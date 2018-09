Congreso de la Sabiduría 2018 : Encuentro 'Corrupción y violación de los derechos humanos" con Isabel Coixet, Begoña López, Raphael Nagel. Diálogos con Patrícia Soley-Beltran

Voz 1 00:00 buenas noches muchas gracias por estar aquí es un placer para mí estar aquí también tener el honor de presentar estos invitados y moderar esta mesa quisiera hacer una breve interrupción e introducción que sencillamente leer la definición de los derechos humanos en

Voz 0434 00:15 eh que está en la página de las Naciones Unidas en Internet

Voz 2 00:19 los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna de raza sexo nacionalidad origen étnico lengua religión o cualquier otra condición entre los derechos humanos se incluyen el derecho a la vida y a la libertad a no estar sometido a esclavitud ni a torturas a la libertad de opinión y de expresión a la educación y al trabajo ya hay otros de derechos que están así el como tal como decía el trabajo entre otros muchos estos derechos corresponden a todas las personas sin discriminación alguna se cierra la cita esto es una cita de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que se proclama por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París en mil novecientos cuarenta y ocho estos derechos humanos civiles políticos económicos sociales y culturales que cumplen ahora un su setenta aniversario un setenta aniversario que los han visto traducidos a quinientos un idiomas es el libro más traducido del mundo parece es fácil adherirse a una declaración como esta no parece que todos debamos pensar o pensemos que a priori estas una declaración que vamos a compartir eh de cabeza o de corazón ir esta dicotomía que establecido un poco a propósito será algo que vamos a debatir hoy ha con nuestros invitados en primer lugar voy a presentarles a Begoña López e ellas licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid es juez desde mil novecientos noventa y nueve y actualmente es magistrada en Alcanar Henares traspasar por Durango también el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de de Barakaldo en Vizcaya ella imparte clases sobre la Ley Integral contra la Violencia sobre la mujer en el máster de igualdad de la Universidad de de esto ya ha sido consultora del Consejo General del Poder Judicial en Panamá y Honduras en materia de la protección de las víctimas es miembro de juezas y Jueces para la Democracia Begoña muchas gracias por estar aquí ir cuál cuál es la misión de los Jueces por la Democracia

Voz 0434 02:18 bueno como asociación nosotros en lo bueno y lo que pretendemos somos una asociación de carácter progresista

Voz 3 02:27 lo que pretendemos es el mantenimiento del reconocimiento de todos los derechos evidentemente dentro de la judicatura esos se produce pero desde una visión de

Voz 4 02:36 el progreso idem intento de avance en el en el

Voz 3 02:41 de hecho de los más necesitados incluso del derecho de los más débiles en materia por ejemplo de de corrupción en nuestra asociación se hizo un Observatorio sobre la corrupción porque nos considerábamos que que precisamente la corrupción afecta a la cohesión social afecta a los derechos a los derechos humanos y era importante saber qué es lo que está ocurriendo con la corrupción en nuestro país cuáles eran los motivos que originaba en esa corrupción el caldo de cultivo de todas las circunstancias que propiciaban esa corrupción y como eran la respuesta por parte de los tribunales que siempre ha sido y es una pena pero es insuficiente entonces desde la asociación hemos intentado a través del observatorio se ha pretendido hacer un análisis de

Voz 2 03:23 el esa situación interesante bueno me parece

Voz 5 03:28 no sé si me equivoco pero es evidente o corríjame si me equivoco que el hecho de que

Voz 4 03:33 haya o Jueces por la Democracia es que es la democracia es algo que se construye que se está construyendo formar parte de esta labor de construcción si no podemos darla por sentada claro yo creo que es algo que es el día a día

Voz 0434 03:46 los humanos no se puede dar por sentado nunca ninguno porque es una batalla constante

Voz 4 03:52 sí es verdad y lo estamos viendo diariamente que hay una limitación una regresión

Voz 3 03:58 en cuanto al reconocimiento de los derechos humanos por lo tanto eh todos tenemos no solamente es una cuestión de jueces juezas sino que en el día a día todos tenemos que dar esa batalla

Voz 2 04:11 Rafael Nadal Rafael Nuggets ex presidente ir al fundador de la Fundación Nuggets él es que su formación académica es en Economía y Derecho se ha forjado en centros universitarios de Alemania Inglaterra y España el posee una amplia experiencia en el sector bancario ya que trabajó durante diecisiete años para bancos y fondos de inversión en el dos mil diez y esta es una historia personal interesante un infarto provocó que su visión de la vida cambiada desde entonces se propuso ayudar a empresarios e instituciones en la reestructuración empresarial la refinanciación de la deuda asimismo también creyó que era necesario prestar sus conocimientos para ayudar a familias a salió de uno de endeudamiento que en distintas ocasiones no habían contraído es autor del libro que les recomiendo turbo capitalismo los maestros de la quiebra la cual pues ponen nombres y apellidos en algunos los maestros de la quiebra concretamente española en España eh es también fundador y presidente de la Fundación nado el cuáles son los objetivos Rafael de la Fundación nada

Voz 6 05:16 los objetivos principales de la Fundación estamos luchando contra la exclusión social provocada por el sobreendeudamiento es decir yo entre tiro de la banca en el año dos mil diez a través de infarto de corazón y al venir aquí busto llego en el mejor momento de España cuando empiezan todos los Desahucios los concursos todos estos problemáticas que hemos tenido en la crisis y obviamente al venir de una gran entidad pues te das cuenta de que los problemas de la calle eso algo diferentes que lo que has visto quizá por dentro te empezamos a constituir la fundación para luchar contra la exclusión social es decir para ayudar a niños familias dos mujeres bueno para familias monoparentales ayudarles con sus hijos con la educación etc pero sobre todo también lo te para la educación financiera para trasladar la sociedad o no a los más perjudicados muchas veces estos conocimientos base

