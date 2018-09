Voz 1 00:00 dame a mí me han dicho que no usa sofá para cada una

Voz 0979 00:03 no sé cómo queráis a mí me han dicho que el negro yo no voy a decir u sabe nada a vosotros voy ahí

Voz 2 00:10 qué tal cómo están ustedes todo bien si yo bastante bien también día más joven me ha dicho usted yo no he entendido eso no nada a que igual te lo decía Nati no cada día mejor ha dicho cada día mejor

Voz 0979 00:30 adiós mejoría entendido todavía más joven me me bueno podía muy muy bien a mí por qué no

Voz 1781 00:36 ah y vamos a intentar nada a la vete

Voz 1 00:43 en la verdad es que te tengo la hortícolas todas estas cosas me refiero veros así pues yo sé que usted ya deben estar

Voz 0979 00:49 cansados de charlas llevan aquí desde el viernes creo que escuchando a gente gente muy importante aquí en el cartel Alfredo Pérez Rubalcaba malo El Valle Teodoro León Gross pongo la voz del anuncio de la SER porque esto hay que leerlo como socio de la SER a mí ese anuncio me da miedo cuando escucho a toda esa gente junta pienso ostras la que van a montar esta gente bueno al final pues pues han conseguido la organización traer a los grandes comunicadores ya mi pues para hacer una media un poquito más equitativa ay de Montserrat Domínguez ustedes como oyentes de la SER que les voy a descubrir de ella la recordarán cuando dirigió a vivir que son dos días una época maravillosa

Voz 3 01:41 yo yo también es echo de menos

Voz 1781 01:44 luego luego se se fue dirigir

Voz 0979 01:47 bueno un diario digital que en aquel momento era revolucionario como el Huffington Post y ahora tenemos de subdirectora del país ir a Ana Rosa Quintana claro a ustedes como oyentes de la SER se la voy a presentar porque ustedes deberá escuchar a Pepa Bueno eh eh Ana Ana Rosa hace desde hace quince años un programa en Telecinco supongo que nadie ha visto porque esto es tan con la SER todo el día puesta

Voz 1781 02:16 tengo que decir Ana Rosa que para mí bueno

Voz 0979 02:19 tengo que agradecerle a la Ser que siempre sea la SER la que nos une a ti y a mí es verdad porque la otra vez que no unió la SER fue porque en unos premios Ondas a ella le daban el Ondas a la mejor presentadora Jamal el mejor presentador ojo al criterio del jurado a mí me sirvió de mucho ese ondas porque hasta ese momento en mi familia no le daba mucha importancia lo que yo hacía ellos decían usted no El niño sales ahí en la tele haciendo cuatro tonterías coño cuando vieron que me daban un premio con una rosa dijeron

Voz 3 02:47 eh ahora sí ahora sí que empezamos a valorar lo que haces

Voz 0979 02:52 eh fue una entrega de ondas y yo les recordaré siempre porque yo me lleve al ondas a mi suegra pero básicamente porque mi suegra

Voz 3 03:03 la ilusiones la vida era conocer eran Rosa Quintana ir muy simpáticas eh Le llevó hay gane mucho porque digo así me gano la suegra ya

Voz 0979 03:12 ya

Voz 3 03:14 sí pero luego no me llamó este ha

Voz 1781 03:18 entonces bueno mi suegra siempre ha sido una persona muy muy

Voz 0979 03:23 cariñosa muy servicial ese día

Voz 1781 03:25 llevo unas croquetas tan

Voz 0979 03:28 de la de las que no hay duda de las que todos comemos la lástima fue que cuando bajamos del escenario mi suegra se pegó un hostiase que todavía no ha recuperado rusa eh yo creo que que la lenta agonía de mi suegra empezó en esos premios Ondas a todavía el vive está bien él no ahora vamos a hacer aquí tampoco un drama pero recuerdo aquella entrega de los de los Premios Ondas con con mucho cariño conserva la foto contigo la croqueta

Voz 2 04:00 yo no me la comería ella

Voz 0979 04:04 y hecha esta presentación un poco tontorrón

Voz 1781 04:06 sí sí claro

Voz 0979 04:09 no es hablar de de la nueva

Voz 1781 04:12 época que vive el el mundo de del periodismo

Voz 0979 04:16 ahora justo antes de entrar hablábamos con Ana Rosa ya es una cosa que ya los medios escritos ya han sufrido que es la la gran revolución que ha supuesto pues la entrada de de Internet de las redes sociales en nuestro trabajo y que ahora los de la televisión estamos empezando a vivir con la incorporación al mercado comunicativo de plataformas pues como Netflix como Amazon como con HBO y claro yo le decía a Ana Rosa nivel igual nuestro modelo de negocio se acaba es decir no lo nuestro hasta ahora ha consistido en que ustedes desde casa ponían la televisión no pagaban nada por ponerla Yi conectaban a unos canales poco pero bueno y unos cuantos ya tenemos aquí en nuestro país pero claro es que ahora ha entrado otra forma de de consumir televisión y me preguntaban a Rosa y lo pregunto también aquí ahora si esto va a acabar con nosotros si va a acabar de consumirse la televisión como lo hemos entendido hasta ahora

Voz 0147 05:13 yo recuerdo cuando cuando empezaba bueno cuando empezaba la televisión no lo recuerdo porque la pequeña pero bueno mi mayor pero no tanto que que la televisión iba a acabar con la radio y la televisión iba a acabar con la prensa y la televisión iba a acabar con el cine ahora conviven todos los medios no acaba la radio que está más fuerte que nunca especialmente la serio hacer la pelota que estamos aquí lo que sí que está cambiando el modelo hay hay cosas pues buenas pero hay cosas muy preocupantes sobre lo que lo que está ocurriendo con haber está fuerte la televisión imaginen ustedes de este año Mediaset ha tenido un beneficio neto de ciento veinticinco millones de euros en el grupo de Antena tres ha tenido un beneficio neto de casi setenta millones de euros

Voz 6 06:06 el cincuenta por ciento de la publicidad global se la lleva la televisión e el cuarenta por ciento en televisión más del cuarenta quiere decir está muy fuerte las cadenas convencionales están muy fuertes pero es verdad que están apareciendo no

