Congreso de la Sabiduría 2018 : Encuentro "Gobernanza y Gobernabilidad con Santos Juliá, José Álvarez Junco y Mercedes Cabrera en diálogo con Eloísa del Pino

Voz 1 00:00 buenas tardes a todas gracias por

Voz 2 00:02 por estar aquí compartir con nosotros estas eh reflexiones sobre eh la gobernanza sobre esta en esta mesa sobre la gobernanza y la gobernabilidad de España

Voz 3 00:16 eh permítanme que les confía

Voz 2 00:19 eh dos sentimientos que tengo ahora mismo no es el de estar abrumada porque estoy sentada al lado de grandes maestros grandes historiadores e de la historia reciente de nuestro país todos curiosamente trabajan en facultades que no son d'Història no que son de sociología o Ciencias Políticas trabaja no han trabajado de la Universidad Complutense de Madrid han estudia de la de la UNED eh han estudiado muchos diferentes aspectos de la historia de España e su obra conjunta Si se analizásemos obra conjunta podríamos seguramente comprender mucho de lo que nos pasa y eso es lo que vamos a hacer también en en las tarde de hoy no han trabajado sobre la Transición sobre la guerra civil sobre las elites en España sobre el populismo sobre el anarquismo etcétera muchos fenómenos recientes de nuestra historia de de nuestro tiempo que nos ayudan a comprender nuestro presente también el segundo sentimiento es que eh me siento reconfortado a siempre entre historiadores y espero que cuando acabemos de ustedes también se sientan así

Voz 1540 01:31 sí

Voz 2 01:32 digo esto porque quizás me quedó hubo en el brillante diálogo no lo apremiante conversación que tuvieron ayer Rubalcaba vivas aunque los dos decían que ellos eran optimistas e se quedado un poso de pesimismo no sobre los grandes problemas que que afrontamos no sólo en España sino en Occidente en general eh y hablamos de EEUU hablamos de el poco poder de la Unión Europea hablamos de la crisis de la socialdemocracia hay de que quizás la socialdemocracia tendría que repensar sus valores y también su su acción pero quizá sí sí

Voz 1540 02:09 ubicamos lo que nos pasa ahora en el contexto

Voz 2 02:11 esto de la historia somos un punto en el tiempo aquí seguramente podríamos estar mejor pero también podríamos estar estar peor no entonces eso quizá nos reconforta un poco no la idea de que bueno seguramente eh habido muchas otras épocas en que nuestro país desde luego el mundo en general ha estado en una peor situación que que la actual e esta tarde vamos a hablar de algunos temas primero como ya saben eh los miembros de la Mesa o del diálogo y luego les daré la palabra a ustedes

Voz 3 02:48 allí la idea es

Voz 2 02:51 a hablar un poco de empezar a hablar al hacer una evaluación de de nuestra democracia actual no oí con una perspectiva histórica relativamente corta entonces quería primero interpelar a los ponentes sobre cómo evalúan esta especie de revisionismo que se está produciendo ahora de lo que se llama despectivamente el régimen del setenta y ocho no de nuestra de nuestra transición esta idea que a veces se dice que ha habido son lo una versión de la transición en la que se nos contó que la Transición fue muy difícil pero al final las élites y la ciudadanía se pusieron de acuerdo en un modelo eh y algunos dicen que que precisamente eso eh esa esa historia bonita de la Transición pues no es real no y en realidad esta historia es la causa de muchos de los nuestros problemas actuales de la insuficiente calidad de la democracia de los problemas de desigualdad de la escena es iba fragmentación política de la crispación que vivimos en los últimos tiempos Ike debido a a ese pecado original no que que alguna vez al mencionado los ponentes en sus seis escritos pues ahora seríamos incapaces seríamos un país Paz de reformarse quería quería dialogar con con ellos e en esta en esta primera tanda sobre ese aspecto ya les adelanto que seguramente algunos de los ponentes ya han escrito que habrán leído ustedes sus eh entrevistas en los medios de comunicación a sus artículos académicos esos libros académicos e que ellos sostienen no hay unas en realidad no hay una sola versión de la transición no no no no es verdad que haya habido sólo una versión de la transición sino que ha habido una interpretación plural de la misma hablamos entonces en primer lugar de de este evaluar ción del régimen entre comillas

Voz 4 04:46 el setenta y ocho Santos quizá te gustaría empezar

Voz 1873 04:51 no domingo qué tal buenas tardes a todos gracias por la oportunidad que tenemos de conversar aquí en nuestro más reciente pasado es que yo creo que es obra de la transición habido diversas interpretaciones que han ido un poco al paso de de lo que dominaban en ese momento en la opinión pública la capacidad demostrada por los gobiernos por la Sociedad Española de salir con de salir de una dictadura consolidar una democracia que aparecía funcionando eh el primer sentimiento que fue bastante generalizado en relación con la Transición fue entonces encanto nos hemos olvidado quizás de que mientras la transición tenía lugar es decir a medida que se iban conquistando libertades en un clima más mucho más violento del que es había supuesto que había que superar dificultades es surgían nuevos obstáculos que quienes tenían la dirección del proyecto procedían directamente del régimen franquista a partir de mediados del setenta y siete se extendió la sensación que no es inhabitual en los grandes cambios de eso que Ortega ya

Voz 5 06:35 no él no es esto no es esto

Voz 1873 06:39 esa sensación de desencanto con Dujo o acompañó un momento muy difícil de la transición en la que todos se pudo haber ido al garete que es el año ochenta creo que el año ochenta es el año más duro más duro desde el punto de vista de la presencia del terror en las calles es el año que ETA mata a más gente pero sí que también otro tipo de ese grupo actuando contra el proceso te parece consolidarse después ya de aprobada la Constitución sobre todo sobre todo empieza a ver aquello que se llamó el cerco a el presidente de lo ya

