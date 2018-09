Hoy por hoy Vitoria 12/09/2018: Ilustración, novela grafica, comic. Radriografia del sector en Álava

Voz 0047 00:00 cadena SER Vitoria doce y treinta minutos a las que nos gusta el cómic las este dietas los fanzines la ilustración bueno cosa estamos de enhorabuena y es que la Fundación Sancho el Sabio acoge hasta el próximo tres de octubre la Muestra Cómic Jan mil novecientos setenta y cinco dos mil diecisiete el cómico vasco es un recorrido por la historia que va desde sus inicios Jordi Llorenç hasta la actualidad pero qué tal si hablamos de una

Voz 1 00:58 la exposición muy visual compuesta por varios paneles explicativos apoyada además por publicaciones originales del propio Fondo de la fundación que contamos en el estudio con la presencia de Kika infame que es comisario de la muestra además de autor de cómics guionista divulgador de de historietas también de los artistas de nuestro territorio así que quién mejor para hacernos el repaso por el mundo de las historietas que perdió en bienvenido novena ya

Voz 0047 01:23 el título de la expedición es bastante clarificador no ya de por donde va

Voz 1 01:27 acosa con Mickey a mil novecientos setenta y cinco dos mil diecisiete el cómico vasco

Voz 2 01:31 eso es sí una idea medida aparte bueno el año pasado en la exposición La la Nino de la Diputación de Bizkaia tiene un planteamiento inicial de continuar con una exposición que habían hecho anterior solo el mundo de la Ilustración hasta el año setenta y cinco entonces querían buscar un enfoque diferente algo más actual y el conmigo es que yo creo que es un buen momento para para retomarlo empezamos en el momento en el que acabó el anterior libro mil novecientos setenta y cinco un año bastante bastante emblemático por por circunstancias obvias y que nos daba también un poco a ver la la historia reciente de nuestro Comín y también de la sociedad que lo ha vivido claro hablamos

Voz 1 02:16 Dexter dietas hay texto pero siempre prevalece

Voz 2 02:18 imagen no por ello imagino he preparado algo muy visual no entrará se sobre todo nos hemos centrado en en en una de las partes más visuales que tiene que tiene la historia que es aportada las portadas son los carteles de cine es es la

Voz 0047 02:34 la presentación sí sobre todo

Voz 2 02:37 qué te tiene que entrar por el ojo cuantas cuantos cedés han vendido por la tarde Laporta demás queríamos centrarnos sobre todo en sobretodo en ello aunque luego tenemos la narrativa bueno tiempo para desarrollarla creemos que es una exposición que que la gente va a disfrutar mucho precisamente porque aparte de lo llamativo que es lo todavía comentaban como la historia del cómic vasco es esa grandes conocido pero mientras estábamos montando la exposición mientas Beni empezaba venir la gente es es fácil en reencontrarse con historias que hemos vivido las tienes a veces olvidada en el acuerdo dices tú a ellos pero es esto lo tenía yo en casa hay probablemente y ahora está en la página Maracena

Voz 0047 03:19 por Belle

Voz 2 03:20 eso es ejemplo no se dan como muy por sentado y realmente estuve ahí hay generaciones enteras que hemos querido con esos personajes con los blandas y demás

Voz 1 03:30 que aprovecha es también el fondo documental de la propia Fundación publicaciones originales se pueden palpar quiero decir se pueden

Voz 2 03:36 cogerse pueden hojear bueno no la primera aparcar la idea la idea es que sí porque el que nos encontramos también que cuando cuando empezamos a poner en vitrinas la gente decía joder pero los tebeos son para son para leerlos no yo por una parte creo que sí y por otra parte creo que tampoco me gusta la idea que se puedan palpar pero por otra parte me parece que son unos somos absorción siempre ha al consumo barato a cosas de usar y tirar que la gente te coge y luego tampoco le da valor también también Maciel son que realmente de repente se conviertan en vitrinas elementos del del uso cotidiano que no sea que nos han valorado lo suficiente entonces claro puesta en valor no así osea así que va a haber sí que va a haber costes para para para pasar para pasar el rato y demás pero también va a ver va a haber bueno ahí hablabas antes de Sancho el Sabio tiene una colección impresionante sobre todo de Francia y joyas que tampoco puedes estar pronto practicamente cuando no se rompan pues no habrá sustitución