Voz 0147 06:22 los operadores es verdad que está

Voz 6 06:25 haciendo en Internet está cambiando pero no son la televisión está también cambiando la prensa está también cambiando que que te tendremos que hablar de de de

Voz 0147 06:36 todo eso entonces yo creo que esto va a ser un proceso lento no creo que sea inmediato es decir que yo que tu yo sobrevivimos Simón se también

Voz 3 06:45 no me vamos sobreviviendo a esto

Voz 0147 06:47 pero es verdad que el que el equilibrio va cambiando ahora creo que eh

Voz 5 06:52 sí

Voz 0147 06:53 mayoritariamente casi el noventa por ciento de la gentes e informa a través de de de televisión convencional no estoy hablando de otros medios y sólo un once por ciento a través de Internet

Voz 7 07:04 pero esto va subiendo hay

Voz 0147 07:08 lo que pasa es que los los medios que están haciendo pues yo puedo hablar por ejemplo de Mediaset pues Mediaset está contratando en este momento matemáticos expertos en inteligencia artificial también quieren unirse a eso no a la televisión bajo demanda a la televisión en streaming bueno ahí es una revolución tecnológica que está pasando en todo está pasando en el turismo en los viajes en las compras Internet ha venido a cambiarnos la vida hombre

Voz 1 07:38 si pactamos de la base de que los más jóvenes noventa le eso no significa que no consuman series y que no consuman programas y que no vean clips y que no vean pero sentarse delante de la tele de la forma que lo hemos hecho nosotros toda la vida eso desde luego mi casa no lo hacen en la gran mayoría tampoco y ahí está llegando ahora las televisiones ese cambio que ha transformado Ikea arramblar con buena parte de la de la industria de el de los medios en papel pronto va a llegar a la a la radio también eh porque en el momento en que todos los coches tengan la posibilidad de conexión tu ya no ya no tras haber que ponen sino por metal programa quiero escuchar esto otro eso fragmenta de la misma forma que ha fragmentado la lectura de los de los periódicos pero es que ahora en cada casa vamos a tener esos asistentes debo que todavía no resultan un poco marcianos pero que acabaremos incorporando en nuestras vidas en el que tú llegas a ventana ponme la cafetera en marcha dime las noticias más importa desde a cambiar billete saca billete ponme a Évole que ayer no le pude escuchar Lily y quiero ver qué tal ponme lo mejor de de Salvados por ejemplo

Voz 3 08:52 en un minuto pero un minuto dure pues no me pongas todo eso que es un es un

Voz 1 08:56 ya hizo eso cambia radicalmente porque la publicidad ya no es la misma las empresas que se sostienen en en publicidad ya dependen de las plataformas que sirven la publicidad para esos ingresos que hasta ahora han sido tan tan jugosos y claro eso distorsiona completamente de la misma forma que ha distorsionado el mercado del del papel por cierto cuántos de ustedes han comprado el país hoy

Voz 3 09:21 en papel buena de verdad que emocionante gracias a a ir no no olviden El País Semanal porque hay esas tienes ahí bueno es que cada uno pero a la salida en cuanto me suerte yo creo yo creo piensa realmente uno a uno

Voz 0979 09:37 pero se piensa que también estáis ahora los del país en un momento muy especial porque yo creo que somos muchos los lectores

Voz 3 09:44 ahora vamos a comprar el país un poco como quién queda con la exnovia piensa a ver si les

Voz 0979 09:50 me vuelve a gustar

Voz 3 10:01 no sé si los que estáis dentro esta es percibiendo eso a ti te está a gusto

Voz 1 10:05 no

Voz 0979 10:06 hay días que más ideas que menos

Voz 3 10:08 el País Semanal muchísimo ja ja ja

Voz 1 10:14 bueno hay un cambio importante en la redacción del país porque vuelve uno uno de los puntales del del periódico durante muchos años Soledad Gallego Díaz fue

Voz 1781 10:25 fue subdirectora directora adjunta

Voz 1 10:27 el periódico durante mucho tiempo estaba jubilada en una jubilación activa porque hacía muchas horas lector no ya no hace lo fue porque ya sido corresponsal defensora del lector pero ella estaba escribía su columna un club de alguien pero no ella ya no estaba vinculó

Voz 1781 10:44 la directamente hay una mujer de

Voz 1 10:48 a sesenta y siete años con esa energía con esa capacidad con esa idea clara de lo que tiene que ser el periodismo e de aquí tiene a quién tenemos que que servir como contar las cosas cómo enfocar el equipo que que estamos bueno reo han izado el el país porque al fin y a cabo es el país no no ha cambiado la la novia no es tan diferente ha habido tiempos distintos pero es verdad que hay un aire nuevo en yo creo que se nota se nota en el periódico se nota en contenidos pero sobre todo nota en la ilusión con la que la propia redacción ha entendido ya abrazado el proyecto de la de la directora

Voz 0979 11:29 aquí va vamos a volver a ver a gente con el país debajo del brazo con lo con orgullo porque durante un tiempo que parecía que les daban la vuelta decía bueno me vean mucho con esto

Voz 1 11:38 pues mira sabes es verdad que la gente cada vez más Nos informamos a través de de las redes pero yo que ahora después de dar tantos tumbos por tantos medios diferentes llegó al papel escrito por primera vez me he dado cuenta que el el papel es el nuevo lujo estamos descubriendo que leer en papel te proporciona una profundidad de un conocimiento mucho mayor que el que tenemos todos cuando estamos en la cola del PAN au esperando para no es lo mismo leer y entonces los fines de semana o entre semana poder hojear poder volver cuando algo eh te llama la atención Ana Rosa tiene todas las mañanas los periódicos sobre la mesa de Hoyo

Voz 0147 12:19 yo me levanto muy pronto porque llego a la tele muy pronto pero yo me levanto tres cuartos de hora antes sea que podía dormir tres cuartos de hora más porque a mí me gusta leer los periódicos y eso que me ha costado con los digitales pero por la mañana el periódico El pero bueno a lo mejor es que somos antiguos pero el poder subrayar el poder incluso recortar una información que quieres guarda