Voz 6 07:29 no a Suárez

Voz 1873 07:30 Suárez esposa ha sido muy casi elevado a los altares pero en el año ochenta todos fueron puñaladas y trapera algunas es decir que dentro de su propio partido de la oposición y la censura del Partido Socialista daba la impresión de que aquello no iba a ninguna parte ID que lo que esperaba ese es finalmente lo que pasó un intento de golpe de Estado que hubiera liquidado todo el proceso sin embargo fijaros el la forma en que se resuelve el intento de golpe de Estado la capacidad hemos la administración que tiene inmediatamente que eso se produce una gran cantidad de gente que sale a la calle Viva la Constitución democracia Constitución es decir que lo que se había realizado en los años anteriores empieza a ser visto como una conquista que no se puede perder el año ochenta y uno el año ochenta y dos es un son años de crecimiento de que en efecto estamos ya en un camino que no tiene vuelta atrás ahí se crea una especie de euforia que es sabes recoger el Partido Socialista al menos te da el primer gobierno con mayoría absoluta que tiene conjuntamente eso que suelen tener los gobiernos que finalmente tienen éxito es decir tiene poder tiene poder porque tiene mayoría absoluta pero tiene también autoridad porque ha conducido el proceso hasta ese punto a partir de ahí hay una base en la que es posible edificar un Estado un Estado que todavía está muy abierto no están todavía rasa autonomía reconocidas hay tres estatutos de autonomía pero queda todavía mucho por terminar que sí que el proceso que sigue está acompañado de tantos logros es decir consolidación del Estado de Autonomía e incorporación a Europa salida de la crisis económica un crecimiento rápido la transformación de las caras de las ciudades las ciudades españolas tienen durante todo este periodo de los ochenta y noventa una transformación radical quién hubiera venido de las ciudades desde los años sesenta Si ve lo que pasa es la de los ochenta se encuentra que es otra cosa entonces el desencanto es sustituido por la imagen del modelo es una transición modelo es una transición que algo grapa lo que se había propuesto finalmente sobre la Transición se proyecta la imagen de que esa así como debieron haberse hecho las cosas sin duda con dificultades etc pero tan todas las facultades de Ciencias Políticas como sociólogos como historiadores sobretodo como la opinión internacional porque la la transformación de la transición en modelo es obra más bien de politólogos y sociólogos norteamericanos británicos es el el Model la Bay transexual transición va entrando

Voz 6 11:08 Action

Voz 1873 11:09 un modelo ese modelo funciona ese modelo funciona extiende en los años noventa indie a principios de siglo lo que sí te puede llamar una era en la opinión pública de pero también en la forma de gobernar en la forma de distribución del poder al que hemos conseguido se podía yo lo resumía con la palabra loco es decir se somos socios europeos tenemos una economía que funciona España recibe cinco millones de inmigrantes en un periodo de siete ocho años cinco millones eh estamos ahora temblando porque vengan unas unos miles pero fueron cinco millones es decir que todas las previsiones demográficas anteriores que decían que España quizás a la población envejecida probablemente alcanzaría a lo mejor pero no era seguro los cuarenta millones en el dos mil cincuenta resulta que tuvo cuarenta y cinco millones en el dos mil E dos mil dos mil cuatro dos mil seis ese esa Historia ya entonces estuvo acompañada de una yo llamaría euforia que dominó durante en todas la sociedad cien toda la opinión pública que no dejó ver las debilidades de lo que se estaba construyendo no permitió que se ido se veía la mirada se volvía hacia otra parte y ahí fue donde tropezamos en algo que les ocurre a las democracias en los periodos de que obtienen buenos resultados en todos los ámbitos que es la llamada trampa de confianza la trampa de confianza es que uno está tan confiado en lo que se ha hecho que España va bien que España es como ninguna no España a lo que decía José María Aznar pero eh José Luis Rodríguez Zapatero decía que España era era la primera potencia económica de Europa estaba a punto de pasar a Alemania nada menos es decir que segunda potencia económica mundial eh entonces eso no permitió ver que había base es de lo que sabía realizado que eran frágiles y en la trampa de confianza hizo que se pasara de una impresión generalizada de logro a una impresión generalizada de fracaso hemos vuelto a fracasar es decir el régimen del setenta y ocho que nos han traído a esta situación en la que no se encontramos como efectivamente en el fondo de una trampa y que no podemos salir esta serían las etapas que lo diría en relación con tanto lo que ocurrió como los que sí opinó que estaba ocurriendo que es muy importante para lo que se piensa que va a ocurrir en el futuro lo que viene después de la trampa de confianza y la calidad quizás en los de tiempo de verlo en alguna

Voz 6 14:38 otra eh

Voz 1540 14:41 en sí buenas tardes llega también empiezo solicitándome por estar aquí y agradeciendo la la invitación voy a intentar decir hablar después de Santos Juliá siempre es complicado porque es no sé cómo decirlo aplastante razonamiento tan loco Aitán cerrada no lo digo en sentido totalmente totalmente positivo entonces voy hace va a introducir un un giro porque yo estoy completamente de acuerdo con esa periodística acción que ha hecho Santos tanto de la transición como de lo que sí opinó sobre la sobre la transición no entonces

Voz 7 15:15 el

Voz 1540 15:17 yo prefiero hablar de de celebración de de los cuarenta años de la Constitución no del régimen del setenta y ocho como me parece un término que bueno da al final tendremos que aceptarlo pero siempre lo entrecomilla hemos no yo creo que hay que celebrarlo son cuarenta años de una Constitución algo que en la historia de este país no ha sido tan frecuente una Constitución tan duradera pero no solamente por duración en sí misma sino por los logros que como ha explicado Santos ha traído consigo ese orden constitucional sí eso no quita que aunque estemos en un momento precisamente porque han pasado cuarenta años de analizarlo reflexionar y seguir dando vueltas a qué fue aquello como ocurrió hoy Easy y qué logros que debilidades ocultas trajo consigo ir por supuesto también probablemente es el momento lo decía el otro día en este debate organizado por el país entre Felipe González y José María Aznar también probablemente es el momento de reformar la Constitución sin hacer aspavientos dentro del orden constitucional pero probablemente eh de de reformar la constitución y todo lo que eso implica yo lo que no creo que tenga que es lo que sí creo que está fuera de lugar es Santos también lo ha indicado el responsabilizar a aquello de lo que nos pasa hoy es decir como si por enmedio en trenes durante esos cuarenta años no hubiera habido muchas gentes que han ido tomando decisiones e introduciendo cambios entonces remitirlo a cómo fue el momento de la transición y la propia Constitución eh las responsabilidades de los males que tengamos ahora me parece que está fuera de lugar eso en primer lugar en segundo lugar eh después de esos cuarenta años que hemos disfrutado gracias sobre todo a esa Constitución del setenta y ocho y yo creo que podemos decir en primer lugar que España no se parece en nada a la queda hace cuarenta años y a veces conviene esto es una perogrullada pero conviene recordarlo es decir España es otra cosa distinta

