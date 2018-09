Ser Deportivos Albacete 13 septiembre

Voz 1 00:00 hola qué tal saludos amigos amigas buenas tardes bienvenidos el deporte en la radio bienvenidos al deporte en la Cadena SER jueves trece de septiembre y hoy en plena feria Nos vamos de Copa esta tarde a las ocho rodará el balón partido correspondiente a la segunda eliminatoria de la Copa del Rey el torneo del KO que llega esta tarde al Belmonte Albacete en Lugo los equipos que van a presentar dos onces totalmente distintos a los que están ofreciendo en los partidos de Liga lógicamente ambos entrenadores quieren dar minutos a los futbolistas menos habituales para un partido que comienza a las ocho de esta tarde en el Carlos Belmonte ya saben que la principal novedad en la lista de convocados del Albacete pasa por la presencia de los canteranos Rubén del Valle ya el Moreno también están los dos último fichaje del club el brasileño Paulo Vitor llena argentino Gentry Leti enseguida vamos con toda la última hora de ambos equipos para el partido de esta tarde pero noticia de esta mañana es que el Ayuntamiento de Albacete ha anunciado que va a efectuar nuevos trabajos de mejora en varias zonas del estadio Carlos Belmonte las zonas del sur de marcador yp preferencia para ello

Voz 2 01:24 se espera que en próximos días ya ha comenzado

Voz 1 01:27 estas obras de hecho se puede decir que

Voz 2 01:29 esta misma tarde llevábamos al alguna

Voz 1 01:32 las actuaciones en el partido que va a enfrentar al Albacete al Lugo en la Copa del Rey se espera que si los plazos son los previstos estas actuaciones puedan estar finalizadas en la primera quincena del mes de diciembre enseguida vamos a ampliar esta noticia con María José Nicolás con la directora de publicidad y marketing del Albacete Balompié también vamos a hablar con el concejal de Obras del Ayuntamiento de la capital con Julián Garijo para que nos puedan dar más detalles de qué van a consistir estas actuaciones han supuesto hablaremos de fútbol de Deporte de la última hora del alba ahí también del Lugo para el choque de esta tarde de la Copa del Rey vamos a conocer también más detalles de la Escuela de Fútbol del Alba cerca abierto ya su plazo de inscripción para los chavales que quieran formar parte de esta escuela de fútbol hablaremos también de la exhibición del club de gimnasia en trampolín que va a tener lugar esta tarde a las seis en el pincho de la feria ya acabaremos el programa hablando de atletismo porque también comienzan ya las escuelas de atletismo no lo va a contar el atleta

Voz 3 02:28 Cedeño Seve Felipe qué va a pasar aquí por los micrófonos de SER Deportivos

Voz 2 02:35 a las tres y veintitrés minutos de la tarde

Voz 1 02:39 tenía SER Deportivos Albacete a esta hora a veintiocho grados de temperatura en la capital enseguida vamos con todo

Voz 6 04:08 sabemos que es lo que más te gusta no es del todo fácil

Voz 5 04:11 a no ser que quieras formas de comisionista raros

Voz 6 04:13 periodo oficial de la mejor manera entonces te diré

Voz 5 04:16 qué es lo más fácil del mundo porque puedo decirte que en Campus dental te estamos esperando es el único centro profesional de Castilla La Mancha de la salud bucodental campos dental Albacete frente a Carrefour

Voz 1 04:26 pues en tal punto es ser deportivo

Voz 7 04:28 ambos Albacete Juanma Sevilla

Voz 1 04:31 pues comenzamos esta edición de jueves en SER Deportivos ya saben esta tarde a las ocho juega al alba en la Copa del Rey frente al Lugo enseguida vamos con toda la previa del choque de esta tarde pero noticia que hemos conocido esta mañana y es que el Ayuntamiento de Albacete va a realizar nuevos trabajos de mejora en las zonas de Gol Sur marcador y preferencia en el Carlos Belmonte y esto lógicamente Valle Barà que el Albacete Balompié ETEA que reubicar a los abonados afectados por estas actuaciones vamos a ampliar un poquito más esta noticia saludamos a la directora de marketing y publicidad del Albacete Balompié María José Nicolás qué tal buenas tardes

Voz 9 05:04 hola muy buenas tardes bueno exactamente

Voz 1 05:07 eh cómo va Seron y cómo

Voz 2 05:10 está estudiando desde el club este lunes

Voz 1 05:13 la ubicación de estos abonados que van a estar afectados por las actuaciones en esta zona

