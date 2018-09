Garino: "Quiero dejar de ser un jugador solamente defensivo"

Voz 1264 00:00 lo dicho vamos a abrir este SER Deportivos con un protagonista de lujo que ya nos escucha al otro lado del teléfono Patricio harina o como estas buenas tardes

Voz 1 00:08 qué tal buenas tardes que cuando anda ya me abre

Voz 1264 00:11 es decir arratsalde on saludarme en euskera todavía te pido mucho

Voz 2 00:15 es todo demasiado poco a poco porque oye cómo estás lo primero

Voz 1264 00:21 cómo va esa lesión muscular en los isquiotibiales

Voz 1 00:25 bueno es verdad que venimos con una eh

Voz 3 00:28 el recuperación positiva estamos en en el día a día haciendo todo lo posible para para volver lo más rápido para la Supercopa tiene bueno todo depende de cómo evolucione la recuperación estamos haciendo todo lo posible no en el día a día es pero bueno todo a depender de de equipo médico sí sí me dejan participaron no así que de momento

Voz 1 00:53 he poniéndonos apunta si Sportivo

Voz 1264 00:56 vamos de cabeza no a Santiago de Compostela jugar

Voz 1 00:59 si es mi me gustaría jugando con la selección esto de las coplas todavía jugando todo pero bueno hay que uno tiene que mantener la cabeza fría hay irremediablemente rey recuperar una lesión

Voz 1264 01:12 eso eso te iba a decir que conoció todo un poco seguramente lo que ahora mismo como dirías tú lo que más bronca te da es no poder estar con con la argentina no

Voz 3 01:22 realmente que es un momento muy delicado no podrá participar pues la selección porque lo que implica estos partidos de clasificación en fases claves en la verdad que es un dolor muy grande no poder participar pero bueno al fin y al cabo hay que hay que dar vuelta la página no lamentarse tanto porque bueno son situaciones que que pasan pero bueno aquí es mantenerla la cabeza en la recuperación para tener una

Voz 1 01:53 durante porque es una pena no sé si tú también

Voz 1264 01:56 no lo has pensado que has tenido un poco también tema de mala suerte con con lesiones no desde que estás aquí en Vitoria que quizás no esto no te están dejando tener toda la continuidad a largo plazo que quisieras no

Voz 3 02:07 sí la verdad es que sí fue fue complicada no se ha quedado en una temporada atípica para mí con tantas lesiones eh bueno una vez más estar sentado en el banquillo eso no no la lindo pero bueno yo creo que ésta va a ser la última para para sea comenzar la temporada azul con todo

Voz 1264 02:25 yo te digo que con esta entrevista te dejamos bendecido de que a partir de ahora ya está curado de lesiones

Voz 1 02:30 esta es la última así que la bendición mi faceta de ahí

Voz 2 02:36 oye

Voz 1264 02:36 su segunda temporada aquí ya en el Baskonia conoce a la perfección el club las competiciones las exigencias de este equipo esta temporada vamos a poder ver una versión más la versión que más te gustaría que los aficionados miran de Patricio Gary no

Voz 1 02:50 totalmente totalmente este año va va

Voz 3 02:53 el año para volver a hacer lo que realmente soy estoy con la confianza muy alta así que de de un receso un verano muy bueno de entrenamiento Juan solamente un un tropezón que no no voy a ser caídas si quiere volver a mejor mano

Voz 1 03:10 eh

Voz 1264 03:10 oye no curiosidad cómo es y ya sabes que los deportistas se tienen muchos cada uno enfoca el verano de una manera Los veranos de Gary no como son desconectar puramente del ejercicio físico de baloncesto y centrarse únicamente en vacaciones se combinan un poco todo

Voz 1 03:25 bueno más que voy a lo mío es invierno no

Voz 3 03:28 no en Argentina sin piernas y

Voz 1 03:30 hemos siempre a casa de la familia pero bueno he estado físico siempre hay que mantenerlo nunca se cansa no se descansará una semana y media para liderar la mente y arrancarle de nuevo con la preparación porque siempre hay que seis oye

Voz 1264 03:48 con el frío que pasamos durante todo el año en Vitoria en verano te vas Argentina también en invierno tanto te gusta el frío

Voz 1 03:55 la verdad que no luego el día pero no no sirve pues decir que no ya amigos claro después de tantos meses estando fuera realmente hay que ir a visitar a todo

Voz 1264 04:06 esa presión que esperas y esperamos todos verte un pasito más de optimismo en qué crees que va a consistir hablando únicamente de juego de baloncesto