Voz 7 06:11 los financieros que no

Voz 6 06:13 están disponibles este paseo

Voz 2 06:16 Nancy seguir un filántropo no

Voz 6 06:19 bueno yo creo que aquí hay un tema que hay que discutir generalmente creo que el dinero no está reñido con la Obra Social y que ellos Deacon no tiene que ser malo y el pobre no no no tiene que ser bueno aquí que esa también es algo donde la sociedad tiene que evolucionar

Voz 2 06:33 muy Bach volveremos a esto Isabel Coixet Bono quién no conoce a Isabel Coixet ha visto alguna película no ella es una prolífica cineasta nacido en Barcelona que ha dirigido trece largometrajes desde el comienzo de su carrera en mil novecientos ochenta y ocho aunque empezó a filmar cuando le regalaron una cámara para su primera comunión no según reza en tu biografía sus películas han deleitado al público español internacional ha cosechado seis muchísimos premios el encantador la librería eh es la más reciente y pronto estrenará su última película para Netflix que se llama Eliza en Marcela ha sido y es además publicista con grandes espots algunos muy recientes que nos han llegado no varios dedicados a los derechos humanos también como documentales por cierto no grandes espots y ensayos visuales sobre el sexismo en publicidad no tienes un buen conocimiento de cómo estas imágenes sexistas en publicidad sepan reproduciendo has dirigido además a trece documentales varios varios de ellos dedicados a los derechos humanos como hablar con el juez Garzón Opar le de robos o el del mar de Aral que nos comentabas antes el líder vamos es la vida de Ross lo quisimos la primera soldado de élite que fue asesinada en mil novecientos ochenta y seis por la policía política dijiste AENA prevé que era un dictador de Irak

Voz 4 07:51 Matas

Voz 2 07:51 del ochenta y dos al noventa es una historia y un testimonio bueno historia construida a través de testimonios que he visto estaba Joan hay debo decir que me ha dejado bastante impactada in me gustaría preguntarte qué es lo que te inspiró como llegaste a conocer esta historia que es lo que te impide e inspiró a robarle

Voz 0434 08:08 eh

Voz 0819 08:12 bueno yo soy un yo prácticamente no hacer nada yo lo único que sé es hacer películas que tampoco me parece una cosa tan tan importa de no yo creo que lo importante es poner lo que uno sabe al servicio de las causas que que tiene sentido no en ese sentido yo creo que nunca he hecho un gran documento

Voz 9 08:31 ya en un documental completo sino que he intentado Bush

Voz 0819 08:37 cuando he visto que hacer un documental

Voz 9 08:39 tal eh ejecutar no representa

Voz 0819 08:42 nación de una situación que puede ayudar y que puede tener sentido en el momento de hoy es ahí donde donde lo hecho no es el caso de El caso de de de par le vamos a hablar de Close lo quisimos durante bueno Mi compañero ha luchado durante dieciocho años de su vida de una manera muy intensiva en conseguir que el ex dictador de hecha que es el primer dictador africano que ha sido llevado a a juicio y que ha sido juzgado y que ahora está en la cárcel

Voz 10 09:13 a cadena perpetua en eso

Voz 0819 09:17 en ese contexto que yo conocía muy bien siempre salía la historia de una mujer que que tuvo un sentido de la historia de una mujer que que fue uno de los primeros soldados de élite del del ejército de Chad que viendo la situación en en Chad viviendo pues eso las las matanzas y la tortura sistemática que ordenaba dicen abre desertó fue capturada fue metida en la cárcel fue torturada a su vez

Voz 9 09:46 violada Hay is y antes de morir

Voz 0819 09:50 dijo sé que mi muerte no será en vano

Voz 9 09:53 que que el chat la historia algún día eh me lo me lo reconocerán

Voz 0819 10:00 entonces a mí me impresionó mucho encontrar testimonios de de del último sobre todo el último diálogo que ella tuvo con sus torturadores

Voz 0434 10:08 no

Voz 0819 10:09 entonces yo creo que es muy difícil no cuando muchas veces me pregunta que por qué no haces un documental de esto o de lo otro no ahora mismo no la situación de Cataluña por qué no han cesado bueno yo siempre digo es que hacer algo sobre algo tan inmenso es muy difícil uno puede hacer al menos desde mi punto de vista puedes hacer historia virtuales que que a través de ellas deja un espacio al espectador para que construya una situación mucho más grande para que realmente imagino un contexto no y entonces bueno esta mujer me M M todas las toda la gente que la conoció toda la gente que estuvo en la cárcel con ella me impresionó hoy decidí dedicarle este documental que fue producido por una fundación la Fundación verse a una fundación de filántropos americanos que han producido desde pues eso documentales N

Voz 9 11:00 Aguado en Uruguay en Colombia en Nicaragua Anne

Voz 0819 11:04 eso han dado cámaras además a mucha gente para que cuente su historia

Voz 2 11:10 la verdad es que es una historia conmovedora era cuenta de una manera magistral es es interesante porque precisamente pagarle no es hablar en términos cinematográficos en este caso con la imagen y los testimonios hablados de las personas que conocieron a esta a esta mujer valiente luchadora en sí mismo es parte de la hablar del de al construirse esta historia para la historia en mayúsculas no a mí me ha gustado mucho también los planos en los que las personas no dice nada están mirando a cámara las personas que han sufrido tortura ver la mirada de esas personas es impresionante no y luego hay otra que me ha impresionado mucho un plano en el cual una mujer deja de poder hablar deja de poder pronunciar lo que estamos haciendo ahora habla a palabra poner en palabras las cosas no la violencia el asesinato la sangre que la mayoría de nosotros aquí creo por suerte espero no conocemos no sino y ese silencio hoy mujer que de repente tiene que callar no es terrible estoy que que no lo que no nos ha contado en esa lista

Voz 11 12:10 Soria bueno pero sí hay muchas cosas no hay

Voz 0819 12:16 esta mujer pues uno de repente el primera cuando en la capturan lo primero que hacen es eh como la tortura en ella no se doblega ella no habla de de los de la gente con la que estaba colaborando lo primero que hacen es meterla en una en un calabozo con cincuenta hombres con cincuenta presos

