SER Deportivos 30 agosto

hola qué tal saludos amigas amigos buenas tardes bienvenidos al deporte en la radio bienvenidos un día más al deporte en la Cadena Ser jueves treinta de agosto el Albacete que ya trabaja en la renovación de jugadores que acaban contrato la próxima temporada ya saben que mañana viernes se cierra al mercado pero que salvo sorpresón ahora el Albacete ya tiene su plantilla cerrada tras las últimas incorporaciones y ahora uno de los nuevos retos que tiene por delante la dirección deportiva el club manchego es renovar a jugadores que acaban contrato en junio del próximo año uno de ellos es el portero tome un Nadal esta mañana el director deportivo Mauro Pérez que por cierto mañana estará aquí en los micrófonos de Radio Albacete ha señalado que la renovación de tome una Nadal el portero balear del Albacete ya se encuentra muy avanzada incluso podría hacerse oficial a lo largo de las próximas semanas mañana como decimos mañana se cierra ya este mercado de fichajes de verano el Albacete salvo sorpresa de última hora ya no va a incorporar a más futbolistas y el propio Mauro Pérez ha dicho que es muy difícil también que se pueda producir alguna salida así que el equipo de Ramis prácticamente ya cerrada su plantilla pensando el equipo manchego en el partido del próximo domingo a las ocho de la tarde frente al Córdoba el equipo albaceteño que buscará conseguir su primera victoria de la temporada tras empatar con buenas sensaciones ante el Deportivo de la Coruña y la Unión Deportiva Las Palmas seguida vamos a escuchar al centrocampista Diego Barry que ya saben se puede considerar como una incorporación también esta temporada porque finalmente ha convencido a Ramis va a tener ficha en la primera plantilla va a tener eso sí muchísima competencia

porque hay muchos jugadores que optan a Juan el centro del campo pero Barry se ha mostrado satisfecho dice que está muy contento y que quiere ser útil para el equipo enseguida escucharemos a Barry también han Mauro Pérez hablar de todas la situación de mercado y próximos retos que tiene por delante la dirección deportiva del Albacete hablaremos también de seguros que esta temporada se convierte en el nuevo patrocinador del Fundación Albacete equipo que por quinto año consecutivo va a competir en la Liga Iberdrola hablaremos también de tenis de Darcos Albacete Basket como todos los jueves en este programa de la próxima cita el carrera de la carrera de El Cid

mito de las carreras populares que organiza la Diputación de Albacete y que esta próxima prueba será el domingo en la localidad de La Gineta

sí que este es el menú que hemos preparado para este jueves treinta de agosto en SER Deportivos son las tres y veintitrés minutos de la tarde vamos ya con todo a esta hora treinta y dos grados de temperatura en la capital

Voz 3 04:42 el de la SER a través de las nuevas tecnologías

Voz 0838 04:45 medio digital bueno pues el Alba que sigue preparando el partido del próximo domingo a las ocho de la tarde en el Carlos Belmonte frente al Córdoba por cierto un Carlos Belmonte que va a presentar sus mejores aspectos sí de todo porque ya han finalizado las obras enmarca y está al estadio precioso para albergar el partido del domingo contra el Córdoba el equipo de Ramis que tras empatar ante el Deportivo de la Coruña ahí la Unión Deportiva Las Palmas va a buscar conseguir su primer avisó de la temporada ante un equipo que ha encajado siete goles en dos jornadas que tiene problemas extradeportivos con todo el tema del límite salarial incluso también con la exclusión de jugador de hecho Edu Ramos por ejemplo uno de sus mejores futbolistas se ha marchado cedido al Cádiz con el tema de aligerar sobre todo el tema que tiene que ver con el límite salarial sí que el Córdoba ya saben dirigido por José Ramón Sandoval que no podrá sentarse en el banquillo ya que fue expulsado la pasada jornada en la derrota del Córdoba dos cuatro en su estadio en el Arcángel frente al Real Oviedo la viernes ya iremos con toda la previa de el partidazo del domingo entre el al Valle el Córdoba pero la actualidad pasa por la presentación esta mañana de Diego Barry centrocampista del Getafe todo hacía indicar que iba a salir cedido en busca de minutos pero finalmente ha convencido de Ramis y se queda en la primera plantilla eso sí va a tener muchísima competencia Barry para poder estar en el centro del campo del equipo manchego vamos a escuchar muy rápidamente va a este incorporación del Albacete que va a llevar el dorsal catorce a la espalda un Diego Barry que se mostraba muy contento por quedarse en el Albacete Ike dice quiere ser útil para el equipo escuchamos al jugador del Alba

