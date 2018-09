Voz 0079 00:00 doce y cuarenta minutos convocamos nuestra tertulia de lunes para analizar como todos los lunes la actualidad casi siempre política con Manuel Pérez qué tal buenas tardes hola muy buenas Mariana Aguayo Hola Mariano buenas tardes hola buenas tardes hola Angelina Costa buenas tardes buenas tardes bienvenidos a los tres vamos a hablar de de un par de asuntos a ver si nos da tiempo a meter también otro lo voy a preguntar directamente ya por el que viene el ministro de Fomento son tarde para presentar o al menos para contarnos algo sobre el cercanías metro tren entre Villarrubia ya Alcolea no sé si tenéis esperanzas en que ya se produzca pues algún anuncio en firme de fecha de cuánto va a costar el billete de frecuencias de horarios y demás felina

Voz 3 01:02 pues yo creo que ahí habrá flecos que no se puede decir ya avaló esta tarde casi imposible no no dependerán todos de de de la propia Renfe de pero vamos yo sí tengo esperanza ya las tenían junio oí y ahora tengo más yo creo que tardará lo mejor un poquito mal tendrán que perfilar los fleco pero que ya es una realidad

Voz 0079 01:26 Mariano no sí es inminente pero vamos a ratito

Voz 3 01:28 sí que me Emilio

Voz 4 01:31 yo creo que como ciudadano es lo que estamos deseando es que esto se mueva que cual billete donde donde si hay de verdad que empiece a funcionar porque la sensación un poco de los ciudadanos sobre todo a los más afectados que son lo de la barriada que que va la ministra de de la salida y tal pues realmente el euroescepticismo es decir afecta todo no

Voz 1284 01:54 hombre tanto Carmen Calvo cuando vino a Córdoba como la alcaldesa en varias ocasiones ha dicho que estaban esperando a hoy al ministro que el ministro venían

Voz 5 02:01 poco

Voz 6 02:01 a dar ya una fecha ya dar una

Voz 5 02:04 yo espero que eso sea verdad porque es que sino apañado va

Voz 0079 02:08 no pues confiemos en que sí que la visita al ministro sea para eso Ganemos dice no a la confluencia ayer rechazo en una asamblea pues es sumarse a la coalición de partidos planteada por Izquierda Unida Podemos Si por Equo con algunos argumentos por ejemplo que ya hemos explicado que las primarias han de ser Con lista sin listas perdón ya abiertas completamente que se puede presentar cualquier persona también pues exigían un código ético claro que limite el número de mandatos de los concejales es un no por el momento al menos así lo decía también ayer Jorge Montero que es portavoz de la formación

Voz 7 02:42 nosotros que la nosotros nos rompemos la baraja en ningún momento nosotros somos confluencia y nosotros siempre diremos que sí a la confluencia es decir ruptura de negociaciones no no no implica esto evidentemente lo implica un afianzamiento de las líneas que tiene Ganemos que ya la comentaba Olga hay que conectar las primarias creció código ético etcétera etcétera que ya hemos repetido por pasiva pero ruptura de la negociación no lo que es lo que decimos básicamente así no

Voz 6 03:08 parece bueno lo bueno e un primer

Voz 5 03:12 planteamiento yo creo que fundamentalmente a un punto de partida en la situación tan compleja y tan difícil que representa ahora Ganemos yo creo que ganemos fue fruto de unas circunstancias hace cuatro años que ha distinta a la de ahora ahí estaba antes Podemos que no estaba constituida como tal ahora hay una coalición de Podemos con Izquierda Unida para la autonómica y por tanto hay una situación muy diferente ganemos quiere posicionarse plantear a ver cómo participar en esa confluencia y habrá que ver ahí yo creo que hay que esperar que ahora mismo evidentemente repetir fórmulas como la que se repitieron hace cuatro año en que parece que es lo que pide ganemos eso yo creo que va a ser imposible si se quieren sumar a una confluencia que están organizando Izquierda Unida y Podemos y a la que no se Equo se va sumaron no parece que la autonómica no se ha sumado eso está todo ver por eso digo que yo creo que todavía no podemos sacar conclusiones que una posición un poco precipitada ahora una cosa así le me parece a mí cuando oigo a los de Ganemos ello se queja mucho de que el gobierno municipal de izquierdas que ha habido no ha resuelto problema y usted de porqué no participado desde el primer momento en vez de quedarse fuera de sí yo creo que en cierta medida también responsabilidad suya es decir yo quiero exigir quiero pedir pero