Voz 1 04:44 Nos quedamos en hablas de los fanzines podemos decir que que Euskadi era un auténtico hervidero de fanzines

Voz 2 04:50 eso es sí claro el lo que hemos hecho en posiciones verás distintas etapas por las que ha pasado el cómic que lo que decía antes también reflejan la sociedad cómo ha ido cambiando entonces

Voz 0047 05:00 a él no le perdona Estopa interesa también de la exposición que son recorrió el mundo el comienzo era el final ahí está recogiendo el sentir lo que se está viviendo socialmente la crítica política al final se palpa también no la historia no

Voz 2 05:13 tres tú sabes esa mirada si yo creo que es otra otra Pharma de la no representados vamos al final es es casi un documental a través de las viñetas de cuál ha sido nuestra historia reciente en ese sentido claro en los años ochenta también fueron montos muy convulsos momentos de cambio momentos de agitación pero también momentos de mucha ilusión y sobretodo de una socializar acción de las de las armas de cultura popular es decir que la música con mi que a la política los social estaba muy al cabo de la calle ahora el conmigo he alcanzado con el nuevo siglo un nuevo uno espacio que es que ha alcanzado la mayoría de edad el la novela gráfica nos trae a a unas lecturas que que no se discriminan de los libros de Extremadura eh pero en los años ochenta se descubre osea se descubre la el cómic está los gasté heche es la música la literatura haga contra cultura también ocupa un espacio privilegiado en el que se convierte no sólo en testigos sino en partícipe del cambio

Voz 1 06:19 en la década de los ochenta nace teme o la que podemos decir es uno de los proyectos creativos más importantes de Euskadi tenemos oruga al otro lado del teléfono ante y cómo estás

Voz 3 06:29 hola buenos días bueno vosotros fuisteis de los

Voz 1 06:31 pioneros en el Francine se crea en mil novecientos sesenta y siete en Iruña luego recala en Gasteiz cómo fueron esos orígenes de del teme de esos años ochenta

Voz 3 06:41 hombre pues hace años de aquello no pero por lo que yo sé que yo sí que llevo desde el ochenta y siete se creó en mil novecientos sesenta y siete pero ya había entonces pues lo que ha venido un caldo de cultivo aquí de mucha gente haciendo música y tebeos no lo que es en Vitoria pues no había una revista que amaba Octopus aunque ya había desaparecido dos había teníamos montó una historia que se llama tebeos donde publica vamos también nuestras cosillas

Voz 2 07:09 no voy a decir que no lo sepa que en esos nombres hay un personaje que guardaba mucho les suena que es Mauro Entrialgo que son un referente a nivel estatal a nivel estatal

Voz 3 07:19 sí Mauro Mauro la verdad es que es uno de los baluartes de los que empezó con todo este tema no de sobre todo esto Pussy con luego lo que ocurrió es que más o menos pues esa gente vino gente de Pamplona Ernesto Murillo y junto intentaron hacer pues es una revista papas para todas las provincias no de para pues pues para Pamplona San Sebastián Bilbao oí vitoriano y se creó este museo hizo los cinco primeros años sí que se hicieron en en en en Pamplona así lo voy a posteriores empezó a hacer aquí

Voz 1 07:53 lleváis treinta y un años de recorrido es un proyecto gestionados anti la pregunta es clara como sobrero del torneo la farmacia

Voz 3 08:00 hombre lo que hay en el torneo es que la gente pues vamos a ver yo claro lo derogó