Voz 0645 06:12 no yo desde el primer momento estoy muy muy contento de sumarme a este proyecto al final me gusta mucho la idea de club la estructura lo que podía estar aquí estoy contentísimo y dos temporadas creo que que bueno como ha hecho Mauro al final el jugador joven y ahí creo que tanto esta temporada como quizá la que viene voy a tener voy a tener mucho para poder ayudar al equipo si eso es al final bueno eso es el fútbol hay un puesto dos puestos hay una competencia con con varios jugadores y al final el el míster es el que decide es el que pone a que a que mejor le convenga para cada partido nosotros oyó a intentar ponérselo lo más difícil posible ahí luego él decidirá si eso es bueno yo está claro que la situación fue es muy rápida yo llegué aquí casi tres semanas tarde como dice Mauro el míster no me no me conocía no me había visto jugar practicamente y bueno yo vine con toda la ilusión del mundo con convencido de que de que podía ganar una plantilla con mucha confianza en mí mismo y al final pues bueno así ha sido yo he intentado trabajar lo mejor posible ahí y al final he tenido la suerte de que parece es parece que que convenció al cuerpo técnico oí hizo más suerte de quedarme en la plantilla que lo que quería es de principios

Voz 10 07:36 el disculpa que era sólo Baptista con respecto a la pregunta nosotros como comenté antes el futbolista lo conocíamos lo trajimos es decir era un jugador para el club y evidentemente podía salir cedido pero siempre desde la pertenencia al al Albacete no por eso de ahí a ese periodo de prueba el míster cree que es válido para tener la plantilla entonces ya pues tomamos la decisión ya de que se quede en la primera plantilla sino o que hubiera salido cedido pero esos dos años de contrato hubieran permanecido por supuesto

Voz 0645 08:05 bueno más o menos salvando la distancia desde luego y si al final el yo me defino como futbolista quizás sí que más de corte defensivo pero pero creo que que puedo ser versátil en tanto en el centro del campo como quizás sea otras posiciones al final pues bueno es lo que sí que siempre siempre voy a prometer unos días estaré mejor o peor pero lo que siempre voy a dar seguro es mucho trabajo mucha mucho esfuerzo oí intentar su mal lo mejor de que pueda dar cada día para para beneficio del equipo muy buenas la verdad que el equipo ha respondido oí bueno yo nosotros ya sabíamos que que hay una gran plantilla para mí está claro que que bueno el final de ese periodo de adaptación un entrenador nuevo gente que todavía está llegando pero la verdad que el ambiente en el vestuario es espectacular hay que hay un grupo muy bueno tanto deportivamente como como humanamente así para mí esa es la clave de este grupo ahí yo creo que que las impresiones de todos son muy bueno sí pero pero bueno al final hay que guardar cautela con con todos los rivales porque aquí cualquiera para que era de te puede ganar todo todo el mundo te va a competir en Córdoba es un gran equipo tiene unos grandísimos jugadores tiene jugadores muy contrastados aquí desde luego va a ser difícil para nosotros y no estamos al cien por cien a base de base difícil un partido muy complicado así que al final es un equipo que que que a las circunstancias que están rodeando hay que afrontarlo con con el mayor respeto posible si eso es bueno lo que decía el míster yo tenía muchas ganas de de puede estar disponible al fin ya ya lo estoy los dos primeros jornada no estaba disponible aún ahora ya tengo la ficha y a partir de ahí yo voy a trabajar en lo que Mister decía para cada partido

Voz 0838 10:06 bueno pues las palabras del centrocampista Diego Barry que finalmente se queda en la primera plantilla del Albacete para estar a disposición de Luis Miguel Ramis ir ya saben que la plantilla prácticamente está cerrada salvo que haya algún chollo de ultimísima hora pero vamos el propio Mauro Pérez el director deportivo ha confirmado que no