Voz 2 05:16 la el estadio

Voz 8 05:17 bueno pues yo no me llama llama bueno hemos publicado en en formación pero siempre viene bien ni comentarlo para que la gente no se conoce conocimiento porque volvemos a Romano con con la con mucha premura pero también es cierto que después de los informes del Ayuntamiento no podemos permitir que que ningún aficionado al Albacete Balompié ninguna persona pudiese estar en un solar que que a partir de ya la próxima semana al estará en obras como bien ha dicho Obama son afectado tanto de preferente doscientos veintiséis afectados de con ciento veintiséis de marcador cientos de personas nosotros lo que le vamos a permitir a todos estos abonados quinientos siete en total es que puedan alojarse en la zona del campo que ellos digo los lo complicado que cambiase zona dejar incluso pues iguala a mí y agua amigos en era entonces tiene que tener tenerse que ir ellos a otra localidad para quitarles Said a una zona concreta vale entonces lo que Mou como tenemos espacios en el en el lo que les vamos a permitir que vayan a una localidad que estoy sin ocupar en cualquier zona del campo y además los abonados de de de preferencia también podrán acceder a la zona de tribuna comienza a verse en la zona de tribuna son sólo va exitoso operativo

Voz 2 06:46 el álbum otro comando mucha gente

Voz 8 06:48 que que ha dejado esta zona este año está uno para irse a otra localidad del estadio pues tenemos suficientes para que los cientos de preferencia si quieren irse a Tribuna puedan hacerlo porque hemos tomado esta decisión con los abonados de preferencia porque es la única zona que tenemos cubierta en el campo sería es lo justo poderles ofrecer una zona más someras similar a la que ahora mismo tienen pero sino lo decían así podrá irse como oigo a la zona que quieran incluso era en la zona de preferencias sin ningún tipo de de problema pero no les da Silva dieciséis que es la que más ajustada de Stalin Carlos Belmonte

Voz 2 07:29 sí ahora mismo para toda la gente que nos está escuchando María José para todos abonado el Albacete que se va a ver afectado por estas mejoras en el estadio tiene que dirigirse al club no para decir mira yo estoy afectado por estas obras que se van a hacer en mi zona me quiero que me quiero cambiar a tal a tal sólo del estadio

Voz 8 07:46 si nosotros hemos dicho hecho un comunicado a partir de la semana tienen incluso haremos llamada vale para que cómo era eso lo hemos lanzado en comunicación Page muchas dando también cuando lleguen las a su localidad de aunque no supone atentar vale lo que tienen que hacer por supuesto llamar al como para preguntar si están afectados porque puede haber vale o acudir directamente a las taquillas del estadio Carlos Belmonte que en las taquillas del estadio que ella hay una exclusiva para los afectados por las obras de mejora de espacios entonces le cambiará un abono por otro de la localidad donde quieran ese alguno de servirá hasta que duren las obras y en cuanto a su persona esté habilitaba sigue volver a cambiar un abono por son el antiguo ya está volverán a subir a su ubicación pues habrá que tienen en muchas ocasiones desde hace muchísimos años lo maja como digo es que acudan directamente a las FARC lo he comentado Carlos Belmonte desde hoy los Ilham desatarse de exclusiva para los abonados por supuesto etarra en los días sucesivos Bono porque hasta que consigamos que todos los los abonó todos los afectados porque tengan su nueva zona la localidad qué es lo que lo que más nos importa ahora mismo no sé no sé barres todavía en hablan él estando porque las obras no han empezado vale sí que es verdad que ya para el partido de esta noche las zonas estará acotada pero las obras todavía no no no eso lo hará al Parlamento en los próximos días que jamás

Voz 2 09:21 muy bien eso es son los plazos íbamos a ver si poco a poco se va actuando en estas tres zonas del estadio que son gol sur marcador Preferencia del estadio Carlos Belmonte pues María José Nicolás diré

Voz 1 09:32 hora de publicidad y marketing de el Albacete Balompié muchísimas gracias y que haya suerte esta tarde y Albacete consiga pasar de ronda de la Copa del Rey en pleno efecto

Voz 8 09:40 a la que sí bueno pedirle disculpas gorra a los abonados de Lala pero creo que son horas importantes que hacer que seguramente no sale no salió mejor