Voz 4 08:06 sí que

Voz 3 08:07 es una es una cuestión puramente

Voz 1 08:10 pues no

Voz 3 08:11 claro la cuestión es que simplemente la gente aunque cobrar lo que a lo mejor que tiene que hacer cuatro cosillas ver lo que lo que hay es simplemente es una ganas de evitar en ese sobretodo en aquel momento había muchísimas ganas de editar en todavía muchas repaso revistas no los kioscos pero bueno había muchas ganas de editar y sirven pues lo que ha servido siempre un poco no de plataforma para mucha gente

Voz 1 08:33 no hombre tú ahora mismo eres colaborador del jueves hablábamos antes también de Mauro Entrialgo de artistas pues eso no un trampolín para muchos de vosotros

Voz 3 08:41 durante mucho tiempo sí ha sido un trampolín y yo creo que todo había también porque tampoco a ver el es que el mundo del papel el mundo del humor gráfico pues hay hay revistas pero no hay tantas aquí en Euskadi creo que hay alguna Francine más ahí que se la veía vasca también pero al igual nivel nacional pues ya que en su lo que era el jueves y creo que hay otras que se llama Mongolia que es mensual y bueno no sé si tiene te esto no sé si el adulto no son no son muy bien de qué va la cosa

Voz 2 09:11 hablábamos antes hablábamos de la relación que tenía el cómic con buenos movimientos eran el software monta sociedad el también sobre todo con la música estamos hablando de Santi ha hecho ha hecho portadas para míticas para cicatriz apoya arreglar

Voz 3 09:26 claro es quién era aquel entonces es que no jugamos todos los bar

Voz 4 09:29 no se podía desligar una cosa

Voz 3 09:31 para todos los músicos si la gente si es así vaya sí sí yo pasaba nada podía recordar la conocidos han ido a principios de los ochenta hay pues luego pues quieras o no pues pues eh me me encargaron hacer que el disco de no somos nada en el cual si también había un cómic porque claro es que el comí estaba muy en boga no porque avión comí en las páginas centrales no que yo dibuje pero que bueno el guión era de Evaristo

Voz 2 09:57 en el conflicto también posteriormente Christie's

Voz 3 09:59 pero bueno no solo yo también Mauro visto creo para broche un montón multitud de cosas a nivel nacional pero hablando El País Vasco creo quitó entre otros pues valer valer de valer de Mikel Valverde

Voz 5 10:11 no va a Pototo

Voz 3 10:14 eh sí que luego lo de Fito sí que fue un encargo ya más posterior yo creo que es de los noventa para hicimos una especie de librillo que aparecía en un en un disco si también

Voz 1 10:25 en todo el mundo Santi conoce el no hablamos de humor de escatología árabe

Voz 2 10:30 no escribir bien

Voz 3 10:32 no se sabía muy bien lo que sí va a hacer bueno también habían historias así un poco más tipo de los que habían otras en otros con Mrs de al uso que había entonces pues Ximo Cairo pero sí que al final no nos fuimos decantando por el humor pues largas pues el chiste la página el humor sí más satírico con referencias políticas costumbrismo escatología también busca autores es que tenía en realidad no hay una línea editorial entiendes no estamos sujetos a puse los anunciantes ya lo entonces pues se hace un poco lo que más son buenos cada uno hombres dentro de lo que que dentro de lo que consideramos porque lo que más o menos le gusta cada persona

Voz 4 11:14 pero sí que tiene un poco de qué

Voz 3 11:16 More satírico gamberro e irreverente

Voz 4 11:20 a veces lo hago con crítico a veces estoy con vosotros os metáis con estas aquel conflicto vasco en plena ebullición Familia Real Iglesia católica la política mucho antes no pudo sí que pudo antes mucho a que se pusiera de moda meterse con ellos públicamente de que lo hiciera la gente no

Voz 3 11:35 sí sí sí sí a ser ridiculizó a la espera a la izquierda abertzale a ETA hace ridiculizó

Voz 5 11:42 a la a la familia real

Voz 3 11:45 Ny tuvimos algún problemilla no fue para fue para

Voz 1 11:48 mucho veremos

Voz 3 11:50 Blur por todos los lados eh pero tampoco han sido para mucho

Voz 4 11:54 que es que problemillas oye daría la libertad de expresión hoy en día el escarabajo y vamos a peor Santi