Voz 1284 04:24 a cambio me quedo fuera del Gobierno cuando pudieron haber participado en un programa

Voz 5 04:27 la común que hicieron en fin habrá que verlo

Voz 4 04:31 Mariano como lo vamos yo la verdad es que lo veo como ciudadano bastante esperpéntica si no hay personalismo y no hay quítame esas pajas realmente si hay una confluencia de alguna u otra manera de unos intereses más o menos parecidos en más posiciones progresista de tal lo normal sería que se entendieran no tiene ningún sentido que ha extrañado no no me ha extrañado porque estoy viendo lo que pasa todos los días en este grupo de cordobeses osea que están todo el día discutiendo al final del día más de quién manda o quién no manda o quién deja demandar que realmente de los problemas que interesan a los cordobeses como decía alguien Manuel Pérez vamos a ver si vosotros habéis tenido la posibilidad de entrar en este Gobierno o reunir una serie de circunstancias de condiciones de la persona y Despotovic que da a criticar a los que son los que están desarrollando vuestro programa yo no se entiende mucho mirar un poco lo de de vamos a bajar el balón

Voz 0079 05:27 hay quién decía que cuando ganemos decidió no entrara en el Gobierno había afirmado su acta de defunción no sé si con esta votación eh es reafirmar la defunción de Ganemos porque no sé si podrían ir por libre en el caso de no ir y la confluencia

Voz 3 05:40 ya antes de esta ocasión se hace casi cuatro años ya era difícil la supervivencia de Ganemos como tal que no era podemos pero sí era Podemos que no era todas esas cuestiones luego a lo largo de estos tres años y pico se ha visto que es muy difícil su postura yo entiendo la postura de Ganemos por hacer un espacio pues su postura resulta un poco al día porque claro es verdad que si no están en el Gobierno pueden criticar que mucho mejor vamos más más fácil pero en algunas cuestiones que no dependen es siquiera de la voluntad del gobierno municipal de lo que ellos piden entrando en el Gobierno si hubieran tenido ocasión de ver las dificultades que haya cada momento como la ha visto Izquierda Unida como la hábito el PSOE a la Alcaldía no yo tengo esperanza de que al final pues haya una confluencia lo mismo que ha habido para la andaluza es difícil de la porque ellos vienen de otra vamos y no de militantes y de otras todo

Voz 0079 06:41 acciones que hacen dije no era prisiones algún

Voz 8 06:44 la son muy difíciles vamos

Voz 0079 06:47 el código ético que limite el número de mandatos la lista

Voz 3 06:50 sí yo sí lo hacen para ello sí pero lo de la lista abierta en una en fin un pensamiento una ilusión pero todo el mundo sabe que el que tiene más posibilidades incluso cuando la planteó el PSOE claro por supuesto más posibilidades de tener una audiencia de tener uno medio de qué pasa en Estados Unidos que tiene más posibilidades ella es lo vota y al otro que no conoce no no sé yo esta cuestión no la veo muy clara pero bueno

Voz 5 07:17 en fin yo no insisto creo que hay que esperar esto no hace más que empezar y que vayan a la negociación más o menos compleja que yo creo que efectivamente Ganemos tal y como se concibió hace cuatro años es muy difícil que ellos piden una confluencia de ese tipo creo que la realidad de Izquierda Unida de Podemos para pesos Rao ahora por lo menos en Andalucía también habrá que ver cómo queda la de lesiona en Andalucía habrá que ver qué perspectivas tienen para ver luego cómo se va a abordar la cuestión en lo municipales lo concretos que todavía no están discutiendo los pero habrá que esperar un poco todavía la verdad que nadie lea