Voz 3 10:22 eran ni salida ya ni nuevas llegadas al

Voz 0838 10:25 Albacete que tiene ya su plantilla cerrada por cierto hablando de fichajes Esteban sabe ya saben el central deseado por muchos para que pudiera estar en Albacete que no va a venir el cuadro manchego el director deportivo del Levante Tito ha estado hablando con el futbolista al este jueves y parece que Almería o Nàstic van a ser sus destinos el futbolista que va a esperar a mañana viernes ya para decidir si finalmente se queda en el Levante os en marcha cedido a uno de estos dos equipos de según la división el Almería o el Nástic aunque yo creo que finalmente acabará en el Almería porque además ya Esteban saber antes de llegar a Albacete estuvo en el equipo andaluz así que esas son las opciones que tiene saben seis Almería o Nástic seguramente serán sus nuevos equipos para el defensa argentino que tan buen rendimiento ofreció la temporada pasada en el Albacete Balompié vamos a escuchar Mora Clemente al director deportivo a Mauro pereza hablar también de haciendo una referencia al centrocampista Barry ya saben jugador que llegó procedente del Getafe y que finalmente ha convencido Ramís para quedarse en el primer equipo del Alba

Voz 10 11:26 de todos es conocido que Barry como dice como dice Víctor pues lleva ya un tiempo con nosotros vino en ese periodo de prueba es un futbolista que ya conocíamos de evidentemente de nuestra etapa en en el Getafe la temporada pasada pues bueno lo digo muy buen rendimiento en el filial estuvo todo el año en dinámica del primer equipo incluso participó en dos partidos uno de ellos como titular en la en la Las Palmas creo que debutó el día del del Eibar pudo ser Éibar fuera desde también logramos la victoria por cierto con gol de de Matías no pongo libera la verdad que ahora lo tenemos aquí a los dos bueno un futbolista con una capacidad táctica importante fiesta que entiende muy bien el juego es un futbolista que en que como el míster no lo conocía por eso tomamos la decisión de que viniera entrenar para que el míster lo lo pudiera valorar aunque todas las informaciones que todas las valoraciones de la secretaría técnica eran eran positivas pero bueno como como como queremos y trabajamos en equipo y un grupo pues que todas las partes estemos de acuerdo a este tipo de sesiones un futbolista joven con mucha proyección como dije fiesta que nos va a ayudar que tenemos que tener también tiempo y paciencia como con otros futbolistas jóvenes para para que puedan ir creciendo pero sí creo que es un jugador que que en un futuro más más más cercano que que lejano pues seguramente nos dará muchas muchas alegrías y puede ser ese futbolista que se que se asiente en un equipo en ese medio campo

Voz 0838 12:48 Mauro Pérez hablando de Barry también ha dicho que prácticamente la plantilla

Voz 3 12:51 la cerrada que tiene en la plantilla que querían hace dos meses

Voz 0838 12:53 pico cuando llegó Mauro Pérez con esa permuta que se hizo con el Getafe de que Nico Rodríguez se marchó el equipo madrileño y Mauro Pérez celtiña alfareño ha llegado al Albacete y que ha confirmado que ya están trabajando en la renovación de jugadores que acaban contrato en junio de la próxima temporada uno de ellos la del portero Tomeu Nadal una renovación que se encuentra muy avanzada y que podría hacerse oficial en las próximas semanas escuchamos tamaña muy rápidamente a Mauro Pérez

Voz 10 13:16 vamos con con las dos incorporaciones últimamente Leti de Paulo Vítor pues la plantilla está cerrada evidentemente el mercado no

Voz 11 13:24 las hacerlo han acabado

Voz 10 13:27 uno nunca puede saber no pero en principio nosotros todas no estén tensiones que no salga ningún futbolista entrar entrar sí está claro que no va no va a llegar ninguno más en principio como te digo sino surge cualquier otro otra ocasión de aquí a mañana pero ya te digo que que en principio no tenemos ningún tipo de de de distensión bueno o yo creo que tenemos la plantilla que queríamos está claro que cuando uno comienza el mercado uno tiene unos futbolistas en mente pero es cierto que a veces no siempre se cumplen pero la la a medida que el mercado fue avanzando incluso Sarrión posibilidades mejores de la que creíamos inicialmente igualó estamos muy muy muy contentos y te digo dejaría que esa esa frase de que tenemos en la plantilla el o no vamos es que me sorprendió cuando me lo comentaron en esta mañana creo que fue no sé dónde pudo salir de eso pero nosotros estamos muy contentos con Chus de hecho renovó esta temporada por lo tanto de un jugador que en el cual tenemos plena confianza en un futbolista el cual está adaptado al al al al club de la ciudad hay un chico al que nosotros queremos mucho confiamos mucho en él

