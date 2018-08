REPORTAJE: VISITAMOS UNA ESCAPE ROOM DE VITORIA

Voz 1 00:00 los esquí pregunta están viviendo un auge en los últimos años Vitoria hay seis empresas dedicadas a ello ofreciendo más de diez salas de escape en total hay de todo tipo de temas la muerte de Marilyn Monroe un apocalipsis nuclear una expedición arqueológica que quede atrapada en el Sahara puzzles candados Misterios y un tiempo limitado normalmente una hora para reservarlo

Voz 2 00:23 de sobra no

Voz 1 00:27 desde fuera se ve muy sencillos pero como no es lo mismo contarlo que vivirlo vamos a pasar alrededor de una hora espero que salgamos en menos tiempo en una esquina la sale elegida ha sido de club en la calle Batalla hablamos con él de Zárate

Voz 1763 00:39 en finamente y una fiebre de esquí Bruce estos últimos años

Voz 3 00:43 como contraste tú en esta ver pues yo la verdad que empecé como jugador empecé haciendo la sala pasa aquí en Vitoria hay y la verdad que desde el primer momento en cuanto termine salga lo primero que pensé fue yo tengo que montar una de estas porque porque es que es muy divertido

Voz 4 01:02 hay y la verdad que incluso el món

Voz 3 01:04 darla a B jugará otros jugadores es casi tan divertido como jugar salas nuevas

Voz 1763 01:09 te iba sobre él saca Manteca cómo se te ocurrió

Voz 3 01:13 pues en realidad no se me ocurrió exactamente a mí yo bueno yo tenía la idea de hacer sobre un preso iraquí en un momento dado pues comentando lo con con amigos y familiares

Voz 5 01:24 eh tengo tengo un

Voz 4 01:27 eh tío mío que es es escritor sí

Voz 3 01:30 me gusta mucho todo todo el tema de Historia Antigua y tal y él me comentó Jo pues si vas a hacer eso sería una gran idea hacerlo sobre sacaban becas y claro había que aprovechar estamos en Vitoria y hay que aprovechar para que la gente sepa Un poco más de la historia de victoria aunque aunque sea un tema un poco oscuro pero sigue sigue haciendo historia de Vitoria al final

Voz 1763 01:51 sí bueno cuéntanos un poco la historia por encima

Voz 3 01:54 ah bueno la historia bueno él saca Manteca se da un unas

Voz 4 01:58 sino de de aquí de de Vitoria de del siglo XIX

Voz 3 02:03 hay cometió cometido seis asesinatos siempre a mujeres la mayoría prostitutas en en la sala nos encontramos en un momento en el que ha acaban de encontrar una pista sobre sobre quién puede ser realmente el saca Manteca Jazz tienen la sospecha de que de que el saca amante has puede ser Juan Díaz dejará yo pero no tienen pruebas cuál es el objetivo de la sala pues sois un grupo de detectives que están encargados de conseguir esas pruebas es la misión consiste en llegar a inspeccionar la casa del sospechoso encontrar pruebas de que efectivamente puede ser él saca Manteca pero claro surge en ciertos inconvenientes y eso es todo lo que puedo decir

Voz 1763 02:50 qué grupo suelen venir qué tipo de gente viene

Voz 3 02:53 pues la verdad que hay hay de todo hay gente muy variada es muy difícil especificar un público objetivo para para este tipo de entretenimiento vienen desde familias hasta grupos de amigos se ve mucha gente de despedida de soltero lo que sí que me he dado cuenta es que vienen más más mujeres que hombres no sé muy bien porqué pero lo que más vienen son son chicas así

Voz 1 03:17 a la gente que viene suele

Voz 1763 03:19 salir suele quedarse dentro

Voz 3 03:21 pues en esta en concreto que que es bastante complicada sale sólo el veinticinco por ciento de la gente pero por lo general que suele ser un poco más alto el porcentaje esta sala tiene la fama ahora mismo de ser la más difícil de de Vitoria o eso me dice la gente que suele

Voz 1763 03:38 venir qué perfil es desde el que gana

Voz 3 03:41 pues la experiencia es yo diría casi lo más importante porque en esta sala en concreto no habido todavía ningún grupo en el que todos los participantes sean novatos y que haya conseguido escapar y yo creo que eso es a la experincia es lo que más se nota porque sobre todo de la Primera Sala Segunda debido a que la primera Sada que haces en paridad por mucho que te hayan contado lo que te vas a encontrar

