes los inmigrantes las minorías raciales las mujeres las nacionalidades

Voz 7 07:13 están hablando o estamos hablando todo desde distintos ángulos

Voz 6 07:18 me parece que es un momento de pluralidad ahí de concierto de distintas

Voz 4 07:23 narrativas

Voz 1400 07:28 sí sí bueno muchas gracias enlaces

Voz 10 07:31 pues en la invitación por la compañía

Voz 1400 07:34 el buenos días muy bueno y decía Umberto Eco libertad igualdad fraternidad diversidad eh le añadía reitera diversidad concuerdo así en cuanto al al relato efectivamente avión y en esa línea de Harare había un relato dominante parecía que había hemos llegado a una especie consenso Gore en el mundo aunque después en la práctica en cada lugar eh digamos el ejercicio del poder desmentían muchísimos lugares eso pero había como una aceptación retórica digamos de de la idea liberal de democrática de los derechos humanos no eh que aquellas personas que cuestionaban eso no dejaban de ser el de posiciones un poco residual eso parecía en el plano retórico por lo menos la realidad era o no son de daría la vuelta a la pregunta de yo diría que hay relatos dos me refiero no es el que evidentemente cualquiera identifico es lo que hay es un contra relato es decir hay un retroceso yo creo que es evidente una especie de pues podemos definirlo como un proceso de de civilización en el no porque da la sensación de que digamos eso que llamamos neoliberalismo capitalismo impaciente o bueno e capitalismo mágicos y que se han Haug lado de alguna forma la la idea liberal democrático no que que es inconcebible por supuesto es fundamental la libertad pero es inconcebible también sin sin justicia no sin eh sin superación de de las grandes desigualdades no hay y creo que lo que en este momento asistimos de una forma digamos explícita o a veces camuflada es justamente el relato del distó pico no de frente la utopía Un eh eh digamos una vuelta atrás una vuelta atrás en en que demos en muchísimas cuestiones estoy hablando de digamos de de lo que eh digamos esa esa idea eh que es la sensación que percibimos que está transmitiendo no lo que es eh lo que son los los los poderes e los amos del mundo obligarnos eh es que hay una momento eh yo creo que muy interesante te hablamos de Fukuyama también un momento interesante mil novecientos setenta y cinco Se reúne la comisión trilateral una especie plenario para reflexionar ya habían pasado unos años reflexiona sobre lo que sucedió en mil novecientos sesenta y ocho que evidentemente no fue París sino que fue prácticamente en todo el mundo ocurrieron cosas no el movimiento gran movimiento por los derechos civiles tanto en Estados Unidos como en Irlanda como en Sudáfrica en la India no Bud manifestar por primera vez los intocables salieron salieron a la calle en las grandes revoluciones democráticas tanto en el en el digamos allá del telón de de hierro que hay en Praga y al mismo tiempo los mismos días estaba viendo revoluciones democráticas movimientos democráticos pues por ejemplo en España no eh y entonces ese ese sesenta y ocho que fue una revolución realmente cultural mental hay abrió perspectivas que hoy son eh caminos realmente fundamentales gente de giro copernicano y revolución óptica nos del de de ecologismo el

Voz 11 11:33 el eco feminismo eh

Voz 1400 11:37 en ese encuentro de la de la actriz lateral con los próceres los grandes es expertos del capital lo que pues me políticos como quise Silvio toda esta gente Kissinger me dio la impresión de que lleva dos mil años en el mismo aquí controlando todo no no sean unas siempre aparece digo Fukuyama murió pero lo que es el inmortal es inmortal

Voz 11 12:01 sí sí sí

Voz 1400 12:04 ya entonces no esta gente eh llegaron una confusión que había pasada m sesenta y ocho no entonces como se les había ido de las manos ya hay una frase que define todo quince grados conclusión de que se había producido un exceso de democracia entonces yo dicen ya sé lo que es democracia la democracia es un exceso de democracia y entonces creo que el contra relato ahora mismo es que no pueda producirse un exceso de democracia es decir una democracia de verdad bueno yo creo que que el mundo heterogéneo

Voz 12 12:51 acto el CD

Voz 8 12:54 te empezamos yo creo que el mundo siempre ha estado dividido por decirlo de una manera muy divulgativa

Voz 12 13:01 entre los que tienen mucho en los que tienen para vivir dignamente esté aquí los que no tienen prácticamente para vivir con dignidad y la hay

Voz 8 13:13 Soria Rosado marcando por la la evolución de qué porcentaje en cada en cada continente au en Europa Sudamérica Estados Unidos cómo se distribuye la población entre los que no tienen nada ellos

Voz 12 13:29 qué creen que tienen medio para vivir Place media portátil entre los que tiene mucho que yo creo que

Voz 8 13:38 que el equilibrio que se consiguió en Europa a raíz de la Segunda Guerra Mundial primero incluso en España en nuestro país de una vez acabado correr dictador Franco que por cierto que nosotros acabamos poner que fue que se murió casi todos los países fonética catorce se acaba aquí no esta d'Or se muere se ponen ya presentamos esto es lo que vamos a hacer limpio se se ha roto ir problema que tiene hoy día la la sociedad europea pues centrarnos en Europa ya que estamos aquí en Europa es el incremento tan dramático de la desigualdad que Z ha sido ese incremento es la desigualdad que está rompiendo

Voz 12 14:20 el equilibrio no equilibrio político de lo que libres

Voz 8 14:22 es lógico que que había en Europa

Voz 12 14:27 tendremos

Voz 8 14:27 que es recuperar de alguna manera tenemos que recuperar a Traoré yo creo que la única manera de a través del Napoli

