Congreso de la Sabiduría 2018: Encuentro entre Amelia Valcárcel, Luis Alberto de Cuenca y Ángeles González Sinde en conversación con Mariola Urrea.

Voz 1 00:00 continuamos en esta jornada de mañana del Congreso de la sabiduría y el conocimiento si antes se ha hablado de la rebeldía de las indulgencias y ahora nos vamos a centrar en la redacción de los intelectuales con el poder los intelectuales junto al poder cuando han acompañado a quienes han ejercido el poder de la modernidad quiénes han estado frente al poder cómo ha sido la relación de los intelectuales con la sociedad cómo es esa relación con la sociedad actual que significa o que referente ocupan los intelectuales frente al poder político o junto al sistema

Voz 2 00:37 en este momento se establece en el mundo en este desorden del mundo

Voz 1 00:40 dos de llevan hablar Luis Alberto de Cuenca poeta filólogo también académico junto a Ángeles González-Sinde directora de cine ex ministra de Cultura la catedrática Amelia Valcárcel filósofa y catedrática de Filosofía Moral en la UNED estarán en conversación con Mariola Urrea que es profesora de Derecho Internacional Público de la Universidad de La Rioja

cómo están una muy buena os días Nos lo han puesto muy difícil la mes anterior de insurgencia rebeldía con Laura con Manuel con el rector con José pero estoy convencido que que esta mesa también va a resultar igualmente estimulante



Voz 1505 01:32 la verdad que el Congreso del Bienestar hablando de desorden del mundo es particularmente inspirador y una mesa



Voz 1505 01:43 hablando de intelectuales hablando de poder creo que no va no va a defraudar a nadie miren el mundo que ahora se le gusta describirlo como un entorno Bubka por lo que tiene de volátil lo que tiene de incierto lo que tiene de complejo y lo que tiene de ambiguo está ordenado con unas lógicas que están siendo objeto de una profunda erosión y sobretodo está gobernando este mundo entorno a un poder que nunca como hasta ahora ha sido tan débil les sugiero aquí dos lectura



Voz 1505 02:24 abre precisamente de la debilidad de este poder y otra también del filósofo surcoreano Chun



Voz 1505 02:31 sobre el poder que habla de nuevo de esa de esa debilidad iba en está contexto de poder débil en este contexto de mundo volátil y en este contexto de mundo desorganizado desordenado qué mejor que recuperar ese diálogo donde el papel de los intelectuales y su relación con el poder podamos realizarlo y qué mejor que hacerlo con intelectuales que han tenido la oportunidad también de estar próximos al poder críticos con el poder que en ocasiones les ha tocado también un papel protagonista en la gestión de de entornos donde

Voz 0120 03:07 qué se puede transformar

Voz 1505 03:09 la sociedad eh Luis Alberto Angeles Amelia que ya han sido presentados eh vamos a con ellos vamos a acompañar esta conversación este diálogo para eso les voy a proponer eh que nos aproximaremos a esa relación desde eh una lógica muy parecida a la que tiene el amor porque creo que la relación entre los intelectuales y el poder a veces es apasionada muchas veces tormentosa en ocasiones es interesada e seguramente hay una fase inicial de enamoramiento de fascinación pero no siempre dura y a veces las rupturas son también duras bueno bajó esa metáfora creo que podemos ordenar algunas reflexiones en torno a unos minutos iniciales cuarenta y cinco minutos cincuenta minutos que luego permitan abrir un diálogo con todos ustedes y atender todas sus preguntas y todas sus cuestiones y yo comenzaría un poco por esta por esta primera idea no como veis Luis Alberto Angeles Amelia como veis esa primera parte de fascinación que pudiera existir entre los intelectuales y el poder o entre el poder y su acercamiento a los intelectuales

delante el fuego Ladies First por ejemplo yo venga

Voz 0120 04:35 no no estoy segura de que sea relación de fascinación exista la fascinación por el poder no la tiene no sólo las personas que se dedican a la vida de la intelectual la fascinación por el poder es universal es una universal humano la reconocemos en la existencia de lo que llamamos carisma el carisma de asuntos sumamente peligroso que produce a veces eh bueno pues todo tipo de deslizamientos poco necesarios con todo yo pondré un ejemplo porque quienes me acompañan tanto Angeles como Luis Alberto ocultara naturalmente que ellos según los sabios en Griego y Latín porque vienen de clásicas en los esto hay que ponerlo de relieve pero no lo van a decir clásicas Últimamente se esconden Cesc se emboscado en lo dicen de dónde vienen yo para meterme poco a nuestro terreno diré que si hay que interpretará la cosa en términos psicológicos es decir cómo se ha llevado un determinado individuo con el me iría plato porque Platón tiene una frase

