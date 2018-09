Hoy por hoy Vitoria 11/09/2018: Trabajadoras del hogar, entre la invisibilidad y la explotación.

Voz 1 00:00 Vitoria

Voz 2 00:12 las doce y treinta y un minutos cómo gestionamos los cuidados en nuestra sociedad quiénes son y en qué condiciones ejercen su trabajo las empleadas del hogar en Álava un trabajo en el cual se detendría el engranaje de la sociedad hablamos de las mujeres que limpian nuestras casas que cuidan de nuestros mayores que van a buscar a nuestros hijos e hijas al cole Un sector totalmente feminización con la consecuencia que acarrea que esté realizado mayormente por mujeres y por tanto que quede invisibilizan no sólo su tarea diaria me parece que no exista sino también que la constante vulneración de derechos laborales que se producen

Voz 3 00:50 sí Llorenç qué tal bienvenido gracias

Voz 4 00:53 estamos así es las ONG Setem Médicus Mundi Mubarak AVE han llevado a cabo una investigación dentro de la campaña consume con sentido para conocer cómo está la situación de las empleadas del hogar en Araba lo han hecho recogiendo una serie de testimonios de las propias trabajadoras para poner luz no sólo la importancia de su trabajo sino también en las lamentables condiciones laborales que muchas de ellas padecen para que nos lo expliquen contamos en el estudio con la presencia de Vanessa Cachafeiro ve bienvenida cómo estás

Voz 3 01:21 un bueno una investigación que

Voz 4 01:24 busca aproximarse a la realidad que vive las empleadas de Logar lo había realizado en árabe aunque imagino que es una realidad fácilmente extrapolable no a cualquier territorio la idea es realizar una radiografía de la situación

Voz 3 01:37 sí así es bueno más más que Araba nos hemos centrado la realidad de Vitoria-Gasteiz porque no es lo mismo obviamente un núcleo urbano que un núcleo rural y en las condiciones las que se pueden encontrar una trabajadora por ejemplo interna en un va a ser Rey de Araba que una empleada de hogar en una casa aquí en la en la verdad en todo caso como comentabas es un estudio de tipo cualitativo vale han sido entrevistas que hemos hecho con treinta mucho tres mujeres diversas de nacionalidades diversas extranjeras doble nacionalidad autóctonas entidades comprendidas entre los veintiún años a sesenta y siete años en situaciones laborales también diferentes busca empleo de hogar o trabajando modalidad interna o externa o como explica ex empleadas de hogar ir con años de experiencia tan diferentes y tan dispares como de tres meses en el sector a cincuenta y tres años de experiencia entonces son hace unos testimonios muy relevantes y que sobre todo como comentaba es lo que Nos Revel revelan es la invisibilidad acción en la que se encuentra el sector hizo reivindicación fundamental es que se les trate como una persona trabajadora más que tengan los mismos derechos

Voz 4 02:40 lo hablabas ahora gran variedad no sé si Si existe un perfil tipo de de empleada del hogar aparte de que su mayoría son mujeres o habéis encontrado un poco de todo

Voz 3 02:51 el perfil podemos decir podríamos ver dónde se producen mayor vulneración de derechos es sobre todo en lo que decimos el empleo en modalidad interna que es la modalidad interna para entendernos son las mujeres sobre todo son mujeres que son contratadas ir pernoctan y les da la manutención en el propio hogar que es el centro de trabajo entonces en este lugar lo que hemos comprobado diversificado es que es sobre todo un nicho laboral para las mujeres que se encuentran en situación irregular mujeres sin papeles es decir Si vienes con tu proyecto migratorio para mejorar sus condiciones de vida y por la ley de Extranjería no tienes la posibilidad de trabajar en ningún otro sector encontramos que el empleo de hogar ese ese nicho de casi sobre todo en modalidad interna y obviamente es donde se producen las vulneraciones más graves porque no hay forma de exigir sus derechos por encontrarse en situación irregular están esperando obviamente tener los tres años que acredite su arraigo y puedan regularizar su situación entonces vemos que ahí la ley de Extranjería junto a la ley de empleo de hogar genera esta estabilización de derechos en en las mujeres sobre todo entre el sector realizado y no es casual

