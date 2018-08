Antoni Daimiel: "Hilliard es un 2 claro con un buen control de balón y de tiros"

Voz 0200 00:00 qué tal cómo estáis un lujo para nosotros

Voz 1264 00:02 es contar contigo y analizar un poco a este diario un gen que para la gran mayoría es un desconocido qué nos puedes contar de él

Voz 0200 00:10 bueno pues es un es un jugador claro joven de veinticinco años que que estuvo después de ser elegido en el draft de la NBA en segunda ronda por Detroit un puesto alto de segunda ronda estuvo vinculado a Detroit Pistons dos años hay jugó poco la temporada lo que pasa que confiaban bastante Enel en Detroit entonces no le dejaron jugar tanto con el equipo de Liga desarrollo no jugó lo hizo bien pero jugó pocos partidos con el equipo de Liga desarrollo casi siempre estaba con los Detroit Pistons luego ya cuando sale Detroit qué pasa bueno pues sus derechos pasan por Houston Los Angeles Clippers llega a San Antonio San Antonio sí que bueno con un nuevo formato que hay en la NBA que se llama un tubo y contra qué es un contrato de de dos vías por así decir el pato que permite ir y venir todo el tiempo del equipo de Liga desarrollo ha al equipo de NBA pues ahí sí juega con San Antonio Spurs catorce partidos pero juega mucho en el equipo de Austin de Liga de y ahí es donde yo creo que él da su mejor cara como profesional porque el equipo de Austin fue campeón de la Liga de Desarrollo Inés Gil fue el mejor jugador de ese equipo campeón de la Liga desarrollo no promedió veinte puntos por partido en un entorno de baloncesto ya conocemos a Antonio pues donde el colectivo prima donde bueno pues hay bastante disciplina Ana control etc bueno pues él era el líder no y además ha así lo reconocían como líder a veces incluso en defensa encargándose del principal jugador rival pero sobre todo anotando acreditó un treinta y nueve por ciento de en tiros de tres bastante controlado él se decía cuando salió de Vilanova que era un jugador de rachas en Tiro pero ha estado muy bien en ese entorno es Antoni yo creo que eso habrá sido lo que ha decidido a Baskonia ha fichado este jugador zurdo con buen tiro Iggy dicen que un buen chico un chico educado

Voz 1264 02:10 Anthony no si nos fijamos en sus cualidades está en el uno noventa y ocho es decir casi dos metros de altura es decir a priori un alero alto pero también puede jugar de escolta no es un convoque puede con mirar ambas posiciones

Voz 0200 02:22 mira cuando lo reclutaron para NBA desde desde Vilanova donde jugó cuatro años en en realidad lo de le ponían la posición uno barra dos es decir base escolta era como lo catalogó después de haber jugado en Vilanova yo creo que es un dos un dos claro porque también sabes Kevin que allí les les suman la medida de las botas todo esto con lo cual yo creo que es realmente descalzo debe ser un metro noventa y seis dos hijos y además tiene un buen control de balón dribló él tiene una curiosidad que le le llamará la atención a la aficionado del Baskonia en cuanto lo vea jugar que él es zurdo y se les nota mucho cuando lanza desde el exterior cambió su mecánica de tiro antes lo lanzaba los sacaba el balón muy de arriba a la cabeza y ahora para ser un lanzamiento más rápido lo saca más frontal pero llama la atención que cuando entra a canasta a través del Dream Lin llega la zona muchos tiros lo saca con la derecha bandeja si algún tiro de desde cerca del aro curiosos con la derecha sí sí sí pero bueno al final es un recurso no sé si es un recurso el jugador y siempre que los rivales no le conocen pues mira la la primera la premisa ya te la ha colado que bueno pues es muy completo en cuanto a qué juega sin balón se va las esquinas recibe anota desde ahí también a través del Dream Lincoln bloqueos directos el cruza mucho el bote vota con la izquierda y luego se va por la derecha no para entrar a canasta es ya digo un jugador completo muy sacrificado y que me imagino que no va a dar ningún problema en Vitoria

Voz 1264 03:59 hoy es su digamos que su principal punto como jugadores la anotación no que es un jugador muy anotador pero que por encima de eso tienen una gran capacidad me decían para generarse sus propios tiros no

Voz 0200 04:10 sí sí sí porque tiene una muy buena capacidad de voto a veces claro cuando él estaba en Vilanova que sobretodo ya en su tercer año la universidad destacó destacó como anotador le daban mucho el el balón había gente que lo comparaba con James Harden no por lo de zurdo hoy por la mano era de votar por esa capacidad digamos que no es el más rápido del mundo a través del Bute pero sí es muy listo y entonces aprovechando bloqueos de sus compañeros se puede crear esos tiros Louis ahora pues habiendo mejorado lo la velocidad de lanzamiento mucho mejor él representó a Estados Unidos en el FIBA Américas del dos mil diecisiete y allí coincidió con jugadores muy conocidos aquí e incluso en Vitoria de hecho en él acabó quinto en en puntos anotados hilos los que estaban por encima del eran Paco Cruz que juega en Fuenlabrada no Walter J muy conocido en Vitoria Patricio Guarinos pero también Campazzo el jugador del Real Madrid osea que él estuvo creo que elegido en el mejor quinteto de de ese torneo de FIBA Américas dos mil diecisiete estaba Jayson Granger con Uruguay y Reggie Williams que también estuvo por allí quiero decir que había buenos jugadores y el aunque no estuvo muy acertado en ese torneo los tiros de tres pero sí anotó y fue referencia en el equipo de Estados

Voz 1264 05:30 fíjate para añadir más curiosidades que en uno de los partidos creo que recordar incluso que en la final el que lo defendía era el el pato harina hoy en la UE que la gran pregunta a la pregunta del millón es la del Baskonia va a ser su primera experiencia en Europa toda la vida acostumbrado al baloncesto estadounidense que tiene bueno digamos algunas diferencias con lo que suele ser el baloncesto FIBA sobre todo en cuanto a criterios arbitrales etcétera a estos jugadores es que les puede costar mucho adaptarse darse ese cambio de chip de lo que es el baloncesto americano lo que es el baloncesto europeo

Voz 0200 06:02 no hay hay jugadores a los que les cuesta influye mucho los entornos baloncestístico a los que hayan pertenecido yo creo que en el caso de exiliarse reduce mucho el riesgo por haber estado conlleva de cuatro años en Vilanova i en uno en torno bueno más parecido no lo que es el baloncesto universitario de élite a lo que es el baloncesto FIBA y luego por este año que ha pasado en San Antonio sobre todo con creo que el entrenador del equipo de Liga desarrollo era eh escolta blanco que jugó en Estudiantes poco tiempo pero que conoce también muy bien lo que es el baloncesto FIBA bueno pues sabemos una franquicia NBA bastante conocedor a respetuosa con el baloncesto con con el baloncesto a nivel global con lo cual yo creo que que se reduce mucho los riesgos por haber estado en esos entornos si iba a ser un jugador que siempre ha estado a disposición del equipo

Voz 1264 06:56 tomamos nota aquel lujo poder analizar a hablar de baloncesto con el hombre que más sabe de la NBA en toda España gracias Antonio un abrazo fuerte