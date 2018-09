CONGRESO DE LA SABIDURÍA 2018: ENCUENTRO "COMO PENSAR CRITICAMENTE LA ENSEÑANZA PÚBLICA EN EL SIGLO XXI"

Voz 1 00:00 hola qué tal buenos días gracias por venir

Voz 1312 00:04 el domingo radiante

Voz 1292 00:06 si a esta hora es de agradecer que

Voz 1312 00:08 que tanta gente quiera hacer ese ejercicio de pensar críticamente que la palabra crítica ah no siempre no siempre tiene un un buen trato no no siempre tiene una una visión en positivo y eso es lo que pretendemos aquí no hablar de la del pensamiento crítico y cómo pensar críticamente en la enseñanza pública ha dicho así eso es como un ambicioso iría y para mí es un honor estar aquí sentada ante todos ustedes por supuesto pero también con estas dos mujeres mujeres que han dedicado parte de bueno yo creo que la totalidad de su carrera profesional a investigar Sober precisamente la la enseñanza la universidad y desde una perspectiva de género incluso en momentos como los que tú has vivido Marina en los que eso era algo peregrino ahora va hablamos un poquito más del tema poco pero hablamos un poquito más y como como soy periodista me permitirán que arranque con un tema eh es actualidad y que seguro que muchos de ustedes lo habrán lo habrán estado siguiendo porque ha sido una de las Técnicas e esta especie de todo lo que tenemos y que ha quedado patente con el escándalo los casos de los Masters de los presuntos plagios no plagios en la universidad eh esto de alguna manera ha desprestigiado un poco esa institución una institución en sobretodo hablen de la universidad pública que nos ha beneficiado tantísimo que les invito a que busquen a que él mismo la tasa de licenciados la tasa de estudiantes universitarios de el año por ejemplo setenta y tres y la que hay ahora hay verán que creo que hay un país en el mundo que haya hecho un salto adelante en términos de formación en términos educativos como España yo esto creo que también hay que ponerlo en valor esas universidades han sido el ascensor social para muchas generaciones como ver con mi familia mismo donde la primera licencia

Voz 3 02:11 fui yo

Voz 1312 02:12 eso fue un orgullo e iban a una misión cumplida para para mis padres entonces dado que tengo aquí a dos mujeres que han trabajado en el casa Marina trabaja en caso de berlina ahora no estás en la universidad sigue siendo catedrática pero eh desde la Consejería también eh cómo planteamos ahora recuperar el preso dijo de de una institución como la universidad después de que se ha visto tan tan mal tratada eh con estos casos que han saltado ahora a la a la opinión pública Marina

Voz 3 02:46 bueno yo creo que la Universidad tiene que seguir teniendo prestigio porque la Universidad es una institución fundamental cada día más es decir cada día más necesitamos conocimientos por lo tanto las universidades pues son son básicas no incluso yo creo que hay un cambio en las universidades en la medida en que durante mucho campo Se entendió que una universidad sobretodo era para formar nuevas generaciones y ahora tiene que ser también y sobre todo Chad un lugar de creación de nuevo conocimiento evidentemente para difundirlo pero también un lugar de creación de nuevo conocimiento puesto que estamos en la sociedad del conocimiento que necesita cada vez más ahora lo de los másteres y todo esto que ha mostrado bueno pues que como todas las instituciones pues hay gente aprovechada que ese montar tinglados hizo sobre todo hay una cosa que incluso es sorprendente pero que es para Quique Ramos másteres sin luego ni siquiera van a clase verdad que bueno los quieren para figurar yo he dicho muchas veces esto es como no hay una historia que es curiosa siempre que era en Inglaterra e los que iban a los grandes colegios ya las grandes universidades cuando no eran nobles tenía les ponían al lado una ese una él tiene una hoy una vez el cine no habilita este este no es no como es tener noble tenía que hacer más esfuerzos que nadie para distinguirse para que lo miraran para tener más títulos para tener no sé si no es decir aquellos insoportables que parecía que sabían de todo que tenían que ser siempre los más has leídos los más listos pues ahora nos está pasando con mucha gente especialmente en la política en la política en un fenómeno de filtro que cada vez la gente que tiene un puesto en el mundo interesante no va la política que cada vez se atreve menos a la política porque es durísima eh y entonces cada vez van más personas que no tienen exactamente un puesto en el mundo lo digo que sean todas nuestras por suerte no pero estamos en ese proceso eh

Voz 1 04:53 sí

Voz 3 04:54 entonces claro como son personas que no tienen demasiado valor en sí mismas pues tienen que adquirir valor como sea y entonces sólo sin Ovidi Tate que adquieren estos estos haciendo trampas

Voz 4 05:07 pues más control eh pero sobre todo

Voz 3 05:09 también hablar de todas las aportaciones que hacen las universidades que son fundamentales

Voz 1312 05:15 Lina como consejero de Conocimiento Investigación yo Universidad de la Junta eh hablaba Marina que vuelvan a ser centros de conocimiento no estén tan pendientes de pues de generar artículos en revistas de tener grupos de investigación que a lo mejor eh están mal dirigidos y nadie cuestiona cómo