Voz 8 17:26 irá a cuarenta años

Voz 1540 17:29 el resultado de ese proceso de histórico de cuarenta años es decir que no no se salta de una cosa a la otra sino que es un proceso histórico en primer lugar y en segundo lugar España creo yo no es una rareza en un contexto europeo mundial ahora mismo eh a lo mejor en el inicio de la transición podía serlo ahora mismo yo creo que es una rareza en la misma medida que son raros cada uno de los países de nuestro entorno es decir cada uno tiene sus peculiaridades que quiero decir con esto que los problemas que podamos tener hoy a los desafíos a los retos eh en mi opinión no están tanto en función de las responsabilidades de aquello que ocurrió al inicio de la transición sino que tenemos los desafíos y los retos compartidos con la mayor parte de las sociedades de nuestro entorno retos que en fin no voy a enumerar aquí porque habrán salido varias veces son tan enormes que no se puede profundizar ellos pues van desde la globalización la revolución tecnológica e la revolución en la información y en la comunicación es decir cambios tan radicales que han

Voz 9 18:36 qué desequilibrado

Voz 1540 18:39 en cierto sentido todas las sociedades y todos los países de nuestro entorno de una u otra manera introduciendo cambios que es lo que estamos viviendo y muchos de ellos tienen que ver y esto es lo último que es que quisiera señalar con eh esta pregunta que cada vez es más recurrente desde luego en medios académicos politólogos sociólogos analistas pero yo creo que también en las conversaciones habituales esta afirmación que además recurrente sobre la crisis de la democracia porque estamos empezando a hablar de crisis eh de crisis de la democracia resulta que la democracia

Voz 9 19:16 habría tenido eh

Voz 1540 19:19 bueno una historia de éxito decirte de aumento en el número de democracias en la segunda mitad del siglo XX después de la segunda posguerra hasta finales del siglo XX según por los índices de Freedom House a los índices comparados internacionales el número de democracias en mundo habría ido aumentando hasta el punto de que si algún politólogo e como Larry Diamond decía bueno es que todos los países pueden ser democracias pues resulta que sí incluso a los menos desarrollados resulta que podían convertirse en democracia buenas momento dulce de las democracias en ese tránsito de de finales de una posguerra una de las nuevas democracias es la muestra dentro de de esas llamadas oleadas de de democratización eso dura esta comida lo veinte y entonces esos mismos politólogos sociólogos analistas empiezan a hablar eh de un cierto otra vez Larry Diamond Roll Back es decir retroceso empieza a disminuir el número de democracias no solamente eso sino que empezamos a hablar de esto que hemos comentado muchas veces no democracias liberales demo situaciones grises e sistemas que no son totalmente democráticos y tal Isi unos años más tarde ya hace muy poco yo creo la elección de Trump en Estados Unidos es el momento clave ya no solamente hablamos de demócratas y liberales etc sino que hablamos directamente de crisis de las democracias consolidadas o de la de consolidación de las democracias es decir que es que de pronto esto de ser una democracia sólo a medias no es propio de los países menos desarrollados sino que está afectando a democracias tan consolidadas históricamente como como EEUU bueno y esto está dando lugar a muchos análisis yo no voy a entrar el ahora en ellos y acaso interesa pues pues luego o eh yo yo creo que lo que nos está pasando a nosotros eso deberíamos entenderlo en ese contexto es decir no tanto en el contexto de los males que nos vienen de cómo hicimos la transición sino en el contexto de este país cuarenta años más tarde es completamente diferente tiene los desafíos y los retos propios de una democracia claro es menos madura que estado los míos y en ese sentido a lo mejor en nuestro caso los problemas se están más juntos no más apretados lo hemos hecho demasiado deprisa pero nuestros problemas en mi opinión eh tienen más que ver los parecen Se podrían parecer mucho los cambios en el sistema de partidos por lo que está ocurriendo en todos los países de nuestro alrededor que es que los partidos de la segunda guerra mundial ya no son los ejes de los sistemas de partidos que los partidos ya no desempeñan el papel que han desempeñado tradicionalmente de ser filtros de control y de contención e más vías están convirtiendo el e impulsores de procesos de radicalización Bono cambios en en en lo que significan no sólo los sistemas de partidos tradicionales sino el funcionamiento de los propios partidos políticos yo creo que estamos más en ese tipo de cuestiones y de de problemas de desafíos yo tiendo a ser optimista siempre pienso que los desafíos pueden superar pero que estamos más en ese en ese mono en ese en ese tipo de problemas que en herencias que nos podamos ver condicionado nuestros males es presentes