Voz 3 12:01 sí pero por los dos lados eh sí año ayer mismo vive una referencia ido de Sicilia derechos sobre Selena Williams luces ya ha visto huido

Voz 4 12:10 sabéis que es la Christa se entonces pues solo no

Voz 3 12:15 es que ha salido a nivel mundial que autor italiano que ha hecho un chiste las líneas que estaba la demanda de mala leche rompiendo la raqueta pistas no sé que desde entonces sí que nos pasamos un poco de frenada hay por los otros robos también también sea así pero sí que ahora para este que están como ayer hablen pues como Kiki la gente está con la cresta más el puntiagudas así por un lado y por otro si hay más susceptibilidad al al tema hay yo que sé ahora te denunciar hasta en Facebook de eso así no quiero decir que ahora está un poco la gente como no se estamos un poco es diferente yo noto diferencia así que a lo mejor nosotros nos pasábamos más pero no sea era otro ambiente a lo mejor es que mucho mayor también no lo sé

Voz 4 13:02 pues Santa Cruz de la revista también voy nada tenga andaluz

Voz 1 13:08 la muestra destaca tres pilares básicos tres básica en la actualidad el conmigo Ascó uno de ellos es el tebeo vamos a hablar con otro saber hoy

Voz 2 13:18 eso es sí es importante bueno hablar de tres pilares y voy a voy anticipando que cada uno de ellos cubren eh yo creo una una faceta yo creo que eso también es muy bonito el momento que vive el cómic el cómic el cómica en Euskadi porque hay distintos distintos públicos que que quedan muy bien cubiertos estábamos hablando con con Santi del del teme au que muestra también esa capacidad irreverente que ha tenido siempre el medio en los fanzines todo bueno el tema nada

Voz 0047 13:46 el tema es una a la máxima exposición como una de las

Voz 2 13:49 no ha cambiado la forma de humor incluso semanita ha bebido oí los monólogos de El club de la comedia muchas veces se queja Mauro ata de que ve muchos de sus chistes en los en los monólogos y demás que esa esa parte sigue cubierta gracias al esfuerzo de todos los ERE todos los analistas es saber hoy es una revista que curiosamente hablamos de Vitoria en Donosti estas saber hoy que hace la celebración de las que que lo que hacen es hacer estudios de continuación siguiendo el modelo francés para jóvenes ellos dicen para el público adulto es decir adolescentes que deban el paso adultos en euskera entonces lo que hace es atraer una cantera una nueva generación de lectores que crecen con el euskera con productos de calidad y además en viñetas la labor que está haciendo Dani Fano que es el que es el director es es impresionante porque está trayendo algunos de los mejores dibujantes que que igual no habían podido desarrollar su trabajo en dentro de nuestro dentro de nuestro entorno sino que habían publicado Francia os se dedicaban a otros autores labores como la ilustración editorial animación les está recogiendo y volviendo a atraer al agredir el del cómico junto a nombres cambios de la cultura como Arkaitz Kano idiomas que son enamorados del medio y que y que también hacen que siga creciendo

Voz 1 15:19 trae más reciente pero totalmente consolidada Astiberri no la editorial es una referencia a nivel estatal en novela gráfica aborda múltiples temas con gran calidad imagino que habrá supuesto un salto enorme no aquí para consolidar

Voz 2 15:32 yo creo que es mi opinión personal que yo soy de Bilbao así que no tengo por qué tenemos ahora es ver es que si no estuviese Astiberri hoy no estaríamos hablando conmigo vasco porque realmente ha atraído la atención de decir muchos focos eh no creo que esa casualidad que a la vez que ha empezado a Astiberri practicamente esa ha empezado consolidar que del como de hecho que también es uno de los más importantes de de del del Estado que empecemos a que estemos hablando de novela gráfica Astiberri y este año ha estado compitiendo los Premios Eisner con sus propias producciones Astiberri este es de hace hace pocos meses saco un libro que es muy importante no a nivel cómics sino a nivel social como tú cuentes de Moscú en el que Alfonso Zapico habla con Eduardo Madina habla conforme conformismo cruza en el que se buscan los puentes que se extiende entre de todas las partes del conflicto entonces ha supuesto un salto Un salto una evolución impresionante yo creo que que Astiberri tu nunca ha tenido la voluntad de llegar a un público local sino que se plantea que el el el mundo el mundo no es suficiente si es de Bilbao te lo puedes dentro del Comic Vasco contamos también con un amplio elenco de mujeres artistas de primer nivel