Voz 1 12:43 ah

Voz 0147 12:43 pero otras formas hay dos Periodismo es yo no sé si no hablo del país hablo en general unos el periodismo en papel donde hombre es que es lo que nos creemos porqué porque detrás hay una redacción hay unos periodistas hay unas personas que han escrito que han reescrito es ya pensado está ahí plasmado pero qué pasa con los periódicos digitales incluso de de periódicos importantes ya no importa tanto la información sino el clic se titula para tener más clics porque si tienes más clics vas a tener más publicidad quiero decir que también el periódico digital se está vertiendo ya no hablo de las páginas está y que hay unos jueces que están que el hablábamos antes en Atlanta que no tienen periodistas que no tienen redacciones que no comprueba ninguna información y que necesitan clicks entonces no contrataron periodista cualquiera escribe un artículo lo manda a ese medio le pagan según los clicks que tenga con lo cual da igual la noticia buena noticia sobre croquetas pues ponen el nombre de Jordi Évole porque sabe que van a tener

Voz 0979 13:57 más clics e claro

Voz 0147 13:59 es que eso esté ocurriendo es que luego lo el tema de Internet los portales la información incluso en los periódicos es más importantes pues empieza a ser preocupante

Voz 1 14:09 de la dictadura del clic sí pero es legítimo buscar lectores buscar de mentira no es decir salvados vosotros tenéis vuestra extensión en web el programa posa con una web muy potente el país no es solamente un periódico periódico eso es fundamental Mente digital porque tiene la gran mayoría esos contenidos online y luego además tiene el papel La Ser hacer tu puedes no solamente escucharlas spot cada vez leerla los podcast y la y tiene una redacción también potente que lo que se producen en antena y lo que no es decir cada medio tiene su forma de titular su ritmo subir no es lo mismo una imagen que escoge es para según qué programas eso es legítimo Ana Rosa

Voz 0147 14:54 bueno no sea una buscar fórmulas porque nuestro trabajo

Voz 3 14:58 tiene sentido no habló de los periódicos

Voz 0147 15:01 de los medios que tienen

Voz 6 15:03 unas redacciones tiene unas plantillas y tú puedes

Voz 0147 15:09 escribir una carta al director estoy hablando de lo que viene de algunas cosas nuevas que pueden ser

Voz 0979 15:17 eh yo hace mucho que me hago una pregunta que creo que tengo una persona para que me la conteste que estuvo Montse que es eh dos preguntas una quién hace los titulares del Huffington Post

Voz 1 15:28 sí

Voz 0979 15:29 y segunda que fuma a que son buenos

Voz 1 15:32 fuma a que son buenos

Voz 3 15:35 te diré como el país depende no no ahí pero mira hemos conseguido conseguimos algo

Voz 1 15:41 Mar y es que para ser un medio muy pequeño con unos medios económicos limitados la gente recuerden medios recuerde las eh los titulares pues es una es una labor casi asambleario

Voz 0979 15:55 sí si no hay un redactor de

Voz 1 15:57 de titulares pero es una redactó una redacción muy joven e con periodistas periodistas de verdad con mucha energía con mucha

Voz 9 16:05 vida a los que eh

Voz 1 16:08 empujados a llevar el titular Un poco más allá de lo obvio y entonces son muy divertidos las las conversaciones para hacer el Splash que es la portada del hat o para titular cualquier información entonces es un juego que que proponemos a los lectores de el del has para titular el presidente del Gobierno anuncia eh que va a ir en contra de los aforamientos el presidente del Partido Popular y titular en vez de eso

Voz 3 16:36 Jauja se sólo pasa por el aforo y y todo un juego porque buscábamos

Voz 1 16:45 eh como no teníamos la capacidad de tiro que tienen los grandes medios buscamos una fórmula distinta de complicidad una de las cosas de las nuevas redacciones es que están explorando nuevas narrativas no porque si tú no tienes Jeff Bezos de Amazon detrás como pasa con el Washington Post que les ha salvado de la quiebra de un pedazo de dinero todos los días pues tienes que buscar tienes que darle una vuelta a la creatividad Padrissa es no fuman no fuman menos que yo Ana pero los titulares son asamblearios unos suelta la idea otros sepa traspasar

Voz 7 17:21 por el otro Montse ir

Voz 0147 17:24 yo sigo mucho que también lo hemos comentado antes yo sigo mucho en todos los periódicos cuando ponen lo más leído que antes dos pródigos digitales lo ponían arriba al plan llevaba bajo porque generalmente lo más leído claro supongo que al al responsable del medios que dar te entran Ander que hemos hecho la investigación que hemos hecho lo que hemos buscado caro da que lo más leído creo que hoy en el país lo más leído es lo de la homeopatía bueno no me extraña que es un tema

Voz 3 17:54 es un pedazo de teníamos ojalá pues la siempre es

Voz 0147 17:57 no pero es verdad que son más noticias sociales

Voz 3 17:59 da una teta de una famosa que decías

Voz 1 18:02 salido en la en la plaza de ido

Voz 3 18:04 va a Évole que a estos mudado enfrente de Maduro a tiro a ti que se te ha visto una caña llamado Jennifer López aporta bueno

Voz 1 18:16 con con diferencia pero eso no dice tiene decir esos explica cómo somos como somos nosotros lo somos nosotros los que damos al que bueno con vivamos con eso no ocurre nada lo importante es que eso no nos olvide no nos haga olvidar que tenemos que investigar sobre la homeopatía eh sobre eh la gestación subrogada de los vientres de alquiler en Ucrania que hay un reportaje fabuloso hoy en el en el país el mar

Voz 0147 18:43 desde el punto de mira por ahí

Voz 3 18:47 todo esto todo esto en noviembre en Salvados ahora todo eso convive convive y lo que no podemos es avergonzarnos

Voz 1 19:02 de qué nos Nos Inter y eso yo creo que el Jaca lo desarrolló muy bien de ahí otros muchos periódicos también han entendido la importancia de ofrecer a los lectores las informaciones que tiene menos peso específico pero que forman parte de la conversación también Isco es conveniente oírla ese darlas y el IVA

Voz 1781 19:20 El País S

Voz 0147 19:21 hombre porque un periódico que ha sido fundamental en la modernización ni en la Transición española el País por ejemplo va a hacer lo mismo que está haciendo la BBC y otros eh y otros periódicos importantes del mundo que tienen departamentos cada vez más grandes con los reality sus eh que comprueban las Fake News