Voz 6 04:03 si no lo has probado no no

Voz 3 04:06 no te lo esperas exactamente como es entonces la gente solo andar bastante perdida al principio

Voz 7 04:11 adiós a la hora de hacer una segunda sala ya algunos trucos ya te lo sabes no algunas algunas técnicas

Voz 3 04:17 que se suelen utilizar sí puedes encontrarte pruebas muy parecidas pero incluso aunque las pruebas sean completamente distintas ya por haber hecho una sala ya sabes buscar una manera diferente Si el sobre todo si haces con el mismo grupo ya os organizáis más se nota de la organización la comunicación Se nota muchísimo eso ya forma de buscar porque ya buscaré una forma diferente sabes empieza a diferenciar más que puede ser parte del juego y

Voz 1 04:45 confío experiencia eh pues vemos que experiencia tener la tripulación estará formada por Amaya Otazu periodista de esta radio con varias irrumpe a sus espaldas Mikel González Farrah un servidor de ustedes también periodista de esta radio sólo una y un Grume de última hora Sergio Quintana reclutado por necesidad porque los periodistas no impone el intelecto indudablemente superior de un ingeniero como él a pesar de su nula experiencia en este campo no será nutrida si tenemos que hacer algún asuma conlleva por otro lado el cuadrilátero Juan día de Garay saca Manteca ilustre infame asesino en serie Alavés con varios asesinatos a sus espaldas pero que se sepa ningún esquí pero partimos con ventaja además contamos con un aliado omnisciente omnipotente estará viendo todo lo que hacemos bueno con dos aliados así depende a quién preguntes pero yo me refería Andy

Voz 8 05:32 os puedo el móvil vais a ver porque igual que decir esta fuerza iba a encontrar una serie de pistas que poco a poco iraquí taquilla hasta las me volví para que cualquier cosa que es lo más importante todo tiene sólo para todos los jóvenes como los objetos vale no jugarlos con la talla iba nada porque el cantante vale ir bajo las alfombras detrás de los cuadros el que leí pero fiel el tiempo real ha encontrado duda tiene también cosas escoltas como mundo girar qué poco se ibais encontrar cosas está

Voz 1 06:23 la cinta amarilla y negra

Voz 8 06:24 todo lo que te gusta como juego vale no tiene ninguna para ofrecer a la izquierda de la puerta de salida vais a ver que es como el de la luz pero agobiado porque está aquí es votos si me dais ya abrió la puerta

Voz 1 06:39 ya tenemos la clave

Voz 8 06:41 pero es que hay mucho en cualquier momento vale lo que me vivir

Voz 1 06:50 pero antes que nada algún consejo y bueno pues

Voz 7 06:53 dar algún truco para pasar una sala de escape

Voz 6 06:57 el truco es bueno lo que les suelo decir a

Voz 3 06:59 los propios clientes muy importante la comunicación siempre siempre que se abre algo que se encuentra algo decirlo en alto aunque parezca una tontería decir en alto encontrado esto para que los demás se cuenta porque muchas veces es una persona está buscando un código código de tres dígitos por ejemplo ya hay otra persona que ha encontrado si no hay comunicación pueden perder fácilmente pues cinco minutos ahí y aquí cada minuto es súper importante ir muy importante también la organización eso yo creo que son los dos factores más relevantes en la organización como en la mayoría de las salas de escape todo tiene un solo uso suele ser conveniente pues separar lo que se ha usado de lo que no y no dejarlo todo desordenado siempre guardar un cierto orden aunque aunque desde fuera no parezca en el que tú y tus compañeros se país donde están las cosas importantes

Voz 1763 07:52 fácil mientras estaba haciendo la sala a pensar en nada tengo que comunicarme porque estás concentrado en grandes sacar este código en descifrar este enigma ir pues igual te dice tu amigo he encontrado código tú estás