Voz 12 14:34 en esta tarde que abrió no sean tan tremendo porque si lo de que esto equilibra siguen manteniendo verdaderamente en la insurgencia que que

Voz 8 14:46 podemos adivinar que te puede producir ahora ofrecen pues movimientos como el 15M los populismos tanto

Voz 12 14:53 está cómodo derecha pues el han cerraron terrible estarán terrible y yo creo que aquí hay que hacer política ahí hay que hacer política que tal

Voz 8 15:01 date de recuperar esta pues lo menos que la distribución de la población en nuestras sociedades vuelva a ser mucho más justa que la que hay hasta ahora

Voz 12 15:15 yo creo que aquí el papel que tiene que tiene que jugarla yo como economista Pietro que que el papel en el sector público e lo diferente entre los diferentes países de Europa y en la Unión Europea tiene que jugar el mismo papel que jugó después de la Segunda Guerra Mundial y hay que hay que hay que hay que

Voz 8 15:35 ser una política fiscal Jutta que hay que hacer una política financiera Jutta no podemos estar no no no poder

Voz 9 15:42 no podemos hacer dejación de las Rego

Voz 8 15:45 duración tanto de la actividad pública como de la actividad financiera como se ha hecho hasta ahora iría coticen finos acostado a todo a todos los ciudadanos de Europa una cantidad de recursos monetarios muy importante es estabilizar el sistema financiero pero me estabilizarse financieros bancario pero los que tenemos que dicho el sistema bancario en la sombra no lo hemos regulado el sistema bancario en razón Brown pues se está cebando una actriz que posiblemente sea mucho peor que la que la crisis no podemos tener instrumento financiero sin regular instante instrumento financiero sin regular claro que ha pasado en los sectores público en regular sistema financiero tradicional el Banco Central Europeo a regular Herce en los Falco pero es que los bancos y la gente que tiene dinero ha huido pero el sistema bancario sea refugiado en la banca en la sombra

Voz 12 16:41 esto puede puede provocar

Voz 8 16:43 creo que lo que hace falta

Voz 12 16:46 políticos políticos que hagan política políticos que te que que sobre todo tengan que el objetivo de que

Voz 8 16:56 una sociedad no puede vivir con el incremento de la desigualdad que se está produciendo

Voz 5 17:01 día a día

Voz 8 17:03 eh yo ya tengo cierta edad perdió con cuarenta años me dice que se va a producir estos movimientos es la política económica que van a dar lugar a estas estuvo después tren no la salida la salida de la crisis que tan tremenda que hemos tenido sobre todos los países mediterráneos no es justificable no es justificable esto está austeridad la austeridad

Voz 12 17:33 en este este decaimiento de de del sector público

Voz 8 17:37 es la culpa a todo que que no hay dinero sí claro usted dinero tener dinero vamos a hacer un sistema fiscal Hutton vamos a hacer que paguen tenemos un sistema fiscal en nuestro país que todos lo pagamos los que tenemos o pagamos relativamente otros tenemos el sector público aquellos que dependemos de estamos trabajadores por cuenta ajena que tenemos sueldo el resto el sistema fiscal esta hecho que surjan con agujeros por todo City yo creo unos convencerme de que hay que hacer una política una política que tendente a que se rompa este proceso no hacia un la desigualdad que estamos viviendo en toda Europa o esto pues verdaderamente la insurgencia

Voz 9 18:18 más que justificar en este caso

Voz 8 18:21 no yo creo que que ocurrirá lo que pasa tiempo

Voz 2 18:25 Manuel

Voz 1400 18:26 bueno únicamente una observación no hay tanto que hablar pero a hablas de de de políticos no bueno te digo que entiendo lo que se quiere decirle de políticos tienen con otra política políticos decían yo hablaría de movimientos sociales no momento sociales Icon Aula de movimientos sociales no sólo de una parte de la sociedad habló Doom movimientos democráticos amplios movimientos democráticos no porque esa podemos caer también en la idea e hice cae de eso hizo bueno esto está así los partidos ya no sirve en la sociedad está desarticulada pero bueno siempre puede el político yo o vivencial que pues eh en Francia esa crisis partidos pues aparece Macron tal creo que es son no no es un cambio realmente no propicie un cambio de fondo digamos esa alguna el ir cuando hablo de insurgencia a sus tampoco la palabra no no pero es lo ha dicho en la insurgencia asocia pues como antes con cuando vamos de anarquismo útil ese deterioro esa corrosión de las palabras que que la serie se le roba el significado no sí sugieren su etimología significa ponerse en pie hay una afección en griego muy muy interesante que es remar con energía hacia adelante no insulares para empezar yo creo que que si se tiene que poner en pie son las palabras también es decir que te que dentro de esta corrosión de esta polución de esta contaminación de esta intoxicación eh que se producen las ideas y todo empieza con las palabras también como de alguna forma nos van sustrayendo en las palabras de tener un significado bueno es esa utilización tremenda que se hace de los mismos no al cuando se habla todo este tremendo pesadilla bueno más que pesadilla horror no eh que si desde que se descubre la eh ante abusos masivos dentro de la Iglesia el último caso en Pensilvania sobre mil menores por parte de de trescientos sacerdotes y tal y como para ocultar esos hechos se utilizaba el término no se hablaba de violación sino de contacto inapropiado no ir ya sí podemos si bien donó como eh se nos van sustrayendo palabras Luis Se habla de reforma la reforma antes era una palabra que inmediatamente creaba expectativa creaba esperanza difícil tenemos que hablar de una reforma económica una reforma tal ahora cuando te dicen la palabra haber una reforma laboral todos los metemos debajo de la mesa no es decir que no me toca a mí esa reforma no desde entonces parte de la insurgencia yo creo que es una lucha por recuperar el sentido del