Voz 1 19:46 pues mira es que a mí sala

Voz 3 19:48 suegra tiene cien personas eh

Voz 1 19:50 vamos a ver en la la labor básica de un periodista en una reacción grande pequeña local lo medio pensionista es comprobar contrastar la información que publica pero esto está

Voz 3 20:03 no sé nada eh últimamente no ya pero

Voz 1 20:05 bueno pero no perdamos la perspectiva que eso es precisamente el aquí te llama un tú estás en la redacción de de Córdoba hoy y te llama un señor índice mide se ha producido una explosión eh aquí en el Paseo de la Victoria

Voz 5 20:20 tú no vas y lo publicas no tú

Voz 1 20:24 ya más te enteras buscas un testigo llamas a la Policía Municipal

Voz 3 20:28 eso es el periodismo eso eso es lo que tenemos que ayer modismo eso es lo que tenemos que luchar para que siga tú publicas cualquier cosa que te cuenta cualquiera o que cuartos

Voz 1 20:36 te da cuelga en las redes no estás haciendo tu trabajo quién

Voz 3 20:39 no quiero no quiero aguar la fiesta pero bueno tú lo tiene más fácil de cuatro

Voz 0147 20:43 programas haces al año a Nuria algo

Voz 8 20:45 dos uno

Voz 2 20:48 no pero me refería a que no quería

Voz 0979 20:50 pero la fiesta de esto de las Fake News pero a mí esta semana lo voy a explicar una anécdota personal esta semana hay un medio digital que no sé si tiene muchos periodistas detrás pero tiene ahí su cabecera y tiene su formato de periódico hicieron una noticia que tienen una sección de humor pero que no se distingue mucho del resto de periódico pero bueno es es es una sección de humor impusieron el siguiente titular Évole se marea después de plantearse hacer un Salvados sobre la tesis de Pedro Sánchez el humor puede ser que ellos intente ironizar que yo como semi posiciona como periodista de izquierdas pues digan claro este no se va a plantear hacer un programa sobre la tesis de Pedro Sánchez porque eso amiguito eso pueden pensar ellos dentro de su mundo reducido pero claro es que esta noticia Se ve que ha tenido bastante difusión hasta cuatro personas han parado esta semana a preguntarme qué como estaba del mareo pero pero super serias súper serias claro la noticia no tenía ni pies ni cabeza no no no tenía nada pero es que mi vecina

Voz 5 22:04 Montserrat Montserrat

Voz 0979 22:06 me para el otro día me dicen Jordi cómo estás vivo pues muy bien hemos tenido un mareo no no no no no no es falso no tenía ningún mareo dos noches en el hospital no estuviste daba igual lo que te dijese porque la realidad que le había servido ese medio era mucho más atractiva que la triste realidad mía que espero acabe ha mareado porque ponerte

Voz 7 22:32 su nombre hombre que algo malo te ha pasado

Voz 2 22:38 da más clics

Voz 0147 22:40 y además yo creo que el medio Éste es el que yo he dicho antes que no tiene periodista esta frase

Voz 0979 22:45 dices por experiencia

Voz 0147 22:46 hombre claro poner tu nombre porque algo mala ha volveré a clics pero vamos no tengan ninguna duda porque día el otro día con él espera que es bueno pues uno que habla de cosas y tal

Voz 7 22:58 les pregunta en la mesa

Voz 0147 23:01 qué iba a hablar de los robos de coches el de pequeño fue así fuera

Voz 0979 23:05 delincuentes es la delincuente y entonces

Voz 0147 23:08 él ahora mismo cuando la falta de seguridad y tal entonces te vende alguno de vosotros al coche

Voz 7 23:13 y yo digo no a si hace tiempo

Voz 0147 23:17 bueno que es verdad que sacando un coche el del concesionario lo aparcadas en la puerta cuando vas a la mañana siguiente no está larva arroba Iker hace tiempo ha jugado ocho

Voz 10 23:28 diez años

Voz 0147 23:30 bueno yo por la noche en casa está todo el mundo oye a denunciar lo del coche te ha parecido el coche era lloré entonces puso en Twitter diciendo no me han robado el coche esto ocurrió hace diez años da igual

Voz 0979 23:44 pero por esos quería aguar la fiesta porque tengo la sensación de que que este tipo de informaciones es muy difícil por muy equipo de la BBC que ponga a cien personas trabajando en eso de Facebook que también decían que ahora querían abrir

Voz 3 23:56 mira lo va ha plantado en las selecciones americanas

Voz 0979 23:59 claro yo creo que lo tenemos complicado lo tenemos muy complicado porque creo que tampoco podemos exigirnos a todos que debe golpe nos convirtamos en los contrasta dolores de todo aquello que nos llega

Voz 3 24:11 ayer me parece que era tu si Jordi si no yo creo que no hay que van

Voz 1 24:15 saber eh es muy difícil tenemos estamos pidiendo

Voz 3 24:18 abajo a al público que no que no no no

Voz 1 24:21 estamos pidiendo estamos teniendo una responsabilidad ciudadana y cualquier ciudadano que tenga conciencia que le interesan información que le interesa a la sociedad en la que vive tiene que saber que ahora los medios ya no somos los únicos controladores del flujo de información de los ciudadanos al poder y viceversa ahora todos y cada uno de nosotros tiene acceso a unas redes sociales las cuál es tú puedes montar una plataforma de vecinos afectados por los desmanes de un constructor

Voz 1781 24:48 por eh a favor de los refugiados sirios

Voz 1 24:52 los Itar o pues montar una asociación para manipular en contra de los inmigrantes que te están robando el pan y que nos están robando violando Holanda nuestras hijas como estamos viendo en muchas comunidades en Alemania e incluso más lejos que estoy pensando ahora en los sucesos de de Chemnitz es decir se puede usar para el bien se puede usar para el mal