Voz 0838 14:37 fría Mauro Pérez a una noticia que ha salido esta mañana en la prensa de Salamanca de que al parecer el salmantino quería fichar a Chus Herrero pero finalmente Chus Herrero no se va a mover del Albacete y como decía Mauro Pérez ha renovado por una temporada más el equipo manchego por cierto Mauro Pérez que mañana será protagoniza mañana viernes aquí en Ser Deportivos en el último día ya de el cierre del mercado para hablar un poquito de cómo ha sido su trabajo yo estos dos meses y pico que lleva ya que ya como director de la Albacete director deportivo del Albacete Balompié a todo esto ya saben que han en el plano meramente deportivo el Alba tras tener ya cerrada su plantilla con la llegada de los últimos refuerzos Paulo Vito el brasileño ya entrena con sus nuevos compañeros y el cuadro de Ramis pensando ya en el choque del próximo domingo a las ocho de la tarde frente al Córdoba la principal novedad en la lista de convocados podría ser la presencia del argentino Nico Gorosito que recuerde todavía no ha podido debutar en Liga por una lesión todo hace indicar ya que el argentino podrá entrar en la lista de convocados ya veremos finalmente sí

Voz 3 15:35 en en el once del Luis Miguel

Voz 0838 15:38 el Ramís para el partido del domingo frente al Córdoba así están las cosas en el Alba en el equipo que milita en la Segunda División del fútbol español íbamos a hablar ahora muy rápidamente también del Fundación Albacete ya saben el equipo femenino que compite en la Liga Iberdrola porque esta mañana se ha presentado el no el patrocinador principal de el Albacete femenino que este año es la aseguradora Seguros Solis en la presentación que ha tenido lugar en el Carlos Belmonte ha estado presente Víctor Varela el consejero delegado del Albacete Balompié el director de Relaciones Institucionales de Solis Félix Morales y también el director de comunicación de Solis Eduardo Sánchez escuchamos a los tres muy rápidamente en la firma de este acuerdo por el cual Solís seguros se convierte en el nuevo patrocinador del Fundación Albacete

Voz 1089 16:19 eh la presentación de de sol y seguros como nuevo patrocinador principal de la Fundación Albacete Balompié del conjunto que va a disputar la próxima temporada la Liga Iberdrola que ya está a puntito de de empezar que en principio firma por una temporada pero que estamos convencidos que por la buena sintonía que existe con sol y seguros pues a esa vinculación seguro Se va se va a prolongar en el tiempo y como digo es una una jornada muy importa

Voz 0838 16:44 ante para nosotros porque

Voz 1089 16:47 el año pasado hicimos una apuesta muy importante porque porque el equipo femenino hoy hoy presente en su totalidad todas sus integrantes aquí tuviera una mayor visibilidad acción que intentamos entre todos que fuese capaz de

Voz 12 16:59 de de de trabajar para generar

Voz 1089 17:02 que ese eh bueno pues esa atracción de las empresas que apostase por ella el deporte femenino que no sólo fuese una un apoyo que viene de las instituciones sino que también fuese de de las empresas y bueno después de ese gran trabajo que hicieron las chicas el el año pasado y que yo creo que es su su comportamiento lo requiere hoy tenemos que estar muy agradecidos a que a que una una firma tan importante como Solis seguros e quiera ser el patrocinador principal que ya lo es del primer equipo y se da esa esa situación ideal para cualquier club que tiene una sección masculina y femenina ya es que compartimos el el patrocinador principal por todo ello hoy en la mesa tengo a mi derecha le Morales que es el director de Relaciones Institucionales de seguros a la izquierda Eduardo Sánchez director de Comunicación y quiero en primer lugar en nombre del Albacete Balompié darle las gracias también a través de la Fundación Albacete Balompié por su apuesta por por el deporte por su apuesta por el Albacete Balompié inmersa apuesta y apoyo incondicional por el por el fútbol femenino así que voy a ceder la palabra a hacerles agradeciéndole su su comparecencia hoy como digo que que tengamos