Voz 13 21:16 hay quería decir

Voz 1400 21:18 matar un poco no pertinente a tu pregunta

Voz 3 21:21 la con dos citas

Voz 6 21:23 una que se le atribuya Hegel que dicen que decía

Voz 3 21:27 era si los fenómenos doce atienden a la teoría peor para los fenómenos entonces en relación al

Voz 6 21:35 discurso

Voz 3 21:37 predominante o impositivo se podría decir lo mismo no lo que no cabe dentro del credo neoliberal dando que protesta

Voz 6 21:45 peor para lo que protesta porque esto es lo que entonces eh eso

Voz 3 21:51 por un lado y por otro lado relativo a lo que decía Manolo

Voz 6 21:56 pues esta es la tesis de hagan ven que siempre me ha parecido muy interesante donde habla que la democracia tal como se está viviendo en el mundo es la excepción a la propia democracia la democracia sus excepciones el estado de sitio en la invasión de las privatizaciones de decir por democracia se está entendiendo todo lo que no es aquello en donde las democracias se niega de ahí la necesidad de devolverle al término de no sentido de de libertad de igualdad como decía Pepe eh que es connatural a ella de Bienestar Social en Le para el conjunto de los habitantes del planeta no sólo los humanos también desde luego a los animales la propia naturaleza que parecen quedar totalmente

Voz 3 22:43 te por fuera de lo que se entiende hoy por el la narratividad dominante

Voz 2 22:49 a mí me gustaría indagar en el tema del lenguaje que creo que es quizás el eje central del nuevo libro de Manuel contra todo esto en el mundo de la información de todo está disponible en la claridad parecería ser la clave es la importancia de devolverle a las palabras su significado finalmente hablar un lenguaje común que entendemos

Voz 1400 23:13 es por miedo

Voz 2 23:14 convocatoria de esta mesa me llamó muchísimo la atención es que se habla de dos palabras insurgencia hay revendían ustedes leen el texto de la convocatoria que es muy bueno muy provocador lo primero que a mí me saltó a la vista es por qué no se usó la palabra revolución no eh quizás si estuviéramos sentados aquí en los años sesenta setenta hubiera sido imposible una mesa como esta sin esa palabra que quería preguntarte Ci Laura es qué ha pasado con el imaginario de que se desprende de la palabra revolución tú fuiste además comisionada de Paz hacen

Voz 3 23:52 es que ha habido tienen sobre ese proceso M

Voz 2 23:55 eh Laura fue comisionada de paz en todo el proceso de negociación con el M diecinueve

Voz 3 24:02 sí yo creo que de alguna manera también entran allá juzgar los eufemismos de los que habla Manolo en la revolución se esconde detrás de muchos eufemismos de ahí ha habido grandes cambios estaba vientos lo que pasa es que no se lo detecta a mi me gusta la la frase célebre de la Revolución Francesa majestad no no es una revuelta es la revolución hasta qué punto la crisis no es tan profunda es que yo estoy convencida que cómo vamos estamos poniendo en tela de juicio la existencia misma de nuestra especie para no hablar ya de la extinción de nuestro planeta necesita al ritmo que vamos

Voz 7 24:46 no no no no la vamos a lograr

Voz 3 24:49 o sea yo yo sí creo que los cambios que se tienen que avecina que de alguna manera se están gestando que vienen de la periferia que están presionando al centro tienen que tener un carácter revolucionario es muy posible que que ya lo estén teniendo que ya se están gestando qué grandes grandes cambios ahora que hay que renovar el lenguaje que hay que buscarle maneras de expresión bueno me mi hijo me lo me lo recuerda para todos los días vamos ya ya la la terminología

Voz 6 25:26 de los que fuimos a en cabeza

Voz 3 25:29 vamos digamos movimientos de rebeldía en nuestra época no en América Latina desde luego estuvo estuvimos las juventudes muy involucradas pues tiene que buscar nuevas formas de expresión pero yo creo que eso se está se está logrando libro tuyo que me encantó son un ejemplo de un intento de nombrar a cerrar viejas palabras

Voz 6 25:54 así de Espert cubrirlas de la carga de inercia el verles

Voz 4 25:59 pleno significado

Voz 6 26:02 yo tengo PP una desconfianza grande frente al capitalismo a mí para para ponerle un adjetivo yo diría que el capitalismo es espeluznante en el sentido que tiene la palabra es lo que nos fascina a Terra no se envuelve sin que nos demos cuenta no seduce con una noción de bienestar que en el fondo no corresponde muy bien como es la grandeza del destino humano me parece tan ávido

Voz 3 26:34 de de conseguir detener de poseer

Voz 6 26:38 que lo veo capaz de destruir todo antes de cambiarse

Voz 3 26:41 manera de hacer

Voz 6 26:43 alguien te decía que el capitalismo prefiere el Armageddon a la posibilidad de transformarse es decir yo no veo que estando las cosas como buena o con un personaje como éste este Tron

Voz 3 26:58 de dirigente del del mundo haya posibilidad por ejemplo de efectuar un verdadero cambio ecológico que permita que el planeta siga siendo el planeta