Voz 0147 25:12 pero lo que tenemos que tener claro es que cada vez

Voz 1 25:14 vamos a compartida una noticia que nos ha llamado la atención porque fijaros todos esos titulares que tienen en común que despiertan un sentimiento sentí una emoción gordo e indignación asco preocupación asombro no no vinculan hay alguien famoso o una un un suceso que no resulta intolerable esos son los que provocan que nosotros compartamos caerle damos a compartir en Twitter en Facebook en Instagram o en guasa le damos a comparte a nuestra amigos una información que no sabemos si es cierta o no estamos contribuyendo a distribuir posiblemente información averiada puede ser una cosa sin ningún fatídica que no tiene más trascendencia o puede ser una información Carcesa de esto nada o creada en un laboratorio político para crear un determinado estado de ánimo pedís que eso está en nuestras manos es que eso nadie puede detener a que naturalmente que Facebook e Google y los medios tenemos una responsabilidad en tratar de controlarlo pero luego todos y cada uno de nosotros tenemos que saber que lo que compartimos en nuestra redes sociales tiene un impacto

Voz 3 26:25 eso hasta ahora no era si yo estoy totalmente de acuerdo

Voz 0979 26:27 pero creo que es muy difícil porque a la mínima que te viera una noticia rebotada por una personal hacia la que tú tienes una cierta credibilidad ya está es que a partir de ahí ya no contrasta nada más claro mi era y eso complica mucho ese trabajo del desmentido de la fe niños que además

Voz 3 26:45 pero yo no yo creo que

Voz 1 26:48 pero es que ahora te llegan una de una de las tendencias el informe Writers que hace todos los años de información digital lleva ya dos años detectando que la mayoría de las noticias se empiezan a distribuir ahora a través de servicios como telegrama o Guancha es decir no son los medios los que distribuyen esa información no es Facebook el que distribuye esa información soy yo la que lo comparto con Ana Rosa en el grupo de periodistas contigo en el grupo D

Voz 3 27:17 viva la vida a mí con mi cuñada o con misiles

Voz 1 27:23 los entes

Voz 3 27:25 está fuera del control ya de los

Voz 1 27:27 eh de los medios pero no todo pero

Voz 3 27:30 los anticuarios de de red

Voz 6 27:32 el sociales yo creo que que

Voz 0147 27:34 que tenemos que tener claro que las redes sociales es verdad que su medio de comunicación en donde dispone es un titular una noticia de urgencia pero no te puedes creer al final la gente sensata acude a los medios que realmente tienen periodistas que contrastan que miran que ven para confirmar esa información es que sólo tenemos que aprender dices tú que por qué aparecen en Whatsapp y tal pues porque esto ya lo hacen todos los periódicos serios es que tienen los

Voz 8 28:03 los robots no no

Voz 1 28:05 manda Mickey el cuñado

Voz 3 28:07 bueno pero era parte del que usted me entiende todo el mundo es decir es que eso te llega a través de tus grupos de padres de colegio de ya está ya está IT llegan han violado pero lo está del barrio ten cuidado decirle la pole a lo mejor lo los padres el colegio sólo lo mejor Ana es cuando dice

Voz 1 28:24 en

Voz 3 28:25 esto no lo verás publicada en ningún periódico que la prensa

Voz 1 28:29 cuántas personas no han recibido un mensaje diciendo esto no lo leerá en los medios bueno hace poco decapitar a un activista en Arabia Saudí a cuantos sus allegados a noticia

Voz 0979 28:43 es falso casi menos de es comprado

Voz 1 28:45 dice dice esta noticia no la le das en los medios porque hay una confabulación judeo masónica

Voz 0147 28:52 daré puso no atado y la de mañana

Voz 1 28:55 y la gente lo comparte indignada dice cómo es posible que estemos en un país libre y la prensa no quiera quitar no quiera publicar que han decapitado a esta activista por los derechos humanos no la prensa no lo contamos porque no es cierto es noticia falsa Fake News qué interés quién te lo pasa no lo sabemos

Voz 0979 29:17 Yoko había otro que era una carta es que no me acuerdo

Voz 0147 29:20 tal era el tema exactamente uno que decíamos no me he tenido que marchar de España porque ha pasado unos sí que estoy

Voz 8 29:26 en lugar de Europa y lo afirmaba

Voz 0147 29:28 Chris hombre sí

Voz 8 29:31 es decir hombre

Voz 0979 29:34 antes hablaba Ana Rosa hablabas de las noticias más vistas del día tú muchas veces te has visto entre las noticias más vistas del día recientemente por un caso que ha afectado a a tu familia te has visto ahí en ese top de de Noticias uno cuando es periodista ICV que es la noticia cómo lo vive

Voz 0147 29:54 hombre pues lo vive es como que no estás en tu sitio no pero bueno yo creo que la gente que trabajamos en televisión siempre estamos en la noticia cuando eres popular porque estás en un medio de comunicación que te hace muy popular es noticia eso ya está que me cambie el color de pelo yo estoy acostumbrada

Voz 0979 30:13 pero no hay hay diferentes calibres de no tiene directivo evidente digamos que éste no sé si te ha afectado más de te has preparado más para volver a nadie le hizo una explicación como la que diste no sé cómo cómo lo has abordado

Voz 10 30:27 cómo cómo lo abordo todo

Voz 0147 30:30 por eso lleva o XXXV años de profesión diciendo la verdad dando la cara en un ocultando nada yo creo que las noticias están ahí en este caso es una noticia que no es mía que es alguien de mi familia en la que yo no voy a dar explicaciones pero cualquier explicación que yo pueda dar y que yo diga lo que realmente pienso que no hay nada vuelvan a decir qué va a decir ella lo cual yo creo que hay que mantenerse

Voz 7 30:59 pues en tu sitio y entender

Voz 0147 31:03 que la popularidad como la vida te trae cosas muy buenas y a veces Dry disgustos y creo que lo que determina lo que diferencia a una persona ve otra es igual que aceptamos que somos maravillosos y ganamos dinero y somos admirados tenemos que aceptar cuando las cosas vienen mal no ser histriónicos entonces yo en este tema ya he dicho todo lo que tenía que decir

Voz 0979 31:31 hay una cosa que ahora me he dado cuenta que también los une a ti y a mí los dos Nos agravó Villarejo