Voz 0193 05:46 sí absolutamente reveladora

Voz 0120 05:48 a mí siempre me ha resultado como un golpe de conocimiento no Platón en su carta a ser quién la hace cierta autobiográfica de porqué

Voz 3 05:59 se dejó seducir por un tirano

Voz 0120 06:03 se fue a vivir a su corte porque allí va a hacer su gran experimento social en el tópico lo que cuenta en las leyes con David tal mente más que en la república ir como él vivía allí creía ser apreciado por el tirano es decir tirano no era una cosa mala era simplemente un tipo pues que no había sido especialmente elegido por nadie sino que era tírate estaba allí por familia poco que fuera el caso es que Platón tiene un amigo al que el pasa algo lo cuenta él mismo dice no no te preocupes yo hablo con este tengo con él mucha influencia este hombre corría peligro de muerte Platón nuevo apreciaba fuese puso delante de su protector y le dijo me han dicho que buscáis la muerte de éste no lo puedo creer no será así dijo por supuesto que no es así eso me ha sido verdad nunca vete tranquilo Platón a un euro Paternina es no estás entiendo que pasaba por allí a un Patrick vida tenido la todo feliz seguidamente se lo está buscando para matar así que vuelve se pone enfrente frente al otro LIC tú me has no metido insiste entonces me miró con ojos de Cyrano dijo yo no he prometido nada que quiere decir mirar con ojos de Cyrano que es no que vio Platón en la mirada que le estaba poniendo el otro a mí siempre me ha resultado asombroso por quién Platón tú puedes escuchar le Air la doctrina pero puedes también apreciar la gran inteligencia del ser humano que lo estaba sentado fatal a Platón en la primera convocatoria yo soy dio vida a mí no se me dicen y a nieve

Voz 3 08:08 somos iguales

Voz 0120 08:10 voy por lo tanto yo te digo cumplen una promesa que esto que responde otro yo no he prometido nada se lo había prometido si el poder no tiene ninguna obligación cuando es absoluto no se pone a ninguna obligación mucho menos la de respetar sus promesas no no entra dentro de asunto pero vamos que esto sólo era para llevar las cosas a la cultura clásica da yo que somos una humanidad vieja y nuestro deber es tener mucha me mueve esto es un poco agarrar un trozo de memoria para que no se nos escape saber quiénes somos

Voz 1324 08:51 ahora yo creo que que la anécdota que ha contado de Patton Amelia ha está muy bien traída porque efectivamente el poder jamás tiene una palabra que cumplir una palabra que llevar a cabo puesto que esa omnímodo oí puede hacer lo que le da en el cole momento no yo partiría también de con respecto a lo que acaba de decidir Mariola de que en la palabra intelectual yo no sé si por lo menos a mí me cuadra muy poco tengo cierta manía ese término intelectual quizá por ser de clásicas prefiere un término como humanista por ejemplo estudioso pero intelectual medio China incluso me suena más ligado al paro a ver de lo que debería estar entonces quiero decir que la palabra intelectual ya es una palabra que yo desde luego me salgo de ella por completo no pero en cuanto a lo de del tirano de Siracusa que tal tanto daño le hizo a Platón moralmente pues evidentemente la palabra tirano en el nos venía de tiranos qué significa exactamente Ray pero porque el el el el concepto de reír algo que para los griegos será absolutamente reprobable a lo normal Nos también era un concepto que no tenía nada que ver con la el sentir de la comunidad de de de griegos y latinos por eso por ejemplo en en Roma cuando se funda la República Se reprueba toda la actividad de los reyes anteriores



Voz 1324 10:19 de modo que la palabra tiranos que hoy día ha pasado a ser tirano





Voz 1324 10:35 la palabra noble para Rey la palabra buena para ir a parar a para Reyes tiranos en cuanto a las relaciones con el poder yo creo que obviamente un humanista tiene muy poco que hacer con el con el poder al a veces te escoge la puerta pero no eres tú el que escoge lo que lleva aparejado el poder o cierto poder porque la verdad es que luego también