Voz 3 05:36 esto es yo creo que que ahí está

Voz 1292 05:39 en gran parte la clave seremos capaces de recuperar ese prestigio que no solamente se está perdiendo por el tema concreto específico de los máster que es muy preocupante ahora vuelvo con con con eso aquí en el caso de España sino que es movimiento que lleva ya años produciéndose que tiene que ver que es una parte fundamental de todas la revolución neoliberal que se está dando de los años ochenta que viene principalmente de de de Estados Unidos porque el desprestigio no solamente viene bueno pues por simplemente si tú simplemente quieres tener un título no los conocimientos que van asociados a ese título como es lo que hemos visto con el caso de los máster quiere decir que lo que allí se está dando los conocimientos que se están dando en el en esas universidades no vale no pero es lo mismo que viene a decir bueno pues los grandes gurús de ahora todas las popular Cacho no norteamericana que puede ser tanto o los que están en torno al mundo pop como también la de los Silicon la ley no estoy yo acabo la universidad su que el ver también se vanagloriaba de que tampoco se tras Esther una idea de bueno va los conocimientos la universidad ya no valen no esto es obviamente T yo creo que es un movimiento muy interesado y que va al corazón de lo que ha sido la Universidad sobretodo en el siglo XX no esa universidad reproductora de élite es de la cultura como era anteriormente sino una universidad como tú bien has dicho que es el ascensor social debe ser el ascensor social pero también esa esa esa universidad que quiere además a formar a una ciudadanía democrática a una ciudadanía crítica no y eso es lo que se quiere perder eso exactamente eso es exactamente lo que se está atacando todo este movimiento que viene de los de los Estados Unidos y que toda la revolución tecnológica de alguna manera está facilitando porque tengo es que los conocimientos los puedes adquirir en Internet sí pero como adquiere es esa cultura crítica para realmente discriminar no cuando sabemos que además bueno pues todos los burbujas de filtro en fin todo este tipo de cosas como las que es realmente la Universidad solamente eso es solamente adquirí conocimiento nuestros amos que no pero es cierto que gran parte de los cambios que se están dando y que son muy potentes y que son pues no están llevando hacia una universidad reduccionista una universidad en mercantil izada en el en el en el sentido bueno de que se están percatando toda nuestra existencia no solamente la universidad pero es importante es una de las piezas fundamentales de la insisto de una revolución neoliberal cultural siempre no pensamos el el neoliberalismo simplemente como un movimiento económico o como o la parte digamos política que sobretodo ante todo es movimiento cultural que está cambiando el alma está cambiando los individuos Noya Margaret Thatcher lo digo muy bien lo importante no es la economía lo importante lo que queremos es cambiar el alma de las personas y eso es lo que se está haciendo dentro de ese cambio la universidad es una pieza clave no entonces por eso tenemos que analizarlo muy bien para poder defender lo que ha significado la universidad a lo largo sobretodo en la segunda mitad del siglo XX como ascensor social por una parte como digamos el Centro de Formación de una ciudadanía crítica corresponsable participativa y que es esencial para mantener la democracia que está ahora también tambaleándose no

Voz 1312 09:08 no es en en este caso es un signo de los tiempos no lo lo que estamos viviendo eh ha sido como que ha explotado de repente este escándalo pero en realidad estamos viviendo la época de de del éxito rápido dos de detener la foto con el diploma poco más Nair revise ese conocimiento lo que aporta ese conocimiento o que el presidente del Gobierno diga que es el primer presidente con un doctorado cuando no sabemos si luego a lo mejor eso es bueno o malo o influye él su capacidad como presidente no lo damos por bueno dice abono es doctor

Voz 3 09:43 bueno yo lo que quería justamente sí era lo que estaba señalando Lina esta idea de cambiar a las personas yo creo que el problema fundamental que hoy tiene la educación no está ni siquiera en la universidad esta mucho antes está en la educación desde el nacimiento en paz te ya en lo que transmite la propia la propia familia del entorno en la educación primaria bueno o desde casi desde y dada la guardería no eh esto me parece que es que es importante que se que se entienda porque generalmente no se nos explica suficientemente

Voz 5 10:19 a ver la la educación

Voz 3 10:21 ha sido históricamente reproducción que quiere decir reproducción bueno pues que una generación está trabajando relacionando se eh organizando la vida

Voz 6 10:34 la la la la ciudad el pueblo

Voz 3 10:37 así cuando nacen las criaturas para la próxima generación hay que prepararlas para que puedan sustituir a las que se vanagloria no por lo tanto es traspasar una cultura una forma de hacer vital ahora las las sociedades que tienen un un una digamos eh es una forma antigua con muy poca diversificación esta reproducción era fácil porque pues los niños iban con los padres al campo y aprendían pues arar e desde casi desde que nacían las niñas

Voz 6 11:09 van a lavar al río con la mamá Isabel la

Voz 3 11:13 relativamente fácil luego cuando pasamos a las ciudades ya es una reproducción que tiene que ampliarse a cada generación porque ya se añaden otras cosas no

Voz 1312 11:24 eh hay que pues hay una división

Voz 3 11:26 de trabajo mayor y entonces se puede ser médico se puede ser en fin hay que aprender otras cosas en una sociedad como la que estamos con un cambio tan rápido practicamente la educación es imposible porque porque no sabemos cómo será la vida dentro de veinte años no sabemos es decir en este momento se están deshaciendo todos los modelos e idea aquí la idea del desorden porque había unos modelos ya había unos modelos de familia ya estamos cambiando los modelos de familia había unos modelos de ser hombre de ser mujer los de hombre aún no cambian suficientemente rápido eh pero las mujeres vamos empujando para que cambie más y esperamos que vayan cambiando más verdad porque los los antiguos ya no nos sirven había unos

Voz 1312 12:15 de los de trabajo hilos vemos diluyó

Voz 3 12:18 sí sí todo apunta a que en un plazo muy breve pues todavía semana diluir más porque la entrada de la industria cuatro punto cero etcétera pues hará que haya unos cambios todavía mayores entonces claro cuando una criatura nace pues antes era pues va a crecer va ir al campo va a aprender luego se va a casar va a tener hijos ahora no sabemos por lo tanto que reproducción que es lo que hay que reproducir entonces claro se utiliza para reproducir pues que aprenda matemáticas que aprenda que aprenda historia que aprenda que aprenda pero todo esto ha servido en una época en que la educación era el filtro para la al ascenso social era la criba eh este sirve este no sirve pues venga este puede seguir más adelante este es tiene que quedarse y entonces ha dado un tipo de educación me Maurice repetitiva el esfuerzo los codos