Voz 1 09:50 el gracias María José hasta luego

Voz 8 09:53 bueno vamos a hablar también con la otra parte implica

Voz 1 09:55 a estas obras lógicamente las tiene que llevar a cabo el Ayuntamiento de Albacete saludamos al concejal de Obras Públicas Julián Garijo buenas tardes

Voz 8 10:02 cobró o no saber qué es exactamente lo que se va a hacer

Voz 1 10:04 estas zonas del estadio tanto en gol su preferencia el marcador

Voz 8 10:08 bueno se van a hacer obra de mejora estructural parecidas a las que ya cometimos este verano se han derivado bueno las primeras actuaciones que hicimos las decidimos acometer pues una inspección ocular que hicimos con los técnicos municipales aquí a raíz de esa primera inspección decidimos encargaron un estudio de toda la estructura del estadio no por nada sino simplemente por tener un diagnóstico y está en estado de borrador efectivamente ese diagnóstico indica que las zonas donde actuamos era la prioritaria de actuar además de las que se van a comer cegadora pero siempre en cuenta que son mantenimiento preventivo que en este tipo de infraestructuras los plazos que maneja amor de margen digamos son bastante antes

Voz 2 10:56 eh obras que van a comenzar ya en próximos días INSEE estima no que que puedan estar finalizadas para finales de año no más o menos el plazo estimado es la primera quincena de diciembre

Voz 8 11:06 sí hay muchas veces no han estación en los trámites que tienen parte buenas y malas este tipo de actuaciones pues hay muchas veces que se tarda más en la parte administrativa ahí de documentación Cal Lawrence y en este caso pues no obstante con municipales de que ya hemos decidido esto están ya redactando el proyecto de ejecución para contratar las obras luego habrá que acometer la obra en sí

Voz 2 11:36 sí esto es un estudio detallado para ver en qué estado se encontraba el estadio finalmente se van a realizar estas actuaciones en estas tres zonas me imagino Julián que lo más importante es tratar de hacer aficionados los abonados en este caso el Alba pues tenga la has posible jugando partidos aquí en la ciudad

Voz 8 11:57 sí bueno no son unas zonas muy concretas y muy localizada y la verdad es que allí tenemos que agradecer a la dirección del Albacete Balompié presente ha estado colaborando con nosotros y la verdad es que no tenemos ninguna queja de ellos se estado en nuestra parte bueno yo provocando una solución mucho más que digna para todos los afectados

Voz 2 12:24 pues fueron las dijo concejal de aulas de el Ayuntamiento de Albacete muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde en SER Deportivos

Voz 8 12:31 a vosotros bueno ya todo

Voz 2 12:33 esto esta tarde a las ocho jugó partido Copa del Rey y llega el

Voz 1 12:37 la magia de la copa al Carlos Belmonte a Albacete Lugo ya saben con dieciocho joder convocar

Voz 10 12:43 todo va a haber un once totalmente nuevo con nada que ver con el once de la Liga

Voz 1 12:48 va a estar José Antonio Caro bajo palos seguramente jugarán Chus Herrero Gorosito incluso también alguno de los nuevos fichajes como el brasileño Paulo Vitor es posible que Ortuño será titular también de inicio en fin una los totalmente nuevo el que vamos a ver esta tarde en el Carlos Belmonte frente al luego vamos a escuchar muy rápidamente la frase más destacadas de la comparecencia de prensa de ayer del entrenador del alba de Luis Miguel Ramis

Voz 11 13:08 pero al ser un partido a ver no es una eliminatoria que las eliminatorias y en ciertos matices matices no cuántas aguarda el primer partido para dejarlo todo para el último pero sigue a tener en cuenta el algunas cosas que son importantes que eliminatorias di de vuelta en este caso no no es así sólo un partido bueno pues lo tomamos como partido oficial del que en vez de tres puntos hay pasar de que el premio es pasar de ronda tenemos ilusión en poder hacer las cosas bien en seguir adelante tenemos una plantilla con recursos para poder afrontar las dos competiciones de momento porque bueno lo hay mucha gente fuera con lo cual la importancia es exactamente igual que la que les daremos al partido del lunes vuelve a todos los Salles habla igual de lo mismo no pero bueno también hay que comprender que los equipos de pensión entrar más tarde porta bien luego acumula más partidos en competiciones internacionales algunos equipos de Segunda B también creo que ha ganado con dejar a estas eliminatorias a un partido porque hay de vuelta pues bueno podía haber cierta ventaja también para algunos equipos bueno yo creo que siempre se puede ir dando pasos adelante e sobretodo para bueno