Voz 1324 11:02 no todo el concepto de poder afortunadamente en democracia porque



Voz 1324 11:08 sí que tienen demasiado poder los que manda pero en democracia está todo muy tamizado y la verdad eso nos contará luego Ángeles pero realmente es el ministro y secretario de Estado en España en este momento tampoco lleva aparejado ninguna dosis de poder afortunadamente o muy poquita Se puede hacer muy poco realmente



Voz 1324 11:30 tuve yo en en una después salía importante de Ministerio de Educación y Cultura en tiempos hacen muchísimos años Casillas se me ha olvidado y no pude por ejemplo defender en la tiene griego con la vehemencia



Voz 1324 11:43 Emma que es importantísimo aunque lo he explicado mal vehemencia seis puse lo que pasa es que no me hicieron ni caso



Voz 1324 11:52 son asignaturas que para mí son la gimnasia del alma que deberían ser obligatorias para todos los Bachillerato no sólo para los de Humanidades señor para los de ciencias puras los ciencias de la salud ciencias sociales etcétera y que están en trance de desaparecer en concreto el griego está en un grave peligro en este momento hoy toca un tema que me es muy sensible como el de las humanidades Si me callo ya pistas

Voz 4 12:18 sí sí yo yo bueno



Voz 4 12:26 de es este este rato ahí está experiencia que a veces a mí me me me resulta difícil de



Voz 4 13:31 pues a mí me me esa sensación de la que hablabas no de de lo que eso no en el poder



Voz 4 13:40 el poder es un verbo es poder hacer cosas no y quizá lo primero que te choca entre otras



Voz 4 13:51 es que no puedes hacer tantas cosas como en tu fantasía



Voz 4 14:02 o quizá tu deseo es tan grande que que te sientes



Voz 4 14:14 compló no poder proteger a la materia en la que tú te has formado como el latino el Griego verte incapaz no entonces acarrea un pues esa tarea de de gobierno



Voz 4 14:33 preocupen pero pero sí que es bueno hacerse ese esa reflexión no a ver



Voz 4 14:44 eh



Voz 4 15:03 ya la televisión pero eh pero bueno creo que



Voz 4 15:24 llama Nicolas Hulot ir a dimitió eh



Voz 4 15:37 qué dijo que bueno que sí había sentido completamente



Voz 4 15:55 el medio ambiente y parar la destrucción a mí me llamó muchísimo la atención porque es es raro



Voz 4 16:03 ver a un político



Voz 1505 16:37 por



Voz 4 17:02 y en cambio



Voz 4 17:06 lo decepcionante estar en el en un gobierno la pregunta que yo me hacía es eh ha sido mejor que este hombre dimitiera desde luego para él sí porque su imagen



Voz 4 17:33 es como él hubiera resistido ahí dentro hubiera intentado convencer



Voz 4 17:40 la vida de de realmente tomarse en serio comprometerse



Voz 1324 17:51 creo que cuando dimitiera había agotado ya todas las posibilidades de intentar cambiar aquello sí era una una decisión tomada ya porque yo creo que hizo bien en cierto modo fíjate

Voz 0193 18:01 pero también yo me imagino que hizo bien pero también lo que voy es que la política como las experiencias importantes en la vida mancha no todos están dispuestos a llevar esas manchas entonces qué tipos de gobiernos queremos tener unos son los que sólo eh determinado tipo de personas acuden a esa llamada o uno en el que todo tipo de ciudadanos que sean muy hábiles y expertos en sus materias pueden pasar por esos gobiernos no lo sé porque la política Mancha y cada vez mancha más Age Ángeles

Voz 1505 18:38 esta última reflexión tuya yo creo que hay un elemento que me me parece interesante rescatar porqué es el intelectual eh



Voz 1505 18:50 e independencia qué margen tiene de adaptación en un entorno e como es el poder aunque lo describamos en términos de verbo poder hacer pero el poder tiene unas reglas el poder tiene unos escenarios

Voz 0120 19:03 los el poder tiene unas liturgias

Voz 1505 19:06 el poder exige unas mayorías

Voz 3 19:10 el poder es combate el intelectual y cuánto está preparado para relacionarse con todas esas caras que tiene el poder

Voz 0120 19:26 con qué interés fue miráis Russell que yo creo que si tuviéramos de hacer una digamos vamos a en la nómina de intelectuales del siglo XX pues Russell tiene que formar parte de la nómina de realmente él quiso ocupar ese lugar es decir el siglo XX que ha sido un siglo sumamente convulso tomó esa figura el intelectual que pese a los enciclopedistas no existió en el dieciocho que nace realmente de prácticamente pierdan el no estoy el manifiesto en el XIX Ilha tomó como cosa suya si vamos a hacer un agente