Voz 12 12:38 hay

Voz 0819 12:39 no

Voz 13 12:40 sí estuvo seis meses en ese calabozo

Voz 10 12:43 murió dos meses después ya

Voz 0819 12:46 lo que pasó en ese calabozo es bueno es es es innombrable lo teníamos rodado porque según testimonios de gente es más no sólo testimonios de gente existen los eh los extractos de todas las cosas que pasaban cada día en esa en esa prisión que estaba estaba construida en un antiguo complejo

Voz 13 13:07 visto rico de los franceses con muchas piscinas no

Voz 9 13:11 ah yo no creo que por

Voz 0819 13:13 verbalizar todas las cosas que le pasaron a esa mujer nos vayamos a sentir más próximos de ella yo creo como cineasta a veces tienes que escoger los momentos en los que no hace falta no no hace falta echar sangre no yo Tabriz documental cuando terminó la guerra de de Bosnia eh con mujeres torturadas de hecho con sesenta y cinco mujeres

Voz 9 13:37 o que estaban en un centro de

Voz 0819 13:40 eh de un centro para víctimas para rehabilitación de Víctimas de la Tortura Jay Dee Dee también hicimos bueno recogimos los testimonios de esas sesenta y cinco mujeres estuve tres meses hay una de las cosas que aprendí es que es es imposible no

Voz 9 13:57 por un hay un momento que cuando el dolor eh

Voz 0819 14:00 si los acontecimientos las torturas y las sevicias se repiten porque tú Lars las pongas todas en un documental eso no va a hacer que la gente se sienta más cercano yo creo que un cineasta también tiene que escoger de una manera quizá alguien puede decir que manipuladora pero dramática los momentos en que más vale le el silencio ese los silencios pueden ser elocuentes no oí yo creo que los documentales que hecho al menos los silencios intentan ser elocuentes

Voz 2 14:27 ha recordado la vida secreta de las palabras precisamente no estoy en este arranque de la historia bueno esta cierto está claro que hay cosas indecible si hoy me voy a atrever a decir algunas creo si queréis que me estoy pasando me que no las que no les responde is Begoña voy a empezar contigo no hablamos damos por sentado derechos humanos no que tenemos un concepto de lo humano eh bueno los derechos humanos se aplican a los que previamente han sido clasificados como humanas no parece que sea una cosa muy obvia pero no está tan clara no cómo definimos lo humano en siglos anteriores por ejemplo una primera osea en según qué etnias se consideraban no humanas ya es hora la justificación de esclavizar a lo a las personas que se que se secuestro

Voz 3 15:13 estaban en África por ejemplo entonces

Voz 2 15:16 una y además una de las primeras estrategias para explotar o para iniciar la violencia es precisamente de su humanizar al enemigo no hay todo un proceso terrible y poco humano digamos de de humanizar no entonces es que crees que hay que tenemos que buscar alguna manera de reinstaurar o explicar ex de dar una definición explícita

Voz 0434 15:39 mano cuando que pienses cuando piénsese en humano en tu trabajo bien bueno yo creo que lo humano en cualquier persona

Voz 3 15:46 no creo que haya que distinguirlo ni tampoco por el concepto de ciudadano que hay algunos derechos están reconocidos sólo para determinados ciudadanos es decir aquél que tiene unos determinados derechos dentro de la ciudadanía en un determinado estado en un determinado país eso ya le otorga unos unos derechos pero cuando estamos dando derechos humanos están hablando de personas y por lo tanto son derechos tan básicos que tienen que ser reconocidos respecto a todas las personas y sin irnos lejos por ejemplo yo en el día a día en el trabajo sí que me encuentro que hay determinadas personas fundamentalmente extranjeros que no tienen no están regularizados administrativamente a los que no se les reconocen los mismos derechos los mismos derechos humanos que a cualquier ciudadano ciudadana española entonces ahí creo que deberíamos incidir en que el reconocimiento de los derechos de las personas me estoy refiriendo en cuanto a los extranjeros que tenemos una legislación donde se autoriza que durante sesenta días una persona privada de libertad no por haber cometido ningún tipo de delito sino exclusivamente por note por una sanción administrativa como para compararlo impares

Voz 4 16:47 me resulta para que resulte eh

Voz 3 16:49 en que se pueda ver con claridad es una sanción administrativa como pues una multa de tráfico estas personas no tienen regularizar su situación en España y sin embargo la legislación española les autoriza autoriza al Estado a tenerlas y privadas de libertad durante sesenta días entonces creo que los derechos humanos no pueden tener restricciones y que se tienen que predicar respecto de toda persona

Voz 0434 17:10 una

Voz 2 17:12 Rafael hablemos de un premio tiremos de los hilos de la las finanzas que que es el turbo capitalismo como lo de fines

Voz 14 17:20 no creo que ha quedado claro que la idea de de de hablar de cine

Voz 2 17:25 alzas es porque estamos hablando del bien común no de cómo hay una una juntábamos en la Bolsa a través de nuestros impuestos es un bien común el cual posee financia nuestros nuestras eh nuestro Estado del bienestar

Voz 6 17:38 indudablemente el turbo capitalismo del capitalismo afecta de la misma manera también nuestros derechos humanos volviendo un poco el tema de aquel hombre la legislación española de vez en cuando sorprendente para los extranjeros que me pasó a mí mismo porque tiene decidido varios años aquí en España tuve la posibilidad de pagar impuestos pero mala de votar por ejemplo

Voz 2 17:58 pero no perdón pero no podía

Voz 6 18:00 pues es decir pagar si votar no por otra parte también soplen de que el extranjero puede mantenerse noventa días en el País legalmente a partir de ahí dice no tienen lo comentas sea no no legaliza su situación está ilegal considerado pero luego el espacio Estado español al cabo hace tres años le da el premio de de conseguirlas es decir es bastante tiempo ilegal luego teníamos