Voz 4 03:52 tú es anteriormente que está un trabajo el del cuidado limpieza del hogar que está totalmente invisibilizan no sin que además que el sistema actual no funcionaría porque hablamos de las mujeres que cuidar a nuestros mayores a los chiquillos las que limpian las casas cocina no no está para nada reconocidos más suele estar menosprecia

Voz 3 04:09 así es así es de hecho los testimonios bueno pues lo ellas mismas asilo lo viven menos lo comparten unos dicen cómo sienten bueno pues que que no está invisibilidad dado pues que no está reconocido IS muy interesante un testimonio que que de una de las mujeres que no os decía yo tendría que ganar más que un ingeniero porque estoy cuidando de tu padre tu madre y cuidar las vidas de una persona uf eso es entonces eh nosotros lo que queremos con esta investigación sobre todo exponer el tema de los cuidados en debate público politizar lo que realmente generemos un sistema de cuidados justo corresponsable equitativo entre todos los agentes sociales que se corresponsabiliza de las instituciones que se corresponsabiliza en también los sombras y que esto no es un asunto de mujeres

Voz 2 04:52 Vanessa hablabais de la bueno diversidad de voces que había recogido desde gente de veinte años esta gente que lleva cincuenta y cinco años que se dice pronto eh haciendo este trabajo eh muy cualitativo recogiendo bueno pues matices muy diferentes pero yo no sé si hay algún testimonio que os ha llamado el atención especialmente ella hablabas por ejemplo que que ponían por los pelos de punta a esa situación de mujeres extranjeras de las que en cierta manera no sé si decir que la gente aprovecha eh pero bueno que su situación y esa ley de extranjería hacen que se queden en un limbo oculta así que no sea grande no tengan la capacidad ni siquiera de reivindicar unos mínimos no sé si hay historias sofocar habéis encontrado historias duras no también en esta investigación

Voz 3 05:35 así es ahí historias duras si es cierto que también no queremos que estas historias duras extrapolar a todo el sector es decir hay familias que adoran exactamente que no dudamos que tratan correctamente a la sus empleadas de hogar con toda vamos con todo a cumpliendo todas las normas así que incluso se hizo una trabajadora sin papeles seguro que están apoyando esa situación porque hay personas también obviamente solidarias comprometidas no lo dudamos pero efectivamente como dices en los testimonios que hemos recogido hay testimonios realmente muy delicados en el tema de trabajo interno y vamos camino medio trabajan más de sesenta horas semanales es decir que igual tiene suelo el domingo por la tarde para de

Voz 2 06:17 salen es dos horas no para practicamente

Voz 3 06:19 los una de las mujeres no se explicaba no pues como su momento de descanso era salir de esa casa irse a un Coviran a tomar un bocadillo entonces es como dice Si esta mujer durante cuánto tiempo así entonces joyas recuerda al esclavitud del siglo XXI a las tres tremendo

Voz 4 06:35 es vivir en el lugar de trabajo no exacto

Voz 3 06:37 la mente esto es muy importante para las cosas no están escuchando para que entiendan la complejidad del empleo de hogares que tu centro de ETA de trabajo es el hogar de una familia entonces todo lo que ocurre en un hogar imaginémonos que viven estas empleadas que a la hora de poder poner freno o negociar sus condiciones laborales y sus límites exactamente y además el empleo de hogar arrastra una cuestión histórica no de de servidumbre Yeste imaginario de no la chica para todo un poco bueno puede ser tres exacto entonces no

Voz 2 07:07 Nos marrones hablando un poco de manera rápida hay mal deseado sí si no que que tiene que resolver todo con un grado de exigencia alta me imagino