Voz 6 27:10 no veo tampoco queda dentro del actual cauce de la política la economía quepan lo que es el multitudinario desplazamientos de los pueblos despojados yo cada vez que Médicos Sin Fronteras

Voz 3 27:24 me acompaña me invita a que lo acompañe a distintas partes del planeta donde ellos están presentes a donde no llega tampoco casi nadie más a ver lo que es el desplazamiento masivo yo creo que hay que estar allá años recuerdo por ejemplo estar en el Golfo de Adén invitada por Médicos Sin Fronteras Iber la gran masa del Cuerno de África que viene encima buscando un destino miles millones de personas que están ahí eso es una enorme invasión desde luego mucho se mueren por el camino quedan eh eh eh se pierden los lo asesinan pero muchos llegan de hecho la decisión de llegar está aquí porque son amados básicamente mujeres que están buscando un lugar donde sus hijos y las federaciones que vienen un lugar donde vivir esa búsqueda es imparable no hay una respuesta por parte de los digamos países más que han sido más beneficiados eso que tienen mejores condiciones ante esa avalancha de una humanidad que se está extinguiendo y que están al borde de la extinción desde tantos rincones del planeta

Voz 2 28:39 Manuel en tu libro hablas de que el estado mental de estos tiempos es un estado mental de esa es una palabra muy

Voz 4 28:46 fuerte de vergüenza quisiera que que explicaras que expusiera es que que quiere decir es

Voz 1400 28:55 a mi me parece que el primer movimiento digamos de revolucionario mentalmente los funcionarios que puede dar pie a a ver lo que no se puede ver o lo que no se quieren olvidar no porque hay una frase que que me parece extraordinaria de una de una mujer que sobrevivió a la trata no de

Voz 11 29:20 de de prostitución ilegal

Voz 1400 29:24 llamada Katy que decía era el oficio más antiguo del mundo no es la prostitución el oficio más antiguo del mundo es mirar para otro lado hay entonces creo que el el sentimiento de vergüenza no que no es una palabra que aparezcan los grandes discursos ni en las grandes teorías ni de la revolución Ingla contra ni siquiera los discursos morales no es el el sentir vergüenza ante la injusticia creo que es el la primera chispa no que activa la toma de conciencia TIC creo que eh eh bueno hay una correspondencia muy interesante entre el joven calmar su que aquel periodista que en mil ochocientos cuarenta y cinco cuarenta y seis en en la Prusia de entonces el trabajaba un periódico era un activista democrático no es la también un poeta un lector del Quijote bueno pues ese joven balas eh

Voz 11 30:38 dice en que

Voz 5 30:42 el hablando de te de de de

Voz 1400 30:45 esa situación que hay de represión en ese momento e impulse el habla si fuéramos capaces de despertar un movimiento de vergüenza ante esta situación en la gente

Voz 5 31:02 pues sería el principio digamos de una

Voz 1400 31:08 la de una nueva sociedad régimen de libertades no el sentir vergüenza ante esto ante estas injusticias ante esta represión ante estos encarcelamientos Antón esto

Voz 11 31:22 si entonces se de cuenta es

Voz 1400 31:25 son un amigo editor un poco mayor que la no llegue entonces el amigo le responde pero usted eh cree que con la vergüenza hacer una revolución no le dice irónicamente el otro iba bar sin contesta es que la vergüenza

Voz 5 31:43 ya es una revolución no creo que cuando un

Voz 1400 31:48 la sociedad en un país se produce esa

Voz 5 31:53 y digamos S

Voz 1400 31:55 certamen que es abrir los ojos es la vergüenza ante lo que sufre lo otro no los otros yo ante ese estado de cosas realmente es un primer paso de tomar el control ciencia estos rincones a mi me parece que que deberíamos hacer un movimiento por la vergüenza ante muchas cosas no que están pasando simplemente añadir que la idea de revolución es fundamental lo que

Voz 5 32:26 hace Laura de introducir

Voz 1400 32:29 cómo poner en el centro la cuestión medioambiental yo hablaría de de la situación también de de la mujer no es decir que si hay revoluciones positivas que están en marcha no grandes cándidos no que suponen un giro mental la humanidad en cambio de época producir otro tiempo

Voz 5 32:53 producir otro tiempo no diferente

Voz 1400 32:56 yo hablaría un ERE de revolución de Valter Benjamin eh muy entre bueno que a mí me parece muy interesante que es siempre digamos que hay cosas en común es por lo lo que fue el el marxismo del capitalismo de Estado

Voz 11 33:12 lo lo que fue

Voz 1400 33:13 lo que es lo que está haciendo esto que podríamos decir decirlo el capitalismo impaciente depredador no porque hay distintas etapas también ya de maquinaria pesada tremenda no hay una coincidencia isla esa concepción de El Progreso e progreso concebido como explotación sobre de los Recker sobre explotación de los recursos y limitada no era la tierra ya hay como coinciden digamos en esa visión no eh como coincidían en la e inutilidad del PP yo campesinado de una sede cosas todo tenía que ser

Voz 11 33:51 grande maquinaria no ahí se parecía ir del tan eh ya Benjamin hice pero es que

Voz 1400 34:01 la evolución no es esa locomotora imparable que se te va llevando todos los recursos por delante bosques minas tal tenemos que pensar revolución como