Voz 4 07:52 verdad pero tampoco en los congresos Dabo a jóvenes cuando muy teníamos veinti tantos años que nos tirábamos tres días de congreso y medio eran discutiendo el reglamento vamos a ver es que los ciudadanos lo que quieren escuchar soluciones liderazgo gente honesta que esté al frente aquí tenemos Ganemos Podemos e Izquierda Unida que fue el PC el PC por otra parte los que no están en el PC los ecologistas de Equo todo y eso es un mundo que en teoría tendría que liderar una postura progresista en la que tendría aunque está de acuerdo en esta gente es lo importante lo fundamental no es muy explicable de cara al creador no calla siete formaciones distintas para defender mismo espectro ideológico

Voz 1284 08:29 todo esto era no saber Mariano no son siete ahora mismo

Voz 4 08:33 que a una confluencia de varias después está Podemos después está Izquierda Unida alguna persona amiga que está Equo van cuatro

Voz 1284 08:42 dónde de vosotros sabéis que yo seguro versátil es decir desde fuera te parece que esa dispersión es perder energías ya en el ciudadano está ahora Ricardo roja que para formar otro partido la plaza tal discusiones se dan en todas las familias políticas de la izquierda yo creo que ha sido más frecuentes abierta estas permanente vamos la división en la izquierda verdad hasta verla no pero el caso es que a mí me pareció muy muy en contundente el resultado de la votación apenas hay seis votos secreta que muy poca gente también en la cadena muy poca gente se ha que hoy el problema de Ganemos aquí has en una asamblea te te llevan van cincuenta personas

Voz 5 09:25 eh

Voz 1284 09:26 cuarenta a favor y en contra pero es que mañana mejor sesenta que son otro diferente muchos de ellos

Voz 5 09:30 no ese método asambleario sin rigor sin censo pues está muy bien para otra cosa pero una ciudad yo creo que deberían pocos situarse poco de otra manera no que nada sino porque no son creíbles pues veremos a ver qué ocurre

Voz 0079 09:45 con la el papel de Ganemos su futuro también en la confluencia lo iremos contando aquí también vamos a volver ahora a otro asunto pues que ha sido pues eh recurrente durante la semana pasada hidrantes mucho tiempo que es el tema de la mezquita el último ha sido que más de cuarenta profesores medievalista de distintas universidades españolas han expresado en un documento su desacuerdo con las conclusiones de la comisión sobre la titularidad de la mezquita ya sabe impulsada por el Ayuntamiento encabezada por Federico Mayor Zaragoza hay que recordar que no es el único comunicado académico porque en dos mil quince de hubo otro con cien especialistas de diez países que bueno encabezaba entre otros a tardó Manzano de del CSIC en el que pedían la intervención de la Administración para impedir la apropiación jurídica de la mezquita catedral así queremos académicos de un lado y académicos de otro yo pregunto es el momento de que ya alguien resuelva en un tribunal este asunto que parece

Voz 3 10:38 bueno yo creo que han salido o lo que es que piensan que históricamente en fin todo eso yo muy respetable porque son medievalista alguno de mucho prestigio menos pero en la en la cuestión está en la primera parte histórica pero nadie dijo que la Iglesia no pudiera utiliza el alma aquí el mal de dónde empezó lo gordo porque antes nadie se había preocupado los cordobeses decíamos vamos a misa la mesquita eh parece una contradicción pero es así

Voz 8 11:08 a nadie le decía nada

Voz 3 11:10 Sagrario ni nada eso islas la parte histórica que puede ser como dicen los medievalista la paz jurídica yo no soy pero de la inmatriculación es por lo que empezó todo si ellos no hubieran inmatriculado la mesquita hay otro sitio el uso y todo hubiera seguido exactamente igual nadie hubiera planteó otra cosa en mi opinión pero vamos aquí está esa cuestión no se jurista no puedo opinar si está bien jurídicamente basado Harama Mariano lo dirá y todo eso el punto de vista histórico pues Icesave pero vamos que yo creo que me da la impresión se decoraron aparte por supuesto informe publicado sacando documentos verdad comento desde de la Iglesia otro sacando documentos y la verdad que sembró Yao mucho pero yo también creo que hace falta un filólogo porque la verdad es que muchas veces el sentido de las cosas usar las palabras del sentido de la palabra como había dicho que que se le arrebata la Iglesia no es una cuestión ideológica no suele arrebata Ny antes de la inmatriculación NIDA puede matriculación la prueba está ahí