Voz 4 13:12 estoy ahora no sirve esto ya no sirve

Voz 3 13:16 hay una una un unos conceptos en sociología que sí que útiles para entender esto un sociólogo americano hayan los cincuenta que dijo están las personalidades dirigidas desde dentro y las dirigidas desde fuera y esto no es un dato individual es unas hay sociedades que exigen personalidades dirigidas desde fuera y otros personalidades dirigidas desde dentro

Voz 4 13:43 sí

Voz 3 13:44 en las sociedades tradicionales era dirigidas desde fuera tú te tienes que adaptar verdad por ejemplo pues cuando hablamos de la educación en el formalismo y todo esto era van a trabajar en la cadena pues tienen que adaptar eh

Voz 4 13:57 no hoy como no sabemos

Voz 3 14:00 en qué clase de cadena van a trabajar las generaciones futuras esta tenemos que fabricar un tipo de personalidades dirigidas desde dentro es decir que es la propia persona la que tiene el concepto de lo que quiere hacer cómo lo va a hacer de lo que le interesa de cómo hace personalidades críticas porque claro cuando cuando eres dirigido desde fuera tú no no tienes mucha capacidad de crítica aceptas lo que hay pero cuando tú tienes que tener tu propio concepto de tu vida lo que te interesa de lo que es bueno lo que es malo necesitas una personalidad muy crítica verdad y eso exige totalmente cambiar la educación

Voz 1312 14:44 pero de arriba abajo porque arriba abajo desde desde niños e tendrían que enseñarles a a tener ese esa visión crítica no que hay hay colegios hay centros que empiezan a implantar este tipo de educación en niños aquí en Córdoba eh se está poniendo en marcha una experiencia así pero esto cómo se hace cómo se cómo se implementa eh tendrían que cambiar y tomárselo en serio

Voz 7 15:08 dar a los centros ya

Voz 1312 15:11 a los profesores ya todo el mundo de un contenido concreto no que sea eso transversal que digan no hay que hay hay hay que inocular esto de repente no estoy requeriría un planteamiento serio

Voz 1292 15:22 sino de lo de la feminista sabemos bien que la transversalidad sin formación se pierde sin dinero ese dinero si pierde no lo que siempre han estrenó Non Rabin realmente de la universidad lo los conceptos y todas las formas de género debe ser específica sino debe ser transversal si yo lo compro debe ser transversal pero realmente para que sea transversal tenemos que tener un profesorado que sea ya formado previamente en poder imponer esa transversalidad por tanto la transversalidad efectivamente era muy bonita pero luego se pierde sin formación y ahí vuelvo otra vez yo a la universidad efectivamente que empezar a formar así a desde desde la infancia pero quiénes forman a esos niños en esas niña desde la infancia pues personas que previamente se han formado en la Universidad sin duda los maestros lo las maestras profesores es profesoras pero también los padres y también quiénes los les vamos a ir educando también de manera colateral no los medios de comunicación sobre todo cuando pues también incluso la cultura a la que tienen acceso que que dibujos animados no fin no voy a entrar por ahí porque yo estoy horrorizada a una niña de siete años y estoy horrorizada cada día más no compara incluso lo comparo que creo que era mejor lo con los que yo tenía en los años setenta pero para pero bueno entonces

Voz 8 16:44 polvo a cómo estamos formando

Voz 1292 16:48 a esos profesores mensajes ya esos profesionales que tienen que educar a la generación siguiente los estamos educando realmente para digamos en ese pensamiento crítico los estamos educando digamos de esa manera no para nada para nada para empezar porque las presiones que está sufriendo la la la Universidad cada vez más estamos poniendo el foco en el rendimiento sobre inversión no en el mercado laboral más cuando yo adelantamos mercantilista es tanto a todas las empresas están entrando la Universidad no no sino es eso que no osa la esa esa unión hubiese ese diálogo igual que hablaba antes que es básica la formación humanística ese diálogo con las empresas tiene que existir porque estamos en una sociedad de mercado donde las personas que está formando la Universidad luego quieren tener proyectos de vida autónomo en una sociedad de mercado esto lo sabemos muy bien las mujeres que si no te incorporadas al mercado de trabajo extra fuera de todos no solamente de digamos de autonomía personal sino también de muchos derechos de un lugar en la sociedad no sólo si tenemos otra sociedad la cambiamos entonces hablamos de otras cosas pero dentro una sociedad mercado pues la gente espera también luego poder desarrollar por tanto tener ese dialogo con las empresas no yo no lo que el el principio el principal problema que yo veo cuando yo hablo de mercantilista esa idea de el rendimiento sobre la la inversión no como se nos están viviendo ahora las universidades con digamos pues bueno unos indicadores no o al o al profesorado universitario no hace poco salió una sentencia diciendo ojo que para evaluar la productividad no lo lo que llamamos nosotros exentos de investigación veis la productividad en realidad de la de las universidades quienes evalúan se tienen que leer los trabajos que se presentan a esa evaluación eso parece no parece como normal y lógico bueno pues no sé no pasaba simplemente viendo en qué revista se había publicado pues eso valía más o menos quiénes son esas revistas pues son revistas que están interesadas en una lista en un listado que controlan unas grandes empresas de publicación internacionales muy potentes por las que los sistemas públicos y las motos sea de todo el mundo pagan un amigo nada para que podamos acceder a un conocimiento que prácticamente en el noventa por ciento de los casos está financiado con dinero público por tanto lo tenemos que pagar doblemente primer financiamos esa investigación luego financiamos a esas empresas que controlan no entonces realmente eh es está promoviendo con conocimiento parcela que es además es que además el reproductor no irrumpido el sentido que como lo que se valora es entrar en esas revistas publicar en esa revista pues claro son escuelas y pensamientos que se que se retroalimenta por tanto no estamos frente a un activo casi casi que nos estamos situando o vamos a situarnos en el siglo XVII en el siglo XVIII donde gran parte de los avances de la ciencia se hicieron fuera de la universidad porque la universidad estaba controlada principalmente por la Iglesia eh y hasta que la revolución de Humboldt en a principios del siglo XIX que la fe laica e digamos un poco independiente de de del poder religioso pues gran parte de esos avances hacen fuera nosotros estamos un sistema ahora mismo muy perversos ir y que además calva más porque estamos midiendo cada vez más las universidades estamos viviendo cada mejor los resultados del profesorado con una métrica eh lo que digamos el foco es poco de irreductible y que va en contra de esta idea de la Universidad entonces no estamos formando a esas personas y además al profesorado universitario suele promoción hay sale valora principalmente por esos resultados que se pueden entrar es que pueden entrar en esa métrica y la docencia es una cosa marginal dentro de la universidad por mucha vocación que tenga a la gente por mucha vocación que que era tenemos veinticuatro horas y la presión a la que se somete ahora mismo al profesorado profesorado universitario principalmente con muchísima burocracia vinculada tanto a la docencia como la investigación que digamos con una investigación parece Lada métrica ahí con pocas miras de alguna manera les deja poco tiempo realmente para una para un tipo de docencia distinto entonces esas personas a las que luego toca que formen a los niños pequeño solamente personas voluntaristas o personas que realmente lo hayan reflexionado y quieran ser de irreductible lo van a poder llevar a cabo entonces tengo que explicarlo muy bien para qué socialmente apoyemos otros modelos que digan bueno pues nuestros gobernantes Dora yo me incluyo no podamos también ir cambiando los esquemas el cambiando los modelos porque la ola global es un aula muy fuerte la ola global