Voz 3 20:08 que sobre los intelectuales

Voz 0120 20:11 el último ejemplo a lo que querían parecer ser a los grandes ilustrados en el sentido de somos la conciencia de lo que existe somos capaces de hacer un dictamen noble justo y desde luego agudo de lo que existe y hubo varios que quisieron encarnará el intelectual tenemos una nómina que si la queremos hacer no saldrán muy bonita no habrá ninguna mujer dentro sí porqué pues no hay ciertos hay ciertos inconvenientes en los que no cabe hablar precisamente ahora pero hay ciertos inconvenientes para ese asunto pero por ejemplo no a Sartre haciendo intelectual voy a China y me gusta todo mucho no saldrá otra gente que fue Arruche hay le gusta mucho no saldrá otra gente que fue a Berlín y también les gustó todo mucho a la gente algunos de ellos eran simples baila botes quiero decir que uno se puede llamar así mismo intelectual pero otra gente lo puede llamar de otra manera es el problema de los nombres que son un atrio cultivos pues que eso no es igual que si digo mesa si digo mesa no a partir de ahora esto se llama cepillo no no ahora si éste dice que su intelectual yo digo que es un baila vote eso caben perfectamente es decir una frase que tienen sentido la nómina de estos intelectuales es muy discordias y tiene que ver lo discordia que es precisamente por ciertos juegue citas con el poder que no estuvieron por así decir bien afinados he citado a Russell porque fue el que quiso afinar las el llegó a escribir en un pequeño libro que tiene al que ama claro el poder es una cosa que conocemos mal hemos que empezar a estudiarla mejor hasta el punto de que poder se transforme en un concepto como lo puede ser energía para las ciencias físicas fijémonos por favor él analogía que es muy T buenos Ciencias Físicas tenemos una serie de nuestros que no vamos a ver están allí bien estaremos apunto de saber hacer política escribirlas pero hice saberlo que es cuando el poder sea un concepto de la misma claridad y él mismo uso central en la ciencia política como lo esa energía en las ciencias físicas la idea es que se puede hacer una ciencia del poder sí pero la hicieron las grandes figuras a la solo día no precisamente estos que se basaba en Ría diga de fascinación en fascinación a Bertie me parece a mí es decir a mí me parece respetabilísima más las grandes figuras a la antropología del siglo XX que nos han enseñado barbaridades las dos grandes conocedores islas grandes conocedoras en las humanidades y el mundo clásico ya que limita con mili pongamos por caso dice os usted aquella admiran más a cricket no me pregunte que no quiero llevar la contraria a lo corriente yo no

Voz 1324 23:20 tengo claro por eso

Voz 0120 23:23 a ver que la nómina que tenemos tiene que ser aclarada si queremos saber más de cómo hacer las cosas bien beber es un Internet

Voz 1324 23:35 igual pues sonando fascinando se por ahí con nada

Voz 0120 23:39 es prescindible para saber qué mundo habitamos para nada es central porque ahí se a todos los grandes meditarlas la figura de la antropología la nómina corriente no es la nómina de la sabiduría no lo es el todo por eso muchas personas renuncian a ser llamadas intelectuales no no no yo soy yo conozco bien lo que yo hago y conozco lo que han hecho otros siquiera ese Lorbek no lo más honradamente que pueda pero no me pida que me exceda sobre eso porque no quiero pertenecer a una tribu

Voz 1505 24:22 Amelia con esta reflexión tuya de lo que nos estás advirtiendo es del temor de los intelectuales llamémosle como queramos a ser utilizados

Voz 3 24:33 por el poder no va a volver se lo quito

Voz 0120 24:38 hay cosas que marean el whisky el vermú el poder

Voz 1505 24:45 los tres habéis tenido responsabilidades de gobierno en una Consejería de un gobierno autonómico en una Secretaría de Estado de un Gobierno central yen un ministerio cuántos habéis mareado

Voz 0120 24:58 muchísimo todas las mañanas al mirar el presupuesto ese no es el mareo es verdad que no tú todavía estás a punto de