Voz 12 14:19 para dosificar la completa

Voz 11 14:21 acción hilo a agobiar al público a la gente con tanto partido no creo que reducirlo a un partido eh ya es un paso pero seguramente se seguirán seguir hablando no

Voz 1 14:32 las palabras ayer de Luis Miguel Rami dieciocho jugadores convocados principales novedades en la lista los canteranos Rubén del Valle Ángel Moreno además de los últimos fichajes del club el brasileño Paulo Vitoria el argentino y las tres y treinta y cuatro un alto en el camino enseguida nos marchamos hasta Lugo para conocer la última hora del rival del Alba esta tarde en el monte

Voz 7 16:54 jo Ventura ac punto com SER Deportivos Albacete Juanma Sevilla

Voz 6 17:17 continuamos en SER Deportivos vamos a conocer la última hora del rival esta noche el Alba en la Copa del Rey

Voz 1 17:22 el Club Deportivo Lugo que jugó el pasado lunes contra el Rayo Majadahonda hay perdió con el equipo madrileño por la mínima vamos a conocer la última hora del conjunto gallego Nos marchamos hasta Radio Lugo compañeras ahora Mejide qué tal será buenas tardes

Voz 15 17:33 qué tal muy buenas tardes Juan más bueno démosle

Voz 1 17:36 convocatoria del Lugo en primer lugar estábamos pendientes iba a viajar con John Mejia en sus filas Jonah finalmente se queda en casa

Voz 15 17:44 efectivamente el míster Javi López ya anunciaba o prometida la semana pasada que para el partido de Copa pues veríamos caro las nuevas sobre el terreno de juego Llona ha estado convocado en casi todos los partidos e de esta Liga un dos tres para la Copa pues el míster ha decidido apostar por otras caras como por ejemplo el delantero Rayco que seguramente lo veremos en en este partido contra el Albacete

Voz 1 18:07 la siguiente pregunta de un posible once y demás aunque imagino que Javi López también va introducir cambios al igual que Luis Miguel Ramis pero vaya tela el calendario no estos caprichos del calendario jugáis el lunes se contra el Rayo Majadahonda viaje de vuelta ahora otra vez viajar de nuevo Albacete el Lugo que juega el domingo

Voz 2 18:23 vaya palizón

Voz 15 18:24 para para vosotros para el equipo gallego sí sí totalmente yo creo que el titulares entre siete días tres partidos junto a su menos y recorriendo prácticamente todo a toda la Península pues si lo necesite viajaron los de López hasta hasta Madrid para enfrentarse nada menos que en el Wanda Metropolitano contra el Rayo Majadahonda hace vinieron con las manos vacías para casa ya hoy pues en en Albacete que llevan ya desde ayer llegaron ayer a la a la tarde ahí Albacete hice vuelven para aquí el viernes porque el domingo toca partido de esta quinta jornada de la Liga Un dos tres contra nada menos lo

Voz 1 19:02 pero fíjate qué partido imagino

Voz 10 19:05 Sara que al igual que Ramís eh severa hoy un Lugo

Voz 2 19:08 el equipo inicial con muchos cambios cuál puede ser el posible once de del equipo gallego esta noche me Belmonte

Voz 15 19:13 bueno como decíamos son casi todo caras nuevas que todavía no han jugado algunos de ellos en esta Liga entonces vamos aventura darnos a ver qué pasa yo creo que estará en la portería tendremos dos laterales a San Emeterio ya Ruiz Ruiz por la izquierda ya lo hizo ya lo vimos en el Rayo Majadahonda por por la banda izquierda en lugar de grave en los centrales tendremos acampaban tal también había Irak que por cierto el portugués dio mucho de qué hablar aquí en Lugo porque fue un pilar fundamental para López en la pretemporada pero de momento en la Liga no sabía estrenado resulta que era porque tenía unas o acusaba ciertas molestias en los abductores en el medio campo tendremos a Sergio Ogilvy Juan Muñiz en los extremos la rueda delantera estará tocó para mí que Rayco

Voz 2 20:02 cómo se al Albacete que se dice del equipo manchego porque allí en Lugo aunque imagino que esta semana frenética para todos apenas ha dado tiempo de hablar de del partido de Copa sobretodo teniendo en cuenta que luego jugó el pasado lunes

