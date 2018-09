Entrevista Pascual Martínez sobre el dispositivo de seguridad en Feria

Voz 1432 00:00 también en este domingo en A Vivir Albacete con nos acompaña Pascual Martínez jefe de la Policía Local qué tal muy buenas tardes

Voz 1 00:06 las tardes cómo se prepara toda esta Fer

Voz 1432 00:09 ya cómo se coordinan tantos efectivos tantos voluntarios además se trabaja con muchísima gente para que se desarrolle con normalidad

Voz 1 00:17 pues prepárense coordina empezando el día dieciocho de septiembre cuando termina una feria empezamos a evaluar el resultado de la misma a aquellos puntos de mejora que se pueden estudiar ir con todos esos datos ya dejamos una parte de la feria del año siguiente preparada posteriormente conforme se van conociendo detalles pues se van incorporando al la planificación de feria y especialmente y de manera muy intensa a partir de mitad de agosto que es cuando ya pues practicamente se tiene toda la información necesaria para distribuir en función de las necesidades los efectivos disponibles efectivos dispar ni les no solamente como bien apunta de Policía Local toda la plantilla de una o de otra manera en mayor o menor medida evidentemente colabora ya aporta su calidad a la feria sino también el la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil que hacen un trabajo magnífico oí desde luego les agradecemos siempre esa colaboración también trabajamos y mantenemos ya contacto aparte del trabajo administrativo pues con aquella empresa que ha sido la desidia nada la elegida que ha ganado el el contrato de seguridad privada para la feria este año además incrementándose de manera notable todo eso además hay que coordinarlo con el resto de servicios empezando por los servicios municipales que tienen bueno pues en mayor o menor medida un protagonismo en la feria y coordinarlo con servicios de otras administraciones principalmente los relacionados con la seguridad estamos hablando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y principalmente con el Cuerpo Nacional de Policía Icono otros servicios relacionados pues con el ámbito sanitario o en el caso como decía de los servicios municipales un protagonismo especial para nosotros tiene el servicio de extinción de incendios todo yo evidentemente tocando siempre quién tiene como servicio la principal responsabilidad en la organización de la feria que es el servicio de de festejos lógicamente pues con todos ellos vamos trabajando y al final el resultado es que cada siete de septiembre puesto todo está afinado programado planificado con la intención de evitar los problemas se dicen muchas

Voz 1432 02:35 veces que la feria funciona como un engranaje pero es que si no se prepara sea así no saldrían las cosas cómo salen que no suele haber problemas

Voz 1 02:44 afortunadamente yo creo que se trabaja bien y eso da sus resultados aunque hay que tener una dosis de lo que llamamos también buena suerte para que todo salga como creeré queremos que salga no pero efectivamente ese engranaje hay que trabajarlo hay que planificar lo hay que coordinarlo porque son muchos además todos imprescindibles es decir no podemos quitar ningún servicio de los que participan en la feria porque si no dejaríamos un hueco como todos son necesarios la siguiente fase es coordinar el trabajo de todos esos servicios en sus competencias responsabilidades y ahí tengo que decir que la Feria de Albacete modélica en esa coordinación de servicios pero no quiero desaprovechar este momento para decir que además funciona como funciona porque tenemos al mejor de los aliados posibles es que se llama ciudadanía que en los millones de personas que al final se han contabilizado cada feria han tenido un comportamiento ejemplar eso no significa que no haya evidentemente alguna algún tipo de incidentes como bien apuntaba afortunadamente de carácter menor

Voz 1432 03:53 contando también con voluntarios el otro día por ejemplo se reunían con ellos en la Junta de Seguridad de cara al partido de la sub veintiuno pero también se cuenta con ellos para para toda la feria con protección civil con la Cruz Roja no no sólo los efectivos de los cuerpos de seguridad

Voz 1 04:09 claro claro y lo he dicho antes no sea cada uno en su ámbito competencial no un buen ejemplo de eso es en el centro de seguridad que se monta en Feria en el colegio donde allí están presentes en distintos espacios de ese recinto de ese edificio pues los servicios sanitarios los el vicio de Protección Civil los servicios de extinción de incendios es el Cuerpo Nacional de Policía la Policía Local por supuesto y bueno pues

Voz 1432 04:35 ahí están todos presentes el centro de operaciones no es ese colegio feria

Voz 1 04:39 es el primer la primera respuesta el primer elemento de respuesta ante cualquier necesidad que surgen feria independientemente de que el estar todos ahí tan juntos nos permite una coordinación directa es decir ahí se ven las caras y hace falta una llamada no hace falta ni utilizar el teléfono normalmente ya a partir de ahí Si la demanda de necesidades fuera mayor pues ya se recurre a a este suplemento que no existe el caso de policía local hay que decir que volvamos un una parte de nuestro esfuerzo muy importante directamente en lo que es la feria entendido por Feria todo el espacio que se controla que va más allá del Paseo de de los elegidos lo del recinto pero es que la ciudad sigue en la ciudad hay servicio evidentemente no podemos reducirlo lo tenemos que mantener y si podemos incrementar bueno pues ahí tenemos la flexibilidad hay posibilidad de ir moviendo los efectivos en función de las necesidades este año refuerzos

Voz 1432 05:40 tú extra de la Policía Nacional y Guardia Civil que vienen unos cuarenta efectivos Nos han dicho esto supone también una ayuda extra para todos

Voz 1 05:48 si la seguridad no es de la Policía Local en exclusiva de todos nosotros cada año en la Junta Local de Seguridad pues pedimos esa colaboración esa coordinación con los efectivos principalmente del Cuerpo Nacional de Policía también la Guardia Civil pero en un ámbito más rural en un ámbito de las pedanías en un ámbito de los accesos a a lo que es la ciudad este año parece ser que Policía Nacional así se comprometió en la Junta Local y así lo trasladó el subdelegado del Gobierno pues va a tener ser un apoyo externo que va a incrementar sus posibilidades y que evidentemente suman en materia de seguridad y que desde luego desde Policía Local aplaudimos y agradecemos

Voz 1432 06:28 pues Pascual Martínez jefe de la Policía Local esperemos que podamos hablar el día dieciocho con un balance muy positivo de la feria

Voz 1 06:33 ese es nuestro deseo aparte de desear buena feria a todos los ciudadanos que que viven o que visitan la ciudad en esos días por supuesto