Voz 1 21:45 sí

Voz 1292 21:45 no es que no son cuestiones locales son olas globales muy fuertes y además con digamos a dar no son eh digamos una destrucción no no a martillazos y no es cómoda termitas no como una sexta comiendo goteo que hacía además se nos vende como con una racionalidad aplastante no esté esclusas vuelvo incluso no

Voz 1312 22:08 lo divertido porque seguro que esto que hablaba Marina no de educar hacia adentro a la formar hasta dentro a las personas cuando yo creo que todas las edades toda la franja de edad vivimos de dentro hacia fuera osea eh no no recibimos los inputs de fuera de a correr e anotamos resultados compite con otros que salen a correr contigo o eh colgar todas las fotos colgar nuestro tiempo libre incluso los esclavizar hasta el tiempo libre no llega un momento en que la esa mercantilización no esa eh parcelación de nuestra vida eh llega hasta los puntos e más íntimos más privados cómo se lucha contra eso estamos hablando de ser antisistema desde la escuela desde desde una temprana formara pequeños antisistema para salvar un poco la la humanidad porque ya vemos dónde no

Voz 7 23:00 lleva este sistema Oramas

Voz 1312 23:02 como no ha pues eso pues

Voz 3 23:05 para mí para mí si efectivamente es decir la la palabra competitividad y todo lo que implica hay que ir la borrando borrando de nuestro vocabulario de nuestra mente de nuestras intenciones porque claro no digamos ha habido una época en que el desarrollo exigía competitividad pero ha venido momento en que la competitividad se lo está comiendo todo

Voz 4 23:27 si pudiéramos hacer un estudio de

Voz 3 23:30 cuánto dinero se pierde por ejemplo en las empresas o en las administraciones públicas llega a un cargo público ahí todos que se ha hecho antes gran parte de lo que se ha hecho antes fuera que en las empresas lo mismo ahora yo voy a hacer una cosa diferente tal invertir más dinero a veces antes de que aquello llegue a hacerse ya ha llegado a otro ya que yo fuera porque por competitividad por demostrar que yo soy más que se más que soy

Voz 4 23:58 sea realmente un desastre no

Voz 3 24:00 yo creo que que hay que dejar ya de una vez una vez de de una vez esta vieja idea no de que de que es la competitividad es buena porque así los mejores sobreviven y darse cuenta que en esta etapa de nuestra historia si seguimos compitiendo el riesgo es que no quede

Voz 1312 24:17 nadie

Voz 3 24:17 verdad por por por el medio ambiente por la por las armas por un montón de cosas por lo tanto hay que sustituir la idea de la competitividad por la idea del trabajar colectivamente de de de de la cooperación e entonces hay que hacer personas capaces de cooperar entonces volvemos a la escuela y tú es decir cómo se hace bueno pues para mí la la buena nueva que que estoy viendo desde hace pocos años es que muchas escuelas han comenzado a hacerlo ya han comenzado a hacerlo no desde arriba estoy hablando no de las universidades alguna universidad también va por ahí pero estoy hablando de escuelas primarias incluso algunas secundarias no lo han hecho por por por las leyes por las leyes las leyes educativas en España han tenido un un gran tema que ha sido pública privada eh y ahí estábamos todavía todavía cada vez que hay que hacer una ley seguimos importantísimo por una razón porque era también la educación es también el aparato de reproducción de las clases sociales y entonces la pobre que la privada tenían ahí un papel por lo tanto no es que fuera una tontería era muy importante y una reproducción ideológica con las escuelas de religiosos etcétera pero realmente hoy yo creo que este ya no es el tema más importante aunque se sigue debatiendo digamos en las leyes etcétera no las leyes educativas se han centrado mucho en este tipo de debates o corporativos o entre entre grupos sociales no han ido a pensar el fondo es que transmitimos a las nuevas generaciones que va a ser fundamental para ellas pero como estos una necesidad ha ido surgiendo