Voz 5 34:15 frenar esa locomotora no

Voz 1400 34:19 para pensar en otro modo de vida de uso de recursos no

Voz 2 34:25 me gustaría porque lo que tenemos que abrir el el con lo que el público tocar dos temas antes de de de pasaron poco al a las preguntas del público unos el tema tecnológico a muchos de los digamos teóricos de internet y en esa vía e incluso en algún momento grandes defensores de Internet Bioy conversos hacen una afirmación brutal dicen que quizás podamos saber la última generación de hombres libres que en la era de la información absoluta de los datos casi que una insurrección no sería posible en una insurrección sin clandestinidad o sin intimidad no sería posible

Voz 4 35:19 quisiera preguntarle si cómo lo ve

Voz 2 35:21 que es como interfiere que selló el mundo de la tecnología en en en la política iba iba a decir algunas perlas también viniendo de Harare es que es muy impresionante en dice Tron construyó todas sus campañas contra la inmigración contra el otro contra los los puestos de trabajo que les quitarían los mexicanos a los estadounidenses lo que no contó es que la el algoritmo seguramente quitaría muchos más trabajos que los mexicanos a los estadounidenses pero construir un muro eh en California sería bastante difícil

Voz 5 35:59 él

Voz 2 36:01 cómo me la a de tecnología revolución muro extremo

Voz 1400 36:04 en todo el mundo eh

Voz 11 36:06 tenemos en todo el mundo lo

Voz 9 36:09 la sociedad la la sociedad actual

Voz 8 36:11 hay muchas sociedades

Voz 9 36:13 acomodada que tienen miedo el miedo es lo que hace que tiene un fin muchas de las cuestiones volver yo creo que tratan ha sido presidente de Estado Unidos otros subido sobre el caballo de de miedo con lo que tu decías ante yo la la la política no arregla la sociedad de los políticos arreglan la sociedad los políticos tienen que responder a lo que es la sociedad la que obliga a los políticos a actuar de una u otra manera es la teoría de la revolución yo creo que Miguel Hernández los explicaba muy bien en su Nana de la cebolla cuando el pueblo ya sin parece Boye a ir hasta ha llegado a partir de ahí hay gente revolución rebeldía era imparable imparable ir its si nosotros queremos mantener que yo me circunscribió en torno a Europa queremos que Europa no se vaya al garete tenemos que hacer mucha política tenemos que creernos lo de Europa que hasta ahora nadie se lo ha creído ningún país europeo y últimamente mucho menos o hacemos una política hay una verdadera unión política de la Unión Europea o Europa no va a tener

Voz 1400 37:32 futuro porque no lo

Voz 9 37:35 los europeos tienen que sentirse orgullosos no Dexter ingleses y españoles no te de italianos no de cera alemana entre tienen que sentir orgullosos de ser un Ruper como

Voz 12 37:47 el éxito de de Putin en Rusia donde está

Voz 9 37:51 que ha recobrado ha hecho que los rusos cenicientas orgullosos de San Rufo algo que no habían perdido en Chile que ocurren chip que los chinos tienen orgullo están chinos en Europa no tenemos no han con nace no se ha conseguido yo creo que poco lo parece por interés

Voz 14 38:14 sí

Voz 9 38:16 quemada mente eh neoliberal de un capitalismo atroz no se ha conseguido los políticos no hemos emocionado capaces de eh de que los europeos nos sintamos orgullosos

Voz 12 38:29 este grupo P

Voz 9 38:31 en Europa o conseguimos tanto esta unión política cómo conseguimos que la sociedad europea tome la sensación de que fue europeo yo cambiamos el que aquí obligamos a los político a crear una política

Voz 15 38:46 a económica pública de servicios públicos sanidad pública frente al Celta

Voz 9 38:51 el que fuera para todos los europeos tenemos un Banco Central Europeo que verdaderamente Finnan Banco Central Europeo que regulen sistema financiero en Europa un sistema fiscal que sea el mismo sistema fiscal para todos los europeos un seguro de paro está seguro de paro para todos los europeos un un banco central que compre deuda pública de todos los países europeos y las complica de verdad no ahora mismo el Banco Central Europeo tiene dos dos coma siete billones de euros de deuda de los países europeos después solamente trescientos cincuenta mil euros esto hay que mantener una política no puede Europa a P en Europa realmente terminará no saben por dónde va a terminar pero la sociedad términos siempre cambiando todo el mundo esté ya te ya he ido edificando desde los principios

Voz 16 39:44 eh e insurgencia orden orden de ocurrir en Europa con toda con toda pasaremos pasaremos bastante también Roma decir que llegaron los bárbaros ahí tomaron Roma no lo más fue la decadencia de Ramala que esto implica lo Far Barros la tomar este es una realidad del mundo después El mundo no no lo podemos ver con un solo Prim manga porque

Voz 9 40:12 tu a Centroamérica en Centroamérica la las cuestiones que le Fon diferente a las que hay en China tu va la Indy en las cuestiones que ve son diferentes a las que hay

Voz 15 40:23 en China India tiene

Voz 9 40:25 llama habitantes que China eh

Voz 15 40:30 parece que no existes

Voz 9 40:32 los cogen a los otros sin embargo te va a ver que que el tipo de sociedad de la sociedad inocentadas iguales pero nosotros queremos defender las formas de vida que tenemos verdaderamente nos tenemos que convencer y si no pues yo creo que el futuro de Europa el futuro muy débil muy frágil