Voz 1 16:56 no sólo de autoras bien hay coordinadoras de proyectos de

Voz 2 16:59 Hunter ilustradora eso es eso cuando estuvimos haciendo la historia de del Código asco que nos ayudó mucho yo es una Muñoz escolástica y nos quiso dar una visión es que es que la historia en general y la del cómic en particular tres había escrito en masculino era necesario también no introducir otra visión muchas veces te puedo hacer una relectura ver que no sólo no sólo había autoras sino que la sino que que las mujeres han estado muy presentes en todos los procesos de producción del comido desde sus inicios entonces eso también hay que tener presente que desde Knightley una entre el Valle ya estaba publicando a la vez que con que pioneros Juancho no lo Arriaga o José Carlos seguidor mencionas lo más ilusionante es que eso no se ha quedado ahí sino que se continúa evolucionando ayuno un nuevo caldo de cultivo de ilustrador las que están que es que están interesando por el mundo del cómic que están trayendo luz nueva unas nueve las formas de entender unas nuevas formas de contar cómo puede serás Pi como puedes Turza juego puede ser Amaya

Voz 1 18:06 la zona pues si te parece precisamente contamos con Amaya rozó la ilustradora colaboradora colaboradora en diferentes periódicos revistas cómics es muralista también ha pintado al paredes de buena parte del mundo además de plasmar sus dibujos en prendas de ropa Amaya cómo estás

Voz 6 18:20 a Luis qué tal buenos días todavía

Voz 1 18:22 esos bueno estamos aquí hablando del cómic vasco como lo es tú la situación actual en Euskadi goza gozamos de buena salud

Voz 6 18:29 bueno yo creo que si no deben generar icono que es de la gráfica publicación yo creo que estamos estamos en un momento donde dio oportunidades si se seca haciendo cosas interesantes

Voz 1 18:42 Amaya Testarossa pero trabajas fuera no estás en en Barcelona no sé si es por una cuestión de trabajo si ves que haya hay más oportunidades o es un ejemplo de lo que hablábamos ahora también con Quique de que nuestro arte se expande también fuera de nuestras fronteras

Voz 6 18:56 pues ya verá que no sabría decirles por buena en un principio quise así que respondió más

Voz 1 19:01 busca ahora en la es de de marchadores

Voz 6 19:03 suena porque igual en Vitoria no encontraba tanta tenía que durarán antes crees realmente yo desde que empecé a trabajar ahora la en cambio bastante ahora mismo yo creo hecho a bajar en cualquier parte es tiene el Inter me convertí internet ese un juicio ganador llegadas de parece que se podría ser ocurren en Vitoria pero bueno ya me hecho aquí la había sido de ellas era difícil que me mueva

Voz 1 19:27 yo tengo una duda para para saber cómo se hace el proceso de creación de un libro o un cómic quiero decir tú eres ilustradora compartes la obra con otra persona no que guionista que realiza el texto primero S tienen las palabras luego se adecuada la imagen como sea

Voz 6 19:40 es pues un caso en el que ahí sí ilustrador y un escritor yo por lo menos bueno primero hay bueno pues como cualquier tipo es una relación al fin y al cabo puedes empezar a escribir El el cómico libro Oli álbum infantil o lo que sea desde cero empezando pues mira vamos a hablar de estamos a dar de Alonso y a medida que ella va ella va o el va componiendo texto truco decir formando las imágenes o para que la otra persona tenga directamente todo el texto redactado tú la imagen la de cuál sea