Voz 8 18:25 habrá pues ahora ya no

Voz 0434 18:27 la presencia perdona ojalá que desde el punto de vista Mahal hace la residencia pero actualmente no se puede no se concede la residencia

Voz 15 18:35 a extranjeros no europeos eso de primer mundo con esa facilidad esperemos que vuelva a esto ojalá hola

Voz 6 18:42 que también esta parte de la legislación española también prevé el derecho de asilo político que no nos toca Morgana que te moleste

Voz 4 18:50 el derecho a asilo político se está convirtiendo un derecho que es ficticio nos está regularizado Alonso está regulando nos está contestando las peticiones de asilo eso por una parte y por otra en las fronteras no se está admitiendo el derecho a unos un derecho fundamental que tiene toda persona que va entraron que entra en un territorio con las devoluciones en caliente por ejemplo que tú

Voz 0434 19:11 hola europeo derechos humanos ha declarado que son contrarias al Convenio Europeo de Derechos Humanos

Voz 4 19:16 lo que se está impidiendo precisamente es que cualquier persona que pueda entrar por la valla de Melilla o que pueda entrar por una patera pueda pedir el asilo porque no hay ni tan siquiera oficinas de asilo se dijo que iba a estar en las embajadas

Voz 15 19:29 seguramente que prevé el derecho se interesó quizás es ya estaba sano y salvo pisamos pesar el turismo capitalismo perdona que te moleste pero

Voz 4 19:37 eh yo trate quizás trabajo trabajo no juega instrucción que somos lo menos jurídicos de todo lo jugado pero los que estamos en el día a día con la gente vemos no sólo lo que dice la legislación sino a la aplicación de esa legislación que difiere bastante

Voz 6 19:51 estos paso me pasé con el capitalismo

Voz 15 19:53 con las leyes y unas posibilidades de igualdad

Voz 6 19:56 pero luego la falta de conocimiento genera que las elites económicas están enriqueciendo continuamente más de esta supuesta igualdad de condiciones que en la práctica no se encuentra hay un estudio de Oxford que en tiempo de discutir Si bueno válidos sino es válido pero lo que estamos viviendo que durante la crisis económica las clases sociales André crecido más y los pobres han empobrecido más con lo cual lo que estamos intentando o lo que es una de mis ilusiones para el llegado a mis cuatro hijos es por lo menos hay que intentar de cambiar esto de alguna manera den promover una sociedad más justa pero claro aquí empezamos que es justo

Voz 2 20:37 bueno este dato que decías de la de Oxfam es un estudio de Oxfam que se llama las empresas del Ibex treinta y cinco en paraísos fiscales beneficios para quien se exponen datos sobre evasión fiscal se denuncia las treinta y cinco mayores empresas españolas que tienen ochocientas noventa y un filiales en paraísos fiscales eh literal cito literalmente si lo midió éramos en términos de inversión per cápita las Islas Caiman por ejemplo son un destino sesenta y tres mil veces mayor que China con inversión per cápita veinticuatro mil veces mayor que Brasil es decir se invierte esta sesenta y tres mil veces más en las islas Caimán que en China entonces eh sí es posible civilizar el capitalismo es posible eh

Voz 0434 21:24 a parar este es inversiones sin Caiman por ejemplo es deseable supongo no muy bueno

Voz 6 21:31 pero yo creo que en el mismo de los paraísos fiscales en genera yo creo que tenemos que estamos viviendo en una sociedad donde todo es posible todo se ha convertido en un depende es decir como sociedad tenemos que volver a definirle nuevamente nuestro paradigma que es lo que queremos es que como sociedad creo que una de las primeras cosas que tenemos que cambiar es que esa también todo el dialogo político yo creo que hoy distinguir entre lo de derechas me parece a mí personalmente en el concepto relativamente anticuado es decir yo creo que ahí tenemos que cambiar profundamente no únicamente en España xenón probablemente a nivel global y una de las cosas que obviamente creo que también hay que empezar a The es criminalizar ciertas cosas es decir yo estoy de acuerdo con que me Begoña que diseminar es el que viene tiene que tienen probablemente un derecho de asilo porque lo está contemplado en la ley aunque luego no lo hemos también creo que también tenemos que diferenciar entre el pequeño empresario que tiene una cuenta de dinero negro en un paraíso fiscal con el narcotráfico o el que se dedica a la trata de las blancas yo creo que hay un tema muy diferenciado Damian lo que no podemos hacer es criminalizar del capitalismo mente yo creo que tiene que lo momento y hay seguro que lo que voy a decir me voy a quedar muy mal pero yo creo que ahí también tenemos que liberarnos un poco de nuestras raíces cristianas en busca buscar ahí siempre en el Rico el culpable de la historia es decir obviamente también soy economista y con buenos economistas soy consciente que que cualquier empresa cualquier sociedad con el la bancarrota es parte del capitalismo igual que el infiernos parte del cristianismo es decir no lo vamos a eliminar es decir esta parte vamos a hacer mantener seguir teniendo bancarrotas quiebras problemas la única preguntas como las afrontamos también obviamente creo que siempre existirá la avaricia humana de Manon vamos a intentar hacer algo para tiempos malos fuera del país lo pero en la la pregunta es en qué nos afecta al al sistema quizá también hoy he tenido la gran suerte de tener una expulsión

Voz 16 23:45 por Medina aquí

Voz 6 23:48 me sorprendió muchísimo con parábolas la historia de hace mil años que en la actual que en aquellos tiempos el tema de los impuestos ya estaba bastante mejor que hay casi que hoy en aquellos tiempos optaba por impuestos indirectos quizá los pocos pero muy posiblemente los puestos directos sean el gran problema de la sociedad vemos que los paraísos fiscales que tiene muchos menos ingresos generan una riqueza muy alta es decir pero la normalmente discutibles ya

