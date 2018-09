Voz 1 00:00 seguimos valorando la feria buscando opiniones reacciones queremos ver cómo se está viviendo la feria que es lo que más les ha gustado que cambiarían que mejorarían ayer hablamos con el grupo municipal de Ciudadanos hoy hablamos con él de Ganemos Albacete en el Ayuntamiento de nuestra capital saludamos a la viceportavoz del Grupo Victoria Delicado qué tal buenas tardes hola buenas tardes israelí feria aunque nos queden dos días vaya muy bien cómo están viviendo la feria hay como cómo están viendo cómo la valoran

Voz 3 00:32 bueno pues tiene un debate la feria siempre yo creo que en general pues es una digamos que es positivo el transcurso de la Feria de público está bien en un gran problema digamos y en ese sentido pues en fin ya con los en el transcurso de los días pues se ha sentado no siempre dimos los primeros días con ilusión Se también bueno pues entusiasmo ganas de divertirse estos días llevaba pensando un poquito más el cansancio no pero bueno yo creo que en general positiva de todas maneras pues siempre hay cosas que mejorar no oí y algunas cosas no nos han gustado desde el punto de vista organizativo lotero con mentada nuestro portavoz también en a la comida Leganemos respecto a la organización interna nos irían al reglamento nuevo pues ha supuesto un avance sobre cómo usar el recinto pues luego en la puesta en marcha vemos que hay digamos tropiezos en muchas cosas que mejorar no y luego pensar también pues en el exceso del del consumismo de la mercantilización de quizá de falta de de otras alternativas y yo encuentro poco espacio para la serie ir a Millar mayores y dije cuando pasea por el recinto el peso de la hostelería de la realidad alcohólicas que la gente en ese ambiente se esa excesivo no desde un punto de vista pero bueno

Voz 2 02:11 a mí me gustaría que hubiera más nacería para todos pero pero bueno probablemente pues la gente joven acapara no oí Izar pues hay faltan también alternativas no

Voz 1 02:24 el joven y ignota joven de todas formas hablaba de de que de bueno pues que echa en falta algo más para la para familias para niños y relacionado con con la feria también decía cómo comentaba el otro día Álvaro Peñarrubia que hay cosas de de la organización interna que no les ha gustado recordamos que es lo que destacan que que deberían mejorarse en cuanto a esa organización de la feria

Voz 3 02:45 pues a los espacios a la asignación de los espacios ha tenido inconvenientes ha tenido problemas que se han evidenciado no por ejemplo pues algunos están estaban vacíos hasta última hora serán el el debate sobre qué espacios se dedican a aún más al tipo expositivo social y tal pues no queda habían configurado luego la la homogeneidad es verdad que el recinto está mucho más bonito pero toda la publicidad en toldos que se habían metido pues tampoco permiten visualizar lo no hay esa homogeneidad y luego pues también hay digamos dificultades para el tránsito no también hacía referencia cosa que a veces a las terrazas de la hostelería de los bares digamos ocupan demasiado espacio y los que están previstos para el chance que no siempre se respeta no entonces en ese sentido que da que mejorar en la aplicación del reglamento Ibon y luego pues otro tema importante que es que es que quede más claro cuáles son dos espacios para el consumo para las comidas para las copas o o para la exposición de otros productos noi para poder tal pues también de esas exposiciones Si esa presencia física de la vida social del tejido social de la ciudad que también se quiere dejar en ferias y ver qué se tiene que poder disfrutar y no sentirse un poco acorralados por por el peso de la hostelería no

Voz 1 04:17 esta mañana lleva la tribuna una información en la que cita los hosteleros solicitó también a la Federación de Asociaciones de Vecinos los dos colectivos piden al Ayuntamiento que no se permita beber en la feria durante la feria el botellón famoso botellón autorizado ustedes por ejemplo este es este tema como lo ven que haría o qué propondría