Voz 1324 25:07 a ver si es mareado probamos en afortunadamente se me va pasando porque la memoria es restrictiva lleva anulando los contornos de de tapas que la verdad es que fueron muy aburridas no te voy a decir te lo contrario yo creo que por ejemplo hay mencionaba Amelia un unos términos muy interesantes como por ejemplo los ilustrados del XVIII los europeístas los filósofos esos que luego de generaron en los intelectual el diecinueve y el veinte pero esas personas sí que eran auténticas guías de la sociedad en ese momento dirigentes muy relevantes y que transformaron el mundo de hecho por ejemplo es inconcebible en los derechos del hombre sin los enciclopedistas franceses no eso es importantísimo y eso yo creo que se ha perdido era una una especie como de ilustración que últimamente en el siglo veinte que es ese siglo tan convulso como ha dicho muy bien Amelia tan terrible decía mi amigo el marqués de Tamarón que del siglo veinte era espantoso por cuatro grandes motivos porque ha alineado entre sus conceptos más digamos discurrido más transitados el nacional socialismo comunismo el psicoanálisis y el arte contemporáneo



Voz 1324 26:27 es el arte contemporáneo son las grandes enfermedades del XX aparte las guerras que han dejado cientos de millones de muertos en su en las en las trincheras de de la primera de la segunda guerra mundial y en tantas otras guerras antes quiero decir ese el siglo XX es el siglo de los intelectuales por lo tanto yo creo que ahora que estamos en el XXI que tampoco es que estemos muy bien por cierto ahora pero en fin por lo menos ya hemos superado la barrera del veinte deberíamos olvidarlos se da esa centuria tan atroz tan cruel



Voz 1324 26:58 sí que es verdad que nunca los las tiranías tanto de izquierda como de derecha han atraído tanto a los intelectuales como en el siglo XX es evidente entre otras cosas porque claro era cuando ya había tiranías ya derecha izquierda antes había Antiguo Régimen



Voz 1324 27:15 apostar por el futuro prescindiendo



Voz 1324 27:21 del actual como la conciencia de la sociedad de intelectual no es la conciencia de la sociedad sino tiene que ser otra cosa mucho más libertario y más imaginativa han hecho más por la humanidad



Voz 1324 27:35 que selló Samuel Beckett que todos los intelectuales digamos que han intentado transformar el mundo apoyar una ideología u otra



Voz 0193 27:45 no yo lo que sí creo es que quizá



Voz 0193 27:50 esto eh eh como eh



Voz 0193 27:56 altos e quizá te sientes si te

Voz 4 27:59 toca como al ministro francés

Voz 0193 28:02 es que no tienes poder eh pero en cambio lo que yo soy sentía muy claramente y creo que que es algo que va anejo es la responsabilidad no entonces tener una responsabilidad de ese tipo te transforma se transforma intelectualmente te transforma comer personas detrás forma como ciudadano

Voz 4 28:24 entonces en ese sentido para mí desde luego es una experiencia que sí que tiene un doble filo porque te hiere

Voz 1324 28:34 en mayo pero se verá antes una persona hay después de ser ministra otra yo no lo creo eso

Voz 0193 28:40 bueno a mí me me cambió mucho un rato

Voz 1324 28:44 durante el rato que el viceministro nada



Voz 1324 28:51 sí yo creo que no cambiamos nada bueno

Voz 0120 28:55 Alberto yo creo que hay que creer que soy un sujeto dice que le duelen las muelas

Voz 0193 29:09 es que dentro de esa responsabilidad está



Voz 0193 29:17 bueno de asumir que que no es tan cierto que no tienes poder aunque por lo reciente así no



Voz 0193 29:29 yo al menos sentían muy claramente ese rol de de de de representar a muchas personas y detenerse soltó que administrar te conviertes en un administrador por supuesto es infinitamente más cómodo eh ser columnista como yo soy ahora hay puedo decir hoy que mal esto qué coches hoy que mal lo otro como no ven que la salida sería por aquí que torpes y que ridículos si pues es mucho más bonito no eh pero tampoco voy a es valorizar el y la función que hacen los de fuera ni la desvalorizó daba cuando yo estaba

Voz 4 30:05 en un cargo no pero pero es difícil de manejar eso sí esa enorme responsabilidad eh yo ahí hay dos cosas que recuerdo muy nítidamente antes de estar en el ministerio

Voz 0193 30:21 cuando en ni Amin y se me pasó por la cabeza estar en política yo era presidenta de la Academia de Cine que ella era hacer política alguna que yo no no lo percibí de esa manera