Voz 1 20:12 Liga efectivamente

Voz 15 20:14 vamos hablando casi de un rival detrás detrás que que de otro pero ayer daba Javi López una rueda de prensa comentaba bueno que el Albacete era un rival de los más duros de la categoría

Voz 1 20:28 aquí la última Sara y cómo es este Lugo que ha cambiado de entrenador con respecto al de la temporada pasada

Voz 15 20:33 bueno pues estamos viendo a un Lugo que vuelve a apostar por ese cuatro cuatro dos una un dibujo una fórmula quizás un poco más tradicional a la que no estábamos todavía acostumbrados pero que por el momento pues Javi López es por la que por la que apuesta y no no parece que vaya a cambiar estamos viendo en Lugo que le gusta jugar con el balón quizás si le falta un poquito de verticalidad y mejorar la defensa sin embargo en tareas ofensivas pues no está nada mal

Voz 2 21:02 bueno pues ahí está la última hora del Club Deportivo Lugo el rival esta noche en la Copa del Rey del Albacete Balompié compañera Sara Mejide de Radio Lugo muchísimas gracias suerte para la temporada

Voz 15 21:12 igualmente hasta luego las tres y cuarenta y un mil

Voz 2 21:15 dos de la tarde enseguida hablamos de la Escuela de Fútbol Albacer

Voz 21 24:06 quiere es que tu hijo forme parte de una de las escuelas deportivas más grandes de Castilla La Mancha en escuelas de fútbol Albacer llevamos más de treinta años formando anillos para el deporte y la vida todos nuestros entrenadores son titulados últimas plazas disponibles no te quedes fuera en

Voz 5 24:22 suele de fútbol al nacer también hay fútbol femenino y además descuentos en academia Albacer más información en calle Doctor García Reyes el nueve nueve seis siete sesenta y uno cero cuatro doce

Voz 7 24:34 SER Deportivos Albacete Juanma Sevilla

Voz 1 24:38 las tres y cuarenta y cuatro sintonía SER Deportivos hemos hablado ya de las obras que se van a llevar a cabo en el Carlos Belmonte por supuesto de toda la previa del Albacete Lugo de la Copa del

Voz 2 24:45 el Rey que se juega esta tarde en el estadio manchego

Voz 1 24:49 hemos hablando de futuro pero en este caso enfocado a las categorías inferiores no a los más pequeños a los chavales que quieren también pasar su tiempo libre jugando a este deporte íbamos a hablar de la Escuela de Fútbol del Albacer saludamos a su presidente a Fran Zamora que se encuentra ya con nosotros en los estudios de la SER qué tal Fran buenas tardes bienvenido

Voz 22 25:05 hola muy buenas tardes bueno abierto el plazo de inscripción

Voz 1 25:08 imagino que esta semana con la feria de estos días una vez a la Puerta de Hierro ya volverá todo a la normalidad no parar como como nos pasa a todos

Voz 22 25:15 si esta semana es un poquito rara porque la gente lo lógico está en la feria y los niños tienen clase y por la tarde pues ha aprovechado para ir a la feria pero bueno ya estamos acostumbrados

Voz 1 25:26 si bien no pasa nada César en pleno frase descripción cómo va las cosas si tenía algún algunas cifras y sobre todo para los oyentes para todos aquellos padres que quieran apuntar a sus hijos a esta escuela de fútbol hasta cuando se cierra el plazo y que lo que tienen que hacer

Voz 22 25:41 pues el plazo se cerrará a finales de septiembre y ahora mismo pues quedarán ya solamente una cincuenta sesenta plazas ella hemos pasado la cifra de quinientos niños y niñas igual no pues ya la estamos ya perfilando los equipos igual no mientras haya espacios en los equipos que quedan pues en la inscripción está abierta pero normalmente pues yo creo que en una semana o dos después hilaridad lo que vende

Voz 2 26:06 o sea que se den prisa la gente que esto se está llegando ya la recta final

Voz 22 26:11 si nosotros tenemos un tope de niño debido a las instalaciones himnos tenemos que lógicamente para mantener los estándares de calidad pues tenemos un número máximo de niños y a partir de ahí se cierran los equipo Si pues siempre se queda el niño fuera nuestra escuela y la verdad es que lo sentimos pero es es una cosa que no depende de nosotros sí que para no romper la la forma de trabajar nuestra sistemática no podemos