Voz 3 07:16 desde Santo en todo caso nosotras sí que vemos que no queremos sólo abordarlo como una reivindicación de derechos laborales que también sino como repito como una cuestión de un sistema de cuidados los encontramos ante una crisis de cuidados como sociedad la sociedad que envejece más vemos que además se producen ajustes de las políticas sociales que permiten que dar una solución a este problema de los cuidados y las familias cuando tiene una persona dependiente tratan de dar respuesta y lo que encuentra el empleo de hogar es esa respuesta pero se está precarizar no a una mujer e incluso digamos está aprovechando la situación de una mujer sin papeles entonces esto hay que dar una respuesta colectiva institucional a través de política las públicas que ceder doten de presupuesto para que esta situación esta situación no ocurra y que tampoco las familias empleadora se vean en esta situación incluso es muy interesante ver que hay asociaciones de familias de personas dependientes como por ejemplo pues a han aquí en Gasteiz que digamos tratan de hacer de intermediación para asegurar que las personas que son contratadas las mujeres que son contratadas en el de hogar se cumplen unas tablas salariales unos determinados derechos etc entonces bueno pues una cuestión que no se puede solucionar a nivel individual sino que hay que solucionar a nivel ya público colectivo

Voz 4 08:24 en para hablar más concretamente de esos derechos laborales incorporamos en la mesa otra voz la de Isabel Otxoa de la Asociación de trabajadoras del hogar de Vizcaya nos vamos al territorio vecino ya que aquí en Álava no existe ninguna decisión al respecto Isabel cómo estamos

Voz 0378 08:39 el guardián bueno la investigar

Voz 4 08:42 según que que ha llevado a cabo las tres ONG es poner sobre la mesa varios datos uno de ellos es que en dos mil quince tres mil quinientas doce mujeres estaban afiliadas en el sistema de empleadas del hogar en Araba un sistema específico para ellas creado hace poco en dos mil once y lo primero que choca un poco eso no porque específico para este sector de trabajadoras

Voz 0378 09:02 bueno eso es algo que viene

Voz 5 09:04 n de toda la historia

Voz 0378 09:07 el trabajo doméstico asalariado Yes en el entendido de que tiene un ámbito que es el hogar por tanto unas condiciones específicas y distintas que no es lo mismo trabajar en el área mercantil de la economía que trabajar para un hogar que digamos que contrata pero sin objetivo de lucro entonces bueno pues la intimidad del hogar y entiende que que no tiene otras características por poner un ejemplo la ley especial no habla de la readmisión en el despido por embarazo hoy día yo creo que es una cosa conocida en una persona una mujer embarazada cuando les piden su despido es nulo y hay que readmitir en hogar no vamos podríamos hablar de más se tiene que ver con el entorno en el que se está realizando el trabajo las necesidades que satisface

Voz 4 10:03 dentro lugar de cuidados dentro de las demandas entre unas cuantas que ahí está el hecho de que este sistema no da opción por ejemplo la prestación por desempleo

Voz 0378 10:12 no efectivamente uno de los asuntos que además salió con bastante fuerza antes el verano a cuento el debate con la ley de presupuestos del Estado fue lo que falta para equiparar el terno la Seguridad Social es una de las cosas que falta es que no hay prestación de desempleo y es una cosa muy dura porque es de su sector en el que una década tres queda de la noche a la mañana en el paro porque se le muere su empleador por se o la ingresan la residencia osea que es una manera de caso de empleo brutal de un día para otro sin ningún tipo de protección posterior

Voz 4 10:47 otro punto de discriminación respecto a la mayoría de trabajadores es el de la pensión no se realiza de manera diferente

Voz 0378 10:54 sí porque no se cotiza por los salarios reales entonces hay gente que está trabajando muchísimas horas que las casas y que gana más que la base máxima actual que son ochocientos noventa euros

Voz 4 11:08 sea en vez de hacerse en función del saber ellos se realiza en función de unas tablas que ellos

Voz 0378 11:11 que sirve unos tramos que tiene en un máximo muy bajo respecto al trabajo interno en el trabajo interno la inmensa mayoría de la gente eran a más entonces ahí un lado es soy por otro lado no tienen un mecanismo que es importantísimo más para ella sería importantísimo que es lo que se llama la cobertura de vacíos de cotización es decir cuando tú vas a tener una pensión de jubilación mira tu pasado de cotización ya allí donde hay espacios de tiempo sin cotizar siete atribuyen unas cotizaciones entonces en hogar hemos empezado diciendo que no hay desempleo por tanto no hay cotización cuando te quedarse en el paro no como el resto de la gente que cuando va a cobrar el desempleo además está cotizando no sólo tienen muchos rostros que encima luego no sé los cubre entonces ese es el motivo por el que las pensiones son las más bajas el sistema con mucha diferencia aún que se personas que han cotizado muchos años eh