Voz 0147 31:38 no perdona tú a entraba Villarejo mi seguro que tal

Voz 3 31:42 ya ves a ver que si no me sentiría muy defraudados

Voz 0147 31:47 David es el que más sabe del mundo es Jordi Évole

Voz 1781 31:52 ya me gustaría ya me gustaría pero no no no

Voz 0979 31:55 no fue una entrevista fácil pero me parece que seguramente y además se lo dije en el cuando acabe la entrevista digo espero que lo haya grabado viene tú también no sé si en alguna sino sino falla algo cinta pasan por las tuyas que lo podamos montar una profesión como la nuestra en teoría se dedica a buscar la verdad claro la verdad es un concepto pero es que además luego cuando coges los medios son los besos los escuchas los oyes eh

Voz 5 32:25 que hay un montón de verdades

Voz 10 32:29 pero la gente es muy lista yo sí yo tengo ya

Voz 0147 32:35 bueno Montse tenemos ya muchos años de éxito de profesión

Voz 7 32:41 ya la gente no se le engaña gente Christie's SIMA Isabel distinguir el eh

Voz 0147 32:50 la llegar al fondo de la verdad además lo bueno cuando estamos en sociedades democráticas es que tu tienes muchos medios de comunicación decir que tú puedes escuchar una verdad que es la verdad de ese medio decir que tampoco está mintiendo es lo lo lo que está viendo que escuchar el contrario que te dice otra yo siempre en toda mi experiencia vital y profesional creo que la gente en España siempre ha votado bien siempre ha votado bien he votado viene si cuando llega la hora de votar dice que lo miras con perspectiva dice pues a lo mejor no era la mejor elección no este presidente no me gustaba pero era el momento de del país en el que se necesitaba o con un cambio entonces yo creo que la gente a la gente no es el engaña cuando tú sales en televisión au sigue a un a un articulista yo que todo el mundo al final tienes tu su opinión percepción yo creo que que era agentes mucho más lista el que creemos que que tú dices algo y la gente va a seguir no tienen criterio saben de están pasando cosas y al final extraen la verdad yo estoy convencida

Voz 1 34:08 es que

Voz 1781 34:12 hay una clara división de opiniones entre el pub

Voz 0979 34:14 le ha un murmullo y un aplauso

Voz 1781 34:17 a ver

Voz 3 34:18 eh a ver yo no creo que exista la verdad la verdad es un concepto filosófico claro es lo que podemos lo que podemos hacer lo que tenemos que hacer

Voz 1 34:30 obligatoriamente nosotros es buscar los hechos

Voz 3 34:32 Nos

Voz 1 34:33 los hechos y que son objetivos que ocurrió cuando ocurrió como ocurrió quién participo las interpretaciones son libres y ahí tienes la pluralidad de las visiones del del ángulo y tal pero esa es la vida ahora tú como periodista como los ciudadanos sí que tienen el el el derecho y la obligación de exigir a los periodistas tú dame los hechos dime exactamente qué pasó

Voz 3 35:00 ya que yo en mi conclusión yo saco mi conclusión o dame cuatro

Voz 1 35:03 analistas buenos que me expliquen Olé de este periódico o escuchar esta radio o ver este programa porque me interesa el enfoque pero quiero que los hechos sean sagrados que sean que estén investigados esa es nuestra labor Jordi Nyman la verdad como cómo voy a decirle yo Lete esto que esto la verdad yo no no tengo esa arrogancia moral a la hora de plantear una tú entrevistas a Maduro tú entrevistas a Maduro y tú crees que puedes llevar la verdad tú puedes aportar una una pregunta una respuesta puede incidir puede esta tarde colocara el personaje frente al espejo pero pero encontrar la verdad de lo que está ocurriendo en en Venezuela quien puede hacer eso nadie entonces es es algo más humilde pero al mismo tiempo profesionalmente muy valioso y es que mi compromiso con el con el lector o con o con el oyente o con quién escucha yo voy a hacer lo que está en mi mano por llevarte información contrastada de calidad y luego tuya Fidel

Voz 0979 36:07 Nick Bailey desacelerando tienen almuerzo estoy muy de acuerdo en lo que dice sobre la verdad eh pero es que yo por no creer no creo ni en la objetividad es decir yo pero tampoco yo no creo que que se pueda ser objetivo tan porque todos traemos una mochila de casa una educación unos amigos la entorno eso te condiciona entonces como mucho

Voz 0147 36:27 pues yo creo en la honestidad de contar lo que tú ves por eso igual tus ojos un poco pervertido

Voz 0979 36:33 los y los vende de los hechos cuál es el nada

Voz 1 36:36 pero cuál es el mínimo común denominador los hechos

Voz 0147 36:39 no no no la objetividad e incluso hechos luso Montse

Voz 6 36:43 las opiniones lo que pasa es que los medios que quieren ser real de eh

Voz 0147 36:51 yo estoy de acuerdo contigo la objetividad pues depende de la educación que hayas tenido de dónde vengas de cuáles son tus valores tus creencias religiosas etcétera etcétera no pero es verdad que por ejemplo nosotros trabajamos juntas

Voz 8 37:02 en en en el programa buenas tardes la Alianza

Voz 0147 37:07 eh trabajamos juntas pero no yo no llano eso yo era antes ahora ya vendió las acciones que es la que quiere decir que que intentas pues tener muchos puntos de vista distintos

Voz 8 37:20 para que cada espectador

Voz 3 37:22 saquen sus propias conclusiones ya que nosotros no estamos para decir a la gente lo tienen que votar pero cuando lo estamos para P

Voz 0147 37:28 el ampliarles los distintos puntos de vista

Voz 3 37:31 la de una cuestión yo te he visto Dati ponerte muy

Voz 1 37:33 sería cuando tú reporteros ofrece

Voz 3 37:36 por ejemplo cuando tú ves un dato un dato

Voz 1 37:39 que está mandado dices oye oye enseguida pides que rectifique porque luego en la mesa podemos discutir si eso nos parece bien malo regular e Podemos y bueno lo que nos de la gana pero tú