Voz 1 26:35 los coge el más Fran que ofrece la escuela de la lo hacer porque esta escuela para apuntar a los pequeños

Voz 22 26:40 pues la verdad es que bueno nosotros nuestra filosofía la tenemos muy claras un poco seguramente diferente al resto de escuelas ir nuestro objetivo principal algo que muchas veces algunos padres les chirría un poco es es es la formación no es el gana el partido nosotros pensamos que somos el primer escalón en el fútbol que es el fútbol de formación donde el base efectivamente donde los niños tienen que venir a divertirse aprender a a coger los valores que el deporte de equipo y el fútbol lleva internamente bueno oí ir pensamos que lo niños que realmente ya tengan un nivel muy alto deben pasar aunque pueda ser o lo lógico de Vila es el el Albacete Balompié iraquí que ellas un fútbol más profesional y bueno creo que cada cosa tiene su espacio y nosotros realmente lo que más nos importan la formación tan esto la formación integral de de los niños y tanto es así que hace unos años además abrimos una academia de me Albacer no

Voz 1 27:37 el hacer donde eh pues a todos

Voz 22 27:40 los niños que lo necesitan Se les dan sus clases para mejorar su rendimiento académico hizo bueno nuestra idea es lo que es la formación integral del niño oí no me importa pero también sabemos por experiencia que cuando tú trabajas en valores trabajadas en la formación y dura como no puede ser de otra manera la parte competitiva al mejorar ellos también es obtienen mejores resultados pero realmente nuestro objetivo principal no es el de el de ganar y el de los resumió

Voz 1 28:05 formación el objetivo claro que si la última a Frank y creo que también vais a dar por primera vez este año en Albacete el cursos te para los entrenadores que es importante para todas aquellas personas que se quieren formar que quieren ser el entrenador que sepan también que en la Academia lo pueden lo pueden conseguir en Albacete sí

Voz 22 28:20 no es un proyecto diferente pero a la vez está ligado porque al final pues los que estamos en en la la Escuela fútbol junto con con otros o gente conocida como es el presidente de la asociación que hemos creado es una entrenadores que Jesús Castellanos del Villarrobledo

Voz 5 28:34 a ver si efectivamente pues hemos

Voz 22 28:36 esto hay que podemos dar un salto siempre enfoca el tema académico con lo cual no reunimos hicimos una escuela entrenadores que se llama se Fabri por primera vez se va a dar el nivel uno académico que tiene su la validez académica que arranca en en octubre arranca el primer curso que estamos muy ilusionados y siempre con la perspectiva de mejorar todo el aspecto formativo que tenga que ver con el fútbol de fútbol vasca

Voz 1 28:59 así pues Fran Zamora al presidente de la Escuela de Fútbol Albacer ya saben últimos día para el plazo de inscripción se va a hacer ahora a finales de este mes de septiembre una vez giras es decir a la Puerta de Hierro se acabe toda la feria muchísimas gracias por estar con nosotros en SER Deportivos aquí en Radio Albacete y que es apunten el máximo en y sobre todo que disfruten tú lo has dicho antes de ganar está la diversión son niños pequeños yo antes de ganar partidos tal primero que se formen que se diviertan que lo más importante en esas edades

Voz 22 29:25 muchas gracias Fran muchísimas gracias que vaya bien

Voz 1 29:28 las cuatro menos diez enseguida hablamos de Gil la exhibición de esta tarde en el pincho de la feria del club de Ginés en trampolín

Voz 23 29:35 Albacete os decía una feliz feria hijos anima a participar a compartir acoger reciclar colaborar en su limpieza a respetar porque hacer la mejor feria depende de todas y todos hagamos una feria libre de agresiones para poder disfrutarla en libertad

Voz 3 29:51 ganemos Albacete también en tu feria

Voz 7 30:57 SER Deportivos Albacete Juanma Sevilla

Voz 1 31:01 bueno vamos en SER Deportivos hablamos ahora de un acto que va a tener lugar esta tarde en el coincidiendo lógicamente con la celebración de la Feria de Albacete esta tarde a las seis exhibición de gimnasia en trampolín en la explanada del pincho de la feria saludamos a uno de desafío

Voz 9 31:15 no estás a Cristina la Cristina buenas tardes muy buenas tardes

Voz 2 31:20 seis un acto que ya es característicos de la feria eh con esa exhibición de vuestro club de trampolín de Albacete no sé cuánto gimnasta Juan a participar en la exhibición de esta tarde