Voz 4 12:22 el entonces que la inmatriculación lo primero que hay que aclarar para que sepa hizo de algo que que así es que no es constituyente de la propiedad cuando se habla de inmatriculación es que lo han inscrito pero es que hay cientos de inmuebles los pueblos lo sabe cualquiera que no está inscrito y que son de la persona que

Voz 3 12:39 de la Iglesia como en muchos casos de la mayoría

Voz 4 12:41 ya que el el Registro de la Propiedad no constituye la propiedad en si la propiedad es de quién sea que en este caso desde hace ocho siglos venía pacíficamente desarrollándose como de la Iglesia católica al día de hoy lo que hay es mucha demagogia alrededor del tema que Sira inmatriculación matriculan pero como Angelina acaba de decirlo con inmatriculación sin inmatriculación la Iglesia católica lleva ocho siglos disponiendo de la mesquita yo estoy bautizado en la mesquita y la les quite la catedral siempre ha sido es un bien absolutamente y pacíficamente en manos de bien gestionada por la Iglesia católica que sabe otra cosa porque tenemos el ejemplo de otros inmuebles que te los mismo

Voz 1284 13:24 en eso y eso sería una señal a de la gestión haciendo referir

Voz 5 13:30 sea lo que tu decías José María este documento a mí me parece no sé qué sentido tiene uno historiadores contra otro tal este documento no sé si la habéis leído la ley pero tiene algún argumento dicen no lo he hecho lado de la comisión que han cargado ayuntamiento ha es sectario y sé que no es verdad porque no es verdad ustedes son historiadores contra argumenten demuestre lo den dato histórico

Voz 1284 14:02 había leído el informe famoso iba Marcos informándole

Voz 5 14:07 ah perdón ponen en evidencia una cosa ya que a lo largo de la de los siglo el Estado casi siempre ha dispuesto de la mezquita de si a primeros de siglo cuando la mesquita al Cabildo quiso cobrar una entrada fue el Ayuntamiento de Córdoba que dijo que no podía cobran la Puerta del Perdón indicaba en el orden protocolario quién era el propietario y entraba primer que entraba después siempre

Voz 4 14:29 yo

Voz 5 14:29 siempre el obispo iba detrás el informe lo ponen evidenciada sí que ha habido papel importantísimo de los poderes públicos de un bien público era la mesquita que ha sido gestionado permanentemente por la Iglesia así llenó hospitales hemos gestionado por los médicos son los titulares de los colegios por los maestros y las maestras tampoco en fin yo pregunto cómo cómo salimos de cómo salimos de estoy muy difícil mira yo creo que

Voz 1284 14:54 esto es otro debate también a los tribunales aquello fue por ejemplo bueno se llevó a los tribunales que el Patio de los Naranjos entendíamos nosotros hace muchos años que era una plaza pública hay aquello fue archivado y no sé

Voz 5 15:04 después lo inmatricularon a decir que yo creo que la inmatriculación es un poco más que vamos pues

Voz 1284 15:12 no es que esta polémica es porque a un poco más

Voz 5 15:14 que el mero registro porque si no gano tapón o la de Mariano

Voz 4 15:20 matriculación osea el tema en relación jurídicamente lo que Rameau que una inscripción en un registro que tiene que tiene efectos frente a terceros pero que no tiene efectos constituyentes de la propia es así lo puede decir cualquier persona que haya estudiado básicamente lo que son nuestras leyes en nuestro ordenamiento jurídico yo lo que sentía