Voz 5 40:52 bueno no sé si alguien pudo ganar

Voz 1400 40:55 yo creo que hay un interés que no es de ahora ya por destruir Europa evidentemente Europa es una una especie de excepción esa asociación un espacio de libertad en espacio de bienestar es un espacio también de autocrítica no ya que la última entrevista antes de morir decía bueno realmente yo me siento europeo cuando veo que un espacio de autocrítica de es posible la autocrítica infractor enfrentarse a los propios fantasmas no eh entonces esa Europa que que se levantan después de de de de la de la atrocidad de la Segunda Guerra Mundial el pero se hacen con esa identidad de libertad estado de bienestar al mismo tiempo es decir caido Falic porque digo que se quiere destruir Europa porque es una excepción el mundo que molesta en esa dinámica en la que eh digamos pugna Marta hay una acumulación enorme capital igualdad Por otra parte precarización día eh pero tampoco podemos pero yo creo que un trazo identidad de Europa es pensar mundialmente no pensar Europa como como fortaleza no lo peor que está pasando cuando de Estudios Europa es Europa se muere cada vez que es ahoga alguien mediterránea también estas matando Europa no lo que no puede ser es que pase una orquesta de una orquesta que viene del norte de África de de Túnez dejan pasar los instrumentos pero no dejan pasar a los músicos eh eh pero esto qué coño es priorice eh entonces eh claro que es un problema que que yo creo que que está latiendo ahí tal es que ahora mismo el capitalismo es internacionalista incluso en sus organizaciones Fondo Monetario Internacional al Banco Mundial los foros que tiene el Foro de Davos el portal ha desaparecido el internacionalismo digamos de los pueblos internacionalismo alternativo hordas eh no no ves que el hayan movimientos sindicales que que que se coordinen hay acciones como algún tipo de de de movimiento que rápidamente

Voz 17 43:04 con son

Voz 1400 43:07 digamos directamente es arte e atacados incluso policialmente no cuando se producen respuestas internacionales movilizaciones no y en cambio el el capitalismo sí que es internacional ahí tenemos eh cuando el once de septiembre se producen los atentados ya sale encima de las ruinas de las Torres Gemelas aparece George Bush y dice lo primero que hay que hacer es acabar con los paraísos fiscales nunca más

Voz 5 43:34 se volvió a hablar de esta cuestión

Voz 1400 43:37 el vivero no debieron de debió salir Darín que dio llevar unas unas la bajadas creo que hemos en gallego y que el veto que estás diciendo estás loco no induzca más se turno al paraísos fiscales es más paraísos fiscales que nunca no llega el dinero falso ya pesa más vendida el honrado no entonces que creo que es necesario esa interferir y que Europa fríamente cuando Margaret Thatcher

Voz 16 44:01 es la invitan a verse cada

Voz 1400 44:04 la conferencia para estudiantes de toda Europa esa hice yo estoy muy extrañada de que me llamen aquí para hablarle de Europa los estudiantes porque yo lo que quiero hacer es destruir Europa eso está en una conferencia dicho no es escandalizados mucho de ciertas cosas que pasan pero resulta que se va a todo un Estado va al Brexit y tal yo no visto movimiento in intelectual un un voy mientras Europa diciendo pero pero pero que hacéis estáis locos no de tal porque como es un estado o estado muy ricos en cambiar Grecia la machacaron cuando quiso lo hacen el referéndum

Voz 18 44:41 para optar no

Voz 1400 44:43 entonces efectivamente yo creo que sí hay ese muy eh y acabo diciendo alguien pues baño elecciones europeas nadie habla de las elecciones europeas únicamente en la extrema derecha está hablando de elecciones europeas se está organizando el este vano lo mandaron de Estados Unidos no en patera me parece que llegó

Voz 11 45:07 bien está

Voz 1400 45:10 si realmente va a haber una sacudida sin no hay una reacción una movilización social democrático de Europa porque yo creo que van a por Europa

Voz 3 45:22 si no totalmente de acuerdo con mis contertulio

Voz 5 45:26 yo pienso que como las Culebras

Voz 3 45:28 conviene dejar atrás la vieja piel es decir yo supongo que lo que está en crisis es una vieja idea de Europa

Voz 7 45:35 como un mundo cerrado rodeado por un mundo

Voz 3 45:39 él es una hable y que hay que rechazar y que hay que defender con ese estado de bienestar el digamos de apogeo de la humanidad que se ha dado en Europa era tu mencionados los bárbaros que invada en Roma yo como colombiana que venden ropa supongo que viven en Europa supongo que soy parte de esos bárbaros así habló a nombre de ello es que nosotros también somos Europa es que Europa es mucho más que lo que tradicionalmente se puede considerar Europa es una serie de valores que la queremos no sólo para Europa sino para el resto de la humanidad para los que vivimos y nos acercamos y tenemos relación con Europa y sin embargo no pertenecemos geográficamente Europa es que el viejo esquema la vieja piel están tremenda que como decía Manolo en determinado momento se pensó inclusive en sacar a Grecia los que eso ya no es a Europa porque no está muy pobres hacen parte de lo que trompo llamo así lo dijo esos países de mierda entonces ya Grecia hice uno ya estaba en en Alemania hay diversidad entre gente liberal cuando se está discutiendo la posibilidad de dejar a Grecia por fuera de la Unión Europea lo conversando como fondo una seriedad que no sea pero es que señores yo se inventaron la democracia si tú dejas a Grecia por fuera del mundo democrático en qué queda la democracia en qué queda Europa sin Grecia bueno grande Portugal saldrás de España eventualmente también esa idea excluyente va como el urólogo no semana comiendo a sí misma semana cerrando sobre sí misma entonces yo lo que creo es que Europa tiene que reconocerse en algo mucho más amplio de lo que se ha pensado esto no no es un pensados de lujo en medio de un tugurios