Voz 6 22:49 bueno pues me ocurre lo mismo que ahora los dos anteriores en primer lugar que estoy encantado de estar aquí que agradezco muchísimo la invitación y en segundo como ha dicho Mercedes en relación con datos que estoy de acuerdo con lo que han dicho ellos no tengo mucho que añadir sobre eso me gustaría echar la mirada un poquito más atrás y hacer un planteamiento más de historiador ya que estamos entre historiadores hay tenemos que analizar problemas actuales pero en la avisó con una visión más a largo plazo y me gustaría lanzar aquí añadir al al cóctel una pequeña gota de optimismo o más que pequeña usted que pensamos ustedes en lo que era este país lo que es ahora lo que era no hace cuarenta años cuando la Constitución sin incluso antes piensen ustedes a comienzos del siglo XX cuando la generación del noventa y ocho todavía ahora se siguen editando los libros la generación tendente ocho a veces con títulos que dicen que expresan los problemas eternos de España hay con sus cosas pues no no son los problemas eternos de España o con los libros de la generación de catorce podrá del XXVII o las propias Segunda República mil novecientos treinta y uno treinta y seis o incluso durante el franquismo como se describía a este país como era qué tipo de país primer lo hará en país muy atrasado país subdesarrollado si se compara con los países avanzados europeos no si se compara con Marruecos con Turquía pero sí que comparados en Francia con una tierra con Alemania pues teníamos un cincuenta por ciento como muchos de las rentas de esos países o menos un país muy subdesarrollado económicamente segundo lugar en un país agrario todavía la mayor parte de la población activa se dedicaba a la agricultura y en la agricultura había enormes problemas de latifundistas en el sur de propietarios absentistas de millones de aparcero aparcero de braceros sin tierra en el norte había mini fundió israelí a la población hacia hacia América Latina hacia dónde podían América Latina principalmente en los años cincuenta hacia Europa e a comienzo de siglo XX salió un diez por ciento de la población española se fueron hacia América Latina no lo olviden ustedes era un país de emigración en tercer lugar había un problema político de inestabilidad llevábamos desde las Cortes de Cádiz en durante seis siete constituciones había habido y no absolutismo había todo liberalismo debido monarquía república República unitaria República Federal eh monarquía de los Borbones monarquía de los Saboya inestabilidad política constantes y al final lo había estabilizado Cánovas alrededor de un sistema que era básicamente falseado con unas elecciones falseadas y con el caciquismo había un problema de clerical y muy anticlericalismo la Iglesia se metía constantemente en terrenos del poder político ocupaba todo el espacio público de vez en cuando una explosión de anticlericalismo y la gente se ponía a matar curas a quemar iglesias había un problema de militarismo de Pretoria mismo en cien años hubo aproximadamente cien golpes de Estado unos pronunciamientos unos exitosos y otros fallidos del ejército constantemente se metía en la vida política avión problema educativo cuando se hacen las primeras estadísticas Un poquito serias a partir del noventa y ocho España tiene dos tercios de su población analfabeta Un sesenta y cinco por ciento alfabetos en mil novecientos fondo a la II República todavía hay un cuarenta y cinco por ciento de analfabetos desde luego las escuelas no cubrían por supuesto no cubrían enseñanza primaria pero es que mucho menos los en las etapas siguientes si había un problema por último de distribución territorial del poder es decir problema vasco y catalán problemas de la integración de esas élites región Tales en un estado unitario bueno piensen ustedes Princess de es que de todos estos problemas queda el último todos los demás que ahora mismo no tenemos amenaza la intervención militar que no tenemos un clérigo realismo comparable al de antes que quede algún grado de crítica mismo no me lo de ninguna manera es comparable que no tenemos su desarrollo económico comparado que estamos a un nivel bastante elevado que no tenemos inestabilidad política etc etcétera que estamos integrados en la Unión Europea que estamos integrados en la OTAN que estamos integrados sin bueno en el orden internacional en el papel que le corresponde a España que que no es una enorme potencia ni económica ni demográfica un papel digamos en potencia intermedia pues ahí ahí es donde estamos bueno todo esto es lo que se ha conseguido la surte más los últimos problemas que se recibieron fueron después de la muerte de Franco fue precisamente el la estabilidad política o el de una Constitución que por primera vez en la historia de España no hay que olvidarlo estamos en el cuarenta aniversario de la Constitución no olvidemos este aspecto primera única Constitución la historia de España qué se hizo por consenso que no la hizo el partido que estaba en el poder sino que se acordó entre todos los principales partidos políticos final único quedó al margen fue el PNV por una jugada en definitiva fallida pequeño fallo dentro de lado de la estrategia política del momento sobre todos los demás participan en la Constitución ya que estamos ante el problema catalán todos tenemos en la cabeza pues no olviden que la Constitución española de setenta y ocho fue aprobada en Cataluña con una enorme afluencia no recuerdo las cifras organismo pero más del ochenta por ciento de votantes dentro de esos noventa por ciento de votos es sí promocionar Cataluña pero es que en otros sitios también es decir por una vez tenemos una Constitución de consenso e ya hemos conseguido una democracia más menos y bueno a partir de aquí hablemos de los problemas que seamos conscientes de que es una historia de éxito básicamente

Voz 2 29:22 gracias si es verdad eso es justo lo que es quiero preguntar a los los problemas pero es verdad me me gusta mucho la reflexión e esa de que muchas veces los académicos extranjeros son mucho más indulgentes si benévolos con nosotros que es lo que somos nosotros mismos no España por ejemplo está generalmente muy bien posicionada en los ránkings de calidad democrática pero nosotros parecemos ser refractarios a los das dos no es decir unos dicen no única que ustedes tienen una democracia del del Economis au otros muchos hay cinco seis rankings de calidad de la democracia en una cálida de la democracia que tendría un siete incluso un ocho nosotros seguimos justificando no es con la la poca calidad de nuestra democracia digamos con que tenemos un sistema de bienestar pequeño pero en realidad tenemos

Voz 4 30:09 el sistema de bienestar de los más poderosos del mundo

Voz 2 30:11 no con problemas de carencias claro pero tenemos una protección social de las más potentes del mundo homologable casi a los a los mejores y y también me ha gustado mucho vuestra reflexión acerca de que nuestros problemas no son sólo nuestros sino que en buena medida hace comparten por las democracias de nuestro entorno las democracias más avanzadas incluso algunas que no no no es que estén más avanzados sonó simplemente que son mucho más antiguas ya están más consolidadas que nosotros pero para no quedarnos sólo con lo bueno también Avis mencionado efectivamente problemas no el profesor Álvarez Junco hablaba por ejemplo de las tensiones secesionistas que tenemos al sistema los problemas de integración territorial y ahora me gustaría en este último tramo preguntaros dos cosas que Mely Hayes un problema de nuestra democracia de ahora mismo yo diría que el más importante y es más urgente