Voz 1 08:07 la autovía A seis y eso pasa muchísimo

Voz 3 08:10 de hecho sobre todo con los con los grupos que han hecho pocas salas porque son los que más nerviosos están ya al final los nervios la presión del tiempo te pueden te pueden hay tú estás a una prueba ahí por mucho que hagas las voces de tu curso de sus compañeros detrás incluso si te están diciendo exactamente lo que estás buscando muchas veces no no les oyes pero bueno sólo de la experiencia que nos tenemos que prevenir porque es lo más difícil tus es lo más difícil de mi sala bueno sí que sí que hay un par de pruebas en las que la gente

Voz 4 08:41 esto es un atascada es decir

Voz 3 08:44 la mayoría de los grupos siempre se atascan en los mismos sitios

Voz 9 08:47 una experiencia que tengan la experiencia

Voz 3 08:52 hace que la experiencia hace muchas veces que es que les cuesten menos las pruebas más difíciles hay varias pruebas que que son digamos las consideradas las más difíciles

Voz 6 09:01 pero no siempre se atascan en el mismo sitio

Voz 4 09:04 entonces es difícil es difícil elegir

Voz 3 09:07 cuál puede ser la parte más difícil de la saga depende de en qué parte dónde falla la comunicación no sí sí bueno hay muchos grupos que empiezan muy bien después se les empieza a Irán

Voz 4 09:18 empieza a perder se ellos mismos sí hizo sí

Voz 3 09:22 pierde ya hay grupos que ha que al revés que empiezan empieza mal sobre todo la la gente la gente que es nueva ensaladas de escape sí que suelen empezar más despacito más perdidos pero según va avanzando la propias fosas no es no es necesario ya otra sala para hacerlo mejor en la propia evolución de la sala se nota

Voz 1 09:38 se nota que van aprendiendo bueno pues sin miedo vamos a por ello deseando suerte

Voz 12 10:00 te te he ido tan rápido que un asunto que nos trae aquí es la máxima dio vida y la verdad es que nos guste demasiado como sabéis la ciudad de Victoria vivía aterrorizada durante los últimos años una misteriosa serie de asesinatos Anna Solà nuestra ciudad varias mujeres y el resto hacia ha salido ileso Casares pues la que lleva años investigando tratando de encontrar pero no lo es encontráis ante la casa de un individuo llamado Juan de Garay que se conoce como en saca adelante

Voz 13 10:58 me parece que esto les interesará escucha como se sabe desde mil ochocientos setenta este peligroso asesino ha cometido no menos de ocho crímenes todos ellos en mujeres sobre las cuales realizó feroces atropellos en toda la provincia Reina enorme excitación tengo unos recortes sobre ese tipo que les puedo ofrecer los crímenes destaca Manteca hace diez años que empezaron el primero fue el dos de abril debido ochocientos setenta una mujer apareció muerta ahogada con señales de haber sido antes violentada el día doce de abril de mil ochocientos setenta y uno asesinó a otra que me indicaba yacía faenas por los casa cabalgando el veintiuno de agosto del setenta y dos fue asesinada ya atropellados una muchacha de catorce años ocho días más tarde mató a una joven de malas costumbres se encontró el cadáver con una horquilla clavada en el corazón en agosto de setenta y tres una mujer de mala vida se salvó gracias a que pudo gritar

Voz 2 11:56 el asesino logró huir

Voz 13 11:59 el dos de enero de mil ochocientos setenta y cuatro se encontró el cadáver de una mujer horriblemente mutilada con heridas en el pecho y en el bajo vientre las vísperas la habían sido arrancadas

Voz 9 12:10 el nombre del saca Manteca

Voz 12 12:16 Ayrault dificultad para encontrar que no tenemos otro remedio que a tu medida no podemos dejar a hacer claros a su casa en encontrar cualquier cosa que le incriminó pero

Voz 14 12:38 es inglés

Voz 0866 12:52 echo un vistazo a la habitación y mi mente comienza a trabajar a máximo rendimiento

Voz 1 12:56 estoy en blanco mi único pensamiento

Voz 0866 12:59 no vamos a salir de esta imagina que nos quedamos aquí Lorente no sería lo peor que ha visto seguro que ha habido alguna anécdota divertida que en algún grupo

Voz 4 13:11 pues yo he visto desde desde gente que sí

Voz 3 13:14 la que venía directamente de De Gaulle pasa o sea que el puesto a dormir en mitad de la sala hasta gente que se ha desesperado porque veía que pasaba el tiempo se ha sentado en el suelo y hecho un ovillo incluso he visto a gente desató Millar puertas cosa que normalmente no parte de la sala pero pero sí la verdad que se ven cosas bastante increíbles M