Voz 3 24:18 que me gusta que discutió Sofres

Voz 17 24:21 no pensaba que que estoy escuchando en Lorre

Voz 0434 24:26 Eto'o

Voz 4 24:26 que el capitalismo ver qué o que la banca que pobres que son las culpabilizar de las cosas o bueno el capitalismo perdón el capitalismo es el sistema que tenemos eh yo creo que hay es importante tener en cuenta el día a día la situación creo que él creo que el capitalismo no se auto regula eso también lo tengo muy claro es necesario que la regulación venga del exterior es decir que los Estados sean lo suficientemente fuertes para poder desde mi punto de vista comprendo que no coincidamos para poder intervenir porque si no ese capitalismo no va a tener límites pero es que además si tenemos en cuenta la legislación You en con la que trabajo que es el Código Penal el capitalismo no es criminalizado en absoluto eh el legislador que al fin y al cabo lo que está a veces una política criminal por ejemplo en los delitos contra la Hacienda Pública cualquier defraudación de una percepción económica alguien que de fraude para obtener el paro por ejemplo es sancionable como delito desde el cero euros cero coma cinco euros es sancionable sin embargo el delito fiscal es decir en la defraudación a Hacienda necesitas ciento veinte mil euros de cuota eso es porque el Código Penal está hecho por quién está hecho para quién estáis

Voz 18 25:47 yo creo creo que tenemos que ser conscientes

Voz 4 25:51 de qué eh yo por ejemplo has hablado antes de Desahucios eh yo en el día a día veo multitud de desahucios que medir por la vía civil van por la vía penal eso tiene unas consecuencias porque hay un delito que es el delito de usurpación de bien inmueble eso tiene unas consecuencias graves a partir de que abrasan convertía en delito Neves bueno y que deje tiene antecedentes penales

Voz 0434 26:15 yo distingo según

Voz 4 26:16 el propietario de la vivienda sea un particular o una entidad financiera los que una entidad financiera en el otro día me hicieron no señoría tiene que tiene que desahuciar los porque para que para evitar que vuelvan a meter para que vuelvan otra vez a entrar

Voz 0277 26:30 de hecho por ejemplo no hay alquiler social en la en la Comunidad de Madrid no hay alquiler social a aquellos que han tenido han estado que han tenido un procedimiento

Voz 4 26:39 de ocupación pero sí son esos precisamente los que necesitan el alquiler social es decir ir creo también que los bancos igual lo mio estos un a rasgos muy grande rasgos y con mucha ingenuidad desconocimiento pero igual ese mercado de viviendas cerradas no tendría que estar cerrado igual las soluciones que se abriese vendiera a precio de mercado

Voz 6 27:00 de entrada hay uno es definido la banca veo no no no

Voz 19 27:03 es es que tengo como representante de la banca decir que sí

Voz 15 27:07 es muy desvincularon te digo que muchas veces nosotros y en el día a día yo comprendo que la sociedad vea como el problema más cercano que tiene enteras okupas porque a lo mejor tienen en su portal un okupa que lo cuente un alguien que

Voz 0277 27:20 la tirado el bolso que es traumático para el que haya sido víctima pero creo que como sociedad lo que más nos afecta son otro tipo de delitos para los que igual somos mucho más condescendientes para los que la justicia no tiene medios ni tiene ni hay interés político que los tengamos para llegar al final

Voz 6 27:37 de entrada diré que criticado en mi libro bastante la banca por una parte y por otra parte estoy totalmente de acuerdo de que los impuestos tienen que está en los tramos regulados de una manera clara y contundente y tenemos que buscar una igualdad de condiciones no puede ser que las multinacionales terminen pagando cincuenta euros por millón de beneficio y aquí el pro pobre empresario señala

Voz 15 27:58 cuando tenemos que seguir

Voz 0819 28:00 el ser humano pagando cincuenta euros

Voz 6 28:03 por ciento el cuarenta o el treinta no tiene que haber una igualdad pero lo que queda también estoy de acuerdo en que no podemos criminalizar cualquier cosa porque yo creo que uno de los grandes problemas que los juzgados están bloqueados por culpa de esta criminalización estamos criminalizando a actos también estoy de acuerdo de que ha ocupado una vivienda yo no lo veo en el acto penado porque no tiene sentido claramente pero también entiendo que la banca no tiene la labor social la labor social tiene que venir del Estado y no de la banca porque claro el sino del sistema de la banca también

Voz 15 28:36 pero eso tiene que intervenir en Estados exactamente marcar unas pautas como veis que poco la mano

Voz 6 28:41 aunque no los quería defender el problema

Voz 2 28:43 para un poco de mentalidad no estamos escuchando esta este debate interesante no entre una jueza y un y un financiero filántropo pero que que que que ocurre a nivel de la calle no

Voz 0434 28:54 sí aplaude en relación a a cierto

Voz 2 28:58 las declaraciones pero luego a veces nosotros mismos intentamos defraudar óvulos parece que tenemos que pagar menos tú crees que existe una noción del bien común existe una idea de que estamos llevando compartiendo somos una comunidad y necesitamos aportar cada uno lo suyo para que esto funcione para todos bien y si no es así como cómo cómo actúan los agentes culturales para activar esta conciencia

Voz 0819 29:25 yo creo que aquí se aplica la historia la historia de la portería fuerte de la portería es una cosa que yo he observado

Voz 4 29:34 muy

Voz 0819 29:34 eso en muchas ciudades españolas sobre todo en ciudades españolas tú ves allí a la portera o Alamo la persona que el portero que trabaja en el edificio o qué pasa unas horas el edificio que limpia con la bayeta con el mucho limpia el trocito de acera que está justo delante de su de su casa no se pasa ni un poquito para acá ni un poquito para mañana entonces yo siempre que pasa por esto yo digo hombre ya que está justo es que el otro está muy muy sucio no yo le no les digo nada bueno porque esta gente te vamos a llegar con el Moncho entonces yo siempre pienso hombre esto es como lo que pasa no que tú estás en lo tuyo y claro ya muy intervenir un poco lo va más allá o decir bueno ya que estoy un poco más que total que kemalista me tampoco se nota de que el ímpetu a la acera