Voz 0079 15:40 pero perdóname para aclarar entonces la propiedad habría que era un pleito claro

Voz 4 15:43 no es que la propiedad se adquiere por lo que quiere que un título que probarlo de distintas maneras y que el que quiera discutir lo que es la propiedad de la mesquita a los tribunales exhibirán mejor título mejor derecho podrá conseguir que se lo den a él ya está ahí punto de verdad lo demás son deberá polémica bastante artificiales perdóname y cortinas de humo para papá de verdad para tapar los problemas de los cordobeses es que los problemas de verdad de los cordobeses calmando no cobran por entrar de quita curiosamente un euro es quién es la titularidad última de verdad yo entiendo que lo que tenemos que dedicando en los que estamos un poco interesado lo público eh en sacar adelante el día a día de los problemas que ese dicute ayuda pero quiero que no hombre

Voz 3 16:32 dice siempre hay algo que a veces se llama urgente entonces lo que gente de darle de comer a los mayores en fin hay muchas cosas en muchas cosas que somos gente

Voz 4 16:42 por ejemplo pero no hay lo que estamos hablando

Voz 3 16:45 bueno yo creo que al final los problemas entre informe que no son vinculantes sí contra informe que tampoco lo serán bueno esto habrá alguien por supuesto por encima de la o interés eso porque acabó gestiona hay muy bien claro no paga ahí vi no dejan a desvincular todo se lo arregla la las administraciones la obra Gorda la otra de chapa y pintura no claro que tiene que decir público pues sí claro que tiene que ser público

Voz 5 17:16 yo creo que es un bien de dominio público inicia quién son las calles eso no se decantan la El Potito de toda la vida es decir distintos King Live tiene cómo se gestione yo creo y luego hay otro tema muy importante que si tiene que ver con lo público mucho mucho ya es que la mezquita es fundamentalmente un gran negocio lo cual me parece muy bien eh porque se cobra porque hay miles millones de visitantes al cabo del año no pagan IBI no pagan impuestos entonces me parece que es es decir una cosa que el se pague y otra cosa es que cuando se cobra ahí cuando el ochenta por ciento del tiempo en que la mezquita está abierta está dedicada a la visita de no está dedicado a Cuno toldos y sin embargo eso también habría que hablar de eso yo creo que habría que abarque ejecución pueda hablar de tensión

Voz 4 17:59 simplemente que no yo creo que estamos en una democracia social y democrático de derecho y que la ley en la que establece las normas de conducta entre uno y otro y entre unas y otras propiedades y nosotros lo que queremos es sacarte debate alrededor de temas tan discutibles como lo que no estamos viendo aquí pues podemos discutir lo que queramos lo que tenemos que ver cómo se cumple al leyes el que tiene derecho algo como tiene que ejercitarlo y quién es como tú bien decía él que tiene que resolver cuando hay un conflicto entre ciudadanos numerados

Voz 1284 18:29 tal y democrático de derecho que en el que están esos son los tribunales de justicia si alguien tiene algo que decir la verdad canino estéril

Voz 3 18:37 justicia Ley de Patrimonio también y luego pues lo tiene que hacer también la la reforma de la ley hipotecaria del noventa y ocho que por eso estamos en esta circunstancia todo bien

Voz 5 18:49 a de la característica de la mesquita de ruta un plan de usos por ley e la Junta tenía que exigir lo yo creo es lo último que quería decir la Junta Andalucía creo que no está siendo su función es haciendo dejación de funciones exigiendo un plan de usos mucho más acorde con las posibilidades del monumento

Voz 0079 19:04 Nos quedan días segundo Mariano simplemente que el cumple

Voz 4 19:07 de ahí la norma y lo que tenemos que pedir que se de

Voz 1284 19:10 poco después se cambia un poco también la ley si el Parlamento quiere cambiar y cambiará la ley y lo que no podemos es hacer cambiar la ley con informe digamos aquí al final de la reflexión seguro que volveremos a hablar ante la mezquita no me cabe duda Angelina Costa Mariano Aguayo me espere muchísimas gracias gracias y otra noticia noticias