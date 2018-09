Voz 3

05:46

bueno yo creo que los albaceteños hacemos una gran feria que cada feria yo creo que es mejor que el anterior y una he dicho esto pues también es cierto que hay muchas cosas que se pueden mejorar yo el inicio de la feria la carta de presentación es la cabalgata yo creo que me puedo mejorar es evidente que con cualquier persona con la que habla o ya viéndola pues es demasiado larga eh las carrozas un poco monótonas y ahí yo creo que la cabalgata hay que darle un un uno de dijera de presentación para que que hacen a visitar esta cabalgata también cosas algo la de llegar a la hora de llevarlo entonces estos estos puntos si se convoca la Comisión de feria que ha sido tengo que decir las veces que sea convocado este años que debería haberse convocado una muchísimo más entonces para mejorar pues los aspectos de precisamente por ejemplo la cabalgata sabemos que hay cortes que siempre se producen en los mismos sitios pues yo creo que hay soluciones que el planteado ya no sentamos hace todos los años o no no recuerdo exactamente para ver cómo cómo iba a hacer cuántas personas hay detrás de cada carroza controlar pero este año es que no hemos tenido conocimiento ninguno no se les ha dado la oportunidad a me podrá aportar practicamente ya te digo los de los festejos hizo otro andantes han venido tal yo me he enterado por la prensa lo cual yo creo que entre todos podemos hacer una mejor feria