Voz 4 31:04 a nuestro juicio Ike AIS porque será

Voz 2 31:08 pero que no va a dar tiempo a una segunda ronda

Voz 4 31:10 hasta qué punto seremos capaces de que nos dice la historia no nuestra historia hasta qué punto vamos a ser capaces de no sé si de resolver pero al menos de atenuar ese ese problema que vosotros selección como cómo queréis empezar

Voz 1873 31:26 bueno yo sí retomando un poco donde la la narración de las diferentes visiones de la Transición eh yo creo que los problemas que sí esa interrupción brusca porque en dos mil ocho las políticas que se pusieron en marcha fue lo que no lograr sacar de la profunda crisis económica que no era sólo español hola era era europea Gerar qué tal lo que viene inmediatamente después es decir lo que viene de inmediatamente después de la eh conciencia de que estábamos metidos en una crisis profunda que no era sólo económica era son los sociable era sólo política lo que viene es un momento de recusación de lo realizado fundamentalmente de recusación de la Constitución eh en en unos aspectos que que creo que ponen dedo en los problemas que todavía tenemos el primer aspecto es claro y en las manifestaciones desde mayo de dos mil once ahí además se visualiza claramente porque la esas manifestó que no son manifestaciones no son tantas manifestaciones como acampadas es decir no es la convocatoria de un y formal de ningún sindicato de un partido organizado que conduce aquello a un fin que es la movilización y la manifestación por la calle sino quesos la acampada como reconstrucción de una nueva comunidad que se une por algo que él está produciendo un trastorno en su vida e Iker entran conjuntamente en una plaza pública que convierten en el espacio de la protesta que es la protesta pues lo expresaron muy gráficamente no nos representan eh Democracia ya Democracia Real Ya bajo el régimen eh es decir en Madrid en la Puerta del Sol apareció un gran cartelón Abbás régimen Iggy en la fachadas del Congreso aparecieron el No nos representan abajo el régimen ETA que hay ahí indudablemente es una nueva generación una generación joven que encuentra roto completamente rotos las expectativas que se habían formado incluso las expectativas que habían podido alimentarse dado que sus padres habían conocido un momento de de crecimiento económico protestan contra todo no no es que eh la la protesta después de que se crea una comunidad de esa manera que se mantiene en el tiempo es una protesta que reclusa los recibido eh entonces ahí hay un problema de representación yo estoy de acuerdo con Mercedes en que el problema de la presentación no es sólo español del problema de representación de los partidos es un problema general la Democracia Cristiana y el Partido Social Demócrata digamos Laborista socialdemócratas socialistas que construyeron la Europa de los treinta años gloriosos han naufragado o están naufragando o están en un profundo declive por tanto no es específicamente español pero en España tiene una característica especial porque se convierte como digo en una recusación de lo recibido en Francia en Alemania en Italia no se repulsa los treinta años gloriosos en los que se llaman los los treinta años los no bloques está es en en la pero aquí sí aquí se a un pasado entonces esa esa representación adquiere una profundidad distinta en la medida en que todos los recibido es basura todos los recibidos consulta se crea un movimiento con ingredientes populistas en los que hay una una construcción de un nuevo discurso que es la la llamada bueno pues las los significantes vacíos llenando un contenido a través de cadenas equipar especiales que dices régimen del setenta y ocho bipartidismo

Voz 6 36:19 qué tal

Voz 1873 36:20 esta corrupción crisis económica miseria nuestra hay que acabar con esto ese es un ese es el momento de dos mil once que tiene su continuación luego de ir por otros caminos peros digamos que es el momento de dos mil once y ahí se señala a alguna de los profundos daños que la política le ha hecho a la construcción de la democracia que es la colusión entre intereses privados Il a representantes públicos esa colusión de intereses que ha dado lugar a una corrupción sistémica desde luego ha sido el producto de una acción política desarrollada por unos partidos en un momento de crecimiento económico de no sólo crecimientos económicos sino de grandes obras públicas etcétera el sistema político aparece de pronto corrupto en Cataluña en Valencia en Andalucía en Madrid nadie se salva ese es un punto al que se ha enfrentado a la sociedad española es han frenado el Estado también ahora estamos digamos que en especie después de la de la condena del Partido Popular por corrupción de todo el nuevo a la redistribución del poder estamos en un momento en que efectivamente podemos echar los desfases de salir de eso pero hay otro tipo de recusación que es propio de la distribución territorial del poder Ikea ha creado una crisis distinta ya que no nos puede llevar a un enfrentamiento nos puede llevar a un grave enfrentamiento eh de dónde procede vamos a ver procede de que finalmente el Estado de las Autonomías ha dado lugar a un tipo de política que sea centrado mucho en la creación de identidades diferenciadas eso viene de la recuperación de las señas de identidad cuando se hablaba hay que recuperar señas de identidad pero viene también de aquí sí creo que viene de lo construido de la política casa sea seguido a partir de lo construido viene también de la idea de que en el momento esto que se manejan poderes territoriales fundamentados en identidades diferenciadas tú lo que buscas es exclusivamente la manera de tener más poder en tu territorio arrebatando o atrayente dote a Ci todo el poder de Estado que tú puedas ir farol citando eso que es propio digamos de la distribución del poder en los sistemas federales tienen una compensación con lo que se llaman instituciones federales te garantizan la lealtad de cada uno de los fragmentos de Estado al todo eso no se hizo en la Transición en la Transición era tanto el clima de que la eh autonomía iba acompañada de solidaridad que nadie pensó en ten instituciones se podían crear que cuando aquel sentimiento de solidaridad entre los pueblos de España que ese decía empezara a debilitarse garantizara la solidaridad no porque emana de un sentimiento de cercanía con el pueblo que tengo al lado sino porque hay una institución que te obliga a ser Solidaria eso no lo tenemos entonces aquellos que han podido construir más nación más identidad más eh eh diferenciación del resto se han dedicado a eso de una manera sistemática para conseguir todo el poder bueno tiene algún remedio esto han en el punto al que hemos llegado pues yo creo que es complicado es complicado porque esto ya lo que nos está pidiendo Mercedes los señalaba es una reforma de la que entonces nosotros estamos queramos o no abocados a una reforma de la Constitución por un motivo porque el Título VIII de la Constitución está cumplido todo lo que el Título VIII disponía está realizado pero la realización ha conducido a que la cada parte está en lugar de Fene Trip pactarse para reforzaran todo sea centrifugado si no es capaz de sentirse solidaria con el resto entonces esa reforma de la Constitución tiene que ir en el sentido de garantizar la ley planta constitucional a través de instituciones federales queramos o no porque si no queremos va a haber un enfrentamiento gravísimo gravísimo porque las identidades diferenciadas osea vamos a ver cuando pueblo nación Estados se identifica en en un todo de lo que se empieza a hablar es el lenguaje que te enfrenta al otro pueblo a nación Estado identificado como motor que separaba a Francia y Alemania pero el Estado alemán la nación alemana la tal tiene como enemigo fundamental a la nación francesa que tiene el Estado francés que están distribuyendo el mundo dos guerras devastadoras para un dos tres devastador eran los países más cultos es decir que no nos podemos decir no es que como tenemos ya un nivel de vida Alemania y Francia eran los países más cultos de Europa Gran Bretaña los más los que tenían una clase media más amplia los más industrializados los que tenían un sistema universitario mejor a la cabeza de todo el mundo y sin embargo entraron en unas guerras el bastado horas por qué porque nación Estado pueblo se identifican si tú identificas empiezas al identificar pueblo andaluz nació la andaluza estado andaluz pones al lado pueblo catalán nación catalana Estado catalán el todo es decir no acepta que el Estado la pluralidad de pueblos etcétera algún día llegarán a las manos y esto no es ser