Voz 7 13:38 la gracia esa persona que vino a dormir a la a la sala

Voz 3 13:42 sí de hecho esa esa persona en concreto me suena que no sabía no sabía que venía pues una despedida de soltero que le trajeron sus amigos entonces empezaron a hacer la sala el llevaba yo bastante alcohol encima

Voz 6 13:56 en un momento dado ya no pudo más empezó empezó apoyándose un poco

Voz 7 14:00 sí en nada ratas se tumbó voy y ahí se quedó hasta que se terminó el tiempo que demás se lo dejó de confiar sus compañeras lo consiguieron no tiene pinta de que no pues no lo recuerdo pero seguramente no

Voz 0866 14:14 los compañeros detectives rebuscar entre la estancia poco voy a poder aportar con el micro en la mano

Voz 1 14:19 es una decisión

Voz 0866 14:21 me sacrifico por ellos y me olvido del micrófono sin que sirva de precedente

Voz 15 14:25 el dejar de lado mi deber periodístico para pasármelo bien afortunadamente para cuando tomo esta decisión a Magic Sergio ya han terminado con la primera

Voz 0866 14:38 balance de la primera habitación Illes minutos esto está tirado chicos

Voz 17 14:51 eh

Voz 7 14:54 nada más entrar en la segunda sala nos encontramos con una ecuación

Voz 18 14:57 esto se empieza a poner difícil claro

Voz 0866 15:02 bueno yo el ingeniero sabía que sería útil primera crisis solucionada

Voz 19 15:09 pero seguimos sin saber por lo menos da aire recordamos va va va va aquí consejo no sabía dado afganización y comunica

Voz 1 15:14 la Organización y Comunicación organizaciones

Voz 18 15:17 me voy voy

Voz 0866 15:31 empezamos con los problemas de comunicación encontramos un candado intentamos descifrar el código Mientras Sergio y yo nos partimos la cabeza pensando

Voz 18 15:42 me haya prueba una técnica diferente lo hace abolir

Voz 1 15:49 seguimos jugando expulsamos los botones adecuados

Voz 20 15:55 creo que pase nada

Voz 18 16:12 va

Voz 1 16:28 tiempo final poco más de media hora nada mal para unos Muchachito de la radio hizo el pelo consigue el veinticinco por ciento me imagino que habremos entrenado en el Salón de la Fama de esta sala

Voz 1763 16:38 veo que aquí hay unos récords gente que baja de los cincuenta minutos sí sí

Voz 3 16:43 las es una gozada ver jugar a un equipo cuando cuando lo que tu dices cuando bajan de cincuenta minutos que hay muy pocos grupos pero los que lo consigue es una auténtica gozada verles jugar porque hay cosas que piensas bueno aquí iban a tener para rato y de repente lo abren hoy me quedé alucinado de hecho la semana pasada vino una una pareja que bueno que es famosa en el en el mundo de las salidas de escape porque bueno son son los que más todas las han hecho llevaban alrededor de ochocientas salas hechas hay es simplemente una pareja son sólo dos que es que hace que vas a la sea más complicada aún sí batieron el récord y lo hicieron increíblemente bien

Voz 1763 17:22 aquellos que tenían ochocientas ahora en en una gira por por toda España

Voz 3 17:26 en una gira no han hecho unas cuantas cada vez que se iban de vacaciones aprovechan y hacer un montón en esta esta semana que estaba ande aprovechando su su nuevo tour iban a hacer más de ochenta sordas

Voz 1763 17:39 una décima parte de todas las que llevan

Voz 3 17:42 sí sí para ellos para ellos es decir flojito donde verán son de Barcelona son una una pareja de Barcelona que sea mandáis gel den la verdad que es una pareja encantadora y a pesar de lo de lo bien que juega juegan no tiene nada que

Voz 4 17:58 he leído es decir ellos son muy amable

Voz 3 18:01 te te pueden ayudar al final a los a los que somos Game Master nos ayudan pues nos pueden decir que les ha gustado que no que al final es gente con con más experiencia que nosotros mismos entonces su sus ideas son muy importantes para nosotros en casa