Voz 3 18:08 la la gran ventaja de poder

Voz 1089 18:11 sí Solis en la camiseta de las chicas y que ese apoyo no sea tan sólo un apoyo de patrocinadores simbólico sino como el de ellos que están involucrados en en nuestro proyecto así que CL muchísimas gracias de la palabra

Voz 13 18:25 hola buenos días buenos días a todo

Voz 1 18:28 lo primero de lo que cómo te va

Voz 13 18:30 yo anteriormente pues sienten que venimos aquí Albacete no reciben con la mano abierta ahí estamos encantados que hace tres años yo estuve aquí estábamos firmando el contrato con el Albacete dirigimos que no era un contrato por un día y que habíamos apostado por el tema del fútbol para nosotros es un orgullo estar otra vez aquí después de de esos tres años y ahora patrocinando al equipo femenino de fútbol creo que que Solís está aportando con el tema del deporte porque el deporte es aporta muchos valores ir el el la competitividad la amistad el esfuerzo y queremos pues en este caso apostaba por el deporte femenino creo que todavía en España tenemos un una brecha que separa o lo que es el deporte masculino y el deporte femenino nosotros estamos ahora a apostando por el deporte femenino también es verdad que no dejamos el deporte masculino pero el deporte femenino creo o creemos en nuestra empresa que hay que potenciarlo yo creo que tenemos que que que estar ahí con con porque todavía esa brecha existen España ahí el apoyo que tenemos que darle tanto desde las instituciones como de las empresas privadas creo que es un poquito corto pero bueno con el tiempo todo el mundo tenemos que ser responsables en este caso apoyar al deporte femenino que creo que por lo que hemos visto este año no está dando verdaderas satisfacciones exalto deporte a la sociedad entonces que Contés con nuestro apoyo que contéis que vamos a estar aquí con vosotras y que esperemos que el año que viene el Albacete esté donde esté igual de otra hoy

Voz 1089 20:22 bueno podía hacer la palabras y dos parece a a Eduardo director de comunicación de seguros también para que para que haga una valoración sobre el suelo el acuerdo de patrocinio

Voz 0219 20:30 bueno pues buenos días a todos eh abundar en lo que decía tanto visto el cómo hacerle en Solis tenemos una clara apuesta por Albacete y para al Albacete y ahora lo compré lo complementamos con una apuesta por por el deporte femenino encarnado pues pues vosotras que que hacéis bandera de Albacete el Albacete por los campos de España alma en la máxima categoría os doy la enhorabuena pues vuestra fuerza vuestra lucha que además se plasma en estos apoyos sin vuestra lucha en la sociedad las mujeres en vuestro caso dada en el campo pues no se conseguiría esa paridad esa igualdad que todos buscamos que queremos plasmar con este con este acuerdo lo que hacemos es simplemente

Voz 14 21:10 eh seguir a la sociedad a la sociedad ya

Voz 0219 21:13 Nos pide Llanos demanda una sociedad en la que el deporte todo sea igualitario y en ese sentido veíamos una obligación una parte de nuestra responsabilidad social corporativa el el apoyo al Albacete femenino porque íbamos a tener el patrocinio del equipo masculino del femenino no tenía sentido así que esa bonificación para nosotros será una obligación una responsabilidad y muy contentos de plasmar la hoy indeseados los mucha suerte en esa temporada los mayores éxitos Si ya pues la Liga

Voz 0838 21:41 bueno pues Oli seguros que se convierte en patrocinador también de el Fundación Albacete ya estaba como patrocinador de el primer equipo del alba del equipo que milita en la Liga en dos tres en la segunda edición del fútbol español de ahora también Solís seguro se convierte en el patrocinador oficial del Fundación Albacete el equipo femenino del Alba que por quinto año consecutivo e va a militar en la Liga Iberdrola dentro de dos semanas también comienza un nuevo campeonato pues así están las cosas en el Albacete tanto el equipo masculino como el femenino las tres y cuarenta y dos enseguida hablamos de baloncesto