Voz 4 12:08 cómo está el asunto en torno a los accidentes que puedan sufrir en el trabajo a las bajas porque no estamos hablando de un trabajo que que tiene un fuerte impacto en su cuerpo no trabajos pesados cargan el cuerpo la espalda que hay que hacer esfuerzo físico a la hora de levantar aún mayor no a la hora de limpiar

Voz 0378 12:22 bueno pues la situación en cuanto el trabajo lo primero que hay que decir es que es la situación del inicio de la revolución industrial es decir no hay Prevención de Riesgos Laborales que eso es lo primero luego podemos hablar de otros problemas como vas a Osakidetza con un brazo roto el otro día vino una mujer brazo roto porque había le había caído encima una persona bastante voluminosa la que cuidaba le calificaron de contingencia común no de accidente de trabajo pero es que además esa persona no tienen medios no tienen formación no tiene formación para evitar ese tipo de incidentes y esto es lo que pasaba al principio la revolución industrial es decir que había listados de muertos en el trabajo de accidentados porque no había prevención pero es que ya llevamos muchos años en los que hay una cultura de la prevención que tiene que ver con los derechos humanos y el derecho al a que tu cuerpo no se lesione trabajando y es un hogar todavía no existe nosotras no hemos planteado a Osalan que tiene que hacer un trabajo serio en ese terreno y todavía estamos esperando

Voz 4 13:35 a ese respecto lleváis años luchando para que se que para en estos derechos al de resto de trabajadores hay una moción de abril de este año en el Parlamento vasco que le exige a Osalan no Osakidetza a Inspección de Trabajo una serie de cuestiones no sólo para hacer un diagnóstico sino también para hacer ya un plan de actuación como está este asunto

Voz 0378 13:51 bueno tienen que responder precisamente es el último cuatrimestre del año como está nos lo digan eh porque tienen que les vamos a dar el resultado la investigación tienen que tomar medidas por el momento nosotros no sabemos que se ha dado ningún paso por ejemplo hay algo que el Gobierno vasco podría resolver de la noche a la mañana que es reconocerlos las trabajadoras de hogar las bueno las ayudas económicas por esa herencia reducción de jornada que se reconoce unas restó ayer tuvimos asesoría ayer vino una mujer que es madre sola a madres solas que va a tener gemelos que sabes que no voy a poder no va a poder seguir trabajando ella necesitaría pedir una excedencia una excedencia con ayuda el Gobierno vasco claro económica bueno pues cómo es trabajar no lo puede hacer

Voz 4 14:48 eso lo podrían hacer que hoy para

Voz 0378 14:50 mañana de ahora que estoy yo hablando a la tarde porque es un tema que se absoluta competencia el Gobierno vasco las ayudas del Departamento de Empleo bueno pues esas sedes niegan solamente a las trabajadoras de hogar

Voz 4 15:04 sorprende no lo decías anteriormente perderemos que estemos en la revolución industrial porque es uno de los trabajos más antiguos no siempre ha habido alguien que cuida alguien que limpie que todavía estamos así

Voz 0378 15:14 pero no yo yo yo creo que no es sorprendente por los elementos una cosa es que es venimos y estamos todavía sociedades patriarcales en las cuales es es una clase de trabajo que está minusvalorado ya temas yo cada vez estoy más convencida de que esa valoración es muy interesada quiero decir que si tú reconociese es todo el trabajo que están haciendo por ejemplo las trabajadoras de hogar en el cuidado de personas en situación de dependencia