Voz 4 26:06 en muchas escuelas eh

Voz 3 26:08 yo conozco sobre todo digamos lo que pasa en Cataluña inca también es un fenómeno pasa que ahora no se habla porque como sólo tenemos un monotema todo lo demás me ha parecido verdad que yo tenía mucha vinculación con la gente que lo llevaba y tal pues hace un año que no había nadie formar un mono

Voz 1312 26:25 más que surge precisamente de falta de de pensamiento crítico de

Voz 3 26:28 claro claro me bueno siempre crítico surge de muchas otras cosas pero no vamos a entrar en eso Llanos de a otro terreno o no pero digamos en Cataluña ya hablo de Cataluña porque es lo que más conozco me encontraba menos en España pero porque yo no he sabido quizá encontrarlo posiblemente también eso existe pero se defiende no obstante como esta idea de trabajar por proyectos eh pero claro es que ahí hay muchísimas cosas muchísimas cosas que es precisamente el estímulo de cada criatura para que tome iniciativas eh qué les voy a contar una cosa que parece no tener nada que ver pero que aclara bastante

Voz 5 27:09 un sociólogo inglés hace años ya eh

Voz 3 27:14 pase verse en el que nos muy conocido en España que estuvo trabajando era maestro y estuvo trabajando mucho en las escuelas no hablo es desentrañar un tema complicado que es antes los códigos lingüísticos lo que significan entonces es complicadísimo de leer

Voz 1292 27:32 no

Voz 3 27:33 hay un ejemplo que entiende enseguida lo dice

Voz 1312 27:36 eh

Voz 3 27:37 qué me dice la madre de clase trabajadora a su niño cuando está gritando Pedrito cállate

Voz 4 27:45 Pedrito tiene dos opciones o callarse o seguir gritando

Voz 5 27:52 si sigue gritando sabe que dentro de unos segundos

Voz 3 27:57 tendrá un cachete hice enfrentará la madre y habrá un problema vital con lo cual bueno Pedrito tiene esta doble decisión osea obedecer o afrontar un un conflicto

Voz 5 28:11 qué le dice la madre

Voz 3 28:13 eh digamos no es que lo diga esto exactamente pero el el la formada a la da la forma de de de de transmisión la madre de clase media y alta a a Juanito eh Juanito mamas estaría muy contenta Si gritara esmero

Voz 4 28:31 los pues esto que parece una tontería

Voz 3 28:36 es importantísimo porque

Voz 4 28:38 sí

Voz 3 28:39 qué puede que que que que puede hacer Juanito Juanito la madre les ha dado a él la responsabilidad e en el primer caso les da la orden y entonces cállate punto sólo puedo aprende obedecer o a luchar contra en cambio en el otro caso soy yo quién puedo regular la cantidad de satisfacción que les voy a dar a mi mamá y por lo tanto si estará muy contenta pues me dará un caramelo si está menos contenta al caramelo será más pequeño teníamos no si no está nada contenta pues quizá al final habrá un cachete pero pero en principio ella me deja hola me deja que sea yo quién regule mi comportamiento fijaos la enorme diferencia en un caso tienes que obedecer y punto sino ir a tortas eh en el otro caso soy yo quien planteó cómo actúa eso es lo que tiene que ver con os decía antes las personalidades dirigidas de dentro o las dirigidas desde fuera entonces en un mundo en el que sino nos sacábamos modelos necesitamos personalidades dirigidas desde dentro porque cuando cuando alguien me a mí me decía esta mañana es que se me hunde SM el piso se mueve no da sociedad se mueve el piso porque ya no tenemos certeza si no tenemos modelos ya no tenemos entonces bueno pues claro en un mundo que se mueve porque está evolucionando muy rápido pues hay que destruyen primero cosas para que puedan surgir otras pues resulta que la única manera tenerse en pie es pesar mucho tu misma eh es decir que tu propio peso te aguante por así decir no no te no te tumbe el mareo del desorden del mundo dará por lo tanto necesitamos personalidades con estas características es las escuelas están yendo muy lejos yo que fui a una escuela maravillosa única en en en en los tiempos del franquismo no era lo que había que da de de todas la gran innovación pedagógica que había habido en primer tercio del siglo XX etc pues siempre pensé como hemos retrocedido ahora ahora me encuentro con que hemos ido más adelante cosas que hacen buenos proyectos pero no sólo llegan negarnos niños y niñas por la mañana la escuela tienen dos varas para ir donde quieran uno Se van a las clases de música otras Se van a la clase de hacer algo con los libros otras iban al patio se mueven y hacen eh dirán que no aprenden que están perdiendo el tiempo a algunos bueno todo las pruebas que se hacen demuestran que tienen mejores rendimientos que los que van a la escuela que a primera hora tienen lección de matemáticas a segunda ahora de lengua tercera hora por qué porque su interés

Voz 4 31:40 no es la obligación de fuera es Caravaggio

Voz 3 31:43 esto es mi proyecto cómo cómo se hace cómo podemos entonces estos apasionante e decide cada niño y cada niña lo que les interesa con quién se junta para trabajar como van a repartir el trabajo la trascendencia que lo tiene porque hacen cosas como estudiar pues que el jardines a platito como puede crecer y entonces se pueden verlo por lo tanto no es aprendo yo aprendí la raíz cuadrada porque había que aprenderlo no la aplicaron la vida por lo tanto eso no era dan abstracto nadie me dijo para qué servía no no pero éstos no aprendes una cosa que saben que luego si la ponen el suelo va a crecer y pueden ver si crece bien o mal es la personalidad del tapados de orientarse da vida por su cuenta se encuentre con lo que se encuentre es lo que hoy necesitamos líneas sí