Voz 0434 30:24 claro yo me han será que busques que es enorme pero pero esto es lo que nos pasa no

Voz 0819 30:30 en lo que nos pasa también es es es que es muy fácil decir que queremos cambiar el mundo no pero Hawk cuando te toca ya dos días en en tu casa bajar la basura ya te estás quejando el tema es aquí tenemos que yo creo que que tenemos que hacer un poco como hay un ensayista americano que es que es Wallace Shawn que es un tipo muy especial de entraba es un tipo que que ya era rico de su casa es un actor al globo es que tu muchas horas de teatro es el actor que sale en maitines juez Andreu no que es esta película vivís de dos personas hablan de lo divino y lo humano arreglan del mundo y luego cada uno se va a su casa Wallace tienen la teoría aquí es una teoría que ha sido muy muy discutida he criticado pero que a mí no me parece del todo malo dice que este con que que los problemas grandes problemas del mundo no pero muchos de los problemas que nos afectan vivienda educación salud sanidad todas estas cosas sí si la gente del del primer mundo porque cuidado ahora estamos hablando del primer mundo no sean vio estado en países donde eh eh donde se supone que han aprobado la la cosa está clara la Declaración de Derechos del Hombre

Voz 9 31:42 pero allí hay siete niños

Voz 0819 31:44 los en una chabola ninguno está escolarizado en la señora le han hecho la ablación etcétera etcétera estamos yo creo que estamos hablando en general de los derechos del del primer mundo yo creo que es el el primer mundo pues aceptar a que este confort que damos por hecho

Voz 6 32:02 pues quizá

Voz 0819 32:03 pues tenemos que renunciar un poco algo que ya no se trata de impuestos no se trata de los otros dos eran los artistas en el Sepes en los critica que que hablamos mucho y que luego no hacemos nada no para mí es una de las grandes lecciones morales que una persona me ha dado que no he aprendido eh porque porque yo voy de solidaria

Voz 19 32:22 como todos nosotros no vamos a firmar vamos a dar una cosa para una subasta

Voz 0819 32:26 solidaria pero luego claro llevar

Voz 10 32:28 te aún refugiaba a tu casa Hello

Voz 0819 32:31 tú es para mí una persona a la que admiro muchísimo es una persona que seguramente conocéis que Rosa María Sardà con la que estuve hace muchos años en un en un festival en el en el Sáhara no en el Sahara como sabéis hace más de treinta años hay un campamento de refugiados no hay un campamento hay siete campamentos de refugiados que llevan años que llevan treinta años no hoy más de tren perdón más de treinta años a un entonces bueno estuvimos allí enseñándoles películas en la jaima mirando las estrellas que bonito entonces había una había niñas que pareció muy espabilado que siempre estaba con nosotros que te iba a buscar el agua destilada qué tal y que cual entonces bueno pues esta niña de parecía realmente pues padecidas cuando le preguntabas decía que lo que más le gustaba en el mundo sería estudiar y ser jueza pues bien de todos nosotros los que estuvimos allí directores actores etcétera etcétera complica persona que hizo algo fue Rosa María Sardá que se llevó esta niña su casa que esta niña ahora a ex jueza

Voz 10 33:39 eh durante quince años ha tenido en su casa le ha dado una educación

Voz 6 33:43 entonces cuñado

Voz 0819 33:46 hablar de las cosas y no hacer nada es lo que es lo que es la contradicción en la que creo que muchos de nosotros va al menos yo vivo

Voz 0434 33:54 todo el rato no

Voz 0819 33:55 sea si hago un documental sobre esta mujer y tal pero luego la gente a la que conoció durante el documental están allí y no todas esas mujeres me verdad las las mujeres promocionen en Mostar y en en Sara llevo mes verdad alguna ha venido a mi casa a pasar un fin de semana durante todos estos años pero ya al tercer día era como bueno y cuando se va a ir todo

Voz 10 34:18 es claro a hasta cuando cuando them

Voz 0819 34:22 es me gustado hablar como en en en cosas que no sea ni grandes conceptos sino como hacemos en nuestra vida cotidiana

Voz 10 34:28 la vida diaria para para hacer espacio a esto

Voz 15 34:31 el mundo desordenado a ese mundo injusto

Voz 0819 34:35 en el que que vemos que observamos y que vivimos no pues igual pues me tengo que aguantar las ganas de de que se vaya a la persona a la que ha estado tres días en mi casa a pan y cuchillo y a lo mejor pues tienen que ser tres meses y a lo mejor lo que tengo que hacer es

Voz 9 34:48 a financiar la educación de alguien o financiar parcialmente la educación

Voz 0819 34:55 ese no se esas cosas que que todos tenemos alrededor incluso de gente que no nos cae bien porque ya nuestras familias hay cosas nuestras familias siempre hay alguien que le han ido mal las cosas que le están a punto de denunciarle que está durmiendo en un coche porque separado de la mujer y no tiene dónde ir no esa cosa que era más no tiene no tiene que estar muy ni disfrazada de nada simplemente es una manera en que vamos paliando las injusticias del mundo a nuestro alrededor a medida que somos conscientes políticamente de cómo esas injusticias pueden ser reparadas han han un área más grande pero hasta que se haría más grande no se consolide pues echemos una mano esto