Voz 7 43:38 pues claro esto simplemente simplemente

Voz 1873 43:42 eh tener en cuenta que el gran destructor de la convivencia política en Europa

Voz 7 43:53 él desde

Voz 1873 43:55 digamos desde finales del siglo XIX hasta bien recientemente ha sido el nacionalismo cuando el nacionalismo es la totalidad en el y del pueblo en cuestión eh bueno esos son los dos problemas que yo creo

Voz 10 44:12 yo creo que un joven

Voz 1540 44:19 Mercedes se aunque sé que debería dejarle hablar a veces por porque es el que sabe de este tema yo voy yo voy a atrasado hacer dos dos comentarios voy a intentar que sea muy rápido sobre lo que ha dicho Santos porque es muy es muy interesante e aún aunque al final me lo voy a llevar a mi empeño en que a pesar de todo Nos seguimos pareciendo a lo que pasa en otros países con desde nuestros problemas particulares pero pareciendo Nos eh Sobrequés dos puntos eh me apetece me interesa comentar uno todo esto que has mencionado sobre bueno el eh el 15M por resumir lo que lo que has dicho no es algo que yo creo que ha pasado aquí le ha pasado en muchos otros países no sé en qué orden habría desde orden cronológico va a lo mejor estamos nosotros los primeros pero pero ha sido un fenómeno e universal que está eh poniendo de manifiesto ad probablemente además de la irrupción de una nueva generación porque son mayoritariamente jóvenes aunque no todo aunque no sólo que echó también es relevante pero es una generación joven eh

Voz 9 45:34 lo que sí

Voz 1540 45:35 se había manifestado no interesada en la política es decir que más bien lo que se venía diciendo es que los jóvenes están al margen no tan lejos de la política que sin embargo irrumpe de esa manera ocupa es eh espacios sí

Voz 9 45:53 eh normalmente

Voz 1540 45:56 bueno pues lo que traen consigo es una un conjunto de de de gritos más que de reivindicaciones negativas es decir que no hay una filmación posible positiva de hacia dónde no más allá de no representa tal es más bien no

Voz 9 46:10 dos eh negativa bueno eso

Voz 1540 46:13 no en algunos momentos luego lo hemos llamado populismo lo hemos identificado bueno con otros movimientos de de este tipo pero bueno es una irrupción que en España tuvo mucha importancia con el 15M sí eh eh recuerdo varios artículos entonces sobre la política de la indignación como llamo itinerario por ejemplo a este este fenómeno no pero cuyos restos cuyo resultado después de todo lo que ha pasado que has sido mucho aunque haya sido un poco en en un tiempo corto

Voz 9 46:43 eh ha sido que eh

Voz 1540 46:46 parte de ese movimiento no voy a decir que sea todo se ha encauzado políticamente ha formado un partido político ya entrado