Voz 1292 32:37 pero yo monos total y absolutamente de acuerdo pero creo que que bueno que sí que hay estas iniciativas que son todavía pocas que habría que que fomentar las sin duda pero creo que vuelvo a a estas fuerzas contrarias que que son un subterráneas que van muy lentos pero con con con mucha fuerza no lo decía antes no todas Larry lucen no libera quiere crear otro tipo de individuo lo que decíamos de la de la competencia pero ahora había utilizado con la cultura popular

Voz 4 33:08 que qué es lo que más triunfa

Voz 1292 33:12 en a ambas digamos la televisión y también incluso en la televisión a la carta o por internet ahora mismo los concursos OT es el fenómeno de masas de lo de los jóvenes pero ídolos niños que es lo que les gusta ahora ver a los niños Masterchef Junior todo es decimos hay mira qué monos los niños y las niñas que chiquititos fíjate que bien saben cocinar qué maravilla pero habéis visto un programa de Master Chef Junior pasa no quiero ahora mismo hacer propaganda contraria nadie por Dios en no es mi intención pero se les somete a un estrés se les somete a una competitividad a que que que claro se se les está preparando para lo que se quiere evidentemente esto no es las cosas no son casuales no entonces está educación incluso los niños a estas escuelas alternativas luego esta es la la cultura popular que les está la cultura popular que les está rodeando pero que también esos niños los estamos les estamos rellenando Elogio de manera estresante desde que son niños en parte porque lo hacemos también porque creemos que así los vamos a preparar más que de hecho no de alguna manera están viendo donde se están ahora dando el gran parte de las de su maldades de de de de clase no eh no pues no tanto en el en el colegio que también a qué tipo de colegios se va porque las diferencias van por barrios y por tanto los colegios también va por barrios en unos países más que en otro en Estados Unidos por ejemplo que los colegio público lo financiarla digamos los bichitos las municipalidades pues dependiendo de si eres una municipalidad rica hola o o no pues tendrá un colegio público bueno o malo portaba hutu decían no están todo lo público a lo privado porque dentro lo del del ámbito público también se puede generar muchísima diferencia hago incluso aquí como vapor por por barrios como no por una parte me parece me parece bien pues dependiendo también del barrio donde tuvimos vas a tener un un un una unos compañeros alrededor por qué otros que suban haced amén que que bueno pues Chedey los nivel ley lo que se puede hacer él no varíe en gran medida no era tenemos las extraescolar no que es donde realmente se está marcando la diferencia pero claro sin mirarle agendas de de los niños en parte provocada porque sino los padres no pueden conciliar dentro de bueno pues unos horarios completamente loco etc etcétera pues se les está en muriéndose les está diga Moyá y enseñando no un ocio libre del juego en la calle que que un poco lo que seguramente Bibi mostraban nosotras que gran parte de los que nos están escuchando sino

Voz 8 35:53 en un ocio programado un ocio tasado no

Voz 1292 35:57 que luego es el que se reproduce en tu decía no es que ahora elogio te te los que competir por quién corre más no tenemos aquí la visado tiene corre más quién el Instagram no ah no yo yo yo a mi yo soy muy fan de las sería Black Mirror uno porque me parece que que es hacia donde vamos en en en en gran medida no claro ese ese ese ese es Times Cruise no que que que que lo yo yo estudiar mucho los temas de uso del tiempo no ese tiempo exprimido no pues es un tiempo exprimido que al final nos deja poco tiempo para pensar nos deja poco tiempo para reflexionar volvemos sobre lo mismo no sobre soplen sí creo no nos convertimos en alguna manera en ciudadanos acrítico creyendo que además estamos controlando nuestra vida no entonces ahí se crea como una paradoja muy perversas

Voz 1312 36:49 muy perverso porque por otra Dolina esto justo que acabas de decir la política neoliberal además nos vende bueno la cultura quiero decir nos venden luego estos libros de autoayuda ha habido a veces el durante la crisis seguro que ustedes lo han oído más de una más de una vez no te has quedado en paro a reinventa T eh en emprende entonces Yesa haber en serio me he quedado sin trabajo me han echado de mi trabajo me estás

Voz 3 37:14 poniendo a mí la responsabilidad de

Voz 1312 37:17 Cima salir de esta hispanos algo es mi culpa

Voz 1292 37:21 este es una paradoja como tú decías muy cruel

Voz 1312 37:23 perverso siempre yo creo que hay que distinguir un poco

Voz 1292 37:26 de lo que dice Marina de te tenemos que enseñarnos a tomar nuestras propias decisiones claro si a ese digamos a que nos echen con salida a ese proceso que yo llamo de individualización del riesgo no una cosa es que pensemos por nosotros mismos que además eso de nuevo desde el feminismo siempre no siempre hemos querido ese individuo como era el hombre no nosotros jamás la mujer la naturaleza un ser único inmutable la mujer no todavía no la mujer no hablan siempre en en singular vale no es lo que no se las mujeres que somos bomberos que somos lo que sea que seamos de derechas que sumó de Esquerda que somos los que se no queríamos esa eso es distinto al proceso de individualización del riesgo que es un traspaso de la responso habilidad a al individuo no ya los Riego no se asumen de manera colectiva que creo que es un un un problema enorme sino que los tenemos que asumir su tú estás en paro es tu responsabilidad porque nota formado tu capital humano ya no somos personas ya no somos somos capital humano no en la Seguridad Social la sustituidos por planes privados de pensiones no todo todo podemos me no me quiero ahora propongo hacer una larga lista no sé dónde vamos viendo como esos procesos de indemnización del Riego que van muy unidos a los procesos de mercantilización de cada vez más aspectos de la vida pues van unido además esto tiene implicaciones muy muy serias a las mujeres que porque todavía nosotras tenemos todo el mandato del cuidado o gran parte del mandato el cuidado de esta espera seguimos nosotros no hemos incorporado de manera mucho más veloz al mercado de trabajo y de la vida pública cuanto los hombres lo han hecho a los trabajos domésticos el cuidado no remunerado Osán han avanzado pero todavía estamos esperando digamos que que que que se incorpore más no entonces claro eso hace que no no sin suerte los igual en los mercados en los mercados de trabajo en el los crediticio en en en ninguno y por tanto si la si cada vez nuestra nuestro bienestar nuestro lugar nuestra autonomía depende más de nuestra situación en los mercados en ir mujeres y hombres no insertamos igual en los mercados pues las desigualdades de género Se van a ir perpetuando con nuevos vestido de nueva manera pero de alguna manera Se van a ir perpetuando porque las desigualdades del mercado de trabajo retroalimenta la de la familia la de la Familia determina la del mercado de trabajo y ahí estamos también sea que también hay que hacer de esta de yo creo que ahí a una cosa importante y esto también entronca con cómo educamos desde la infancia es cambiar yo creo que esto el movimiento feminista todavía no lo hemos conseguido cambiar la idea de éxito la idea del poder