Voz 0838 23:30 SER Deportivos Albacete

Voz 9 23:32 Juanma Sevilla tres y cuarenta y tres hablamos

Voz 0838 23:35 deporte de la canasta sintonía del basket en la SER en sintonía del baloncesto en SER Deportivos cada vez queda menos ya para que comience la LEB Plata Alarcos Albacete Basket que sigue reforzando con dos fichajes anunciados en los últimos días saludamos a Víctor Jareño responsable de prensa y directivo del equipo albaceteño hola Victor buenas tardes hola muy buenas tardes como bueno dos últimos fichajes si te parece vamos por partes en primer lugar en la estadounidense e Jordan Davis todo un refuerzo de lujo para el equipo

Voz 22 24:55 sí eso es un jugador

Voz 1357 24:58 que viene de disputar la primera división ante

Voz 23 25:01 estaba sino que la americana de ir realizando un ejemplo cosa espectaculares sino el espanto la cara como en la primera división del Gran Bretaña la primera División hombre también a los playoffs el máximo asistente con ocho coma cinco asistencias de promedio un jugador que a pesar a pesar de uno coma setenta y ocho el puede jugar tanto de base como escolta un auténtico comodín

Voz 3 25:27 eh bueno Víctor jugador yo creo que podemos hablar sobre todo polivalente para el equipo

Voz 23 25:33 sí es un jugador polivalente que se une a la línea exterior a Álvaro Sergio también de mucha calidad a Pablo Córdoba un jugador que viene de jugar en el equipo vinculado del jugador del Breogán de Lugo que por lo tanto podríamos decir que que la línea exterior cosa Albacete más completo y que quiero dar también una noticia de última hora porque hace escasamente unos minutos a la capital albaceteña Álvaro sí que es un pase que es una incorporación también de esta temporada que tiene en su currículum armas nada menos que de haber disputado el Mundial sub diecinueve con la selección española de acuerdo meritorio cuarto puesto en el embroque disputado en Egipto por lo tanto es un jugador con mucho futuro

Voz 3 26:23 bueno pues esa es noticia de última hora que no

Voz 0838 26:26 eh Víctor Jareño y hablando de refuerzo y más fichajes otro estadounidense también llega el equipo albaceteño en este caso Angelo

Voz 23 26:33 sí Ángel Chon es un jugador que viene a completar la rotación interior puesto que el equipo va a más y que tiene a realizar también una gran temporada en la Primera División portuguesa por lo tanto Angelo viene a hacer un jugador de la rotación volveremos a ver si finalmente pues ocupa una de dos tres últimas plazas que que la plantilla necesita su fichaje pero pero va a disputar en pos con ningún una serie de jugadores estas últimas plazas para para ver si finalmente de forma parte de la cosa

Voz 3 27:10 bueno va cogiendo forma ya al equipo no dan van encajando las piezas del puzzle

Voz 23 27:14 sí es verdad es que el mercado hasta dos bolas puesto que es el formato de la competición ha habido más equipos pero con paz y cinco Calmas ha hecho una plantilla yo creo que muy competitiva con jugadores con calidad contrastada con mucha experiencia en las europeas tenían de la base de Álvaro Tato y mandará hablar aquí de la cantera y a partir Elisa construido en el equipo quedando solo prácticamente pues los piezas que sería un alero y otro jugador para completar las once fichas que se necesita

Voz 3 27:46 pero bueno todavía queda tiempo no que hay que seguir trabajando yo escarbando en el mercado

Voz 23 27:51 a principios de septiembre apenas unos días comienza la pretemporada pero vamos que todavía todavía hay tiempo para conseguir ese alero que aporte puntos y también porque no los rebotes para para crear pues lo que yo creo que es una plantilla competitiva y una plantilla al da Simoni del puesto les porque el temporada pasada el objetivo no es otro que por lo menos igualar los logros alcanzados que sumaron esos

Voz 3 28:25 va estar difícil pero lógicamente ahí está el reto y seguramente que el arcos Albacete Basket lo pueda conseguir Víctor Jareño que muchísima gracia

Voz 0838 28:34 como siempre por atender la llamada de SER Deportivos y seguiremos en contacto en estas semanas previas a que comience la temporada