Voz 2 15:44 tendrías que pagar lo mejor que es que a hacerlo

Voz 0378 15:46 mucho mejor ya temas es más no podría seguir atendiendo a las personas en situación de dependencia de esa manera porque hay otro problema están atendiendo personas con enfermedades muy importantes una sola persona veinticuatro horas al día a nosotros nos viene gente ya avisaba de seguridad laboral que atiende durante una persona con Alzheimer y luego a la tarde o perdona la noche Se levanta cuantas veces sea preciso cuando o Vita cuando hay que moverla de postura etc tú reconoce que eso es así cuantificar qué es lo que se está haciendo tu única respuesta posible es tengo que poner más servicios de cuidado dentro de la casa

Voz 6 16:30 solamente una sola perdón

Voz 4 16:33 España no sé si quiere hablar contigo

Voz 3 16:39 el eh que no es que lo hacemos ya de diferentes espacios yo creo que la plantea perfectamente no sobre todo eso que no es un tema casual que es consecuencia de verdad el sistema en el que nos encontramos y como decía Isabel no la relación que hay entre el sistema el modelo económico en el que estamos y y precisamente esa minusvaloró el trabajo de cuidados bueno pues hacen una realidad dando Candem

Voz 0378 17:05 no he podido decir una cosa si el problema no es Piñón el problema no es de concepción errónea el problema es que exigiría una reorganización social importante y una reorganización del gasto importan es decir si tú lo haces como ahora ocultar la existencia del cuidado ocultar la existencia de todo el trabajo que hay ahí puede seguir tirando por supuesto bajo las costillas de las trabajadoras de hogar y también de haber el primer recurso de cuidado son las mujeres de las familias se pero el segundo son las trabajadoras de hogar entonces eh cuando se dice que son invisibles es mejor decir que se les está en visibilizando

Voz 7 17:52 interes a esa investidura Dacian no es sabes

Voz 0378 17:55 claro que sí vea no

Voz 7 17:57 Nos los condiciones

Voz 0378 18:00 vemos a personas paseando a personas

Voz 3 18:04 o sea serían Concapa distintas físicas

Voz 0378 18:06 claras de que no son su sobrina entonces que son invisibles no son invisibles problema es que es mejor mirar para otro lado

Voz 4 18:18 además de todas estas cuestiones que hemos puesto sobre la mesa también se suma el hecho de que muchas trabajadoras del hogar no están inscritas no que trabajan en negro o sin contratos no sé si disponen también de un porcentaje más o menos de cuánto podríamos estar ahí

Voz 0378 18:32 nosotras tenemos una estadística que decía el año pasado que había como un dieciséis por ciento Así de personas que trabajaban sin papeles creemos que este año va a subir muchísimo lo que nosotros hemos recogido sea estamos viendo mucha más persona que no tiene bueno pues regularizada su situación en primero y segundo el tema de trabajar teniendo derecho a la seguridad social sin estarlo no pasa precisamente en la gente que está interna en las internas que tienen posibilidad están prácticamente todos de alta pasen las jornadas superiores es decir que ahí también hay trabajo doméstico simplemente también en algunos casos trabajo vamos en algunos casos ligeramente más fundamental es también trabajo de cuidado personas que lo que hacen es contratar que se levante ahora personará mañana que se le ayude a bueno a ducharse etcétera etcétera y luego a la tarde otro asesor al todo eso ahí sí que hay una bolsa importante de economía sumergida que podría estar en pero claro qué pasa que eso se volvemos a lo mismo que su encarece el servicio y entonces bueno pues ahí nosotros porque la inspección de Trabajo controles como además es muy feo decir que no hay que hacerlo y que me importa siempre dice sí sí sí sí sí sí estamos viendo estamos esperando los resultados que nunca llegan

Voz 3 20:05 claro yo ahí sólo una añadir otro dato más según un estudio del dos mil quince de la OIT de la Organización Internacional del Trabajo esa digamos tasa de informalidad sería de un treinta por ciento según lo que calculaban desde el estudio que que se hizo por la OIT osea que que efectivamente estamos hablando bueno pues sí

Voz 2 20:25 altísimo para anotarse la parte casi exacto

Voz 3 20:28 esto sería igual a nivel estatal que igual los datos con los que cuenta en la th bueno son más precisos en nuestra realidad autonómica no pero según el estudio de la OIT de dos mil quince treinta por ciento estaríamos hablando