Voz 4 40:11 mientras eso no lo hagamos es difícil que podamos

Voz 1292 40:15 vamos a hacer una revolución en este sentido Kiko muy como se

Voz 1312 40:18 si a esa idea

Voz 1292 40:20 de éxito pues por ejemplo el éxito no tiene porque ser exactamente individual puede ser un éxito colectivo no os a uno un éxito como por ejemplo el ocho M para mi ha sido un éxito colectivo

Voz 1312 40:30 sí pero los niños admiran a esos a esas excepciones no alga al ganador de OT e como se llama esta Chica Amaya que canta muy bien pero es la excepción hay muchas chicas llegan también y no llegan o Steve Jobs a lo mejor en el tema de negocios sea por un lado es que los chavales sin admirando estos lo que es la excepción

Voz 5 40:53 para mí el éxito en la vida es vivir

Voz 3 40:57 ser feliz Garó si lo que vemos es que el éxito pues es tener muchísimo dinero no sé qué pero luego ves la gente tiene mucho dinero y que lo que no tienes tiempo lo que no tienes vida lo que no tiene no tantas cosas osea que yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice sea estamos en un momento de un capitalismo salvaje así y yo diría eh degradante en una fase digamos ya muy corrosiva del capitalismo deshumanizado pasa que no vemos la día dos humanización claro claro

Voz 5 41:28 entonces si es él realmente pues

Voz 3 41:31 hemos que sea la fase final lo que pasa que como todavía no tenemos un mejor sistema para sustituirlo pues ahí estamos peleándonos con algo que nos está envenenando eh pero que de alguna manera todavía no no no podemos desechar completamente porque no tenemos recambio el recambio bueno hay elementos que que que que se ven que van surgiendo pero lentos y probablemente además costará mucho eh porque esto es poder como sea

Voz 1312 42:01 ya es lo que te quedó pendiente sí sí

Voz 1292 42:03 pero aquí porque así podrá me gustaría hacer una cocina un soy yo creo que que tú lo has dicho lo del más osado el el humanismo aceptada cuando no yo creo que el hemos visto como el económico está sustituyendo al Homo políticos no pero es que está sustituyendo al propio humanismo y me gustaría recordar que es el humor económicos no el homo económicos es el que dice que nosotros nos movemos sólo por nuestro interés individual y que el interés individual de cada uno es el que mueve el mundo no sé si es tremendamente seductor lo que nos está diciendo es que nuestras más bajas pasiones el ser ambiciosos avaricioso egoístas es bueno mira solamente es bueno para cada uno sino que es bueno para todos no porque el interés individual no logró lo que decía Daryl Smith no tú no tienes la cena eh polvos Porro digamos la género ciudad del carnicero etcétera o del panadero no la tienes por el egoísmo debe Carnicer del panadero que buscando su propio interés individual hacer negocio con su panadería carnicería es lo que permite que tú tengas la cena en realidad no era eso como saben que les ponía la cena danés minas eso lo sabe y les recomiendo el libro de Kathryn Barça al respecto que la hacia la cena Dan Smith era su madre porque a dar mil nunca se casó por tanto no pudo hacer esa sustitución de madre esposa para que lo pusiera la cena el amoníaco a su madre que siempre lo siguió de un sitio a otro no fue quién no solamente lo parió lo educó sino que lo cuidó durante toda su vida como bueno sigue esto lo decía Rousseau o no desde desde ruso entre tener dadas niñas en los juegos para que se vayan acostumbrando a las interrupciones que tendrá a lo largo de su vida porque es ser su papel será educar a los a los hombres cuando Sampe aquellos que cuidarlos cuando San grandes no tiene el propio Papa que te en el que está jubilado esa jubilado en un sitio lujo no sé cuándo pero con cinco monjas eh que lo vida Ne te voy a decir que que esto de de alguna manera sigue existiendo no hay que hay que saber que es que es muy seductor esa idea es muy seductora por eso va ganando va ganando cada vez más muy nuestras motivaciones no somos así no cierto si fuéramos así es que no habrían muerto ya no sabríamos suicida o como no porque si algo no es el lomo económicos es una mujer sea tiene todas las características que históricamente han social Álvaro ninguna de las que el CELAM asociado a la a la mujer no por contó hay que hay que cambiar no cuando dices el poder no pues el el el el poder hay que ejercerlo de otra de otra manera muchísimo más horizontal y tiene que estar vinculado con un éxito colectivo un éxito esto ha vinculado al bien común