Voz 5 47:32 pestilente porque existen lo consideran estoy la conseguimos así eso no tiene fin

Voz 3 47:37 duro duro para yo creo que tiene que reconocerse

Voz 6 47:40 en la medida en que puede irradiar rabiar

Voz 3 47:43 lo que han sido sus grandes valores al resto de un planeta

Voz 5 47:46 que los necesita Icon respeto

Voz 3 47:49 toda a la pregunta inicial de Pilar a través de de de Internet y de las redes sociales parece que estamos desnudas no la la intimidad sea absolutamente eliminado como se puede hacer una revolución si estamos en manos de un Gran Hermano que sabe que nos gusta que no nos gusta que hacemos en la cama que compramos que bueno primero yo le tengo mucho recelo a esa es yo no estoy en Facebook miento y Turney por por eso mismo como por el afán de Mostar uno entregándose a un manejo me gustan la frase de Lezama Lima que decía yo digo mi secretos pero conservó misterio lo que pasa es que todas manera fíjate yo creo que una de las que raso de las remuneraciones que ya está en marcha es la propia revolución cibernética todo esa o como nuestra tecnología tiene los defectos de sus propias virtudes bueno dice computadores monumentales que manejan la economía en fracciones Mi Mi fracciones de segundo ya cambian totalmente el mundo financiero y tiene tal capacidad bueno hacia donde es decir desde Qaeda Sansón con todos los filibusteros caerá ese tipo mega de economía financiera que es una gran burbuja hay caerán esos computadores que la manejan también entonces además por otro lado

Voz 5 49:17 la subversión siempre tuvo mala

Voz 3 49:19 facilidad ciudad de recurrir a la artesanía vamos de todos artesanales y pequeños durante la dictadura argentina cuán también los militares sabían todo de todo el mundo tener un sistema de información impresionante y bueno entonces no sabía no se puede utilizar el teléfono porque los teléfonos los tienen pinchaba Allen muy bien al café de la esquina se convertía en la manera de comunicarse allí no había manera

Voz 19 49:45 hola lado sea siempre habrá

Voz 3 49:48 la si los grandes medios están divulgando grandes mentiras siempre queda el me me hubiera pues yo no sé si los que tienen mi edad se acuerde antes sea para Tiko que pasados hermanos surte efecto

Voz 2 50:02 quisiera ya ya tengo que a agredir el el foro pero no puedo terminar esta mesa pero es una pregunta para para el Laura y Manuel no puedo no preguntarles a dos escritores a dos escritores de ficción además de que hagan periodismo intervengan en la actividad pública en el debate público que finalmente son escritores no puedo no preguntarle qué papel juega la imaginación en todo esto

Voz 4 50:28 qué tiene el arte que decir al orden o el desorden contestar corto para dejar que tu contestes más

Voz 19 50:36 sí

Voz 3 50:40 yo creo que todo va suelto de de imaginación a mí me me encanta la definición que sea teles de la literatura es decir la literatura es la invención de un pueblo que todavía no existe

Voz 19 50:59 usted está

Voz 1400 51:03 eh creo que el de la generación

Voz 5 51:07 bueno primero es ejercer

Voz 1400 51:10 posiblemente el que debería ser el primer derecho en la Declaración de Derechos Humanos que está muy bien pero debería haber un primer capítulo que decía que era el derecho a soñar el derecho a soñar derecho a imaginar algo diferente de este estado de de cosas

Voz 5 51:30 la imaginación también significa

Voz 1400 51:34 porque normalmente hablamos yo creo que a veces en términos de de la literatura un poco como consolación no decir bueno esto está tan mal pero bueno no es que el arte Nos queda yo le daría la vuelta creo que aunque pueda tener esa dimensión finalmente pero por qué

Voz 5 51:54 sería más un deseo provocar un desequilibrio creo que la imaginación desestabiliza lo que digamos está estancada no yo y a veces putrefacto no la imaginación Nos permite a perspectiva de elevación sobre sobre eso siempre

Voz 1400 52:24 para mí la imaginación es el activismo de Eros

Voz 5 52:28 no en ese gran combate que vivimos en la sociedad en terna veinte enteros y tal acoso entre la pulsión del deseo de de de ir hacia lo desconocido de de abrir nuevos pasos frente a esa pulsión del del destructor de ir de de los tiempos muertos digamos no entonces eh

Voz 1400 52:58 me quedo con esa idea de la imaginación como una pulsión de imaginación

Voz 5 53:03 un activismo

Voz 2 53:05 Saramago decía yo escribo para desazón

Voz 1400 53:07 negar

Voz 4 53:08 es una buena idea

Voz 2 53:11 con esta revolución del deseo me parece que también esto

Voz 1400 53:15 una muy buen término

Voz 2 53:18 abrimos las preguntas al al público

Voz 5 53:21 ese día increíble hay micrófono si sí

Voz 20 54:07 cuál donado Blau de la idea de que los falta un sentimiento europeo a los que vivimos en Europa pero la culpa no la tenemos nosotros la tienen única y exclusivamente en los medios de comunicación sin los medios de comunicación diariamente no informaran de los distintos países que forman la Unión Europea de sus circunstancias igual que nos hablan de de España pues eh tendríamos ese sentimiento ahora los preguntaron qué qué sabemos de de Francia o qué sabemos de Portugal pues