Voz 4 20:38 Isabel Otxoa de la Asociación de trabajadoras del hogar de Vizcaya casco por atendernos Juana sube y como Salvador Vanessa nos hemos ido a Bizkaia han territorio de aquí al lado porque aquí en Araba faltan asociaciones no hay ninguna

Voz 3 20:56 aquí también es importante para que no se entienda todo el mundo no es que no haya asociaciones y colectivos que están acompañando a mujeres au colectivos feministas ni muchísimo menos pero no específicamente en el empleo de dato exacto a nivel por ejemplo como la que hace que están Vizcaya entonces ahí sí que nosotros en el estudio veíamos animamos au reflexionamos colectivamente conjuntamente que no tenemos ninguna asociación que este por ejemplo dando un asesoramiento específico a las mujeres porque es lo que comentaba antes Isabel de los así tienen se ven en una situación así que me he roto un brazo porque estaba cuidando a una persona dependiente que es frontal

Voz 2 21:27 en específicas además las condiciones en las que

Voz 3 21:30 tan de este acto que es muy diferente englobar en algo mucho más colectivo nada si esas es que el centro nuevamente como comentaba Isabel el centro de trabajo es el hogar no es una empresa donde hay otros es traspasadas trabajadoras entonces estas aislada y es muy difícil donde puede sacudir no entonces igual sí que hay aquí en en nuestra calidad órganos está faltando un poco una asociación que específicamente este traga trabajando en el sector del empleo de hogar y de cuidado

Voz 4 21:55 además hablamos de un sector que genera un número ingente cantidad de control

Voz 3 21:59 así es así es según un estudio de Emakunde de lo que se dice es que el empleo de Bari de cuidados es el primer sector que genera contratos entre las mujeres sean extranjeras autóctonas exactamente

Voz 4 22:12 es una situación que también ha puesto habéis puesto sobre la mesa esta crisis de cuidados no que se vaya grabando en el tiempo para la que hay que buscar una ciudad entre la sociedad cada vez más envejecida falta no lo apuntabas también ayuda pública las familias solventa la situación como puede

Voz 3 22:27 exactamente lo que también nos planteaba Isabel no ya a abordar este esta temática a través de los testimonios que no se han ofrecido la las mujeres de una manera más integral lo que nos plantea es que nos tenemos que reorganizar como sociedad es decir si queremos poner en el centro la vida tenemos que hacer una reorganización de nuestras prioridades de las prioridades a la hora de definir los presupuestos por parte de las instituciones Se les que dotar realmente presupuesto para que se pueda solventar de otra manera esta crisis de cuidados que estas a ponerlos

Voz 2 22:55 cuidadas en el centro de un modelo social en el que ahora mismo

Voz 8 22:59 no es tan exacta

Voz 2 23:01 sí se lleva reivindica es un discurso que llevamos tiempo escuchando que es importante desde el movimiento duda Ike está ahí pero esa es la vamos a dejar ya unos minutitos de Vanessa pero en la última reflexión con la que nos gustaría acabar esa necesidad e claro en lo que decían puede Isabel interesa de darle una vuelta a un sistema muchas veces perverso en este asunto y que dejan los cuidados como algo eh en quinta fila no sabes como mucho no

Voz 3 23:29 como nos decía Isabel no es que estén invisibilizan todas sino que se las está en visibilizando no

Voz 2 23:35 bueno pues eh queríamos acercarnos a esta fotografía la verdad es que una puede tener una idea de cuál es la situación puede saber que se están dando vulneraciones de derechos pero eh tanto Isabel como tú haber sido muy explícitas los detalles de nuestros ejemplos la verdad es que que pone los pelos de punta ahí bueno Nos quedamos también con esa reflexión en torno a esa necesidad de los cuidados de la sociedad en el centro de

Voz 8 24:01 todo Vanessa Cata

Voz 2 24:03 la Cachafeiro Diego Gary grave muchísimo

Voz 3 24:06 las estrellas Villaverde