Voz 3 04:36 nosotros vemos que el Ayuntamiento no para de en fin detener contradicciones con ese asunto y luego por otra parte el botellón aparte de significar pues eso que parece que no hay alternativa de ocio y disfrute que no sea pasando por un consumo excesivo de alcohol y a veces consumo mi insalubre por otra parte también provocaba una sociedad en el medio en el entorno

Voz 4 05:03 es muy muy impactante muy notables no muy bien

Voz 3 05:08 la pues que las series así en cierta medida poseen que perciba como como sucia yo creo que eso habría que regularlo nosotros en sus inicios cuando se prohibió el consumo pensábamos que no que no era la forman el prohibir pero es que claro prohibir y autorizar en determinados días así que ya está en una contradicción yo creo que hay que procurar generar once alternativo y en todo caso educar a nuestros jóvenes y al conjunto de la ciudadanía a ser respetuoso con

Voz 4 05:43 con con el medio hay también un tema que hay que

Voz 2 05:47 introduciendo claramente es el la disminución del consumo de plástico tanto estamos quién es el botellón es un

Voz 3 05:56 sin provoca un vertido archivos pero el conjunto de la actividad hostelera en la seria también yo creo que tenemos que Ender también pues a a ir eliminando hay otras ciudades que han puesto alternativas como un vaso personal no China u otras cuestiones para que también de eso pero el asunto del botellón pues aunque sí era impopular para la gente joven da una imagen deplorable yo creo que ya el propio recinto ferial

Voz 2 06:25 sin permite que él disfrute de de

Voz 3 06:28 en bebidas alcohólicas y de consumo en general sin necesidad de concentrar en determinados días indeterminados de espacios

Voz 2 06:39 pues ese derroche de dinero

Voz 3 06:41 con su modo excesivo poco saludables y que además genera desde luego problemas a los vecinos derruido y al conjunto de la ciudadanía de esos quedando

Voz 1 06:53 yo por tanto le le pregunto más concretamente entonces no permitirían que se celebrará el botellón durante la Feria ya que en la ciudad no está está permitido

Voz 3 07:03 votantes sobre este tema yo creo que que hay que buscar otras alternativas ahora mismo la ordenanza no permiten el consumo de bebidas de alcohol en la calle y Sasha ha generado por un consenso más amplio que había en su origen a que eso sea así nosotros creemos que hay que buscar alternativas de ocio a jóvenes y que hay que intentar es que no se que no será la forma de fiesta el el el botellón en fin habría que hacer un debate pero desde luego tenerlo prohibido ir permitirlo determinados días más parece una solución muy contradictoria hay

Voz 2 07:41 yo en fin vamos

Voz 1 07:44 las dos cosas más una el recinto ferial que sea rehabilitados de hecho obras sobre todo bueno pues por mejorar la imagen por unificar por eliminar todo aquello que se ha ido añadiendo sin más o menos de forma legal uno pero en cualquier caso respetando el partes que que tienen en algunos casos más de cien años para poder conservarlo y que tenga esa esa imagen de unidad la otra parte además de la rehabilitación es el poder darle un uso más allá del siete al diecisiete de septiembre au a los martes con el mercadillo de los invasores que proponen ustedes para ese uso que podría dársele al recinto ferial que se va a debatir en las próximas semanas próximos meses