Voz 8 44:52 jugar al a al bienestar no

Voz 1292 44:55 no a quién tenga más dinero en cambió bueno pues los modelos de nuevo que nos ponen son son otros no insisto la educación hay que no es solamente la que hagamos exclusivamente en las aulas por la Universidad es también responsabilidad de los medios de comunicación ahora os Apel apelo a los medios de comunicación ir a todo digamos la industria cultural de alguna manera que claro que eso se puede regular desde lo desde lo público sí pero lo que nos dice es que no es que no hay que intervenir el Estado no

Voz 1312 45:26 tiene que intervenir es que al Estado así es paternalista es que no entonces ojo porque todo es muy perverso y hasta ha cambiado un poco oye he leído antes de abandonar el país es una entrevista con uno de estos gurús de Silicon Valley que dice que las estructuras jerarquizado Abás y son las que impiden la innovación por ejemplo en los equipos no yo no sé si todo está cambiando no pero quiero sacar una frase que seguro que que a lo mejor a hay quien se lo están ahora planteando porque es algo que siempre se dice cuando se habla de de pensamiento crítico del poder al individuo como como un ser pensante y con capacidad de decisión de duda que es muy importante también lo de dudar

Voz 3 46:03 claro

Voz 1312 46:05 siempre dice que crearía un país ingobernable que sería muy fino gobernar porque los quieren tontos Nos quieren bueno lo que está pasando ahora no que hay grandes problemas pero la gente busca soluciones fáciles que acaba siendo pues fascismos nacionalismos baratos de estos que te prometen eh que late la tierra prometida entonces claro cómo se un país como sería gobernar está en soporte Irina que estas ahora tocando poder mientras acaricia es tu gato blanco de tu sillón responde como es sería como te imaginas gobernar e o ejercer de la labor que tiene como consejera rodeada de individuos pues que te están cuestionando tus decisiones

Voz 1292 46:52 para mejorar e ojo con el sentido crítico de la duda con criterio a mí me amenazó miembro me encantaría me encantaría realmente porque creo que que lo que estamos es simplificando las cosas así cada vez que bueno tú decías el tema más de los populismos no las identidades son cada vez identidades más estrecha y por tanto más excluyentes cuando todas las personas tenemos múltiples identidades no bueno yo su mujer andaluza universitaria del Sevilla eh en fin a mí no me mil

Voz 1312 47:26 cosa no cayéndose bien hasta ahora

Voz 1292 47:30 yo nunca nunca nunca nunca he entendido nunca he entendido esta este éxito que tiene el Betis la verdad de esa simpatía que despiertan

Voz 9 47:39 que hay equipos como que hay días me voy de verdad pero bueno

Voz 1292 47:43 pero pero claro es que el individuo que estamos depende de que individuo pensante estemos produciendo no porque ése a haber el empoderamiento yo creo que el empoderamiento individual es está promoviendo ahora es un empoderamiento individual egoísta y ese individuo no quiero yo esto dar en en un Gobierno gobernando olor no si quiero estar en una empoderamiento individual que esté comprometido con lo colectivo que esté comprometido con lo público y por tanto participe pero no un individualismo no en esto por ejemplo eh yo creo que que que todas estas autoayuda cosas que que hablábamos están haciendo muchísimo daño porque crean individuo completamente de egoísta aparte de esta idea de que todo lo tienes que hacer tú Rocío

Voz 1312 48:35 su sueño

Voz 1292 48:37 porque ella era incluso a la a la mala educación no yo entiendo que que haya que enseñar bastantes come a comer la última croqueta lo entiendo no porque hay gente que no se ha atrevido nunca a comer la última croqueta no pero bueno si al lado tienes un niño pequeño con una comido pues déjale la última croqueta que tal niño no entonces yo yo yo ahora todo está ahí tuvo una filosofía que me parece tremendo la mente reaccionaria muy reaccionaria Ike está generando un individuo muy egoísta

Voz 8 49:04 Horna a todo a todo este mundo no ha

Voz 1292 49:08 que de alguna manera sustituye a la religión eh porque hay mucha gente que hizo ahora no yo soy laica soy la sí pero voy todos los fines de S

Voz 8 49:14 mana a a la a los grupos de no voy a

Voz 1292 49:18 dar nombres actos de escuela porque no es plan a pero voy a estos grupos de qué nos reunimos gitanos gay el escándalo al final pautas de comportamiento basada en una individualidad egoísta entonces esa infidelidad no la quiero no yo quiero la otra dos años

Voz 1312 49:37 yo imagínate al frente de un Gobierno con los niños que contaba ahora Marina que está árabe yo empezando a cuestionar Ricky generar un criterio propio Mudarra a maravilloso si esa real

Voz 1292 49:51 entonces sí porque construiría yo creo que una colectividad Un común claro muchísimo más rico el que se centrar realmente la en las personas en el bienestar de la de las personas en que fuera más solidario fuera digamos menos egoísta sería maravilloso claro que si el problema que tenemos ahora es que la gente es cada vez más egoísta y además lo está hemos diciendo que eso es bueno porque eso es competitivo y eso es lo que le va a llevar al éxito ese es el problema que tenemos no y encima además no pagan impuestos porque si el dinero está en tu bolsillo lo baja utilizar mucho mejor claro siempre estamos en la misma Si tú tienes dinero suficiente del bolsillo para que tus hijos vayan de educación privada una sanidad privada pues bueno puedes utilizar bien el dinero en el bolsillo o no pero por lo menos tienes esa posibilidad pero el ERE de una extracción social que no tiene ese dinero en el bolsillo siquiera para poder pues es que sí que te interesa que se paga en impuestos para acaba de servicios públicos de calidad que no iguala

Voz 3 50:48 no lo hace

Voz 1312 50:51 Marina esto es una falacia es lo que se dice que una sociedad de individuos que cuestionan que piensan que que tiene criterio