Voz 0193 30:35 estaba en un ascensor no sé en qué cosa coincidí con César Antonio Molina adquieran el ministro de Cultura mi antecesor aproveche estas cosas que no me coge coincido en un ascensor con un ministro es como coincidir con los Reyes Magos no es que el momento pedirle no sólo que pedirles las cosas entonces le hablé de algo que a mí me preocuparía en aquel momento que posiblemente fuera la Filmoteca e ir recuerdo que César me dijo pero es que yo no no yo no mando tan alto y me salió del alma Le dije entonces quién manda esa pregunta muchas veces vuelve no entonces quién manda pues también como tú decías manda un poco todo manda la administración mandan los altos funcionarios mandan las leyes manda el Parlamento mandan todos unos sistemas de contención que hacen que se elefante y monstruoso enorme y pesado que tú intentas empujar para que ese modo para para ya se mueva pero muy poquito para que no esté bailando todo el tiempo hay para que tampoco esté Amer



Voz 0193 31:50 de cualquiera que vengamos con nuestras ocurrencias pero en el poder si se tiene poder pero tú no te



Voz 0193 32:02 la sensación de que avanzas muchas veces recoges frutos de algo que sembró un antecesor porque los tiempos en la política además no son los de la vida cotidiana los tiempos en la política son vertiginosos Iggy y entonces esto bueno pues de te constriñe muchísimo no

Voz 1324 32:24 en política yo creo que lo que se hace sobre todo es apagar fuegos no es una especie como de sucursales de la central de Bomberos si están bien continuamente accediendo a lo accesorio y olvidando lo importante yo por lo menos esa es la sensación que tuve entre los cuatro años hubiese qué tal sino que estaba ocupándose de cosas absolutamente innecesaria sin embargo que lo verdaderamente importante era lo que no me dejaban ocuparme las circunstancias

Voz 1505 32:52 Luis Alberto quién no te dejaba

Voz 1324 32:54 las circunstancias área la maquinaria del poder del aborrecible podré

Voz 1505 33:00 mira Ángeles planteaba un un tema que me parece fascinante que es el de la transformación cuando hay un encuentro y también en términos de desencuentro entre los intelectuales humanistas llamémosle como queramos con el poder



Voz 1505 33:14 interpretado en la parte más noble de la pala



Voz 0193 33:21 yo creo que ellos te transforman más Matí yo creo que ellos se arrepienten de haberte llamado mucho



Voz 7 33:27 Cameron Diaz mucho



Voz 1324 33:33 está tres



Voz 3 34:08 interpretar el mundo ver las señales



Voz 1324 36:04 pues el gran enemigo de la humanidad por los totalitarismos



Voz 1324 36:09 bueno



Voz 1 38:19 pero puede ir mucho peor ayudó



Voz 1324 39:01 el Amelia entre los deberes por ejemplo que tenemos en el siglo XXI más importantes los de acá cae los dado ya de la mesa siempre por ejemplo está algo que vas a estar totalmente de acuerdo conmigo y que todavía es una asignatura pendiente tú has mencionado antes que que pocas mujeres había en el en el la ropa de los intelectuales que habían actuado en el siglo XX pues yo pienso que el XXI será un siglo de la mujer o no será para mí eso es fundamental y básico difunda totalmente absoluto no entonces creo que esa es una de las asignaturas que la Revolución francesa dejó totalmente pendientes de por supuesto la soviética que ya estaba inmersa en la francesa porque en la francesa caben todas las revoluciones posibles no pero que no se contó entonces en absoluto con la mujer y ahora es cuando hay que contar con la mujer de una manera ya decidida ya habrá total



Voz 1324 40:10 es que me gustaba tocar el tema es que porque es un tema candente y que yo creo que es fundamental que abordarlo



Voz 1324 40:43 los varones no queramos es porque es una una corsé



Voz 1324 41:13 diría yo claro



Voz 7 41:28 a lo mejor porque yo no he sabido decirlo con tus palabras

Voz 1505 41:30 tú puesto palabra tiene mucha razón Amelia que tiene mucha razón Amelia cuando dice la importancia de con qué mujeres contamos para transformar esta sociedad porque yo sí que creo que las mujeres cuando entran en política cuando lo hace una sola verdad Ángeles más a reconocer la cita rapidamente cambia la mujer pero cuando muchas mujeres entran en política cambiar la sociedad que transforman la política eh yo creo que tenemos en torno a cuarenta cuarenta y cinco minutos para que tomen la palabra quién nos escucha partícipe de este diálogo tan tan atractivo e aquí tenemos al lado de mi Izquierda