Voz 3 37:53 el dato porque

Voz 1 37:55 ese rigor a la hora de ofrecer los datos es lo que da sentido a nuestro trabajo y lo que diferencia una buena reacción y un buen periodista que periodista basura eh eso es lo que diferencia luego pluralidad voces distintas buenos análisis y tal pero tú tú haces tú tendrías que haberte Faces oye eso eso no es eh por qué es lo que diferencia Un buen periodista y un y una cadena y un programa que tenga rigor a que no lo Hinault IRTA que sí

Voz 0979 38:23 pero estamos dando no le estamos dando mucho más espacio a la interpretación de los hechos que al hecho en sí mismo Polo

Voz 1 38:31 es más barato

Voz 0979 38:32 qué quiere decir que el más barato es más barato opina

Voz 1 38:36 que encontrar hurgar contrastar la los datos

Voz 0147 38:40 bueno también depende de la de las del tiempo que no es lo mismo cuando tú tienes un informativo que dura treinta minutos tienes todo el día para elaborar un informativo que dura que en realidad son treinta minutos polvos el diez de deportes que decir que hace de información vas a hacer quince minutos que que otro tipo de eh hay programas no te un periódico cuando tú vas el periódico tiene que salir todos los días lado clave y es más fácil llenarlo

Voz 1 39:12 con opinión porque yo puedo tener a cuarenta personas opinando que a cien periodistas indagando buscando contrastando es mucho más caro es más barato pagar opinión ya no te hablo sólo de de cuestión tiempo la opinión es más barata que buscar porque eso es un trabajo de mineros qué buscan informe busca el contraste habla con los

Voz 3 39:36 que los medios bajar pero los medios periodísticos ahora no tiene los ingresos económicos

Voz 0147 39:42 que ese es otro de los problemas por ejemplo

Voz 3 39:44 para el papel uno de los grandes problemas

Voz 6 39:47 es la caída de la de la publicidad ante las redacciones han tenido que reducirse en algunos no estoy hablando de medios de de primera magnitud estoy hablando otros medios tienen a periodistas eh

Voz 0147 40:02 muy mal pagados con poca formación que decir que es que tan la crisis económica también ha llegado a los medios de comunicación

Voz 6 40:10 eh por ejemplo a mí me parece yo se lo decía antes

Voz 0147 40:12 es lo que hace además del talento que tienes las Jonathan estupenda no tú tienes algo que que creo que cualquier periodista le cantaría sea pensar en un tema tiempo para analizarlo para investigar para desarrollarlo para montarlo eso cuando tienes un programa diario es que es imposible no yo sería incapaz de hacerlo próximamente

Voz 0979 40:39 cuatro horas cada día ya te digo que que no no me podría enfrentar a eso pero no sé si estamos como potenciando eh el tertulia mismo mira hilado Miñón

Voz 1 40:50 es es como el colesterol puede ser bueno

Voz 0979 40:52 halo vale entonces

Voz 1 40:55 hay un colesterol bueno que es el que mantiene nuestras arterias flexibles difunde y una buena opinión e todos estamos de acuerdo que es varios hay todos acudimos a ella laSexta acertó eh con un programa de noche con La Sexta noche hace unos años cuando empezó porque había un auténtico déficit de información queríamos ese colesterol no que nos daba el escuchar opiniones en un momento político en este país de cambio de de en cosas que estaban ocurriendo que no acabábamos de interpretar bien pero claro cuando eso es un exceso es una opinión que es también sede se convierten en colesterol malo he tenido que hacer repetir clichés buscar el enfrentamiento no profundizar e buscar el aplauso de los tuyos exclusivamente y eso es acá y eso es tóxico esos como los Dori Toribio es no

Voz 11 41:45 no no está no

Voz 1 41:47 eso es como comida basura no no es que estaba pensando esto

Voz 0979 41:50 la mirando para atrás a ver si patrocinadas ver si estaban trasladamos

Voz 3 41:55 te te provoca que provoca adicción

Voz 1 41:58 entiendes que es más quieres más y más porque es muy es muy jugoso están dice está diseñado para que te entonces te acabas enganchando a la opinión Midas Amina cómo se pelean mira mira pero planta está muy bien así se dice así se habla ETA

Voz 3 42:11 bueno venga alguna bueno pero también está bien tal culo

Voz 1 42:14 no no claro como espectáculo está bien como calidad de informa de debate público tengo mis dudas yo creo que es más en colesterol peligroso eres tú Jordi que algo estás haciendo luego es tu barba perdón yo esto

Voz 0979 42:28 ya está alguna vez habéis tenido la sensación de estar en una tertulia de colesterol malo

Voz 7 42:37 todos los días

Voz 8 42:47 en momentos en momentos

Voz 0147 42:49 decir que

Voz 8 42:51 cuando estás tantas horas

Voz 6 42:54 de cada día pues hay días en los que realmente

Voz 0147 42:59 bueno oye se llega a conclusiones se da información ya hay otros días donde es un pura bronca no o

Voz 0979 43:08 el diálogo ya que viene Arcadi Espada que sería ya

Voz 3 43:11 lo que surja no Arcadi Espada es más moderado en las

Voz 0147 43:14 se le describiendo

Voz 0979 43:18 no sé con qué criterios se utiliza para para montar un elenco de tertulianos que tú sepas que te va a dar

Voz 0147 43:24 es un buen momento te voy a tiempo de decir no lo un buen momento televisivo no yo te digo el nuestro

Voz 6 43:30 el nuestro es e intentar tener todas las sensibilidades que no haya una tertulia desequilibrada de inclinadas hacia una ideología hacia otro ideología sino que haya representantes

Voz 8 43:45 por edad por sexo por

Voz 0147 43:48 de inclinación política que tampoco porque oye los Pelli los periodistas son como las personas cada uno tiene sus Suu sensibilidad

Voz 0979 43:58 política no pues yo creo que es la pluralidad en mi caso me iba muy bien que esté que las dos porque claro tú Ana Rosa modernas una tertulia donde está a Montse si yo no sé Montse que ya llevan años viéndolo si en la evolución de los últimos años tú has notado cambios en lo que no sé lo que tú si es que era una tertuliana

Voz 1 44:18 ahora bueno yo además de agradecer a Ana Rosa que me convenciera para unirme a a su tertulia hace hace ya seis años no porque yo no quería esa yo dirigí tertulias en Tele cinco La mirada crítica y luego Ruedo ibérico en Antena tres