Voz 22 28:39 nada muchas gracias a vosotros zona un abrasador abrazo

Voz 0838 28:42 hemos hasta luego Víctor Gary Jareño hablando de Vásquez cambiamos de deporte cogemos la raqueta a hablamos de tenis porque la semana pasada les contábamos que Nico Almagro y Pablo Andújar van a estar en el Ciudad Albacete que se disputa ya comienza a partir de la próxima semana del cuatro al nueve de septiembre en el Club de Tenis de Albacete también se ha confirmado la presencia del tenista albaceteño Carlos Sánchez es el campeón de Europa cadete también finalista infantil de Roland Garros en el año dos mil trece Julián García director técnico del club de tenis de Albacete buenas tardes

Voz 3 29:12 qué tal muy buenas tardes bueno en finalmente otro tenista más de reconocido prestigio que va a disputar el torneo

Voz 24 29:19 sí bueno la verdad es que llevábamos ya dos o tres ediciones intentando que Carlos Sánchez Jover pudiera disputar nuestro torneo es una de las grandes esperanzas del tenis español desde que en dos mil tres y llegó a la final de Roland Garros infantil bueno pues ha continuado su progresión ha sido campeón de España cadete hizo bueno yo te el triunfo que obtuvo en Moscú hace ahora dos años Cousteau se impone el campeonato duro para ello quiere decir que es uno de los tenistas a tener en cuenta claro teniendo sabiendo que es que es nuestro jugador que se que se forjó en el club piensa Albacete bueno pues qué duda cabe que para nosotros

Voz 1357 29:59 esa era era

Voz 24 30:00 tenerlo lo antes posible icono pues con dieciocho años por primera vez va a disputar nuestro torneo

Voz 3 30:07 Julián no sé qué falta porque me imagino que estaría ella ultimando todo de cara al torneo que empieza el martes de la próxima semana

Voz 24 30:14 sí organismo tenemos abierta la lo que la fase previa hizo un bono pues ahí pueden jugar desde tenistas locales a tenistas que vienen de otras bueno cualquier punto de España en lo que sí tenemos definido son los primeros que sale se bien eso Nicolás Almagro Pablo Andújar ahora estamos también con él sigue pero va a depender también de esas instituciones en principio Carlos Fuentes Jover he dado que estelar también tiene tres puntos ACP podría ser uno de los es el tercero el cuarto cabeza de serie por tanto comenzaría partidos el viernes pero todo ello va a depender también de del resto de instituciones que que que bueno hasta el próximo el domingo pues no tenemos abierto en lo que es el plazo de el caso de

Voz 3 31:04 de Cristo en prisión vamos que llega hasta esa fecha bueno este chaval tiene un currículum es la el próximo Guillermo García López no del tenista del tenis albaceteño

Voz 1357 31:14 ojalá ojalá siempre que uno

Voz 24 31:18 tú mismo algún compañero tuyo me he preguntado en yo he hecho referencia Carlos ante joder como uno más de los nuestros porque si bien es cierto que con nueve años se marchó de Albacete el residen en la está muy cerquita no es no es menos cierto que fuimos nosotros los que iniciamos en en en este deporte por tanto este pueblo uno huyó así pasión que que bueno también puede salir o eso te dista de la cantera llegar a donde él donde ha llegado Guillermo García López muy complicado o Guillermo lleva desde el año dos mil cuatro son muchísimas temporadas las casas en el top cien ha llegado a ser el número veintitrés del mundo un deporte individual es muy muy complicado

Voz 3 32:00 desde los cargos ancho ver que lo este intento

Voz 24 32:02 cuando va a comenzar con Futures ICE bueno pues vamos a ver con un poquito de suerte lo consigue ojalá tendrá todo nuestro apoyo y bueno toda la ayuda que nosotros podamos realizaron que obviamente es equipos técnicos entrenador que entiende a dar el nivel que se requiere para llegar a ser un gran tenista

Voz 3 32:20 claro que sí Julián García seguimos en contacto a ver cómo se planifica todo este torneo ya que empieza a a vamos a elaborar una todos tenemos ya a la vuelta de la esquina habrá que comienza ya la próxima semana Julián que muchísimas gracias qué suerte en contacto hablamos esperamos a todos los luego

Voz 0838 32:40 tres y cincuenta y dos enseguida hablamos de la carrera del próximo domingo de una nueva cita de el Circuito de Carreras Populares que organiza la Diputación en este caso será el domingo en La Gineta