Voz 16 54:40 muy poquitos datos podríamos dar de cómo está la la

Voz 20 54:43 la situación económica de del país sean muy por encima salvo que el leamos los periódicos pero aún así eh el balance que podremos darles es muy muy escaso entonces yo lo que veo es que única y exclusivamente aquí el papeles de los de los medios de comunicación y luego por otro lado es

Voz 14 55:04 que la Unión Europea de alguna manera

Voz 20 55:08 se ha mezclado aceite y agua aunque sea distintas mentalidades distintas formas e países anglosajones países latinos y esto dificulta un entendimiento y una comprensión entre todos

Voz 21 55:25 yo creo que Manolo lo ha dicho a ver en mayo del año que viene vamos a tener unas elecciones europeas y en el ideario popular político a la gente de la calle pues parece que

Voz 9 55:38 que nada tienen que no hay el fin que es que da igual cuando se conforme el Parlamento Europeo ir verdaderamente lo único activistas cae ahora punzón lo húngaro ahí aquí en España el Partido Popular no diciendo que que esto que no han creído nunca Europa a la derecha no se ha creído Europa nunca la Europa es un invento de Europa un invento de la socialdemocracia es ir a mí lo que me da que se pierde de Europa no solamente porque se pierde a Europa sino porque se pierda el ejemplo para el mundo

Voz 20 56:12 estoy de acuerdo contigo no está claro eh

Voz 15 56:16 Europa se va a perder es la vamos a perder nuestro todo

Voz 1400 56:19 todo

Voz 22 56:20 hasta que yo me yo creo que que la individualmente ninguno tenemos la culpa de que se vaya a perder Europa pero colectivamente en el ideario político de de del de los medios de comunicación de la calle quién habla de Europa aquel libro entereza la elecciones europeas esto es culpa de todo es culpa desde

Voz 15 56:39 de todo pues bueno que que que que hemos creído que esto estaba ahí que se iba a mantener sin esfuerzo que pero bueno

Voz 22 56:47 no le llega la época de crisis llega llega el miedo a la sociedad pues lo lo ahorradores alemanes llega

Voz 15 56:54 momento que saco Jona que les vamos a devolver el dinero lo los países latinos pero no nos han expulsado a todos los países latinos de de milagro no

Voz 1400 57:04 de

Voz 15 57:04 la idea esta pero bueno ir porque no hay un verdadero sentimiento de de de de pertenencia a estos de Europa no voy a ir yo creo que hay que luchar por el pueblo

Voz 22 57:17 por la la idea de Europa por la ideología política que debajo de Europa

Voz 15 57:24 que el ejemplo de democracia que yo creo que mejor ha funcionado más bienestar

Voz 16 57:30 nada pudo ha generado ya los ciudadanos cuanto antes

Voz 15 57:33 claro que es la socialdemocracia europea no yo creo que que en al merece la pena luchar Chapo correcto no pero que ya te digo que no que yo no no estoy no soy pesimista porque yo soy uno un activista contumaz pero no me gusta ver el cariz que están tomando las cosas como las sociedades como ha hecho esta crisis de hacer una política europea solamente para contentar a un país europeo quedó a Alemania con la política de austeridad uno política y la política financiera de de de de ir bancaria todo ha sido para para mantener el poder adquisitivo de las ahorro alemán yo creo que que que esto que ha llegado una crisis que es la te teníamos que haber pagado entre todos la hemos pagado a unos más que otros y después tenemos ejemplos hasta mismos decía no está salido de la crisis vamos a salir de la crisis ya y ahora viene otra para antes seguro que pero en Portugal se ha aplicado una política diferente a la que se aplicado en España Tino y nos ha caído a la inversión pública como aquí aquí se lleva fin de invertir en las infraestructuras y los equipamientos territoriales y sociales ocho de años ya gastando menos que gastaba en el año dos mil siete y dos mil seis con el deterioro que esto tiene también para la calidad de vida Ipar poder adquisitivo de los ciudadanos de este país porque el poder adquisitivo Los Zetas un país no solamente vienen dados por el sueldo que mucho sino también por todas las prestaciones ETA educación sanidad y servicios sociales dependencia etc etc parece que esto es sufren ya parece hoy que no ha sucedido esto todavía no no no repuesto en la bajada que están produciendo en el gasto público en todo eh el gasto público social y parece que te ha pasado yo creo que aquí también en la sociedad pues tenemos algo responsables somos somos todos después de que en el fondo ahora no tendremos elecciones europeas elecciones municipales elecciones naturales ya veremos lo que pasa en el arreglo no va a venir de de los extremos con toda seguridad porque hasta ahora nunca ha venido los extrema en lo que yo conozco de la historia de la humanidad pero que que tenemos algo de culpa individual también ahí en eh en este miedo que tenemos en este efecto mirar no era sin ser egoísta e sin ser generosos con lo con lo que significa la idea de Europe lo que significa como decía Manolo que hay mucha gente que la idea de Europa nos viene bien y le interesaba

Voz 9 1:00:25 pero a mí hecho seguirán haciéndolo posible porque Europa no hacia adelante

Voz 5 1:00:42 buenos días a todos en primer lugar felicitar por supuesto la Cadena Ser

Voz 23 1:00:48 yo creo que es un lujo estar aquí particularmente a Córdoba en segundo lugar hombre felicitaron a vosotros es casi una provocación el título insurgencia rebeldía unir a un economista que no le importa equivocarse porque todos los economistas otra vez