Voz 4 20:13 nadie sabe de esto sí lo hablas no sé lo que ni siquiera

Voz 6 20:19 allá esa otra persona y te juegas tu todo que realmente

Voz 1 20:22 es una como decías ahora con un buen ordenador me imagino que un cambio brutal también de la mano de la tecnología no

Voz 6 20:28 pues no sé yo yo más que más que el ordenador ha sido el la utilización de bueno las famosísima nombrada redes sociales no son medio me imagino yo nunca llegué a vivir la época en la que no esta Ador tenía cliente agencia en agencia con por folio analógico impreso bajo el brazo Hope Aminetu yo realmente creo que empecé a trabajar cuando eso ya cuando es que yo no me acuerdo de primero que me dijo y hay una cosa que lleva seísmo casa décimas y eso que eh entonces yo creo que éste sí que ha dado una vuelta a nuestro trabajo para bien y para mal habría mucha menos competencia también había menos oportunidades Sahara puedes trabajar poco es optar aún Curro de una agencia de publicidad que está en diez Taiwán ir sí pero bueno también aquí en Barcelona levantas una piedra

Voz 1 21:18 bueno pues Amaya rozaba un placer muchas gracias y mucha suerte de cara a treinta y ocho tres hoy gracias a centrándonos también otra de las patas que tenemos aquí en en Álava tenemos que hablar de Altarriba

Voz 2 21:31 hombre yo creo que es un es que estar muy orgulloso caro el arte el díptico que hizo el arte de volar con el ala rota contando la historia no sólo de sus padres sino también de de de millones de personas que vivieron la que vivieron el franquismo es es uno de los grandes monumentos que hay en la ciudad también tenéis la suerte entre comillas asesino y ahora yo loco pues se ubique en el envite Soria tenga tenga cuando sí es aunque no sé si es bueno o es malo porque el porque hay bastantes asesinatos de por medio saca la cara oculta que

Voz 0047 22:08 Nos llevamos dentro nuestra tres

Voz 2 22:11 muchas ganas de que salga el nuevo quiero preguntar en esta exposición sale Gasteiz

Voz 0047 22:16 fue un cómic no aquí me harán que se llama generación sí sí sí sí

Voz 2 22:22 la historia de Vitoria-Gasteiz las pues como está abierto y lo bonito de estas cosas es que es un proceso vivo pues lo voy a buscar el vamos a incluir porque la verdad que no lo conocía si vais a las posición sabes que eso está ahí por vosotros

Voz 1 22:36 aparte de también junto con Mikel Begoña había realizado

Voz 2 22:38 la publicación sobre todo la historia del con eso es yo creo que lo más importante era el catálogo porque Sam sabe estudiado muy poquito nos ayudó mucho Juan Juan Manuel Díaz de Guereñu que es el que había escrito casi todo hasta la fecha ir realmente nos interesaba mucho que esto no se queda sin una esposa John que que que llega como si mereciera suele vaya sino que que haya un libro que la gente lo puedas leer que lo pueda pueda que pueden formarse bueno de navidad también es que eso que se mueva precisamente por eso como ésta también habéis hecho un recorrido

Voz 0047 23:09 para escolares para los más interesados

Voz 2 23:12 eso eso sí claro porque nosotros creemos que es una historia que que unifica toda la cantera no eso es es de yo creo que tengo aún más de cuarenta años que he crecido buenos tebeos y me daría mucha pena que que la gente se perdiese todo toda esa diversión detrás

Voz 0047 23:30 bueno pues eh recordar la exposición va a estar en la Fundación Sancho el Sabio hasta el tres de octubre en horario de mañana y tarde de lunes a jueves los viernes solo por la mañana y los fines de semana también se puede visitar no

Voz 2 23:40 eso es que todo el mundo es decir que el día veinticinco haremos una charla eso es precisamente con Antonio Altarriba que nos hablará de está desde la época de que era hasta ahora que con Larry del torneo ICO Mikel Valverde Premio Euskadi vaya a gente también empezó dentro del mundo Comics

Voz 0047 23:58 a has con muchísimas gracias a vosotros gracias