Voz 0838 33:56 pues recta final de SER Deportivos íbamos a hablar de una nueva cita del Circuito Provincial de Carreras Populares que organiza la Diputación de Albacete en esta ocasión es el próximo domingo en La Gineta vamos a saludar a uno de esos organizadores a Juan José Rubio qué tal Juan José buenas tardes

Voz 3 34:11 hola buenas tardes bueno y cómo va todo me imagino que con muchísima participación debido a que hoy en su pueblo en La Gineta al estar tan cerca de la capital yo creo que muchísimos corredores querrán participar en esta cita

Voz 1357 34:26 bueno prevenir ha sido un éxito muerte cerrado galardón de la carne en Esquerra con siete corredores ha sido totalmente un besito es que año partir en mente quitando al al Mancha y el Albacete en todos lo cuerno los ha sido menor de siete ciento como el motín que otros sean ha sido

Voz 3 34:51 culés y bueno como es el recorrido de la carrera del domingo y en La Gineta

Voz 1357 34:56 bueno es el recorrido es un circuito tiene diez mil metros igual es totalmente ya no iba a ser bueno pues se puede batir el récord pero dicho de paso hemos puesto es la página que el que bata el récord tanto en masculino como Nina tienen doscientos euros el masculino está en treinta cero cuatro ir y no está entre ente y seis también aproximada de teletipo dice Rosario así esta esta también bueno pues el que lo el que lo bata tendrá doscientos euros más el cien euros que tienen también como llegar el el primero que se pueden llevar trescientos euros

Voz 3 35:44 premios atractivos es simbólico se que además de fomentar el deporte el tema del dinerillo que siempre le puede venir bien algún corredor

Voz 1357 35:51 hombre por supuesto que sí claro tanto el nombre como mujeres el puede llevar cientos hubo cada uno luego en segundas y el tercero se lleva a cincuenta euros este año hemos echar la casa por la ventana sabes sabes todo ya veremos a ver cómo podemos salir

Voz 3 36:09 eso está bien para los corredores que vayan a participar en la prueba del domingo salida y meta en el parque de La Glorieta recoger sus dorsales no en en el eh

Voz 1357 36:21 en el salón principal efectivamente

Voz 3 36:24 es que esto estaba junto al fútbol

Voz 1357 36:26 la Junta lo lo Moris aquí bueno ya lo estamos haciendo unos cuantos años porque porque aquí tenemos todo ello tenemos la glorieta donde se da el aperitivo de pues de la carrera tenemos la larga duchas tenemos los dos sale que es estar todo Hunter que es una vamos es una es una elegancia que tenemos aquí en el pueblo la cuestión de la de la carrera que vamos que que es un besito todo

Voz 3 36:53 y y bueno al lado de Albacete cola a la vuelta de la esquina de hecho agrava habrá un parón de dos semanas en las carreras populares eso sí habrá pruebas de trail BTT en los próximos fines de semana pero esto lógicamente al estar tan cerca de Albacete PP y es que La Gineta es como practicamente aquí coger el Cercanías el Albacete capital está tan cerquita claro claro

Voz 1357 37:18 sí y eso que La Gineta es que es totalmente lo que en la yema de huevo en tenemos una una autovía que el mejor el más lejano que le puede pillar aquí que está a lo mejor a ciento y pico de etilómetro pero al ciento cinco euros que podía ser el lo de Caudete pues aquí se tarda a lo mejor se puede llegar en una hora y cuarto tranquilamente la eh aparece claro tenemos unas autovía bastante buena hay if it is aquí aquí la sino que también tenemos bueno pues por ejemplo restaurante como ejemplo ser los seis hermano que tienen habitaciones pueden dormir se pueden comer pavo tenemos aquí restaurante para que el corredor pues la LG si se quiere quedar o se quiere

Voz 3 38:12 a ir Juan José Rubio que muchísimas gracias por estar con nosotros en SER Deportivos y que vaya muy bien la carrera del domingo y en su pueblo en La Gineta

Voz 1357 38:21 poner a nadie que es un saludo hizo un monto un montón de gracia a abordar de nuevo de nuestro pueblo y nuestra carrera que va a ser totalmente un túnel Sito

Voz 3 38:35 claro sí Juanjo un saludo muchísimas gracias que vaya bien

Voz 1357 38:39 vale igualmente hasta luego adiós