Voz 3 42:16 una palabra levantada veo ahí



Voz 3 42:22 sí por favor



Voz 3 42:34 la ira es mejor utilizar micro cuando subimos



Voz 1505 42:50 directas posibles



Voz 12 42:59 ahora me sabe muy mal que renuncie a defender las humanidades en secundaria porque la filosofía está desapareciendo de Europa yo es algo que desde aquí quiero reivindicar que nos dais por favor que hace falta defenderla Umar las humanidades yo he visto a lo largo de la profesión como se ha ido reduciendo como he llegado a tener tres alumnos en una clase



Voz 8 43:29 enfrente el Ministerio de Educación de latinistas defendían



Voz 0193 43:58 bueno por esas John cuando hablaba del ministro francés me hacía esa pregunta realmente este señor ha hecho un servicio a tu no ha adaptado a la sociedad al al a la comunión



Voz 0193 44:12 la mente a su fundación fantástica súper cero lítica o a lo mejor hay que sí saber aguantar que es que en política porque la parte que a mi más me chocó hoy más me cuesta todavía entender tiernas de quizá los que tienen más perspectiva del tiempo no puedan decirme si esto ha sido siempre así óseo transpola



Voz 0193 44:36 partido sola política partidos como es el combate político no eso es lo que está para mí impidiendo más



Voz 0193 44:49 son como los tiempos de la comunicación en en él



Voz 0193 44:53 con el mundo digital de las noticias son vertiginosos los ciclos de noticias como tienes



Voz 0193 45:05 una de las cuestiones que también comité frustran cuando tú has vivido de la expresión de tu palabra de generar historias de contar historias de escribir es que lo primero que percibes cuando eres ministro es una limitación de tu expresión tienes que controlar y pensar cada peli cada



Voz 0193 45:25 qué expresas no te puedes meter en un lío fenomenal



Voz 0193 45:39 te equivocas tuviste un lapsus



Voz 0193 45:44 Sabas pero que era inadecuado y esto tiene una parte buena es que como decía tener una responsabilidad representas a todo el mundo tienes la dignidad del cargo no tienes tú tienes una carga simbólica no te representas optimismo sino que representas a muchas personas entonces por supuesto que no pues



Voz 0193 46:17 a pesar en la balanza y eso es lo que a mí me ha trastornado como persona yo cuando era cineasta pues no tenía que me permitía el lujo de no tener que pensaran esto ya aprendí a pensar un poco en eso cuando era presidente de la Academia y representas a todos los que trabajan en cine no sólo los que hacen las películas que a ti te gustan sino los que hacen las películas que no te gustan nada que las de testas que representan valores que no compartes no entonces



Voz 0193 46:46 profesional por lo menos en la mía a lo mejor una persona que tenga un un trabajo que tiene que ver más con la Comunidad que trabaje en la salud que sea un médico que sea una persona un abogado laboralista tienen una conciencia mayor pero ahí lo vives cada día las veinticuatro horas en ese puesto entonces



Voz 0193 47:11 bueno también las contradicciones porque vives en primera persona las contradicciones las limitaciones e el tener que elegir a veces en contra de lo que tu pensarían porque piensas que por otro lado basa a ganar esa negación constante que esa política



Voz 0193 47:33 demente en una tribuna pública



Voz 0193 47:40 de manera que puede ser para el individuo



Voz 0193 47:48 si no están dispuestos a soportar todo eso pues



Voz 0193 47:55 no tiene que llevarse unos cuantos cardenales Iggy empujones para defender la su manera su al menos sino las logras defender por lo menos recordar de vez en cuando



Voz 1505 48:14 básicamente señor ministro eh teníamos aquí dos manos levantadas a ver ayúdame porque con los focos no se ve bien ahí veo una veo varias pero por orden de Internet



Voz 13 48:38 Elsa todos si es posible que me contesten tampoco sé si es pertinente la pregunta



Voz 13 48:46 si creen ustedes que vamos hacía una democracia tiránica con los actuales dirigentes sean Donald Trump Putin que están elegidos por el pueblo pero que es un muro que no podemos y que están votados por el pueblo creen que para no hacía eso a este tipo de democracia gracias



Voz 1324 49:10 lo un paréntesis verdad estos populismos que ultimamente se hacen se han hecho con el poder grandes potencias como Rusia o como Estados Unidos tenemos que sólo sea un paréntesis que vuelva a la normalidad porque efectivamente hay un peligro ahí también en Italia etcétera hay un peligro grande con los populismo sin duda