Voz 3 08:22 nosotros en su momento planteamos diversas alternativas y lo llevamos planteando desde el primer año que estamos como Ganemos incluso in creo que también en mi etapa como concejala de Izquierda Unida también lo hacíamos a sino el recinto ferial es un espacio estupendo ir desde luego incluso podría contribuir a dinamizar también los barrios serias San Pablo el que tuviera más usos no tuve los usos pueden ser comerciales culturales eh efectivos creemos que hay que regular los espacios y de permitirla las alternativas de usos se poder hacer diversas cuestiones que por ejemplo qué qué ferias se pueden lo que hay alguna asociación que ha planteado no por ejemplo recuerdo creo que el grupo de perrete no con alguna feria canina o de productos relacionados con con las mascotas y desde luego productor de pequeño formato también se pueden hacer en mercadillos de proximidad desde luego programas ciudades culturales e incluso a ver también un poco el tejido asociativo de la ciudad que propone qué qué alternativas tiene los músicos locales que tienen interés en que se programen más actividades suyas las propias asociaciones de vecinos de los barrios anejos sin Fátima Feria de San Pablo creo que podrían también hacer un uso de este recinto yo creo que que bueno que hay que hacer una reflexión el Ayuntamiento coordinar y poner a disposición y bueno pues unos mínimos servicios ir abrir también un poco las oportunidades a las ideas y luego pues a una regulación y a una otra organización

Voz 2 10:09 lo permita disfrutar durante más tiempo del recintos feriales ahí luego indemnizar cultural económica Hay Fini también el tiempo de ocio de una buena parte de la ciudad

Voz 1 10:22 termino con el tema de las fechas el famoso siete al diecisiete au dos fines de semana además en esta feria ha sido el presidente de los empresarios el que ha abierto el melón y ha vuelto a recordar a pesar de que este año precisamente tenemos dos fines de semana que el el hecho de que pueda empezar un viernes termina el domingo de la semana siguiente puede repercutir mejor económicamente a al tema de la hostelería pero también hacía incidencia Artemio Pérez a que realmente sólo había cinco días de semana en medio de la feria y que eso a nivel productivo para la ciudad seguramente también sería interesante y estamos pendientes de saber si finalmente se abrió el debate a nivel municipal ustedes que proponen cómo lo ven dejarían tal y como está la feria lo cambiarían a dos fines de semana

Voz 3 11:01 propusimos hacer una consulta en en dos mil quince hecho en la rama Sanín aparte de otras cuestiones como por ejemplo antes empezar a preparar la feria del año siguiente pues en octubre o al final de septiembre porque nos parece que no se puede llegar a abrir en mayo con incertidumbres porque eso al final suponen problemas con de distinto tipo como los que se vienen reproduciendo todos los años de hecho en concreto respecto a las setas planteamos hacer una consulta a la ciudadanía ir en función de eso tomar decisiones ahora probablemente ese tema le corresponderá bueno a la próxima corporación pero se podría hacer una consulta bueno pues digamos en este otoño no y la próxima corporación ya va a tener podría tener ese resultado para para tomar decisiones en nosotros pensamos que que es verdad que la feria cosas larga Mi tiene distinta configuración cuando cuando él tiene un fin de semana sólo todos económicamente desde luego puede ser importante pero de todas maneras también es verdad que el ritmo digamos de actividad en la ciudad en general está condicionado por por la feria por el tiempo de la feria nosotros en acepté practicamente la vida ordinaria de del curso y no sólo de los cursos académicos sino también bueno pues del curso político de la planificación un poco económica y social siempre a ser ni a finales de septiembre no en ese sentido digamos que nuestros veranos se alarga

Voz 1 12:38 larga no parece que eterniza yo pero

Voz 3 12:42 que bueno pues eso es independiente becario en fin de semana dos probablemente osea que bueno pues que por una parte la consulta puede estar bien porque se puede tomar una decisión y y bueno pues en función de eso luego habría que regular también pues sólo los tiempos de trabajo y los ritmos en fin habría que tener en cuenta de que se pone la Feria quizá pues organizar un poco mejor que los salarios no para que digamos que mañanas puedan ser

Voz 2 13:14 la mejor Nabás productivas tres de los días laborables independientemente

Voz 3 13:19 por la tarde noche pues tengamos un rato

Voz 1 13:21 de ocio en la feria bueno pues aquí lo dejamos queremos valorar aunque nos quedan todavía dos días de feria pero como estaba viéndolo el grupo municipal de Ganemos su viceportavoz Victoria Delicado gracia así que vaya bien un abrazo gracias