Voz 2 35:38 lo que dices me me gusta mucho porque me recordaba este libro que estaba comentando que seamos las virtudes cotidianas de Michael Ignatiev es una ese son las conclusiones de un estudio que se lleva a cabo en seis países diferentes donde ha habido una ruptura de la convivencia bien por guerra como en Bosnia o por o por las agresiones a Rodney King como los ángeles en Sudáfrica después de superar el régimen del apartheid eh también en Mian a nunca me acuerdo cómo pronunciar este este mar Mian a después de haber restaurado el régimen democrático también en Brasil en las favelas ir a en Japón después del del terremoto del maremoto de la de la fallida del del de la central nuclear no entonces la pregunta que se plantean es es este discurso de los derechos humanos una idea abstracta que se crea como una declaración sin restarle el valor a las palabras que es lo que he hecho desde el primer momento no no va más allá de unas ciertas élites e más o menos globales que creen en ello y están en instituciones internacionales Naciones Unidas Unesco eh Oxfam ONG es etcétera pero que en realidad lo que sostiene o recupera la la la paz a la convivencia en estos lugares isla y la confianza en las instituciones públicas en los gobiernos son estas virtudes cotidianas estas pequeñas acciones a las que tú estabas haciendo referencia no entonces creéis que este es el caso creéis que los el discurso de los derechos humanos es algo que queda en una élite educada en el primer mundo por decirlo así que en la hora del de estos un países Se rompe porque enseguida es

Voz 1 37:20 nosotros ellos inunde han en un sobre

Voz 2 37:23 todo otra de las cosas que apuntan es que en la economía cuando hay problemas económicos la economía moral se resiente no el decir vamos ayudar vamos a compartir se repliega ya es más vamos a protegernos los nuestros no hice separa más quiénes son los nuestros quiénes son los nuestros la idea abstracta de humano es quiebra

Voz 3 37:46 yo creo que hombre en determinados países es verdad lo que dice desde que tiene que ser al final el día a día pero creo que es fundamental

Voz 4 37:54 que exista esa estructura de reconocimiento derechos humanos

Voz 3 37:56 es una legislación de reconocimiento derechos humanos al final caímos en la caridad de los derechos casi es decir creo que sí que es importante que exista

Voz 4 38:05 esas normativa Internación

Voz 0434 38:08 mal esa normativa que asuman los Estados y que sean estados

Voz 3 38:12 que hay es el problema que hay en en ese tipo de países que realmente lo que es un Estado fuerte para poder hacer ese reconocimiento de derechos pero yo considero que que sólo de esa manera al final es como lo otro pues puede existir desde el punto de vista mucho voluntarismo pero no va a ser algo no va a afectar estructuralmente a lo que es el reconocimiento derechos dentro de dentro de un país

Voz 8 38:40 yo creo que aunque

Voz 6 38:42 Pablo hablando en positivo para del capitalismo que yo creo que en un mano tiene ciertas ambiciones y la visión también puede utilizarse para la parte positiva tenemos por ejemplo en el caso de de la sociedad o del Gobierno alemán que en el conflicto de Siria donde se ha discutido tanto en todos los medios de comunicación pero el estado que más refugiados ha acogido ha sido vale maña y creo que ha sido con un cierto interés también económico al al alza

Voz 16 39:10 es decir no creo que

Voz 6 39:12 hacerlo bueno no está peleado con la economía es decir la visión alemana muy clara que Le Monde gráficamente vamos a necesitar mano de obra a la larga es decir la demografía negativas es decir crecimiento de población en negativo con lo cual de mañana se citarán mano de obra yo estoy millón de refugiados que ha cogido a Alemania o de Siria que ha sido tan criticado en tantos medios de comunicación yo creo que para Alemania puede ser el próximo milagro económico porque esta mano de obra será básica es decir yo creo que la bondad por la Monday bondad me encantado ha dicho es saber a la larga a los cancela todos es decir tiene que llegar donde todo esto tiene que que de alguna manera un equilibrio es decir tenemos que conseguir de alguna manera el que el que vienen también tengan la posibilidad de aportar valor a la sociedad de también creo que no únicamente tienen que tener la posibilidad creo que también tiene que tenerla nación de aportar lo que pasa es que

Voz 0434 40:10 es que pueden que yo no hablo de sentimientos sino que hable de derechos yo creo que la instrucción no creo que esas que

Voz 4 40:17 no pero que en la bondad es perfecta es muy válida pero que creo que es lo que tiene que fundamentar el trato o del recoge el reconocimiento o el acogimiento de de estas personas es enfundarse de fundamentarse en un derecho

Voz 6 40:32 a donantes de acuerdo en Alemania desafortunadamente en la mayoría de los adelantos que han venido de Siria sean ha acogido con una misión muy bonita pero la práctica es que hoy viven de cuatrocientos Marcos que desafortunadamente la mayoría de ellos no tienen permiso de todo

Voz 0434 40:47 ojo

Voz 6 40:47 con lo cual están acogidos en un país viviendo además de una amenaza maneras obtiene óptimas que dependiendo del de la perspectiva ir no tienen posibilidad de futuro estoy luego obliga a estas personas muchas veces a dedicarse a trabajos menos lícitos como puede ser

Voz 0434 41:07 pero que es que según tu visión sí que producen beneficios porque sí

Voz 15 41:10 estaba siempre teníamos menos lícito que es mano de lograrlo para tanta no lo no esto no lo estoy todo lo que esté en beneficio retome todavía más legal

Voz 6 41:23 de mano de obra Eneko de trabajo negro no no no se lícito

Voz 15 41:27 pues yo te hablo trabajo siempre trataba también seguidas

Voz 6 41:32 obviamente pero yo no hablaba de Ci hablaba de que esta gente muchas veces se dedica a narcotráfico otras cosas

Voz 15 41:39 porque uno de sus grandes fuentes de ingresos

Voz 6 41:41 desafortunadamente porque sin permiso de trabajo en Alemania es extremadamente que es casi practicamente imposible encontrar trabajo

Voz 4 41:49 yo creo que la cuestión es que si debería coordinarse unas políticas sociales unidas al acogimiento de los estas personas extranjeras porque si no no tiene sentido

Voz 15 42:00 con esa criminalización de la protesta que existe la bondad únicamente de atraerlos tampoco

Voz 6 42:05 tiene sentido ya que lo muy

Voz 15 42:08 contexto efectos estamos de acuerdo

Voz 19 42:14 yo creo que este es el inicio de una bonita amistad

Voz 14 42:19 habrá una discusión muy muy animada siempre no cuál era la pregunta no me acuerdo Patricia no lo dicho ninguna pregunta todo vale pero te iba a ser una