Voz 6 46:52 juego con todo su

Voz 1540 46:55 el digamos sur el lenguaje su descalificación de la Transición sujeto de todo lo que se quiera pero como dijo el propio Pablo Iglesias Nos dijiste es que si queríamos tal tal pues lo hemos hecho ya que estamos en un momento en que de la erupción de de ahora en cualquier caso representan en mi opinión una manera distinta de hacer política que enlaza con lo otro que quería ya en realidad eran tres nuevos cosas eh qué es ese tipo de movimientos en realidad está poniendo en cuestión el papel de los partidos políticos tradicionales que yo creo que es donde estamos en ese problema compartido con muchos otros países es decir los partidos políticos tradicionales sin los cuales no entendemos ni somos capaces de concebir cómo funciona una democracia representativa porque han sido el instrumento de representación de de intereses han venido desempeñando por mucho que los critiquemos hay motivos hay para hacerlo han sido elementos fundamentales para muy distintas cuestiones eh pero se me ocurren ahora mismo dos relevantes o tres Una que eran capaces de agregar intereses es decir que grupos con lo que hoy llamaríamos identidades distintas encontraban en un partido político un una explicación global ir digamos un cauce de representación mientras que ahora mismo parecen tener más fuerza en muchos sitios los movimientos de afirmación identitaria que no convergen en un paraguas político como en los antiguos partidos es decir que se se produce una fragmentación del del mercado político que tiene mucho que ver con las esto que llaman en todas partes no sólo aquí las identidades esto es tenía que apuntado en una frase sacada de uno de estos libros la política hoy tiene más que ver con defender o fortalecer grupos o identidades particulares que con transformar la sociedad es verdad bueno pues esto es algo que nos está afectando no digo si para bien para malo para regular pero que está introduciendo eh contra introduciendo eh un cambio importante en el en el funcionamiento de los de los partidos políticos otro cambio que está ocurriendo tiene que ver ya que ya se apuntó un tema que no va para nada voy a intentar desarrollar tiene mucho que ver con el papel que los partidos políticos han desempeñado en el reclutamiento la formación y la promoción de líderes políticos los partidos políticos mal que bien podían ser lo mejor o peor criaban y eran capaces su aparato lo político de cribar posibles candidatos eh que que resultaban ser un tanto dementes pasaba aquí pasada en Francia en Gran Bretaña hay en Estados Unidos entonces vuelvo a lo que decían en mi primera intervención y con esto acabo no la elección de Trump ha sido como un aldabonazo en este tema porque resulta que en la historia de Estados Unidos ávido a lo largo de la historia de la democracia ni mucho candidato digamos enloquecido que ha pretendido llegar a ser nominado eh pero tanto el Partido Republicano como el Partido Demócrata han tenido filtros que de alguna manera han impedido que esos candidatos enloquecido llegarán a ser efectivamente el candidato nominado bueno pues ahora resulta que una combinación de circunstancias que son los cambios que ha habido en la manera de hacer las primarias eh la posibilidad de que disponer de mucho dinero propio Eden medios de comunicación afines refuerza una candidatura bueno el caso es que el partido Repúblicano en lugar de filtrar como se había hecho en el pasado un candidato como trama acabado convirtiéndolo en en candidato no E Entonces yo creo que tanto aquí como en el mundo dos de las democracias más consolidadas que era nuestras estamos ante un cambio él eh en en los partidos políticos como mediadores en en en el juego en el juego político Pollán de maneras de hacer política nuevas que tiene mucho que ver pues lo mencionada antes revolución tecnológica los los medios la información disponible eh eh el populismo dice un historiador muy consagrado Mazón Ware el populismo es la condición natural de la política democrática en tiempos de Twitter han una formación un poco pero bueno es un tipo muy serio sin embargo dice cosa las eh como esta de tres yo creo que muchas veces no somos conscientes de las implicaciones políticas las de todos esos cambios que vivimos en nuestra vida cotidiana como por ejemplo Twitter no que no nos paramos a pensar demasiado no ya en Fest

Voz 6 51:55 esta bueno pues sacando aquí muchas cosas vamos a ver si Santos ha hablado de de dos cosas por lo menos uno de la calidad de la democracia 15M y la protesta y la petición de una verdadera democracia tal luego ha pasado

Voz 11 52:13 en en la distribución permitiera el poder y el problema catalán inversiones ha seguido con el problema es catalán nunca identidad política identitaria frente a políticas de problemas ahí a continuación hábitos sobre el tema de los Lite

Voz 6 52:27 es entonces es que son muchas cosas vamos a ver si si puedo decir algo sobre cada cosa calidad de la democracia que es calidad de la democracia qué entendemos por verdadera democracia una democracia real decía Sartori que la democracia no era el gobierno de la opinión es decir aquel aquel sistema político en el que los ciudadanos controlan la agenda política aquella un sistema en que los ciudadanos consigue que los gobiernos refleje su estado de ánimo sus deseos sus problemas se dedican a intentar de resolver estos problemas se supone que uno democracia ideal es aquella en la que todos tienen acceso al espacio público en condiciones de igualdad en el que se lleva en la que ese debate ir prima el argumento más racional fin esa demócrata ideal pues pudo pensar en Hilla ruso porque estaba pensando en Ginebra una ciudad pequeñita en la que se reunían también hay hablamos pero vivimos en las democracias enormes masivas Estados Unidos territorio de millones de kilómetros cuadrados con con con cientos de millones de personas y en la cual no se pueden reunir debatir racionalmente en el cual lo que priman son los medios de comunicación los medios de comunicación los que controlan uno cuáles son las noticias muchas veces inventadas dos cuáles son los problemas cuáles son las posibles soluciones lo más rápidas posible lo más sencillas posibles que son las que se venden tres cuáles son los criterios real que debemos tener en cuenta hoy para la calidad de la democracia democracia de calidad primer yo creo la igualdad entre los ciudadanos es esencial que tengamos los mismos derechos que tengamos la misma capacidad de influir sobre la toma de decisiones de nuestros representantes a los que hemos elegido nosotros no segundo que las instituciones reflejen la diversidad de la sociedad cuál es muy difícil pero bueno la sociedad para empezar se dividen hombres y mujeres pues hay suponer un cincuenta por ciento donde pues que haya un cincuenta por ciento de hombres cincuenta por ciento

Voz 5 54:48 mujeres se divide en eh

Voz 6 54:51 Ciudadanos que habla una lengua en otras bueno que estén las dos lenguas estén representadas y tengan acceso al espacio público en los dos sitios el catalán en espacio público español en español es espacio catalán etcétera esta diversidad solamente se puede reflejar en un Gobierno si hay coaliciones sí tenemos una con una democracia como la española en la que no ha habido ninguna coalición en cuarenta años en la cual sólo un partido gana las elecciones informa Gobierno pues me parece que es difícil que se refleje la diversidad y tercero que sobre todo que haya control popular sobre el Gobierno que haya control primero de las instituciones es decir parlamento sobre el Gobierno segundo del pueblo sobre el Parlamento esto