Voz 26 31:33 si uno es ya como tradicional no hacer el PC a Kyle que la Pinto las Ferias el haciendo muchos años de cogimos

Voz 8 31:42 no

Voz 26 31:43 les ha parecido todo aquello pues también hemos te hemos tratado de seguir esa tradición que hay bueno pues cabaña trataba de llevar a más niños porque cada vez somos hoy tenemos a gente pero claro feria es muy complicado juntarnos todos han estado de vacaciones ahí bueno pues eventos familiares vacaciones y demás pues sí es que no puedo juntar todos entonces yo intento de que de que estemos ahí pues sólo unas treinta personas y hay personas treinta niños si es que los acude dentro de las que los que esperan

Voz 2 32:18 Cristina cómo se organiza un acto de estas características y sobre todo no saludarán un adelanto que lo que van a poder ver los albaceteños esta tarde a partir de las seis el pincho

Voz 26 32:28 bueno ya él preparar yo a muchas cosas aparte de tener ha hablado con el IMD del Ayuntamiento pues la gesto I el momento es a todas las cuestiones su traslado del cine que estén todas las vallas excesivamente esas bueno pues en la logística no aparte de eso pues tenemos que juntar a todos los niños después de llevar casi dos no sé si sin vernos por lo menos vernos un día antes para que los niños vayan cogiendo un poquito de que se acostumbren a saltar donde claro tan yo imagino que me hayan estamos al cambio de las vacaciones todos los días de entonces se pierde mucho la forma hay aves a la mayoría de oraciones pues hemos tenido que juntar y juntarnos tanta gente es muy complicado insisto por las oraciones y demás pues es difícil pero bueno siempre lo mejor ilusión con ganas y sobre todo de de llegar el día de feria para para poder hacer todo lo que sabemos lo intentar hacer lo que sabemos

Voz 9 33:27 es especial no Cristina imagino hacer esta exhibición equina boceto en tu ciudad ante tu gente presupuestario muy especial

Voz 26 33:34 y a nosotros poder estar en la feria allí en todo el medio mostrando nuestro de corte

Voz 2 33:42 claro que sí Cristina la que vaya muy bien esta tarde a partir de las seis ese esa exhibición de el club Egina sean trampolín de Albacete

Voz 9 33:49 ese es muy es bueno pues recta final de

Voz 1 33:52 SER Deportivos vamos a acabar estos últimos minutos de programa hablando de atletismo porque van a comenzar ya la las escuelas de atletismo Nos encontramos bueno con la Feria de Albacete ya en su recta final Hay bueno esto la hay que volver a la normalidad y hay que volver a hacer deporte tras los excesos de más de uno seguro estos días en el recinto ferial saludamos a Seve Felipe ACB qué tal buenas tardes estas redes también a José Manuel Cambronero el director de las Escuelas yp presidente del Club de Atletismo de queda José Manuel buenas tardes bienvenido

Voz 2 34:18 buenas tardes está engañado Manolo no sí sí que ha sido esto el el cambio de como se dice esto cuando lo

Voz 1 34:26 el presidente bueno exacto el relevo que no salía la palabra el relevo como ha sido todo sea pues nada

Voz 27 34:32 están varios años que estaba ahí ayudándole en ciertas cosas en la coordinación de las escuelas Si bueno este año sacamos el equipo de pista por primera vez nada este verano decidimos dar un cambio el decidido pasar un poco el testigo igual

Voz 2 34:50 a qué estamos preparado no

Voz 1 34:53 no se ve hay que decir que es un año especial porque hay varias novedades incluso además también importante con la escuela adulto para aquellos que quieran seguir practicando deporte y que quieren estar en forma si efectivamente el año pasado

Voz 28 35:04 con proyecto piloto vamos es decir así para ver qué aceptación tenía con número de plaza limitado hoy que se cubrió enseguida Hay la verdad este año aparte de la Escuela de de de niños que José ahora no va a decidir en qué consisten y los los los horarios si pues ahí en octubre empezara una escuela de atletismo de adultos bueno que yo creo que eso es muy interesante porque no sólo se trata de correr sino que la gente pues pues queremos que aprenda que que lo ha con con con conocimiento y sobre todo de la mano de la de la salud entonces es una escuela de atletismo donde una parte es práctico como es lógico la gente va a disfrutar del atletismo