Voz 2 42:29 eh me me ha hecho gracia Begoña porque has utilizado como sinónimo de Derechos del Hombre derechos humanos inicialmente se definen como los derechos de los

Voz 4 42:37 hombre no

Voz 19 42:37 todo comentario ya sé por dónde

Voz 0819 42:42 bueno de entrada porque se llame derechos del hombre no deberían llamarse derechos de El hombre y la mujer

Voz 2 42:48 no humanos no que es como luego se forfait formula no

Voz 0819 42:52 la declaración es la Declaración de los Derechos del Hombre Ésta es lo que por el momento

Voz 0434 42:56 pero tenían ni voto las mujeres drogadictas bueno exacto pero hablamos de las de la en la en la Revolución Francesa algo no tenía la libertad igualdad pero dos hombres y fraternidad solo

Voz 19 43:06 para ternera nada de sonoridad nada

Voz 2 43:09 bueno hay hay un hay una lucha y se va consiguiendo la igualdad y esto es también parte de la de la del trabajo por la igualdad los derechos humanos no conseguir la igualdad hombre mujer

Voz 0819 43:19 tú te dejas en este sentido no yo no pero lo que pasa es que tengo demasiada ya cuando ella me preguntan esto de

Voz 0434 43:30 pues eso no tú como mujer y yo digo sí sí como mujer ya llevo muchos años siendo mujer no ya me gustaría como yo que sé ser humano

Voz 19 43:40 no culpo humano no los pulpos hasta lo pulpos

Voz 17 43:45 eh que te voy a no a las mujeres pues

Voz 0434 43:51 ya lo decía John Lennon somos el negro de la humanidad sin que

Voz 8 43:55 a esquiaba esquiador

Voz 0819 43:58 entonces pues pero eso es otra vamos a vamos a vamos a hacer como si fuéramos iguales quizá no porque sino ya ya entramos en una conversación que deriva no es el tema

Voz 0434 44:09 no bueno porque no

Voz 2 44:11 si los derechos de las minorías y los derechos se es equiparar como humanos los derechos de las personas diferentes y la diversidad ya hay un problema de desigualdad e hombre mujer en el mundo porque no forma parte del del debate sobre derechos humanos

Voz 14 44:30 o que esté cansada de ser mujer digamos el el sentido de tener a Cádiz

Voz 0819 44:33 de Manu Chao

Voz 14 44:34 yo personalmente estoy un poquito te comprendo perfectamente perfectamente y escribió un artículo diciendo estoy cansada yo quiero hacer mi trabajo bueno tener que defender ni que es igual de bueno o lo que sea no pero la realidad ETA que estábamos hablando con Begoña es que a nivel global

Voz 0434 44:48 existe está de esta desigualdad viene a nivel local también nunca nieve el vamos a todos pero

Voz 10 44:55 de salarios la la

Voz 0819 44:58 bueno la pues que es que son tantas cosas por donde piezas ahí vamos una cosa pregúntame algo más concreto porque si no yo me pierdo

Voz 19 45:12 a ver sobre este lo hemos lo hemos ensayado antes no estoy

Voz 0434 45:16 no sé otras cosas porque ayer ya ya lleva es muchas charlas de esta hace poquito así Faemino cansado ya están llamó

Voz 14 45:26 ah mira hablando de la de la bueno yo no estoy tan cansado

Voz 2 45:29 la se sigo preguntando no queda

Voz 14 45:31 de Cedar catorce minutos de preguntas luego les pasa

Voz 2 45:34 a la palabra Logse van de excursión a Medina Fall eh me gustó mucho una una frase del poeta Joan Margarit que decía que el menosprecio por la cultura menoscaba la vemos tal democracia pues construir una cultura es un trabajo muy largo puede perder en una generación han decía quería preguntarte cómo estás viviendo en estos tiempos en los que siente intensifica la precarización del sector cultural crees que se está fomentando mucho lo merezcan

Voz 0434 46:02 Eli poco otro tipo de valores

Voz 0819 46:05 yo creo que de este momento existe un una élite que consigue vivir un haciendo creando contenidos culturales

Voz 9 46:18 ah y luego existe una gran una

Voz 0819 46:23 muy muy muy diversa masa de gente que vive en precario haciendo cosas que que con destellos de brillantez enormes no yo lo veo cada día Cada día me llegan de repente un corto que ha hecho un agente en un colectivo en Logroño un hecho con

Voz 10 46:42 nada pero que tiene una verdad

Voz 0819 46:45 cortante y cuando lo veo cuando veo piezas de ese tipo pienso o cuando voy a una escuela de cine cuando veo pues ese aula con con ciento cincuenta alumnos que todos se enteren dices director inmensos que claro de entrada en una gala defensa cincuenta alumnos cien son mujeres estas de mujeres si tendremos suerte sí diez llegan a a conseguirlo todos los otros que son nombres pues con lo conseguirán quizá con suerte quince más

Voz 9 47:16 a ver cómo

Voz 0819 47:18 cómo compaginar un mundo en el que el el que cada vez los contenidos en las plataformas están divulgando contenidos y están sedientos de contenidos con la ingente masa de de gente que de que se quiere dedicar a crear esas contenidos y que y que son

Voz 4 47:35 llorar

Voz 0819 47:35 y no sé si sobran cuando cuando todos esos cuando el mundo tenga muchos más millones de habitantes pero en este momento esto es así

Voz 9 47:44 ah no sé siempre

Voz 0819 47:49 el hecho de que de que de que el talento no es no creo que sólo pertenezca a esas élites que consiguen vivir de de la cultura entre la que me incluyo no creo que hay mucho talento en ese otro mundo precario que conseguí

Voz 9 48:04 ya o no y llevarlo a término que

Voz 0819 48:08 lo conseguirá un con otras con otras herramientas que ahora ni siquiera conocemos

Voz 9 48:14 pero que no veo tampoco con una