Voz 1 18:17 es una marca registrada así es

Voz 3 18:20 a cualquier Game master que les hables de ellos lo más probable es que que les conozca a su equipo

Voz 1 18:25 lo Elizondo el récord es cierto que tenía su dificultad yo tenía ganas de salir empezaba a tener calor pero ahí está la luz la calle el final cruzo al fin el umbral llego a

Voz 22 18:44 en otra sala

Voz 0866 18:49 aquí empezamos a poner todo patas arriba para saciar nuestra hambre de pistas

Voz 18 19:04 tras otro

Voz 0866 19:08 con ánimo languidece restringidos atasco maldito saca Manteca Nos ha puesto la calefacción a tope demás Amaya el está entrando Nos cortocircuito lamente sus tramos no podemos más

Voz 1763 19:23 me imagino que habrá gente que se frustre en cuando nuestra en las pruebas verdad

Voz 3 19:28 sí sí hay gente que que si llega a cabrear bastante

Voz 5 19:32 eh de hecho

Voz 3 19:35 he dicho alguna vez que tengo tengo algún dado que ha roto más parejas que que la infidelidad sobre todo cuando vienen eso porque cuando vienen parejas suele ser complicado porque una persona que ir hacia una prueba no les sale la otra quiere quitarle el el momento de hacer la prueba

Voz 6 19:51 pero empiezan a darse uno a otro ahí

Voz 3 19:54 si la comunicación empieza a fallar ya es muy difícil escapar

Voz 1763 19:57 bueno al tenido efectos en en la propia sala estos enfados

Voz 3 20:02 de momento no de la gente enfadada la verdad es que se enfadan entre ellos Si la sala me la dejan bastante tranquilo

Voz 6 20:08 ha roto nada todavía no no ha roto nada por estar enfadados sí que sean rota por el otro es motivo después por nerviosismo por no

Voz 3 20:15 sabe hasta qué punto hay que hacer fuerza que a veces sí que claro que es algo piensas que tienes que tirar de aunque siempre se les avisa que no hay que hacer fuerza pues hay gente que que que no puede evitarlo porque no existía por nervioso porque hay que lo controlan puede ser eso que no controlen y al final siempre se rompen cosas pero hay que estar preparado para para intercambiar para cambiar todo lo que se rompe lo más rápido posible para que el siguiente grupo que al final suele venir muy de luego pueda disfrutar de la sala de la misma forma

Voz 23 20:42 no

Voz 7 20:46 pues gracias a la ayuda de nuestro ángel de la guarda vamos superando las pruebas

Voz 18 20:51 sí pero el tiempo acaba

Voz 24 21:16 hasta que

Voz 1 21:28 o vimos cómo se abre la puerta ahí ya está lo ha cazado con las manos en la masa metiéndonos en sus asuntos ha llegado el sacaban Texas

Voz 23 21:38 eh

Voz 25 21:39 a abrirnos en Canal

Voz 0866 21:42 lo has sacarnos la manteca

Voz 22 21:46 no que va es su sólo es indica

Voz 1 21:51 asoma la cabeza por la puerta irnos dice que nos deja terminar la sala

Voz 22 21:54 ventajas de ser de la radio

Voz 1 21:59 ya sin la presión del tiempo de encuentra pasamos a la siguiente sala un poco cabizbajos los quedaba poco y unos cinco minutillos más tarde

Voz 8 22:18 no

Voz 1 22:21 con la cinta negra y amarilla pensábamos que no teníamos que tocarlo bueno imaginaros lo hemos resuelto pero en el descuento una decepción una decepción para nosotros mismos esto deja en muy mal lugar a la Cadena SER pero sobre todo a la Escuela de Ingenieros de San Mamés ahora les toca reponer todo lo que hemos desordenado

Voz 1763 22:39 sí a la hora de reponer las cosas y cómo cómo cómo es

Voz 3 22:44 pues en los primeros días un caos los primeros días es un caos porque no sabe es que se te está olvidando y no sabe si lo has hecho todo bien pero cuando ya llevas nada en una semana ya todo se vuelven mecánico ya lo haces sin pensar yo ahora mismo en cuanto sale del grupo dentro empiezo a colocar cosas mientras pienso en lo que se trata de Aleandro una canción en diez minutos está todo está todo recogido