Voz 27 35:38 va a mejorar la verdad porque al ahora el al

Voz 28 35:41 cero entrenamiento planificado los resultados son mucho mejores pero sobre todo aprender porque hay una parte que es que es teórica

Voz 1 35:48 así José Manuel para aquellas personas que nos están escuchando que tienen que hacer donde se deben dirigir para poder apuntarse las escuelas

Voz 27 35:55 vale pues saber de la Escuela de niños sino hemos abierto ya el plazo de preinscripción de hecho tenemos lo hemos pasado ya en prescripciones hinchadas hace las club en horario de tarde a ocho y media

Voz 22 36:08 o bien mediante el correo que fácil

Voz 27 36:11 damos en la página web y redes sociales que es escuelas Club Atletismo Albacete arroba gmail punto com luego a la escuela de mayores no estoy ideal lanzar la empezar el uno octubre y a partir de ya mismo si atendemos solicitudes de de prescripción

Voz 1 36:30 sabe todo vuelve a la normalidad una vez que acababa la feria sabemos que aquí la feria lo

Voz 2 36:33 el lo eclipsa y lo hilo lo atrae absolutamente todo pero es una nueva forma tan

Voz 28 36:40 bien de en este caso que además ya no hay iniciativa privada

Voz 1 36:43 sino que es el mismo propio el cruda Atletismo Albacete el que va a llevar a Marcelo

Voz 28 36:46 sí bueno la secuela de atletismo efectivamente hace muchos años que que están dirigidas y coordinado para el Albacete y que no puede ser de otra forma porque el que tiene el material humano los monitores entrenadores hizo bueno pues eso lo vamos a trasladar a la a la escuela de adultos que también estar coordinados por el por el Albacete iba no no es una no lo ve una carga porque como nosotros somos apasionados de este atletismo pues ver las pistas de atletismo llenas de gente de niños llenas ahora de adultos porque el año pasado la escuela pues para nosotros es un es un orgullo sea cuanto más gente practica este deporte mejor duro eso no José Manuel cuanto a más gente participa más arraigo no no más y más

Voz 1 37:26 poder por así decirlo va a tener este deporte en Albacete que año tras año que muchísima cantidad de gente hace deporte por los parques por la aquí muy cerquita de la radio en el parque lineal en la Pulga cosa muchísimos albaceteño son los que salen ya hacer atletismo por la ciudad

Voz 27 37:41 eso es cada vez este deporte está más en auge bueno yo creo que una de de las ventajas que tiene es que es accesible a todo el mundo oí Isaac adaptado todo tipo de niveles

Voz 1 37:54 sabe qué consejo le das a aquellas personas que están indecisas doy el paso me quedo en casa que les decimos aquí aprovechando los micrófonos de la radio

Voz 28 38:02 en casa nunca eh todos los horarios son muy cómodos hay para todos los niveles que ante como han hecho José y bueno

Voz 2 38:10 qué se hace principalmente disfrutar conocer gente ahí

Voz 28 38:14 es como el atletismo es un deporte que engancha es un deporte donde no hay juego pero curioso engancha y aquellas personas que no están escuchando y que practican este deporte lo sabe bueno pues lógicamente no voy a decir cuál es el beneficio del atletismo que todo el mundo lo sabe pero bueno entre ellos el que a mí no me gusta es el optimismo las endorfinas que segregan y que el atleta el deportista generales más positivo frente a la vida y eso lo que soplan en contra de la escuela de adultos y los niños

Voz 2 38:41 en la escuela de de lo que tú sabes hay tiempo para disfrutar de la feria compañeros au estamos pendientes de las

Voz 1 38:48 las escuelas las inscripciones y demás sea ver

Voz 27 38:51 bien es verdad que es época de mucho trabajo muchas cosas pero bueno hay tiempo para todo a verdad

Voz 1 38:56 pues de alguna vueltecita no saber demorado por si sevillana

Voz 28 38:58 a mí en empezando la temporada iban hasta al principio de diciembre no no voy a competir con lo cual bueno pues cada uno vuelta si viene bien efectivamente José Manuel

Voz 1 39:08 cómo era Felipe muchísimas gracias disfrutar de los últimos días de la feria gracias por todo

Voz 28 39:12 gracias

Voz 1 39:14 y nosotras marchamos ya saben esta tarde a las ocho partido de Copa del Rey Albacete Lugo lo que pase se lo contamos mañana a partir de las veinte aquí en Ser Deportivos que pasen una feliz tarde de jueves de Feria adiós