Voz 0147 44:33 sí se lo complicado que es dar opinión

Voz 1 44:36 eso que la gente dice los tertulianos lo sé que bueno un buen contertulio que aporte valor que aporte opinión que ha formación criterio Ana información ya eso es el eh es complicado y además tú tienes que estar en la tele estas en directo tienes que reaccionar tú te puedes en apoyar los temas de los que vas a hablar preparar T2 con antelación luego ocurre algo salta por los aires la actualidad tienes que tener y luego la verdad es que eh me ha alegrado mucho bueno por eso mientras se llame quiera seguir de seguir estando pero claro son tertulias que no tiene nada que ver con las que yo

Voz 9 45:09 eh eh eh eh dirigía hace

Voz 1 45:12 hace años porque la forma lo que nos demandan los espectadores otro tipo de tertulia mucho más picada eh con composiciones mucho más encontradas yo creo que La Sexta Noche IFE Herreras han marcado mucho también esa esa esa forma eh así psicodélica no de de conectar la realidad hallará uno ya al otro ya sale ya ahora entra ya in y entonces las tertulias ahora son mucho más complicadas de necesita muchos más medios eh necesitan perfiles mucho más eh muchos muy diferentes a los que había yo creo que ahora mismo si hiciéramos la mirada crítica e pues acabaríamos tensando todos desde el minuto uno

Voz 3 45:59 mira que yo estaba muy orgullosa hábil pero igual que empezamos a meter empezamos a meter

Voz 1 46:02 conexiones está seguro de eso

Voz 3 46:05 sí vamos no te quepa la menor duda y eso yo yo entiendo los datos yo no lo tengo todos iguales

Voz 0979 46:10 él están los datos pero yo no lo tengo tan claro yo no no sé si no sé yo escucho hay tertulias radiofónicas por ejemplo que llevan un ritmo endiablado hoy con mucha crispación y otras tertulias que tú escuchas a un habla otro se callan no se ahí in cambian televisión creo que hemos renunciado a esto cuando yo creo que también tendría

Voz 3 46:30 un enorme público que ha cambiado el ritmo hoteles

Voz 0147 46:33 si sigo no no me enteraba porque

Voz 3 46:35 la felicidad la publicidad yo creo que también nos ha educado a que nos cuentan una historia

Voz 0147 46:42 ya en en un minuto que pasa todo es decir uno llegas enamora rompe Le tal cojo el coche es decir el ritmo televisivo en todos los programas y estaba diciendo yo Antonio García Ferreras Guillot

Voz 8 47:00 hemos muchos tertulianos común comunes mejores pues es verdad miras gatos lo estamos se me faltas tú pero bueno estás en las esta pero

Voz 7 47:12 que ese temor

Voz 0147 47:14 ir ahora todo va más rápido pero pero porque todo va más rápido es que la televisión no es ajena a la vida la televisión no es algo que nosotros que hayan unos y personas que digan ahora vamos a hacer esto y que hay a bronca no sé las cosas van sucediendo

Voz 1 47:32 no

Voz 10 47:33 pues igual soy muy utópico demasiado no se soñador pero

Voz 0979 47:38 me da la me da la sensación de de que no damos la oportunidad de estricto de ritmos eso de que a veces nos empeñamos en que eso va a ser lo que va a funcionar hay innoble damos la alternativa a otro tipo de este relato más sosegados

Voz 6 47:54 era que diga Montse eh el la nota

Voz 0147 47:57 es anterior a todas las personas que van a intervenir

Voz 6 48:00 en la tertulia

Voz 0147 48:02 se pasan un poco los temas del día que tampoco nos inventamos son es lo que hay cada día y los la editado la información que cuáles son los invitados donde te qué qué reportajes vamos a hacer quiero decir que cada uno de las personas que van ahí tienen

Voz 7 48:16 el día anterior sí

Voz 0147 48:19 Vicente antelación como para prepararse como para aportar información que decir oye lo intentamos de verdad que levantemos

Voz 0979 48:27 que si yo te lo primero que te hechos que yo sería incapaz de hacerlo o sea yo he oído me veo incapacitado para para llevar a cabo un programa de cuatro horas o cinco por la mañana o de tres os decía antes yo hago cuatro horas

Voz 0147 48:40 medianía

Voz 0979 48:41 claro yo hago veinticinco al año vamos a es que la la la comparación ya por sí sola dicen pues si la horita que haces todas las semanas bueno es queremos

Voz 0147 48:49 perdona yo hago cuatro horas y media de la UE

Voz 3 48:52 Xavier Herrera en las

Voz 0979 48:55 bueno no sé yo te lo digo yo me cuido al niño ferreterías gracias Mino y media

Voz 0147 49:05 a ver qué hablamos del hablamos del futuro de los medios

Voz 0979 49:10 si hablamos de televisión cuál es el futuro yo no tengo ni idea pero a mí por ejemplo yo te he visto te hacen apuestas que pensado hostia con un par es decir tú hace dos años empiezas temporada yendo te a Gaza si yo pienso hostia estuvo a ser revolucionario Ana Rosa va a empezar a hacer este tipo de contenidos nos vamos a cargar porque además tiene la fuerza para hacerlo

Voz 1781 49:35 y luego descubre que que es un día que que yo no te digo

Voz 0979 49:38 que te vaya día a Gaza e tampoco hay con lo bien que que que estamos aquí poco seguro seguro pero creo que a veces nos dejamos dominar yo me incluyo por aquello que pensamos que va a tener más seguimiento por aquello que pensamos que versiones a ver

Voz 0147 49:53 eh Évole Si yo hubiera pensado que estar en Gaza con el conflicto palestino israelí iba a tener audiencia me tienen que echar esta profesión yo sabía que eso no iba de hecho fue quizá de los principios de temporada menos seguidos yo creía que había que hacerlo porque era de lo que habíamos estado pendientes durante todo el verano pero

Voz 7 50:17 yo sé más o menos

Voz 0147 50:19 hombre hubiera tenido mucho más audiencia si hubiera empezado con Belén Esteban

Voz 3 50:22 por eso te digo que yo creo que hay que dar

Voz 1781 50:25 hoy es que sabemos ya sabemos