Voz 0120 49:33 el sistema a la vez y frágil vamos a volver a los griegos de verdad yo me lo estoy pasando muy bien pero puedo los compañeros de mesa volverlo los griegos cuando vez de La Habana los venimos que quedaron alucinados por lo siguiente estaréis de acuerdo cuando lograron derrotar a Ciro cómo es posible que nosotros había tres maneras de cierre



Voz 0120 49:58 cómo es posible que nosotros que somos cuatro gatos mal llevados



Voz 0120 50:05 odiando nos desde tiempo inmemorial igualmente que unos amamos que no sabemos hacer demasiadas cosas demasiado bien hayamos derrotado al grado cómo es posible tuvieron que entender una visto Soria y qué explicación sería Heron somos invencibles porque no tenemos caballos esa edad tiene que ser vencida no hay un único puedo era el que venza ascender también al siguiente y al siguiente y al siguiente y eso te pasará con las cabezas de los ciudadanos porque también no las vencerás de una vez cada una una sola al gran poder de la democracia es lo que parece su debilidad que justamente casi nadie parece mandar demasiado ese es el gran poder de la democracia yo creo que ser enseñanza nos tiene que dar una cierta tranquilidad pero entiendo lo que usted dice pues lo siguiente porque yo creo que el principal problema o debilidad



Voz 0120 51:13 que eligiera tienen los jovial echará que no nos gusta con razón y sin ella es decir muchas veces echamos buenos gobernantes no pasa nada eso no es una debilidad para hacerse el funcionamiento del sistema la debilidad de la democracia al momento presente es quién nosotras y nosotros como gente como humanidad tenemos retos que no se soluciona en cuatro años hay que tomar decisiones ha



Voz 0120 51:47 por lo tanto cómo convences alguna gente de que vote una política impopular para el cuatro años es un problema de tiempos muy grave no es democracia porque la democracia griega se tenía que enfrentar activo bueno vale tenemos que enfrentar al cambio climático dile a la gente que estos puestos de trabajo fuera estar minas hay que cerrarlas aquello hay que ya padece la decisión impopular cómo no te va a aparecer inmediatamente el caudillismo desnaturalizado el esto lo arreglo yo que consiste siempre en lo mismo además de no la democracia es que es lenta no toma decisiones como debe es esto lo arreglo yo es mucho mejor pobres el problema es cuando suben las trompetas que preceden a la carroza del esto lo arreglo yo yo creo que todavía no estamos tan mal es decir si el señor Trump otros no tienen carisma esto me parece que es muy importante en verdadero peligro lo da quién tiene carisma es que acostumbrarnos a ser sociedades sin carisma que son capaces de hablar con tranquilidad de decisiones impopulares sí acabar convenciendo no es fruto de mentes de que sin embargo deben ser apoyadas porque los riesgos los desafíos a los riesgos son globales y nadie nos puede convencer a lo mejor es lo que a mi se me ocurre para dice el contexto global está ahí no puede ser olvidado la inmigración es un fenómeno global quién no se dice que realmente se arregla solo de dos maneras digamos darnos besos a todo el que llegue o no dejemos llegar a nadie a ver estamos la democracia es el gobierno de la medida del debate de la medida necesita demócratas una democracia lo que no funciona siendo no piratas pero los demócratas salía de hoy necesitan ser gente informada El asunto es que nos ayuda a tener mejor información y que por el contrario unos atuendos



Voz 0120 54:01 yo creo que por eso es tan importante la comunicación la verdad el salir de la verdad sobre este tipo de cosas digamos



Voz 0120 54:13 por mi parte del peor problema de la democracia de nuevo descubrieron los a la demagogia la democracia permitía que hubiera de arriba demagogos



Voz 9 54:25 eso es su mayor problema tenemos aquí una pregunta



Voz 7 56:34 queréis aportar algún alimento vamos yo creo que sí



Voz 7 56:41 qué hacer con ella no en homenaje aquí tenemos dos palabras



Voz 0193 56:50 sí bueno estoy felicitaba a la mesa

Voz 0431 56:53 decirle que creo que la factura ha habido entre lo intelectual el poder así o grave aumentado vosotras eso camino de ida el elefante como decía él Ángel le ha podido con vosotros es una pena yo creo que la esperanza de futuro es que no pueda al elefante coló humanista con los intelectuales y con los pensadores mucha razón

Voz 1505 57:17 de todas maneras pero cada uno