Voz 3 04:16 bueno yo creo que la consistencia sobre lo que pude demostrar en en varias ocasiones lo que puede aportar pero no no hubo un nivel de consistencia que me hubiera gustado Depor diversos motivos no así que mantener esa intensidad agresividad en el tiro de tres puntos más que nada en la parte defensiva también tenemos no ser constante en todo

Voz 1 04:36 mente ya sabemos si te hemos visto que no

Voz 1264 04:39 defensivamente es un seguro para este equipo que es también en muchos momentos el jugador que marca el la línea la intensidad defensiva quizás donde quieres mejorar un poco más en ataque en ese en puntos en anotación en porcentajes es ahí donde estás trabajando más

Voz 1 04:54 seguro seguro esa es la meta para

Voz 3 04:57 la eh no ser solamente un jugador defensivo sino también a dar más aportar más en ataque no se no la tendría que ser un cinco contra cuatro de

Voz 1 05:08 sino no poder aportar todo lo posible inicio bueno dar mi parte de lo que pueden

Voz 1264 05:15 la respuesta que es algo que a lo que las DO mucho vueltas no a la cabeza que que no sólo ser un jugador defensivo no que quiere es también aportar hay y hacer daño en ataque no es algo que que has pensado de las dado mucha muchas veces vueltas

Voz 1 05:29 seguro seguro esa es la clave la verdad es que la cabeza va a ser clave en este en este proceso de pero bueno estoy con mucha confianza de que lo vamos a ver cómo se trabaja eso para he buenas con la mente fría de trabajando con distinta gente alrededor mío familia amigos no vía preparadores físicos entrenadores la verdad que no me un proceso individual sino que incluso donde gente pero bueno más que nada trabajando en en uno mismo con la mente fría

Voz 1264 06:03 Pedro Martínez el coach cuántos de importante en todo esto party

Voz 1 06:08 bueno eso de todavía no no tuvimos una chance importante para hablar sobre el equipo e individualmente colectivamente porque bueno he estado afuera eh pero bueno yo creo que hay bastante confianza de que este año va a ser un año distinto eh bueno también si una parte que eso también tengo que demostrar lo que puedo aportar a gusto

Voz 1264 06:31 discurso escucharte te veo convencido de te veo con ganas ha llegado un compañero nuevo un para ese puesto de tres estás ahora haciendo principalmente pareja en el juego de tres con con sobre todo Avon Sils como leves ves que te dice este jugador qué te parecen los primeros días de entrenamiento con él

Voz 1 06:49 la verdad es que me gusta montón poder compartir el puesto con él me me hace mucha ilusión es un jugador muy agresivo muy muy sólido en la parte defensiva y ofensivamente e la verdad que tiene una gran lectura de juego eh bueno claro compartimos un poco esa intensidad a todo momento así que va a ser de poder compartir el esfuerzo

Voz 1264 07:12 creo que hay una circunstancia interesante no sé si la compartes conmigo que es sobre todo en los puestos exteriores los bases los aleros los escoltas que sois jugadores que sois muy versátiles no hay que en un momento dado podéis incluso varias deposiciones algo que es que le da riqueza también táctica el equipo es algo bueno

Voz 1 07:30 seguro que es algo muy importante no para todo equipo tener esa versatilidad es tener un jugador de es solamente una profesión no un rol específico sino que sea flexible la verdad que tuviera oportunidad para distintas estrategias oportunidades los partidos la verdad que es algo infalible para un equipo el nivel

Voz 1264 07:50 colectivo ya sabes que hoy ha llegado la el trofeo de la Copa de Europa Victoria va a estar unos días por aquí la Final Four se celebra en el Buesa Arena a final de temporada que te dices

Voz 1 08:00 no he ilusión no gigante saber de qué

Voz 3 08:05 el trofeo he sido victoria la decisión de que se quede por mucho tiempo no son objetivos mutilar

Voz 1 08:12 que tenemos todos de de participar en el informe fueron en casa así que es una motivación extra tener el trofeo en casa

Voz 1264 08:20 veis como posible que el equipo pueda estar no te iba a preguntar jugando la final ganando la Euroliga porque ya tendremos tiempo de hablar de eso pero que el equipo pueda estar disputando la final four es una posibilidad real

Voz 1 08:32 totalmente eso no tenemos duda de que iba a hacer nuestro objetivo es día uno es pero no no lo veo como nada imposible mi mi mi hinchar pensar no es algo que lo tenemos en claro y creo que tenemos el equipo para lograrlo

