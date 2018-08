Jon Aberasturi: "Buscaré mi oportunidad en los sprints masivos"

Voz 1 00:00 si al final era lo que buscábamos yo creo que nos han dado la invitación pero más que me decía no hemos dado resultados esperados y más que esperado es igual para la afición y para los de dentro del equipo debido a que habían estado tres años que les había costado oí dar el salto a Continental Profesional pues se esperaba complicado pero a base de fichar corredores con más calidad aquí hay pues esforzarse un poco no vamos con jóvenes que vienen apuntando fuerte pues las cosas han ido saliendo bien Pollán incluso haber salido al mejor pero bueno al final hay que conformarse con lo que hemos logrado oí y con muchas ganas para el nuevo evento que no es que que nos espera

Voz 1264 00:42 seguro que es el evento más importante de tu carrera no es lo que estabas deseando desde casi que empiezas en esto sí sí

Voz 1 00:49 corrió una grande ya es un paso más no es lo máximo lo máximo sería correr el Tour de Francia pero corre ser una gran les pagan para mí especialmente lo máximo no porque al final es una grande que nunca he participado en una de ellas no sabes cómo va a responder el cuerpo al final allí preso desde pequeño siempre lo has visto en la televisión y siempre he querido pues de As mirado de reojo no a ver si llevaba un día pudo participar a ese aún ya me tocó a correrla mira pues hoy es el día que puedo decir que que voy a participar en ella

Voz 1264 01:21 hablabas tu director de las posibilidades que tenía sobre todo tú en materia de Sprins que va a estar muy bien arropado en ese sentido hay esto de dónde va a estar tu oportunidad no

Voz 1 01:30 sí sí a las oportunidades serán las que son tengo que apretar los dientes si luchar no cada oportunidad que me venga vamos como si fuera la única la única que que fuera porque va a ser complicada al final es una grande vienen corredores muy buenos aquí gente que este año está arrasando como vivía Ny hagan en teoría van a participar en ella y al final va a ser muy muy difícil no enfrentarme a gente así pero bueno al final tengo que confiar confió en mi hijo con la suerte de mi lado pues espero estar con ellos peleando alguna etapa la que le ha echado el ojo alguna AFI alguna llegada importante que te pueda venir bien no de momento no lo he visto muy bien los perfiles sí claro bien poco por encima de Vic había cuatro cinco etapas oportunidades que podía pelear las sobre todo de igual la Kevin poco más llana era la de Salamanca pero bueno alguna más espero que que lleguen y lo bueno que bien el sprinters como vienen pues creo yo que habrá más esprines que por ejemplo el año pasado es que

Voz 1264 02:38 puedes tener más opciones en una llegada digamos neutralizada de pelo tono buscando una escapada hay llegando un grupo reducido de sprinters donde que puede tener hay más opciones

Voz 1 02:48 no yo buscaré Roses tiene masivos al final en mi baza de mi punto fuerte es ese al final toque explotarlo confío en que llegando bien al final puede estar peleando con ellos y luego pues depende un poco de la colocación de la suerte pero bueno confío en en que las tiendas pueden responder ni nada por todos

Voz 1264 03:09 cómo cambia un poco la la preparación no sé si habéis cambiado algo mis prepara algo distinto porque es lo que dice es la primera vez que esta es una grande de tres semanas

Voz 1 03:17 no al final eso hicimos la primera parte muy intensa en mi caso corrí bastantes día luego tome un descanso ya de cara pensando en la vuelta fuimos altura los los que en teoría íbamos a participaron siete de ellos que vamos a participar y la preparación ha sido pues por ahí no hemos sido altura más o menos ha pasado un mes desde entonces y luego ya pues fue Guecho Burgos como para darte un punto Un punto más no un mejor ritmo de carrera y nada ahora pues últimos entrenamientos ya ya tocarán poco descansar porque viene en unas semanas muy intensas

Voz 1264 03:55 la última para el ciclismo vasco que bonito no es recuperará a un equipo que va está representando a a eso el ciclismo vasco que además va a ver etapas por aquí cerca eso también para vosotros es un aliciente no