Voz 1 23:09 bueno nosotros no hemos picado sabemos que somos capaces de más queremos volver a hacerla podemos alguien que viene aquí a Cela

Voz 1763 23:16 la Sala realidad tampoco puede volver una verdad

Voz 3 23:22 sí es es a veces se da mucha pena porque igual Alaska sobre todo si no las conseguido pero al final claro cuando haces una sala has visto las pruebas ya sabes como va no te serviría de mucho repetir es realmente entonces por lo general las salas son para hacer una vez hay pues ir haciendo otras salas o esperar a que a que las sagas que ya has hecho cambie de Historia o de pruebas au de lo que sea tú has cambiado el momento no yo de momento no está abierto desde hace desde hace poco este mismo año y la verdad que espero que dure bastante porque de momento de de las salas que están en aquí en Vitoria en ninguna cambiado sí que sí que han abierto salas nuevas pero mantienen las antiguas

Voz 1763 24:05 y cada cuanto más o menos tienes pensado cambiar au sillas empezaba a pensar en la siguiente historia

Voz 3 24:11 sí sí tengo algunas cosillas pensadas pero bueno yo espero que esto dure pues por lo menos cinco añitos así que bueno básicamente dependerá de la cantidad de gente que siga

Voz 1763 24:21 que sigan viniendo pero bueno a pesar de que no haya cambiado y a pesar de que lleváis poco tiempo ha habido gente que lo he intentado y que ha tenido que ha vuelto no

Voz 3 24:29 si al final bueno sí sobre todo si vienes con un grupo grande sí que hay muchas cosas que tú personalmente no haces al final pues son las pruebas que hay claro si si tienes un grupo pequeño todos participan un poco en todas las pruebas pero cuando el grupo es grande el problema es que unos hacen unas pruebas y tú eras realmente entonces sí que hay gente que eso que ha venido con un grupo grande ha hecho algunas pruebas pero siente que que no ha descubierto todo lo que tenía que descubrir en la sala

Voz 4 24:57 si me piden me piden que no que no les cuente el final Ike que van a volver

Voz 3 25:03 sí que sí que vuelven y claro lo que hacen es dejar de lado lo que ya conocen se centran en lo que no han hecho aquí la verdad que que se les ve disfrutar mucho tanto como la primera vez la pregunta

Voz 1763 25:13 también indica sobre el negocio a funciona

Voz 3 25:16 sí eso es un negocio que ahora mismo está en auge no sé cuánto durará pero pero de momento es algo que a la gente le gusta mucho incluso aunque haya mucha gente que todavía no sabe lo que es lo que va va en aumento todavía es un negocio que funcionan sobre todo en invierno en invierno aquí por lo menos aquí en el nos dice que es es difícil encontrar días en los que puedas hacer algo por la calle al aire libre pues es es una idea buena no te te metes en en una habitación hay ahí ya el tiempo exterior dio la climatología no te afecta pues pásalo

Voz 1763 25:49 un buen rato además haciendo casi de Porta ello estaba sudando

Voz 3 25:53 sí sí la gente siempre me me suelen preguntar bueno en invierno me pregunto a mí dice haber pasa frío yo no caiga el calor calor igual si frío no

Voz 7 26:03 tory a Euskadi es popular les Kipling cuántos hay en Vitoria más o menos como como es el negocio

Voz 3 26:08 pues en Vitoria de momento bueno iba a decir que no hay demasiados pero está en aumento ahora mismo ahora hay cinco cinco salas distintas pero a uno cinco empresas distintas pero dos de ellas están a punto de abrir su segunda sala los Nick Malaya tienen tres abiertas así que en total hay unas cuantas y en cuanto te vas un poco ya hacia Bilbo en Bilbao hay más de treinta ya abiertas osea que es algo que que ahora mismo está está evolucionando muy rápido y están aumentando muy rápido la cantidad de salas

Voz 1 26:38 o sea que hay opciones para resarcir unos eh pues no resarcir hemos vaya si lo haremos nosotros ya estábamos enganchados iremos a cualquiera intentarlo de nuevo ganaremos experiencia que decía indica que era fundamental volveremos a intentarlo dejaremos la Cadena Ser en un buen lugar maldita sea