Voz 1264 08:48 te parece que es algo que genera ilusión evidentemente en la plantilla pero que también dan un poco de presión que tienes que saber gestionar

Voz 1 08:58 bueno eso hay que saber trabajarla no en la mente cada uno presión existe en todos los días en todos los equipos tal vez sea diera un poco más porque el torneo va a hacer en casa pero bueno eso lo tenemos que manejar tranquilamente nosotros sino agregando necesaria

Voz 1264 09:17 ejemplo no pensar que desde partida que no estar en la Final Four sería un fracaso no hay que pensar así por ejemplo

Voz 1 09:23 para nada para nada nosotros vamos a luchar para hacer lo posible pero que la las conclusiones sacarán a a fin de temporada

Voz 1264 09:32 dónde crees que que va a tener que estar ese paso adelante del equipo de la temporada pasada que es tuvisteis en los en los cuartos de final en ese top ocho en esa semifinal de la en esa final de la Liga ACB donde crees que está ese pasito más adelante que que tiene que dar el equipo

Voz 1 09:49 bueno los los los minutos finales no va a saber de qué podemos llegar tan lejos pero no pudimos distintas situaciones y creo que tuvimos distintas oportunidades que no no pudimos cerrar pero bueno comenzando desde el día uno con la misma a equipo con el mismo entrenador con echar los sistemas incorporados y lo tira a ser Pedro la verdad que va a un club muy grande que no vamos a saber aprovechar

Voz 1264 10:15 eso te iba a decir que yo lo veo como algo muy importante que se mantenga prácticamente a la totalidad de la plantilla de la temporada pasada salvo dos tres jugadores incluso se mantenga Pedro no es algo que seguramente os da también un puntito de ventaja de partida no

Voz 1 10:29 totalmente saber de lo que queremos hacer como equipo como grupo de un principio a tener un rodaje previo de la temporada pasada es es un plus increíble no para para nosotros así que vamos a hacer todo para para aprovechar esa

Voz 1264 10:45 al equipo como leves qué sensaciones tomada en esta casilla primer mes de trabajo que lleváis

Voz 1 10:51 bueno muchísima ilusión ahora que teniendo la misma base del año pasado impares incorporaciones muy buenas estaban muy ilusionados hay un montón de de DVD para mejorar es es el principio recién pero bueno pues en estos días la verdad es que estamos muy contentos con el trabajo que estamos aquí

Voz 1264 11:09 a ti te parece que este equipo es mejor peor o más completo más equipo que la temporada pasada

Voz 1 11:17 bueno eso se tendrá que ver durante el correo de la temporada o inclusive al final no es muy temprano para sacar ese tipo de conclusión es cuando hay varios compañeros no veo que todavía se están adaptando el grupo es difícil volver de de un receso por temporada arrancara jugar como que Ramos todos de la verdad que es muy temprano para para hacerlo pero bueno el objetivo es claramente que sea mejor que el año pasado

Voz 1264 11:44 el discurso de Pedro por donde va en estos primeros días de trabajo en estas primeras semanas de pretemporada que ya aunque ya está prácticamente la el inicio de la competición a la vuelta de la esquina por donde va un poco el discurso y la línea de juego que quiere marcar con vosotros para esta temporada

Voz 1 11:59 bueno de momento conocernos como equipo a crear esa química dentro de la cancha que es súper importante y bueno el discurso de Pedro es mantener el mismo sistema señores manteniendo la misma línea de trabajo lograr esa consistencia durante toda la temporada pero bueno por el momento se es muy pronto para para hablar de casos particulares estamos tratando de incorporar todo lo que teníamos el año pasado y mejorar distintos aspectos pero bueno creo que la parte de la química es lo más importante

Voz 1264 12:30 si te quiero preguntar por varios nombres propios para ir terminando el primero es el del capitán el líder de este vestuario cuanto de importantes que toco Shengelia quiera quedarse quiera ampliar su contrato y seguir siendo el líder de ese equipo para vosotros

Voz 1 12:46 bueno es es importante para nosotros no es el imagen que del equipo siempre te vamos

Voz 3 12:51 Zabala como tal pero bueno saber que también lo tenemos para para acosar no sabes no da mucho coraje mucho valor pero bueno al fin y al cabo también es un juego de equipo no no no solamente en todo hay que meter toda la presión

