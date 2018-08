Voz 1 00:00 no

Voz 2 00:14 en la inmensa explanada presidida por la gigantesca cruz que corona la basílica subterránea más de cien mil personas procedentes de todas las regiones de España aguardaban la llegada de la comitiva desde las primeras horas de la mañana el féretro del Caudillo fue conducido hasta el interior de la basílica a hombros de sus familiares en el interior fue llevado hasta su definitivo emplazamiento por miembros de la Guardia de Franco

Voz 1322 00:48 han pasado ya cuarenta y tres años desde entonces y hoy veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho está previsto que el Consejo de Ministros apruebe un decreto ley para poder exhumar los restos mortales de Francisco Franco del Valle de los Caídos un tema que está generando controversias en todo el país desde Radio Albacete hemos salido a la calle para pedir la opinión ciudadana hemos comentado por la plaza del Altozano y durante nuestro recorrido nos hemos encontrado con todo tipo de criterios el primero en hablar ha sido Francisco Rodríguez más conocido como Paco el pedáneo con ochenta y siete años de edad se ha dedicado durante cuarenta y uno la política como representante de diversas pedanías según ha comentado no considera justo que se extraigan los restos del género

Voz 4 01:28 en España que es atento lo que han hecho porque no porque no derriban todos los pantanos con lo hizo porque no otra cosa social lo que lo hizo él claro es que cuando mató la gente es porque lo han vivido porque ante nosotros bueno eso fíjate fíjate cómo los muertos de de

Voz 1322 01:49 Paco no es el único con este parecer grabadora en mano hemos continuado la marcha por el centro de Albacete y al fondo hombre alto con camisa de cuadros dice durante España Sellam Antoni tiene setenta y dos años todo parece indicar que su opinión no variará demasiado

Voz 5 02:05 que cancele dar trabajo y no ahora ahora van a malgastar el dinero no hay dinero para jubiló empanada quieren gastar dinero estos son todo di parte uno sinvergüenza

Voz 1322 02:16 lo mismo piensa Andrés con sesenta y tres años de edad cree que con la exhumación no se resuelve nada

Voz 6 02:21 deberían de dejar donde está yo creo que lo que tienen que hacer para que lo quieren sacar que van a resolver con sacarlo es que tengamos un atajo sinvergüenzas que que eso es lo que quieren ir entretenernos para estar perdiendo el tiempo en una de las cosas que deben de hacer más

Voz 1322 02:36 de hecho durante nuestro paseo nos hemos acercado también hasta el mercado de Villa cerrado entre la multitud de mujeres entrando y saliendo con sus carros de la compra hemos podido hablar con Ana María Aurora hijos se van todas ellas amas de casa con setenta y uno sesenta y seis y ochenta y cuatro años de edad de una opinión en común que los restos de Franco se dejen tranquilo

Voz 4 02:55 no debían de dejarlas donde está tranquilo pero lo dejé pero bueno después de tantos años pero bueno los que mandan

Voz 7 03:05 es un tema muy delicado y que hay cosas mucho más importantes que sacar a flote que a ese señor que ya está ahí

Voz 8 03:14 y si está ahí porque si hombre ellas fuese bueno fue el ser humano como nos vamos a ir todos los pero no un trajín hay ahora que allí no hay nada más que esos que van a nacer tranquilo ya está si fue malo como que bueno ya aquello pasó porque hay para personas que sí fue bueno pero para nosotros fue muy malo el según

Voz 1322 03:38 estoy hasta ahora todos han señalado no estar de acuerdo con el decreto ley parece ser que las generaciones más mayores no están a favor de que el Valle de los Caídos sufra modificaciones sin embargo al preguntar a Vicente eso argumentó ha sido diverso

Voz 9 03:52 daño porque un un disparador hay hay hay un homenaje a donde estaba Mussolini ya donde nadie lo sabe Un criterio

Voz 1322 04:00 similar han aportado Lucía ya novel de cuarenta y cinco y cuarenta y siete años dos compañeras de trabajo que además de compartir negocio también comparten opinión

Voz 10 04:09 yo creo que ese sitio no debería Sáez así que llevamos lo veo bien que lo quiten caído

Voz 11 04:18 que murió normalmente en su casa yo creo que más bien quiere corresponde a llevar un panteón familiar digo yo lo yo entré en un panteón familiar más que caído caído no es caído como lo el para esos hizo monumento no caídos por España

Voz 1322 04:33 Carmen Julia al contrario consideran que Franco forma parte de la historia y que debería quedarse donde está

Voz 4 04:38 que me parece muy mal vamos a ir ya está muerto Pazzini quiénes molesta a quién le molesta nadie pues ya está

Voz 10 04:44 no sé que donde está modo dejarlo donde estaba porque eso ya fue algo que forma parte de la historia para que queremos crear más conflictos en la actualidad que se queda hay que yo para mí como es un sitio donde para ir a verlo se paga que quiera ir va hay paga y el que no quiera ir pues no pues Nava que se quiere como

Voz 1322 05:03 está de camino a la emisora en busca ahora de testimonios más juveniles nos hemos encontrado con Esther Nuria y Fernando estudiantes universitarios de veintiuno años de edad las dos chicas estiman que no es apropiado que sea el AVE a un dictador y que no se merece estar ahí para el chico sin embargo exhumar los restos no es una buena idea opina que siempre han estado icono de nubes

Voz 12 05:22 hay que desenterrar los que no me parece que no me parece un plato en gusto ni nada ético ni moral que la gente vaya a ponerle flores a a un dictador vaya porque no tiene otro nombre fue un dictador

Voz 1322 05:32 a mí me parece bien que se retire sus

Voz 13 05:34 resto allí porque creo que es un un personaje porque no se Moncloa definirlo otra forma que que no se merece estar ahí

Voz 14 05:42 igualmente a mí no me parece una buena idea porque pienso que donde están es un sitio que siempre ha estado ahí no tiene por qué moverse en ningún lado