Voz 5 55:39 en él si te va

Voz 6 55:40 la constitucional que nos hemos juntado pues más bien se ha primado el control del Gobierno sobre el Parlamento en el Parlamento disfruta el Gobierno disfruta ante la mayoría en el Parlamento los partidos las cúpulas de los partidos dos no permiten que los parlamentarios puedan actuar por su cuenta porque de momento es que actúen por su cuenta y fuera de la disciplina del partido no estarán en la lista de las próximas elecciones serán eliminados con lo cual tenemos un Parlamento bastantes sometido y que difícilmente control al Gobierno

Voz 1873 56:12 eh

Voz 6 56:13 si hubiera hablaba hace seis meses hubiera dicho que un voto de censura es imposible porque es un voto de censura constructiva tal resulta que no es imposible ha ocurrido pero la verdad es que es una circunstancias muy muy muy excepcional y que no se sabe en qué ha consistido esa coalición que era una coalición contra el Gobierno contra Rajoy bueno esto es el problema de la calidad democracia pues es un problema muy complicado y que desde luego las soluciones que ha ofrecido movimientos como el como el 15M que son democracias asamblearia se pues me temo que no son válidas para citas para sociedades tan grandes tan complejas como las sociedades actuales como las nuestras Un país como España que tampoco son los países más grandes del mundo pero que suficientemente grande como para que no se puedan nacer asambleas de todos los estafadores segundo el problema de la distribución territorial poder de problema sobretodo de Cataluña vamos a ir aquí de nuevo la visión del historiador e la la modernización y la democratización del sistema político español la construcción de un sistema político participativo es algo que se viene intentando desde las Cortes de Cádiz no pues desde las Cortes de Cádiz había algo que que tenían en común todos los diputados gaditanos instituciones no pensamos suficientemente sobre ello y es que si habían salido fuera de España había tenido como mucho como mucho a París desde que el único modelo que tenía presente al francés el modelo que ha habido presente haber sido el modelo francés y en ese momento los que estábamos más a la izquierda el modelo jacobino aquí la idea que echa tenidos que un modelo centralizado que había que el modelo en tareas entonces quizá esa ha sido un error a este era un país más complejo de procedencia quizá era más parecido a Gran Bretaña varios reinos que deben y uniendo Inglaterra Gales Escocia Irlanda quizá se podría haber pensado en algo de ese tipo pero no sé si había suficiente imaginación político para pensarlo entonces se ha intentado imponer un corsé muy centralizado desde el principio piensen ustedes en la Ley Moyano de educación la única ley educativa de todo el siglo XIX que costó mucho trabajo llegar a un acuerdo llano la Ley Moyano establecía que la enseñanza primaria tenía que estar a cargo de los municipios cualquier municipios de más de quinientos habitantes tenía que establecer una escuela pública hay pagarla con su propio presupuesto no se hizo a medias municipios no tenían escuela pública o tenían una habitación de mala muerte Infantino pagaban el maestro pero bueno segundo se hasta secundaria las diputaciones provinciales el Estado central tampoco imponer ningún dinero y las diputaciones provinciales pondrían un instituto de enseñanza media cosa que sí se hizo en genera tercero la enseñanza universitaria que estarían las trece capitales regionales esa sí la pagaría el Estado central y cuarto el doctorado el doctorado sólo se podría hacer una universidad Madrid nadie hiciera el doctorar en España más de sigo XIX principios del XX lo hizo fuera de la misa central como se llamaba de Madrid piensen ustedes que era una pirámide perfectamente centralizada como si Madrid fuera París e ir España no ir a Francia no había una sola gran ciudad que dominara demográficamente económicamente culturalmente al resto del país como Paris domina sino que había como mínimo como mínimo dos ciudades porque Barcelona casualidad de que era la capital industrial y con una gran potencia cultural y con una potencia demográfica muy similar a la de Madrid o sea que quizá había que he pensado en un problema es complicado nos hemos encontrado con este problema ya lo largo de todo el siglo XX lo llevamos arrastrando a partir de la crisis política de las distintas revoluciones fracasadas especialmente la del sesenta y ocho el sexenio revolucionario mil ochocientos veintiocho treinta y cuatro y a partir de la gran crisis colonial de España deja de ser gran potencia colonial a partir del noventa y ocho con la pérdida de Cuba y Filipinas se revela bueno que haga fracasado el Estado central hilos en las élites catalanas deciden que ya no vale la pena seguir trabajando por la modernización del Estado central español sino que hay que hacer es crear un estado propio estamos con ese problema arrestando en todo el siglo V intentó un par de soluciones constructivas una la de mil novecientos treinta y uno y dos a la de mil novecientos setenta y ocho en los dos casos se intentado un Estado integral no total en el campo sesiones Segunda República no totalmente federal pero sí bastante descentralizado con un ex CCAA sabes que no se ha querido llamar Estados federales porque el término federal todavía evoca espectros de siglo XIX de guerra civil etcétera pero que quizá deberíamos de una vez tomarnos en serio lo de Organización federal que quiere decir organización federal organización real que decir uno precisar bien las competencias de los dos niveles o de los tres niveles se de los municipios del Gobierno central de las comunidades autónomas y de los municipios por lo menos por lo menos precisar las competencias mínimas del Gobierno central y dejar ahí el principio de subsidiariedad lo que no tenga el Gobierno central lo pueden tener los dos precisar bien los recursos no sigamos peleándonos oversize tengo que transferir tal local dinero sencillamente este impuesto lo recaudo yo porque la Constitución no tiene atribuido este otro recaudó esto no tres por supuesto establecer organismos de coordinación idea arbitraje coordinación básicamente el Senado las conferencias intersectorial está ahí arbitraje pues básicamente el Tribunal Constitucional pero un tribunal constitucional que estoy constituidos de una forma que sea reconocido como un organismo de arbitrajes por todas las partes límites a estas reformas bueno lo primero

Voz 1540 1:02:34 de clarísimo es que no se puede