Voz 1 13:08 sobre él si no los dos jugadores pero bueno saber que está con nosotros y que quiera mantenerse en Vitoria a una alegría muy grande

Voz 1264 13:16 cómo te definirías a a Tokyo Shengelia cómo es dentro del del vestuario con vosotros porque me imagino que es el que más arenga es el que más habla el que más se os indica no

Voz 3 13:27 Segura seguro muy comunicativo tiene mucha energía pero al fin y al cabo no diferencia entre nosotros verlo todos tenemos el mismo valor yo mismo peso de entrada

Voz 1 13:38 actuar yo no no hacemos diferencias eh pero bueno Kitoko siempre es alguien que trae mucha energía ha dentro del equipo

Voz 1264 13:46 es muy competitivo e cuando toca perder prácticamente ni darle las buenas tardes no

Voz 1 13:52 asegura que ese momento no se ha un partido de entrenamiento él siempre está con la mentalidad de ganar algo que realmente que Samira bien

Voz 1264 14:01 por otro que te quiero preguntar es por un amigo tuyo compañero de selección como decíais hace mucho tiempo los cabildos a que la temporada pasada sobre todo en el tramo final ya vimos de lo que es capaz en este es su segundo año hay mucha ilusión despertada en sobrevivir Lozano

Voz 1 14:17 naturalmente la verdad que son sido que tiene un talento

Voz 3 14:21 sobre natural para que tiene borrado que ha jugado la verdad es que ha demostrado estar al nivel de la circunstancias al fin de temporada adaptado y siendo bien el sistema se ve muy cómodo así que estamos todos con mucha ilusión no de lo que puede pasar esta segunda

Voz 1 14:38 temporada donde crees que puede estar suta

Voz 1264 14:41 hecho portugués jovencísimo pero ya ha dado muestras de de la calidad si de lo que tiene no donde crees que puede estar en el techo de Luca

Voz 3 14:48 según ha techo están muy alto estos claro para mí tienen la oportunidad de deseo llegar hasta él es donde él quiera no tiene tiene el Parlamento tienen el recurso tiene el físico tiene la lectura de juego la verdad es que es un jugador súper completo que cuando madure completamente

Voz 1 15:05 y él mismo voy a decir hasta dónde puede ser

Voz 1264 15:08 oye el último nombre propio porque te quiero preguntar es sobre peinaba que seguramente para en los que estamos fuera del día a día el equipo el jugador más desconocido para aficionados para prensa en general qué nos puedes contar de él que le has visto en estos primeros entrenamientos sí que te transmite sobre todo en estos primeros días estando en contacto con él

Voz 3 15:27 bueno no exactamente no no tuve la oportunidad de verlo mucho Ny jugar con él no por razones obvias pero bueno pueblo pocos de podido ver es un chico con mucha envergadura que tiene sentido que que es agresivo para ir al rebote ofensivo pero bueno la verdad no no te quiero mentir en decir algo

Voz 1 15:45 yo he que nunca va a suceder porque no tuve la oportunidad al

Voz 1264 15:49 hice lo hice lo agradezco voy terminando no sé si te acuerdas el día que te presenta este aquí en Vitoria la temporada pasada el ex fue el primer día que que pudimos charlar que yo te preguntaba a qué venía lo de lo del Pato Garín no que yo pensaba que era un que era un un mote pero es una corta activo de Patricio no lo de pato aclaran Oslo

Voz 1 16:08 exactamente sí no simplemente eso

Voz 3 16:11 en la parte corta de Patrice sería Pato no es como me han enfermado a todos

Voz 1 16:16 la vida pero no no tienen nada implicado con el animal verdad verdad sinceramente acortar el nombre es que en Argentina

Voz 1264 16:24 prácticamente el que no tiene mote no es argentino no exactamente

Voz 1 16:30 para todo la última

Voz 1264 16:33 ahora mismo si te pusiera delante un papel y un boli que me firmaría para irte contento a final de temporada con que estaría satisfecho en el mes de julio con esta temporada a nivel personal y a nivel colectivo

Voz 3 16:48 bueno a nivel personal es mantenerla como asistencia no como te dije antes Si poder aportar al equipo a la temporada completa igual colectivo estaría contento acelerando al faena Soria la final de la Liga

Voz 1 17:02 ya se ve una vez más

Voz 1264 17:03 pues un placer esta charla con el alero de kilos vez Baskonia dejado cosas muy claras Le vamos a ir siguiendo porque seguro que como todos va a ser muy importante esta temporada pato que te vaya muy bien gracias un abrazo fuerte